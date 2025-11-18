MEXC-pörssi / Kryptohintojen ennustaminen / Book of Binance (BOOK) /

Anna luku väliltä -100 ja 1 000 ennustaaksesi Book of Binance-rahakkeiden hinnan % Laske *Vastuuvapauslauseke: Kaikki hintaennusteet perustuvat käyttäjän antamiin tietoihin. -- -- -- 0.00% USD Todellinen Ennuste Book of Binance-hintaennuste vuosille 2025–2050 (USD) Book of Binance (BOOK) -hintaennuste vuodelle 2025 (tälle vuodelle) Ennusteesi perusteella Book of Binance saattaa kasvaa 0.00%. Se saattaa saavuttaa treidaushinnan $ 0.002782 vuonna 2025. Book of Binance (BOOK) -hintaennuste vuodelle 2026 (ensi vuodelle) Ennusteesi perusteella Book of Binance saattaa kasvaa 5.00%. Se saattaa saavuttaa treidaushinnan $ 0.002922 vuonna 2026. Book of Binance (BOOK) -hintaennuste vuodelle 2027 (2 vuoden kuluttua) Hintaennustemoduulin mukaan BOOK-rahakkeen ennustettu vuoden 2027 tuleva hinta on $ 0.003068 10.25% kasvuvauhdilla. Book of Binance (BOOK) -hintaennuste vuodelle 2028 (3 vuoden kuluttua) Hintaennustemoduulin mukaan BOOK-rahakkeen ennustettu vuoden 2028 tuleva hinta on $ 0.003221 15.76% kasvuvauhdilla. Book of Binance (BOOK) -hintaennuste vuodelle 2029 (4 vuoden kuluttua) Yllä olevan hintaennustemoduulin mukaisesti BOOK-rahakkeiden vuoden 2029 tavoitehinta on $ 0.003382 ja kasvuvauhti 21.55%. Book of Binance (BOOK) -hintaennuste vuodelle 2030 (5 vuoden kuluttua) Yllä olevan hintaennustemoduulin mukaisesti BOOK-rahakkeiden vuoden 2030 tavoitehinta on $ 0.003551 ja kasvuvauhti 27.63%. Book of Binance (BOOK) -hintaennuste vuodelle 2040 (15 vuoden kuluttua) Vuonna 2040 Book of Binance-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 107.89%. Se voi saavuttaa treidaushinnan $ 0.005785. Book of Binance (BOOK) -hintaennuste vuodelle 2050 (25 vuoden kuluttua) Vuonna 2050 Book of Binance-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 238.64%. Se voi saavuttaa treidaushinnan $ 0.009424. Vuosi Hinta Kasvu 2025 $ 0.002782 0.00%

2026 $ 0.002922 5.00%

2027 $ 0.003068 10.25%

2028 $ 0.003221 15.76%

2029 $ 0.003382 21.55%

2030 $ 0.003551 27.63%

2031 $ 0.003729 34.01%

2032 $ 0.003915 40.71% Vuosi Hinta Kasvu 2033 $ 0.004111 47.75%

2034 $ 0.004317 55.13%

2035 $ 0.004533 62.89%

2036 $ 0.004759 71.03%

2037 $ 0.004997 79.59%

2038 $ 0.005247 88.56%

2039 $ 0.005510 97.99%

2040 $ 0.005785 107.89% Näytä lisää Lyhyen aikavälin Book of Binance-hintaennuste tälle päivälle, huomiselle, tälle viikolle ja 30 seuraavalle päivälle Päivämäärä Hintaennuste Kasvu November 18, 2025(Tänään) $ 0.002782 0.00%

November 19, 2025(Huomenna) $ 0.002783 0.01%

November 25, 2025(Tällä viikolla) $ 0.002785 0.10%

December 18, 2025(30 päivää) $ 0.002794 0.41% Book of Binance (BOOK) -hintaennuste tänään BOOK-rahakkeiden ennustettu hinta November 18, 2025(Tänään) on $0.002782 . Tämä ennuste heijastaa ilmoitetun kasvuprosentin laskettua tulosta ja antaa käyttäjille tilannekuvan tämän päivän mahdollisista hintojen muutoksista. Book of Binance (BOOK) -hintaennuste huomiselle Hintaennuste November 19, 2025(Huomenna) BOOK-rahakkeille, käyttäen 5% :n vuotuista kasvua, on $0.002783 . Nämä tulokset tarjoavat arvioidun näkymän rahakkeen arvolle valittujen parametrien perusteella. Book of Binance (BOOK) -hintaennuste tälle viikolle November 25, 2025(Tällä viikolla) mennessä hintaennuste BOOK-rahakkeille, käyttäen 5% :n vuotuista kasvua, on $0.002785 . Tämä viikoittainen ennuste on laskettu saman kasvuprosentin perusteella, jotta se antaa käsityksen mahdollisista hintatrendeistä tulevina päivinä. Book of Binance (BOOK) -hintaennuste 30 päivälle Katsottaessa 30 päivää eteenpäin BOOK-rahakkeiden arvioitu hinta on $0.002794 . Tämä ennuste on johdettu käyttämällä 5% :n vuotuista kasvua sen arvioimiseksi, mikä rahakkeen arvo voisi olla kuukauden kuluttua.

Book of Binance-rahakkeiden nykyiset hintatilastot Nykyinen hinta ---- -- Hintamuutos (24 h) -- Markkina-arvo $ 514.40K$ 514.40K $ 514.40K Kierrossa oleva tarjonta 185.19M 185.19M 185.19M Volyymi (24 h) ---- -- Volyymi (24 h) -- BOOK-rahakkeiden viimeisin hinta on --. Sen 24 tunnin muutos on 0.00%, ja 24 tunnin treidausvolyymi --. Lisäksi BOOK-rahakkeiden liikkeessä oleva tarjonta on 185.19M ja sen markkina-arvo on $ 514.40K. Näytä BOOK-rahakkeiden reaaliaikainen hinta

Historiallinen Book of Binance-hinta Viimeisimpien Book of Binance-live-hintasivulta kerättyjen tietojen mukaan Book of Binance-rahakkeiden tämänhetkinen hinta on 0.002782USD. Book of Binance-rahakkeiden (BOOK) kierrossa oleva tarjonta on 185.19M BOOK , jolloin sen markkina-arvo on $514,402 . Kausi Muuta(%) Muuta(USD) Korkea Matala 24 tuntia -1.21% $ 0 $ 0.002899 $ 0.002767

7 päivää -12.97% $ -0.000361 $ 0.003653 $ 0.002771

30 päivää -23.63% $ -0.000657 $ 0.003653 $ 0.002771 24 tunnin suorituskyky Viimeisen 24 tunnin aikana Book of Binance-rahakkeiden hinta on muuttunut $0 , mikä kuvastaa -1.21% arvon muutosta. 7 päivän suorituskyky Viimeisen 7 päivän aikana Book of Binance-rahakkeiden hinta oli ylimmillään $0.003653 ja alimmillaan $0.002771 . Sen hinta on muuttunut -12.97% . Tämä viimeaikainen trendi esittelee BOOK-rahakkeiden potentiaalia liikkua edelleen markkinoilla. 30 päivän suorituskyky Viimeisen kuukauden aikana Book of Binance-rahakkeiden hinta on muuttunut -23.63% , joka heijastaa noin $-0.000657 arvonmuutosta. Tämä viittaa siihen, että BOOK-rahakkeiden hinta saattaa muuttua lähitulevaisuudessa lisää.

Kuinka Book of Binance (BOOK) -rahakkeiden hinnanennustusmoduuli toimii? Book of Binance-rahakkeiden hinnanennustusmoduuli on käyttäjäystävällinen työkalu, joka on suunniteltu auttamaan sinua arvioimaan mahdollisia tulevia BOOK-hintoja omien kasvuoletustesi perusteella. Olitpa kokenut treidaaja tai utelias sijoittaja, tämä moduuli tarjoaa yksinkertaisen ja interaktiivisen tavan ennustaa rahakkeen tuleva arvo. 1. Anna kasvuennustuksesi Aloita antamalla haluamasi kasvuprosentti, joka voi olla joko positiivinen tai negatiivinen markkinanäkymistäsi riippuen. Tämä saattaa heijastaa Book of Binance-rahakkeisiin liittyviä odotuksiasi seuraavalle vuodelle, viidelle vuodelle tai jopa vuosikymmeniä eteenpäin. 2. Laske tulevaisuuden hinta Kun olet antanut kasvunopeuden, napsauta Laske-painiketta. Moduuli laskee BOOK-rahakkeille välittömästi ennustetun tulevan hinnan, jolloin saat selkeän kuvan siitä, kuinka ennustuksesi vaikuttaa rahakkeen arvoon ajan myötä. 3. Tutustu erilaisiin skenaarioihin Voit kokeilla erilaisia kasvuvauhteja nähdäksesi, kuinka erilaiset markkinaolosuhteet voivat vaikuttaa Book of Binance-rahakkeiden hintaan. Tämän joustavuuden avulla voit analysoida sekä optimistisia että konservatiivisia ennusteita, mikä auttaa sinua tekemään tietoisempia päätöksiä. 4. Käyttäjien mieliala ja yhteisön tiedot Moduuliin sisältyy myös käyttäjien mielipidetiedot, joiden avulla voit verrata ennusteitasi muiden käyttäjien ennusteisiin. Nämä yhdistetyt tiedot tarjoavat arvokkaita näkemyksiä siitä, miten yhteisö näkee BOOK-rahakkeiden tulevaisuuden. Hintaennusteen tekniset indikaattorit Ennusteen tarkkuuden parantamiseksi moduuli hyödyntää erilaisia teknisiä indikaattoreita ja markkinatietoja. Näitä ovat: Exponential Moving Averages (EMA): Auttaa seuraamaan rahakkeen hintatrendiä tasoittamalla vaihteluita ja tarjoamalla käsityksen mahdollisista trendin käänteistä. Bollinger Bands: Mittaa markkinoiden volatiliteettia ja tunnistaa mahdolliset yliostetut tai ylimyydyt tilanteet. Relative Strength Index (RSI): Arvioi BOOK-rahakkeiden vauhtia sen määrittämiseksi, onko se nousu- vai laskuvaiheessa. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Arvioi hintaliikkeiden voimakkuutta ja suuntaa mahdollisten tulo- ja poistumispisteiden tunnistamiseksi. Yhdistämällä nämä indikaattorit reaaliaikaisiin markkinatietoihin moduuli tarjoaa dynaamisen hintaennusteen, joka auttaa sinua saamaan syvempiä näkemyksiä Book of Binance-rahakkeiden tulevaisuudesta.

Miksi BOOK-rahakkeiden hinnan ennustaminen on tärkeää?

BOOK-hintaennusteet ovat tärkeitä useista syistä, ja sijoittajat käyttävät niitä eri tarkoituksiin:

Sijoitusstrategian kehittäminen: Ennusteet auttavat sijoittajia laatimaan strategioita. Arvioimalla tulevia hintoja käyttäjät voivat päättää, milloin he ostavat, myyvät tai pitävät hallussaan tiettyä kryptovaluuttaa.

Riskienarviointi: Mahdollisten hinnanmuutosten ymmärtäminen auttaa sijoittajia arvioimaan tiettyyn kryptokohteeseen liittyvää riskiä. Tämä on välttämätöntä mahdollisten tappioiden hallitsemiseksi ja lieventämiseksi.

Markkina-analyysi: Ennusteet sisältävät usein markkinatrendien, uutisten ja historiallisten tietojen analysoinnin. Tämä kattava analyysi auttaa sijoittajia ymmärtämään markkinoiden dynamiikkaa ja hinnanmuutoksiin vaikuttavia tekijöitä.

Salkun hajauttaminen: ennustamalla, mitkä kryptovaluutat voivat menestyä hyvin, sijoittajat voivat hajauttaa salkkuaan vastaavasti ja hajauttaa riskin eri varallisuuseriin.

Pitkän aikavälin suunnittelu: pitkän aikavälin voittoja etsivät sijoittajat luottavat ennusteisiin tunnistaessaan kryptovaluuttoja, joilla on tulevan kasvun potentiaalia.

Psykologinen valmius: mahdollisten hintaskenaarioiden tunteminen valmistaa sijoittajia emotionaalisesti ja taloudellisesti markkinoiden epävakauteen.

Yhteisön sitouttaminen: kryptohintaennusteet herättävät usein keskustelua sijoittajayhteisössä, mikä johtaa laajempaan ymmärrykseen ja yhteiseen tietoon perustuvaan näkemykseen markkinatrendeistä.

Usein kysytyt kysymykset (UKK): Kannattaako BOOK-rahakkeisiin sijoittaa nyt? Ennusteidesi mukaan BOOK saavuttaa hinnan -- undefined , joten se on harkitsemisen arvoinen rahake. Mikä on BOOK-rahakkeiden ensi kuun hintaennuste? Book of Binance (BOOK) -hintaennustetyökalun mukaan BOOK-rahakkeiden ennustettu hinta saavuttaa arvon -- undefined . Paljonko yksi BOOK maksaa vuonna 2026? 1 Book of Binance (BOOK) -rahakkeen hinta tänään on -- . Yllä olevan ennustusmoduulin mukaan BOOK-rahakkeiden hinta kasvaa 0.00% ja saavuttaa arvon -- vuonna 2026. Mikä on ennustettu hinta BOOK-rahakkeille vuonna 2027? Book of Binance (BOOK) -rahakkeiden hinnan ennustetaan nousevan 0.00% vuosittain saavuttaen hinnan -- 1 BOOK-rahakkeelle vuoteen 2027 mennessä. Mikä on BOOK-rahakkeiden arvioitu tavoitehinta vuodelle 2028? Hintaennusteesi mukaan Book of Binance (BOOK) tulee kasvamaan 0.00% ja sen arvioitu tavoitehinta on -- vuonna 2028. Mikä on BOOK-rahakkeiden arvioitu tavoitehinta vuodelle 2029? Hintaennusteesi mukaan Book of Binance (BOOK) tulee kasvamaan 0.00% ja sen arvioitu tavoitehinta on -- vuonna 2029. Paljonko yksi BOOK maksaa vuonna 2030? 1 Book of Binance (BOOK) -rahakkeen hinta tänään on -- . Yllä olevan ennustusmoduulin mukaan BOOK-rahakkeiden hinta kasvaa 0.00% ja saavuttaa arvon -- vuonna 2030. Mikä on BOOK-rahakkeiden hintaennuste vuodelle 2040? Book of Binance (BOOK) -rahakkeiden hinnan ennustetaan nousevan 0.00% vuosittain saavuttaen hinnan -- 1 BOOK-rahakkeelle vuoteen 2040 mennessä.