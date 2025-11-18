MEXC-pörssi / Kryptohintojen ennustaminen / Ethena Staked ENA (SENA) /

Ethena Staked ENA (SENA) -rahakkeiden hintaennuste (USD)

Hanki Ethena Staked ENA-rahakkeiden hintaennusteita vuosille 2026, 2027, 2028, 2030 ja muille. Ennusta, kuinka paljon SENA kasvaa seuraavan viiden vuoden tai pidemmän ajan kuluessa. Ennusta tulevat hintaskenaariot välittömästi markkinatrendien ja -tunnelman perusteella.

Anna luku väliltä -100 ja 1 000 ennustaaksesi Ethena Staked ENA-rahakkeiden hinnan % Laske *Vastuuvapauslauseke: Kaikki hintaennusteet perustuvat käyttäjän antamiin tietoihin. -- -- -- 0.00% USD Todellinen Ennuste Ethena Staked ENA-hintaennuste vuosille 2025–2050 (USD) Ethena Staked ENA (SENA) -hintaennuste vuodelle 2025 (tälle vuodelle) Ennusteesi perusteella Ethena Staked ENA saattaa kasvaa 0.00%. Se saattaa saavuttaa treidaushinnan $ 0.275855 vuonna 2025. Ethena Staked ENA (SENA) -hintaennuste vuodelle 2026 (ensi vuodelle) Ennusteesi perusteella Ethena Staked ENA saattaa kasvaa 5.00%. Se saattaa saavuttaa treidaushinnan $ 0.289647 vuonna 2026. Ethena Staked ENA (SENA) -hintaennuste vuodelle 2027 (2 vuoden kuluttua) Hintaennustemoduulin mukaan SENA-rahakkeen ennustettu vuoden 2027 tuleva hinta on $ 0.304130 10.25% kasvuvauhdilla. Ethena Staked ENA (SENA) -hintaennuste vuodelle 2028 (3 vuoden kuluttua) Hintaennustemoduulin mukaan SENA-rahakkeen ennustettu vuoden 2028 tuleva hinta on $ 0.319336 15.76% kasvuvauhdilla. Ethena Staked ENA (SENA) -hintaennuste vuodelle 2029 (4 vuoden kuluttua) Yllä olevan hintaennustemoduulin mukaisesti SENA-rahakkeiden vuoden 2029 tavoitehinta on $ 0.335303 ja kasvuvauhti 21.55%. Ethena Staked ENA (SENA) -hintaennuste vuodelle 2030 (5 vuoden kuluttua) Yllä olevan hintaennustemoduulin mukaisesti SENA-rahakkeiden vuoden 2030 tavoitehinta on $ 0.352068 ja kasvuvauhti 27.63%. Ethena Staked ENA (SENA) -hintaennuste vuodelle 2040 (15 vuoden kuluttua) Vuonna 2040 Ethena Staked ENA-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 107.89%. Se voi saavuttaa treidaushinnan $ 0.573482. Ethena Staked ENA (SENA) -hintaennuste vuodelle 2050 (25 vuoden kuluttua) Vuonna 2050 Ethena Staked ENA-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 238.64%. Se voi saavuttaa treidaushinnan $ 0.934142. Vuosi Hinta Kasvu 2025 $ 0.275855 0.00%

2026 $ 0.289647 5.00%

2027 $ 0.304130 10.25%

2028 $ 0.319336 15.76%

2029 $ 0.335303 21.55%

2030 $ 0.352068 27.63%

2031 $ 0.369672 34.01%

2032 $ 0.388155 40.71% Vuosi Hinta Kasvu 2033 $ 0.407563 47.75%

2034 $ 0.427941 55.13%

2035 $ 0.449338 62.89%

2036 $ 0.471805 71.03%

2037 $ 0.495395 79.59%

2038 $ 0.520165 88.56%

2039 $ 0.546174 97.99%

2040 $ 0.573482 107.89% Näytä lisää Lyhyen aikavälin Ethena Staked ENA-hintaennuste tälle päivälle, huomiselle, tälle viikolle ja 30 seuraavalle päivälle Päivämäärä Hintaennuste Kasvu November 18, 2025(Tänään) $ 0.275855 0.00%

November 19, 2025(Huomenna) $ 0.275892 0.01%

November 25, 2025(Tällä viikolla) $ 0.276119 0.10%

December 18, 2025(30 päivää) $ 0.276988 0.41% Ethena Staked ENA (SENA) -hintaennuste tänään SENA-rahakkeiden ennustettu hinta November 18, 2025(Tänään) on $0.275855 . Tämä ennuste heijastaa ilmoitetun kasvuprosentin laskettua tulosta ja antaa käyttäjille tilannekuvan tämän päivän mahdollisista hintojen muutoksista. Ethena Staked ENA (SENA) -hintaennuste huomiselle Hintaennuste November 19, 2025(Huomenna) SENA-rahakkeille, käyttäen 5% :n vuotuista kasvua, on $0.275892 . Nämä tulokset tarjoavat arvioidun näkymän rahakkeen arvolle valittujen parametrien perusteella. Ethena Staked ENA (SENA) -hintaennuste tälle viikolle November 25, 2025(Tällä viikolla) mennessä hintaennuste SENA-rahakkeille, käyttäen 5% :n vuotuista kasvua, on $0.276119 . Tämä viikoittainen ennuste on laskettu saman kasvuprosentin perusteella, jotta se antaa käsityksen mahdollisista hintatrendeistä tulevina päivinä. Ethena Staked ENA (SENA) -hintaennuste 30 päivälle Katsottaessa 30 päivää eteenpäin SENA-rahakkeiden arvioitu hinta on $0.276988 . Tämä ennuste on johdettu käyttämällä 5% :n vuotuista kasvua sen arvioimiseksi, mikä rahakkeen arvo voisi olla kuukauden kuluttua.

Ethena Staked ENA-rahakkeiden nykyiset hintatilastot Nykyinen hinta ---- -- Hintamuutos (24 h) -- Markkina-arvo $ 262.58M$ 262.58M $ 262.58M Kierrossa oleva tarjonta 951.88M 951.88M 951.88M Volyymi (24 h) ---- -- Volyymi (24 h) -- SENA-rahakkeiden viimeisin hinta on --. Sen 24 tunnin muutos on 0.00%, ja 24 tunnin treidausvolyymi --. Lisäksi SENA-rahakkeiden liikkeessä oleva tarjonta on 951.88M ja sen markkina-arvo on $ 262.58M. Näytä SENA-rahakkeiden reaaliaikainen hinta

Historiallinen Ethena Staked ENA-hinta Viimeisimpien Ethena Staked ENA-live-hintasivulta kerättyjen tietojen mukaan Ethena Staked ENA-rahakkeiden tämänhetkinen hinta on 0.275855USD. Ethena Staked ENA-rahakkeiden (SENA) kierrossa oleva tarjonta on 951.88M SENA , jolloin sen markkina-arvo on $262,580,337 . Kausi Muuta(%) Muuta(USD) Korkea Matala 24 tuntia 2.76% $ 0.007415 $ 0.288248 $ 0.224652

7 päivää -18.10% $ -0.049940 $ 0.469114 $ 0.235185

30 päivää -41.20% $ -0.113673 $ 0.469114 $ 0.235185 24 tunnin suorituskyky Viimeisen 24 tunnin aikana Ethena Staked ENA-rahakkeiden hinta on muuttunut $0.007415 , mikä kuvastaa 2.76% arvon muutosta. 7 päivän suorituskyky Viimeisen 7 päivän aikana Ethena Staked ENA-rahakkeiden hinta oli ylimmillään $0.469114 ja alimmillaan $0.235185 . Sen hinta on muuttunut -18.10% . Tämä viimeaikainen trendi esittelee SENA-rahakkeiden potentiaalia liikkua edelleen markkinoilla. 30 päivän suorituskyky Viimeisen kuukauden aikana Ethena Staked ENA-rahakkeiden hinta on muuttunut -41.20% , joka heijastaa noin $-0.113673 arvonmuutosta. Tämä viittaa siihen, että SENA-rahakkeiden hinta saattaa muuttua lähitulevaisuudessa lisää.

Kuinka Ethena Staked ENA (SENA) -rahakkeiden hinnanennustusmoduuli toimii? Ethena Staked ENA-rahakkeiden hinnanennustusmoduuli on käyttäjäystävällinen työkalu, joka on suunniteltu auttamaan sinua arvioimaan mahdollisia tulevia SENA-hintoja omien kasvuoletustesi perusteella. Olitpa kokenut treidaaja tai utelias sijoittaja, tämä moduuli tarjoaa yksinkertaisen ja interaktiivisen tavan ennustaa rahakkeen tuleva arvo. 1. Anna kasvuennustuksesi Aloita antamalla haluamasi kasvuprosentti, joka voi olla joko positiivinen tai negatiivinen markkinanäkymistäsi riippuen. Tämä saattaa heijastaa Ethena Staked ENA-rahakkeisiin liittyviä odotuksiasi seuraavalle vuodelle, viidelle vuodelle tai jopa vuosikymmeniä eteenpäin. 2. Laske tulevaisuuden hinta Kun olet antanut kasvunopeuden, napsauta Laske-painiketta. Moduuli laskee SENA-rahakkeille välittömästi ennustetun tulevan hinnan, jolloin saat selkeän kuvan siitä, kuinka ennustuksesi vaikuttaa rahakkeen arvoon ajan myötä. 3. Tutustu erilaisiin skenaarioihin Voit kokeilla erilaisia kasvuvauhteja nähdäksesi, kuinka erilaiset markkinaolosuhteet voivat vaikuttaa Ethena Staked ENA-rahakkeiden hintaan. Tämän joustavuuden avulla voit analysoida sekä optimistisia että konservatiivisia ennusteita, mikä auttaa sinua tekemään tietoisempia päätöksiä. 4. Käyttäjien mieliala ja yhteisön tiedot Moduuliin sisältyy myös käyttäjien mielipidetiedot, joiden avulla voit verrata ennusteitasi muiden käyttäjien ennusteisiin. Nämä yhdistetyt tiedot tarjoavat arvokkaita näkemyksiä siitä, miten yhteisö näkee SENA-rahakkeiden tulevaisuuden. Hintaennusteen tekniset indikaattorit Ennusteen tarkkuuden parantamiseksi moduuli hyödyntää erilaisia teknisiä indikaattoreita ja markkinatietoja. Näitä ovat: Exponential Moving Averages (EMA): Auttaa seuraamaan rahakkeen hintatrendiä tasoittamalla vaihteluita ja tarjoamalla käsityksen mahdollisista trendin käänteistä. Bollinger Bands: Mittaa markkinoiden volatiliteettia ja tunnistaa mahdolliset yliostetut tai ylimyydyt tilanteet. Relative Strength Index (RSI): Arvioi SENA-rahakkeiden vauhtia sen määrittämiseksi, onko se nousu- vai laskuvaiheessa. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Arvioi hintaliikkeiden voimakkuutta ja suuntaa mahdollisten tulo- ja poistumispisteiden tunnistamiseksi. Yhdistämällä nämä indikaattorit reaaliaikaisiin markkinatietoihin moduuli tarjoaa dynaamisen hintaennusteen, joka auttaa sinua saamaan syvempiä näkemyksiä Ethena Staked ENA-rahakkeiden tulevaisuudesta.

Miksi SENA-rahakkeiden hinnan ennustaminen on tärkeää?

SENA-hintaennusteet ovat tärkeitä useista syistä, ja sijoittajat käyttävät niitä eri tarkoituksiin:

Sijoitusstrategian kehittäminen: Ennusteet auttavat sijoittajia laatimaan strategioita. Arvioimalla tulevia hintoja käyttäjät voivat päättää, milloin he ostavat, myyvät tai pitävät hallussaan tiettyä kryptovaluuttaa.

Riskienarviointi: Mahdollisten hinnanmuutosten ymmärtäminen auttaa sijoittajia arvioimaan tiettyyn kryptokohteeseen liittyvää riskiä. Tämä on välttämätöntä mahdollisten tappioiden hallitsemiseksi ja lieventämiseksi.

Markkina-analyysi: Ennusteet sisältävät usein markkinatrendien, uutisten ja historiallisten tietojen analysoinnin. Tämä kattava analyysi auttaa sijoittajia ymmärtämään markkinoiden dynamiikkaa ja hinnanmuutoksiin vaikuttavia tekijöitä.

Salkun hajauttaminen: ennustamalla, mitkä kryptovaluutat voivat menestyä hyvin, sijoittajat voivat hajauttaa salkkuaan vastaavasti ja hajauttaa riskin eri varallisuuseriin.

Pitkän aikavälin suunnittelu: pitkän aikavälin voittoja etsivät sijoittajat luottavat ennusteisiin tunnistaessaan kryptovaluuttoja, joilla on tulevan kasvun potentiaalia.

Psykologinen valmius: mahdollisten hintaskenaarioiden tunteminen valmistaa sijoittajia emotionaalisesti ja taloudellisesti markkinoiden epävakauteen.

Yhteisön sitouttaminen: kryptohintaennusteet herättävät usein keskustelua sijoittajayhteisössä, mikä johtaa laajempaan ymmärrykseen ja yhteiseen tietoon perustuvaan näkemykseen markkinatrendeistä.

Usein kysytyt kysymykset (UKK): Kannattaako SENA-rahakkeisiin sijoittaa nyt? Ennusteidesi mukaan SENA saavuttaa hinnan -- undefined , joten se on harkitsemisen arvoinen rahake. Mikä on SENA-rahakkeiden ensi kuun hintaennuste? Ethena Staked ENA (SENA) -hintaennustetyökalun mukaan SENA-rahakkeiden ennustettu hinta saavuttaa arvon -- undefined . Paljonko yksi SENA maksaa vuonna 2026? 1 Ethena Staked ENA (SENA) -rahakkeen hinta tänään on -- . Yllä olevan ennustusmoduulin mukaan SENA-rahakkeiden hinta kasvaa 0.00% ja saavuttaa arvon -- vuonna 2026. Mikä on ennustettu hinta SENA-rahakkeille vuonna 2027? Ethena Staked ENA (SENA) -rahakkeiden hinnan ennustetaan nousevan 0.00% vuosittain saavuttaen hinnan -- 1 SENA-rahakkeelle vuoteen 2027 mennessä. Mikä on SENA-rahakkeiden arvioitu tavoitehinta vuodelle 2028? Hintaennusteesi mukaan Ethena Staked ENA (SENA) tulee kasvamaan 0.00% ja sen arvioitu tavoitehinta on -- vuonna 2028. Mikä on SENA-rahakkeiden arvioitu tavoitehinta vuodelle 2029? Hintaennusteesi mukaan Ethena Staked ENA (SENA) tulee kasvamaan 0.00% ja sen arvioitu tavoitehinta on -- vuonna 2029. Paljonko yksi SENA maksaa vuonna 2030? 1 Ethena Staked ENA (SENA) -rahakkeen hinta tänään on -- . Yllä olevan ennustusmoduulin mukaan SENA-rahakkeiden hinta kasvaa 0.00% ja saavuttaa arvon -- vuonna 2030. Mikä on SENA-rahakkeiden hintaennuste vuodelle 2040? Ethena Staked ENA (SENA) -rahakkeiden hinnan ennustetaan nousevan 0.00% vuosittain saavuttaen hinnan -- 1 SENA-rahakkeelle vuoteen 2040 mennessä.