Chrema Coin (CRMC) -rahakkeiden hintaennuste (USD)

Hanki Chrema Coin-rahakkeiden hintaennusteita vuosille 2026, 2027, 2028, 2030 ja muille. Ennusta, kuinka paljon CRMC kasvaa seuraavan viiden vuoden tai pidemmän ajan kuluessa. Ennusta tulevat hintaskenaariot välittömästi markkinatrendien ja -tunnelman perusteella.

Osta CRMC-rahaketta

Anna luku väliltä -100 ja 1 000 ennustaaksesi Chrema Coin-rahakkeiden hinnan % Laske *Vastuuvapauslauseke: Kaikki hintaennusteet perustuvat käyttäjän antamiin tietoihin. -- -- -- 0.00% USD Todellinen Ennuste Chrema Coin-hintaennuste vuosille 2025–2050 (USD) Chrema Coin (CRMC) -hintaennuste vuodelle 2025 (tälle vuodelle) Ennusteesi perusteella Chrema Coin saattaa kasvaa 0.00%. Se saattaa saavuttaa treidaushinnan $ 0.800774 vuonna 2025. Chrema Coin (CRMC) -hintaennuste vuodelle 2026 (ensi vuodelle) Ennusteesi perusteella Chrema Coin saattaa kasvaa 5.00%. Se saattaa saavuttaa treidaushinnan $ 0.840812 vuonna 2026. Chrema Coin (CRMC) -hintaennuste vuodelle 2027 (2 vuoden kuluttua) Hintaennustemoduulin mukaan CRMC-rahakkeen ennustettu vuoden 2027 tuleva hinta on $ 0.882853 10.25% kasvuvauhdilla. Chrema Coin (CRMC) -hintaennuste vuodelle 2028 (3 vuoden kuluttua) Hintaennustemoduulin mukaan CRMC-rahakkeen ennustettu vuoden 2028 tuleva hinta on $ 0.926996 15.76% kasvuvauhdilla. Chrema Coin (CRMC) -hintaennuste vuodelle 2029 (4 vuoden kuluttua) Yllä olevan hintaennustemoduulin mukaisesti CRMC-rahakkeiden vuoden 2029 tavoitehinta on $ 0.973345 ja kasvuvauhti 21.55%. Chrema Coin (CRMC) -hintaennuste vuodelle 2030 (5 vuoden kuluttua) Yllä olevan hintaennustemoduulin mukaisesti CRMC-rahakkeiden vuoden 2030 tavoitehinta on $ 1.0220 ja kasvuvauhti 27.63%. Chrema Coin (CRMC) -hintaennuste vuodelle 2040 (15 vuoden kuluttua) Vuonna 2040 Chrema Coin-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 107.89%. Se voi saavuttaa treidaushinnan $ 1.6647. Chrema Coin (CRMC) -hintaennuste vuodelle 2050 (25 vuoden kuluttua) Vuonna 2050 Chrema Coin-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 238.64%. Se voi saavuttaa treidaushinnan $ 2.7117. Vuosi Hinta Kasvu 2025 $ 0.800774 0.00%

2026 $ 0.840812 5.00%

2027 $ 0.882853 10.25%

2028 $ 0.926996 15.76%

2029 $ 0.973345 21.55%

2030 $ 1.0220 27.63%

2031 $ 1.0731 34.01%

2032 $ 1.1267 40.71% Vuosi Hinta Kasvu 2033 $ 1.1831 47.75%

2034 $ 1.2422 55.13%

2035 $ 1.3043 62.89%

2036 $ 1.3695 71.03%

2037 $ 1.4380 79.59%

2038 $ 1.5099 88.56%

2039 $ 1.5854 97.99%

2040 $ 1.6647 107.89% Näytä lisää Lyhyen aikavälin Chrema Coin-hintaennuste tälle päivälle, huomiselle, tälle viikolle ja 30 seuraavalle päivälle Päivämäärä Hintaennuste Kasvu November 18, 2025(Tänään) $ 0.800774 0.00%

November 19, 2025(Huomenna) $ 0.800883 0.01%

November 25, 2025(Tällä viikolla) $ 0.801541 0.10%

December 18, 2025(30 päivää) $ 0.804064 0.41% Chrema Coin (CRMC) -hintaennuste tänään CRMC-rahakkeiden ennustettu hinta November 18, 2025(Tänään) on $0.800774 . Tämä ennuste heijastaa ilmoitetun kasvuprosentin laskettua tulosta ja antaa käyttäjille tilannekuvan tämän päivän mahdollisista hintojen muutoksista. Chrema Coin (CRMC) -hintaennuste huomiselle Hintaennuste November 19, 2025(Huomenna) CRMC-rahakkeille, käyttäen 5% :n vuotuista kasvua, on $0.800883 . Nämä tulokset tarjoavat arvioidun näkymän rahakkeen arvolle valittujen parametrien perusteella. Chrema Coin (CRMC) -hintaennuste tälle viikolle November 25, 2025(Tällä viikolla) mennessä hintaennuste CRMC-rahakkeille, käyttäen 5% :n vuotuista kasvua, on $0.801541 . Tämä viikoittainen ennuste on laskettu saman kasvuprosentin perusteella, jotta se antaa käsityksen mahdollisista hintatrendeistä tulevina päivinä. Chrema Coin (CRMC) -hintaennuste 30 päivälle Katsottaessa 30 päivää eteenpäin CRMC-rahakkeiden arvioitu hinta on $0.804064 . Tämä ennuste on johdettu käyttämällä 5% :n vuotuista kasvua sen arvioimiseksi, mikä rahakkeen arvo voisi olla kuukauden kuluttua.

Chrema Coin-rahakkeiden nykyiset hintatilastot Nykyinen hinta ---- -- Hintamuutos (24 h) -- Markkina-arvo $ 8.80M$ 8.80M $ 8.80M Kierrossa oleva tarjonta 10.99M 10.99M 10.99M Volyymi (24 h) ---- -- Volyymi (24 h) -- CRMC-rahakkeiden viimeisin hinta on --. Sen 24 tunnin muutos on 0.00%, ja 24 tunnin treidausvolyymi --. Lisäksi CRMC-rahakkeiden liikkeessä oleva tarjonta on 10.99M ja sen markkina-arvo on $ 8.80M. Näytä CRMC-rahakkeiden reaaliaikainen hinta

Historiallinen Chrema Coin-hinta Viimeisimpien Chrema Coin-live-hintasivulta kerättyjen tietojen mukaan Chrema Coin-rahakkeiden tämänhetkinen hinta on 0.800774USD. Chrema Coin-rahakkeiden (CRMC) kierrossa oleva tarjonta on 10.99M CRMC , jolloin sen markkina-arvo on $8,802,389 . Kausi Muuta(%) Muuta(USD) Korkea Matala 24 tuntia -0.09% $ -0.000735 $ 0.801893 $ 0.798255

7 päivää 2.52% $ 0.020157 $ 0.943457 $ 0.715211

30 päivää -3.10% $ -0.024880 $ 0.943457 $ 0.715211 24 tunnin suorituskyky Viimeisen 24 tunnin aikana Chrema Coin-rahakkeiden hinta on muuttunut $-0.000735 , mikä kuvastaa -0.09% arvon muutosta. 7 päivän suorituskyky Viimeisen 7 päivän aikana Chrema Coin-rahakkeiden hinta oli ylimmillään $0.943457 ja alimmillaan $0.715211 . Sen hinta on muuttunut 2.52% . Tämä viimeaikainen trendi esittelee CRMC-rahakkeiden potentiaalia liikkua edelleen markkinoilla. 30 päivän suorituskyky Viimeisen kuukauden aikana Chrema Coin-rahakkeiden hinta on muuttunut -3.10% , joka heijastaa noin $-0.024880 arvonmuutosta. Tämä viittaa siihen, että CRMC-rahakkeiden hinta saattaa muuttua lähitulevaisuudessa lisää.

Kuinka Chrema Coin (CRMC) -rahakkeiden hinnanennustusmoduuli toimii? Chrema Coin-rahakkeiden hinnanennustusmoduuli on käyttäjäystävällinen työkalu, joka on suunniteltu auttamaan sinua arvioimaan mahdollisia tulevia CRMC-hintoja omien kasvuoletustesi perusteella. Olitpa kokenut treidaaja tai utelias sijoittaja, tämä moduuli tarjoaa yksinkertaisen ja interaktiivisen tavan ennustaa rahakkeen tuleva arvo. 1. Anna kasvuennustuksesi Aloita antamalla haluamasi kasvuprosentti, joka voi olla joko positiivinen tai negatiivinen markkinanäkymistäsi riippuen. Tämä saattaa heijastaa Chrema Coin-rahakkeisiin liittyviä odotuksiasi seuraavalle vuodelle, viidelle vuodelle tai jopa vuosikymmeniä eteenpäin. 2. Laske tulevaisuuden hinta Kun olet antanut kasvunopeuden, napsauta Laske-painiketta. Moduuli laskee CRMC-rahakkeille välittömästi ennustetun tulevan hinnan, jolloin saat selkeän kuvan siitä, kuinka ennustuksesi vaikuttaa rahakkeen arvoon ajan myötä. 3. Tutustu erilaisiin skenaarioihin Voit kokeilla erilaisia kasvuvauhteja nähdäksesi, kuinka erilaiset markkinaolosuhteet voivat vaikuttaa Chrema Coin-rahakkeiden hintaan. Tämän joustavuuden avulla voit analysoida sekä optimistisia että konservatiivisia ennusteita, mikä auttaa sinua tekemään tietoisempia päätöksiä. 4. Käyttäjien mieliala ja yhteisön tiedot Moduuliin sisältyy myös käyttäjien mielipidetiedot, joiden avulla voit verrata ennusteitasi muiden käyttäjien ennusteisiin. Nämä yhdistetyt tiedot tarjoavat arvokkaita näkemyksiä siitä, miten yhteisö näkee CRMC-rahakkeiden tulevaisuuden. Hintaennusteen tekniset indikaattorit Ennusteen tarkkuuden parantamiseksi moduuli hyödyntää erilaisia teknisiä indikaattoreita ja markkinatietoja. Näitä ovat: Exponential Moving Averages (EMA): Auttaa seuraamaan rahakkeen hintatrendiä tasoittamalla vaihteluita ja tarjoamalla käsityksen mahdollisista trendin käänteistä. Bollinger Bands: Mittaa markkinoiden volatiliteettia ja tunnistaa mahdolliset yliostetut tai ylimyydyt tilanteet. Relative Strength Index (RSI): Arvioi CRMC-rahakkeiden vauhtia sen määrittämiseksi, onko se nousu- vai laskuvaiheessa. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Arvioi hintaliikkeiden voimakkuutta ja suuntaa mahdollisten tulo- ja poistumispisteiden tunnistamiseksi. Yhdistämällä nämä indikaattorit reaaliaikaisiin markkinatietoihin moduuli tarjoaa dynaamisen hintaennusteen, joka auttaa sinua saamaan syvempiä näkemyksiä Chrema Coin-rahakkeiden tulevaisuudesta.

Miksi CRMC-rahakkeiden hinnan ennustaminen on tärkeää?

CRMC-hintaennusteet ovat tärkeitä useista syistä, ja sijoittajat käyttävät niitä eri tarkoituksiin:

Sijoitusstrategian kehittäminen: Ennusteet auttavat sijoittajia laatimaan strategioita. Arvioimalla tulevia hintoja käyttäjät voivat päättää, milloin he ostavat, myyvät tai pitävät hallussaan tiettyä kryptovaluuttaa.

Riskienarviointi: Mahdollisten hinnanmuutosten ymmärtäminen auttaa sijoittajia arvioimaan tiettyyn kryptokohteeseen liittyvää riskiä. Tämä on välttämätöntä mahdollisten tappioiden hallitsemiseksi ja lieventämiseksi.

Markkina-analyysi: Ennusteet sisältävät usein markkinatrendien, uutisten ja historiallisten tietojen analysoinnin. Tämä kattava analyysi auttaa sijoittajia ymmärtämään markkinoiden dynamiikkaa ja hinnanmuutoksiin vaikuttavia tekijöitä.

Salkun hajauttaminen: ennustamalla, mitkä kryptovaluutat voivat menestyä hyvin, sijoittajat voivat hajauttaa salkkuaan vastaavasti ja hajauttaa riskin eri varallisuuseriin.

Pitkän aikavälin suunnittelu: pitkän aikavälin voittoja etsivät sijoittajat luottavat ennusteisiin tunnistaessaan kryptovaluuttoja, joilla on tulevan kasvun potentiaalia.

Psykologinen valmius: mahdollisten hintaskenaarioiden tunteminen valmistaa sijoittajia emotionaalisesti ja taloudellisesti markkinoiden epävakauteen.

Yhteisön sitouttaminen: kryptohintaennusteet herättävät usein keskustelua sijoittajayhteisössä, mikä johtaa laajempaan ymmärrykseen ja yhteiseen tietoon perustuvaan näkemykseen markkinatrendeistä.

Usein kysytyt kysymykset (UKK): Kannattaako CRMC-rahakkeisiin sijoittaa nyt? Ennusteidesi mukaan CRMC saavuttaa hinnan -- undefined , joten se on harkitsemisen arvoinen rahake. Mikä on CRMC-rahakkeiden ensi kuun hintaennuste? Chrema Coin (CRMC) -hintaennustetyökalun mukaan CRMC-rahakkeiden ennustettu hinta saavuttaa arvon -- undefined . Paljonko yksi CRMC maksaa vuonna 2026? 1 Chrema Coin (CRMC) -rahakkeen hinta tänään on -- . Yllä olevan ennustusmoduulin mukaan CRMC-rahakkeiden hinta kasvaa 0.00% ja saavuttaa arvon -- vuonna 2026. Mikä on ennustettu hinta CRMC-rahakkeille vuonna 2027? Chrema Coin (CRMC) -rahakkeiden hinnan ennustetaan nousevan 0.00% vuosittain saavuttaen hinnan -- 1 CRMC-rahakkeelle vuoteen 2027 mennessä. Mikä on CRMC-rahakkeiden arvioitu tavoitehinta vuodelle 2028? Hintaennusteesi mukaan Chrema Coin (CRMC) tulee kasvamaan 0.00% ja sen arvioitu tavoitehinta on -- vuonna 2028. Mikä on CRMC-rahakkeiden arvioitu tavoitehinta vuodelle 2029? Hintaennusteesi mukaan Chrema Coin (CRMC) tulee kasvamaan 0.00% ja sen arvioitu tavoitehinta on -- vuonna 2029. Paljonko yksi CRMC maksaa vuonna 2030? 1 Chrema Coin (CRMC) -rahakkeen hinta tänään on -- . Yllä olevan ennustusmoduulin mukaan CRMC-rahakkeiden hinta kasvaa 0.00% ja saavuttaa arvon -- vuonna 2030. Mikä on CRMC-rahakkeiden hintaennuste vuodelle 2040? Chrema Coin (CRMC) -rahakkeiden hinnan ennustetaan nousevan 0.00% vuosittain saavuttaen hinnan -- 1 CRMC-rahakkeelle vuoteen 2040 mennessä. Rekisteröidy nyt