YURU COIN (YURU) -rahakkeiden hintaennuste (USD)

Hanki YURU COIN-rahakkeiden hintaennusteita vuosille 2026, 2027, 2028, 2030 ja muille. Ennusta, kuinka paljon YURU kasvaa seuraavan viiden vuoden tai pidemmän ajan kuluessa. Ennusta tulevat hintaskenaariot välittömästi markkinatrendien ja -tunnelman perusteella.

Anna luku väliltä -100 ja 1 000 ennustaaksesi YURU COIN-rahakkeiden hinnan
%

*Vastuuvapauslauseke: Kaikki hintaennusteet perustuvat käyttäjän antamiin tietoihin.

YURU COIN-hintaennuste
$0.5508
+0.84%
USD
Todellinen
Ennuste
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-11-18 00:54:04 (UTC+8)

YURU COIN-hintaennuste vuosille 2025–2050 (USD)

YURU COIN (YURU) -hintaennuste vuodelle 2025 (tälle vuodelle)

Ennusteesi perusteella YURU COIN saattaa kasvaa 0.00%. Se saattaa saavuttaa treidaushinnan $ 0.5508 vuonna 2025.

YURU COIN (YURU) -hintaennuste vuodelle 2026 (ensi vuodelle)

Ennusteesi perusteella YURU COIN saattaa kasvaa 5.00%. Se saattaa saavuttaa treidaushinnan $ 0.57834 vuonna 2026.

YURU COIN (YURU) -hintaennuste vuodelle 2027 (2 vuoden kuluttua)

Hintaennustemoduulin mukaan YURU-rahakkeen ennustettu vuoden 2027 tuleva hinta on $ 0.607256 10.25% kasvuvauhdilla.

YURU COIN (YURU) -hintaennuste vuodelle 2028 (3 vuoden kuluttua)

Hintaennustemoduulin mukaan YURU-rahakkeen ennustettu vuoden 2028 tuleva hinta on $ 0.637619 15.76% kasvuvauhdilla.

YURU COIN (YURU) -hintaennuste vuodelle 2029 (4 vuoden kuluttua)

Yllä olevan hintaennustemoduulin mukaisesti YURU-rahakkeiden vuoden 2029 tavoitehinta on $ 0.669500 ja kasvuvauhti 21.55%.

YURU COIN (YURU) -hintaennuste vuodelle 2030 (5 vuoden kuluttua)

Yllä olevan hintaennustemoduulin mukaisesti YURU-rahakkeiden vuoden 2030 tavoitehinta on $ 0.702975 ja kasvuvauhti 27.63%.

YURU COIN (YURU) -hintaennuste vuodelle 2040 (15 vuoden kuluttua)

Vuonna 2040 YURU COIN-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 107.89%. Se voi saavuttaa treidaushinnan $ 1.1450.

YURU COIN (YURU) -hintaennuste vuodelle 2050 (25 vuoden kuluttua)

Vuonna 2050 YURU COIN-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 238.64%. Se voi saavuttaa treidaushinnan $ 1.8652.

Vuosi
Hinta
Kasvu
  • 2025
    $ 0.5508
    0.00%
  • 2026
    $ 0.57834
    5.00%
  • 2027
    $ 0.607256
    10.25%
  • 2028
    $ 0.637619
    15.76%
  • 2029
    $ 0.669500
    21.55%
  • 2030
    $ 0.702975
    27.63%
  • 2031
    $ 0.738124
    34.01%
  • 2032
    $ 0.775030
    40.71%
Vuosi
Hinta
Kasvu
  • 2033
    $ 0.813782
    47.75%
  • 2034
    $ 0.854471
    55.13%
  • 2035
    $ 0.897195
    62.89%
  • 2036
    $ 0.942054
    71.03%
  • 2037
    $ 0.989157
    79.59%
  • 2038
    $ 1.0386
    88.56%
  • 2039
    $ 1.0905
    97.99%
  • 2040
    $ 1.1450
    107.89%
Lyhyen aikavälin YURU COIN-hintaennuste tälle päivälle, huomiselle, tälle viikolle ja 30 seuraavalle päivälle

Päivämäärä
Hintaennuste
Kasvu
  • November 18, 2025(Tänään)
    $ 0.5508
    0.00%
  • November 19, 2025(Huomenna)
    $ 0.550875
    0.01%
  • November 25, 2025(Tällä viikolla)
    $ 0.551328
    0.10%
  • December 18, 2025(30 päivää)
    $ 0.553063
    0.41%
YURU COIN (YURU) -hintaennuste tänään

YURU-rahakkeiden ennustettu hinta November 18, 2025(Tänään) on $0.5508. Tämä ennuste heijastaa ilmoitetun kasvuprosentin laskettua tulosta ja antaa käyttäjille tilannekuvan tämän päivän mahdollisista hintojen muutoksista.

YURU COIN (YURU) -hintaennuste huomiselle

Hintaennuste November 19, 2025(Huomenna) YURU-rahakkeille, käyttäen 5%:n vuotuista kasvua, on $0.550875. Nämä tulokset tarjoavat arvioidun näkymän rahakkeen arvolle valittujen parametrien perusteella.

YURU COIN (YURU) -hintaennuste tälle viikolle

November 25, 2025(Tällä viikolla) mennessä hintaennuste YURU-rahakkeille, käyttäen 5%:n vuotuista kasvua, on $0.551328. Tämä viikoittainen ennuste on laskettu saman kasvuprosentin perusteella, jotta se antaa käsityksen mahdollisista hintatrendeistä tulevina päivinä.

YURU COIN (YURU) -hintaennuste 30 päivälle

Katsottaessa 30 päivää eteenpäin YURU-rahakkeiden arvioitu hinta on $0.553063. Tämä ennuste on johdettu käyttämällä 5%:n vuotuista kasvua sen arvioimiseksi, mikä rahakkeen arvo voisi olla kuukauden kuluttua.

YURU COIN-rahakkeiden nykyiset hintatilastot

$ 0.5508
--
--
$ 11.34K
YURU-rahakkeiden viimeisin hinta on $ 0.5508. Sen 24 tunnin muutos on +0.84%, ja 24 tunnin treidausvolyymi $ 11.34K.
Lisäksi YURU-rahakkeiden liikkeessä oleva tarjonta on -- ja sen markkina-arvo on --.

Kuinka YURU COIN (YURU) -rahakkeita ostetaan

Yritätkö ostaa YURU-rahakkeita? Voit nyt ostaa YURU-rahakkeita luottokortilla, tilisiirrolla, P2P:llä ja monilla muilla maksutavoilla. Opi ostamaan YURU COIN-rahakkeita ja aloita MEXCissä nyt!

Opi ostamaan YURU-rahakkeita nyt

Historiallinen YURU COIN-hinta

Viimeisimpien YURU COIN-live-hintasivulta kerättyjen tietojen mukaan YURU COIN-rahakkeiden tämänhetkinen hinta on 0.5508USD. YURU COIN-rahakkeiden (YURU) kierrossa oleva tarjonta on 0.00 YURU, jolloin sen markkina-arvo on $--.

Kausi
Muuta(%)
Muuta(USD)
Korkea
Matala
  • 24 tuntia
    0.05%
    $ 0.025399
    $ 0.5805
    $ 0.5213
  • 7 päivää
    -0.08%
    $ -0.049799
    $ 0.6604
    $ 0.4863
  • 30 päivää
    -0.29%
    $ -0.2238
    $ 0.8607
    $ 0.4863
24 tunnin suorituskyky

Viimeisen 24 tunnin aikana YURU COIN-rahakkeiden hinta on muuttunut $0.025399, mikä kuvastaa 0.05% arvon muutosta.

7 päivän suorituskyky

Viimeisen 7 päivän aikana YURU COIN-rahakkeiden hinta oli ylimmillään $0.6604 ja alimmillaan $0.4863. Sen hinta on muuttunut -0.08%. Tämä viimeaikainen trendi esittelee YURU-rahakkeiden potentiaalia liikkua edelleen markkinoilla.

30 päivän suorituskyky

Viimeisen kuukauden aikana YURU COIN-rahakkeiden hinta on muuttunut -0.29%, joka heijastaa noin $-0.2238 arvonmuutosta. Tämä viittaa siihen, että YURU-rahakkeiden hinta saattaa muuttua lähitulevaisuudessa lisää.

Tarkista YURU COIN-rahakkeiden täydellinen hintahistoria nähdäksesi yksityiskohtaiset trendit MEXCissä

Näytä koko YURU-rahakkeiden hintahistoria

Kuinka YURU COIN (YURU) -rahakkeiden hinnanennustusmoduuli toimii?

YURU COIN-rahakkeiden hinnanennustusmoduuli on käyttäjäystävällinen työkalu, joka on suunniteltu auttamaan sinua arvioimaan mahdollisia tulevia YURU-hintoja omien kasvuoletustesi perusteella. Olitpa kokenut treidaaja tai utelias sijoittaja, tämä moduuli tarjoaa yksinkertaisen ja interaktiivisen tavan ennustaa rahakkeen tuleva arvo.

1. Anna kasvuennustuksesi

Aloita antamalla haluamasi kasvuprosentti, joka voi olla joko positiivinen tai negatiivinen markkinanäkymistäsi riippuen. Tämä saattaa heijastaa YURU COIN-rahakkeisiin liittyviä odotuksiasi seuraavalle vuodelle, viidelle vuodelle tai jopa vuosikymmeniä eteenpäin.

2. Laske tulevaisuuden hinta

Kun olet antanut kasvunopeuden, napsauta Laske-painiketta. Moduuli laskee YURU-rahakkeille välittömästi ennustetun tulevan hinnan, jolloin saat selkeän kuvan siitä, kuinka ennustuksesi vaikuttaa rahakkeen arvoon ajan myötä.

3. Tutustu erilaisiin skenaarioihin

Voit kokeilla erilaisia kasvuvauhteja nähdäksesi, kuinka erilaiset markkinaolosuhteet voivat vaikuttaa YURU COIN-rahakkeiden hintaan. Tämän joustavuuden avulla voit analysoida sekä optimistisia että konservatiivisia ennusteita, mikä auttaa sinua tekemään tietoisempia päätöksiä.

4. Käyttäjien mieliala ja yhteisön tiedot

Moduuliin sisältyy myös käyttäjien mielipidetiedot, joiden avulla voit verrata ennusteitasi muiden käyttäjien ennusteisiin. Nämä yhdistetyt tiedot tarjoavat arvokkaita näkemyksiä siitä, miten yhteisö näkee YURU-rahakkeiden tulevaisuuden.

Hintaennusteen tekniset indikaattorit

Ennusteen tarkkuuden parantamiseksi moduuli hyödyntää erilaisia teknisiä indikaattoreita ja markkinatietoja. Näitä ovat:

Exponential Moving Averages (EMA): Auttaa seuraamaan rahakkeen hintatrendiä tasoittamalla vaihteluita ja tarjoamalla käsityksen mahdollisista trendin käänteistä.

Bollinger Bands: Mittaa markkinoiden volatiliteettia ja tunnistaa mahdolliset yliostetut tai ylimyydyt tilanteet.

Relative Strength Index (RSI): Arvioi YURU-rahakkeiden vauhtia sen määrittämiseksi, onko se nousu- vai laskuvaiheessa.

Moving Average Convergence Divergence (MACD): Arvioi hintaliikkeiden voimakkuutta ja suuntaa mahdollisten tulo- ja poistumispisteiden tunnistamiseksi. Yhdistämällä nämä indikaattorit reaaliaikaisiin markkinatietoihin moduuli tarjoaa dynaamisen hintaennusteen, joka auttaa sinua saamaan syvempiä näkemyksiä YURU COIN-rahakkeiden tulevaisuudesta.

Miksi YURU-rahakkeiden hinnan ennustaminen on tärkeää?

YURU-hintaennusteet ovat tärkeitä useista syistä, ja sijoittajat käyttävät niitä eri tarkoituksiin:

Sijoitusstrategian kehittäminen: Ennusteet auttavat sijoittajia laatimaan strategioita. Arvioimalla tulevia hintoja käyttäjät voivat päättää, milloin he ostavat, myyvät tai pitävät hallussaan tiettyä kryptovaluuttaa.

Riskienarviointi: Mahdollisten hinnanmuutosten ymmärtäminen auttaa sijoittajia arvioimaan tiettyyn kryptokohteeseen liittyvää riskiä. Tämä on välttämätöntä mahdollisten tappioiden hallitsemiseksi ja lieventämiseksi.

Markkina-analyysi: Ennusteet sisältävät usein markkinatrendien, uutisten ja historiallisten tietojen analysoinnin. Tämä kattava analyysi auttaa sijoittajia ymmärtämään markkinoiden dynamiikkaa ja hinnanmuutoksiin vaikuttavia tekijöitä.

Salkun hajauttaminen: ennustamalla, mitkä kryptovaluutat voivat menestyä hyvin, sijoittajat voivat hajauttaa salkkuaan vastaavasti ja hajauttaa riskin eri varallisuuseriin.

Pitkän aikavälin suunnittelu: pitkän aikavälin voittoja etsivät sijoittajat luottavat ennusteisiin tunnistaessaan kryptovaluuttoja, joilla on tulevan kasvun potentiaalia.

Psykologinen valmius: mahdollisten hintaskenaarioiden tunteminen valmistaa sijoittajia emotionaalisesti ja taloudellisesti markkinoiden epävakauteen.

Yhteisön sitouttaminen: kryptohintaennusteet herättävät usein keskustelua sijoittajayhteisössä, mikä johtaa laajempaan ymmärrykseen ja yhteiseen tietoon perustuvaan näkemykseen markkinatrendeistä.

Usein kysytyt kysymykset (UKK):

Kannattaako YURU-rahakkeisiin sijoittaa nyt?
Ennusteidesi mukaan YURU saavuttaa hinnan -- undefined, joten se on harkitsemisen arvoinen rahake.
Mikä on YURU-rahakkeiden ensi kuun hintaennuste?
YURU COIN (YURU) -hintaennustetyökalun mukaan YURU-rahakkeiden ennustettu hinta saavuttaa arvon -- undefined.
Paljonko yksi YURU maksaa vuonna 2026?
1 YURU COIN (YURU) -rahakkeen hinta tänään on $0.5508. Yllä olevan ennustusmoduulin mukaan YURU-rahakkeiden hinta kasvaa 0.00% ja saavuttaa arvon -- vuonna 2026.
Mikä on ennustettu hinta YURU-rahakkeille vuonna 2027?
YURU COIN (YURU) -rahakkeiden hinnan ennustetaan nousevan 0.00% vuosittain saavuttaen hinnan -- 1 YURU-rahakkeelle vuoteen 2027 mennessä.
Mikä on YURU-rahakkeiden arvioitu tavoitehinta vuodelle 2028?
Hintaennusteesi mukaan YURU COIN (YURU) tulee kasvamaan 0.00% ja sen arvioitu tavoitehinta on -- vuonna 2028.
Mikä on YURU-rahakkeiden arvioitu tavoitehinta vuodelle 2029?
Hintaennusteesi mukaan YURU COIN (YURU) tulee kasvamaan 0.00% ja sen arvioitu tavoitehinta on -- vuonna 2029.
Paljonko yksi YURU maksaa vuonna 2030?
1 YURU COIN (YURU) -rahakkeen hinta tänään on $0.5508. Yllä olevan ennustusmoduulin mukaan YURU-rahakkeiden hinta kasvaa 0.00% ja saavuttaa arvon -- vuonna 2030.
Mikä on YURU-rahakkeiden hintaennuste vuodelle 2040?
YURU COIN (YURU) -rahakkeiden hinnan ennustetaan nousevan 0.00% vuosittain saavuttaen hinnan -- 1 YURU-rahakkeelle vuoteen 2040 mennessä.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-11-18 00:54:04 (UTC+8)

Vastuuvapauslauseke

Kryptojen ennustesivuilla julkaistu sisältö perustuu MEXC-käyttäjien ja/tai muiden kolmansien osapuolien meille toimittamiin tietoihin ja palautteeseen. Sisältö esitetään sinulle ”sellaisenaan” vain tiedonanto- ja havainnollistamistarkoituksessa ilman minkäänlaista lupausta tai takuuta. On tärkeää huomata, että esitetyt hintaennusteet eivät välttämättä ole tarkkoja, eikä niitä pidä käsitellä sellaisina. Tulevat hinnat voivat poiketa merkittävästi esitetyistä ennusteista, eikä niihin kannata luottaa sijoituspäätöksiä tehtäessä.

Lisäksi tätä sisältöä ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi, eikä sen ole tarkoitus suositella minkään tietyn tuotteen tai palvelun ostamista. MEXC ei ole millään tavalla vastuussa sinulle mistään tappioista, joita sinulle saattaa aiheutua kryptojen hintaennustesivuillamme julkaistuun sisältöön viittaamisesta, sen käyttämisestä ja/tai siihen luottamisesta. On tärkeää tiedostaa, että digitaalisten varallisuuserien hintoihin liittyy suuri markkinariski ja hintavaihtelu. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, eikä alun perin sijoitetun summan takaisin saamisesta ole takeita. Viime kädessä olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi, eikä MEXC ole vastuussa mahdollisista tappioistasi. Muista, että aiempi tuotto ei ole ennusta luotettavasti tulevaa tuotonkehitystä. Sinun tulisi sijoittaa vain tuotteisiin, jotka tunnet ja joihin liittyvät riskit ymmärrät. Harkitse huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvottele riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä.