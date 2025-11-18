Feels Good (GOOD) -rahakkeiden hintaennuste (USD)

Hanki Feels Good-rahakkeiden hintaennusteita vuosille 2026, 2027, 2028, 2030 ja muille. Ennusta, kuinka paljon GOOD kasvaa seuraavan viiden vuoden tai pidemmän ajan kuluessa. Ennusta tulevat hintaskenaariot välittömästi markkinatrendien ja -tunnelman perusteella.

Osta GOOD-rahaketta

Anna luku väliltä -100 ja 1 000 ennustaaksesi Feels Good-rahakkeiden hinnan % Laske *Vastuuvapauslauseke: Kaikki hintaennusteet perustuvat käyttäjän antamiin tietoihin. -- -- -- 0.00% USD Todellinen Ennuste Feels Good-hintaennuste vuosille 2025–2050 (USD) Feels Good (GOOD) -hintaennuste vuodelle 2025 (tälle vuodelle) Ennusteesi perusteella Feels Good saattaa kasvaa 0.00%. Se saattaa saavuttaa treidaushinnan $ 0 vuonna 2025. Feels Good (GOOD) -hintaennuste vuodelle 2026 (ensi vuodelle) Ennusteesi perusteella Feels Good saattaa kasvaa 5.00%. Se saattaa saavuttaa treidaushinnan $ 0 vuonna 2026. Feels Good (GOOD) -hintaennuste vuodelle 2027 (2 vuoden kuluttua) Hintaennustemoduulin mukaan GOOD-rahakkeen ennustettu vuoden 2027 tuleva hinta on $ 0 10.25% kasvuvauhdilla. Feels Good (GOOD) -hintaennuste vuodelle 2028 (3 vuoden kuluttua) Hintaennustemoduulin mukaan GOOD-rahakkeen ennustettu vuoden 2028 tuleva hinta on $ 0 15.76% kasvuvauhdilla. Feels Good (GOOD) -hintaennuste vuodelle 2029 (4 vuoden kuluttua) Yllä olevan hintaennustemoduulin mukaisesti GOOD-rahakkeiden vuoden 2029 tavoitehinta on $ 0 ja kasvuvauhti 21.55%. Feels Good (GOOD) -hintaennuste vuodelle 2030 (5 vuoden kuluttua) Yllä olevan hintaennustemoduulin mukaisesti GOOD-rahakkeiden vuoden 2030 tavoitehinta on $ 0 ja kasvuvauhti 27.63%. Feels Good (GOOD) -hintaennuste vuodelle 2040 (15 vuoden kuluttua) Vuonna 2040 Feels Good-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 107.89%. Se voi saavuttaa treidaushinnan $ 0. Feels Good (GOOD) -hintaennuste vuodelle 2050 (25 vuoden kuluttua) Vuonna 2050 Feels Good-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 238.64%. Se voi saavuttaa treidaushinnan $ 0. Vuosi Hinta Kasvu 2025 $ 0 0.00%

December 18, 2025(30 päivää) $ 0 0.41% Feels Good (GOOD) -hintaennuste tänään GOOD-rahakkeiden ennustettu hinta November 18, 2025(Tänään) on $0 . Tämä ennuste heijastaa ilmoitetun kasvuprosentin laskettua tulosta ja antaa käyttäjille tilannekuvan tämän päivän mahdollisista hintojen muutoksista. Feels Good (GOOD) -hintaennuste huomiselle Hintaennuste November 19, 2025(Huomenna) GOOD-rahakkeille, käyttäen 5% :n vuotuista kasvua, on $0 . Nämä tulokset tarjoavat arvioidun näkymän rahakkeen arvolle valittujen parametrien perusteella. Feels Good (GOOD) -hintaennuste tälle viikolle November 25, 2025(Tällä viikolla) mennessä hintaennuste GOOD-rahakkeille, käyttäen 5% :n vuotuista kasvua, on $0 . Tämä viikoittainen ennuste on laskettu saman kasvuprosentin perusteella, jotta se antaa käsityksen mahdollisista hintatrendeistä tulevina päivinä. Feels Good (GOOD) -hintaennuste 30 päivälle Katsottaessa 30 päivää eteenpäin GOOD-rahakkeiden arvioitu hinta on $0 . Tämä ennuste on johdettu käyttämällä 5% :n vuotuista kasvua sen arvioimiseksi, mikä rahakkeen arvo voisi olla kuukauden kuluttua.

Feels Good-rahakkeiden nykyiset hintatilastot Nykyinen hinta ---- -- Hintamuutos (24 h) -- Markkina-arvo $ 5.35K$ 5.35K $ 5.35K Kierrossa oleva tarjonta 999.65M 999.65M 999.65M Volyymi (24 h) ---- -- Volyymi (24 h) -- GOOD-rahakkeiden viimeisin hinta on --. Sen 24 tunnin muutos on 0.00%, ja 24 tunnin treidausvolyymi --. Lisäksi GOOD-rahakkeiden liikkeessä oleva tarjonta on 999.65M ja sen markkina-arvo on $ 5.35K. Näytä GOOD-rahakkeiden reaaliaikainen hinta

Historiallinen Feels Good-hinta Viimeisimpien Feels Good-live-hintasivulta kerättyjen tietojen mukaan Feels Good-rahakkeiden tämänhetkinen hinta on 0USD. Feels Good-rahakkeiden (GOOD) kierrossa oleva tarjonta on 999.65M GOOD , jolloin sen markkina-arvo on $5,348.99 . Kausi Muuta(%) Muuta(USD) Korkea Matala 24 tuntia -1.23% $ 0 $ 0 $ 0

7 päivää -34.48% $ 0 $ 0.000156 $ 0.000005

30 päivää -96.51% $ 0 $ 0.000156 $ 0.000005 24 tunnin suorituskyky Viimeisen 24 tunnin aikana Feels Good-rahakkeiden hinta on muuttunut $0 , mikä kuvastaa -1.23% arvon muutosta. 7 päivän suorituskyky Viimeisen 7 päivän aikana Feels Good-rahakkeiden hinta oli ylimmillään $0.000156 ja alimmillaan $0.000005 . Sen hinta on muuttunut -34.48% . Tämä viimeaikainen trendi esittelee GOOD-rahakkeiden potentiaalia liikkua edelleen markkinoilla. 30 päivän suorituskyky Viimeisen kuukauden aikana Feels Good-rahakkeiden hinta on muuttunut -96.51% , joka heijastaa noin $0 arvonmuutosta. Tämä viittaa siihen, että GOOD-rahakkeiden hinta saattaa muuttua lähitulevaisuudessa lisää.

Kuinka Feels Good (GOOD) -rahakkeiden hinnanennustusmoduuli toimii? Feels Good-rahakkeiden hinnanennustusmoduuli on käyttäjäystävällinen työkalu, joka on suunniteltu auttamaan sinua arvioimaan mahdollisia tulevia GOOD-hintoja omien kasvuoletustesi perusteella. Olitpa kokenut treidaaja tai utelias sijoittaja, tämä moduuli tarjoaa yksinkertaisen ja interaktiivisen tavan ennustaa rahakkeen tuleva arvo. 1. Anna kasvuennustuksesi Aloita antamalla haluamasi kasvuprosentti, joka voi olla joko positiivinen tai negatiivinen markkinanäkymistäsi riippuen. Tämä saattaa heijastaa Feels Good-rahakkeisiin liittyviä odotuksiasi seuraavalle vuodelle, viidelle vuodelle tai jopa vuosikymmeniä eteenpäin. 2. Laske tulevaisuuden hinta Kun olet antanut kasvunopeuden, napsauta Laske-painiketta. Moduuli laskee GOOD-rahakkeille välittömästi ennustetun tulevan hinnan, jolloin saat selkeän kuvan siitä, kuinka ennustuksesi vaikuttaa rahakkeen arvoon ajan myötä. 3. Tutustu erilaisiin skenaarioihin Voit kokeilla erilaisia kasvuvauhteja nähdäksesi, kuinka erilaiset markkinaolosuhteet voivat vaikuttaa Feels Good-rahakkeiden hintaan. Tämän joustavuuden avulla voit analysoida sekä optimistisia että konservatiivisia ennusteita, mikä auttaa sinua tekemään tietoisempia päätöksiä. 4. Käyttäjien mieliala ja yhteisön tiedot Moduuliin sisältyy myös käyttäjien mielipidetiedot, joiden avulla voit verrata ennusteitasi muiden käyttäjien ennusteisiin. Nämä yhdistetyt tiedot tarjoavat arvokkaita näkemyksiä siitä, miten yhteisö näkee GOOD-rahakkeiden tulevaisuuden. Hintaennusteen tekniset indikaattorit Ennusteen tarkkuuden parantamiseksi moduuli hyödyntää erilaisia teknisiä indikaattoreita ja markkinatietoja. Näitä ovat: Exponential Moving Averages (EMA): Auttaa seuraamaan rahakkeen hintatrendiä tasoittamalla vaihteluita ja tarjoamalla käsityksen mahdollisista trendin käänteistä. Bollinger Bands: Mittaa markkinoiden volatiliteettia ja tunnistaa mahdolliset yliostetut tai ylimyydyt tilanteet. Relative Strength Index (RSI): Arvioi GOOD-rahakkeiden vauhtia sen määrittämiseksi, onko se nousu- vai laskuvaiheessa. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Arvioi hintaliikkeiden voimakkuutta ja suuntaa mahdollisten tulo- ja poistumispisteiden tunnistamiseksi. Yhdistämällä nämä indikaattorit reaaliaikaisiin markkinatietoihin moduuli tarjoaa dynaamisen hintaennusteen, joka auttaa sinua saamaan syvempiä näkemyksiä Feels Good-rahakkeiden tulevaisuudesta.

Miksi GOOD-rahakkeiden hinnan ennustaminen on tärkeää?

GOOD-hintaennusteet ovat tärkeitä useista syistä, ja sijoittajat käyttävät niitä eri tarkoituksiin:

Sijoitusstrategian kehittäminen: Ennusteet auttavat sijoittajia laatimaan strategioita. Arvioimalla tulevia hintoja käyttäjät voivat päättää, milloin he ostavat, myyvät tai pitävät hallussaan tiettyä kryptovaluuttaa.

Riskienarviointi: Mahdollisten hinnanmuutosten ymmärtäminen auttaa sijoittajia arvioimaan tiettyyn kryptokohteeseen liittyvää riskiä. Tämä on välttämätöntä mahdollisten tappioiden hallitsemiseksi ja lieventämiseksi.

Markkina-analyysi: Ennusteet sisältävät usein markkinatrendien, uutisten ja historiallisten tietojen analysoinnin. Tämä kattava analyysi auttaa sijoittajia ymmärtämään markkinoiden dynamiikkaa ja hinnanmuutoksiin vaikuttavia tekijöitä.

Salkun hajauttaminen: ennustamalla, mitkä kryptovaluutat voivat menestyä hyvin, sijoittajat voivat hajauttaa salkkuaan vastaavasti ja hajauttaa riskin eri varallisuuseriin.

Pitkän aikavälin suunnittelu: pitkän aikavälin voittoja etsivät sijoittajat luottavat ennusteisiin tunnistaessaan kryptovaluuttoja, joilla on tulevan kasvun potentiaalia.

Psykologinen valmius: mahdollisten hintaskenaarioiden tunteminen valmistaa sijoittajia emotionaalisesti ja taloudellisesti markkinoiden epävakauteen.

Yhteisön sitouttaminen: kryptohintaennusteet herättävät usein keskustelua sijoittajayhteisössä, mikä johtaa laajempaan ymmärrykseen ja yhteiseen tietoon perustuvaan näkemykseen markkinatrendeistä.

Usein kysytyt kysymykset (UKK): Kannattaako GOOD-rahakkeisiin sijoittaa nyt? Ennusteidesi mukaan GOOD saavuttaa hinnan -- undefined , joten se on harkitsemisen arvoinen rahake. Mikä on GOOD-rahakkeiden ensi kuun hintaennuste? Feels Good (GOOD) -hintaennustetyökalun mukaan GOOD-rahakkeiden ennustettu hinta saavuttaa arvon -- undefined . Paljonko yksi GOOD maksaa vuonna 2026? 1 Feels Good (GOOD) -rahakkeen hinta tänään on -- . Yllä olevan ennustusmoduulin mukaan GOOD-rahakkeiden hinta kasvaa 0.00% ja saavuttaa arvon -- vuonna 2026. Mikä on ennustettu hinta GOOD-rahakkeille vuonna 2027? Feels Good (GOOD) -rahakkeiden hinnan ennustetaan nousevan 0.00% vuosittain saavuttaen hinnan -- 1 GOOD-rahakkeelle vuoteen 2027 mennessä. Mikä on GOOD-rahakkeiden arvioitu tavoitehinta vuodelle 2028? Hintaennusteesi mukaan Feels Good (GOOD) tulee kasvamaan 0.00% ja sen arvioitu tavoitehinta on -- vuonna 2028. Mikä on GOOD-rahakkeiden arvioitu tavoitehinta vuodelle 2029? Hintaennusteesi mukaan Feels Good (GOOD) tulee kasvamaan 0.00% ja sen arvioitu tavoitehinta on -- vuonna 2029. Paljonko yksi GOOD maksaa vuonna 2030? 1 Feels Good (GOOD) -rahakkeen hinta tänään on -- . Yllä olevan ennustusmoduulin mukaan GOOD-rahakkeiden hinta kasvaa 0.00% ja saavuttaa arvon -- vuonna 2030. Mikä on GOOD-rahakkeiden hintaennuste vuodelle 2040? Feels Good (GOOD) -rahakkeiden hinnan ennustetaan nousevan 0.00% vuosittain saavuttaen hinnan -- 1 GOOD-rahakkeelle vuoteen 2040 mennessä.