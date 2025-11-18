DeFi Dollar (USDFI) -rahakkeiden hintaennuste (USD)

Hanki DeFi Dollar-rahakkeiden hintaennusteita vuosille 2026, 2027, 2028, 2030 ja muille. Ennusta, kuinka paljon USDFI kasvaa seuraavan viiden vuoden tai pidemmän ajan kuluessa. Ennusta tulevat hintaskenaariot välittömästi markkinatrendien ja -tunnelman perusteella.

Osta USDFI-rahaketta

Anna luku väliltä -100 ja 1 000 ennustaaksesi DeFi Dollar-rahakkeiden hinnan % Laske *Vastuuvapauslauseke: Kaikki hintaennusteet perustuvat käyttäjän antamiin tietoihin. -- -- -- 0.00% USD Todellinen Ennuste DeFi Dollar-hintaennuste vuosille 2025–2050 (USD) DeFi Dollar (USDFI) -hintaennuste vuodelle 2025 (tälle vuodelle) Ennusteesi perusteella DeFi Dollar saattaa kasvaa 0.00%. Se saattaa saavuttaa treidaushinnan $ 0.996703 vuonna 2025. DeFi Dollar (USDFI) -hintaennuste vuodelle 2026 (ensi vuodelle) Ennusteesi perusteella DeFi Dollar saattaa kasvaa 5.00%. Se saattaa saavuttaa treidaushinnan $ 1.0465 vuonna 2026. DeFi Dollar (USDFI) -hintaennuste vuodelle 2027 (2 vuoden kuluttua) Hintaennustemoduulin mukaan USDFI-rahakkeen ennustettu vuoden 2027 tuleva hinta on $ 1.0988 10.25% kasvuvauhdilla. DeFi Dollar (USDFI) -hintaennuste vuodelle 2028 (3 vuoden kuluttua) Hintaennustemoduulin mukaan USDFI-rahakkeen ennustettu vuoden 2028 tuleva hinta on $ 1.1538 15.76% kasvuvauhdilla. DeFi Dollar (USDFI) -hintaennuste vuodelle 2029 (4 vuoden kuluttua) Yllä olevan hintaennustemoduulin mukaisesti USDFI-rahakkeiden vuoden 2029 tavoitehinta on $ 1.2114 ja kasvuvauhti 21.55%. DeFi Dollar (USDFI) -hintaennuste vuodelle 2030 (5 vuoden kuluttua) Yllä olevan hintaennustemoduulin mukaisesti USDFI-rahakkeiden vuoden 2030 tavoitehinta on $ 1.2720 ja kasvuvauhti 27.63%. DeFi Dollar (USDFI) -hintaennuste vuodelle 2040 (15 vuoden kuluttua) Vuonna 2040 DeFi Dollar-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 107.89%. Se voi saavuttaa treidaushinnan $ 2.0720. DeFi Dollar (USDFI) -hintaennuste vuodelle 2050 (25 vuoden kuluttua) Vuonna 2050 DeFi Dollar-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 238.64%. Se voi saavuttaa treidaushinnan $ 3.3751. Vuosi Hinta Kasvu 2025 $ 0.996703 0.00%

2026 $ 1.0465 5.00%

2027 $ 1.0988 10.25%

2028 $ 1.1538 15.76%

2029 $ 1.2114 21.55%

2030 $ 1.2720 27.63%

2031 $ 1.3356 34.01%

2032 $ 1.4024 40.71% Vuosi Hinta Kasvu 2033 $ 1.4725 47.75%

2034 $ 1.5462 55.13%

2035 $ 1.6235 62.89%

2036 $ 1.7047 71.03%

2037 $ 1.7899 79.59%

2038 $ 1.8794 88.56%

2039 $ 1.9734 97.99%

2040 $ 2.0720 107.89% Näytä lisää Lyhyen aikavälin DeFi Dollar-hintaennuste tälle päivälle, huomiselle, tälle viikolle ja 30 seuraavalle päivälle Päivämäärä Hintaennuste Kasvu November 18, 2025(Tänään) $ 0.996703 0.00%

November 19, 2025(Huomenna) $ 0.996839 0.01%

November 25, 2025(Tällä viikolla) $ 0.997658 0.10%

December 18, 2025(30 päivää) $ 1.0007 0.41% DeFi Dollar (USDFI) -hintaennuste tänään USDFI-rahakkeiden ennustettu hinta November 18, 2025(Tänään) on $0.996703 . Tämä ennuste heijastaa ilmoitetun kasvuprosentin laskettua tulosta ja antaa käyttäjille tilannekuvan tämän päivän mahdollisista hintojen muutoksista. DeFi Dollar (USDFI) -hintaennuste huomiselle Hintaennuste November 19, 2025(Huomenna) USDFI-rahakkeille, käyttäen 5% :n vuotuista kasvua, on $0.996839 . Nämä tulokset tarjoavat arvioidun näkymän rahakkeen arvolle valittujen parametrien perusteella. DeFi Dollar (USDFI) -hintaennuste tälle viikolle November 25, 2025(Tällä viikolla) mennessä hintaennuste USDFI-rahakkeille, käyttäen 5% :n vuotuista kasvua, on $0.997658 . Tämä viikoittainen ennuste on laskettu saman kasvuprosentin perusteella, jotta se antaa käsityksen mahdollisista hintatrendeistä tulevina päivinä. DeFi Dollar (USDFI) -hintaennuste 30 päivälle Katsottaessa 30 päivää eteenpäin USDFI-rahakkeiden arvioitu hinta on $1.0007 . Tämä ennuste on johdettu käyttämällä 5% :n vuotuista kasvua sen arvioimiseksi, mikä rahakkeen arvo voisi olla kuukauden kuluttua.

DeFi Dollar-rahakkeiden nykyiset hintatilastot Nykyinen hinta ---- -- Hintamuutos (24 h) -- Markkina-arvo $ 387.55K$ 387.55K $ 387.55K Kierrossa oleva tarjonta 388.79K 388.79K 388.79K Volyymi (24 h) ---- -- Volyymi (24 h) -- USDFI-rahakkeiden viimeisin hinta on --. Sen 24 tunnin muutos on 0.00%, ja 24 tunnin treidausvolyymi --. Lisäksi USDFI-rahakkeiden liikkeessä oleva tarjonta on 388.79K ja sen markkina-arvo on $ 387.55K. Näytä USDFI-rahakkeiden reaaliaikainen hinta

Historiallinen DeFi Dollar-hinta Viimeisimpien DeFi Dollar-live-hintasivulta kerättyjen tietojen mukaan DeFi Dollar-rahakkeiden tämänhetkinen hinta on 0.996703USD. DeFi Dollar-rahakkeiden (USDFI) kierrossa oleva tarjonta on 388.79K USDFI , jolloin sen markkina-arvo on $387,551 . Kausi Muuta(%) Muuta(USD) Korkea Matala 24 tuntia 0.04% $ 0.000359 $ 0.996998 $ 0.995443

7 päivää -0.08% $ -0.000827 $ 0.999846 $ 0.993659

30 päivää -0.31% $ -0.003132 $ 0.999846 $ 0.993659 24 tunnin suorituskyky Viimeisen 24 tunnin aikana DeFi Dollar-rahakkeiden hinta on muuttunut $0.000359 , mikä kuvastaa 0.04% arvon muutosta. 7 päivän suorituskyky Viimeisen 7 päivän aikana DeFi Dollar-rahakkeiden hinta oli ylimmillään $0.999846 ja alimmillaan $0.993659 . Sen hinta on muuttunut -0.08% . Tämä viimeaikainen trendi esittelee USDFI-rahakkeiden potentiaalia liikkua edelleen markkinoilla. 30 päivän suorituskyky Viimeisen kuukauden aikana DeFi Dollar-rahakkeiden hinta on muuttunut -0.31% , joka heijastaa noin $-0.003132 arvonmuutosta. Tämä viittaa siihen, että USDFI-rahakkeiden hinta saattaa muuttua lähitulevaisuudessa lisää.

Kuinka DeFi Dollar (USDFI) -rahakkeiden hinnanennustusmoduuli toimii? DeFi Dollar-rahakkeiden hinnanennustusmoduuli on käyttäjäystävällinen työkalu, joka on suunniteltu auttamaan sinua arvioimaan mahdollisia tulevia USDFI-hintoja omien kasvuoletustesi perusteella. Olitpa kokenut treidaaja tai utelias sijoittaja, tämä moduuli tarjoaa yksinkertaisen ja interaktiivisen tavan ennustaa rahakkeen tuleva arvo. 1. Anna kasvuennustuksesi Aloita antamalla haluamasi kasvuprosentti, joka voi olla joko positiivinen tai negatiivinen markkinanäkymistäsi riippuen. Tämä saattaa heijastaa DeFi Dollar-rahakkeisiin liittyviä odotuksiasi seuraavalle vuodelle, viidelle vuodelle tai jopa vuosikymmeniä eteenpäin. 2. Laske tulevaisuuden hinta Kun olet antanut kasvunopeuden, napsauta Laske-painiketta. Moduuli laskee USDFI-rahakkeille välittömästi ennustetun tulevan hinnan, jolloin saat selkeän kuvan siitä, kuinka ennustuksesi vaikuttaa rahakkeen arvoon ajan myötä. 3. Tutustu erilaisiin skenaarioihin Voit kokeilla erilaisia kasvuvauhteja nähdäksesi, kuinka erilaiset markkinaolosuhteet voivat vaikuttaa DeFi Dollar-rahakkeiden hintaan. Tämän joustavuuden avulla voit analysoida sekä optimistisia että konservatiivisia ennusteita, mikä auttaa sinua tekemään tietoisempia päätöksiä. 4. Käyttäjien mieliala ja yhteisön tiedot Moduuliin sisältyy myös käyttäjien mielipidetiedot, joiden avulla voit verrata ennusteitasi muiden käyttäjien ennusteisiin. Nämä yhdistetyt tiedot tarjoavat arvokkaita näkemyksiä siitä, miten yhteisö näkee USDFI-rahakkeiden tulevaisuuden. Hintaennusteen tekniset indikaattorit Ennusteen tarkkuuden parantamiseksi moduuli hyödyntää erilaisia teknisiä indikaattoreita ja markkinatietoja. Näitä ovat: Exponential Moving Averages (EMA): Auttaa seuraamaan rahakkeen hintatrendiä tasoittamalla vaihteluita ja tarjoamalla käsityksen mahdollisista trendin käänteistä. Bollinger Bands: Mittaa markkinoiden volatiliteettia ja tunnistaa mahdolliset yliostetut tai ylimyydyt tilanteet. Relative Strength Index (RSI): Arvioi USDFI-rahakkeiden vauhtia sen määrittämiseksi, onko se nousu- vai laskuvaiheessa. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Arvioi hintaliikkeiden voimakkuutta ja suuntaa mahdollisten tulo- ja poistumispisteiden tunnistamiseksi. Yhdistämällä nämä indikaattorit reaaliaikaisiin markkinatietoihin moduuli tarjoaa dynaamisen hintaennusteen, joka auttaa sinua saamaan syvempiä näkemyksiä DeFi Dollar-rahakkeiden tulevaisuudesta.

Miksi USDFI-rahakkeiden hinnan ennustaminen on tärkeää?

USDFI-hintaennusteet ovat tärkeitä useista syistä, ja sijoittajat käyttävät niitä eri tarkoituksiin:

Sijoitusstrategian kehittäminen: Ennusteet auttavat sijoittajia laatimaan strategioita. Arvioimalla tulevia hintoja käyttäjät voivat päättää, milloin he ostavat, myyvät tai pitävät hallussaan tiettyä kryptovaluuttaa.

Riskienarviointi: Mahdollisten hinnanmuutosten ymmärtäminen auttaa sijoittajia arvioimaan tiettyyn kryptokohteeseen liittyvää riskiä. Tämä on välttämätöntä mahdollisten tappioiden hallitsemiseksi ja lieventämiseksi.

Markkina-analyysi: Ennusteet sisältävät usein markkinatrendien, uutisten ja historiallisten tietojen analysoinnin. Tämä kattava analyysi auttaa sijoittajia ymmärtämään markkinoiden dynamiikkaa ja hinnanmuutoksiin vaikuttavia tekijöitä.

Salkun hajauttaminen: ennustamalla, mitkä kryptovaluutat voivat menestyä hyvin, sijoittajat voivat hajauttaa salkkuaan vastaavasti ja hajauttaa riskin eri varallisuuseriin.

Pitkän aikavälin suunnittelu: pitkän aikavälin voittoja etsivät sijoittajat luottavat ennusteisiin tunnistaessaan kryptovaluuttoja, joilla on tulevan kasvun potentiaalia.

Psykologinen valmius: mahdollisten hintaskenaarioiden tunteminen valmistaa sijoittajia emotionaalisesti ja taloudellisesti markkinoiden epävakauteen.

Yhteisön sitouttaminen: kryptohintaennusteet herättävät usein keskustelua sijoittajayhteisössä, mikä johtaa laajempaan ymmärrykseen ja yhteiseen tietoon perustuvaan näkemykseen markkinatrendeistä.

Usein kysytyt kysymykset (UKK): Kannattaako USDFI-rahakkeisiin sijoittaa nyt? Ennusteidesi mukaan USDFI saavuttaa hinnan -- undefined , joten se on harkitsemisen arvoinen rahake. Mikä on USDFI-rahakkeiden ensi kuun hintaennuste? DeFi Dollar (USDFI) -hintaennustetyökalun mukaan USDFI-rahakkeiden ennustettu hinta saavuttaa arvon -- undefined . Paljonko yksi USDFI maksaa vuonna 2026? 1 DeFi Dollar (USDFI) -rahakkeen hinta tänään on -- . Yllä olevan ennustusmoduulin mukaan USDFI-rahakkeiden hinta kasvaa 0.00% ja saavuttaa arvon -- vuonna 2026. Mikä on ennustettu hinta USDFI-rahakkeille vuonna 2027? DeFi Dollar (USDFI) -rahakkeiden hinnan ennustetaan nousevan 0.00% vuosittain saavuttaen hinnan -- 1 USDFI-rahakkeelle vuoteen 2027 mennessä. Mikä on USDFI-rahakkeiden arvioitu tavoitehinta vuodelle 2028? Hintaennusteesi mukaan DeFi Dollar (USDFI) tulee kasvamaan 0.00% ja sen arvioitu tavoitehinta on -- vuonna 2028. Mikä on USDFI-rahakkeiden arvioitu tavoitehinta vuodelle 2029? Hintaennusteesi mukaan DeFi Dollar (USDFI) tulee kasvamaan 0.00% ja sen arvioitu tavoitehinta on -- vuonna 2029. Paljonko yksi USDFI maksaa vuonna 2030? 1 DeFi Dollar (USDFI) -rahakkeen hinta tänään on -- . Yllä olevan ennustusmoduulin mukaan USDFI-rahakkeiden hinta kasvaa 0.00% ja saavuttaa arvon -- vuonna 2030. Mikä on USDFI-rahakkeiden hintaennuste vuodelle 2040? DeFi Dollar (USDFI) -rahakkeiden hinnan ennustetaan nousevan 0.00% vuosittain saavuttaen hinnan -- 1 USDFI-rahakkeelle vuoteen 2040 mennessä. Rekisteröidy nyt