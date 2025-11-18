MEXC-pörssi / Kryptohintojen ennustaminen / Etherex Liquid Staking Token (REX33) /

Etherex Liquid Staking Token (REX33) -rahakkeiden hintaennuste (USD)

Hanki Etherex Liquid Staking Token-rahakkeiden hintaennusteita vuosille 2026, 2027, 2028, 2030 ja muille. Ennusta, kuinka paljon REX33 kasvaa seuraavan viiden vuoden tai pidemmän ajan kuluessa. Ennusta tulevat hintaskenaariot välittömästi markkinatrendien ja -tunnelman perusteella.

Anna luku väliltä -100 ja 1 000 ennustaaksesi Etherex Liquid Staking Token-rahakkeiden hinnan % Laske *Vastuuvapauslauseke: Kaikki hintaennusteet perustuvat käyttäjän antamiin tietoihin. -- -- -- 0.00% USD Todellinen Ennuste Etherex Liquid Staking Token-hintaennuste vuosille 2025–2050 (USD) Etherex Liquid Staking Token (REX33) -hintaennuste vuodelle 2025 (tälle vuodelle) Ennusteesi perusteella Etherex Liquid Staking Token saattaa kasvaa 0.00%. Se saattaa saavuttaa treidaushinnan $ 0.08125 vuonna 2025. Etherex Liquid Staking Token (REX33) -hintaennuste vuodelle 2026 (ensi vuodelle) Ennusteesi perusteella Etherex Liquid Staking Token saattaa kasvaa 5.00%. Se saattaa saavuttaa treidaushinnan $ 0.085312 vuonna 2026. Etherex Liquid Staking Token (REX33) -hintaennuste vuodelle 2027 (2 vuoden kuluttua) Hintaennustemoduulin mukaan REX33-rahakkeen ennustettu vuoden 2027 tuleva hinta on $ 0.089578 10.25% kasvuvauhdilla. Etherex Liquid Staking Token (REX33) -hintaennuste vuodelle 2028 (3 vuoden kuluttua) Hintaennustemoduulin mukaan REX33-rahakkeen ennustettu vuoden 2028 tuleva hinta on $ 0.094057 15.76% kasvuvauhdilla. Etherex Liquid Staking Token (REX33) -hintaennuste vuodelle 2029 (4 vuoden kuluttua) Yllä olevan hintaennustemoduulin mukaisesti REX33-rahakkeiden vuoden 2029 tavoitehinta on $ 0.098759 ja kasvuvauhti 21.55%. Etherex Liquid Staking Token (REX33) -hintaennuste vuodelle 2030 (5 vuoden kuluttua) Yllä olevan hintaennustemoduulin mukaisesti REX33-rahakkeiden vuoden 2030 tavoitehinta on $ 0.103697 ja kasvuvauhti 27.63%. Etherex Liquid Staking Token (REX33) -hintaennuste vuodelle 2040 (15 vuoden kuluttua) Vuonna 2040 Etherex Liquid Staking Token-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 107.89%. Se voi saavuttaa treidaushinnan $ 0.168912. Etherex Liquid Staking Token (REX33) -hintaennuste vuodelle 2050 (25 vuoden kuluttua) Vuonna 2050 Etherex Liquid Staking Token-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 238.64%. Se voi saavuttaa treidaushinnan $ 0.275141. Vuosi Hinta Kasvu 2025 $ 0.08125 0.00%

2026 $ 0.085312 5.00%

2027 $ 0.089578 10.25%

2028 $ 0.094057 15.76%

2029 $ 0.098759 21.55%

2030 $ 0.103697 27.63%

2031 $ 0.108882 34.01%

2032 $ 0.114326 40.71% Vuosi Hinta Kasvu 2033 $ 0.120043 47.75%

2034 $ 0.126045 55.13%

2035 $ 0.132347 62.89%

2036 $ 0.138965 71.03%

2037 $ 0.145913 79.59%

2038 $ 0.153208 88.56%

2039 $ 0.160869 97.99%

2040 $ 0.168912 107.89% Näytä lisää Lyhyen aikavälin Etherex Liquid Staking Token-hintaennuste tälle päivälle, huomiselle, tälle viikolle ja 30 seuraavalle päivälle Päivämäärä Hintaennuste Kasvu November 18, 2025(Tänään) $ 0.08125 0.00%

November 19, 2025(Huomenna) $ 0.081261 0.01%

November 25, 2025(Tällä viikolla) $ 0.081327 0.10%

December 18, 2025(30 päivää) $ 0.081583 0.41% Etherex Liquid Staking Token (REX33) -hintaennuste tänään REX33-rahakkeiden ennustettu hinta November 18, 2025(Tänään) on $0.08125 . Tämä ennuste heijastaa ilmoitetun kasvuprosentin laskettua tulosta ja antaa käyttäjille tilannekuvan tämän päivän mahdollisista hintojen muutoksista. Etherex Liquid Staking Token (REX33) -hintaennuste huomiselle Hintaennuste November 19, 2025(Huomenna) REX33-rahakkeille, käyttäen 5% :n vuotuista kasvua, on $0.081261 . Nämä tulokset tarjoavat arvioidun näkymän rahakkeen arvolle valittujen parametrien perusteella. Etherex Liquid Staking Token (REX33) -hintaennuste tälle viikolle November 25, 2025(Tällä viikolla) mennessä hintaennuste REX33-rahakkeille, käyttäen 5% :n vuotuista kasvua, on $0.081327 . Tämä viikoittainen ennuste on laskettu saman kasvuprosentin perusteella, jotta se antaa käsityksen mahdollisista hintatrendeistä tulevina päivinä. Etherex Liquid Staking Token (REX33) -hintaennuste 30 päivälle Katsottaessa 30 päivää eteenpäin REX33-rahakkeiden arvioitu hinta on $0.081583 . Tämä ennuste on johdettu käyttämällä 5% :n vuotuista kasvua sen arvioimiseksi, mikä rahakkeen arvo voisi olla kuukauden kuluttua.

Etherex Liquid Staking Token-rahakkeiden nykyiset hintatilastot Nykyinen hinta ---- -- Hintamuutos (24 h) -- Markkina-arvo $ 6.41M$ 6.41M $ 6.41M Kierrossa oleva tarjonta 78.85M 78.85M 78.85M Volyymi (24 h) ---- -- Volyymi (24 h) -- REX33-rahakkeiden viimeisin hinta on --. Sen 24 tunnin muutos on 0.00%, ja 24 tunnin treidausvolyymi --. Lisäksi REX33-rahakkeiden liikkeessä oleva tarjonta on 78.85M ja sen markkina-arvo on $ 6.41M. Näytä REX33-rahakkeiden reaaliaikainen hinta

Historiallinen Etherex Liquid Staking Token-hinta Viimeisimpien Etherex Liquid Staking Token-live-hintasivulta kerättyjen tietojen mukaan Etherex Liquid Staking Token-rahakkeiden tämänhetkinen hinta on 0.08125USD. Etherex Liquid Staking Token-rahakkeiden (REX33) kierrossa oleva tarjonta on 78.85M REX33 , jolloin sen markkina-arvo on $6,406,174 . Kausi Muuta(%) Muuta(USD) Korkea Matala 24 tuntia -3.31% $ -0.002787 $ 0.084038 $ 0.080957

7 päivää -29.27% $ -0.023783 $ 0.260799 $ 0.081552

30 päivää -68.83% $ -0.055930 $ 0.260799 $ 0.081552 24 tunnin suorituskyky Viimeisen 24 tunnin aikana Etherex Liquid Staking Token-rahakkeiden hinta on muuttunut $-0.002787 , mikä kuvastaa -3.31% arvon muutosta. 7 päivän suorituskyky Viimeisen 7 päivän aikana Etherex Liquid Staking Token-rahakkeiden hinta oli ylimmillään $0.260799 ja alimmillaan $0.081552 . Sen hinta on muuttunut -29.27% . Tämä viimeaikainen trendi esittelee REX33-rahakkeiden potentiaalia liikkua edelleen markkinoilla. 30 päivän suorituskyky Viimeisen kuukauden aikana Etherex Liquid Staking Token-rahakkeiden hinta on muuttunut -68.83% , joka heijastaa noin $-0.055930 arvonmuutosta. Tämä viittaa siihen, että REX33-rahakkeiden hinta saattaa muuttua lähitulevaisuudessa lisää.

Kuinka Etherex Liquid Staking Token (REX33) -rahakkeiden hinnanennustusmoduuli toimii? Etherex Liquid Staking Token-rahakkeiden hinnanennustusmoduuli on käyttäjäystävällinen työkalu, joka on suunniteltu auttamaan sinua arvioimaan mahdollisia tulevia REX33-hintoja omien kasvuoletustesi perusteella. Olitpa kokenut treidaaja tai utelias sijoittaja, tämä moduuli tarjoaa yksinkertaisen ja interaktiivisen tavan ennustaa rahakkeen tuleva arvo. 1. Anna kasvuennustuksesi Aloita antamalla haluamasi kasvuprosentti, joka voi olla joko positiivinen tai negatiivinen markkinanäkymistäsi riippuen. Tämä saattaa heijastaa Etherex Liquid Staking Token-rahakkeisiin liittyviä odotuksiasi seuraavalle vuodelle, viidelle vuodelle tai jopa vuosikymmeniä eteenpäin. 2. Laske tulevaisuuden hinta Kun olet antanut kasvunopeuden, napsauta Laske-painiketta. Moduuli laskee REX33-rahakkeille välittömästi ennustetun tulevan hinnan, jolloin saat selkeän kuvan siitä, kuinka ennustuksesi vaikuttaa rahakkeen arvoon ajan myötä. 3. Tutustu erilaisiin skenaarioihin Voit kokeilla erilaisia kasvuvauhteja nähdäksesi, kuinka erilaiset markkinaolosuhteet voivat vaikuttaa Etherex Liquid Staking Token-rahakkeiden hintaan. Tämän joustavuuden avulla voit analysoida sekä optimistisia että konservatiivisia ennusteita, mikä auttaa sinua tekemään tietoisempia päätöksiä. 4. Käyttäjien mieliala ja yhteisön tiedot Moduuliin sisältyy myös käyttäjien mielipidetiedot, joiden avulla voit verrata ennusteitasi muiden käyttäjien ennusteisiin. Nämä yhdistetyt tiedot tarjoavat arvokkaita näkemyksiä siitä, miten yhteisö näkee REX33-rahakkeiden tulevaisuuden. Hintaennusteen tekniset indikaattorit Ennusteen tarkkuuden parantamiseksi moduuli hyödyntää erilaisia teknisiä indikaattoreita ja markkinatietoja. Näitä ovat: Exponential Moving Averages (EMA): Auttaa seuraamaan rahakkeen hintatrendiä tasoittamalla vaihteluita ja tarjoamalla käsityksen mahdollisista trendin käänteistä. Bollinger Bands: Mittaa markkinoiden volatiliteettia ja tunnistaa mahdolliset yliostetut tai ylimyydyt tilanteet. Relative Strength Index (RSI): Arvioi REX33-rahakkeiden vauhtia sen määrittämiseksi, onko se nousu- vai laskuvaiheessa. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Arvioi hintaliikkeiden voimakkuutta ja suuntaa mahdollisten tulo- ja poistumispisteiden tunnistamiseksi. Yhdistämällä nämä indikaattorit reaaliaikaisiin markkinatietoihin moduuli tarjoaa dynaamisen hintaennusteen, joka auttaa sinua saamaan syvempiä näkemyksiä Etherex Liquid Staking Token-rahakkeiden tulevaisuudesta.

Miksi REX33-rahakkeiden hinnan ennustaminen on tärkeää?

REX33-hintaennusteet ovat tärkeitä useista syistä, ja sijoittajat käyttävät niitä eri tarkoituksiin:

Sijoitusstrategian kehittäminen: Ennusteet auttavat sijoittajia laatimaan strategioita. Arvioimalla tulevia hintoja käyttäjät voivat päättää, milloin he ostavat, myyvät tai pitävät hallussaan tiettyä kryptovaluuttaa.

Riskienarviointi: Mahdollisten hinnanmuutosten ymmärtäminen auttaa sijoittajia arvioimaan tiettyyn kryptokohteeseen liittyvää riskiä. Tämä on välttämätöntä mahdollisten tappioiden hallitsemiseksi ja lieventämiseksi.

Markkina-analyysi: Ennusteet sisältävät usein markkinatrendien, uutisten ja historiallisten tietojen analysoinnin. Tämä kattava analyysi auttaa sijoittajia ymmärtämään markkinoiden dynamiikkaa ja hinnanmuutoksiin vaikuttavia tekijöitä.

Salkun hajauttaminen: ennustamalla, mitkä kryptovaluutat voivat menestyä hyvin, sijoittajat voivat hajauttaa salkkuaan vastaavasti ja hajauttaa riskin eri varallisuuseriin.

Pitkän aikavälin suunnittelu: pitkän aikavälin voittoja etsivät sijoittajat luottavat ennusteisiin tunnistaessaan kryptovaluuttoja, joilla on tulevan kasvun potentiaalia.

Psykologinen valmius: mahdollisten hintaskenaarioiden tunteminen valmistaa sijoittajia emotionaalisesti ja taloudellisesti markkinoiden epävakauteen.

Yhteisön sitouttaminen: kryptohintaennusteet herättävät usein keskustelua sijoittajayhteisössä, mikä johtaa laajempaan ymmärrykseen ja yhteiseen tietoon perustuvaan näkemykseen markkinatrendeistä.

Usein kysytyt kysymykset (UKK): Kannattaako REX33-rahakkeisiin sijoittaa nyt? Ennusteidesi mukaan REX33 saavuttaa hinnan -- undefined , joten se on harkitsemisen arvoinen rahake. Mikä on REX33-rahakkeiden ensi kuun hintaennuste? Etherex Liquid Staking Token (REX33) -hintaennustetyökalun mukaan REX33-rahakkeiden ennustettu hinta saavuttaa arvon -- undefined . Paljonko yksi REX33 maksaa vuonna 2026? 1 Etherex Liquid Staking Token (REX33) -rahakkeen hinta tänään on -- . Yllä olevan ennustusmoduulin mukaan REX33-rahakkeiden hinta kasvaa 0.00% ja saavuttaa arvon -- vuonna 2026. Mikä on ennustettu hinta REX33-rahakkeille vuonna 2027? Etherex Liquid Staking Token (REX33) -rahakkeiden hinnan ennustetaan nousevan 0.00% vuosittain saavuttaen hinnan -- 1 REX33-rahakkeelle vuoteen 2027 mennessä. Mikä on REX33-rahakkeiden arvioitu tavoitehinta vuodelle 2028? Hintaennusteesi mukaan Etherex Liquid Staking Token (REX33) tulee kasvamaan 0.00% ja sen arvioitu tavoitehinta on -- vuonna 2028. Mikä on REX33-rahakkeiden arvioitu tavoitehinta vuodelle 2029? Hintaennusteesi mukaan Etherex Liquid Staking Token (REX33) tulee kasvamaan 0.00% ja sen arvioitu tavoitehinta on -- vuonna 2029. Paljonko yksi REX33 maksaa vuonna 2030? 1 Etherex Liquid Staking Token (REX33) -rahakkeen hinta tänään on -- . Yllä olevan ennustusmoduulin mukaan REX33-rahakkeiden hinta kasvaa 0.00% ja saavuttaa arvon -- vuonna 2030. Mikä on REX33-rahakkeiden hintaennuste vuodelle 2040? Etherex Liquid Staking Token (REX33) -rahakkeiden hinnan ennustetaan nousevan 0.00% vuosittain saavuttaen hinnan -- 1 REX33-rahakkeelle vuoteen 2040 mennessä.