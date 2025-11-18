Geez PNutz (PNUTZ) -rahakkeiden hintaennuste (USD)

Hanki Geez PNutz-rahakkeiden hintaennusteita vuosille 2026, 2027, 2028, 2030 ja muille. Ennusta, kuinka paljon PNUTZ kasvaa seuraavan viiden vuoden tai pidemmän ajan kuluessa. Ennusta tulevat hintaskenaariot välittömästi markkinatrendien ja -tunnelman perusteella.

Anna luku väliltä -100 ja 1 000 ennustaaksesi Geez PNutz-rahakkeiden hinnan % Laske *Vastuuvapauslauseke: Kaikki hintaennusteet perustuvat käyttäjän antamiin tietoihin. -- -- -- 0.00% USD Todellinen Ennuste Geez PNutz-hintaennuste vuosille 2025–2050 (USD) Geez PNutz (PNUTZ) -hintaennuste vuodelle 2025 (tälle vuodelle) Ennusteesi perusteella Geez PNutz saattaa kasvaa 0.00%. Se saattaa saavuttaa treidaushinnan $ 0.226889 vuonna 2025. Geez PNutz (PNUTZ) -hintaennuste vuodelle 2026 (ensi vuodelle) Ennusteesi perusteella Geez PNutz saattaa kasvaa 5.00%. Se saattaa saavuttaa treidaushinnan $ 0.238233 vuonna 2026. Geez PNutz (PNUTZ) -hintaennuste vuodelle 2027 (2 vuoden kuluttua) Hintaennustemoduulin mukaan PNUTZ-rahakkeen ennustettu vuoden 2027 tuleva hinta on $ 0.250145 10.25% kasvuvauhdilla. Geez PNutz (PNUTZ) -hintaennuste vuodelle 2028 (3 vuoden kuluttua) Hintaennustemoduulin mukaan PNUTZ-rahakkeen ennustettu vuoden 2028 tuleva hinta on $ 0.262652 15.76% kasvuvauhdilla. Geez PNutz (PNUTZ) -hintaennuste vuodelle 2029 (4 vuoden kuluttua) Yllä olevan hintaennustemoduulin mukaisesti PNUTZ-rahakkeiden vuoden 2029 tavoitehinta on $ 0.275784 ja kasvuvauhti 21.55%. Geez PNutz (PNUTZ) -hintaennuste vuodelle 2030 (5 vuoden kuluttua) Yllä olevan hintaennustemoduulin mukaisesti PNUTZ-rahakkeiden vuoden 2030 tavoitehinta on $ 0.289574 ja kasvuvauhti 27.63%. Geez PNutz (PNUTZ) -hintaennuste vuodelle 2040 (15 vuoden kuluttua) Vuonna 2040 Geez PNutz-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 107.89%. Se voi saavuttaa treidaushinnan $ 0.471685. Geez PNutz (PNUTZ) -hintaennuste vuodelle 2050 (25 vuoden kuluttua) Vuonna 2050 Geez PNutz-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 238.64%. Se voi saavuttaa treidaushinnan $ 0.768326. Vuosi Hinta Kasvu 2025 $ 0.226889 0.00%

November 19, 2025(Huomenna) $ 0.226920 0.01%

November 25, 2025(Tällä viikolla) $ 0.227106 0.10%

December 18, 2025(30 päivää) $ 0.227821 0.41% Geez PNutz (PNUTZ) -hintaennuste tänään PNUTZ-rahakkeiden ennustettu hinta November 18, 2025(Tänään) on $0.226889 . Tämä ennuste heijastaa ilmoitetun kasvuprosentin laskettua tulosta ja antaa käyttäjille tilannekuvan tämän päivän mahdollisista hintojen muutoksista. Geez PNutz (PNUTZ) -hintaennuste huomiselle Hintaennuste November 19, 2025(Huomenna) PNUTZ-rahakkeille, käyttäen 5% :n vuotuista kasvua, on $0.226920 . Nämä tulokset tarjoavat arvioidun näkymän rahakkeen arvolle valittujen parametrien perusteella. Geez PNutz (PNUTZ) -hintaennuste tälle viikolle November 25, 2025(Tällä viikolla) mennessä hintaennuste PNUTZ-rahakkeille, käyttäen 5% :n vuotuista kasvua, on $0.227106 . Tämä viikoittainen ennuste on laskettu saman kasvuprosentin perusteella, jotta se antaa käsityksen mahdollisista hintatrendeistä tulevina päivinä. Geez PNutz (PNUTZ) -hintaennuste 30 päivälle Katsottaessa 30 päivää eteenpäin PNUTZ-rahakkeiden arvioitu hinta on $0.227821 . Tämä ennuste on johdettu käyttämällä 5% :n vuotuista kasvua sen arvioimiseksi, mikä rahakkeen arvo voisi olla kuukauden kuluttua.

Geez PNutz-rahakkeiden nykyiset hintatilastot Nykyinen hinta ---- -- Hintamuutos (24 h) -- Markkina-arvo $ 89.17K$ 89.17K $ 89.17K Kierrossa oleva tarjonta 393.00K 393.00K 393.00K Volyymi (24 h) ---- -- Volyymi (24 h) -- PNUTZ-rahakkeiden viimeisin hinta on --. Sen 24 tunnin muutos on 0.00%, ja 24 tunnin treidausvolyymi --. Lisäksi PNUTZ-rahakkeiden liikkeessä oleva tarjonta on 393.00K ja sen markkina-arvo on $ 89.17K. Näytä PNUTZ-rahakkeiden reaaliaikainen hinta

Historiallinen Geez PNutz-hinta Viimeisimpien Geez PNutz-live-hintasivulta kerättyjen tietojen mukaan Geez PNutz-rahakkeiden tämänhetkinen hinta on 0.226889USD. Geez PNutz-rahakkeiden (PNUTZ) kierrossa oleva tarjonta on 393.00K PNUTZ , jolloin sen markkina-arvo on $89,167 . Kausi Muuta(%) Muuta(USD) Korkea Matala 24 tuntia -2.30% $ -0.005350 $ 0.248563 $ 0.227791

7 päivää -27.38% $ -0.062129 $ 0.327121 $ 0.228079

30 päivää -29.03% $ -0.065884 $ 0.327121 $ 0.228079 24 tunnin suorituskyky Viimeisen 24 tunnin aikana Geez PNutz-rahakkeiden hinta on muuttunut $-0.005350 , mikä kuvastaa -2.30% arvon muutosta. 7 päivän suorituskyky Viimeisen 7 päivän aikana Geez PNutz-rahakkeiden hinta oli ylimmillään $0.327121 ja alimmillaan $0.228079 . Sen hinta on muuttunut -27.38% . Tämä viimeaikainen trendi esittelee PNUTZ-rahakkeiden potentiaalia liikkua edelleen markkinoilla. 30 päivän suorituskyky Viimeisen kuukauden aikana Geez PNutz-rahakkeiden hinta on muuttunut -29.03% , joka heijastaa noin $-0.065884 arvonmuutosta. Tämä viittaa siihen, että PNUTZ-rahakkeiden hinta saattaa muuttua lähitulevaisuudessa lisää.

Kuinka Geez PNutz (PNUTZ) -rahakkeiden hinnanennustusmoduuli toimii? Geez PNutz-rahakkeiden hinnanennustusmoduuli on käyttäjäystävällinen työkalu, joka on suunniteltu auttamaan sinua arvioimaan mahdollisia tulevia PNUTZ-hintoja omien kasvuoletustesi perusteella. Olitpa kokenut treidaaja tai utelias sijoittaja, tämä moduuli tarjoaa yksinkertaisen ja interaktiivisen tavan ennustaa rahakkeen tuleva arvo. 1. Anna kasvuennustuksesi Aloita antamalla haluamasi kasvuprosentti, joka voi olla joko positiivinen tai negatiivinen markkinanäkymistäsi riippuen. Tämä saattaa heijastaa Geez PNutz-rahakkeisiin liittyviä odotuksiasi seuraavalle vuodelle, viidelle vuodelle tai jopa vuosikymmeniä eteenpäin. 2. Laske tulevaisuuden hinta Kun olet antanut kasvunopeuden, napsauta Laske-painiketta. Moduuli laskee PNUTZ-rahakkeille välittömästi ennustetun tulevan hinnan, jolloin saat selkeän kuvan siitä, kuinka ennustuksesi vaikuttaa rahakkeen arvoon ajan myötä. 3. Tutustu erilaisiin skenaarioihin Voit kokeilla erilaisia kasvuvauhteja nähdäksesi, kuinka erilaiset markkinaolosuhteet voivat vaikuttaa Geez PNutz-rahakkeiden hintaan. Tämän joustavuuden avulla voit analysoida sekä optimistisia että konservatiivisia ennusteita, mikä auttaa sinua tekemään tietoisempia päätöksiä. 4. Käyttäjien mieliala ja yhteisön tiedot Moduuliin sisältyy myös käyttäjien mielipidetiedot, joiden avulla voit verrata ennusteitasi muiden käyttäjien ennusteisiin. Nämä yhdistetyt tiedot tarjoavat arvokkaita näkemyksiä siitä, miten yhteisö näkee PNUTZ-rahakkeiden tulevaisuuden. Hintaennusteen tekniset indikaattorit Ennusteen tarkkuuden parantamiseksi moduuli hyödyntää erilaisia teknisiä indikaattoreita ja markkinatietoja. Näitä ovat: Exponential Moving Averages (EMA): Auttaa seuraamaan rahakkeen hintatrendiä tasoittamalla vaihteluita ja tarjoamalla käsityksen mahdollisista trendin käänteistä. Bollinger Bands: Mittaa markkinoiden volatiliteettia ja tunnistaa mahdolliset yliostetut tai ylimyydyt tilanteet. Relative Strength Index (RSI): Arvioi PNUTZ-rahakkeiden vauhtia sen määrittämiseksi, onko se nousu- vai laskuvaiheessa. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Arvioi hintaliikkeiden voimakkuutta ja suuntaa mahdollisten tulo- ja poistumispisteiden tunnistamiseksi. Yhdistämällä nämä indikaattorit reaaliaikaisiin markkinatietoihin moduuli tarjoaa dynaamisen hintaennusteen, joka auttaa sinua saamaan syvempiä näkemyksiä Geez PNutz-rahakkeiden tulevaisuudesta.

Miksi PNUTZ-rahakkeiden hinnan ennustaminen on tärkeää?

PNUTZ-hintaennusteet ovat tärkeitä useista syistä, ja sijoittajat käyttävät niitä eri tarkoituksiin:

Sijoitusstrategian kehittäminen: Ennusteet auttavat sijoittajia laatimaan strategioita. Arvioimalla tulevia hintoja käyttäjät voivat päättää, milloin he ostavat, myyvät tai pitävät hallussaan tiettyä kryptovaluuttaa.

Riskienarviointi: Mahdollisten hinnanmuutosten ymmärtäminen auttaa sijoittajia arvioimaan tiettyyn kryptokohteeseen liittyvää riskiä. Tämä on välttämätöntä mahdollisten tappioiden hallitsemiseksi ja lieventämiseksi.

Markkina-analyysi: Ennusteet sisältävät usein markkinatrendien, uutisten ja historiallisten tietojen analysoinnin. Tämä kattava analyysi auttaa sijoittajia ymmärtämään markkinoiden dynamiikkaa ja hinnanmuutoksiin vaikuttavia tekijöitä.

Salkun hajauttaminen: ennustamalla, mitkä kryptovaluutat voivat menestyä hyvin, sijoittajat voivat hajauttaa salkkuaan vastaavasti ja hajauttaa riskin eri varallisuuseriin.

Pitkän aikavälin suunnittelu: pitkän aikavälin voittoja etsivät sijoittajat luottavat ennusteisiin tunnistaessaan kryptovaluuttoja, joilla on tulevan kasvun potentiaalia.

Psykologinen valmius: mahdollisten hintaskenaarioiden tunteminen valmistaa sijoittajia emotionaalisesti ja taloudellisesti markkinoiden epävakauteen.

Yhteisön sitouttaminen: kryptohintaennusteet herättävät usein keskustelua sijoittajayhteisössä, mikä johtaa laajempaan ymmärrykseen ja yhteiseen tietoon perustuvaan näkemykseen markkinatrendeistä.

