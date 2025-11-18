Avocado DAO (AVG) -rahakkeiden hintaennuste (USD)

Hanki Avocado DAO-rahakkeiden hintaennusteita vuosille 2026, 2027, 2028, 2030 ja muille. Ennusta, kuinka paljon AVG kasvaa seuraavan viiden vuoden tai pidemmän ajan kuluessa. Ennusta tulevat hintaskenaariot välittömästi markkinatrendien ja -tunnelman perusteella.

Anna luku väliltä -100 ja 1 000 ennustaaksesi Avocado DAO-rahakkeiden hinnan % Laske *Vastuuvapauslauseke: Kaikki hintaennusteet perustuvat käyttäjän antamiin tietoihin. -- -- -- 0.00% USD Todellinen Ennuste Avocado DAO-hintaennuste vuosille 2025–2050 (USD) Avocado DAO (AVG) -hintaennuste vuodelle 2025 (tälle vuodelle) Ennusteesi perusteella Avocado DAO saattaa kasvaa 0.00%. Se saattaa saavuttaa treidaushinnan $ 0.003951 vuonna 2025. Avocado DAO (AVG) -hintaennuste vuodelle 2026 (ensi vuodelle) Ennusteesi perusteella Avocado DAO saattaa kasvaa 5.00%. Se saattaa saavuttaa treidaushinnan $ 0.004149 vuonna 2026. Avocado DAO (AVG) -hintaennuste vuodelle 2027 (2 vuoden kuluttua) Hintaennustemoduulin mukaan AVG-rahakkeen ennustettu vuoden 2027 tuleva hinta on $ 0.004356 10.25% kasvuvauhdilla. Avocado DAO (AVG) -hintaennuste vuodelle 2028 (3 vuoden kuluttua) Hintaennustemoduulin mukaan AVG-rahakkeen ennustettu vuoden 2028 tuleva hinta on $ 0.004574 15.76% kasvuvauhdilla. Avocado DAO (AVG) -hintaennuste vuodelle 2029 (4 vuoden kuluttua) Yllä olevan hintaennustemoduulin mukaisesti AVG-rahakkeiden vuoden 2029 tavoitehinta on $ 0.004803 ja kasvuvauhti 21.55%. Avocado DAO (AVG) -hintaennuste vuodelle 2030 (5 vuoden kuluttua) Yllä olevan hintaennustemoduulin mukaisesti AVG-rahakkeiden vuoden 2030 tavoitehinta on $ 0.005043 ja kasvuvauhti 27.63%. Avocado DAO (AVG) -hintaennuste vuodelle 2040 (15 vuoden kuluttua) Vuonna 2040 Avocado DAO-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 107.89%. Se voi saavuttaa treidaushinnan $ 0.008215. Avocado DAO (AVG) -hintaennuste vuodelle 2050 (25 vuoden kuluttua) Vuonna 2050 Avocado DAO-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 238.64%. Se voi saavuttaa treidaushinnan $ 0.013382. Vuosi Hinta Kasvu 2025 $ 0.003951 0.00%

Avocado DAO-rahakkeiden nykyiset hintatilastot Nykyinen hinta ---- -- Hintamuutos (24 h) -- Markkina-arvo $ 596.15K$ 596.15K $ 596.15K Kierrossa oleva tarjonta 150.36M 150.36M 150.36M Volyymi (24 h) ---- -- Volyymi (24 h) -- AVG-rahakkeiden viimeisin hinta on --. Sen 24 tunnin muutos on 0.00%, ja 24 tunnin treidausvolyymi --. Lisäksi AVG-rahakkeiden liikkeessä oleva tarjonta on 150.36M ja sen markkina-arvo on $ 596.15K. Näytä AVG-rahakkeiden reaaliaikainen hinta

Historiallinen Avocado DAO-hinta Viimeisimpien Avocado DAO-live-hintasivulta kerättyjen tietojen mukaan Avocado DAO-rahakkeiden tämänhetkinen hinta on 0.003951USD. Avocado DAO-rahakkeiden (AVG) kierrossa oleva tarjonta on 150.36M AVG , jolloin sen markkina-arvo on $596,154 . Kausi Muuta(%) Muuta(USD) Korkea Matala 24 tuntia -1.25% $ 0 $ 0.004079 $ 0.003864

7 päivää -10.03% $ -0.000396 $ 0.004922 $ 0.003919

30 päivää -20.04% $ -0.000792 $ 0.004922 $ 0.003919 24 tunnin suorituskyky Viimeisen 24 tunnin aikana Avocado DAO-rahakkeiden hinta on muuttunut $0 , mikä kuvastaa -1.25% arvon muutosta. 7 päivän suorituskyky Viimeisen 7 päivän aikana Avocado DAO-rahakkeiden hinta oli ylimmillään $0.004922 ja alimmillaan $0.003919 . Sen hinta on muuttunut -10.03% . Tämä viimeaikainen trendi esittelee AVG-rahakkeiden potentiaalia liikkua edelleen markkinoilla. 30 päivän suorituskyky Viimeisen kuukauden aikana Avocado DAO-rahakkeiden hinta on muuttunut -20.04% , joka heijastaa noin $-0.000792 arvonmuutosta. Tämä viittaa siihen, että AVG-rahakkeiden hinta saattaa muuttua lähitulevaisuudessa lisää.

Kuinka Avocado DAO (AVG) -rahakkeiden hinnanennustusmoduuli toimii? Avocado DAO-rahakkeiden hinnanennustusmoduuli on käyttäjäystävällinen työkalu, joka on suunniteltu auttamaan sinua arvioimaan mahdollisia tulevia AVG-hintoja omien kasvuoletustesi perusteella. Olitpa kokenut treidaaja tai utelias sijoittaja, tämä moduuli tarjoaa yksinkertaisen ja interaktiivisen tavan ennustaa rahakkeen tuleva arvo. 1. Anna kasvuennustuksesi Aloita antamalla haluamasi kasvuprosentti, joka voi olla joko positiivinen tai negatiivinen markkinanäkymistäsi riippuen. Tämä saattaa heijastaa Avocado DAO-rahakkeisiin liittyviä odotuksiasi seuraavalle vuodelle, viidelle vuodelle tai jopa vuosikymmeniä eteenpäin. 2. Laske tulevaisuuden hinta Kun olet antanut kasvunopeuden, napsauta Laske-painiketta. Moduuli laskee AVG-rahakkeille välittömästi ennustetun tulevan hinnan, jolloin saat selkeän kuvan siitä, kuinka ennustuksesi vaikuttaa rahakkeen arvoon ajan myötä. 3. Tutustu erilaisiin skenaarioihin Voit kokeilla erilaisia kasvuvauhteja nähdäksesi, kuinka erilaiset markkinaolosuhteet voivat vaikuttaa Avocado DAO-rahakkeiden hintaan. Tämän joustavuuden avulla voit analysoida sekä optimistisia että konservatiivisia ennusteita, mikä auttaa sinua tekemään tietoisempia päätöksiä. 4. Käyttäjien mieliala ja yhteisön tiedot Moduuliin sisältyy myös käyttäjien mielipidetiedot, joiden avulla voit verrata ennusteitasi muiden käyttäjien ennusteisiin. Nämä yhdistetyt tiedot tarjoavat arvokkaita näkemyksiä siitä, miten yhteisö näkee AVG-rahakkeiden tulevaisuuden. Hintaennusteen tekniset indikaattorit Ennusteen tarkkuuden parantamiseksi moduuli hyödyntää erilaisia teknisiä indikaattoreita ja markkinatietoja. Näitä ovat: Exponential Moving Averages (EMA): Auttaa seuraamaan rahakkeen hintatrendiä tasoittamalla vaihteluita ja tarjoamalla käsityksen mahdollisista trendin käänteistä. Bollinger Bands: Mittaa markkinoiden volatiliteettia ja tunnistaa mahdolliset yliostetut tai ylimyydyt tilanteet. Relative Strength Index (RSI): Arvioi AVG-rahakkeiden vauhtia sen määrittämiseksi, onko se nousu- vai laskuvaiheessa. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Arvioi hintaliikkeiden voimakkuutta ja suuntaa mahdollisten tulo- ja poistumispisteiden tunnistamiseksi. Yhdistämällä nämä indikaattorit reaaliaikaisiin markkinatietoihin moduuli tarjoaa dynaamisen hintaennusteen, joka auttaa sinua saamaan syvempiä näkemyksiä Avocado DAO-rahakkeiden tulevaisuudesta.

Miksi AVG-rahakkeiden hinnan ennustaminen on tärkeää?

AVG-hintaennusteet ovat tärkeitä useista syistä, ja sijoittajat käyttävät niitä eri tarkoituksiin:

Sijoitusstrategian kehittäminen: Ennusteet auttavat sijoittajia laatimaan strategioita. Arvioimalla tulevia hintoja käyttäjät voivat päättää, milloin he ostavat, myyvät tai pitävät hallussaan tiettyä kryptovaluuttaa.

Riskienarviointi: Mahdollisten hinnanmuutosten ymmärtäminen auttaa sijoittajia arvioimaan tiettyyn kryptokohteeseen liittyvää riskiä. Tämä on välttämätöntä mahdollisten tappioiden hallitsemiseksi ja lieventämiseksi.

Markkina-analyysi: Ennusteet sisältävät usein markkinatrendien, uutisten ja historiallisten tietojen analysoinnin. Tämä kattava analyysi auttaa sijoittajia ymmärtämään markkinoiden dynamiikkaa ja hinnanmuutoksiin vaikuttavia tekijöitä.

Salkun hajauttaminen: ennustamalla, mitkä kryptovaluutat voivat menestyä hyvin, sijoittajat voivat hajauttaa salkkuaan vastaavasti ja hajauttaa riskin eri varallisuuseriin.

Pitkän aikavälin suunnittelu: pitkän aikavälin voittoja etsivät sijoittajat luottavat ennusteisiin tunnistaessaan kryptovaluuttoja, joilla on tulevan kasvun potentiaalia.

Psykologinen valmius: mahdollisten hintaskenaarioiden tunteminen valmistaa sijoittajia emotionaalisesti ja taloudellisesti markkinoiden epävakauteen.

Yhteisön sitouttaminen: kryptohintaennusteet herättävät usein keskustelua sijoittajayhteisössä, mikä johtaa laajempaan ymmärrykseen ja yhteiseen tietoon perustuvaan näkemykseen markkinatrendeistä.

