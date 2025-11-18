Fyde (FYDE) -rahakkeiden hintaennuste (USD)

Hanki Fyde-rahakkeiden hintaennusteita vuosille 2026, 2027, 2028, 2030 ja muille. Ennusta, kuinka paljon FYDE kasvaa seuraavan viiden vuoden tai pidemmän ajan kuluessa. Ennusta tulevat hintaskenaariot välittömästi markkinatrendien ja -tunnelman perusteella.

Anna luku väliltä -100 ja 1 000 ennustaaksesi Fyde-rahakkeiden hinnan
%

*Vastuuvapauslauseke: Kaikki hintaennusteet perustuvat käyttäjän antamiin tietoihin.

Fyde-hintaennuste
0.00%
USD
Todellinen
Ennuste
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-11-18 03:33:58 (UTC+8)

Fyde-hintaennuste vuosille 2025–2050 (USD)

Fyde (FYDE) -hintaennuste vuodelle 2025 (tälle vuodelle)

Ennusteesi perusteella Fyde saattaa kasvaa 0.00%. Se saattaa saavuttaa treidaushinnan $ 0.004718 vuonna 2025.

Fyde (FYDE) -hintaennuste vuodelle 2026 (ensi vuodelle)

Ennusteesi perusteella Fyde saattaa kasvaa 5.00%. Se saattaa saavuttaa treidaushinnan $ 0.004954 vuonna 2026.

Fyde (FYDE) -hintaennuste vuodelle 2027 (2 vuoden kuluttua)

Hintaennustemoduulin mukaan FYDE-rahakkeen ennustettu vuoden 2027 tuleva hinta on $ 0.005202 10.25% kasvuvauhdilla.

Fyde (FYDE) -hintaennuste vuodelle 2028 (3 vuoden kuluttua)

Hintaennustemoduulin mukaan FYDE-rahakkeen ennustettu vuoden 2028 tuleva hinta on $ 0.005462 15.76% kasvuvauhdilla.

Fyde (FYDE) -hintaennuste vuodelle 2029 (4 vuoden kuluttua)

Yllä olevan hintaennustemoduulin mukaisesti FYDE-rahakkeiden vuoden 2029 tavoitehinta on $ 0.005735 ja kasvuvauhti 21.55%.

Fyde (FYDE) -hintaennuste vuodelle 2030 (5 vuoden kuluttua)

Yllä olevan hintaennustemoduulin mukaisesti FYDE-rahakkeiden vuoden 2030 tavoitehinta on $ 0.006022 ja kasvuvauhti 27.63%.

Fyde (FYDE) -hintaennuste vuodelle 2040 (15 vuoden kuluttua)

Vuonna 2040 Fyde-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 107.89%. Se voi saavuttaa treidaushinnan $ 0.009810.

Fyde (FYDE) -hintaennuste vuodelle 2050 (25 vuoden kuluttua)

Vuonna 2050 Fyde-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 238.64%. Se voi saavuttaa treidaushinnan $ 0.015980.

Vuosi
Hinta
Kasvu
  • 2025
    $ 0.004718
    0.00%
  • 2026
    $ 0.004954
    5.00%
  • 2027
    $ 0.005202
    10.25%
  • 2028
    $ 0.005462
    15.76%
  • 2029
    $ 0.005735
    21.55%
  • 2030
    $ 0.006022
    27.63%
  • 2031
    $ 0.006323
    34.01%
  • 2032
    $ 0.006640
    40.71%
Vuosi
Hinta
Kasvu
  • 2033
    $ 0.006972
    47.75%
  • 2034
    $ 0.007320
    55.13%
  • 2035
    $ 0.007686
    62.89%
  • 2036
    $ 0.008071
    71.03%
  • 2037
    $ 0.008474
    79.59%
  • 2038
    $ 0.008898
    88.56%
  • 2039
    $ 0.009343
    97.99%
  • 2040
    $ 0.009810
    107.89%
Lyhyen aikavälin Fyde-hintaennuste tälle päivälle, huomiselle, tälle viikolle ja 30 seuraavalle päivälle

Päivämäärä
Hintaennuste
Kasvu
  • November 18, 2025(Tänään)
    $ 0.004718
    0.00%
  • November 19, 2025(Huomenna)
    $ 0.004719
    0.01%
  • November 25, 2025(Tällä viikolla)
    $ 0.004723
    0.10%
  • December 18, 2025(30 päivää)
    $ 0.004738
    0.41%
Fyde (FYDE) -hintaennuste tänään

FYDE-rahakkeiden ennustettu hinta November 18, 2025(Tänään) on $0.004718. Tämä ennuste heijastaa ilmoitetun kasvuprosentin laskettua tulosta ja antaa käyttäjille tilannekuvan tämän päivän mahdollisista hintojen muutoksista.

Fyde (FYDE) -hintaennuste huomiselle

Hintaennuste November 19, 2025(Huomenna) FYDE-rahakkeille, käyttäen 5%:n vuotuista kasvua, on $0.004719. Nämä tulokset tarjoavat arvioidun näkymän rahakkeen arvolle valittujen parametrien perusteella.

Fyde (FYDE) -hintaennuste tälle viikolle

November 25, 2025(Tällä viikolla) mennessä hintaennuste FYDE-rahakkeille, käyttäen 5%:n vuotuista kasvua, on $0.004723. Tämä viikoittainen ennuste on laskettu saman kasvuprosentin perusteella, jotta se antaa käsityksen mahdollisista hintatrendeistä tulevina päivinä.

Fyde (FYDE) -hintaennuste 30 päivälle

Katsottaessa 30 päivää eteenpäin FYDE-rahakkeiden arvioitu hinta on $0.004738. Tämä ennuste on johdettu käyttämällä 5%:n vuotuista kasvua sen arvioimiseksi, mikä rahakkeen arvo voisi olla kuukauden kuluttua.

Fyde-rahakkeiden nykyiset hintatilastot

--

$ 81.78K
$ 81.78K$ 81.78K

17.33M
17.33M 17.33M

Lisäksi FYDE-rahakkeiden liikkeessä oleva tarjonta on 17.33M ja sen markkina-arvo on $ 81.78K.

Historiallinen Fyde-hinta

Viimeisimpien Fyde-live-hintasivulta kerättyjen tietojen mukaan Fyde-rahakkeiden tämänhetkinen hinta on 0.004718USD. Fyde-rahakkeiden (FYDE) kierrossa oleva tarjonta on 17.33M FYDE, jolloin sen markkina-arvo on $81,782.

Kausi
Muuta(%)
Muuta(USD)
Korkea
Matala
  • 24 tuntia
    10.63%
    $ 0.000453
    $ 0.005174
    $ 0.004140
  • 7 päivää
    30.35%
    $ 0.001432
    $ 0.006792
    $ 0.003603
  • 30 päivää
    -25.10%
    $ -0.001184
    $ 0.006792
    $ 0.003603
24 tunnin suorituskyky

Viimeisen 24 tunnin aikana Fyde-rahakkeiden hinta on muuttunut $0.000453, mikä kuvastaa 10.63% arvon muutosta.

7 päivän suorituskyky

Viimeisen 7 päivän aikana Fyde-rahakkeiden hinta oli ylimmillään $0.006792 ja alimmillaan $0.003603. Sen hinta on muuttunut 30.35%. Tämä viimeaikainen trendi esittelee FYDE-rahakkeiden potentiaalia liikkua edelleen markkinoilla.

30 päivän suorituskyky

Viimeisen kuukauden aikana Fyde-rahakkeiden hinta on muuttunut -25.10%, joka heijastaa noin $-0.001184 arvonmuutosta. Tämä viittaa siihen, että FYDE-rahakkeiden hinta saattaa muuttua lähitulevaisuudessa lisää.

Kuinka Fyde (FYDE) -rahakkeiden hinnanennustusmoduuli toimii?

Fyde-rahakkeiden hinnanennustusmoduuli on käyttäjäystävällinen työkalu, joka on suunniteltu auttamaan sinua arvioimaan mahdollisia tulevia FYDE-hintoja omien kasvuoletustesi perusteella. Olitpa kokenut treidaaja tai utelias sijoittaja, tämä moduuli tarjoaa yksinkertaisen ja interaktiivisen tavan ennustaa rahakkeen tuleva arvo.

1. Anna kasvuennustuksesi

Aloita antamalla haluamasi kasvuprosentti, joka voi olla joko positiivinen tai negatiivinen markkinanäkymistäsi riippuen. Tämä saattaa heijastaa Fyde-rahakkeisiin liittyviä odotuksiasi seuraavalle vuodelle, viidelle vuodelle tai jopa vuosikymmeniä eteenpäin.

2. Laske tulevaisuuden hinta

Kun olet antanut kasvunopeuden, napsauta Laske-painiketta. Moduuli laskee FYDE-rahakkeille välittömästi ennustetun tulevan hinnan, jolloin saat selkeän kuvan siitä, kuinka ennustuksesi vaikuttaa rahakkeen arvoon ajan myötä.

3. Tutustu erilaisiin skenaarioihin

Voit kokeilla erilaisia kasvuvauhteja nähdäksesi, kuinka erilaiset markkinaolosuhteet voivat vaikuttaa Fyde-rahakkeiden hintaan. Tämän joustavuuden avulla voit analysoida sekä optimistisia että konservatiivisia ennusteita, mikä auttaa sinua tekemään tietoisempia päätöksiä.

4. Käyttäjien mieliala ja yhteisön tiedot

Moduuliin sisältyy myös käyttäjien mielipidetiedot, joiden avulla voit verrata ennusteitasi muiden käyttäjien ennusteisiin. Nämä yhdistetyt tiedot tarjoavat arvokkaita näkemyksiä siitä, miten yhteisö näkee FYDE-rahakkeiden tulevaisuuden.

Hintaennusteen tekniset indikaattorit

Ennusteen tarkkuuden parantamiseksi moduuli hyödyntää erilaisia teknisiä indikaattoreita ja markkinatietoja. Näitä ovat:

Exponential Moving Averages (EMA): Auttaa seuraamaan rahakkeen hintatrendiä tasoittamalla vaihteluita ja tarjoamalla käsityksen mahdollisista trendin käänteistä.

Bollinger Bands: Mittaa markkinoiden volatiliteettia ja tunnistaa mahdolliset yliostetut tai ylimyydyt tilanteet.

Relative Strength Index (RSI): Arvioi FYDE-rahakkeiden vauhtia sen määrittämiseksi, onko se nousu- vai laskuvaiheessa.

Moving Average Convergence Divergence (MACD): Arvioi hintaliikkeiden voimakkuutta ja suuntaa mahdollisten tulo- ja poistumispisteiden tunnistamiseksi. Yhdistämällä nämä indikaattorit reaaliaikaisiin markkinatietoihin moduuli tarjoaa dynaamisen hintaennusteen, joka auttaa sinua saamaan syvempiä näkemyksiä Fyde-rahakkeiden tulevaisuudesta.

Miksi FYDE-rahakkeiden hinnan ennustaminen on tärkeää?

FYDE-hintaennusteet ovat tärkeitä useista syistä, ja sijoittajat käyttävät niitä eri tarkoituksiin:

Sijoitusstrategian kehittäminen: Ennusteet auttavat sijoittajia laatimaan strategioita. Arvioimalla tulevia hintoja käyttäjät voivat päättää, milloin he ostavat, myyvät tai pitävät hallussaan tiettyä kryptovaluuttaa.

Riskienarviointi: Mahdollisten hinnanmuutosten ymmärtäminen auttaa sijoittajia arvioimaan tiettyyn kryptokohteeseen liittyvää riskiä. Tämä on välttämätöntä mahdollisten tappioiden hallitsemiseksi ja lieventämiseksi.

Markkina-analyysi: Ennusteet sisältävät usein markkinatrendien, uutisten ja historiallisten tietojen analysoinnin. Tämä kattava analyysi auttaa sijoittajia ymmärtämään markkinoiden dynamiikkaa ja hinnanmuutoksiin vaikuttavia tekijöitä.

Salkun hajauttaminen: ennustamalla, mitkä kryptovaluutat voivat menestyä hyvin, sijoittajat voivat hajauttaa salkkuaan vastaavasti ja hajauttaa riskin eri varallisuuseriin.

Pitkän aikavälin suunnittelu: pitkän aikavälin voittoja etsivät sijoittajat luottavat ennusteisiin tunnistaessaan kryptovaluuttoja, joilla on tulevan kasvun potentiaalia.

Psykologinen valmius: mahdollisten hintaskenaarioiden tunteminen valmistaa sijoittajia emotionaalisesti ja taloudellisesti markkinoiden epävakauteen.

Yhteisön sitouttaminen: kryptohintaennusteet herättävät usein keskustelua sijoittajayhteisössä, mikä johtaa laajempaan ymmärrykseen ja yhteiseen tietoon perustuvaan näkemykseen markkinatrendeistä.

Vastuuvapauslauseke

Kryptojen ennustesivuilla julkaistu sisältö perustuu MEXC-käyttäjien ja/tai muiden kolmansien osapuolien meille toimittamiin tietoihin ja palautteeseen. Sisältö esitetään sinulle ”sellaisenaan” vain tiedonanto- ja havainnollistamistarkoituksessa ilman minkäänlaista lupausta tai takuuta. On tärkeää huomata, että esitetyt hintaennusteet eivät välttämättä ole tarkkoja, eikä niitä pidä käsitellä sellaisina. Tulevat hinnat voivat poiketa merkittävästi esitetyistä ennusteista, eikä niihin kannata luottaa sijoituspäätöksiä tehtäessä.

Lisäksi tätä sisältöä ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi, eikä sen ole tarkoitus suositella minkään tietyn tuotteen tai palvelun ostamista. MEXC ei ole millään tavalla vastuussa sinulle mistään tappioista, joita sinulle saattaa aiheutua kryptojen hintaennustesivuillamme julkaistuun sisältöön viittaamisesta, sen käyttämisestä ja/tai siihen luottamisesta. On tärkeää tiedostaa, että digitaalisten varallisuuserien hintoihin liittyy suuri markkinariski ja hintavaihtelu. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, eikä alun perin sijoitetun summan takaisin saamisesta ole takeita. Viime kädessä olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi, eikä MEXC ole vastuussa mahdollisista tappioistasi. Muista, että aiempi tuotto ei ole ennusta luotettavasti tulevaa tuotonkehitystä. Sinun tulisi sijoittaa vain tuotteisiin, jotka tunnet ja joihin liittyvät riskit ymmärrät. Harkitse huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvottele riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä.