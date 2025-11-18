Daku V2 (DAKU) -rahakkeiden hintaennuste (USD)

Hanki Daku V2-rahakkeiden hintaennusteita vuosille 2026, 2027, 2028, 2030 ja muille. Ennusta, kuinka paljon DAKU kasvaa seuraavan viiden vuoden tai pidemmän ajan kuluessa. Ennusta tulevat hintaskenaariot välittömästi markkinatrendien ja -tunnelman perusteella.

Anna luku väliltä -100 ja 1 000 ennustaaksesi Daku V2-rahakkeiden hinnan
%

*Vastuuvapauslauseke: Kaikki hintaennusteet perustuvat käyttäjän antamiin tietoihin.

Daku V2-hintaennuste
Daku V2-hintaennuste vuosille 2025–2050 (USD)

Daku V2 (DAKU) -hintaennuste vuodelle 2025 (tälle vuodelle)

Ennusteesi perusteella Daku V2 saattaa kasvaa 0.00%. Se saattaa saavuttaa treidaushinnan $ 0.102337 vuonna 2025.

Daku V2 (DAKU) -hintaennuste vuodelle 2026 (ensi vuodelle)

Ennusteesi perusteella Daku V2 saattaa kasvaa 5.00%. Se saattaa saavuttaa treidaushinnan $ 0.107453 vuonna 2026.

Daku V2 (DAKU) -hintaennuste vuodelle 2027 (2 vuoden kuluttua)

Hintaennustemoduulin mukaan DAKU-rahakkeen ennustettu vuoden 2027 tuleva hinta on $ 0.112826 10.25% kasvuvauhdilla.

Daku V2 (DAKU) -hintaennuste vuodelle 2028 (3 vuoden kuluttua)

Hintaennustemoduulin mukaan DAKU-rahakkeen ennustettu vuoden 2028 tuleva hinta on $ 0.118467 15.76% kasvuvauhdilla.

Daku V2 (DAKU) -hintaennuste vuodelle 2029 (4 vuoden kuluttua)

Yllä olevan hintaennustemoduulin mukaisesti DAKU-rahakkeiden vuoden 2029 tavoitehinta on $ 0.124391 ja kasvuvauhti 21.55%.

Daku V2 (DAKU) -hintaennuste vuodelle 2030 (5 vuoden kuluttua)

Yllä olevan hintaennustemoduulin mukaisesti DAKU-rahakkeiden vuoden 2030 tavoitehinta on $ 0.130610 ja kasvuvauhti 27.63%.

Daku V2 (DAKU) -hintaennuste vuodelle 2040 (15 vuoden kuluttua)

Vuonna 2040 Daku V2-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 107.89%. Se voi saavuttaa treidaushinnan $ 0.212751.

Daku V2 (DAKU) -hintaennuste vuodelle 2050 (25 vuoden kuluttua)

Vuonna 2050 Daku V2-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 238.64%. Se voi saavuttaa treidaushinnan $ 0.346549.

Vuosi
Hinta
Kasvu
  • 2025
    $ 0.102337
    0.00%
  • 2026
    $ 0.107453
    5.00%
  • 2027
    $ 0.112826
    10.25%
  • 2028
    $ 0.118467
    15.76%
  • 2029
    $ 0.124391
    21.55%
  • 2030
    $ 0.130610
    27.63%
  • 2031
    $ 0.137141
    34.01%
  • 2032
    $ 0.143998
    40.71%
Vuosi
Hinta
Kasvu
  • 2033
    $ 0.151198
    47.75%
  • 2034
    $ 0.158758
    55.13%
  • 2035
    $ 0.166696
    62.89%
  • 2036
    $ 0.175030
    71.03%
  • 2037
    $ 0.183782
    79.59%
  • 2038
    $ 0.192971
    88.56%
  • 2039
    $ 0.202620
    97.99%
  • 2040
    $ 0.212751
    107.89%
Lyhyen aikavälin Daku V2-hintaennuste tälle päivälle, huomiselle, tälle viikolle ja 30 seuraavalle päivälle

Päivämäärä
Hintaennuste
Kasvu
  • November 18, 2025(Tänään)
    $ 0.102337
    0.00%
  • November 19, 2025(Huomenna)
    $ 0.102351
    0.01%
  • November 25, 2025(Tällä viikolla)
    $ 0.102435
    0.10%
  • December 18, 2025(30 päivää)
    $ 0.102757
    0.41%
Daku V2 (DAKU) -hintaennuste tänään

DAKU-rahakkeiden ennustettu hinta November 18, 2025(Tänään) on $0.102337. Tämä ennuste heijastaa ilmoitetun kasvuprosentin laskettua tulosta ja antaa käyttäjille tilannekuvan tämän päivän mahdollisista hintojen muutoksista.

Daku V2 (DAKU) -hintaennuste huomiselle

Hintaennuste November 19, 2025(Huomenna) DAKU-rahakkeille, käyttäen 5%:n vuotuista kasvua, on $0.102351. Nämä tulokset tarjoavat arvioidun näkymän rahakkeen arvolle valittujen parametrien perusteella.

Daku V2 (DAKU) -hintaennuste tälle viikolle

November 25, 2025(Tällä viikolla) mennessä hintaennuste DAKU-rahakkeille, käyttäen 5%:n vuotuista kasvua, on $0.102435. Tämä viikoittainen ennuste on laskettu saman kasvuprosentin perusteella, jotta se antaa käsityksen mahdollisista hintatrendeistä tulevina päivinä.

Daku V2 (DAKU) -hintaennuste 30 päivälle

Katsottaessa 30 päivää eteenpäin DAKU-rahakkeiden arvioitu hinta on $0.102757. Tämä ennuste on johdettu käyttämällä 5%:n vuotuista kasvua sen arvioimiseksi, mikä rahakkeen arvo voisi olla kuukauden kuluttua.

Daku V2-rahakkeiden nykyiset hintatilastot

$ 61.40M
$ 61.40M$ 61.40M

600.00M
600.00M 600.00M

DAKU-rahakkeiden viimeisin hinta on --. Sen 24 tunnin muutos on 0.00%.
Lisäksi DAKU-rahakkeiden liikkeessä oleva tarjonta on 600.00M ja sen markkina-arvo on $ 61.40M.

Historiallinen Daku V2-hinta

Viimeisimpien Daku V2-live-hintasivulta kerättyjen tietojen mukaan Daku V2-rahakkeiden tämänhetkinen hinta on 0.102337USD. Daku V2-rahakkeiden (DAKU) kierrossa oleva tarjonta on 600.00M DAKU, jolloin sen markkina-arvo on $61,402,361.

Kausi
Muuta(%)
Muuta(USD)
Korkea
Matala
  • 24 tuntia
    0.81%
    $ 0.000825
    $ 0.10805
    $ 0.101179
  • 7 päivää
    -20.75%
    $ -0.021239
    $ 0.133273
    $ 0.101707
  • 30 päivää
    -16.96%
    $ -0.017361
    $ 0.133273
    $ 0.101707
24 tunnin suorituskyky

Viimeisen 24 tunnin aikana Daku V2-rahakkeiden hinta on muuttunut $0.000825, mikä kuvastaa 0.81% arvon muutosta.

7 päivän suorituskyky

Viimeisen 7 päivän aikana Daku V2-rahakkeiden hinta oli ylimmillään $0.133273 ja alimmillaan $0.101707. Sen hinta on muuttunut -20.75%. Tämä viimeaikainen trendi esittelee DAKU-rahakkeiden potentiaalia liikkua edelleen markkinoilla.

30 päivän suorituskyky

Viimeisen kuukauden aikana Daku V2-rahakkeiden hinta on muuttunut -16.96%, joka heijastaa noin $-0.017361 arvonmuutosta. Tämä viittaa siihen, että DAKU-rahakkeiden hinta saattaa muuttua lähitulevaisuudessa lisää.

Kuinka Daku V2 (DAKU) -rahakkeiden hinnanennustusmoduuli toimii?

Daku V2-rahakkeiden hinnanennustusmoduuli on käyttäjäystävällinen työkalu, joka on suunniteltu auttamaan sinua arvioimaan mahdollisia tulevia DAKU-hintoja omien kasvuoletustesi perusteella. Olitpa kokenut treidaaja tai utelias sijoittaja, tämä moduuli tarjoaa yksinkertaisen ja interaktiivisen tavan ennustaa rahakkeen tuleva arvo.

1. Anna kasvuennustuksesi

Aloita antamalla haluamasi kasvuprosentti, joka voi olla joko positiivinen tai negatiivinen markkinanäkymistäsi riippuen. Tämä saattaa heijastaa Daku V2-rahakkeisiin liittyviä odotuksiasi seuraavalle vuodelle, viidelle vuodelle tai jopa vuosikymmeniä eteenpäin.

2. Laske tulevaisuuden hinta

Kun olet antanut kasvunopeuden, napsauta Laske-painiketta. Moduuli laskee DAKU-rahakkeille välittömästi ennustetun tulevan hinnan, jolloin saat selkeän kuvan siitä, kuinka ennustuksesi vaikuttaa rahakkeen arvoon ajan myötä.

3. Tutustu erilaisiin skenaarioihin

Voit kokeilla erilaisia kasvuvauhteja nähdäksesi, kuinka erilaiset markkinaolosuhteet voivat vaikuttaa Daku V2-rahakkeiden hintaan. Tämän joustavuuden avulla voit analysoida sekä optimistisia että konservatiivisia ennusteita, mikä auttaa sinua tekemään tietoisempia päätöksiä.

4. Käyttäjien mieliala ja yhteisön tiedot

Moduuliin sisältyy myös käyttäjien mielipidetiedot, joiden avulla voit verrata ennusteitasi muiden käyttäjien ennusteisiin. Nämä yhdistetyt tiedot tarjoavat arvokkaita näkemyksiä siitä, miten yhteisö näkee DAKU-rahakkeiden tulevaisuuden.

Hintaennusteen tekniset indikaattorit

Ennusteen tarkkuuden parantamiseksi moduuli hyödyntää erilaisia teknisiä indikaattoreita ja markkinatietoja. Näitä ovat:

Exponential Moving Averages (EMA): Auttaa seuraamaan rahakkeen hintatrendiä tasoittamalla vaihteluita ja tarjoamalla käsityksen mahdollisista trendin käänteistä.

Bollinger Bands: Mittaa markkinoiden volatiliteettia ja tunnistaa mahdolliset yliostetut tai ylimyydyt tilanteet.

Relative Strength Index (RSI): Arvioi DAKU-rahakkeiden vauhtia sen määrittämiseksi, onko se nousu- vai laskuvaiheessa.

Moving Average Convergence Divergence (MACD): Arvioi hintaliikkeiden voimakkuutta ja suuntaa mahdollisten tulo- ja poistumispisteiden tunnistamiseksi. Yhdistämällä nämä indikaattorit reaaliaikaisiin markkinatietoihin moduuli tarjoaa dynaamisen hintaennusteen, joka auttaa sinua saamaan syvempiä näkemyksiä Daku V2-rahakkeiden tulevaisuudesta.

Miksi DAKU-rahakkeiden hinnan ennustaminen on tärkeää?

DAKU-hintaennusteet ovat tärkeitä useista syistä, ja sijoittajat käyttävät niitä eri tarkoituksiin:

Sijoitusstrategian kehittäminen: Ennusteet auttavat sijoittajia laatimaan strategioita. Arvioimalla tulevia hintoja käyttäjät voivat päättää, milloin he ostavat, myyvät tai pitävät hallussaan tiettyä kryptovaluuttaa.

Riskienarviointi: Mahdollisten hinnanmuutosten ymmärtäminen auttaa sijoittajia arvioimaan tiettyyn kryptokohteeseen liittyvää riskiä. Tämä on välttämätöntä mahdollisten tappioiden hallitsemiseksi ja lieventämiseksi.

Markkina-analyysi: Ennusteet sisältävät usein markkinatrendien, uutisten ja historiallisten tietojen analysoinnin. Tämä kattava analyysi auttaa sijoittajia ymmärtämään markkinoiden dynamiikkaa ja hinnanmuutoksiin vaikuttavia tekijöitä.

Salkun hajauttaminen: ennustamalla, mitkä kryptovaluutat voivat menestyä hyvin, sijoittajat voivat hajauttaa salkkuaan vastaavasti ja hajauttaa riskin eri varallisuuseriin.

Pitkän aikavälin suunnittelu: pitkän aikavälin voittoja etsivät sijoittajat luottavat ennusteisiin tunnistaessaan kryptovaluuttoja, joilla on tulevan kasvun potentiaalia.

Psykologinen valmius: mahdollisten hintaskenaarioiden tunteminen valmistaa sijoittajia emotionaalisesti ja taloudellisesti markkinoiden epävakauteen.

Yhteisön sitouttaminen: kryptohintaennusteet herättävät usein keskustelua sijoittajayhteisössä, mikä johtaa laajempaan ymmärrykseen ja yhteiseen tietoon perustuvaan näkemykseen markkinatrendeistä.

Usein kysytyt kysymykset (UKK):

Kannattaako DAKU-rahakkeisiin sijoittaa nyt?
Ennusteidesi mukaan DAKU saavuttaa hinnan -- undefined, joten se on harkitsemisen arvoinen rahake.
Mikä on DAKU-rahakkeiden ensi kuun hintaennuste?
Daku V2 (DAKU) -hintaennustetyökalun mukaan DAKU-rahakkeiden ennustettu hinta saavuttaa arvon -- undefined.
Paljonko yksi DAKU maksaa vuonna 2026?
1 Daku V2 (DAKU) -rahakkeen hinta tänään on --. Yllä olevan ennustusmoduulin mukaan DAKU-rahakkeiden hinta kasvaa 0.00% ja saavuttaa arvon -- vuonna 2026.
Mikä on ennustettu hinta DAKU-rahakkeille vuonna 2027?
Daku V2 (DAKU) -rahakkeiden hinnan ennustetaan nousevan 0.00% vuosittain saavuttaen hinnan -- 1 DAKU-rahakkeelle vuoteen 2027 mennessä.
Mikä on DAKU-rahakkeiden arvioitu tavoitehinta vuodelle 2028?
Hintaennusteesi mukaan Daku V2 (DAKU) tulee kasvamaan 0.00% ja sen arvioitu tavoitehinta on -- vuonna 2028.
Mikä on DAKU-rahakkeiden arvioitu tavoitehinta vuodelle 2029?
Hintaennusteesi mukaan Daku V2 (DAKU) tulee kasvamaan 0.00% ja sen arvioitu tavoitehinta on -- vuonna 2029.
Paljonko yksi DAKU maksaa vuonna 2030?
1 Daku V2 (DAKU) -rahakkeen hinta tänään on --. Yllä olevan ennustusmoduulin mukaan DAKU-rahakkeiden hinta kasvaa 0.00% ja saavuttaa arvon -- vuonna 2030.
Mikä on DAKU-rahakkeiden hintaennuste vuodelle 2040?
Daku V2 (DAKU) -rahakkeiden hinnan ennustetaan nousevan 0.00% vuosittain saavuttaen hinnan -- 1 DAKU-rahakkeelle vuoteen 2040 mennessä.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-11-18 01:01:11 (UTC+8)

Vastuuvapauslauseke

Kryptojen ennustesivuilla julkaistu sisältö perustuu MEXC-käyttäjien ja/tai muiden kolmansien osapuolien meille toimittamiin tietoihin ja palautteeseen. Sisältö esitetään sinulle ”sellaisenaan” vain tiedonanto- ja havainnollistamistarkoituksessa ilman minkäänlaista lupausta tai takuuta. On tärkeää huomata, että esitetyt hintaennusteet eivät välttämättä ole tarkkoja, eikä niitä pidä käsitellä sellaisina. Tulevat hinnat voivat poiketa merkittävästi esitetyistä ennusteista, eikä niihin kannata luottaa sijoituspäätöksiä tehtäessä.

Lisäksi tätä sisältöä ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi, eikä sen ole tarkoitus suositella minkään tietyn tuotteen tai palvelun ostamista. MEXC ei ole millään tavalla vastuussa sinulle mistään tappioista, joita sinulle saattaa aiheutua kryptojen hintaennustesivuillamme julkaistuun sisältöön viittaamisesta, sen käyttämisestä ja/tai siihen luottamisesta. On tärkeää tiedostaa, että digitaalisten varallisuuserien hintoihin liittyy suuri markkinariski ja hintavaihtelu. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, eikä alun perin sijoitetun summan takaisin saamisesta ole takeita. Viime kädessä olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi, eikä MEXC ole vastuussa mahdollisista tappioistasi. Muista, että aiempi tuotto ei ole ennusta luotettavasti tulevaa tuotonkehitystä. Sinun tulisi sijoittaa vain tuotteisiin, jotka tunnet ja joihin liittyvät riskit ymmärrät. Harkitse huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvottele riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä.