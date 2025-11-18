Chrema Coin (CRMC) -rahakkeiden hintaennuste (USD)

Hanki Chrema Coin-rahakkeiden hintaennusteita vuosille 2026, 2027, 2028, 2030 ja muille. Ennusta, kuinka paljon CRMC kasvaa seuraavan viiden vuoden tai pidemmän ajan kuluessa. Ennusta tulevat hintaskenaariot välittömästi markkinatrendien ja -tunnelman perusteella.

Anna luku väliltä -100 ja 1 000 ennustaaksesi Chrema Coin-rahakkeiden hinnan
%

*Vastuuvapauslauseke: Kaikki hintaennusteet perustuvat käyttäjän antamiin tietoihin.

Chrema Coin-hintaennuste
Chrema Coin-hintaennuste vuosille 2025–2050 (USD)

Chrema Coin (CRMC) -hintaennuste vuodelle 2025 (tälle vuodelle)

Ennusteesi perusteella Chrema Coin saattaa kasvaa 0.00%. Se saattaa saavuttaa treidaushinnan $ 0.800774 vuonna 2025.

Chrema Coin (CRMC) -hintaennuste vuodelle 2026 (ensi vuodelle)

Ennusteesi perusteella Chrema Coin saattaa kasvaa 5.00%. Se saattaa saavuttaa treidaushinnan $ 0.840812 vuonna 2026.

Chrema Coin (CRMC) -hintaennuste vuodelle 2027 (2 vuoden kuluttua)

Hintaennustemoduulin mukaan CRMC-rahakkeen ennustettu vuoden 2027 tuleva hinta on $ 0.882853 10.25% kasvuvauhdilla.

Chrema Coin (CRMC) -hintaennuste vuodelle 2028 (3 vuoden kuluttua)

Hintaennustemoduulin mukaan CRMC-rahakkeen ennustettu vuoden 2028 tuleva hinta on $ 0.926996 15.76% kasvuvauhdilla.

Chrema Coin (CRMC) -hintaennuste vuodelle 2029 (4 vuoden kuluttua)

Yllä olevan hintaennustemoduulin mukaisesti CRMC-rahakkeiden vuoden 2029 tavoitehinta on $ 0.973345 ja kasvuvauhti 21.55%.

Chrema Coin (CRMC) -hintaennuste vuodelle 2030 (5 vuoden kuluttua)

Yllä olevan hintaennustemoduulin mukaisesti CRMC-rahakkeiden vuoden 2030 tavoitehinta on $ 1.0220 ja kasvuvauhti 27.63%.

Chrema Coin (CRMC) -hintaennuste vuodelle 2040 (15 vuoden kuluttua)

Vuonna 2040 Chrema Coin-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 107.89%. Se voi saavuttaa treidaushinnan $ 1.6647.

Chrema Coin (CRMC) -hintaennuste vuodelle 2050 (25 vuoden kuluttua)

Vuonna 2050 Chrema Coin-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 238.64%. Se voi saavuttaa treidaushinnan $ 2.7117.

Vuosi
Hinta
Kasvu
  • 2025
    $ 0.800774
    0.00%
  • 2026
    $ 0.840812
    5.00%
  • 2027
    $ 0.882853
    10.25%
  • 2028
    $ 0.926996
    15.76%
  • 2029
    $ 0.973345
    21.55%
  • 2030
    $ 1.0220
    27.63%
  • 2031
    $ 1.0731
    34.01%
  • 2032
    $ 1.1267
    40.71%
Vuosi
Hinta
Kasvu
  • 2033
    $ 1.1831
    47.75%
  • 2034
    $ 1.2422
    55.13%
  • 2035
    $ 1.3043
    62.89%
  • 2036
    $ 1.3695
    71.03%
  • 2037
    $ 1.4380
    79.59%
  • 2038
    $ 1.5099
    88.56%
  • 2039
    $ 1.5854
    97.99%
  • 2040
    $ 1.6647
    107.89%
Näytä lisää

Lyhyen aikavälin Chrema Coin-hintaennuste tälle päivälle, huomiselle, tälle viikolle ja 30 seuraavalle päivälle

Päivämäärä
Hintaennuste
Kasvu
  • November 18, 2025(Tänään)
    $ 0.800774
    0.00%
  • November 19, 2025(Huomenna)
    $ 0.800883
    0.01%
  • November 25, 2025(Tällä viikolla)
    $ 0.801541
    0.10%
  • December 18, 2025(30 päivää)
    $ 0.804064
    0.41%
Chrema Coin (CRMC) -hintaennuste tänään

CRMC-rahakkeiden ennustettu hinta November 18, 2025(Tänään) on $0.800774. Tämä ennuste heijastaa ilmoitetun kasvuprosentin laskettua tulosta ja antaa käyttäjille tilannekuvan tämän päivän mahdollisista hintojen muutoksista.

Chrema Coin (CRMC) -hintaennuste huomiselle

Hintaennuste November 19, 2025(Huomenna) CRMC-rahakkeille, käyttäen 5%:n vuotuista kasvua, on $0.800883. Nämä tulokset tarjoavat arvioidun näkymän rahakkeen arvolle valittujen parametrien perusteella.

Chrema Coin (CRMC) -hintaennuste tälle viikolle

November 25, 2025(Tällä viikolla) mennessä hintaennuste CRMC-rahakkeille, käyttäen 5%:n vuotuista kasvua, on $0.801541. Tämä viikoittainen ennuste on laskettu saman kasvuprosentin perusteella, jotta se antaa käsityksen mahdollisista hintatrendeistä tulevina päivinä.

Chrema Coin (CRMC) -hintaennuste 30 päivälle

Katsottaessa 30 päivää eteenpäin CRMC-rahakkeiden arvioitu hinta on $0.804064. Tämä ennuste on johdettu käyttämällä 5%:n vuotuista kasvua sen arvioimiseksi, mikä rahakkeen arvo voisi olla kuukauden kuluttua.

Chrema Coin-rahakkeiden nykyiset hintatilastot

--

$ 8.80M
$ 8.80M$ 8.80M

10.99M
10.99M 10.99M

CRMC-rahakkeiden viimeisin hinta on --. Sen 24 tunnin muutos on 0.00%, ja 24 tunnin treidausvolyymi --.
Lisäksi CRMC-rahakkeiden liikkeessä oleva tarjonta on 10.99M ja sen markkina-arvo on $ 8.80M.

Historiallinen Chrema Coin-hinta

Viimeisimpien Chrema Coin-live-hintasivulta kerättyjen tietojen mukaan Chrema Coin-rahakkeiden tämänhetkinen hinta on 0.800774USD. Chrema Coin-rahakkeiden (CRMC) kierrossa oleva tarjonta on 10.99M CRMC, jolloin sen markkina-arvo on $8,802,389.

Kausi
Muuta(%)
Muuta(USD)
Korkea
Matala
  • 24 tuntia
    -0.09%
    $ -0.000735
    $ 0.801893
    $ 0.798255
  • 7 päivää
    2.52%
    $ 0.020157
    $ 0.943457
    $ 0.715211
  • 30 päivää
    -3.10%
    $ -0.024880
    $ 0.943457
    $ 0.715211
24 tunnin suorituskyky

Viimeisen 24 tunnin aikana Chrema Coin-rahakkeiden hinta on muuttunut $-0.000735, mikä kuvastaa -0.09% arvon muutosta.

7 päivän suorituskyky

Viimeisen 7 päivän aikana Chrema Coin-rahakkeiden hinta oli ylimmillään $0.943457 ja alimmillaan $0.715211. Sen hinta on muuttunut 2.52%. Tämä viimeaikainen trendi esittelee CRMC-rahakkeiden potentiaalia liikkua edelleen markkinoilla.

30 päivän suorituskyky

Viimeisen kuukauden aikana Chrema Coin-rahakkeiden hinta on muuttunut -3.10%, joka heijastaa noin $-0.024880 arvonmuutosta. Tämä viittaa siihen, että CRMC-rahakkeiden hinta saattaa muuttua lähitulevaisuudessa lisää.

Kuinka Chrema Coin (CRMC) -rahakkeiden hinnanennustusmoduuli toimii?

Chrema Coin-rahakkeiden hinnanennustusmoduuli on käyttäjäystävällinen työkalu, joka on suunniteltu auttamaan sinua arvioimaan mahdollisia tulevia CRMC-hintoja omien kasvuoletustesi perusteella. Olitpa kokenut treidaaja tai utelias sijoittaja, tämä moduuli tarjoaa yksinkertaisen ja interaktiivisen tavan ennustaa rahakkeen tuleva arvo.

1. Anna kasvuennustuksesi

Aloita antamalla haluamasi kasvuprosentti, joka voi olla joko positiivinen tai negatiivinen markkinanäkymistäsi riippuen. Tämä saattaa heijastaa Chrema Coin-rahakkeisiin liittyviä odotuksiasi seuraavalle vuodelle, viidelle vuodelle tai jopa vuosikymmeniä eteenpäin.

2. Laske tulevaisuuden hinta

Kun olet antanut kasvunopeuden, napsauta Laske-painiketta. Moduuli laskee CRMC-rahakkeille välittömästi ennustetun tulevan hinnan, jolloin saat selkeän kuvan siitä, kuinka ennustuksesi vaikuttaa rahakkeen arvoon ajan myötä.

3. Tutustu erilaisiin skenaarioihin

Voit kokeilla erilaisia kasvuvauhteja nähdäksesi, kuinka erilaiset markkinaolosuhteet voivat vaikuttaa Chrema Coin-rahakkeiden hintaan. Tämän joustavuuden avulla voit analysoida sekä optimistisia että konservatiivisia ennusteita, mikä auttaa sinua tekemään tietoisempia päätöksiä.

4. Käyttäjien mieliala ja yhteisön tiedot

Moduuliin sisältyy myös käyttäjien mielipidetiedot, joiden avulla voit verrata ennusteitasi muiden käyttäjien ennusteisiin. Nämä yhdistetyt tiedot tarjoavat arvokkaita näkemyksiä siitä, miten yhteisö näkee CRMC-rahakkeiden tulevaisuuden.

Hintaennusteen tekniset indikaattorit

Ennusteen tarkkuuden parantamiseksi moduuli hyödyntää erilaisia teknisiä indikaattoreita ja markkinatietoja. Näitä ovat:

Exponential Moving Averages (EMA): Auttaa seuraamaan rahakkeen hintatrendiä tasoittamalla vaihteluita ja tarjoamalla käsityksen mahdollisista trendin käänteistä.

Bollinger Bands: Mittaa markkinoiden volatiliteettia ja tunnistaa mahdolliset yliostetut tai ylimyydyt tilanteet.

Relative Strength Index (RSI): Arvioi CRMC-rahakkeiden vauhtia sen määrittämiseksi, onko se nousu- vai laskuvaiheessa.

Moving Average Convergence Divergence (MACD): Arvioi hintaliikkeiden voimakkuutta ja suuntaa mahdollisten tulo- ja poistumispisteiden tunnistamiseksi. Yhdistämällä nämä indikaattorit reaaliaikaisiin markkinatietoihin moduuli tarjoaa dynaamisen hintaennusteen, joka auttaa sinua saamaan syvempiä näkemyksiä Chrema Coin-rahakkeiden tulevaisuudesta.

Miksi CRMC-rahakkeiden hinnan ennustaminen on tärkeää?

CRMC-hintaennusteet ovat tärkeitä useista syistä, ja sijoittajat käyttävät niitä eri tarkoituksiin:

Sijoitusstrategian kehittäminen: Ennusteet auttavat sijoittajia laatimaan strategioita. Arvioimalla tulevia hintoja käyttäjät voivat päättää, milloin he ostavat, myyvät tai pitävät hallussaan tiettyä kryptovaluuttaa.

Riskienarviointi: Mahdollisten hinnanmuutosten ymmärtäminen auttaa sijoittajia arvioimaan tiettyyn kryptokohteeseen liittyvää riskiä. Tämä on välttämätöntä mahdollisten tappioiden hallitsemiseksi ja lieventämiseksi.

Markkina-analyysi: Ennusteet sisältävät usein markkinatrendien, uutisten ja historiallisten tietojen analysoinnin. Tämä kattava analyysi auttaa sijoittajia ymmärtämään markkinoiden dynamiikkaa ja hinnanmuutoksiin vaikuttavia tekijöitä.

Salkun hajauttaminen: ennustamalla, mitkä kryptovaluutat voivat menestyä hyvin, sijoittajat voivat hajauttaa salkkuaan vastaavasti ja hajauttaa riskin eri varallisuuseriin.

Pitkän aikavälin suunnittelu: pitkän aikavälin voittoja etsivät sijoittajat luottavat ennusteisiin tunnistaessaan kryptovaluuttoja, joilla on tulevan kasvun potentiaalia.

Psykologinen valmius: mahdollisten hintaskenaarioiden tunteminen valmistaa sijoittajia emotionaalisesti ja taloudellisesti markkinoiden epävakauteen.

Yhteisön sitouttaminen: kryptohintaennusteet herättävät usein keskustelua sijoittajayhteisössä, mikä johtaa laajempaan ymmärrykseen ja yhteiseen tietoon perustuvaan näkemykseen markkinatrendeistä.

Usein kysytyt kysymykset (UKK):

Kannattaako CRMC-rahakkeisiin sijoittaa nyt?
Ennusteidesi mukaan CRMC saavuttaa hinnan -- undefined, joten se on harkitsemisen arvoinen rahake.
Mikä on CRMC-rahakkeiden ensi kuun hintaennuste?
Chrema Coin (CRMC) -hintaennustetyökalun mukaan CRMC-rahakkeiden ennustettu hinta saavuttaa arvon -- undefined.
Paljonko yksi CRMC maksaa vuonna 2026?
1 Chrema Coin (CRMC) -rahakkeen hinta tänään on --. Yllä olevan ennustusmoduulin mukaan CRMC-rahakkeiden hinta kasvaa 0.00% ja saavuttaa arvon -- vuonna 2026.
Mikä on ennustettu hinta CRMC-rahakkeille vuonna 2027?
Chrema Coin (CRMC) -rahakkeiden hinnan ennustetaan nousevan 0.00% vuosittain saavuttaen hinnan -- 1 CRMC-rahakkeelle vuoteen 2027 mennessä.
Mikä on CRMC-rahakkeiden arvioitu tavoitehinta vuodelle 2028?
Hintaennusteesi mukaan Chrema Coin (CRMC) tulee kasvamaan 0.00% ja sen arvioitu tavoitehinta on -- vuonna 2028.
Mikä on CRMC-rahakkeiden arvioitu tavoitehinta vuodelle 2029?
Hintaennusteesi mukaan Chrema Coin (CRMC) tulee kasvamaan 0.00% ja sen arvioitu tavoitehinta on -- vuonna 2029.
Paljonko yksi CRMC maksaa vuonna 2030?
1 Chrema Coin (CRMC) -rahakkeen hinta tänään on --. Yllä olevan ennustusmoduulin mukaan CRMC-rahakkeiden hinta kasvaa 0.00% ja saavuttaa arvon -- vuonna 2030.
Mikä on CRMC-rahakkeiden hintaennuste vuodelle 2040?
Chrema Coin (CRMC) -rahakkeiden hinnan ennustetaan nousevan 0.00% vuosittain saavuttaen hinnan -- 1 CRMC-rahakkeelle vuoteen 2040 mennessä.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-11-18 00:59:51 (UTC+8)

Vastuuvapauslauseke

Kryptojen ennustesivuilla julkaistu sisältö perustuu MEXC-käyttäjien ja/tai muiden kolmansien osapuolien meille toimittamiin tietoihin ja palautteeseen. Sisältö esitetään sinulle ”sellaisenaan” vain tiedonanto- ja havainnollistamistarkoituksessa ilman minkäänlaista lupausta tai takuuta. On tärkeää huomata, että esitetyt hintaennusteet eivät välttämättä ole tarkkoja, eikä niitä pidä käsitellä sellaisina. Tulevat hinnat voivat poiketa merkittävästi esitetyistä ennusteista, eikä niihin kannata luottaa sijoituspäätöksiä tehtäessä.

Lisäksi tätä sisältöä ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi, eikä sen ole tarkoitus suositella minkään tietyn tuotteen tai palvelun ostamista. MEXC ei ole millään tavalla vastuussa sinulle mistään tappioista, joita sinulle saattaa aiheutua kryptojen hintaennustesivuillamme julkaistuun sisältöön viittaamisesta, sen käyttämisestä ja/tai siihen luottamisesta. On tärkeää tiedostaa, että digitaalisten varallisuuserien hintoihin liittyy suuri markkinariski ja hintavaihtelu. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, eikä alun perin sijoitetun summan takaisin saamisesta ole takeita. Viime kädessä olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi, eikä MEXC ole vastuussa mahdollisista tappioistasi. Muista, että aiempi tuotto ei ole ennusta luotettavasti tulevaa tuotonkehitystä. Sinun tulisi sijoittaa vain tuotteisiin, jotka tunnet ja joihin liittyvät riskit ymmärrät. Harkitse huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvottele riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä.