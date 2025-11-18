Fantom Bomb (FBOMB) -rahakkeiden hintaennuste (USD)

Hanki Fantom Bomb-rahakkeiden hintaennusteita vuosille 2026, 2027, 2028, 2030 ja muille. Ennusta, kuinka paljon FBOMB kasvaa seuraavan viiden vuoden tai pidemmän ajan kuluessa. Ennusta tulevat hintaskenaariot välittömästi markkinatrendien ja -tunnelman perusteella.

Osta FBOMB-rahaketta

Anna luku väliltä -100 ja 1 000 ennustaaksesi Fantom Bomb-rahakkeiden hinnan % Laske *Vastuuvapauslauseke: Kaikki hintaennusteet perustuvat käyttäjän antamiin tietoihin. -- -- -- 0.00% USD Todellinen Ennuste Fantom Bomb-hintaennuste vuosille 2025–2050 (USD) Fantom Bomb (FBOMB) -hintaennuste vuodelle 2025 (tälle vuodelle) Ennusteesi perusteella Fantom Bomb saattaa kasvaa 0.00%. Se saattaa saavuttaa treidaushinnan $ 0.022658 vuonna 2025. Fantom Bomb (FBOMB) -hintaennuste vuodelle 2026 (ensi vuodelle) Ennusteesi perusteella Fantom Bomb saattaa kasvaa 5.00%. Se saattaa saavuttaa treidaushinnan $ 0.023791 vuonna 2026. Fantom Bomb (FBOMB) -hintaennuste vuodelle 2027 (2 vuoden kuluttua) Hintaennustemoduulin mukaan FBOMB-rahakkeen ennustettu vuoden 2027 tuleva hinta on $ 0.024981 10.25% kasvuvauhdilla. Fantom Bomb (FBOMB) -hintaennuste vuodelle 2028 (3 vuoden kuluttua) Hintaennustemoduulin mukaan FBOMB-rahakkeen ennustettu vuoden 2028 tuleva hinta on $ 0.026230 15.76% kasvuvauhdilla. Fantom Bomb (FBOMB) -hintaennuste vuodelle 2029 (4 vuoden kuluttua) Yllä olevan hintaennustemoduulin mukaisesti FBOMB-rahakkeiden vuoden 2029 tavoitehinta on $ 0.027541 ja kasvuvauhti 21.55%. Fantom Bomb (FBOMB) -hintaennuste vuodelle 2030 (5 vuoden kuluttua) Yllä olevan hintaennustemoduulin mukaisesti FBOMB-rahakkeiden vuoden 2030 tavoitehinta on $ 0.028919 ja kasvuvauhti 27.63%. Fantom Bomb (FBOMB) -hintaennuste vuodelle 2040 (15 vuoden kuluttua) Vuonna 2040 Fantom Bomb-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 107.89%. Se voi saavuttaa treidaushinnan $ 0.047106. Fantom Bomb (FBOMB) -hintaennuste vuodelle 2050 (25 vuoden kuluttua) Vuonna 2050 Fantom Bomb-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 238.64%. Se voi saavuttaa treidaushinnan $ 0.076730. Vuosi Hinta Kasvu 2025 $ 0.022658 0.00%

2026 $ 0.023791 5.00%

2027 $ 0.024981 10.25%

2028 $ 0.026230 15.76%

2029 $ 0.027541 21.55%

2030 $ 0.028919 27.63%

2031 $ 0.030364 34.01%

2032 $ 0.031883 40.71% Vuosi Hinta Kasvu 2033 $ 0.033477 47.75%

2034 $ 0.035151 55.13%

2035 $ 0.036908 62.89%

2036 $ 0.038754 71.03%

2037 $ 0.040691 79.59%

2038 $ 0.042726 88.56%

2039 $ 0.044862 97.99%

2040 $ 0.047106 107.89% Näytä lisää Lyhyen aikavälin Fantom Bomb-hintaennuste tälle päivälle, huomiselle, tälle viikolle ja 30 seuraavalle päivälle Päivämäärä Hintaennuste Kasvu November 18, 2025(Tänään) $ 0.022658 0.00%

November 19, 2025(Huomenna) $ 0.022661 0.01%

November 25, 2025(Tällä viikolla) $ 0.022680 0.10%

December 18, 2025(30 päivää) $ 0.022751 0.41% Fantom Bomb (FBOMB) -hintaennuste tänään FBOMB-rahakkeiden ennustettu hinta November 18, 2025(Tänään) on $0.022658 . Tämä ennuste heijastaa ilmoitetun kasvuprosentin laskettua tulosta ja antaa käyttäjille tilannekuvan tämän päivän mahdollisista hintojen muutoksista. Fantom Bomb (FBOMB) -hintaennuste huomiselle Hintaennuste November 19, 2025(Huomenna) FBOMB-rahakkeille, käyttäen 5% :n vuotuista kasvua, on $0.022661 . Nämä tulokset tarjoavat arvioidun näkymän rahakkeen arvolle valittujen parametrien perusteella. Fantom Bomb (FBOMB) -hintaennuste tälle viikolle November 25, 2025(Tällä viikolla) mennessä hintaennuste FBOMB-rahakkeille, käyttäen 5% :n vuotuista kasvua, on $0.022680 . Tämä viikoittainen ennuste on laskettu saman kasvuprosentin perusteella, jotta se antaa käsityksen mahdollisista hintatrendeistä tulevina päivinä. Fantom Bomb (FBOMB) -hintaennuste 30 päivälle Katsottaessa 30 päivää eteenpäin FBOMB-rahakkeiden arvioitu hinta on $0.022751 . Tämä ennuste on johdettu käyttämällä 5% :n vuotuista kasvua sen arvioimiseksi, mikä rahakkeen arvo voisi olla kuukauden kuluttua.

Fantom Bomb-rahakkeiden nykyiset hintatilastot Nykyinen hinta ---- -- Hintamuutos (24 h) -- Markkina-arvo $ 10.52M$ 10.52M $ 10.52M Kierrossa oleva tarjonta 464.19M 464.19M 464.19M Volyymi (24 h) ---- -- Volyymi (24 h) -- FBOMB-rahakkeiden viimeisin hinta on --. Sen 24 tunnin muutos on 0.00%, ja 24 tunnin treidausvolyymi --. Lisäksi FBOMB-rahakkeiden liikkeessä oleva tarjonta on 464.19M ja sen markkina-arvo on $ 10.52M. Näytä FBOMB-rahakkeiden reaaliaikainen hinta

Historiallinen Fantom Bomb-hinta Viimeisimpien Fantom Bomb-live-hintasivulta kerättyjen tietojen mukaan Fantom Bomb-rahakkeiden tämänhetkinen hinta on 0.022658USD. Fantom Bomb-rahakkeiden (FBOMB) kierrossa oleva tarjonta on 464.19M FBOMB , jolloin sen markkina-arvo on $10,517,892 . Kausi Muuta(%) Muuta(USD) Korkea Matala 24 tuntia -1.38% $ -0.000319 $ 0.023428 $ 0.02225

7 päivää -21.02% $ -0.004765 $ 0.032518 $ 0.022658

30 päivää -30.23% $ -0.006850 $ 0.032518 $ 0.022658 24 tunnin suorituskyky Viimeisen 24 tunnin aikana Fantom Bomb-rahakkeiden hinta on muuttunut $-0.000319 , mikä kuvastaa -1.38% arvon muutosta. 7 päivän suorituskyky Viimeisen 7 päivän aikana Fantom Bomb-rahakkeiden hinta oli ylimmillään $0.032518 ja alimmillaan $0.022658 . Sen hinta on muuttunut -21.02% . Tämä viimeaikainen trendi esittelee FBOMB-rahakkeiden potentiaalia liikkua edelleen markkinoilla. 30 päivän suorituskyky Viimeisen kuukauden aikana Fantom Bomb-rahakkeiden hinta on muuttunut -30.23% , joka heijastaa noin $-0.006850 arvonmuutosta. Tämä viittaa siihen, että FBOMB-rahakkeiden hinta saattaa muuttua lähitulevaisuudessa lisää.

Kuinka Fantom Bomb (FBOMB) -rahakkeiden hinnanennustusmoduuli toimii? Fantom Bomb-rahakkeiden hinnanennustusmoduuli on käyttäjäystävällinen työkalu, joka on suunniteltu auttamaan sinua arvioimaan mahdollisia tulevia FBOMB-hintoja omien kasvuoletustesi perusteella. Olitpa kokenut treidaaja tai utelias sijoittaja, tämä moduuli tarjoaa yksinkertaisen ja interaktiivisen tavan ennustaa rahakkeen tuleva arvo. 1. Anna kasvuennustuksesi Aloita antamalla haluamasi kasvuprosentti, joka voi olla joko positiivinen tai negatiivinen markkinanäkymistäsi riippuen. Tämä saattaa heijastaa Fantom Bomb-rahakkeisiin liittyviä odotuksiasi seuraavalle vuodelle, viidelle vuodelle tai jopa vuosikymmeniä eteenpäin. 2. Laske tulevaisuuden hinta Kun olet antanut kasvunopeuden, napsauta Laske-painiketta. Moduuli laskee FBOMB-rahakkeille välittömästi ennustetun tulevan hinnan, jolloin saat selkeän kuvan siitä, kuinka ennustuksesi vaikuttaa rahakkeen arvoon ajan myötä. 3. Tutustu erilaisiin skenaarioihin Voit kokeilla erilaisia kasvuvauhteja nähdäksesi, kuinka erilaiset markkinaolosuhteet voivat vaikuttaa Fantom Bomb-rahakkeiden hintaan. Tämän joustavuuden avulla voit analysoida sekä optimistisia että konservatiivisia ennusteita, mikä auttaa sinua tekemään tietoisempia päätöksiä. 4. Käyttäjien mieliala ja yhteisön tiedot Moduuliin sisältyy myös käyttäjien mielipidetiedot, joiden avulla voit verrata ennusteitasi muiden käyttäjien ennusteisiin. Nämä yhdistetyt tiedot tarjoavat arvokkaita näkemyksiä siitä, miten yhteisö näkee FBOMB-rahakkeiden tulevaisuuden. Hintaennusteen tekniset indikaattorit Ennusteen tarkkuuden parantamiseksi moduuli hyödyntää erilaisia teknisiä indikaattoreita ja markkinatietoja. Näitä ovat: Exponential Moving Averages (EMA): Auttaa seuraamaan rahakkeen hintatrendiä tasoittamalla vaihteluita ja tarjoamalla käsityksen mahdollisista trendin käänteistä. Bollinger Bands: Mittaa markkinoiden volatiliteettia ja tunnistaa mahdolliset yliostetut tai ylimyydyt tilanteet. Relative Strength Index (RSI): Arvioi FBOMB-rahakkeiden vauhtia sen määrittämiseksi, onko se nousu- vai laskuvaiheessa. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Arvioi hintaliikkeiden voimakkuutta ja suuntaa mahdollisten tulo- ja poistumispisteiden tunnistamiseksi. Yhdistämällä nämä indikaattorit reaaliaikaisiin markkinatietoihin moduuli tarjoaa dynaamisen hintaennusteen, joka auttaa sinua saamaan syvempiä näkemyksiä Fantom Bomb-rahakkeiden tulevaisuudesta.

Miksi FBOMB-rahakkeiden hinnan ennustaminen on tärkeää?

FBOMB-hintaennusteet ovat tärkeitä useista syistä, ja sijoittajat käyttävät niitä eri tarkoituksiin:

Sijoitusstrategian kehittäminen: Ennusteet auttavat sijoittajia laatimaan strategioita. Arvioimalla tulevia hintoja käyttäjät voivat päättää, milloin he ostavat, myyvät tai pitävät hallussaan tiettyä kryptovaluuttaa.

Riskienarviointi: Mahdollisten hinnanmuutosten ymmärtäminen auttaa sijoittajia arvioimaan tiettyyn kryptokohteeseen liittyvää riskiä. Tämä on välttämätöntä mahdollisten tappioiden hallitsemiseksi ja lieventämiseksi.

Markkina-analyysi: Ennusteet sisältävät usein markkinatrendien, uutisten ja historiallisten tietojen analysoinnin. Tämä kattava analyysi auttaa sijoittajia ymmärtämään markkinoiden dynamiikkaa ja hinnanmuutoksiin vaikuttavia tekijöitä.

Salkun hajauttaminen: ennustamalla, mitkä kryptovaluutat voivat menestyä hyvin, sijoittajat voivat hajauttaa salkkuaan vastaavasti ja hajauttaa riskin eri varallisuuseriin.

Pitkän aikavälin suunnittelu: pitkän aikavälin voittoja etsivät sijoittajat luottavat ennusteisiin tunnistaessaan kryptovaluuttoja, joilla on tulevan kasvun potentiaalia.

Psykologinen valmius: mahdollisten hintaskenaarioiden tunteminen valmistaa sijoittajia emotionaalisesti ja taloudellisesti markkinoiden epävakauteen.

Yhteisön sitouttaminen: kryptohintaennusteet herättävät usein keskustelua sijoittajayhteisössä, mikä johtaa laajempaan ymmärrykseen ja yhteiseen tietoon perustuvaan näkemykseen markkinatrendeistä.

Usein kysytyt kysymykset (UKK): Kannattaako FBOMB-rahakkeisiin sijoittaa nyt? Ennusteidesi mukaan FBOMB saavuttaa hinnan -- undefined , joten se on harkitsemisen arvoinen rahake. Mikä on FBOMB-rahakkeiden ensi kuun hintaennuste? Fantom Bomb (FBOMB) -hintaennustetyökalun mukaan FBOMB-rahakkeiden ennustettu hinta saavuttaa arvon -- undefined . Paljonko yksi FBOMB maksaa vuonna 2026? 1 Fantom Bomb (FBOMB) -rahakkeen hinta tänään on -- . Yllä olevan ennustusmoduulin mukaan FBOMB-rahakkeiden hinta kasvaa 0.00% ja saavuttaa arvon -- vuonna 2026. Mikä on ennustettu hinta FBOMB-rahakkeille vuonna 2027? Fantom Bomb (FBOMB) -rahakkeiden hinnan ennustetaan nousevan 0.00% vuosittain saavuttaen hinnan -- 1 FBOMB-rahakkeelle vuoteen 2027 mennessä. Mikä on FBOMB-rahakkeiden arvioitu tavoitehinta vuodelle 2028? Hintaennusteesi mukaan Fantom Bomb (FBOMB) tulee kasvamaan 0.00% ja sen arvioitu tavoitehinta on -- vuonna 2028. Mikä on FBOMB-rahakkeiden arvioitu tavoitehinta vuodelle 2029? Hintaennusteesi mukaan Fantom Bomb (FBOMB) tulee kasvamaan 0.00% ja sen arvioitu tavoitehinta on -- vuonna 2029. Paljonko yksi FBOMB maksaa vuonna 2030? 1 Fantom Bomb (FBOMB) -rahakkeen hinta tänään on -- . Yllä olevan ennustusmoduulin mukaan FBOMB-rahakkeiden hinta kasvaa 0.00% ja saavuttaa arvon -- vuonna 2030. Mikä on FBOMB-rahakkeiden hintaennuste vuodelle 2040? Fantom Bomb (FBOMB) -rahakkeiden hinnan ennustetaan nousevan 0.00% vuosittain saavuttaen hinnan -- 1 FBOMB-rahakkeelle vuoteen 2040 mennessä. Rekisteröidy nyt