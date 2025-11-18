MEXC-pörssi / Kryptohintojen ennustaminen / Gaib AI Dollar Alpha USDC (AIDAUSDC) /

Gaib AI Dollar Alpha USDC (AIDAUSDC) -rahakkeiden hintaennuste (USD)

Hanki Gaib AI Dollar Alpha USDC-rahakkeiden hintaennusteita vuosille 2026, 2027, 2028, 2030 ja muille. Ennusta, kuinka paljon AIDAUSDC kasvaa seuraavan viiden vuoden tai pidemmän ajan kuluessa. Ennusta tulevat hintaskenaariot välittömästi markkinatrendien ja -tunnelman perusteella.

Osta AIDAUSDC-rahaketta

Anna luku väliltä -100 ja 1 000 ennustaaksesi Gaib AI Dollar Alpha USDC-rahakkeiden hinnan % Laske *Vastuuvapauslauseke: Kaikki hintaennusteet perustuvat käyttäjän antamiin tietoihin. -- -- -- 0.00% USD Todellinen Ennuste Gaib AI Dollar Alpha USDC-hintaennuste vuosille 2025–2050 (USD) Gaib AI Dollar Alpha USDC (AIDAUSDC) -hintaennuste vuodelle 2025 (tälle vuodelle) Ennusteesi perusteella Gaib AI Dollar Alpha USDC saattaa kasvaa 0.00%. Se saattaa saavuttaa treidaushinnan $ 0.998666 vuonna 2025. Gaib AI Dollar Alpha USDC (AIDAUSDC) -hintaennuste vuodelle 2026 (ensi vuodelle) Ennusteesi perusteella Gaib AI Dollar Alpha USDC saattaa kasvaa 5.00%. Se saattaa saavuttaa treidaushinnan $ 1.0485 vuonna 2026. Gaib AI Dollar Alpha USDC (AIDAUSDC) -hintaennuste vuodelle 2027 (2 vuoden kuluttua) Hintaennustemoduulin mukaan AIDAUSDC-rahakkeen ennustettu vuoden 2027 tuleva hinta on $ 1.1010 10.25% kasvuvauhdilla. Gaib AI Dollar Alpha USDC (AIDAUSDC) -hintaennuste vuodelle 2028 (3 vuoden kuluttua) Hintaennustemoduulin mukaan AIDAUSDC-rahakkeen ennustettu vuoden 2028 tuleva hinta on $ 1.1560 15.76% kasvuvauhdilla. Gaib AI Dollar Alpha USDC (AIDAUSDC) -hintaennuste vuodelle 2029 (4 vuoden kuluttua) Yllä olevan hintaennustemoduulin mukaisesti AIDAUSDC-rahakkeiden vuoden 2029 tavoitehinta on $ 1.2138 ja kasvuvauhti 21.55%. Gaib AI Dollar Alpha USDC (AIDAUSDC) -hintaennuste vuodelle 2030 (5 vuoden kuluttua) Yllä olevan hintaennustemoduulin mukaisesti AIDAUSDC-rahakkeiden vuoden 2030 tavoitehinta on $ 1.2745 ja kasvuvauhti 27.63%. Gaib AI Dollar Alpha USDC (AIDAUSDC) -hintaennuste vuodelle 2040 (15 vuoden kuluttua) Vuonna 2040 Gaib AI Dollar Alpha USDC-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 107.89%. Se voi saavuttaa treidaushinnan $ 2.0761. Gaib AI Dollar Alpha USDC (AIDAUSDC) -hintaennuste vuodelle 2050 (25 vuoden kuluttua) Vuonna 2050 Gaib AI Dollar Alpha USDC-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 238.64%. Se voi saavuttaa treidaushinnan $ 3.3818. Vuosi Hinta Kasvu 2025 $ 0.998666 0.00%

2026 $ 1.0485 5.00%

2027 $ 1.1010 10.25%

2028 $ 1.1560 15.76%

2029 $ 1.2138 21.55%

2030 $ 1.2745 27.63%

2031 $ 1.3383 34.01%

2032 $ 1.4052 40.71% Vuosi Hinta Kasvu 2033 $ 1.4754 47.75%

2034 $ 1.5492 55.13%

2035 $ 1.6267 62.89%

2036 $ 1.7080 71.03%

2037 $ 1.7934 79.59%

2038 $ 1.8831 88.56%

2039 $ 1.9772 97.99%

2040 $ 2.0761 107.89% Näytä lisää Lyhyen aikavälin Gaib AI Dollar Alpha USDC-hintaennuste tälle päivälle, huomiselle, tälle viikolle ja 30 seuraavalle päivälle Päivämäärä Hintaennuste Kasvu November 18, 2025(Tänään) $ 0.998666 0.00%

November 19, 2025(Huomenna) $ 0.998802 0.01%

November 25, 2025(Tällä viikolla) $ 0.999623 0.10%

December 18, 2025(30 päivää) $ 1.0027 0.41% Gaib AI Dollar Alpha USDC (AIDAUSDC) -hintaennuste tänään AIDAUSDC-rahakkeiden ennustettu hinta November 18, 2025(Tänään) on $0.998666 . Tämä ennuste heijastaa ilmoitetun kasvuprosentin laskettua tulosta ja antaa käyttäjille tilannekuvan tämän päivän mahdollisista hintojen muutoksista. Gaib AI Dollar Alpha USDC (AIDAUSDC) -hintaennuste huomiselle Hintaennuste November 19, 2025(Huomenna) AIDAUSDC-rahakkeille, käyttäen 5% :n vuotuista kasvua, on $0.998802 . Nämä tulokset tarjoavat arvioidun näkymän rahakkeen arvolle valittujen parametrien perusteella. Gaib AI Dollar Alpha USDC (AIDAUSDC) -hintaennuste tälle viikolle November 25, 2025(Tällä viikolla) mennessä hintaennuste AIDAUSDC-rahakkeille, käyttäen 5% :n vuotuista kasvua, on $0.999623 . Tämä viikoittainen ennuste on laskettu saman kasvuprosentin perusteella, jotta se antaa käsityksen mahdollisista hintatrendeistä tulevina päivinä. Gaib AI Dollar Alpha USDC (AIDAUSDC) -hintaennuste 30 päivälle Katsottaessa 30 päivää eteenpäin AIDAUSDC-rahakkeiden arvioitu hinta on $1.0027 . Tämä ennuste on johdettu käyttämällä 5% :n vuotuista kasvua sen arvioimiseksi, mikä rahakkeen arvo voisi olla kuukauden kuluttua.

Gaib AI Dollar Alpha USDC-rahakkeiden nykyiset hintatilastot Nykyinen hinta ---- -- Hintamuutos (24 h) -- Markkina-arvo $ 114.65M$ 114.65M $ 114.65M Kierrossa oleva tarjonta 114.77M 114.77M 114.77M Volyymi (24 h) ---- -- Volyymi (24 h) -- AIDAUSDC-rahakkeiden viimeisin hinta on --. Sen 24 tunnin muutos on 0.00%, ja 24 tunnin treidausvolyymi --. Lisäksi AIDAUSDC-rahakkeiden liikkeessä oleva tarjonta on 114.77M ja sen markkina-arvo on $ 114.65M. Näytä AIDAUSDC-rahakkeiden reaaliaikainen hinta

Historiallinen Gaib AI Dollar Alpha USDC-hinta Viimeisimpien Gaib AI Dollar Alpha USDC-live-hintasivulta kerättyjen tietojen mukaan Gaib AI Dollar Alpha USDC-rahakkeiden tämänhetkinen hinta on 0.998666USD. Gaib AI Dollar Alpha USDC-rahakkeiden (AIDAUSDC) kierrossa oleva tarjonta on 114.77M AIDAUSDC , jolloin sen markkina-arvo on $114,653,867 . Kausi Muuta(%) Muuta(USD) Korkea Matala 24 tuntia -0.24% $ -0.002453 $ 1.006 $ 0.98834

7 päivää -0.06% $ -0.000662 $ 1.0060 $ 0.988340

30 päivää -0.32% $ -0.003269 $ 1.0060 $ 0.988340 24 tunnin suorituskyky Viimeisen 24 tunnin aikana Gaib AI Dollar Alpha USDC-rahakkeiden hinta on muuttunut $-0.002453 , mikä kuvastaa -0.24% arvon muutosta. 7 päivän suorituskyky Viimeisen 7 päivän aikana Gaib AI Dollar Alpha USDC-rahakkeiden hinta oli ylimmillään $1.0060 ja alimmillaan $0.988340 . Sen hinta on muuttunut -0.06% . Tämä viimeaikainen trendi esittelee AIDAUSDC-rahakkeiden potentiaalia liikkua edelleen markkinoilla. 30 päivän suorituskyky Viimeisen kuukauden aikana Gaib AI Dollar Alpha USDC-rahakkeiden hinta on muuttunut -0.32% , joka heijastaa noin $-0.003269 arvonmuutosta. Tämä viittaa siihen, että AIDAUSDC-rahakkeiden hinta saattaa muuttua lähitulevaisuudessa lisää.

Kuinka Gaib AI Dollar Alpha USDC (AIDAUSDC) -rahakkeiden hinnanennustusmoduuli toimii? Gaib AI Dollar Alpha USDC-rahakkeiden hinnanennustusmoduuli on käyttäjäystävällinen työkalu, joka on suunniteltu auttamaan sinua arvioimaan mahdollisia tulevia AIDAUSDC-hintoja omien kasvuoletustesi perusteella. Olitpa kokenut treidaaja tai utelias sijoittaja, tämä moduuli tarjoaa yksinkertaisen ja interaktiivisen tavan ennustaa rahakkeen tuleva arvo. 1. Anna kasvuennustuksesi Aloita antamalla haluamasi kasvuprosentti, joka voi olla joko positiivinen tai negatiivinen markkinanäkymistäsi riippuen. Tämä saattaa heijastaa Gaib AI Dollar Alpha USDC-rahakkeisiin liittyviä odotuksiasi seuraavalle vuodelle, viidelle vuodelle tai jopa vuosikymmeniä eteenpäin. 2. Laske tulevaisuuden hinta Kun olet antanut kasvunopeuden, napsauta Laske-painiketta. Moduuli laskee AIDAUSDC-rahakkeille välittömästi ennustetun tulevan hinnan, jolloin saat selkeän kuvan siitä, kuinka ennustuksesi vaikuttaa rahakkeen arvoon ajan myötä. 3. Tutustu erilaisiin skenaarioihin Voit kokeilla erilaisia kasvuvauhteja nähdäksesi, kuinka erilaiset markkinaolosuhteet voivat vaikuttaa Gaib AI Dollar Alpha USDC-rahakkeiden hintaan. Tämän joustavuuden avulla voit analysoida sekä optimistisia että konservatiivisia ennusteita, mikä auttaa sinua tekemään tietoisempia päätöksiä. 4. Käyttäjien mieliala ja yhteisön tiedot Moduuliin sisältyy myös käyttäjien mielipidetiedot, joiden avulla voit verrata ennusteitasi muiden käyttäjien ennusteisiin. Nämä yhdistetyt tiedot tarjoavat arvokkaita näkemyksiä siitä, miten yhteisö näkee AIDAUSDC-rahakkeiden tulevaisuuden. Hintaennusteen tekniset indikaattorit Ennusteen tarkkuuden parantamiseksi moduuli hyödyntää erilaisia teknisiä indikaattoreita ja markkinatietoja. Näitä ovat: Exponential Moving Averages (EMA): Auttaa seuraamaan rahakkeen hintatrendiä tasoittamalla vaihteluita ja tarjoamalla käsityksen mahdollisista trendin käänteistä. Bollinger Bands: Mittaa markkinoiden volatiliteettia ja tunnistaa mahdolliset yliostetut tai ylimyydyt tilanteet. Relative Strength Index (RSI): Arvioi AIDAUSDC-rahakkeiden vauhtia sen määrittämiseksi, onko se nousu- vai laskuvaiheessa. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Arvioi hintaliikkeiden voimakkuutta ja suuntaa mahdollisten tulo- ja poistumispisteiden tunnistamiseksi. Yhdistämällä nämä indikaattorit reaaliaikaisiin markkinatietoihin moduuli tarjoaa dynaamisen hintaennusteen, joka auttaa sinua saamaan syvempiä näkemyksiä Gaib AI Dollar Alpha USDC-rahakkeiden tulevaisuudesta.

Miksi AIDAUSDC-rahakkeiden hinnan ennustaminen on tärkeää?

AIDAUSDC-hintaennusteet ovat tärkeitä useista syistä, ja sijoittajat käyttävät niitä eri tarkoituksiin:

Sijoitusstrategian kehittäminen: Ennusteet auttavat sijoittajia laatimaan strategioita. Arvioimalla tulevia hintoja käyttäjät voivat päättää, milloin he ostavat, myyvät tai pitävät hallussaan tiettyä kryptovaluuttaa.

Riskienarviointi: Mahdollisten hinnanmuutosten ymmärtäminen auttaa sijoittajia arvioimaan tiettyyn kryptokohteeseen liittyvää riskiä. Tämä on välttämätöntä mahdollisten tappioiden hallitsemiseksi ja lieventämiseksi.

Markkina-analyysi: Ennusteet sisältävät usein markkinatrendien, uutisten ja historiallisten tietojen analysoinnin. Tämä kattava analyysi auttaa sijoittajia ymmärtämään markkinoiden dynamiikkaa ja hinnanmuutoksiin vaikuttavia tekijöitä.

Salkun hajauttaminen: ennustamalla, mitkä kryptovaluutat voivat menestyä hyvin, sijoittajat voivat hajauttaa salkkuaan vastaavasti ja hajauttaa riskin eri varallisuuseriin.

Pitkän aikavälin suunnittelu: pitkän aikavälin voittoja etsivät sijoittajat luottavat ennusteisiin tunnistaessaan kryptovaluuttoja, joilla on tulevan kasvun potentiaalia.

Psykologinen valmius: mahdollisten hintaskenaarioiden tunteminen valmistaa sijoittajia emotionaalisesti ja taloudellisesti markkinoiden epävakauteen.

Yhteisön sitouttaminen: kryptohintaennusteet herättävät usein keskustelua sijoittajayhteisössä, mikä johtaa laajempaan ymmärrykseen ja yhteiseen tietoon perustuvaan näkemykseen markkinatrendeistä.

Usein kysytyt kysymykset (UKK): Kannattaako AIDAUSDC-rahakkeisiin sijoittaa nyt? Ennusteidesi mukaan AIDAUSDC saavuttaa hinnan -- undefined , joten se on harkitsemisen arvoinen rahake. Mikä on AIDAUSDC-rahakkeiden ensi kuun hintaennuste? Gaib AI Dollar Alpha USDC (AIDAUSDC) -hintaennustetyökalun mukaan AIDAUSDC-rahakkeiden ennustettu hinta saavuttaa arvon -- undefined . Paljonko yksi AIDAUSDC maksaa vuonna 2026? 1 Gaib AI Dollar Alpha USDC (AIDAUSDC) -rahakkeen hinta tänään on -- . Yllä olevan ennustusmoduulin mukaan AIDAUSDC-rahakkeiden hinta kasvaa 0.00% ja saavuttaa arvon -- vuonna 2026. Mikä on ennustettu hinta AIDAUSDC-rahakkeille vuonna 2027? Gaib AI Dollar Alpha USDC (AIDAUSDC) -rahakkeiden hinnan ennustetaan nousevan 0.00% vuosittain saavuttaen hinnan -- 1 AIDAUSDC-rahakkeelle vuoteen 2027 mennessä. Mikä on AIDAUSDC-rahakkeiden arvioitu tavoitehinta vuodelle 2028? Hintaennusteesi mukaan Gaib AI Dollar Alpha USDC (AIDAUSDC) tulee kasvamaan 0.00% ja sen arvioitu tavoitehinta on -- vuonna 2028. Mikä on AIDAUSDC-rahakkeiden arvioitu tavoitehinta vuodelle 2029? Hintaennusteesi mukaan Gaib AI Dollar Alpha USDC (AIDAUSDC) tulee kasvamaan 0.00% ja sen arvioitu tavoitehinta on -- vuonna 2029. Paljonko yksi AIDAUSDC maksaa vuonna 2030? 1 Gaib AI Dollar Alpha USDC (AIDAUSDC) -rahakkeen hinta tänään on -- . Yllä olevan ennustusmoduulin mukaan AIDAUSDC-rahakkeiden hinta kasvaa 0.00% ja saavuttaa arvon -- vuonna 2030. Mikä on AIDAUSDC-rahakkeiden hintaennuste vuodelle 2040? Gaib AI Dollar Alpha USDC (AIDAUSDC) -rahakkeiden hinnan ennustetaan nousevan 0.00% vuosittain saavuttaen hinnan -- 1 AIDAUSDC-rahakkeelle vuoteen 2040 mennessä. Rekisteröidy nyt