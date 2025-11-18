YURU COIN (YURU) -rahakkeiden hintaennuste (USD)

Anna luku väliltä -100 ja 1 000 ennustaaksesi YURU COIN-rahakkeiden hinnan % Laske *Vastuuvapauslauseke: Kaikki hintaennusteet perustuvat käyttäjän antamiin tietoihin. $0.5508 $0.5508 $0.5508 +0.84% USD Todellinen Ennuste YURU COIN-hintaennuste vuosille 2025–2050 (USD) YURU COIN (YURU) -hintaennuste vuodelle 2025 (tälle vuodelle) Ennusteesi perusteella YURU COIN saattaa kasvaa 0.00%. Se saattaa saavuttaa treidaushinnan $ 0.5508 vuonna 2025. YURU COIN (YURU) -hintaennuste vuodelle 2026 (ensi vuodelle) Ennusteesi perusteella YURU COIN saattaa kasvaa 5.00%. Se saattaa saavuttaa treidaushinnan $ 0.57834 vuonna 2026. YURU COIN (YURU) -hintaennuste vuodelle 2027 (2 vuoden kuluttua) Hintaennustemoduulin mukaan YURU-rahakkeen ennustettu vuoden 2027 tuleva hinta on $ 0.607256 10.25% kasvuvauhdilla. YURU COIN (YURU) -hintaennuste vuodelle 2028 (3 vuoden kuluttua) Hintaennustemoduulin mukaan YURU-rahakkeen ennustettu vuoden 2028 tuleva hinta on $ 0.637619 15.76% kasvuvauhdilla. YURU COIN (YURU) -hintaennuste vuodelle 2029 (4 vuoden kuluttua) Yllä olevan hintaennustemoduulin mukaisesti YURU-rahakkeiden vuoden 2029 tavoitehinta on $ 0.669500 ja kasvuvauhti 21.55%. YURU COIN (YURU) -hintaennuste vuodelle 2030 (5 vuoden kuluttua) Yllä olevan hintaennustemoduulin mukaisesti YURU-rahakkeiden vuoden 2030 tavoitehinta on $ 0.702975 ja kasvuvauhti 27.63%. YURU COIN (YURU) -hintaennuste vuodelle 2040 (15 vuoden kuluttua) Vuonna 2040 YURU COIN-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 107.89%. Se voi saavuttaa treidaushinnan $ 1.1450. YURU COIN (YURU) -hintaennuste vuodelle 2050 (25 vuoden kuluttua) Vuonna 2050 YURU COIN-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 238.64%. Se voi saavuttaa treidaushinnan $ 1.8652. Vuosi Hinta Kasvu 2025 $ 0.5508 0.00%

December 18, 2025(30 päivää) $ 0.553063 0.41% YURU COIN (YURU) -hintaennuste tänään YURU-rahakkeiden ennustettu hinta November 18, 2025(Tänään) on $0.5508 . Tämä ennuste heijastaa ilmoitetun kasvuprosentin laskettua tulosta ja antaa käyttäjille tilannekuvan tämän päivän mahdollisista hintojen muutoksista. YURU COIN (YURU) -hintaennuste huomiselle Hintaennuste November 19, 2025(Huomenna) YURU-rahakkeille, käyttäen 5% :n vuotuista kasvua, on $0.550875 . Nämä tulokset tarjoavat arvioidun näkymän rahakkeen arvolle valittujen parametrien perusteella. YURU COIN (YURU) -hintaennuste tälle viikolle November 25, 2025(Tällä viikolla) mennessä hintaennuste YURU-rahakkeille, käyttäen 5% :n vuotuista kasvua, on $0.551328 . Tämä viikoittainen ennuste on laskettu saman kasvuprosentin perusteella, jotta se antaa käsityksen mahdollisista hintatrendeistä tulevina päivinä. YURU COIN (YURU) -hintaennuste 30 päivälle Katsottaessa 30 päivää eteenpäin YURU-rahakkeiden arvioitu hinta on $0.553063 . Tämä ennuste on johdettu käyttämällä 5% :n vuotuista kasvua sen arvioimiseksi, mikä rahakkeen arvo voisi olla kuukauden kuluttua.

YURU COIN-rahakkeiden nykyiset hintatilastot Nykyinen hinta $ 0.5508$ 0.5508 $ 0.5508 Hintamuutos (24 h) +0.84% Markkina-arvo ---- -- Kierrossa oleva tarjonta ---- -- Volyymi (24 h) $ 11.34K$ 11.34K $ 11.34K Volyymi (24 h) -- YURU-rahakkeiden viimeisin hinta on $ 0.5508. Sen 24 tunnin muutos on +0.84%, ja 24 tunnin treidausvolyymi $ 11.34K. Lisäksi YURU-rahakkeiden liikkeessä oleva tarjonta on -- ja sen markkina-arvo on --. Näytä YURU-rahakkeiden reaaliaikainen hinta

Historiallinen YURU COIN-hinta Viimeisimpien YURU COIN-live-hintasivulta kerättyjen tietojen mukaan YURU COIN-rahakkeiden tämänhetkinen hinta on 0.5508USD. YURU COIN-rahakkeiden (YURU) kierrossa oleva tarjonta on 0.00 YURU , jolloin sen markkina-arvo on $-- . Kausi Muuta(%) Muuta(USD) Korkea Matala 24 tuntia 0.05% $ 0.025399 $ 0.5805 $ 0.5213

7 päivää -0.08% $ -0.049799 $ 0.6604 $ 0.4863

30 päivää -0.29% $ -0.2238 $ 0.8607 $ 0.4863 24 tunnin suorituskyky Viimeisen 24 tunnin aikana YURU COIN-rahakkeiden hinta on muuttunut $0.025399 , mikä kuvastaa 0.05% arvon muutosta. 7 päivän suorituskyky Viimeisen 7 päivän aikana YURU COIN-rahakkeiden hinta oli ylimmillään $0.6604 ja alimmillaan $0.4863 . Sen hinta on muuttunut -0.08% . Tämä viimeaikainen trendi esittelee YURU-rahakkeiden potentiaalia liikkua edelleen markkinoilla. 30 päivän suorituskyky Viimeisen kuukauden aikana YURU COIN-rahakkeiden hinta on muuttunut -0.29% , joka heijastaa noin $-0.2238 arvonmuutosta. Tämä viittaa siihen, että YURU-rahakkeiden hinta saattaa muuttua lähitulevaisuudessa lisää. Tarkista YURU COIN-rahakkeiden täydellinen hintahistoria nähdäksesi yksityiskohtaiset trendit MEXCissä Näytä koko YURU-rahakkeiden hintahistoria

Kuinka YURU COIN (YURU) -rahakkeiden hinnanennustusmoduuli toimii? YURU COIN-rahakkeiden hinnanennustusmoduuli on käyttäjäystävällinen työkalu, joka on suunniteltu auttamaan sinua arvioimaan mahdollisia tulevia YURU-hintoja omien kasvuoletustesi perusteella. Olitpa kokenut treidaaja tai utelias sijoittaja, tämä moduuli tarjoaa yksinkertaisen ja interaktiivisen tavan ennustaa rahakkeen tuleva arvo. 1. Anna kasvuennustuksesi Aloita antamalla haluamasi kasvuprosentti, joka voi olla joko positiivinen tai negatiivinen markkinanäkymistäsi riippuen. Tämä saattaa heijastaa YURU COIN-rahakkeisiin liittyviä odotuksiasi seuraavalle vuodelle, viidelle vuodelle tai jopa vuosikymmeniä eteenpäin. 2. Laske tulevaisuuden hinta Kun olet antanut kasvunopeuden, napsauta Laske-painiketta. Moduuli laskee YURU-rahakkeille välittömästi ennustetun tulevan hinnan, jolloin saat selkeän kuvan siitä, kuinka ennustuksesi vaikuttaa rahakkeen arvoon ajan myötä. 3. Tutustu erilaisiin skenaarioihin Voit kokeilla erilaisia kasvuvauhteja nähdäksesi, kuinka erilaiset markkinaolosuhteet voivat vaikuttaa YURU COIN-rahakkeiden hintaan. Tämän joustavuuden avulla voit analysoida sekä optimistisia että konservatiivisia ennusteita, mikä auttaa sinua tekemään tietoisempia päätöksiä. 4. Käyttäjien mieliala ja yhteisön tiedot Moduuliin sisältyy myös käyttäjien mielipidetiedot, joiden avulla voit verrata ennusteitasi muiden käyttäjien ennusteisiin. Nämä yhdistetyt tiedot tarjoavat arvokkaita näkemyksiä siitä, miten yhteisö näkee YURU-rahakkeiden tulevaisuuden. Hintaennusteen tekniset indikaattorit Ennusteen tarkkuuden parantamiseksi moduuli hyödyntää erilaisia teknisiä indikaattoreita ja markkinatietoja. Näitä ovat: Exponential Moving Averages (EMA): Auttaa seuraamaan rahakkeen hintatrendiä tasoittamalla vaihteluita ja tarjoamalla käsityksen mahdollisista trendin käänteistä. Bollinger Bands: Mittaa markkinoiden volatiliteettia ja tunnistaa mahdolliset yliostetut tai ylimyydyt tilanteet. Relative Strength Index (RSI): Arvioi YURU-rahakkeiden vauhtia sen määrittämiseksi, onko se nousu- vai laskuvaiheessa. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Arvioi hintaliikkeiden voimakkuutta ja suuntaa mahdollisten tulo- ja poistumispisteiden tunnistamiseksi. Yhdistämällä nämä indikaattorit reaaliaikaisiin markkinatietoihin moduuli tarjoaa dynaamisen hintaennusteen, joka auttaa sinua saamaan syvempiä näkemyksiä YURU COIN-rahakkeiden tulevaisuudesta.

Miksi YURU-rahakkeiden hinnan ennustaminen on tärkeää?

YURU-hintaennusteet ovat tärkeitä useista syistä, ja sijoittajat käyttävät niitä eri tarkoituksiin:

Sijoitusstrategian kehittäminen: Ennusteet auttavat sijoittajia laatimaan strategioita. Arvioimalla tulevia hintoja käyttäjät voivat päättää, milloin he ostavat, myyvät tai pitävät hallussaan tiettyä kryptovaluuttaa.

Riskienarviointi: Mahdollisten hinnanmuutosten ymmärtäminen auttaa sijoittajia arvioimaan tiettyyn kryptokohteeseen liittyvää riskiä. Tämä on välttämätöntä mahdollisten tappioiden hallitsemiseksi ja lieventämiseksi.

Markkina-analyysi: Ennusteet sisältävät usein markkinatrendien, uutisten ja historiallisten tietojen analysoinnin. Tämä kattava analyysi auttaa sijoittajia ymmärtämään markkinoiden dynamiikkaa ja hinnanmuutoksiin vaikuttavia tekijöitä.

Salkun hajauttaminen: ennustamalla, mitkä kryptovaluutat voivat menestyä hyvin, sijoittajat voivat hajauttaa salkkuaan vastaavasti ja hajauttaa riskin eri varallisuuseriin.

Pitkän aikavälin suunnittelu: pitkän aikavälin voittoja etsivät sijoittajat luottavat ennusteisiin tunnistaessaan kryptovaluuttoja, joilla on tulevan kasvun potentiaalia.

Psykologinen valmius: mahdollisten hintaskenaarioiden tunteminen valmistaa sijoittajia emotionaalisesti ja taloudellisesti markkinoiden epävakauteen.

Yhteisön sitouttaminen: kryptohintaennusteet herättävät usein keskustelua sijoittajayhteisössä, mikä johtaa laajempaan ymmärrykseen ja yhteiseen tietoon perustuvaan näkemykseen markkinatrendeistä.

Usein kysytyt kysymykset (UKK): Kannattaako YURU-rahakkeisiin sijoittaa nyt? Ennusteidesi mukaan YURU saavuttaa hinnan -- undefined , joten se on harkitsemisen arvoinen rahake. Mikä on YURU-rahakkeiden ensi kuun hintaennuste? YURU COIN (YURU) -hintaennustetyökalun mukaan YURU-rahakkeiden ennustettu hinta saavuttaa arvon -- undefined . Paljonko yksi YURU maksaa vuonna 2026? 1 YURU COIN (YURU) -rahakkeen hinta tänään on $0.5508 . Yllä olevan ennustusmoduulin mukaan YURU-rahakkeiden hinta kasvaa 0.00% ja saavuttaa arvon -- vuonna 2026. Mikä on ennustettu hinta YURU-rahakkeille vuonna 2027? YURU COIN (YURU) -rahakkeiden hinnan ennustetaan nousevan 0.00% vuosittain saavuttaen hinnan -- 1 YURU-rahakkeelle vuoteen 2027 mennessä. Mikä on YURU-rahakkeiden arvioitu tavoitehinta vuodelle 2028? Hintaennusteesi mukaan YURU COIN (YURU) tulee kasvamaan 0.00% ja sen arvioitu tavoitehinta on -- vuonna 2028. Mikä on YURU-rahakkeiden arvioitu tavoitehinta vuodelle 2029? Hintaennusteesi mukaan YURU COIN (YURU) tulee kasvamaan 0.00% ja sen arvioitu tavoitehinta on -- vuonna 2029. Paljonko yksi YURU maksaa vuonna 2030? 1 YURU COIN (YURU) -rahakkeen hinta tänään on $0.5508 . Yllä olevan ennustusmoduulin mukaan YURU-rahakkeiden hinta kasvaa 0.00% ja saavuttaa arvon -- vuonna 2030. Mikä on YURU-rahakkeiden hintaennuste vuodelle 2040? YURU COIN (YURU) -rahakkeiden hinnan ennustetaan nousevan 0.00% vuosittain saavuttaen hinnan -- 1 YURU-rahakkeelle vuoteen 2040 mennessä.