Eggle Energy (ENG) -rahakkeiden hintaennuste (USD)

Hanki Eggle Energy-rahakkeiden hintaennusteita vuosille 2026, 2027, 2028, 2030 ja muille. Ennusta, kuinka paljon ENG kasvaa seuraavan viiden vuoden tai pidemmän ajan kuluessa. Ennusta tulevat hintaskenaariot välittömästi markkinatrendien ja -tunnelman perusteella.

Osta ENG-rahaketta

Anna luku väliltä -100 ja 1 000 ennustaaksesi Eggle Energy-rahakkeiden hinnan % Laske *Vastuuvapauslauseke: Kaikki hintaennusteet perustuvat käyttäjän antamiin tietoihin. -- -- -- 0.00% USD Todellinen Ennuste Eggle Energy-hintaennuste vuosille 2025–2050 (USD) Eggle Energy (ENG) -hintaennuste vuodelle 2025 (tälle vuodelle) Ennusteesi perusteella Eggle Energy saattaa kasvaa 0.00%. Se saattaa saavuttaa treidaushinnan $ 0.026109 vuonna 2025. Eggle Energy (ENG) -hintaennuste vuodelle 2026 (ensi vuodelle) Ennusteesi perusteella Eggle Energy saattaa kasvaa 5.00%. Se saattaa saavuttaa treidaushinnan $ 0.027415 vuonna 2026. Eggle Energy (ENG) -hintaennuste vuodelle 2027 (2 vuoden kuluttua) Hintaennustemoduulin mukaan ENG-rahakkeen ennustettu vuoden 2027 tuleva hinta on $ 0.028785 10.25% kasvuvauhdilla. Eggle Energy (ENG) -hintaennuste vuodelle 2028 (3 vuoden kuluttua) Hintaennustemoduulin mukaan ENG-rahakkeen ennustettu vuoden 2028 tuleva hinta on $ 0.030225 15.76% kasvuvauhdilla. Eggle Energy (ENG) -hintaennuste vuodelle 2029 (4 vuoden kuluttua) Yllä olevan hintaennustemoduulin mukaisesti ENG-rahakkeiden vuoden 2029 tavoitehinta on $ 0.031736 ja kasvuvauhti 21.55%. Eggle Energy (ENG) -hintaennuste vuodelle 2030 (5 vuoden kuluttua) Yllä olevan hintaennustemoduulin mukaisesti ENG-rahakkeiden vuoden 2030 tavoitehinta on $ 0.033323 ja kasvuvauhti 27.63%. Eggle Energy (ENG) -hintaennuste vuodelle 2040 (15 vuoden kuluttua) Vuonna 2040 Eggle Energy-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 107.89%. Se voi saavuttaa treidaushinnan $ 0.054280. Eggle Energy (ENG) -hintaennuste vuodelle 2050 (25 vuoden kuluttua) Vuonna 2050 Eggle Energy-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 238.64%. Se voi saavuttaa treidaushinnan $ 0.088416. Vuosi Hinta Kasvu 2025 $ 0.026109 0.00%

2026 $ 0.027415 5.00%

2027 $ 0.028785 10.25%

2028 $ 0.030225 15.76%

2029 $ 0.031736 21.55%

2030 $ 0.033323 27.63%

2031 $ 0.034989 34.01%

2032 $ 0.036739 40.71% Vuosi Hinta Kasvu 2033 $ 0.038575 47.75%

2034 $ 0.040504 55.13%

2035 $ 0.042530 62.89%

2036 $ 0.044656 71.03%

2037 $ 0.046889 79.59%

2038 $ 0.049233 88.56%

2039 $ 0.051695 97.99%

2040 $ 0.054280 107.89% Näytä lisää Lyhyen aikavälin Eggle Energy-hintaennuste tälle päivälle, huomiselle, tälle viikolle ja 30 seuraavalle päivälle Päivämäärä Hintaennuste Kasvu November 18, 2025(Tänään) $ 0.026109 0.00%

November 19, 2025(Huomenna) $ 0.026113 0.01%

November 25, 2025(Tällä viikolla) $ 0.026134 0.10%

December 18, 2025(30 päivää) $ 0.026217 0.41% Eggle Energy (ENG) -hintaennuste tänään ENG-rahakkeiden ennustettu hinta November 18, 2025(Tänään) on $0.026109 . Tämä ennuste heijastaa ilmoitetun kasvuprosentin laskettua tulosta ja antaa käyttäjille tilannekuvan tämän päivän mahdollisista hintojen muutoksista. Eggle Energy (ENG) -hintaennuste huomiselle Hintaennuste November 19, 2025(Huomenna) ENG-rahakkeille, käyttäen 5% :n vuotuista kasvua, on $0.026113 . Nämä tulokset tarjoavat arvioidun näkymän rahakkeen arvolle valittujen parametrien perusteella. Eggle Energy (ENG) -hintaennuste tälle viikolle November 25, 2025(Tällä viikolla) mennessä hintaennuste ENG-rahakkeille, käyttäen 5% :n vuotuista kasvua, on $0.026134 . Tämä viikoittainen ennuste on laskettu saman kasvuprosentin perusteella, jotta se antaa käsityksen mahdollisista hintatrendeistä tulevina päivinä. Eggle Energy (ENG) -hintaennuste 30 päivälle Katsottaessa 30 päivää eteenpäin ENG-rahakkeiden arvioitu hinta on $0.026217 . Tämä ennuste on johdettu käyttämällä 5% :n vuotuista kasvua sen arvioimiseksi, mikä rahakkeen arvo voisi olla kuukauden kuluttua.

Eggle Energy-rahakkeiden nykyiset hintatilastot Nykyinen hinta ---- -- Hintamuutos (24 h) -- Markkina-arvo $ 16.00M$ 16.00M $ 16.00M Kierrossa oleva tarjonta 601.79M 601.79M 601.79M Volyymi (24 h) ---- -- Volyymi (24 h) -- ENG-rahakkeiden viimeisin hinta on --. Sen 24 tunnin muutos on 0.00%, ja 24 tunnin treidausvolyymi --. Lisäksi ENG-rahakkeiden liikkeessä oleva tarjonta on 601.79M ja sen markkina-arvo on $ 16.00M. Näytä ENG-rahakkeiden reaaliaikainen hinta

Historiallinen Eggle Energy-hinta Viimeisimpien Eggle Energy-live-hintasivulta kerättyjen tietojen mukaan Eggle Energy-rahakkeiden tämänhetkinen hinta on 0.026109USD. Eggle Energy-rahakkeiden (ENG) kierrossa oleva tarjonta on 601.79M ENG , jolloin sen markkina-arvo on $15,995,778 . Kausi Muuta(%) Muuta(USD) Korkea Matala 24 tuntia 0.10% $ 0 $ 0.027345 $ 0.025378

7 päivää -15.08% $ -0.003938 $ 0.035077 $ 0.025517

30 päivää -25.19% $ -0.006579 $ 0.035077 $ 0.025517 24 tunnin suorituskyky Viimeisen 24 tunnin aikana Eggle Energy-rahakkeiden hinta on muuttunut $0 , mikä kuvastaa 0.10% arvon muutosta. 7 päivän suorituskyky Viimeisen 7 päivän aikana Eggle Energy-rahakkeiden hinta oli ylimmillään $0.035077 ja alimmillaan $0.025517 . Sen hinta on muuttunut -15.08% . Tämä viimeaikainen trendi esittelee ENG-rahakkeiden potentiaalia liikkua edelleen markkinoilla. 30 päivän suorituskyky Viimeisen kuukauden aikana Eggle Energy-rahakkeiden hinta on muuttunut -25.19% , joka heijastaa noin $-0.006579 arvonmuutosta. Tämä viittaa siihen, että ENG-rahakkeiden hinta saattaa muuttua lähitulevaisuudessa lisää.

Kuinka Eggle Energy (ENG) -rahakkeiden hinnanennustusmoduuli toimii? Eggle Energy-rahakkeiden hinnanennustusmoduuli on käyttäjäystävällinen työkalu, joka on suunniteltu auttamaan sinua arvioimaan mahdollisia tulevia ENG-hintoja omien kasvuoletustesi perusteella. Olitpa kokenut treidaaja tai utelias sijoittaja, tämä moduuli tarjoaa yksinkertaisen ja interaktiivisen tavan ennustaa rahakkeen tuleva arvo. 1. Anna kasvuennustuksesi Aloita antamalla haluamasi kasvuprosentti, joka voi olla joko positiivinen tai negatiivinen markkinanäkymistäsi riippuen. Tämä saattaa heijastaa Eggle Energy-rahakkeisiin liittyviä odotuksiasi seuraavalle vuodelle, viidelle vuodelle tai jopa vuosikymmeniä eteenpäin. 2. Laske tulevaisuuden hinta Kun olet antanut kasvunopeuden, napsauta Laske-painiketta. Moduuli laskee ENG-rahakkeille välittömästi ennustetun tulevan hinnan, jolloin saat selkeän kuvan siitä, kuinka ennustuksesi vaikuttaa rahakkeen arvoon ajan myötä. 3. Tutustu erilaisiin skenaarioihin Voit kokeilla erilaisia kasvuvauhteja nähdäksesi, kuinka erilaiset markkinaolosuhteet voivat vaikuttaa Eggle Energy-rahakkeiden hintaan. Tämän joustavuuden avulla voit analysoida sekä optimistisia että konservatiivisia ennusteita, mikä auttaa sinua tekemään tietoisempia päätöksiä. 4. Käyttäjien mieliala ja yhteisön tiedot Moduuliin sisältyy myös käyttäjien mielipidetiedot, joiden avulla voit verrata ennusteitasi muiden käyttäjien ennusteisiin. Nämä yhdistetyt tiedot tarjoavat arvokkaita näkemyksiä siitä, miten yhteisö näkee ENG-rahakkeiden tulevaisuuden. Hintaennusteen tekniset indikaattorit Ennusteen tarkkuuden parantamiseksi moduuli hyödyntää erilaisia teknisiä indikaattoreita ja markkinatietoja. Näitä ovat: Exponential Moving Averages (EMA): Auttaa seuraamaan rahakkeen hintatrendiä tasoittamalla vaihteluita ja tarjoamalla käsityksen mahdollisista trendin käänteistä. Bollinger Bands: Mittaa markkinoiden volatiliteettia ja tunnistaa mahdolliset yliostetut tai ylimyydyt tilanteet. Relative Strength Index (RSI): Arvioi ENG-rahakkeiden vauhtia sen määrittämiseksi, onko se nousu- vai laskuvaiheessa. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Arvioi hintaliikkeiden voimakkuutta ja suuntaa mahdollisten tulo- ja poistumispisteiden tunnistamiseksi. Yhdistämällä nämä indikaattorit reaaliaikaisiin markkinatietoihin moduuli tarjoaa dynaamisen hintaennusteen, joka auttaa sinua saamaan syvempiä näkemyksiä Eggle Energy-rahakkeiden tulevaisuudesta.

Miksi ENG-rahakkeiden hinnan ennustaminen on tärkeää?

ENG-hintaennusteet ovat tärkeitä useista syistä, ja sijoittajat käyttävät niitä eri tarkoituksiin:

Sijoitusstrategian kehittäminen: Ennusteet auttavat sijoittajia laatimaan strategioita. Arvioimalla tulevia hintoja käyttäjät voivat päättää, milloin he ostavat, myyvät tai pitävät hallussaan tiettyä kryptovaluuttaa.

Riskienarviointi: Mahdollisten hinnanmuutosten ymmärtäminen auttaa sijoittajia arvioimaan tiettyyn kryptokohteeseen liittyvää riskiä. Tämä on välttämätöntä mahdollisten tappioiden hallitsemiseksi ja lieventämiseksi.

Markkina-analyysi: Ennusteet sisältävät usein markkinatrendien, uutisten ja historiallisten tietojen analysoinnin. Tämä kattava analyysi auttaa sijoittajia ymmärtämään markkinoiden dynamiikkaa ja hinnanmuutoksiin vaikuttavia tekijöitä.

Salkun hajauttaminen: ennustamalla, mitkä kryptovaluutat voivat menestyä hyvin, sijoittajat voivat hajauttaa salkkuaan vastaavasti ja hajauttaa riskin eri varallisuuseriin.

Pitkän aikavälin suunnittelu: pitkän aikavälin voittoja etsivät sijoittajat luottavat ennusteisiin tunnistaessaan kryptovaluuttoja, joilla on tulevan kasvun potentiaalia.

Psykologinen valmius: mahdollisten hintaskenaarioiden tunteminen valmistaa sijoittajia emotionaalisesti ja taloudellisesti markkinoiden epävakauteen.

Yhteisön sitouttaminen: kryptohintaennusteet herättävät usein keskustelua sijoittajayhteisössä, mikä johtaa laajempaan ymmärrykseen ja yhteiseen tietoon perustuvaan näkemykseen markkinatrendeistä.

Usein kysytyt kysymykset (UKK): Kannattaako ENG-rahakkeisiin sijoittaa nyt? Ennusteidesi mukaan ENG saavuttaa hinnan -- undefined , joten se on harkitsemisen arvoinen rahake. Mikä on ENG-rahakkeiden ensi kuun hintaennuste? Eggle Energy (ENG) -hintaennustetyökalun mukaan ENG-rahakkeiden ennustettu hinta saavuttaa arvon -- undefined . Paljonko yksi ENG maksaa vuonna 2026? 1 Eggle Energy (ENG) -rahakkeen hinta tänään on -- . Yllä olevan ennustusmoduulin mukaan ENG-rahakkeiden hinta kasvaa 0.00% ja saavuttaa arvon -- vuonna 2026. Mikä on ennustettu hinta ENG-rahakkeille vuonna 2027? Eggle Energy (ENG) -rahakkeiden hinnan ennustetaan nousevan 0.00% vuosittain saavuttaen hinnan -- 1 ENG-rahakkeelle vuoteen 2027 mennessä. Mikä on ENG-rahakkeiden arvioitu tavoitehinta vuodelle 2028? Hintaennusteesi mukaan Eggle Energy (ENG) tulee kasvamaan 0.00% ja sen arvioitu tavoitehinta on -- vuonna 2028. Mikä on ENG-rahakkeiden arvioitu tavoitehinta vuodelle 2029? Hintaennusteesi mukaan Eggle Energy (ENG) tulee kasvamaan 0.00% ja sen arvioitu tavoitehinta on -- vuonna 2029. Paljonko yksi ENG maksaa vuonna 2030? 1 Eggle Energy (ENG) -rahakkeen hinta tänään on -- . Yllä olevan ennustusmoduulin mukaan ENG-rahakkeiden hinta kasvaa 0.00% ja saavuttaa arvon -- vuonna 2030. Mikä on ENG-rahakkeiden hintaennuste vuodelle 2040? Eggle Energy (ENG) -rahakkeiden hinnan ennustetaan nousevan 0.00% vuosittain saavuttaen hinnan -- 1 ENG-rahakkeelle vuoteen 2040 mennessä. Rekisteröidy nyt