AI Analysis Token (AIAT) -rahakkeiden hintaennuste (USD)

Hanki AI Analysis Token-rahakkeiden hintaennusteita vuosille 2026, 2027, 2028, 2030 ja muille. Ennusta, kuinka paljon AIAT kasvaa seuraavan viiden vuoden tai pidemmän ajan kuluessa. Ennusta tulevat hintaskenaariot välittömästi markkinatrendien ja -tunnelman perusteella.

Anna luku väliltä -100 ja 1 000 ennustaaksesi AI Analysis Token-rahakkeiden hinnan
%

*Vastuuvapauslauseke: Kaikki hintaennusteet perustuvat käyttäjän antamiin tietoihin.

AI Analysis Token-hintaennuste
0.00%
USD
Todellinen
Ennuste
AI Analysis Token-hintaennuste vuosille 2025–2050 (USD)

AI Analysis Token (AIAT) -hintaennuste vuodelle 2025 (tälle vuodelle)

Ennusteesi perusteella AI Analysis Token saattaa kasvaa 0.00%. Se saattaa saavuttaa treidaushinnan $ 0.251363 vuonna 2025.

AI Analysis Token (AIAT) -hintaennuste vuodelle 2026 (ensi vuodelle)

Ennusteesi perusteella AI Analysis Token saattaa kasvaa 5.00%. Se saattaa saavuttaa treidaushinnan $ 0.263931 vuonna 2026.

AI Analysis Token (AIAT) -hintaennuste vuodelle 2027 (2 vuoden kuluttua)

Hintaennustemoduulin mukaan AIAT-rahakkeen ennustettu vuoden 2027 tuleva hinta on $ 0.277127 10.25% kasvuvauhdilla.

AI Analysis Token (AIAT) -hintaennuste vuodelle 2028 (3 vuoden kuluttua)

Hintaennustemoduulin mukaan AIAT-rahakkeen ennustettu vuoden 2028 tuleva hinta on $ 0.290984 15.76% kasvuvauhdilla.

AI Analysis Token (AIAT) -hintaennuste vuodelle 2029 (4 vuoden kuluttua)

Yllä olevan hintaennustemoduulin mukaisesti AIAT-rahakkeiden vuoden 2029 tavoitehinta on $ 0.305533 ja kasvuvauhti 21.55%.

AI Analysis Token (AIAT) -hintaennuste vuodelle 2030 (5 vuoden kuluttua)

Yllä olevan hintaennustemoduulin mukaisesti AIAT-rahakkeiden vuoden 2030 tavoitehinta on $ 0.320809 ja kasvuvauhti 27.63%.

AI Analysis Token (AIAT) -hintaennuste vuodelle 2040 (15 vuoden kuluttua)

Vuonna 2040 AI Analysis Token-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 107.89%. Se voi saavuttaa treidaushinnan $ 0.522565.

AI Analysis Token (AIAT) -hintaennuste vuodelle 2050 (25 vuoden kuluttua)

Vuonna 2050 AI Analysis Token-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 238.64%. Se voi saavuttaa treidaushinnan $ 0.851204.

Vuosi
Hinta
Kasvu
  • 2025
    $ 0.251363
    0.00%
  • 2026
    $ 0.263931
    5.00%
  • 2027
    $ 0.277127
    10.25%
  • 2028
    $ 0.290984
    15.76%
  • 2029
    $ 0.305533
    21.55%
  • 2030
    $ 0.320809
    27.63%
  • 2031
    $ 0.336850
    34.01%
  • 2032
    $ 0.353692
    40.71%
Vuosi
Hinta
Kasvu
  • 2033
    $ 0.371377
    47.75%
  • 2034
    $ 0.389946
    55.13%
  • 2035
    $ 0.409443
    62.89%
  • 2036
    $ 0.429916
    71.03%
  • 2037
    $ 0.451411
    79.59%
  • 2038
    $ 0.473982
    88.56%
  • 2039
    $ 0.497681
    97.99%
  • 2040
    $ 0.522565
    107.89%
Lyhyen aikavälin AI Analysis Token-hintaennuste tälle päivälle, huomiselle, tälle viikolle ja 30 seuraavalle päivälle

Päivämäärä
Hintaennuste
Kasvu
  • November 18, 2025(Tänään)
    $ 0.251363
    0.00%
  • November 19, 2025(Huomenna)
    $ 0.251397
    0.01%
  • November 25, 2025(Tällä viikolla)
    $ 0.251604
    0.10%
  • December 18, 2025(30 päivää)
    $ 0.252395
    0.41%
AI Analysis Token (AIAT) -hintaennuste tänään

AIAT-rahakkeiden ennustettu hinta November 18, 2025(Tänään) on $0.251363. Tämä ennuste heijastaa ilmoitetun kasvuprosentin laskettua tulosta ja antaa käyttäjille tilannekuvan tämän päivän mahdollisista hintojen muutoksista.

AI Analysis Token (AIAT) -hintaennuste huomiselle

Hintaennuste November 19, 2025(Huomenna) AIAT-rahakkeille, käyttäen 5%:n vuotuista kasvua, on $0.251397. Nämä tulokset tarjoavat arvioidun näkymän rahakkeen arvolle valittujen parametrien perusteella.

AI Analysis Token (AIAT) -hintaennuste tälle viikolle

November 25, 2025(Tällä viikolla) mennessä hintaennuste AIAT-rahakkeille, käyttäen 5%:n vuotuista kasvua, on $0.251604. Tämä viikoittainen ennuste on laskettu saman kasvuprosentin perusteella, jotta se antaa käsityksen mahdollisista hintatrendeistä tulevina päivinä.

AI Analysis Token (AIAT) -hintaennuste 30 päivälle

Katsottaessa 30 päivää eteenpäin AIAT-rahakkeiden arvioitu hinta on $0.252395. Tämä ennuste on johdettu käyttämällä 5%:n vuotuista kasvua sen arvioimiseksi, mikä rahakkeen arvo voisi olla kuukauden kuluttua.

AI Analysis Token-rahakkeiden nykyiset hintatilastot

--

$ 27.73M
$ 27.73M$ 27.73M

110.35M
110.35M 110.35M

AIAT-rahakkeiden viimeisin hinta on --. Sen 24 tunnin muutos on 0.00%, ja 24 tunnin treidausvolyymi --.
Lisäksi AIAT-rahakkeiden liikkeessä oleva tarjonta on 110.35M ja sen markkina-arvo on $ 27.73M.

Historiallinen AI Analysis Token-hinta

Viimeisimpien AI Analysis Token-live-hintasivulta kerättyjen tietojen mukaan AI Analysis Token-rahakkeiden tämänhetkinen hinta on 0.251363USD. AI Analysis Token-rahakkeiden (AIAT) kierrossa oleva tarjonta on 110.35M AIAT, jolloin sen markkina-arvo on $27,728,096.

Kausi
Muuta(%)
Muuta(USD)
Korkea
Matala
  • 24 tuntia
    -1.58%
    $ -0.004035
    $ 0.255518
    $ 0.251168
  • 7 päivää
    -30.56%
    $ -0.076824
    $ 0.388504
    $ 0.068174
  • 30 päivää
    -25.94%
    $ -0.065211
    $ 0.388504
    $ 0.068174
24 tunnin suorituskyky

Viimeisen 24 tunnin aikana AI Analysis Token-rahakkeiden hinta on muuttunut $-0.004035, mikä kuvastaa -1.58% arvon muutosta.

7 päivän suorituskyky

Viimeisen 7 päivän aikana AI Analysis Token-rahakkeiden hinta oli ylimmillään $0.388504 ja alimmillaan $0.068174. Sen hinta on muuttunut -30.56%. Tämä viimeaikainen trendi esittelee AIAT-rahakkeiden potentiaalia liikkua edelleen markkinoilla.

30 päivän suorituskyky

Viimeisen kuukauden aikana AI Analysis Token-rahakkeiden hinta on muuttunut -25.94%, joka heijastaa noin $-0.065211 arvonmuutosta. Tämä viittaa siihen, että AIAT-rahakkeiden hinta saattaa muuttua lähitulevaisuudessa lisää.

Kuinka AI Analysis Token (AIAT) -rahakkeiden hinnanennustusmoduuli toimii?

AI Analysis Token-rahakkeiden hinnanennustusmoduuli on käyttäjäystävällinen työkalu, joka on suunniteltu auttamaan sinua arvioimaan mahdollisia tulevia AIAT-hintoja omien kasvuoletustesi perusteella. Olitpa kokenut treidaaja tai utelias sijoittaja, tämä moduuli tarjoaa yksinkertaisen ja interaktiivisen tavan ennustaa rahakkeen tuleva arvo.

1. Anna kasvuennustuksesi

Aloita antamalla haluamasi kasvuprosentti, joka voi olla joko positiivinen tai negatiivinen markkinanäkymistäsi riippuen. Tämä saattaa heijastaa AI Analysis Token-rahakkeisiin liittyviä odotuksiasi seuraavalle vuodelle, viidelle vuodelle tai jopa vuosikymmeniä eteenpäin.

2. Laske tulevaisuuden hinta

Kun olet antanut kasvunopeuden, napsauta Laske-painiketta. Moduuli laskee AIAT-rahakkeille välittömästi ennustetun tulevan hinnan, jolloin saat selkeän kuvan siitä, kuinka ennustuksesi vaikuttaa rahakkeen arvoon ajan myötä.

3. Tutustu erilaisiin skenaarioihin

Voit kokeilla erilaisia kasvuvauhteja nähdäksesi, kuinka erilaiset markkinaolosuhteet voivat vaikuttaa AI Analysis Token-rahakkeiden hintaan. Tämän joustavuuden avulla voit analysoida sekä optimistisia että konservatiivisia ennusteita, mikä auttaa sinua tekemään tietoisempia päätöksiä.

4. Käyttäjien mieliala ja yhteisön tiedot

Moduuliin sisältyy myös käyttäjien mielipidetiedot, joiden avulla voit verrata ennusteitasi muiden käyttäjien ennusteisiin. Nämä yhdistetyt tiedot tarjoavat arvokkaita näkemyksiä siitä, miten yhteisö näkee AIAT-rahakkeiden tulevaisuuden.

Hintaennusteen tekniset indikaattorit

Ennusteen tarkkuuden parantamiseksi moduuli hyödyntää erilaisia teknisiä indikaattoreita ja markkinatietoja. Näitä ovat:

Exponential Moving Averages (EMA): Auttaa seuraamaan rahakkeen hintatrendiä tasoittamalla vaihteluita ja tarjoamalla käsityksen mahdollisista trendin käänteistä.

Bollinger Bands: Mittaa markkinoiden volatiliteettia ja tunnistaa mahdolliset yliostetut tai ylimyydyt tilanteet.

Relative Strength Index (RSI): Arvioi AIAT-rahakkeiden vauhtia sen määrittämiseksi, onko se nousu- vai laskuvaiheessa.

Moving Average Convergence Divergence (MACD): Arvioi hintaliikkeiden voimakkuutta ja suuntaa mahdollisten tulo- ja poistumispisteiden tunnistamiseksi. Yhdistämällä nämä indikaattorit reaaliaikaisiin markkinatietoihin moduuli tarjoaa dynaamisen hintaennusteen, joka auttaa sinua saamaan syvempiä näkemyksiä AI Analysis Token-rahakkeiden tulevaisuudesta.

Miksi AIAT-rahakkeiden hinnan ennustaminen on tärkeää?

AIAT-hintaennusteet ovat tärkeitä useista syistä, ja sijoittajat käyttävät niitä eri tarkoituksiin:

Sijoitusstrategian kehittäminen: Ennusteet auttavat sijoittajia laatimaan strategioita. Arvioimalla tulevia hintoja käyttäjät voivat päättää, milloin he ostavat, myyvät tai pitävät hallussaan tiettyä kryptovaluuttaa.

Riskienarviointi: Mahdollisten hinnanmuutosten ymmärtäminen auttaa sijoittajia arvioimaan tiettyyn kryptokohteeseen liittyvää riskiä. Tämä on välttämätöntä mahdollisten tappioiden hallitsemiseksi ja lieventämiseksi.

Markkina-analyysi: Ennusteet sisältävät usein markkinatrendien, uutisten ja historiallisten tietojen analysoinnin. Tämä kattava analyysi auttaa sijoittajia ymmärtämään markkinoiden dynamiikkaa ja hinnanmuutoksiin vaikuttavia tekijöitä.

Salkun hajauttaminen: ennustamalla, mitkä kryptovaluutat voivat menestyä hyvin, sijoittajat voivat hajauttaa salkkuaan vastaavasti ja hajauttaa riskin eri varallisuuseriin.

Pitkän aikavälin suunnittelu: pitkän aikavälin voittoja etsivät sijoittajat luottavat ennusteisiin tunnistaessaan kryptovaluuttoja, joilla on tulevan kasvun potentiaalia.

Psykologinen valmius: mahdollisten hintaskenaarioiden tunteminen valmistaa sijoittajia emotionaalisesti ja taloudellisesti markkinoiden epävakauteen.

Yhteisön sitouttaminen: kryptohintaennusteet herättävät usein keskustelua sijoittajayhteisössä, mikä johtaa laajempaan ymmärrykseen ja yhteiseen tietoon perustuvaan näkemykseen markkinatrendeistä.

Usein kysytyt kysymykset (UKK):

Kannattaako AIAT-rahakkeisiin sijoittaa nyt?
Ennusteidesi mukaan AIAT saavuttaa hinnan -- undefined, joten se on harkitsemisen arvoinen rahake.
Mikä on AIAT-rahakkeiden ensi kuun hintaennuste?
AI Analysis Token (AIAT) -hintaennustetyökalun mukaan AIAT-rahakkeiden ennustettu hinta saavuttaa arvon -- undefined.
Paljonko yksi AIAT maksaa vuonna 2026?
1 AI Analysis Token (AIAT) -rahakkeen hinta tänään on --. Yllä olevan ennustusmoduulin mukaan AIAT-rahakkeiden hinta kasvaa 0.00% ja saavuttaa arvon -- vuonna 2026.
Mikä on ennustettu hinta AIAT-rahakkeille vuonna 2027?
AI Analysis Token (AIAT) -rahakkeiden hinnan ennustetaan nousevan 0.00% vuosittain saavuttaen hinnan -- 1 AIAT-rahakkeelle vuoteen 2027 mennessä.
Mikä on AIAT-rahakkeiden arvioitu tavoitehinta vuodelle 2028?
Hintaennusteesi mukaan AI Analysis Token (AIAT) tulee kasvamaan 0.00% ja sen arvioitu tavoitehinta on -- vuonna 2028.
Mikä on AIAT-rahakkeiden arvioitu tavoitehinta vuodelle 2029?
Hintaennusteesi mukaan AI Analysis Token (AIAT) tulee kasvamaan 0.00% ja sen arvioitu tavoitehinta on -- vuonna 2029.
Paljonko yksi AIAT maksaa vuonna 2030?
1 AI Analysis Token (AIAT) -rahakkeen hinta tänään on --. Yllä olevan ennustusmoduulin mukaan AIAT-rahakkeiden hinta kasvaa 0.00% ja saavuttaa arvon -- vuonna 2030.
Mikä on AIAT-rahakkeiden hintaennuste vuodelle 2040?
AI Analysis Token (AIAT) -rahakkeiden hinnan ennustetaan nousevan 0.00% vuosittain saavuttaen hinnan -- 1 AIAT-rahakkeelle vuoteen 2040 mennessä.
Vastuuvapauslauseke

Kryptojen ennustesivuilla julkaistu sisältö perustuu MEXC-käyttäjien ja/tai muiden kolmansien osapuolien meille toimittamiin tietoihin ja palautteeseen. Sisältö esitetään sinulle ”sellaisenaan” vain tiedonanto- ja havainnollistamistarkoituksessa ilman minkäänlaista lupausta tai takuuta. On tärkeää huomata, että esitetyt hintaennusteet eivät välttämättä ole tarkkoja, eikä niitä pidä käsitellä sellaisina. Tulevat hinnat voivat poiketa merkittävästi esitetyistä ennusteista, eikä niihin kannata luottaa sijoituspäätöksiä tehtäessä.

Lisäksi tätä sisältöä ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi, eikä sen ole tarkoitus suositella minkään tietyn tuotteen tai palvelun ostamista. MEXC ei ole millään tavalla vastuussa sinulle mistään tappioista, joita sinulle saattaa aiheutua kryptojen hintaennustesivuillamme julkaistuun sisältöön viittaamisesta, sen käyttämisestä ja/tai siihen luottamisesta. On tärkeää tiedostaa, että digitaalisten varallisuuserien hintoihin liittyy suuri markkinariski ja hintavaihtelu. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, eikä alun perin sijoitetun summan takaisin saamisesta ole takeita. Viime kädessä olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi, eikä MEXC ole vastuussa mahdollisista tappioistasi. Muista, että aiempi tuotto ei ole ennusta luotettavasti tulevaa tuotonkehitystä. Sinun tulisi sijoittaa vain tuotteisiin, jotka tunnet ja joihin liittyvät riskit ymmärrät. Harkitse huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvottele riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä.