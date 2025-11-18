Decentralized Euro (DEURO) -rahakkeiden hintaennuste (USD)

Anna luku väliltä -100 ja 1 000 ennustaaksesi Decentralized Euro-rahakkeiden hinnan % Laske *Vastuuvapauslauseke: Kaikki hintaennusteet perustuvat käyttäjän antamiin tietoihin. -- -- -- 0.00% USD Todellinen Ennuste Decentralized Euro-hintaennuste vuosille 2025–2050 (USD) Decentralized Euro (DEURO) -hintaennuste vuodelle 2025 (tälle vuodelle) Ennusteesi perusteella Decentralized Euro saattaa kasvaa 0.00%. Se saattaa saavuttaa treidaushinnan $ 1.16 vuonna 2025. Decentralized Euro (DEURO) -hintaennuste vuodelle 2026 (ensi vuodelle) Ennusteesi perusteella Decentralized Euro saattaa kasvaa 5.00%. Se saattaa saavuttaa treidaushinnan $ 1.218 vuonna 2026. Decentralized Euro (DEURO) -hintaennuste vuodelle 2027 (2 vuoden kuluttua) Hintaennustemoduulin mukaan DEURO-rahakkeen ennustettu vuoden 2027 tuleva hinta on $ 1.2789 10.25% kasvuvauhdilla. Decentralized Euro (DEURO) -hintaennuste vuodelle 2028 (3 vuoden kuluttua) Hintaennustemoduulin mukaan DEURO-rahakkeen ennustettu vuoden 2028 tuleva hinta on $ 1.3428 15.76% kasvuvauhdilla. Decentralized Euro (DEURO) -hintaennuste vuodelle 2029 (4 vuoden kuluttua) Yllä olevan hintaennustemoduulin mukaisesti DEURO-rahakkeiden vuoden 2029 tavoitehinta on $ 1.4099 ja kasvuvauhti 21.55%. Decentralized Euro (DEURO) -hintaennuste vuodelle 2030 (5 vuoden kuluttua) Yllä olevan hintaennustemoduulin mukaisesti DEURO-rahakkeiden vuoden 2030 tavoitehinta on $ 1.4804 ja kasvuvauhti 27.63%. Decentralized Euro (DEURO) -hintaennuste vuodelle 2040 (15 vuoden kuluttua) Vuonna 2040 Decentralized Euro-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 107.89%. Se voi saavuttaa treidaushinnan $ 2.4115. Decentralized Euro (DEURO) -hintaennuste vuodelle 2050 (25 vuoden kuluttua) Vuonna 2050 Decentralized Euro-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 238.64%. Se voi saavuttaa treidaushinnan $ 3.9281. Vuosi Hinta Kasvu 2025 $ 1.16 0.00%

December 18, 2025(30 päivää) $ 1.1647 0.41% Decentralized Euro (DEURO) -hintaennuste tänään DEURO-rahakkeiden ennustettu hinta November 18, 2025(Tänään) on $1.16 . Tämä ennuste heijastaa ilmoitetun kasvuprosentin laskettua tulosta ja antaa käyttäjille tilannekuvan tämän päivän mahdollisista hintojen muutoksista. Decentralized Euro (DEURO) -hintaennuste huomiselle Hintaennuste November 19, 2025(Huomenna) DEURO-rahakkeille, käyttäen 5% :n vuotuista kasvua, on $1.1601 . Nämä tulokset tarjoavat arvioidun näkymän rahakkeen arvolle valittujen parametrien perusteella. Decentralized Euro (DEURO) -hintaennuste tälle viikolle November 25, 2025(Tällä viikolla) mennessä hintaennuste DEURO-rahakkeille, käyttäen 5% :n vuotuista kasvua, on $1.1611 . Tämä viikoittainen ennuste on laskettu saman kasvuprosentin perusteella, jotta se antaa käsityksen mahdollisista hintatrendeistä tulevina päivinä. Decentralized Euro (DEURO) -hintaennuste 30 päivälle Katsottaessa 30 päivää eteenpäin DEURO-rahakkeiden arvioitu hinta on $1.1647 . Tämä ennuste on johdettu käyttämällä 5% :n vuotuista kasvua sen arvioimiseksi, mikä rahakkeen arvo voisi olla kuukauden kuluttua.

Decentralized Euro-rahakkeiden nykyiset hintatilastot Nykyinen hinta ---- -- Hintamuutos (24 h) -- Markkina-arvo $ 3.13M$ 3.13M $ 3.13M Kierrossa oleva tarjonta 2.70M 2.70M 2.70M Volyymi (24 h) ---- -- Volyymi (24 h) -- DEURO-rahakkeiden viimeisin hinta on --. Sen 24 tunnin muutos on 0.00%, ja 24 tunnin treidausvolyymi --. Lisäksi DEURO-rahakkeiden liikkeessä oleva tarjonta on 2.70M ja sen markkina-arvo on $ 3.13M. Näytä DEURO-rahakkeiden reaaliaikainen hinta

Historiallinen Decentralized Euro-hinta Viimeisimpien Decentralized Euro-live-hintasivulta kerättyjen tietojen mukaan Decentralized Euro-rahakkeiden tämänhetkinen hinta on 1.16USD. Decentralized Euro-rahakkeiden (DEURO) kierrossa oleva tarjonta on 2.70M DEURO , jolloin sen markkina-arvo on $3,127,747 . Kausi Muuta(%) Muuta(USD) Korkea Matala 24 tuntia 0.48% $ 0.005521 $ 1.17 $ 1.14

7 päivää 0.73% $ 0.008419 $ 1.1644 $ 1.1367

30 päivää -0.36% $ -0.004249 $ 1.1644 $ 1.1367 24 tunnin suorituskyky Viimeisen 24 tunnin aikana Decentralized Euro-rahakkeiden hinta on muuttunut $0.005521 , mikä kuvastaa 0.48% arvon muutosta. 7 päivän suorituskyky Viimeisen 7 päivän aikana Decentralized Euro-rahakkeiden hinta oli ylimmillään $1.1644 ja alimmillaan $1.1367 . Sen hinta on muuttunut 0.73% . Tämä viimeaikainen trendi esittelee DEURO-rahakkeiden potentiaalia liikkua edelleen markkinoilla. 30 päivän suorituskyky Viimeisen kuukauden aikana Decentralized Euro-rahakkeiden hinta on muuttunut -0.36% , joka heijastaa noin $-0.004249 arvonmuutosta. Tämä viittaa siihen, että DEURO-rahakkeiden hinta saattaa muuttua lähitulevaisuudessa lisää.

Kuinka Decentralized Euro (DEURO) -rahakkeiden hinnanennustusmoduuli toimii? Decentralized Euro-rahakkeiden hinnanennustusmoduuli on käyttäjäystävällinen työkalu, joka on suunniteltu auttamaan sinua arvioimaan mahdollisia tulevia DEURO-hintoja omien kasvuoletustesi perusteella. Olitpa kokenut treidaaja tai utelias sijoittaja, tämä moduuli tarjoaa yksinkertaisen ja interaktiivisen tavan ennustaa rahakkeen tuleva arvo. 1. Anna kasvuennustuksesi Aloita antamalla haluamasi kasvuprosentti, joka voi olla joko positiivinen tai negatiivinen markkinanäkymistäsi riippuen. Tämä saattaa heijastaa Decentralized Euro-rahakkeisiin liittyviä odotuksiasi seuraavalle vuodelle, viidelle vuodelle tai jopa vuosikymmeniä eteenpäin. 2. Laske tulevaisuuden hinta Kun olet antanut kasvunopeuden, napsauta Laske-painiketta. Moduuli laskee DEURO-rahakkeille välittömästi ennustetun tulevan hinnan, jolloin saat selkeän kuvan siitä, kuinka ennustuksesi vaikuttaa rahakkeen arvoon ajan myötä. 3. Tutustu erilaisiin skenaarioihin Voit kokeilla erilaisia kasvuvauhteja nähdäksesi, kuinka erilaiset markkinaolosuhteet voivat vaikuttaa Decentralized Euro-rahakkeiden hintaan. Tämän joustavuuden avulla voit analysoida sekä optimistisia että konservatiivisia ennusteita, mikä auttaa sinua tekemään tietoisempia päätöksiä. 4. Käyttäjien mieliala ja yhteisön tiedot Moduuliin sisältyy myös käyttäjien mielipidetiedot, joiden avulla voit verrata ennusteitasi muiden käyttäjien ennusteisiin. Nämä yhdistetyt tiedot tarjoavat arvokkaita näkemyksiä siitä, miten yhteisö näkee DEURO-rahakkeiden tulevaisuuden. Hintaennusteen tekniset indikaattorit Ennusteen tarkkuuden parantamiseksi moduuli hyödyntää erilaisia teknisiä indikaattoreita ja markkinatietoja. Näitä ovat: Exponential Moving Averages (EMA): Auttaa seuraamaan rahakkeen hintatrendiä tasoittamalla vaihteluita ja tarjoamalla käsityksen mahdollisista trendin käänteistä. Bollinger Bands: Mittaa markkinoiden volatiliteettia ja tunnistaa mahdolliset yliostetut tai ylimyydyt tilanteet. Relative Strength Index (RSI): Arvioi DEURO-rahakkeiden vauhtia sen määrittämiseksi, onko se nousu- vai laskuvaiheessa. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Arvioi hintaliikkeiden voimakkuutta ja suuntaa mahdollisten tulo- ja poistumispisteiden tunnistamiseksi. Yhdistämällä nämä indikaattorit reaaliaikaisiin markkinatietoihin moduuli tarjoaa dynaamisen hintaennusteen, joka auttaa sinua saamaan syvempiä näkemyksiä Decentralized Euro-rahakkeiden tulevaisuudesta.

Miksi DEURO-rahakkeiden hinnan ennustaminen on tärkeää?

DEURO-hintaennusteet ovat tärkeitä useista syistä, ja sijoittajat käyttävät niitä eri tarkoituksiin:

Sijoitusstrategian kehittäminen: Ennusteet auttavat sijoittajia laatimaan strategioita. Arvioimalla tulevia hintoja käyttäjät voivat päättää, milloin he ostavat, myyvät tai pitävät hallussaan tiettyä kryptovaluuttaa.

Riskienarviointi: Mahdollisten hinnanmuutosten ymmärtäminen auttaa sijoittajia arvioimaan tiettyyn kryptokohteeseen liittyvää riskiä. Tämä on välttämätöntä mahdollisten tappioiden hallitsemiseksi ja lieventämiseksi.

Markkina-analyysi: Ennusteet sisältävät usein markkinatrendien, uutisten ja historiallisten tietojen analysoinnin. Tämä kattava analyysi auttaa sijoittajia ymmärtämään markkinoiden dynamiikkaa ja hinnanmuutoksiin vaikuttavia tekijöitä.

Salkun hajauttaminen: ennustamalla, mitkä kryptovaluutat voivat menestyä hyvin, sijoittajat voivat hajauttaa salkkuaan vastaavasti ja hajauttaa riskin eri varallisuuseriin.

Pitkän aikavälin suunnittelu: pitkän aikavälin voittoja etsivät sijoittajat luottavat ennusteisiin tunnistaessaan kryptovaluuttoja, joilla on tulevan kasvun potentiaalia.

Psykologinen valmius: mahdollisten hintaskenaarioiden tunteminen valmistaa sijoittajia emotionaalisesti ja taloudellisesti markkinoiden epävakauteen.

Yhteisön sitouttaminen: kryptohintaennusteet herättävät usein keskustelua sijoittajayhteisössä, mikä johtaa laajempaan ymmärrykseen ja yhteiseen tietoon perustuvaan näkemykseen markkinatrendeistä.

Usein kysytyt kysymykset (UKK): Kannattaako DEURO-rahakkeisiin sijoittaa nyt? Ennusteidesi mukaan DEURO saavuttaa hinnan -- undefined , joten se on harkitsemisen arvoinen rahake. Mikä on DEURO-rahakkeiden ensi kuun hintaennuste? Decentralized Euro (DEURO) -hintaennustetyökalun mukaan DEURO-rahakkeiden ennustettu hinta saavuttaa arvon -- undefined . Paljonko yksi DEURO maksaa vuonna 2026? 1 Decentralized Euro (DEURO) -rahakkeen hinta tänään on -- . Yllä olevan ennustusmoduulin mukaan DEURO-rahakkeiden hinta kasvaa 0.00% ja saavuttaa arvon -- vuonna 2026. Mikä on ennustettu hinta DEURO-rahakkeille vuonna 2027? Decentralized Euro (DEURO) -rahakkeiden hinnan ennustetaan nousevan 0.00% vuosittain saavuttaen hinnan -- 1 DEURO-rahakkeelle vuoteen 2027 mennessä. Mikä on DEURO-rahakkeiden arvioitu tavoitehinta vuodelle 2028? Hintaennusteesi mukaan Decentralized Euro (DEURO) tulee kasvamaan 0.00% ja sen arvioitu tavoitehinta on -- vuonna 2028. Mikä on DEURO-rahakkeiden arvioitu tavoitehinta vuodelle 2029? Hintaennusteesi mukaan Decentralized Euro (DEURO) tulee kasvamaan 0.00% ja sen arvioitu tavoitehinta on -- vuonna 2029. Paljonko yksi DEURO maksaa vuonna 2030? 1 Decentralized Euro (DEURO) -rahakkeen hinta tänään on -- . Yllä olevan ennustusmoduulin mukaan DEURO-rahakkeiden hinta kasvaa 0.00% ja saavuttaa arvon -- vuonna 2030. Mikä on DEURO-rahakkeiden hintaennuste vuodelle 2040? Decentralized Euro (DEURO) -rahakkeiden hinnan ennustetaan nousevan 0.00% vuosittain saavuttaen hinnan -- 1 DEURO-rahakkeelle vuoteen 2040 mennessä.