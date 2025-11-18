MEXC-pörssi / Kryptohintojen ennustaminen / Backbone Labs Staked LUNA (BLUNA) /

Backbone Labs Staked LUNA (BLUNA) -rahakkeiden hintaennuste (USD)

Hanki Backbone Labs Staked LUNA-rahakkeiden hintaennusteita vuosille 2026, 2027, 2028, 2030 ja muille. Ennusta, kuinka paljon BLUNA kasvaa seuraavan viiden vuoden tai pidemmän ajan kuluessa. Ennusta tulevat hintaskenaariot välittömästi markkinatrendien ja -tunnelman perusteella.

Osta BLUNA-rahaketta

Anna luku väliltä -100 ja 1 000 ennustaaksesi Backbone Labs Staked LUNA-rahakkeiden hinnan % Laske *Vastuuvapauslauseke: Kaikki hintaennusteet perustuvat käyttäjän antamiin tietoihin. -- -- -- 0.00% USD Todellinen Ennuste Backbone Labs Staked LUNA-hintaennuste vuosille 2025–2050 (USD) Backbone Labs Staked LUNA (BLUNA) -hintaennuste vuodelle 2025 (tälle vuodelle) Ennusteesi perusteella Backbone Labs Staked LUNA saattaa kasvaa 0.00%. Se saattaa saavuttaa treidaushinnan $ 0.116439 vuonna 2025. Backbone Labs Staked LUNA (BLUNA) -hintaennuste vuodelle 2026 (ensi vuodelle) Ennusteesi perusteella Backbone Labs Staked LUNA saattaa kasvaa 5.00%. Se saattaa saavuttaa treidaushinnan $ 0.122260 vuonna 2026. Backbone Labs Staked LUNA (BLUNA) -hintaennuste vuodelle 2027 (2 vuoden kuluttua) Hintaennustemoduulin mukaan BLUNA-rahakkeen ennustettu vuoden 2027 tuleva hinta on $ 0.128373 10.25% kasvuvauhdilla. Backbone Labs Staked LUNA (BLUNA) -hintaennuste vuodelle 2028 (3 vuoden kuluttua) Hintaennustemoduulin mukaan BLUNA-rahakkeen ennustettu vuoden 2028 tuleva hinta on $ 0.134792 15.76% kasvuvauhdilla. Backbone Labs Staked LUNA (BLUNA) -hintaennuste vuodelle 2029 (4 vuoden kuluttua) Yllä olevan hintaennustemoduulin mukaisesti BLUNA-rahakkeiden vuoden 2029 tavoitehinta on $ 0.141532 ja kasvuvauhti 21.55%. Backbone Labs Staked LUNA (BLUNA) -hintaennuste vuodelle 2030 (5 vuoden kuluttua) Yllä olevan hintaennustemoduulin mukaisesti BLUNA-rahakkeiden vuoden 2030 tavoitehinta on $ 0.148608 ja kasvuvauhti 27.63%. Backbone Labs Staked LUNA (BLUNA) -hintaennuste vuodelle 2040 (15 vuoden kuluttua) Vuonna 2040 Backbone Labs Staked LUNA-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 107.89%. Se voi saavuttaa treidaushinnan $ 0.242068. Backbone Labs Staked LUNA (BLUNA) -hintaennuste vuodelle 2050 (25 vuoden kuluttua) Vuonna 2050 Backbone Labs Staked LUNA-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 238.64%. Se voi saavuttaa treidaushinnan $ 0.394303. Vuosi Hinta Kasvu 2025 $ 0.116439 0.00%

2026 $ 0.122260 5.00%

2027 $ 0.128373 10.25%

2028 $ 0.134792 15.76%

2029 $ 0.141532 21.55%

2030 $ 0.148608 27.63%

2031 $ 0.156039 34.01%

2032 $ 0.163841 40.71% Vuosi Hinta Kasvu 2033 $ 0.172033 47.75%

2034 $ 0.180635 55.13%

2035 $ 0.189666 62.89%

2036 $ 0.199150 71.03%

2037 $ 0.209107 79.59%

2038 $ 0.219563 88.56%

2039 $ 0.230541 97.99%

2040 $ 0.242068 107.89% Näytä lisää Lyhyen aikavälin Backbone Labs Staked LUNA-hintaennuste tälle päivälle, huomiselle, tälle viikolle ja 30 seuraavalle päivälle Päivämäärä Hintaennuste Kasvu November 18, 2025(Tänään) $ 0.116439 0.00%

November 19, 2025(Huomenna) $ 0.116454 0.01%

November 25, 2025(Tällä viikolla) $ 0.116550 0.10%

December 18, 2025(30 päivää) $ 0.116917 0.41% Backbone Labs Staked LUNA (BLUNA) -hintaennuste tänään BLUNA-rahakkeiden ennustettu hinta November 18, 2025(Tänään) on $0.116439 . Tämä ennuste heijastaa ilmoitetun kasvuprosentin laskettua tulosta ja antaa käyttäjille tilannekuvan tämän päivän mahdollisista hintojen muutoksista. Backbone Labs Staked LUNA (BLUNA) -hintaennuste huomiselle Hintaennuste November 19, 2025(Huomenna) BLUNA-rahakkeille, käyttäen 5% :n vuotuista kasvua, on $0.116454 . Nämä tulokset tarjoavat arvioidun näkymän rahakkeen arvolle valittujen parametrien perusteella. Backbone Labs Staked LUNA (BLUNA) -hintaennuste tälle viikolle November 25, 2025(Tällä viikolla) mennessä hintaennuste BLUNA-rahakkeille, käyttäen 5% :n vuotuista kasvua, on $0.116550 . Tämä viikoittainen ennuste on laskettu saman kasvuprosentin perusteella, jotta se antaa käsityksen mahdollisista hintatrendeistä tulevina päivinä. Backbone Labs Staked LUNA (BLUNA) -hintaennuste 30 päivälle Katsottaessa 30 päivää eteenpäin BLUNA-rahakkeiden arvioitu hinta on $0.116917 . Tämä ennuste on johdettu käyttämällä 5% :n vuotuista kasvua sen arvioimiseksi, mikä rahakkeen arvo voisi olla kuukauden kuluttua.

Backbone Labs Staked LUNA-rahakkeiden nykyiset hintatilastot Nykyinen hinta ---- -- Hintamuutos (24 h) -- Markkina-arvo $ 168.21K$ 168.21K $ 168.21K Kierrossa oleva tarjonta 1.45M 1.45M 1.45M Volyymi (24 h) ---- -- Volyymi (24 h) -- BLUNA-rahakkeiden viimeisin hinta on --. Sen 24 tunnin muutos on 0.00%, ja 24 tunnin treidausvolyymi --. Lisäksi BLUNA-rahakkeiden liikkeessä oleva tarjonta on 1.45M ja sen markkina-arvo on $ 168.21K. Näytä BLUNA-rahakkeiden reaaliaikainen hinta

Historiallinen Backbone Labs Staked LUNA-hinta Viimeisimpien Backbone Labs Staked LUNA-live-hintasivulta kerättyjen tietojen mukaan Backbone Labs Staked LUNA-rahakkeiden tämänhetkinen hinta on 0.116439USD. Backbone Labs Staked LUNA-rahakkeiden (BLUNA) kierrossa oleva tarjonta on 1.45M BLUNA , jolloin sen markkina-arvo on $168,213 . Kausi Muuta(%) Muuta(USD) Korkea Matala 24 tuntia -2.95% $ -0.003545 $ 0.123792 $ 0.11525

7 päivää -14.94% $ -0.017402 $ 0.146234 $ 0.118206

30 päivää -20.16% $ -0.023474 $ 0.146234 $ 0.118206 24 tunnin suorituskyky Viimeisen 24 tunnin aikana Backbone Labs Staked LUNA-rahakkeiden hinta on muuttunut $-0.003545 , mikä kuvastaa -2.95% arvon muutosta. 7 päivän suorituskyky Viimeisen 7 päivän aikana Backbone Labs Staked LUNA-rahakkeiden hinta oli ylimmillään $0.146234 ja alimmillaan $0.118206 . Sen hinta on muuttunut -14.94% . Tämä viimeaikainen trendi esittelee BLUNA-rahakkeiden potentiaalia liikkua edelleen markkinoilla. 30 päivän suorituskyky Viimeisen kuukauden aikana Backbone Labs Staked LUNA-rahakkeiden hinta on muuttunut -20.16% , joka heijastaa noin $-0.023474 arvonmuutosta. Tämä viittaa siihen, että BLUNA-rahakkeiden hinta saattaa muuttua lähitulevaisuudessa lisää.

Kuinka Backbone Labs Staked LUNA (BLUNA) -rahakkeiden hinnanennustusmoduuli toimii? Backbone Labs Staked LUNA-rahakkeiden hinnanennustusmoduuli on käyttäjäystävällinen työkalu, joka on suunniteltu auttamaan sinua arvioimaan mahdollisia tulevia BLUNA-hintoja omien kasvuoletustesi perusteella. Olitpa kokenut treidaaja tai utelias sijoittaja, tämä moduuli tarjoaa yksinkertaisen ja interaktiivisen tavan ennustaa rahakkeen tuleva arvo. 1. Anna kasvuennustuksesi Aloita antamalla haluamasi kasvuprosentti, joka voi olla joko positiivinen tai negatiivinen markkinanäkymistäsi riippuen. Tämä saattaa heijastaa Backbone Labs Staked LUNA-rahakkeisiin liittyviä odotuksiasi seuraavalle vuodelle, viidelle vuodelle tai jopa vuosikymmeniä eteenpäin. 2. Laske tulevaisuuden hinta Kun olet antanut kasvunopeuden, napsauta Laske-painiketta. Moduuli laskee BLUNA-rahakkeille välittömästi ennustetun tulevan hinnan, jolloin saat selkeän kuvan siitä, kuinka ennustuksesi vaikuttaa rahakkeen arvoon ajan myötä. 3. Tutustu erilaisiin skenaarioihin Voit kokeilla erilaisia kasvuvauhteja nähdäksesi, kuinka erilaiset markkinaolosuhteet voivat vaikuttaa Backbone Labs Staked LUNA-rahakkeiden hintaan. Tämän joustavuuden avulla voit analysoida sekä optimistisia että konservatiivisia ennusteita, mikä auttaa sinua tekemään tietoisempia päätöksiä. 4. Käyttäjien mieliala ja yhteisön tiedot Moduuliin sisältyy myös käyttäjien mielipidetiedot, joiden avulla voit verrata ennusteitasi muiden käyttäjien ennusteisiin. Nämä yhdistetyt tiedot tarjoavat arvokkaita näkemyksiä siitä, miten yhteisö näkee BLUNA-rahakkeiden tulevaisuuden. Hintaennusteen tekniset indikaattorit Ennusteen tarkkuuden parantamiseksi moduuli hyödyntää erilaisia teknisiä indikaattoreita ja markkinatietoja. Näitä ovat: Exponential Moving Averages (EMA): Auttaa seuraamaan rahakkeen hintatrendiä tasoittamalla vaihteluita ja tarjoamalla käsityksen mahdollisista trendin käänteistä. Bollinger Bands: Mittaa markkinoiden volatiliteettia ja tunnistaa mahdolliset yliostetut tai ylimyydyt tilanteet. Relative Strength Index (RSI): Arvioi BLUNA-rahakkeiden vauhtia sen määrittämiseksi, onko se nousu- vai laskuvaiheessa. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Arvioi hintaliikkeiden voimakkuutta ja suuntaa mahdollisten tulo- ja poistumispisteiden tunnistamiseksi. Yhdistämällä nämä indikaattorit reaaliaikaisiin markkinatietoihin moduuli tarjoaa dynaamisen hintaennusteen, joka auttaa sinua saamaan syvempiä näkemyksiä Backbone Labs Staked LUNA-rahakkeiden tulevaisuudesta.

Miksi BLUNA-rahakkeiden hinnan ennustaminen on tärkeää?

BLUNA-hintaennusteet ovat tärkeitä useista syistä, ja sijoittajat käyttävät niitä eri tarkoituksiin:

Sijoitusstrategian kehittäminen: Ennusteet auttavat sijoittajia laatimaan strategioita. Arvioimalla tulevia hintoja käyttäjät voivat päättää, milloin he ostavat, myyvät tai pitävät hallussaan tiettyä kryptovaluuttaa.

Riskienarviointi: Mahdollisten hinnanmuutosten ymmärtäminen auttaa sijoittajia arvioimaan tiettyyn kryptokohteeseen liittyvää riskiä. Tämä on välttämätöntä mahdollisten tappioiden hallitsemiseksi ja lieventämiseksi.

Markkina-analyysi: Ennusteet sisältävät usein markkinatrendien, uutisten ja historiallisten tietojen analysoinnin. Tämä kattava analyysi auttaa sijoittajia ymmärtämään markkinoiden dynamiikkaa ja hinnanmuutoksiin vaikuttavia tekijöitä.

Salkun hajauttaminen: ennustamalla, mitkä kryptovaluutat voivat menestyä hyvin, sijoittajat voivat hajauttaa salkkuaan vastaavasti ja hajauttaa riskin eri varallisuuseriin.

Pitkän aikavälin suunnittelu: pitkän aikavälin voittoja etsivät sijoittajat luottavat ennusteisiin tunnistaessaan kryptovaluuttoja, joilla on tulevan kasvun potentiaalia.

Psykologinen valmius: mahdollisten hintaskenaarioiden tunteminen valmistaa sijoittajia emotionaalisesti ja taloudellisesti markkinoiden epävakauteen.

Yhteisön sitouttaminen: kryptohintaennusteet herättävät usein keskustelua sijoittajayhteisössä, mikä johtaa laajempaan ymmärrykseen ja yhteiseen tietoon perustuvaan näkemykseen markkinatrendeistä.

Usein kysytyt kysymykset (UKK): Kannattaako BLUNA-rahakkeisiin sijoittaa nyt? Ennusteidesi mukaan BLUNA saavuttaa hinnan -- undefined , joten se on harkitsemisen arvoinen rahake. Mikä on BLUNA-rahakkeiden ensi kuun hintaennuste? Backbone Labs Staked LUNA (BLUNA) -hintaennustetyökalun mukaan BLUNA-rahakkeiden ennustettu hinta saavuttaa arvon -- undefined . Paljonko yksi BLUNA maksaa vuonna 2026? 1 Backbone Labs Staked LUNA (BLUNA) -rahakkeen hinta tänään on -- . Yllä olevan ennustusmoduulin mukaan BLUNA-rahakkeiden hinta kasvaa 0.00% ja saavuttaa arvon -- vuonna 2026. Mikä on ennustettu hinta BLUNA-rahakkeille vuonna 2027? Backbone Labs Staked LUNA (BLUNA) -rahakkeiden hinnan ennustetaan nousevan 0.00% vuosittain saavuttaen hinnan -- 1 BLUNA-rahakkeelle vuoteen 2027 mennessä. Mikä on BLUNA-rahakkeiden arvioitu tavoitehinta vuodelle 2028? Hintaennusteesi mukaan Backbone Labs Staked LUNA (BLUNA) tulee kasvamaan 0.00% ja sen arvioitu tavoitehinta on -- vuonna 2028. Mikä on BLUNA-rahakkeiden arvioitu tavoitehinta vuodelle 2029? Hintaennusteesi mukaan Backbone Labs Staked LUNA (BLUNA) tulee kasvamaan 0.00% ja sen arvioitu tavoitehinta on -- vuonna 2029. Paljonko yksi BLUNA maksaa vuonna 2030? 1 Backbone Labs Staked LUNA (BLUNA) -rahakkeen hinta tänään on -- . Yllä olevan ennustusmoduulin mukaan BLUNA-rahakkeiden hinta kasvaa 0.00% ja saavuttaa arvon -- vuonna 2030. Mikä on BLUNA-rahakkeiden hintaennuste vuodelle 2040? Backbone Labs Staked LUNA (BLUNA) -rahakkeiden hinnan ennustetaan nousevan 0.00% vuosittain saavuttaen hinnan -- 1 BLUNA-rahakkeelle vuoteen 2040 mennessä. Rekisteröidy nyt