Agent Vilady TV (VILADY) -rahakkeiden hintaennuste (USD)

Hanki Agent Vilady TV-rahakkeiden hintaennusteita vuosille 2026, 2027, 2028, 2030 ja muille. Ennusta, kuinka paljon VILADY kasvaa seuraavan viiden vuoden tai pidemmän ajan kuluessa. Ennusta tulevat hintaskenaariot välittömästi markkinatrendien ja -tunnelman perusteella.

Anna luku väliltä -100 ja 1 000 ennustaaksesi Agent Vilady TV-rahakkeiden hinnan % Laske *Vastuuvapauslauseke: Kaikki hintaennusteet perustuvat käyttäjän antamiin tietoihin. -- -- -- 0.00% USD Todellinen Ennuste Agent Vilady TV-hintaennuste vuosille 2025–2050 (USD) Agent Vilady TV (VILADY) -hintaennuste vuodelle 2025 (tälle vuodelle) Ennusteesi perusteella Agent Vilady TV saattaa kasvaa 0.00%. Se saattaa saavuttaa treidaushinnan $ 0.009792 vuonna 2025. Agent Vilady TV (VILADY) -hintaennuste vuodelle 2026 (ensi vuodelle) Ennusteesi perusteella Agent Vilady TV saattaa kasvaa 5.00%. Se saattaa saavuttaa treidaushinnan $ 0.010282 vuonna 2026. Agent Vilady TV (VILADY) -hintaennuste vuodelle 2027 (2 vuoden kuluttua) Hintaennustemoduulin mukaan VILADY-rahakkeen ennustettu vuoden 2027 tuleva hinta on $ 0.010796 10.25% kasvuvauhdilla. Agent Vilady TV (VILADY) -hintaennuste vuodelle 2028 (3 vuoden kuluttua) Hintaennustemoduulin mukaan VILADY-rahakkeen ennustettu vuoden 2028 tuleva hinta on $ 0.011335 15.76% kasvuvauhdilla. Agent Vilady TV (VILADY) -hintaennuste vuodelle 2029 (4 vuoden kuluttua) Yllä olevan hintaennustemoduulin mukaisesti VILADY-rahakkeiden vuoden 2029 tavoitehinta on $ 0.011902 ja kasvuvauhti 21.55%. Agent Vilady TV (VILADY) -hintaennuste vuodelle 2030 (5 vuoden kuluttua) Yllä olevan hintaennustemoduulin mukaisesti VILADY-rahakkeiden vuoden 2030 tavoitehinta on $ 0.012497 ja kasvuvauhti 27.63%. Agent Vilady TV (VILADY) -hintaennuste vuodelle 2040 (15 vuoden kuluttua) Vuonna 2040 Agent Vilady TV-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 107.89%. Se voi saavuttaa treidaushinnan $ 0.020357. Agent Vilady TV (VILADY) -hintaennuste vuodelle 2050 (25 vuoden kuluttua) Vuonna 2050 Agent Vilady TV-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 238.64%. Se voi saavuttaa treidaushinnan $ 0.033160. Vuosi Hinta Kasvu 2025 $ 0.009792 0.00%

2026 $ 0.010282 5.00%

2027 $ 0.010796 10.25%

2028 $ 0.011335 15.76%

2029 $ 0.011902 21.55%

2030 $ 0.012497 27.63%

2031 $ 0.013122 34.01%

2032 $ 0.013778 40.71% Vuosi Hinta Kasvu 2033 $ 0.014467 47.75%

2034 $ 0.015191 55.13%

2035 $ 0.015950 62.89%

2036 $ 0.016748 71.03%

2037 $ 0.017585 79.59%

2038 $ 0.018465 88.56%

2039 $ 0.019388 97.99%

2040 $ 0.020357 107.89% Näytä lisää Lyhyen aikavälin Agent Vilady TV-hintaennuste tälle päivälle, huomiselle, tälle viikolle ja 30 seuraavalle päivälle Päivämäärä Hintaennuste Kasvu November 18, 2025(Tänään) $ 0.009792 0.00%

November 19, 2025(Huomenna) $ 0.009793 0.01%

November 25, 2025(Tällä viikolla) $ 0.009801 0.10%

December 18, 2025(30 päivää) $ 0.009832 0.41% Agent Vilady TV (VILADY) -hintaennuste tänään VILADY-rahakkeiden ennustettu hinta November 18, 2025(Tänään) on $0.009792 . Tämä ennuste heijastaa ilmoitetun kasvuprosentin laskettua tulosta ja antaa käyttäjille tilannekuvan tämän päivän mahdollisista hintojen muutoksista. Agent Vilady TV (VILADY) -hintaennuste huomiselle Hintaennuste November 19, 2025(Huomenna) VILADY-rahakkeille, käyttäen 5% :n vuotuista kasvua, on $0.009793 . Nämä tulokset tarjoavat arvioidun näkymän rahakkeen arvolle valittujen parametrien perusteella. Agent Vilady TV (VILADY) -hintaennuste tälle viikolle November 25, 2025(Tällä viikolla) mennessä hintaennuste VILADY-rahakkeille, käyttäen 5% :n vuotuista kasvua, on $0.009801 . Tämä viikoittainen ennuste on laskettu saman kasvuprosentin perusteella, jotta se antaa käsityksen mahdollisista hintatrendeistä tulevina päivinä. Agent Vilady TV (VILADY) -hintaennuste 30 päivälle Katsottaessa 30 päivää eteenpäin VILADY-rahakkeiden arvioitu hinta on $0.009832 . Tämä ennuste on johdettu käyttämällä 5% :n vuotuista kasvua sen arvioimiseksi, mikä rahakkeen arvo voisi olla kuukauden kuluttua.

Agent Vilady TV-rahakkeiden nykyiset hintatilastot Nykyinen hinta ---- -- Hintamuutos (24 h) -- Markkina-arvo $ 97.87K$ 97.87K $ 97.87K Kierrossa oleva tarjonta 9.98M 9.98M 9.98M Volyymi (24 h) ---- -- Volyymi (24 h) -- VILADY-rahakkeiden viimeisin hinta on --. Sen 24 tunnin muutos on 0.00%, ja 24 tunnin treidausvolyymi --. Lisäksi VILADY-rahakkeiden liikkeessä oleva tarjonta on 9.98M ja sen markkina-arvo on $ 97.87K. Näytä VILADY-rahakkeiden reaaliaikainen hinta

Historiallinen Agent Vilady TV-hinta Viimeisimpien Agent Vilady TV-live-hintasivulta kerättyjen tietojen mukaan Agent Vilady TV-rahakkeiden tämänhetkinen hinta on 0.009792USD. Agent Vilady TV-rahakkeiden (VILADY) kierrossa oleva tarjonta on 9.98M VILADY , jolloin sen markkina-arvo on $97,870 . Kausi Muuta(%) Muuta(USD) Korkea Matala 24 tuntia -1.48% $ -0.000148 $ 0.010337 $ 0.009779

7 päivää -12.92% $ -0.001265 $ 0.012488 $ 0.009797

30 päivää -20.98% $ -0.002055 $ 0.012488 $ 0.009797 24 tunnin suorituskyky Viimeisen 24 tunnin aikana Agent Vilady TV-rahakkeiden hinta on muuttunut $-0.000148 , mikä kuvastaa -1.48% arvon muutosta. 7 päivän suorituskyky Viimeisen 7 päivän aikana Agent Vilady TV-rahakkeiden hinta oli ylimmillään $0.012488 ja alimmillaan $0.009797 . Sen hinta on muuttunut -12.92% . Tämä viimeaikainen trendi esittelee VILADY-rahakkeiden potentiaalia liikkua edelleen markkinoilla. 30 päivän suorituskyky Viimeisen kuukauden aikana Agent Vilady TV-rahakkeiden hinta on muuttunut -20.98% , joka heijastaa noin $-0.002055 arvonmuutosta. Tämä viittaa siihen, että VILADY-rahakkeiden hinta saattaa muuttua lähitulevaisuudessa lisää.

Kuinka Agent Vilady TV (VILADY) -rahakkeiden hinnanennustusmoduuli toimii? Agent Vilady TV-rahakkeiden hinnanennustusmoduuli on käyttäjäystävällinen työkalu, joka on suunniteltu auttamaan sinua arvioimaan mahdollisia tulevia VILADY-hintoja omien kasvuoletustesi perusteella. Olitpa kokenut treidaaja tai utelias sijoittaja, tämä moduuli tarjoaa yksinkertaisen ja interaktiivisen tavan ennustaa rahakkeen tuleva arvo. 1. Anna kasvuennustuksesi Aloita antamalla haluamasi kasvuprosentti, joka voi olla joko positiivinen tai negatiivinen markkinanäkymistäsi riippuen. Tämä saattaa heijastaa Agent Vilady TV-rahakkeisiin liittyviä odotuksiasi seuraavalle vuodelle, viidelle vuodelle tai jopa vuosikymmeniä eteenpäin. 2. Laske tulevaisuuden hinta Kun olet antanut kasvunopeuden, napsauta Laske-painiketta. Moduuli laskee VILADY-rahakkeille välittömästi ennustetun tulevan hinnan, jolloin saat selkeän kuvan siitä, kuinka ennustuksesi vaikuttaa rahakkeen arvoon ajan myötä. 3. Tutustu erilaisiin skenaarioihin Voit kokeilla erilaisia kasvuvauhteja nähdäksesi, kuinka erilaiset markkinaolosuhteet voivat vaikuttaa Agent Vilady TV-rahakkeiden hintaan. Tämän joustavuuden avulla voit analysoida sekä optimistisia että konservatiivisia ennusteita, mikä auttaa sinua tekemään tietoisempia päätöksiä. 4. Käyttäjien mieliala ja yhteisön tiedot Moduuliin sisältyy myös käyttäjien mielipidetiedot, joiden avulla voit verrata ennusteitasi muiden käyttäjien ennusteisiin. Nämä yhdistetyt tiedot tarjoavat arvokkaita näkemyksiä siitä, miten yhteisö näkee VILADY-rahakkeiden tulevaisuuden. Hintaennusteen tekniset indikaattorit Ennusteen tarkkuuden parantamiseksi moduuli hyödyntää erilaisia teknisiä indikaattoreita ja markkinatietoja. Näitä ovat: Exponential Moving Averages (EMA): Auttaa seuraamaan rahakkeen hintatrendiä tasoittamalla vaihteluita ja tarjoamalla käsityksen mahdollisista trendin käänteistä. Bollinger Bands: Mittaa markkinoiden volatiliteettia ja tunnistaa mahdolliset yliostetut tai ylimyydyt tilanteet. Relative Strength Index (RSI): Arvioi VILADY-rahakkeiden vauhtia sen määrittämiseksi, onko se nousu- vai laskuvaiheessa. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Arvioi hintaliikkeiden voimakkuutta ja suuntaa mahdollisten tulo- ja poistumispisteiden tunnistamiseksi. Yhdistämällä nämä indikaattorit reaaliaikaisiin markkinatietoihin moduuli tarjoaa dynaamisen hintaennusteen, joka auttaa sinua saamaan syvempiä näkemyksiä Agent Vilady TV-rahakkeiden tulevaisuudesta.

Miksi VILADY-rahakkeiden hinnan ennustaminen on tärkeää?

VILADY-hintaennusteet ovat tärkeitä useista syistä, ja sijoittajat käyttävät niitä eri tarkoituksiin:

Sijoitusstrategian kehittäminen: Ennusteet auttavat sijoittajia laatimaan strategioita. Arvioimalla tulevia hintoja käyttäjät voivat päättää, milloin he ostavat, myyvät tai pitävät hallussaan tiettyä kryptovaluuttaa.

Riskienarviointi: Mahdollisten hinnanmuutosten ymmärtäminen auttaa sijoittajia arvioimaan tiettyyn kryptokohteeseen liittyvää riskiä. Tämä on välttämätöntä mahdollisten tappioiden hallitsemiseksi ja lieventämiseksi.

Markkina-analyysi: Ennusteet sisältävät usein markkinatrendien, uutisten ja historiallisten tietojen analysoinnin. Tämä kattava analyysi auttaa sijoittajia ymmärtämään markkinoiden dynamiikkaa ja hinnanmuutoksiin vaikuttavia tekijöitä.

Salkun hajauttaminen: ennustamalla, mitkä kryptovaluutat voivat menestyä hyvin, sijoittajat voivat hajauttaa salkkuaan vastaavasti ja hajauttaa riskin eri varallisuuseriin.

Pitkän aikavälin suunnittelu: pitkän aikavälin voittoja etsivät sijoittajat luottavat ennusteisiin tunnistaessaan kryptovaluuttoja, joilla on tulevan kasvun potentiaalia.

Psykologinen valmius: mahdollisten hintaskenaarioiden tunteminen valmistaa sijoittajia emotionaalisesti ja taloudellisesti markkinoiden epävakauteen.

Yhteisön sitouttaminen: kryptohintaennusteet herättävät usein keskustelua sijoittajayhteisössä, mikä johtaa laajempaan ymmärrykseen ja yhteiseen tietoon perustuvaan näkemykseen markkinatrendeistä.

Usein kysytyt kysymykset (UKK): Kannattaako VILADY-rahakkeisiin sijoittaa nyt? Ennusteidesi mukaan VILADY saavuttaa hinnan -- undefined , joten se on harkitsemisen arvoinen rahake. Mikä on VILADY-rahakkeiden ensi kuun hintaennuste? Agent Vilady TV (VILADY) -hintaennustetyökalun mukaan VILADY-rahakkeiden ennustettu hinta saavuttaa arvon -- undefined . Paljonko yksi VILADY maksaa vuonna 2026? 1 Agent Vilady TV (VILADY) -rahakkeen hinta tänään on -- . Yllä olevan ennustusmoduulin mukaan VILADY-rahakkeiden hinta kasvaa 0.00% ja saavuttaa arvon -- vuonna 2026. Mikä on ennustettu hinta VILADY-rahakkeille vuonna 2027? Agent Vilady TV (VILADY) -rahakkeiden hinnan ennustetaan nousevan 0.00% vuosittain saavuttaen hinnan -- 1 VILADY-rahakkeelle vuoteen 2027 mennessä. Mikä on VILADY-rahakkeiden arvioitu tavoitehinta vuodelle 2028? Hintaennusteesi mukaan Agent Vilady TV (VILADY) tulee kasvamaan 0.00% ja sen arvioitu tavoitehinta on -- vuonna 2028. Mikä on VILADY-rahakkeiden arvioitu tavoitehinta vuodelle 2029? Hintaennusteesi mukaan Agent Vilady TV (VILADY) tulee kasvamaan 0.00% ja sen arvioitu tavoitehinta on -- vuonna 2029. Paljonko yksi VILADY maksaa vuonna 2030? 1 Agent Vilady TV (VILADY) -rahakkeen hinta tänään on -- . Yllä olevan ennustusmoduulin mukaan VILADY-rahakkeiden hinta kasvaa 0.00% ja saavuttaa arvon -- vuonna 2030. Mikä on VILADY-rahakkeiden hintaennuste vuodelle 2040? Agent Vilady TV (VILADY) -rahakkeiden hinnan ennustetaan nousevan 0.00% vuosittain saavuttaen hinnan -- 1 VILADY-rahakkeelle vuoteen 2040 mennessä. Rekisteröidy nyt