Gamestop xStock (GMEX) -rahakkeiden hintaennuste (USD)

Hanki Gamestop xStock-rahakkeiden hintaennusteita vuosille 2026, 2027, 2028, 2030 ja muille. Ennusta, kuinka paljon GMEX kasvaa seuraavan viiden vuoden tai pidemmän ajan kuluessa. Ennusta tulevat hintaskenaariot välittömästi markkinatrendien ja -tunnelman perusteella.

Anna luku väliltä -100 ja 1 000 ennustaaksesi Gamestop xStock-rahakkeiden hinnan % Laske *Vastuuvapauslauseke: Kaikki hintaennusteet perustuvat käyttäjän antamiin tietoihin. -- -- -- 0.00% USD Todellinen Ennuste Gamestop xStock-hintaennuste vuosille 2025–2050 (USD) Gamestop xStock (GMEX) -hintaennuste vuodelle 2025 (tälle vuodelle) Ennusteesi perusteella Gamestop xStock saattaa kasvaa 0.00%. Se saattaa saavuttaa treidaushinnan $ 27.48 vuonna 2025. Gamestop xStock (GMEX) -hintaennuste vuodelle 2026 (ensi vuodelle) Ennusteesi perusteella Gamestop xStock saattaa kasvaa 5.00%. Se saattaa saavuttaa treidaushinnan $ 28.8540 vuonna 2026. Gamestop xStock (GMEX) -hintaennuste vuodelle 2027 (2 vuoden kuluttua) Hintaennustemoduulin mukaan GMEX-rahakkeen ennustettu vuoden 2027 tuleva hinta on $ 30.2967 10.25% kasvuvauhdilla. Gamestop xStock (GMEX) -hintaennuste vuodelle 2028 (3 vuoden kuluttua) Hintaennustemoduulin mukaan GMEX-rahakkeen ennustettu vuoden 2028 tuleva hinta on $ 31.8115 15.76% kasvuvauhdilla. Gamestop xStock (GMEX) -hintaennuste vuodelle 2029 (4 vuoden kuluttua) Yllä olevan hintaennustemoduulin mukaisesti GMEX-rahakkeiden vuoden 2029 tavoitehinta on $ 33.4021 ja kasvuvauhti 21.55%. Gamestop xStock (GMEX) -hintaennuste vuodelle 2030 (5 vuoden kuluttua) Yllä olevan hintaennustemoduulin mukaisesti GMEX-rahakkeiden vuoden 2030 tavoitehinta on $ 35.0722 ja kasvuvauhti 27.63%. Gamestop xStock (GMEX) -hintaennuste vuodelle 2040 (15 vuoden kuluttua) Vuonna 2040 Gamestop xStock-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 107.89%. Se voi saavuttaa treidaushinnan $ 57.1289. Gamestop xStock (GMEX) -hintaennuste vuodelle 2050 (25 vuoden kuluttua) Vuonna 2050 Gamestop xStock-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 238.64%. Se voi saavuttaa treidaushinnan $ 93.0570. Vuosi Hinta Kasvu 2025 $ 27.48 0.00%

2026 $ 28.8540 5.00%

2027 $ 30.2967 10.25%

2028 $ 31.8115 15.76%

2029 $ 33.4021 21.55%

2030 $ 35.0722 27.63%

2031 $ 36.8258 34.01%

2032 $ 38.6671 40.71% Vuosi Hinta Kasvu 2033 $ 40.6004 47.75%

2034 $ 42.6304 55.13%

2035 $ 44.7620 62.89%

2036 $ 47.0001 71.03%

2037 $ 49.3501 79.59%

2038 $ 51.8176 88.56%

2039 $ 54.4085 97.99%

2040 $ 57.1289 107.89% Näytä lisää Lyhyen aikavälin Gamestop xStock-hintaennuste tälle päivälle, huomiselle, tälle viikolle ja 30 seuraavalle päivälle Päivämäärä Hintaennuste Kasvu November 18, 2025(Tänään) $ 27.48 0.00%

November 19, 2025(Huomenna) $ 27.4837 0.01%

November 25, 2025(Tällä viikolla) $ 27.5063 0.10%

December 18, 2025(30 päivää) $ 27.5929 0.41% Gamestop xStock (GMEX) -hintaennuste tänään GMEX-rahakkeiden ennustettu hinta November 18, 2025(Tänään) on $27.48 . Tämä ennuste heijastaa ilmoitetun kasvuprosentin laskettua tulosta ja antaa käyttäjille tilannekuvan tämän päivän mahdollisista hintojen muutoksista. Gamestop xStock (GMEX) -hintaennuste huomiselle Hintaennuste November 19, 2025(Huomenna) GMEX-rahakkeille, käyttäen 5% :n vuotuista kasvua, on $27.4837 . Nämä tulokset tarjoavat arvioidun näkymän rahakkeen arvolle valittujen parametrien perusteella. Gamestop xStock (GMEX) -hintaennuste tälle viikolle November 25, 2025(Tällä viikolla) mennessä hintaennuste GMEX-rahakkeille, käyttäen 5% :n vuotuista kasvua, on $27.5063 . Tämä viikoittainen ennuste on laskettu saman kasvuprosentin perusteella, jotta se antaa käsityksen mahdollisista hintatrendeistä tulevina päivinä. Gamestop xStock (GMEX) -hintaennuste 30 päivälle Katsottaessa 30 päivää eteenpäin GMEX-rahakkeiden arvioitu hinta on $27.5929 . Tämä ennuste on johdettu käyttämällä 5% :n vuotuista kasvua sen arvioimiseksi, mikä rahakkeen arvo voisi olla kuukauden kuluttua.

Gamestop xStock-rahakkeiden nykyiset hintatilastot Nykyinen hinta ---- -- Hintamuutos (24 h) -- Markkina-arvo $ 567.87K$ 567.87K $ 567.87K Kierrossa oleva tarjonta 20.66K 20.66K 20.66K Volyymi (24 h) ---- -- Volyymi (24 h) -- GMEX-rahakkeiden viimeisin hinta on --. Sen 24 tunnin muutos on 0.00%, ja 24 tunnin treidausvolyymi --. Lisäksi GMEX-rahakkeiden liikkeessä oleva tarjonta on 20.66K ja sen markkina-arvo on $ 567.87K. Näytä GMEX-rahakkeiden reaaliaikainen hinta

Historiallinen Gamestop xStock-hinta Viimeisimpien Gamestop xStock-live-hintasivulta kerättyjen tietojen mukaan Gamestop xStock-rahakkeiden tämänhetkinen hinta on 27.48USD. Gamestop xStock-rahakkeiden (GMEX) kierrossa oleva tarjonta on 20.66K GMEX , jolloin sen markkina-arvo on $567,868 . Kausi Muuta(%) Muuta(USD) Korkea Matala 24 tuntia 0.00% $ 0 $ 27.48 $ 27.48

7 päivää 0.00% $ 0 $ 27.4823 $ 27.4823

30 päivää 0.00% $ 0 $ 27.4823 $ 27.4823 24 tunnin suorituskyky Viimeisen 24 tunnin aikana Gamestop xStock-rahakkeiden hinta on muuttunut $0 , mikä kuvastaa 0.00% arvon muutosta. 7 päivän suorituskyky Viimeisen 7 päivän aikana Gamestop xStock-rahakkeiden hinta oli ylimmillään $27.4823 ja alimmillaan $27.4823 . Sen hinta on muuttunut 0.00% . Tämä viimeaikainen trendi esittelee GMEX-rahakkeiden potentiaalia liikkua edelleen markkinoilla. 30 päivän suorituskyky Viimeisen kuukauden aikana Gamestop xStock-rahakkeiden hinta on muuttunut 0.00% , joka heijastaa noin $0 arvonmuutosta. Tämä viittaa siihen, että GMEX-rahakkeiden hinta saattaa muuttua lähitulevaisuudessa lisää.

Kuinka Gamestop xStock (GMEX) -rahakkeiden hinnanennustusmoduuli toimii? Gamestop xStock-rahakkeiden hinnanennustusmoduuli on käyttäjäystävällinen työkalu, joka on suunniteltu auttamaan sinua arvioimaan mahdollisia tulevia GMEX-hintoja omien kasvuoletustesi perusteella. Olitpa kokenut treidaaja tai utelias sijoittaja, tämä moduuli tarjoaa yksinkertaisen ja interaktiivisen tavan ennustaa rahakkeen tuleva arvo. 1. Anna kasvuennustuksesi Aloita antamalla haluamasi kasvuprosentti, joka voi olla joko positiivinen tai negatiivinen markkinanäkymistäsi riippuen. Tämä saattaa heijastaa Gamestop xStock-rahakkeisiin liittyviä odotuksiasi seuraavalle vuodelle, viidelle vuodelle tai jopa vuosikymmeniä eteenpäin. 2. Laske tulevaisuuden hinta Kun olet antanut kasvunopeuden, napsauta Laske-painiketta. Moduuli laskee GMEX-rahakkeille välittömästi ennustetun tulevan hinnan, jolloin saat selkeän kuvan siitä, kuinka ennustuksesi vaikuttaa rahakkeen arvoon ajan myötä. 3. Tutustu erilaisiin skenaarioihin Voit kokeilla erilaisia kasvuvauhteja nähdäksesi, kuinka erilaiset markkinaolosuhteet voivat vaikuttaa Gamestop xStock-rahakkeiden hintaan. Tämän joustavuuden avulla voit analysoida sekä optimistisia että konservatiivisia ennusteita, mikä auttaa sinua tekemään tietoisempia päätöksiä. 4. Käyttäjien mieliala ja yhteisön tiedot Moduuliin sisältyy myös käyttäjien mielipidetiedot, joiden avulla voit verrata ennusteitasi muiden käyttäjien ennusteisiin. Nämä yhdistetyt tiedot tarjoavat arvokkaita näkemyksiä siitä, miten yhteisö näkee GMEX-rahakkeiden tulevaisuuden. Hintaennusteen tekniset indikaattorit Ennusteen tarkkuuden parantamiseksi moduuli hyödyntää erilaisia teknisiä indikaattoreita ja markkinatietoja. Näitä ovat: Exponential Moving Averages (EMA): Auttaa seuraamaan rahakkeen hintatrendiä tasoittamalla vaihteluita ja tarjoamalla käsityksen mahdollisista trendin käänteistä. Bollinger Bands: Mittaa markkinoiden volatiliteettia ja tunnistaa mahdolliset yliostetut tai ylimyydyt tilanteet. Relative Strength Index (RSI): Arvioi GMEX-rahakkeiden vauhtia sen määrittämiseksi, onko se nousu- vai laskuvaiheessa. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Arvioi hintaliikkeiden voimakkuutta ja suuntaa mahdollisten tulo- ja poistumispisteiden tunnistamiseksi. Yhdistämällä nämä indikaattorit reaaliaikaisiin markkinatietoihin moduuli tarjoaa dynaamisen hintaennusteen, joka auttaa sinua saamaan syvempiä näkemyksiä Gamestop xStock-rahakkeiden tulevaisuudesta.

Miksi GMEX-rahakkeiden hinnan ennustaminen on tärkeää?

GMEX-hintaennusteet ovat tärkeitä useista syistä, ja sijoittajat käyttävät niitä eri tarkoituksiin:

Sijoitusstrategian kehittäminen: Ennusteet auttavat sijoittajia laatimaan strategioita. Arvioimalla tulevia hintoja käyttäjät voivat päättää, milloin he ostavat, myyvät tai pitävät hallussaan tiettyä kryptovaluuttaa.

Riskienarviointi: Mahdollisten hinnanmuutosten ymmärtäminen auttaa sijoittajia arvioimaan tiettyyn kryptokohteeseen liittyvää riskiä. Tämä on välttämätöntä mahdollisten tappioiden hallitsemiseksi ja lieventämiseksi.

Markkina-analyysi: Ennusteet sisältävät usein markkinatrendien, uutisten ja historiallisten tietojen analysoinnin. Tämä kattava analyysi auttaa sijoittajia ymmärtämään markkinoiden dynamiikkaa ja hinnanmuutoksiin vaikuttavia tekijöitä.

Salkun hajauttaminen: ennustamalla, mitkä kryptovaluutat voivat menestyä hyvin, sijoittajat voivat hajauttaa salkkuaan vastaavasti ja hajauttaa riskin eri varallisuuseriin.

Pitkän aikavälin suunnittelu: pitkän aikavälin voittoja etsivät sijoittajat luottavat ennusteisiin tunnistaessaan kryptovaluuttoja, joilla on tulevan kasvun potentiaalia.

Psykologinen valmius: mahdollisten hintaskenaarioiden tunteminen valmistaa sijoittajia emotionaalisesti ja taloudellisesti markkinoiden epävakauteen.

Yhteisön sitouttaminen: kryptohintaennusteet herättävät usein keskustelua sijoittajayhteisössä, mikä johtaa laajempaan ymmärrykseen ja yhteiseen tietoon perustuvaan näkemykseen markkinatrendeistä.

