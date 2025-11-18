MEXC-pörssi / Kryptohintojen ennustaminen / Guardian Golden Ball (GBT) /

Guardian Golden Ball (GBT) -rahakkeiden hintaennuste (USD)

Hanki Guardian Golden Ball-rahakkeiden hintaennusteita vuosille 2026, 2027, 2028, 2030 ja muille. Ennusta, kuinka paljon GBT kasvaa seuraavan viiden vuoden tai pidemmän ajan kuluessa. Ennusta tulevat hintaskenaariot välittömästi markkinatrendien ja -tunnelman perusteella.

Anna luku väliltä -100 ja 1 000 ennustaaksesi Guardian Golden Ball-rahakkeiden hinnan % Laske *Vastuuvapauslauseke: Kaikki hintaennusteet perustuvat käyttäjän antamiin tietoihin. -- -- -- 0.00% USD Todellinen Ennuste Guardian Golden Ball-hintaennuste vuosille 2025–2050 (USD) Guardian Golden Ball (GBT) -hintaennuste vuodelle 2025 (tälle vuodelle) Ennusteesi perusteella Guardian Golden Ball saattaa kasvaa 0.00%. Se saattaa saavuttaa treidaushinnan $ 0.000024 vuonna 2025. Guardian Golden Ball (GBT) -hintaennuste vuodelle 2026 (ensi vuodelle) Ennusteesi perusteella Guardian Golden Ball saattaa kasvaa 5.00%. Se saattaa saavuttaa treidaushinnan $ 0.000025 vuonna 2026. Guardian Golden Ball (GBT) -hintaennuste vuodelle 2027 (2 vuoden kuluttua) Hintaennustemoduulin mukaan GBT-rahakkeen ennustettu vuoden 2027 tuleva hinta on $ 0.000027 10.25% kasvuvauhdilla. Guardian Golden Ball (GBT) -hintaennuste vuodelle 2028 (3 vuoden kuluttua) Hintaennustemoduulin mukaan GBT-rahakkeen ennustettu vuoden 2028 tuleva hinta on $ 0.000028 15.76% kasvuvauhdilla. Guardian Golden Ball (GBT) -hintaennuste vuodelle 2029 (4 vuoden kuluttua) Yllä olevan hintaennustemoduulin mukaisesti GBT-rahakkeiden vuoden 2029 tavoitehinta on $ 0.000029 ja kasvuvauhti 21.55%. Guardian Golden Ball (GBT) -hintaennuste vuodelle 2030 (5 vuoden kuluttua) Yllä olevan hintaennustemoduulin mukaisesti GBT-rahakkeiden vuoden 2030 tavoitehinta on $ 0.000031 ja kasvuvauhti 27.63%. Guardian Golden Ball (GBT) -hintaennuste vuodelle 2040 (15 vuoden kuluttua) Vuonna 2040 Guardian Golden Ball-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 107.89%. Se voi saavuttaa treidaushinnan $ 0.000051. Guardian Golden Ball (GBT) -hintaennuste vuodelle 2050 (25 vuoden kuluttua) Vuonna 2050 Guardian Golden Ball-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 238.64%. Se voi saavuttaa treidaushinnan $ 0.000083. Vuosi Hinta Kasvu 2025 $ 0.000024 0.00%

2040 $ 0.000051 107.89% Näytä lisää Lyhyen aikavälin Guardian Golden Ball-hintaennuste tälle päivälle, huomiselle, tälle viikolle ja 30 seuraavalle päivälle Päivämäärä Hintaennuste Kasvu November 18, 2025(Tänään) $ 0.000024 0.00%

November 19, 2025(Huomenna) $ 0.000024 0.01%

November 25, 2025(Tällä viikolla) $ 0.000024 0.10%

December 18, 2025(30 päivää) $ 0.000024 0.41% Guardian Golden Ball (GBT) -hintaennuste tänään GBT-rahakkeiden ennustettu hinta November 18, 2025(Tänään) on $0.000024 . Tämä ennuste heijastaa ilmoitetun kasvuprosentin laskettua tulosta ja antaa käyttäjille tilannekuvan tämän päivän mahdollisista hintojen muutoksista. Guardian Golden Ball (GBT) -hintaennuste huomiselle Hintaennuste November 19, 2025(Huomenna) GBT-rahakkeille, käyttäen 5% :n vuotuista kasvua, on $0.000024 . Nämä tulokset tarjoavat arvioidun näkymän rahakkeen arvolle valittujen parametrien perusteella. Guardian Golden Ball (GBT) -hintaennuste tälle viikolle November 25, 2025(Tällä viikolla) mennessä hintaennuste GBT-rahakkeille, käyttäen 5% :n vuotuista kasvua, on $0.000024 . Tämä viikoittainen ennuste on laskettu saman kasvuprosentin perusteella, jotta se antaa käsityksen mahdollisista hintatrendeistä tulevina päivinä. Guardian Golden Ball (GBT) -hintaennuste 30 päivälle Katsottaessa 30 päivää eteenpäin GBT-rahakkeiden arvioitu hinta on $0.000024 . Tämä ennuste on johdettu käyttämällä 5% :n vuotuista kasvua sen arvioimiseksi, mikä rahakkeen arvo voisi olla kuukauden kuluttua.

Guardian Golden Ball-rahakkeiden nykyiset hintatilastot Nykyinen hinta ---- -- Hintamuutos (24 h) -- Markkina-arvo $ 4.92K$ 4.92K $ 4.92K Kierrossa oleva tarjonta 200.00M 200.00M 200.00M Volyymi (24 h) ---- -- Volyymi (24 h) -- GBT-rahakkeiden viimeisin hinta on --. Sen 24 tunnin muutos on 0.00%, ja 24 tunnin treidausvolyymi --. Lisäksi GBT-rahakkeiden liikkeessä oleva tarjonta on 200.00M ja sen markkina-arvo on $ 4.92K. Näytä GBT-rahakkeiden reaaliaikainen hinta

Historiallinen Guardian Golden Ball-hinta Viimeisimpien Guardian Golden Ball-live-hintasivulta kerättyjen tietojen mukaan Guardian Golden Ball-rahakkeiden tämänhetkinen hinta on 0.000024USD. Guardian Golden Ball-rahakkeiden (GBT) kierrossa oleva tarjonta on 200.00M GBT , jolloin sen markkina-arvo on $4,918.9 . Kausi Muuta(%) Muuta(USD) Korkea Matala 24 tuntia -4.94% $ 0 $ 0.000029 $ 0.000023

7 päivää -43.90% $ -0.000010 $ 0.000167 $ 0.000021

30 päivää -85.47% $ -0.000021 $ 0.000167 $ 0.000021 24 tunnin suorituskyky Viimeisen 24 tunnin aikana Guardian Golden Ball-rahakkeiden hinta on muuttunut $0 , mikä kuvastaa -4.94% arvon muutosta. 7 päivän suorituskyky Viimeisen 7 päivän aikana Guardian Golden Ball-rahakkeiden hinta oli ylimmillään $0.000167 ja alimmillaan $0.000021 . Sen hinta on muuttunut -43.90% . Tämä viimeaikainen trendi esittelee GBT-rahakkeiden potentiaalia liikkua edelleen markkinoilla. 30 päivän suorituskyky Viimeisen kuukauden aikana Guardian Golden Ball-rahakkeiden hinta on muuttunut -85.47% , joka heijastaa noin $-0.000021 arvonmuutosta. Tämä viittaa siihen, että GBT-rahakkeiden hinta saattaa muuttua lähitulevaisuudessa lisää.

Kuinka Guardian Golden Ball (GBT) -rahakkeiden hinnanennustusmoduuli toimii? Guardian Golden Ball-rahakkeiden hinnanennustusmoduuli on käyttäjäystävällinen työkalu, joka on suunniteltu auttamaan sinua arvioimaan mahdollisia tulevia GBT-hintoja omien kasvuoletustesi perusteella. Olitpa kokenut treidaaja tai utelias sijoittaja, tämä moduuli tarjoaa yksinkertaisen ja interaktiivisen tavan ennustaa rahakkeen tuleva arvo. 1. Anna kasvuennustuksesi Aloita antamalla haluamasi kasvuprosentti, joka voi olla joko positiivinen tai negatiivinen markkinanäkymistäsi riippuen. Tämä saattaa heijastaa Guardian Golden Ball-rahakkeisiin liittyviä odotuksiasi seuraavalle vuodelle, viidelle vuodelle tai jopa vuosikymmeniä eteenpäin. 2. Laske tulevaisuuden hinta Kun olet antanut kasvunopeuden, napsauta Laske-painiketta. Moduuli laskee GBT-rahakkeille välittömästi ennustetun tulevan hinnan, jolloin saat selkeän kuvan siitä, kuinka ennustuksesi vaikuttaa rahakkeen arvoon ajan myötä. 3. Tutustu erilaisiin skenaarioihin Voit kokeilla erilaisia kasvuvauhteja nähdäksesi, kuinka erilaiset markkinaolosuhteet voivat vaikuttaa Guardian Golden Ball-rahakkeiden hintaan. Tämän joustavuuden avulla voit analysoida sekä optimistisia että konservatiivisia ennusteita, mikä auttaa sinua tekemään tietoisempia päätöksiä. 4. Käyttäjien mieliala ja yhteisön tiedot Moduuliin sisältyy myös käyttäjien mielipidetiedot, joiden avulla voit verrata ennusteitasi muiden käyttäjien ennusteisiin. Nämä yhdistetyt tiedot tarjoavat arvokkaita näkemyksiä siitä, miten yhteisö näkee GBT-rahakkeiden tulevaisuuden. Hintaennusteen tekniset indikaattorit Ennusteen tarkkuuden parantamiseksi moduuli hyödyntää erilaisia teknisiä indikaattoreita ja markkinatietoja. Näitä ovat: Exponential Moving Averages (EMA): Auttaa seuraamaan rahakkeen hintatrendiä tasoittamalla vaihteluita ja tarjoamalla käsityksen mahdollisista trendin käänteistä. Bollinger Bands: Mittaa markkinoiden volatiliteettia ja tunnistaa mahdolliset yliostetut tai ylimyydyt tilanteet. Relative Strength Index (RSI): Arvioi GBT-rahakkeiden vauhtia sen määrittämiseksi, onko se nousu- vai laskuvaiheessa. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Arvioi hintaliikkeiden voimakkuutta ja suuntaa mahdollisten tulo- ja poistumispisteiden tunnistamiseksi. Yhdistämällä nämä indikaattorit reaaliaikaisiin markkinatietoihin moduuli tarjoaa dynaamisen hintaennusteen, joka auttaa sinua saamaan syvempiä näkemyksiä Guardian Golden Ball-rahakkeiden tulevaisuudesta.

Miksi GBT-rahakkeiden hinnan ennustaminen on tärkeää?

GBT-hintaennusteet ovat tärkeitä useista syistä, ja sijoittajat käyttävät niitä eri tarkoituksiin:

Sijoitusstrategian kehittäminen: Ennusteet auttavat sijoittajia laatimaan strategioita. Arvioimalla tulevia hintoja käyttäjät voivat päättää, milloin he ostavat, myyvät tai pitävät hallussaan tiettyä kryptovaluuttaa.

Riskienarviointi: Mahdollisten hinnanmuutosten ymmärtäminen auttaa sijoittajia arvioimaan tiettyyn kryptokohteeseen liittyvää riskiä. Tämä on välttämätöntä mahdollisten tappioiden hallitsemiseksi ja lieventämiseksi.

Markkina-analyysi: Ennusteet sisältävät usein markkinatrendien, uutisten ja historiallisten tietojen analysoinnin. Tämä kattava analyysi auttaa sijoittajia ymmärtämään markkinoiden dynamiikkaa ja hinnanmuutoksiin vaikuttavia tekijöitä.

Salkun hajauttaminen: ennustamalla, mitkä kryptovaluutat voivat menestyä hyvin, sijoittajat voivat hajauttaa salkkuaan vastaavasti ja hajauttaa riskin eri varallisuuseriin.

Pitkän aikavälin suunnittelu: pitkän aikavälin voittoja etsivät sijoittajat luottavat ennusteisiin tunnistaessaan kryptovaluuttoja, joilla on tulevan kasvun potentiaalia.

Psykologinen valmius: mahdollisten hintaskenaarioiden tunteminen valmistaa sijoittajia emotionaalisesti ja taloudellisesti markkinoiden epävakauteen.

Yhteisön sitouttaminen: kryptohintaennusteet herättävät usein keskustelua sijoittajayhteisössä, mikä johtaa laajempaan ymmärrykseen ja yhteiseen tietoon perustuvaan näkemykseen markkinatrendeistä.

Usein kysytyt kysymykset (UKK): Kannattaako GBT-rahakkeisiin sijoittaa nyt? Ennusteidesi mukaan GBT saavuttaa hinnan -- undefined , joten se on harkitsemisen arvoinen rahake. Mikä on GBT-rahakkeiden ensi kuun hintaennuste? Guardian Golden Ball (GBT) -hintaennustetyökalun mukaan GBT-rahakkeiden ennustettu hinta saavuttaa arvon -- undefined . Paljonko yksi GBT maksaa vuonna 2026? 1 Guardian Golden Ball (GBT) -rahakkeen hinta tänään on -- . Yllä olevan ennustusmoduulin mukaan GBT-rahakkeiden hinta kasvaa 0.00% ja saavuttaa arvon -- vuonna 2026. Mikä on ennustettu hinta GBT-rahakkeille vuonna 2027? Guardian Golden Ball (GBT) -rahakkeiden hinnan ennustetaan nousevan 0.00% vuosittain saavuttaen hinnan -- 1 GBT-rahakkeelle vuoteen 2027 mennessä. Mikä on GBT-rahakkeiden arvioitu tavoitehinta vuodelle 2028? Hintaennusteesi mukaan Guardian Golden Ball (GBT) tulee kasvamaan 0.00% ja sen arvioitu tavoitehinta on -- vuonna 2028. Mikä on GBT-rahakkeiden arvioitu tavoitehinta vuodelle 2029? Hintaennusteesi mukaan Guardian Golden Ball (GBT) tulee kasvamaan 0.00% ja sen arvioitu tavoitehinta on -- vuonna 2029. Paljonko yksi GBT maksaa vuonna 2030? 1 Guardian Golden Ball (GBT) -rahakkeen hinta tänään on -- . Yllä olevan ennustusmoduulin mukaan GBT-rahakkeiden hinta kasvaa 0.00% ja saavuttaa arvon -- vuonna 2030. Mikä on GBT-rahakkeiden hintaennuste vuodelle 2040? Guardian Golden Ball (GBT) -rahakkeiden hinnan ennustetaan nousevan 0.00% vuosittain saavuttaen hinnan -- 1 GBT-rahakkeelle vuoteen 2040 mennessä. Rekisteröidy nyt