Degen Hours (SLEEP) -rahakkeiden hintaennuste (USD)

Hanki Degen Hours-rahakkeiden hintaennusteita vuosille 2026, 2027, 2028, 2030 ja muille. Ennusta, kuinka paljon SLEEP kasvaa seuraavan viiden vuoden tai pidemmän ajan kuluessa. Ennusta tulevat hintaskenaariot välittömästi markkinatrendien ja -tunnelman perusteella.

Osta SLEEP-rahaketta

Anna luku väliltä -100 ja 1 000 ennustaaksesi Degen Hours-rahakkeiden hinnan % Laske *Vastuuvapauslauseke: Kaikki hintaennusteet perustuvat käyttäjän antamiin tietoihin. -- -- -- 0.00% USD Todellinen Ennuste Degen Hours-hintaennuste vuosille 2025–2050 (USD) Degen Hours (SLEEP) -hintaennuste vuodelle 2025 (tälle vuodelle) Ennusteesi perusteella Degen Hours saattaa kasvaa 0.00%. Se saattaa saavuttaa treidaushinnan $ 0.000004 vuonna 2025. Degen Hours (SLEEP) -hintaennuste vuodelle 2026 (ensi vuodelle) Ennusteesi perusteella Degen Hours saattaa kasvaa 5.00%. Se saattaa saavuttaa treidaushinnan $ 0.000004 vuonna 2026. Degen Hours (SLEEP) -hintaennuste vuodelle 2027 (2 vuoden kuluttua) Hintaennustemoduulin mukaan SLEEP-rahakkeen ennustettu vuoden 2027 tuleva hinta on $ 0.000005 10.25% kasvuvauhdilla. Degen Hours (SLEEP) -hintaennuste vuodelle 2028 (3 vuoden kuluttua) Hintaennustemoduulin mukaan SLEEP-rahakkeen ennustettu vuoden 2028 tuleva hinta on $ 0.000005 15.76% kasvuvauhdilla. Degen Hours (SLEEP) -hintaennuste vuodelle 2029 (4 vuoden kuluttua) Yllä olevan hintaennustemoduulin mukaisesti SLEEP-rahakkeiden vuoden 2029 tavoitehinta on $ 0.000005 ja kasvuvauhti 21.55%. Degen Hours (SLEEP) -hintaennuste vuodelle 2030 (5 vuoden kuluttua) Yllä olevan hintaennustemoduulin mukaisesti SLEEP-rahakkeiden vuoden 2030 tavoitehinta on $ 0.000005 ja kasvuvauhti 27.63%. Degen Hours (SLEEP) -hintaennuste vuodelle 2040 (15 vuoden kuluttua) Vuonna 2040 Degen Hours-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 107.89%. Se voi saavuttaa treidaushinnan $ 0.000009. Degen Hours (SLEEP) -hintaennuste vuodelle 2050 (25 vuoden kuluttua) Vuonna 2050 Degen Hours-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 238.64%. Se voi saavuttaa treidaushinnan $ 0.000015. Vuosi Hinta Kasvu 2025 $ 0.000004 0.00%

2026 $ 0.000004 5.00%

2027 $ 0.000005 10.25%

2028 $ 0.000005 15.76%

2029 $ 0.000005 21.55%

2030 $ 0.000005 27.63%

2031 $ 0.000006 34.01%

2032 $ 0.000006 40.71% Vuosi Hinta Kasvu 2033 $ 0.000006 47.75%

2034 $ 0.000007 55.13%

2035 $ 0.000007 62.89%

2036 $ 0.000007 71.03%

2037 $ 0.000008 79.59%

2038 $ 0.000008 88.56%

2039 $ 0.000009 97.99%

2040 $ 0.000009 107.89% Näytä lisää Lyhyen aikavälin Degen Hours-hintaennuste tälle päivälle, huomiselle, tälle viikolle ja 30 seuraavalle päivälle Päivämäärä Hintaennuste Kasvu November 18, 2025(Tänään) $ 0.000004 0.00%

November 19, 2025(Huomenna) $ 0.000004 0.01%

November 25, 2025(Tällä viikolla) $ 0.000004 0.10%

December 18, 2025(30 päivää) $ 0.000004 0.41% Degen Hours (SLEEP) -hintaennuste tänään SLEEP-rahakkeiden ennustettu hinta November 18, 2025(Tänään) on $0.000004 . Tämä ennuste heijastaa ilmoitetun kasvuprosentin laskettua tulosta ja antaa käyttäjille tilannekuvan tämän päivän mahdollisista hintojen muutoksista. Degen Hours (SLEEP) -hintaennuste huomiselle Hintaennuste November 19, 2025(Huomenna) SLEEP-rahakkeille, käyttäen 5% :n vuotuista kasvua, on $0.000004 . Nämä tulokset tarjoavat arvioidun näkymän rahakkeen arvolle valittujen parametrien perusteella. Degen Hours (SLEEP) -hintaennuste tälle viikolle November 25, 2025(Tällä viikolla) mennessä hintaennuste SLEEP-rahakkeille, käyttäen 5% :n vuotuista kasvua, on $0.000004 . Tämä viikoittainen ennuste on laskettu saman kasvuprosentin perusteella, jotta se antaa käsityksen mahdollisista hintatrendeistä tulevina päivinä. Degen Hours (SLEEP) -hintaennuste 30 päivälle Katsottaessa 30 päivää eteenpäin SLEEP-rahakkeiden arvioitu hinta on $0.000004 . Tämä ennuste on johdettu käyttämällä 5% :n vuotuista kasvua sen arvioimiseksi, mikä rahakkeen arvo voisi olla kuukauden kuluttua.

Degen Hours-rahakkeiden nykyiset hintatilastot Nykyinen hinta ---- -- Hintamuutos (24 h) -- Markkina-arvo $ 45.88K$ 45.88K $ 45.88K Kierrossa oleva tarjonta 10.00B 10.00B 10.00B Volyymi (24 h) ---- -- Volyymi (24 h) -- SLEEP-rahakkeiden viimeisin hinta on --. Sen 24 tunnin muutos on 0.00%, ja 24 tunnin treidausvolyymi --. Lisäksi SLEEP-rahakkeiden liikkeessä oleva tarjonta on 10.00B ja sen markkina-arvo on $ 45.88K. Näytä SLEEP-rahakkeiden reaaliaikainen hinta

Historiallinen Degen Hours-hinta Viimeisimpien Degen Hours-live-hintasivulta kerättyjen tietojen mukaan Degen Hours-rahakkeiden tämänhetkinen hinta on 0.000004USD. Degen Hours-rahakkeiden (SLEEP) kierrossa oleva tarjonta on 10.00B SLEEP , jolloin sen markkina-arvo on $45,879 . Kausi Muuta(%) Muuta(USD) Korkea Matala 24 tuntia -1.74% $ 0 $ 0.000004 $ 0.000004

7 päivää -18.90% $ -0.000000 $ 0.000007 $ 0.000004

30 päivää -34.47% $ -0.000001 $ 0.000007 $ 0.000004 24 tunnin suorituskyky Viimeisen 24 tunnin aikana Degen Hours-rahakkeiden hinta on muuttunut $0 , mikä kuvastaa -1.74% arvon muutosta. 7 päivän suorituskyky Viimeisen 7 päivän aikana Degen Hours-rahakkeiden hinta oli ylimmillään $0.000007 ja alimmillaan $0.000004 . Sen hinta on muuttunut -18.90% . Tämä viimeaikainen trendi esittelee SLEEP-rahakkeiden potentiaalia liikkua edelleen markkinoilla. 30 päivän suorituskyky Viimeisen kuukauden aikana Degen Hours-rahakkeiden hinta on muuttunut -34.47% , joka heijastaa noin $-0.000001 arvonmuutosta. Tämä viittaa siihen, että SLEEP-rahakkeiden hinta saattaa muuttua lähitulevaisuudessa lisää.

Kuinka Degen Hours (SLEEP) -rahakkeiden hinnanennustusmoduuli toimii? Degen Hours-rahakkeiden hinnanennustusmoduuli on käyttäjäystävällinen työkalu, joka on suunniteltu auttamaan sinua arvioimaan mahdollisia tulevia SLEEP-hintoja omien kasvuoletustesi perusteella. Olitpa kokenut treidaaja tai utelias sijoittaja, tämä moduuli tarjoaa yksinkertaisen ja interaktiivisen tavan ennustaa rahakkeen tuleva arvo. 1. Anna kasvuennustuksesi Aloita antamalla haluamasi kasvuprosentti, joka voi olla joko positiivinen tai negatiivinen markkinanäkymistäsi riippuen. Tämä saattaa heijastaa Degen Hours-rahakkeisiin liittyviä odotuksiasi seuraavalle vuodelle, viidelle vuodelle tai jopa vuosikymmeniä eteenpäin. 2. Laske tulevaisuuden hinta Kun olet antanut kasvunopeuden, napsauta Laske-painiketta. Moduuli laskee SLEEP-rahakkeille välittömästi ennustetun tulevan hinnan, jolloin saat selkeän kuvan siitä, kuinka ennustuksesi vaikuttaa rahakkeen arvoon ajan myötä. 3. Tutustu erilaisiin skenaarioihin Voit kokeilla erilaisia kasvuvauhteja nähdäksesi, kuinka erilaiset markkinaolosuhteet voivat vaikuttaa Degen Hours-rahakkeiden hintaan. Tämän joustavuuden avulla voit analysoida sekä optimistisia että konservatiivisia ennusteita, mikä auttaa sinua tekemään tietoisempia päätöksiä. 4. Käyttäjien mieliala ja yhteisön tiedot Moduuliin sisältyy myös käyttäjien mielipidetiedot, joiden avulla voit verrata ennusteitasi muiden käyttäjien ennusteisiin. Nämä yhdistetyt tiedot tarjoavat arvokkaita näkemyksiä siitä, miten yhteisö näkee SLEEP-rahakkeiden tulevaisuuden. Hintaennusteen tekniset indikaattorit Ennusteen tarkkuuden parantamiseksi moduuli hyödyntää erilaisia teknisiä indikaattoreita ja markkinatietoja. Näitä ovat: Exponential Moving Averages (EMA): Auttaa seuraamaan rahakkeen hintatrendiä tasoittamalla vaihteluita ja tarjoamalla käsityksen mahdollisista trendin käänteistä. Bollinger Bands: Mittaa markkinoiden volatiliteettia ja tunnistaa mahdolliset yliostetut tai ylimyydyt tilanteet. Relative Strength Index (RSI): Arvioi SLEEP-rahakkeiden vauhtia sen määrittämiseksi, onko se nousu- vai laskuvaiheessa. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Arvioi hintaliikkeiden voimakkuutta ja suuntaa mahdollisten tulo- ja poistumispisteiden tunnistamiseksi. Yhdistämällä nämä indikaattorit reaaliaikaisiin markkinatietoihin moduuli tarjoaa dynaamisen hintaennusteen, joka auttaa sinua saamaan syvempiä näkemyksiä Degen Hours-rahakkeiden tulevaisuudesta.

Miksi SLEEP-rahakkeiden hinnan ennustaminen on tärkeää?

SLEEP-hintaennusteet ovat tärkeitä useista syistä, ja sijoittajat käyttävät niitä eri tarkoituksiin:

Sijoitusstrategian kehittäminen: Ennusteet auttavat sijoittajia laatimaan strategioita. Arvioimalla tulevia hintoja käyttäjät voivat päättää, milloin he ostavat, myyvät tai pitävät hallussaan tiettyä kryptovaluuttaa.

Riskienarviointi: Mahdollisten hinnanmuutosten ymmärtäminen auttaa sijoittajia arvioimaan tiettyyn kryptokohteeseen liittyvää riskiä. Tämä on välttämätöntä mahdollisten tappioiden hallitsemiseksi ja lieventämiseksi.

Markkina-analyysi: Ennusteet sisältävät usein markkinatrendien, uutisten ja historiallisten tietojen analysoinnin. Tämä kattava analyysi auttaa sijoittajia ymmärtämään markkinoiden dynamiikkaa ja hinnanmuutoksiin vaikuttavia tekijöitä.

Salkun hajauttaminen: ennustamalla, mitkä kryptovaluutat voivat menestyä hyvin, sijoittajat voivat hajauttaa salkkuaan vastaavasti ja hajauttaa riskin eri varallisuuseriin.

Pitkän aikavälin suunnittelu: pitkän aikavälin voittoja etsivät sijoittajat luottavat ennusteisiin tunnistaessaan kryptovaluuttoja, joilla on tulevan kasvun potentiaalia.

Psykologinen valmius: mahdollisten hintaskenaarioiden tunteminen valmistaa sijoittajia emotionaalisesti ja taloudellisesti markkinoiden epävakauteen.

Yhteisön sitouttaminen: kryptohintaennusteet herättävät usein keskustelua sijoittajayhteisössä, mikä johtaa laajempaan ymmärrykseen ja yhteiseen tietoon perustuvaan näkemykseen markkinatrendeistä.

Usein kysytyt kysymykset (UKK): Kannattaako SLEEP-rahakkeisiin sijoittaa nyt? Ennusteidesi mukaan SLEEP saavuttaa hinnan -- undefined , joten se on harkitsemisen arvoinen rahake. Mikä on SLEEP-rahakkeiden ensi kuun hintaennuste? Degen Hours (SLEEP) -hintaennustetyökalun mukaan SLEEP-rahakkeiden ennustettu hinta saavuttaa arvon -- undefined . Paljonko yksi SLEEP maksaa vuonna 2026? 1 Degen Hours (SLEEP) -rahakkeen hinta tänään on -- . Yllä olevan ennustusmoduulin mukaan SLEEP-rahakkeiden hinta kasvaa 0.00% ja saavuttaa arvon -- vuonna 2026. Mikä on ennustettu hinta SLEEP-rahakkeille vuonna 2027? Degen Hours (SLEEP) -rahakkeiden hinnan ennustetaan nousevan 0.00% vuosittain saavuttaen hinnan -- 1 SLEEP-rahakkeelle vuoteen 2027 mennessä. Mikä on SLEEP-rahakkeiden arvioitu tavoitehinta vuodelle 2028? Hintaennusteesi mukaan Degen Hours (SLEEP) tulee kasvamaan 0.00% ja sen arvioitu tavoitehinta on -- vuonna 2028. Mikä on SLEEP-rahakkeiden arvioitu tavoitehinta vuodelle 2029? Hintaennusteesi mukaan Degen Hours (SLEEP) tulee kasvamaan 0.00% ja sen arvioitu tavoitehinta on -- vuonna 2029. Paljonko yksi SLEEP maksaa vuonna 2030? 1 Degen Hours (SLEEP) -rahakkeen hinta tänään on -- . Yllä olevan ennustusmoduulin mukaan SLEEP-rahakkeiden hinta kasvaa 0.00% ja saavuttaa arvon -- vuonna 2030. Mikä on SLEEP-rahakkeiden hintaennuste vuodelle 2040? Degen Hours (SLEEP) -rahakkeiden hinnan ennustetaan nousevan 0.00% vuosittain saavuttaen hinnan -- 1 SLEEP-rahakkeelle vuoteen 2040 mennessä. Rekisteröidy nyt