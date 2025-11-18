Etherex Liquid Staking Token (REX33) -rahakkeiden hintaennuste (USD)

Hanki Etherex Liquid Staking Token-rahakkeiden hintaennusteita vuosille 2026, 2027, 2028, 2030 ja muille. Ennusta, kuinka paljon REX33 kasvaa seuraavan viiden vuoden tai pidemmän ajan kuluessa. Ennusta tulevat hintaskenaariot välittömästi markkinatrendien ja -tunnelman perusteella.

Anna luku väliltä -100 ja 1 000 ennustaaksesi Etherex Liquid Staking Token-rahakkeiden hinnan
%

*Vastuuvapauslauseke: Kaikki hintaennusteet perustuvat käyttäjän antamiin tietoihin.

Etherex Liquid Staking Token-hintaennuste
--
----
0.00%
USD
Todellinen
Ennuste
Etherex Liquid Staking Token-hintaennuste vuosille 2025–2050 (USD)

Etherex Liquid Staking Token (REX33) -hintaennuste vuodelle 2025 (tälle vuodelle)

Ennusteesi perusteella Etherex Liquid Staking Token saattaa kasvaa 0.00%. Se saattaa saavuttaa treidaushinnan $ 0.08125 vuonna 2025.

Etherex Liquid Staking Token (REX33) -hintaennuste vuodelle 2026 (ensi vuodelle)

Ennusteesi perusteella Etherex Liquid Staking Token saattaa kasvaa 5.00%. Se saattaa saavuttaa treidaushinnan $ 0.085312 vuonna 2026.

Etherex Liquid Staking Token (REX33) -hintaennuste vuodelle 2027 (2 vuoden kuluttua)

Hintaennustemoduulin mukaan REX33-rahakkeen ennustettu vuoden 2027 tuleva hinta on $ 0.089578 10.25% kasvuvauhdilla.

Etherex Liquid Staking Token (REX33) -hintaennuste vuodelle 2028 (3 vuoden kuluttua)

Hintaennustemoduulin mukaan REX33-rahakkeen ennustettu vuoden 2028 tuleva hinta on $ 0.094057 15.76% kasvuvauhdilla.

Etherex Liquid Staking Token (REX33) -hintaennuste vuodelle 2029 (4 vuoden kuluttua)

Yllä olevan hintaennustemoduulin mukaisesti REX33-rahakkeiden vuoden 2029 tavoitehinta on $ 0.098759 ja kasvuvauhti 21.55%.

Etherex Liquid Staking Token (REX33) -hintaennuste vuodelle 2030 (5 vuoden kuluttua)

Yllä olevan hintaennustemoduulin mukaisesti REX33-rahakkeiden vuoden 2030 tavoitehinta on $ 0.103697 ja kasvuvauhti 27.63%.

Etherex Liquid Staking Token (REX33) -hintaennuste vuodelle 2040 (15 vuoden kuluttua)

Vuonna 2040 Etherex Liquid Staking Token-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 107.89%. Se voi saavuttaa treidaushinnan $ 0.168912.

Etherex Liquid Staking Token (REX33) -hintaennuste vuodelle 2050 (25 vuoden kuluttua)

Vuonna 2050 Etherex Liquid Staking Token-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 238.64%. Se voi saavuttaa treidaushinnan $ 0.275141.

Vuosi
Hinta
Kasvu
  • 2025
    $ 0.08125
    0.00%
  • 2026
    $ 0.085312
    5.00%
  • 2027
    $ 0.089578
    10.25%
  • 2028
    $ 0.094057
    15.76%
  • 2029
    $ 0.098759
    21.55%
  • 2030
    $ 0.103697
    27.63%
  • 2031
    $ 0.108882
    34.01%
  • 2032
    $ 0.114326
    40.71%
Vuosi
Hinta
Kasvu
  • 2033
    $ 0.120043
    47.75%
  • 2034
    $ 0.126045
    55.13%
  • 2035
    $ 0.132347
    62.89%
  • 2036
    $ 0.138965
    71.03%
  • 2037
    $ 0.145913
    79.59%
  • 2038
    $ 0.153208
    88.56%
  • 2039
    $ 0.160869
    97.99%
  • 2040
    $ 0.168912
    107.89%
Näytä lisää

Lyhyen aikavälin Etherex Liquid Staking Token-hintaennuste tälle päivälle, huomiselle, tälle viikolle ja 30 seuraavalle päivälle

Päivämäärä
Hintaennuste
Kasvu
  • November 18, 2025(Tänään)
    $ 0.08125
    0.00%
  • November 19, 2025(Huomenna)
    $ 0.081261
    0.01%
  • November 25, 2025(Tällä viikolla)
    $ 0.081327
    0.10%
  • December 18, 2025(30 päivää)
    $ 0.081583
    0.41%
Etherex Liquid Staking Token (REX33) -hintaennuste tänään

REX33-rahakkeiden ennustettu hinta November 18, 2025(Tänään) on $0.08125. Tämä ennuste heijastaa ilmoitetun kasvuprosentin laskettua tulosta ja antaa käyttäjille tilannekuvan tämän päivän mahdollisista hintojen muutoksista.

Etherex Liquid Staking Token (REX33) -hintaennuste huomiselle

Hintaennuste November 19, 2025(Huomenna) REX33-rahakkeille, käyttäen 5%:n vuotuista kasvua, on $0.081261. Nämä tulokset tarjoavat arvioidun näkymän rahakkeen arvolle valittujen parametrien perusteella.

Etherex Liquid Staking Token (REX33) -hintaennuste tälle viikolle

November 25, 2025(Tällä viikolla) mennessä hintaennuste REX33-rahakkeille, käyttäen 5%:n vuotuista kasvua, on $0.081327. Tämä viikoittainen ennuste on laskettu saman kasvuprosentin perusteella, jotta se antaa käsityksen mahdollisista hintatrendeistä tulevina päivinä.

Etherex Liquid Staking Token (REX33) -hintaennuste 30 päivälle

Katsottaessa 30 päivää eteenpäin REX33-rahakkeiden arvioitu hinta on $0.081583. Tämä ennuste on johdettu käyttämällä 5%:n vuotuista kasvua sen arvioimiseksi, mikä rahakkeen arvo voisi olla kuukauden kuluttua.

Etherex Liquid Staking Token-rahakkeiden nykyiset hintatilastot

--
----

--

$ 6.41M
$ 6.41M$ 6.41M

78.85M
78.85M 78.85M

--
----

--

REX33-rahakkeiden viimeisin hinta on --. Sen 24 tunnin muutos on 0.00%, ja 24 tunnin treidausvolyymi --.
Lisäksi REX33-rahakkeiden liikkeessä oleva tarjonta on 78.85M ja sen markkina-arvo on $ 6.41M.

Historiallinen Etherex Liquid Staking Token-hinta

Viimeisimpien Etherex Liquid Staking Token-live-hintasivulta kerättyjen tietojen mukaan Etherex Liquid Staking Token-rahakkeiden tämänhetkinen hinta on 0.08125USD. Etherex Liquid Staking Token-rahakkeiden (REX33) kierrossa oleva tarjonta on 78.85M REX33, jolloin sen markkina-arvo on $6,406,174.

Kausi
Muuta(%)
Muuta(USD)
Korkea
Matala
  • 24 tuntia
    -3.31%
    $ -0.002787
    $ 0.084038
    $ 0.080957
  • 7 päivää
    -29.27%
    $ -0.023783
    $ 0.260799
    $ 0.081552
  • 30 päivää
    -68.83%
    $ -0.055930
    $ 0.260799
    $ 0.081552
24 tunnin suorituskyky

Viimeisen 24 tunnin aikana Etherex Liquid Staking Token-rahakkeiden hinta on muuttunut $-0.002787, mikä kuvastaa -3.31% arvon muutosta.

7 päivän suorituskyky

Viimeisen 7 päivän aikana Etherex Liquid Staking Token-rahakkeiden hinta oli ylimmillään $0.260799 ja alimmillaan $0.081552. Sen hinta on muuttunut -29.27%. Tämä viimeaikainen trendi esittelee REX33-rahakkeiden potentiaalia liikkua edelleen markkinoilla.

30 päivän suorituskyky

Viimeisen kuukauden aikana Etherex Liquid Staking Token-rahakkeiden hinta on muuttunut -68.83%, joka heijastaa noin $-0.055930 arvonmuutosta. Tämä viittaa siihen, että REX33-rahakkeiden hinta saattaa muuttua lähitulevaisuudessa lisää.

Kuinka Etherex Liquid Staking Token (REX33) -rahakkeiden hinnanennustusmoduuli toimii?

Etherex Liquid Staking Token-rahakkeiden hinnanennustusmoduuli on käyttäjäystävällinen työkalu, joka on suunniteltu auttamaan sinua arvioimaan mahdollisia tulevia REX33-hintoja omien kasvuoletustesi perusteella. Olitpa kokenut treidaaja tai utelias sijoittaja, tämä moduuli tarjoaa yksinkertaisen ja interaktiivisen tavan ennustaa rahakkeen tuleva arvo.

1. Anna kasvuennustuksesi

Aloita antamalla haluamasi kasvuprosentti, joka voi olla joko positiivinen tai negatiivinen markkinanäkymistäsi riippuen. Tämä saattaa heijastaa Etherex Liquid Staking Token-rahakkeisiin liittyviä odotuksiasi seuraavalle vuodelle, viidelle vuodelle tai jopa vuosikymmeniä eteenpäin.

2. Laske tulevaisuuden hinta

Kun olet antanut kasvunopeuden, napsauta Laske-painiketta. Moduuli laskee REX33-rahakkeille välittömästi ennustetun tulevan hinnan, jolloin saat selkeän kuvan siitä, kuinka ennustuksesi vaikuttaa rahakkeen arvoon ajan myötä.

3. Tutustu erilaisiin skenaarioihin

Voit kokeilla erilaisia kasvuvauhteja nähdäksesi, kuinka erilaiset markkinaolosuhteet voivat vaikuttaa Etherex Liquid Staking Token-rahakkeiden hintaan. Tämän joustavuuden avulla voit analysoida sekä optimistisia että konservatiivisia ennusteita, mikä auttaa sinua tekemään tietoisempia päätöksiä.

4. Käyttäjien mieliala ja yhteisön tiedot

Moduuliin sisältyy myös käyttäjien mielipidetiedot, joiden avulla voit verrata ennusteitasi muiden käyttäjien ennusteisiin. Nämä yhdistetyt tiedot tarjoavat arvokkaita näkemyksiä siitä, miten yhteisö näkee REX33-rahakkeiden tulevaisuuden.

Hintaennusteen tekniset indikaattorit

Ennusteen tarkkuuden parantamiseksi moduuli hyödyntää erilaisia teknisiä indikaattoreita ja markkinatietoja. Näitä ovat:

Exponential Moving Averages (EMA): Auttaa seuraamaan rahakkeen hintatrendiä tasoittamalla vaihteluita ja tarjoamalla käsityksen mahdollisista trendin käänteistä.

Bollinger Bands: Mittaa markkinoiden volatiliteettia ja tunnistaa mahdolliset yliostetut tai ylimyydyt tilanteet.

Relative Strength Index (RSI): Arvioi REX33-rahakkeiden vauhtia sen määrittämiseksi, onko se nousu- vai laskuvaiheessa.

Moving Average Convergence Divergence (MACD): Arvioi hintaliikkeiden voimakkuutta ja suuntaa mahdollisten tulo- ja poistumispisteiden tunnistamiseksi. Yhdistämällä nämä indikaattorit reaaliaikaisiin markkinatietoihin moduuli tarjoaa dynaamisen hintaennusteen, joka auttaa sinua saamaan syvempiä näkemyksiä Etherex Liquid Staking Token-rahakkeiden tulevaisuudesta.

Miksi REX33-rahakkeiden hinnan ennustaminen on tärkeää?

REX33-hintaennusteet ovat tärkeitä useista syistä, ja sijoittajat käyttävät niitä eri tarkoituksiin:

Sijoitusstrategian kehittäminen: Ennusteet auttavat sijoittajia laatimaan strategioita. Arvioimalla tulevia hintoja käyttäjät voivat päättää, milloin he ostavat, myyvät tai pitävät hallussaan tiettyä kryptovaluuttaa.

Riskienarviointi: Mahdollisten hinnanmuutosten ymmärtäminen auttaa sijoittajia arvioimaan tiettyyn kryptokohteeseen liittyvää riskiä. Tämä on välttämätöntä mahdollisten tappioiden hallitsemiseksi ja lieventämiseksi.

Markkina-analyysi: Ennusteet sisältävät usein markkinatrendien, uutisten ja historiallisten tietojen analysoinnin. Tämä kattava analyysi auttaa sijoittajia ymmärtämään markkinoiden dynamiikkaa ja hinnanmuutoksiin vaikuttavia tekijöitä.

Salkun hajauttaminen: ennustamalla, mitkä kryptovaluutat voivat menestyä hyvin, sijoittajat voivat hajauttaa salkkuaan vastaavasti ja hajauttaa riskin eri varallisuuseriin.

Pitkän aikavälin suunnittelu: pitkän aikavälin voittoja etsivät sijoittajat luottavat ennusteisiin tunnistaessaan kryptovaluuttoja, joilla on tulevan kasvun potentiaalia.

Psykologinen valmius: mahdollisten hintaskenaarioiden tunteminen valmistaa sijoittajia emotionaalisesti ja taloudellisesti markkinoiden epävakauteen.

Yhteisön sitouttaminen: kryptohintaennusteet herättävät usein keskustelua sijoittajayhteisössä, mikä johtaa laajempaan ymmärrykseen ja yhteiseen tietoon perustuvaan näkemykseen markkinatrendeistä.

Usein kysytyt kysymykset (UKK):

Kannattaako REX33-rahakkeisiin sijoittaa nyt?
Ennusteidesi mukaan REX33 saavuttaa hinnan -- undefined, joten se on harkitsemisen arvoinen rahake.
Mikä on REX33-rahakkeiden ensi kuun hintaennuste?
Etherex Liquid Staking Token (REX33) -hintaennustetyökalun mukaan REX33-rahakkeiden ennustettu hinta saavuttaa arvon -- undefined.
Paljonko yksi REX33 maksaa vuonna 2026?
1 Etherex Liquid Staking Token (REX33) -rahakkeen hinta tänään on --. Yllä olevan ennustusmoduulin mukaan REX33-rahakkeiden hinta kasvaa 0.00% ja saavuttaa arvon -- vuonna 2026.
Mikä on ennustettu hinta REX33-rahakkeille vuonna 2027?
Etherex Liquid Staking Token (REX33) -rahakkeiden hinnan ennustetaan nousevan 0.00% vuosittain saavuttaen hinnan -- 1 REX33-rahakkeelle vuoteen 2027 mennessä.
Mikä on REX33-rahakkeiden arvioitu tavoitehinta vuodelle 2028?
Hintaennusteesi mukaan Etherex Liquid Staking Token (REX33) tulee kasvamaan 0.00% ja sen arvioitu tavoitehinta on -- vuonna 2028.
Mikä on REX33-rahakkeiden arvioitu tavoitehinta vuodelle 2029?
Hintaennusteesi mukaan Etherex Liquid Staking Token (REX33) tulee kasvamaan 0.00% ja sen arvioitu tavoitehinta on -- vuonna 2029.
Paljonko yksi REX33 maksaa vuonna 2030?
1 Etherex Liquid Staking Token (REX33) -rahakkeen hinta tänään on --. Yllä olevan ennustusmoduulin mukaan REX33-rahakkeiden hinta kasvaa 0.00% ja saavuttaa arvon -- vuonna 2030.
Mikä on REX33-rahakkeiden hintaennuste vuodelle 2040?
Etherex Liquid Staking Token (REX33) -rahakkeiden hinnan ennustetaan nousevan 0.00% vuosittain saavuttaen hinnan -- 1 REX33-rahakkeelle vuoteen 2040 mennessä.
Vastuuvapauslauseke

Kryptojen ennustesivuilla julkaistu sisältö perustuu MEXC-käyttäjien ja/tai muiden kolmansien osapuolien meille toimittamiin tietoihin ja palautteeseen. Sisältö esitetään sinulle ”sellaisenaan” vain tiedonanto- ja havainnollistamistarkoituksessa ilman minkäänlaista lupausta tai takuuta. On tärkeää huomata, että esitetyt hintaennusteet eivät välttämättä ole tarkkoja, eikä niitä pidä käsitellä sellaisina. Tulevat hinnat voivat poiketa merkittävästi esitetyistä ennusteista, eikä niihin kannata luottaa sijoituspäätöksiä tehtäessä.

Lisäksi tätä sisältöä ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi, eikä sen ole tarkoitus suositella minkään tietyn tuotteen tai palvelun ostamista. MEXC ei ole millään tavalla vastuussa sinulle mistään tappioista, joita sinulle saattaa aiheutua kryptojen hintaennustesivuillamme julkaistuun sisältöön viittaamisesta, sen käyttämisestä ja/tai siihen luottamisesta. On tärkeää tiedostaa, että digitaalisten varallisuuserien hintoihin liittyy suuri markkinariski ja hintavaihtelu. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, eikä alun perin sijoitetun summan takaisin saamisesta ole takeita. Viime kädessä olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi, eikä MEXC ole vastuussa mahdollisista tappioistasi. Muista, että aiempi tuotto ei ole ennusta luotettavasti tulevaa tuotonkehitystä. Sinun tulisi sijoittaa vain tuotteisiin, jotka tunnet ja joihin liittyvät riskit ymmärrät. Harkitse huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvottele riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä.