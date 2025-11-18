Beta Finance (BETA) -rahakkeiden hintaennuste (USD)

Hanki Beta Finance-rahakkeiden hintaennusteita vuosille 2026, 2027, 2028, 2030 ja muille. Ennusta, kuinka paljon BETA kasvaa seuraavan viiden vuoden tai pidemmän ajan kuluessa. Ennusta tulevat hintaskenaariot välittömästi markkinatrendien ja -tunnelman perusteella.

Anna luku väliltä -100 ja 1 000 ennustaaksesi Beta Finance-rahakkeiden hinnan % Laske *Vastuuvapauslauseke: Kaikki hintaennusteet perustuvat käyttäjän antamiin tietoihin. -- -- -- 0.00% USD Todellinen Ennuste Beta Finance-hintaennuste vuosille 2025–2050 (USD) Beta Finance (BETA) -hintaennuste vuodelle 2025 (tälle vuodelle) Ennusteesi perusteella Beta Finance saattaa kasvaa 0.00%. Se saattaa saavuttaa treidaushinnan $ 0.008752 vuonna 2025. Beta Finance (BETA) -hintaennuste vuodelle 2026 (ensi vuodelle) Ennusteesi perusteella Beta Finance saattaa kasvaa 5.00%. Se saattaa saavuttaa treidaushinnan $ 0.009189 vuonna 2026. Beta Finance (BETA) -hintaennuste vuodelle 2027 (2 vuoden kuluttua) Hintaennustemoduulin mukaan BETA-rahakkeen ennustettu vuoden 2027 tuleva hinta on $ 0.009649 10.25% kasvuvauhdilla. Beta Finance (BETA) -hintaennuste vuodelle 2028 (3 vuoden kuluttua) Hintaennustemoduulin mukaan BETA-rahakkeen ennustettu vuoden 2028 tuleva hinta on $ 0.010131 15.76% kasvuvauhdilla. Beta Finance (BETA) -hintaennuste vuodelle 2029 (4 vuoden kuluttua) Yllä olevan hintaennustemoduulin mukaisesti BETA-rahakkeiden vuoden 2029 tavoitehinta on $ 0.010638 ja kasvuvauhti 21.55%. Beta Finance (BETA) -hintaennuste vuodelle 2030 (5 vuoden kuluttua) Yllä olevan hintaennustemoduulin mukaisesti BETA-rahakkeiden vuoden 2030 tavoitehinta on $ 0.011170 ja kasvuvauhti 27.63%. Beta Finance (BETA) -hintaennuste vuodelle 2040 (15 vuoden kuluttua) Vuonna 2040 Beta Finance-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 107.89%. Se voi saavuttaa treidaushinnan $ 0.018195. Beta Finance (BETA) -hintaennuste vuodelle 2050 (25 vuoden kuluttua) Vuonna 2050 Beta Finance-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 238.64%. Se voi saavuttaa treidaushinnan $ 0.029638. Vuosi Hinta Kasvu 2025 $ 0.008752 0.00%

2026 $ 0.009189 5.00%

2027 $ 0.009649 10.25%

2028 $ 0.010131 15.76%

2029 $ 0.010638 21.55%

2030 $ 0.011170 27.63%

2031 $ 0.011728 34.01%

2032 $ 0.012315 40.71% Vuosi Hinta Kasvu 2033 $ 0.012931 47.75%

2034 $ 0.013577 55.13%

2035 $ 0.014256 62.89%

2036 $ 0.014969 71.03%

2037 $ 0.015717 79.59%

2038 $ 0.016503 88.56%

2039 $ 0.017328 97.99%

2040 $ 0.018195 107.89% Näytä lisää Lyhyen aikavälin Beta Finance-hintaennuste tälle päivälle, huomiselle, tälle viikolle ja 30 seuraavalle päivälle Päivämäärä Hintaennuste Kasvu November 18, 2025(Tänään) $ 0.008752 0.00%

November 19, 2025(Huomenna) $ 0.008753 0.01%

November 25, 2025(Tällä viikolla) $ 0.008760 0.10%

December 18, 2025(30 päivää) $ 0.008788 0.41% Beta Finance (BETA) -hintaennuste tänään BETA-rahakkeiden ennustettu hinta November 18, 2025(Tänään) on $0.008752 . Tämä ennuste heijastaa ilmoitetun kasvuprosentin laskettua tulosta ja antaa käyttäjille tilannekuvan tämän päivän mahdollisista hintojen muutoksista. Beta Finance (BETA) -hintaennuste huomiselle Hintaennuste November 19, 2025(Huomenna) BETA-rahakkeille, käyttäen 5% :n vuotuista kasvua, on $0.008753 . Nämä tulokset tarjoavat arvioidun näkymän rahakkeen arvolle valittujen parametrien perusteella. Beta Finance (BETA) -hintaennuste tälle viikolle November 25, 2025(Tällä viikolla) mennessä hintaennuste BETA-rahakkeille, käyttäen 5% :n vuotuista kasvua, on $0.008760 . Tämä viikoittainen ennuste on laskettu saman kasvuprosentin perusteella, jotta se antaa käsityksen mahdollisista hintatrendeistä tulevina päivinä. Beta Finance (BETA) -hintaennuste 30 päivälle Katsottaessa 30 päivää eteenpäin BETA-rahakkeiden arvioitu hinta on $0.008788 . Tämä ennuste on johdettu käyttämällä 5% :n vuotuista kasvua sen arvioimiseksi, mikä rahakkeen arvo voisi olla kuukauden kuluttua.

Beta Finance-rahakkeiden nykyiset hintatilastot Nykyinen hinta ---- -- Hintamuutos (24 h) -- Markkina-arvo $ 8.75M$ 8.75M $ 8.75M Kierrossa oleva tarjonta 1.00B 1.00B 1.00B Volyymi (24 h) ---- -- Volyymi (24 h) -- BETA-rahakkeiden viimeisin hinta on --. Sen 24 tunnin muutos on 0.00%, ja 24 tunnin treidausvolyymi --. Lisäksi BETA-rahakkeiden liikkeessä oleva tarjonta on 1.00B ja sen markkina-arvo on $ 8.75M. Näytä BETA-rahakkeiden reaaliaikainen hinta

Historiallinen Beta Finance-hinta Viimeisimpien Beta Finance-live-hintasivulta kerättyjen tietojen mukaan Beta Finance-rahakkeiden tämänhetkinen hinta on 0.008752USD. Beta Finance-rahakkeiden (BETA) kierrossa oleva tarjonta on 1.00B BETA , jolloin sen markkina-arvo on $8,752,210 . Kausi Muuta(%) Muuta(USD) Korkea Matala 24 tuntia -1.04% $ 0 $ 0.009958 $ 0.008597

7 päivää -0.67% $ -0.000059 $ 0.009932 $ 0.007803

30 päivää 11.83% $ 0.001035 $ 0.009932 $ 0.007803 24 tunnin suorituskyky Viimeisen 24 tunnin aikana Beta Finance-rahakkeiden hinta on muuttunut $0 , mikä kuvastaa -1.04% arvon muutosta. 7 päivän suorituskyky Viimeisen 7 päivän aikana Beta Finance-rahakkeiden hinta oli ylimmillään $0.009932 ja alimmillaan $0.007803 . Sen hinta on muuttunut -0.67% . Tämä viimeaikainen trendi esittelee BETA-rahakkeiden potentiaalia liikkua edelleen markkinoilla. 30 päivän suorituskyky Viimeisen kuukauden aikana Beta Finance-rahakkeiden hinta on muuttunut 11.83% , joka heijastaa noin $0.001035 arvonmuutosta. Tämä viittaa siihen, että BETA-rahakkeiden hinta saattaa muuttua lähitulevaisuudessa lisää.

Kuinka Beta Finance (BETA) -rahakkeiden hinnanennustusmoduuli toimii? Beta Finance-rahakkeiden hinnanennustusmoduuli on käyttäjäystävällinen työkalu, joka on suunniteltu auttamaan sinua arvioimaan mahdollisia tulevia BETA-hintoja omien kasvuoletustesi perusteella. Olitpa kokenut treidaaja tai utelias sijoittaja, tämä moduuli tarjoaa yksinkertaisen ja interaktiivisen tavan ennustaa rahakkeen tuleva arvo. 1. Anna kasvuennustuksesi Aloita antamalla haluamasi kasvuprosentti, joka voi olla joko positiivinen tai negatiivinen markkinanäkymistäsi riippuen. Tämä saattaa heijastaa Beta Finance-rahakkeisiin liittyviä odotuksiasi seuraavalle vuodelle, viidelle vuodelle tai jopa vuosikymmeniä eteenpäin. 2. Laske tulevaisuuden hinta Kun olet antanut kasvunopeuden, napsauta Laske-painiketta. Moduuli laskee BETA-rahakkeille välittömästi ennustetun tulevan hinnan, jolloin saat selkeän kuvan siitä, kuinka ennustuksesi vaikuttaa rahakkeen arvoon ajan myötä. 3. Tutustu erilaisiin skenaarioihin Voit kokeilla erilaisia kasvuvauhteja nähdäksesi, kuinka erilaiset markkinaolosuhteet voivat vaikuttaa Beta Finance-rahakkeiden hintaan. Tämän joustavuuden avulla voit analysoida sekä optimistisia että konservatiivisia ennusteita, mikä auttaa sinua tekemään tietoisempia päätöksiä. 4. Käyttäjien mieliala ja yhteisön tiedot Moduuliin sisältyy myös käyttäjien mielipidetiedot, joiden avulla voit verrata ennusteitasi muiden käyttäjien ennusteisiin. Nämä yhdistetyt tiedot tarjoavat arvokkaita näkemyksiä siitä, miten yhteisö näkee BETA-rahakkeiden tulevaisuuden. Hintaennusteen tekniset indikaattorit Ennusteen tarkkuuden parantamiseksi moduuli hyödyntää erilaisia teknisiä indikaattoreita ja markkinatietoja. Näitä ovat: Exponential Moving Averages (EMA): Auttaa seuraamaan rahakkeen hintatrendiä tasoittamalla vaihteluita ja tarjoamalla käsityksen mahdollisista trendin käänteistä. Bollinger Bands: Mittaa markkinoiden volatiliteettia ja tunnistaa mahdolliset yliostetut tai ylimyydyt tilanteet. Relative Strength Index (RSI): Arvioi BETA-rahakkeiden vauhtia sen määrittämiseksi, onko se nousu- vai laskuvaiheessa. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Arvioi hintaliikkeiden voimakkuutta ja suuntaa mahdollisten tulo- ja poistumispisteiden tunnistamiseksi. Yhdistämällä nämä indikaattorit reaaliaikaisiin markkinatietoihin moduuli tarjoaa dynaamisen hintaennusteen, joka auttaa sinua saamaan syvempiä näkemyksiä Beta Finance-rahakkeiden tulevaisuudesta.

Miksi BETA-rahakkeiden hinnan ennustaminen on tärkeää?

BETA-hintaennusteet ovat tärkeitä useista syistä, ja sijoittajat käyttävät niitä eri tarkoituksiin:

Sijoitusstrategian kehittäminen: Ennusteet auttavat sijoittajia laatimaan strategioita. Arvioimalla tulevia hintoja käyttäjät voivat päättää, milloin he ostavat, myyvät tai pitävät hallussaan tiettyä kryptovaluuttaa.

Riskienarviointi: Mahdollisten hinnanmuutosten ymmärtäminen auttaa sijoittajia arvioimaan tiettyyn kryptokohteeseen liittyvää riskiä. Tämä on välttämätöntä mahdollisten tappioiden hallitsemiseksi ja lieventämiseksi.

Markkina-analyysi: Ennusteet sisältävät usein markkinatrendien, uutisten ja historiallisten tietojen analysoinnin. Tämä kattava analyysi auttaa sijoittajia ymmärtämään markkinoiden dynamiikkaa ja hinnanmuutoksiin vaikuttavia tekijöitä.

Salkun hajauttaminen: ennustamalla, mitkä kryptovaluutat voivat menestyä hyvin, sijoittajat voivat hajauttaa salkkuaan vastaavasti ja hajauttaa riskin eri varallisuuseriin.

Pitkän aikavälin suunnittelu: pitkän aikavälin voittoja etsivät sijoittajat luottavat ennusteisiin tunnistaessaan kryptovaluuttoja, joilla on tulevan kasvun potentiaalia.

Psykologinen valmius: mahdollisten hintaskenaarioiden tunteminen valmistaa sijoittajia emotionaalisesti ja taloudellisesti markkinoiden epävakauteen.

Yhteisön sitouttaminen: kryptohintaennusteet herättävät usein keskustelua sijoittajayhteisössä, mikä johtaa laajempaan ymmärrykseen ja yhteiseen tietoon perustuvaan näkemykseen markkinatrendeistä.

