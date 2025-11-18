XPIN Network (XPIN) -rahakkeiden hintaennuste (USD)

Hanki XPIN Network-rahakkeiden hintaennusteita vuosille 2026, 2027, 2028, 2030 ja muille. Ennusta, kuinka paljon XPIN kasvaa seuraavan viiden vuoden tai pidemmän ajan kuluessa. Ennusta tulevat hintaskenaariot välittömästi markkinatrendien ja -tunnelman perusteella.

Anna luku väliltä -100 ja 1 000 ennustaaksesi XPIN Network-rahakkeiden hinnan
%

*Vastuuvapauslauseke: Kaikki hintaennusteet perustuvat käyttäjän antamiin tietoihin.

XPIN Network-hintaennuste
$0.0028678
+0.81%
USD
Todellinen
Ennuste
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-11-18 00:40:59 (UTC+8)

XPIN Network-hintaennuste vuosille 2025–2050 (USD)

XPIN Network (XPIN) -hintaennuste vuodelle 2025 (tälle vuodelle)

Ennusteesi perusteella XPIN Network saattaa kasvaa 0.00%. Se saattaa saavuttaa treidaushinnan $ 0.002867 vuonna 2025.

XPIN Network (XPIN) -hintaennuste vuodelle 2026 (ensi vuodelle)

Ennusteesi perusteella XPIN Network saattaa kasvaa 5.00%. Se saattaa saavuttaa treidaushinnan $ 0.003011 vuonna 2026.

XPIN Network (XPIN) -hintaennuste vuodelle 2027 (2 vuoden kuluttua)

Hintaennustemoduulin mukaan XPIN-rahakkeen ennustettu vuoden 2027 tuleva hinta on $ 0.003161 10.25% kasvuvauhdilla.

XPIN Network (XPIN) -hintaennuste vuodelle 2028 (3 vuoden kuluttua)

Hintaennustemoduulin mukaan XPIN-rahakkeen ennustettu vuoden 2028 tuleva hinta on $ 0.003319 15.76% kasvuvauhdilla.

XPIN Network (XPIN) -hintaennuste vuodelle 2029 (4 vuoden kuluttua)

Yllä olevan hintaennustemoduulin mukaisesti XPIN-rahakkeiden vuoden 2029 tavoitehinta on $ 0.003485 ja kasvuvauhti 21.55%.

XPIN Network (XPIN) -hintaennuste vuodelle 2030 (5 vuoden kuluttua)

Yllä olevan hintaennustemoduulin mukaisesti XPIN-rahakkeiden vuoden 2030 tavoitehinta on $ 0.003660 ja kasvuvauhti 27.63%.

XPIN Network (XPIN) -hintaennuste vuodelle 2040 (15 vuoden kuluttua)

Vuonna 2040 XPIN Network-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 107.89%. Se voi saavuttaa treidaushinnan $ 0.005961.

XPIN Network (XPIN) -hintaennuste vuodelle 2050 (25 vuoden kuluttua)

Vuonna 2050 XPIN Network-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 238.64%. Se voi saavuttaa treidaushinnan $ 0.009711.

Vuosi
Hinta
Kasvu
  • 2025
    $ 0.002867
    0.00%
  • 2026
    $ 0.003011
    5.00%
  • 2027
    $ 0.003161
    10.25%
  • 2028
    $ 0.003319
    15.76%
  • 2029
    $ 0.003485
    21.55%
  • 2030
    $ 0.003660
    27.63%
  • 2031
    $ 0.003843
    34.01%
  • 2032
    $ 0.004035
    40.71%
Vuosi
Hinta
Kasvu
  • 2033
    $ 0.004237
    47.75%
  • 2034
    $ 0.004448
    55.13%
  • 2035
    $ 0.004671
    62.89%
  • 2036
    $ 0.004904
    71.03%
  • 2037
    $ 0.005150
    79.59%
  • 2038
    $ 0.005407
    88.56%
  • 2039
    $ 0.005678
    97.99%
  • 2040
    $ 0.005961
    107.89%
Lyhyen aikavälin XPIN Network-hintaennuste tälle päivälle, huomiselle, tälle viikolle ja 30 seuraavalle päivälle

Päivämäärä
Hintaennuste
Kasvu
  • November 18, 2025(Tänään)
    $ 0.002867
    0.00%
  • November 19, 2025(Huomenna)
    $ 0.002868
    0.01%
  • November 25, 2025(Tällä viikolla)
    $ 0.002870
    0.10%
  • December 18, 2025(30 päivää)
    $ 0.002879
    0.41%
XPIN Network (XPIN) -hintaennuste tänään

XPIN-rahakkeiden ennustettu hinta November 18, 2025(Tänään) on $0.002867. Tämä ennuste heijastaa ilmoitetun kasvuprosentin laskettua tulosta ja antaa käyttäjille tilannekuvan tämän päivän mahdollisista hintojen muutoksista.

XPIN Network (XPIN) -hintaennuste huomiselle

Hintaennuste November 19, 2025(Huomenna) XPIN-rahakkeille, käyttäen 5%:n vuotuista kasvua, on $0.002868. Nämä tulokset tarjoavat arvioidun näkymän rahakkeen arvolle valittujen parametrien perusteella.

XPIN Network (XPIN) -hintaennuste tälle viikolle

November 25, 2025(Tällä viikolla) mennessä hintaennuste XPIN-rahakkeille, käyttäen 5%:n vuotuista kasvua, on $0.002870. Tämä viikoittainen ennuste on laskettu saman kasvuprosentin perusteella, jotta se antaa käsityksen mahdollisista hintatrendeistä tulevina päivinä.

XPIN Network (XPIN) -hintaennuste 30 päivälle

Katsottaessa 30 päivää eteenpäin XPIN-rahakkeiden arvioitu hinta on $0.002879. Tämä ennuste on johdettu käyttämällä 5%:n vuotuista kasvua sen arvioimiseksi, mikä rahakkeen arvo voisi olla kuukauden kuluttua.

XPIN Network-rahakkeiden nykyiset hintatilastot

$ 0.0028678
+0.81%

$ 50.21M
17.51B
$ 160.73K
XPIN-rahakkeiden viimeisin hinta on $ 0.0028678. Sen 24 tunnin muutos on +0.81%, ja 24 tunnin treidausvolyymi $ 160.73K.
Lisäksi XPIN-rahakkeiden liikkeessä oleva tarjonta on 17.51B ja sen markkina-arvo on $ 50.21M.

Kuinka XPIN Network (XPIN) -rahakkeita ostetaan

Yritätkö ostaa XPIN-rahakkeita? Voit nyt ostaa XPIN-rahakkeita luottokortilla, tilisiirrolla, P2P:llä ja monilla muilla maksutavoilla. Opi ostamaan XPIN Network-rahakkeita ja aloita MEXCissä nyt!

Opi ostamaan XPIN-rahakkeita nyt

Historiallinen XPIN Network-hinta

Viimeisimpien XPIN Network-live-hintasivulta kerättyjen tietojen mukaan XPIN Network-rahakkeiden tämänhetkinen hinta on 0.002867USD. XPIN Network-rahakkeiden (XPIN) kierrossa oleva tarjonta on 0.00 XPIN, jolloin sen markkina-arvo on $50.21M.

Kausi
Muuta(%)
Muuta(USD)
Korkea
Matala
  • 24 tuntia
    -0.08%
    $ -0.000275
    $ 0.003212
    $ 0.00282
  • 7 päivää
    -0.24%
    $ -0.000941
    $ 0.004129
    $ 0.00282
  • 30 päivää
    -0.01%
    $ -0.000051
    $ 0.010408
    $ 0.002764
24 tunnin suorituskyky

Viimeisen 24 tunnin aikana XPIN Network-rahakkeiden hinta on muuttunut $-0.000275, mikä kuvastaa -0.08% arvon muutosta.

7 päivän suorituskyky

Viimeisen 7 päivän aikana XPIN Network-rahakkeiden hinta oli ylimmillään $0.004129 ja alimmillaan $0.00282. Sen hinta on muuttunut -0.24%. Tämä viimeaikainen trendi esittelee XPIN-rahakkeiden potentiaalia liikkua edelleen markkinoilla.

30 päivän suorituskyky

Viimeisen kuukauden aikana XPIN Network-rahakkeiden hinta on muuttunut -0.01%, joka heijastaa noin $-0.000051 arvonmuutosta. Tämä viittaa siihen, että XPIN-rahakkeiden hinta saattaa muuttua lähitulevaisuudessa lisää.

Tarkista XPIN Network-rahakkeiden täydellinen hintahistoria nähdäksesi yksityiskohtaiset trendit MEXCissä

Näytä koko XPIN-rahakkeiden hintahistoria

Kuinka XPIN Network (XPIN) -rahakkeiden hinnanennustusmoduuli toimii?

XPIN Network-rahakkeiden hinnanennustusmoduuli on käyttäjäystävällinen työkalu, joka on suunniteltu auttamaan sinua arvioimaan mahdollisia tulevia XPIN-hintoja omien kasvuoletustesi perusteella. Olitpa kokenut treidaaja tai utelias sijoittaja, tämä moduuli tarjoaa yksinkertaisen ja interaktiivisen tavan ennustaa rahakkeen tuleva arvo.

1. Anna kasvuennustuksesi

Aloita antamalla haluamasi kasvuprosentti, joka voi olla joko positiivinen tai negatiivinen markkinanäkymistäsi riippuen. Tämä saattaa heijastaa XPIN Network-rahakkeisiin liittyviä odotuksiasi seuraavalle vuodelle, viidelle vuodelle tai jopa vuosikymmeniä eteenpäin.

2. Laske tulevaisuuden hinta

Kun olet antanut kasvunopeuden, napsauta Laske-painiketta. Moduuli laskee XPIN-rahakkeille välittömästi ennustetun tulevan hinnan, jolloin saat selkeän kuvan siitä, kuinka ennustuksesi vaikuttaa rahakkeen arvoon ajan myötä.

3. Tutustu erilaisiin skenaarioihin

Voit kokeilla erilaisia kasvuvauhteja nähdäksesi, kuinka erilaiset markkinaolosuhteet voivat vaikuttaa XPIN Network-rahakkeiden hintaan. Tämän joustavuuden avulla voit analysoida sekä optimistisia että konservatiivisia ennusteita, mikä auttaa sinua tekemään tietoisempia päätöksiä.

4. Käyttäjien mieliala ja yhteisön tiedot

Moduuliin sisältyy myös käyttäjien mielipidetiedot, joiden avulla voit verrata ennusteitasi muiden käyttäjien ennusteisiin. Nämä yhdistetyt tiedot tarjoavat arvokkaita näkemyksiä siitä, miten yhteisö näkee XPIN-rahakkeiden tulevaisuuden.

Hintaennusteen tekniset indikaattorit

Ennusteen tarkkuuden parantamiseksi moduuli hyödyntää erilaisia teknisiä indikaattoreita ja markkinatietoja. Näitä ovat:

Exponential Moving Averages (EMA): Auttaa seuraamaan rahakkeen hintatrendiä tasoittamalla vaihteluita ja tarjoamalla käsityksen mahdollisista trendin käänteistä.

Bollinger Bands: Mittaa markkinoiden volatiliteettia ja tunnistaa mahdolliset yliostetut tai ylimyydyt tilanteet.

Relative Strength Index (RSI): Arvioi XPIN-rahakkeiden vauhtia sen määrittämiseksi, onko se nousu- vai laskuvaiheessa.

Moving Average Convergence Divergence (MACD): Arvioi hintaliikkeiden voimakkuutta ja suuntaa mahdollisten tulo- ja poistumispisteiden tunnistamiseksi. Yhdistämällä nämä indikaattorit reaaliaikaisiin markkinatietoihin moduuli tarjoaa dynaamisen hintaennusteen, joka auttaa sinua saamaan syvempiä näkemyksiä XPIN Network-rahakkeiden tulevaisuudesta.

Miksi XPIN-rahakkeiden hinnan ennustaminen on tärkeää?

XPIN-hintaennusteet ovat tärkeitä useista syistä, ja sijoittajat käyttävät niitä eri tarkoituksiin:

Sijoitusstrategian kehittäminen: Ennusteet auttavat sijoittajia laatimaan strategioita. Arvioimalla tulevia hintoja käyttäjät voivat päättää, milloin he ostavat, myyvät tai pitävät hallussaan tiettyä kryptovaluuttaa.

Riskienarviointi: Mahdollisten hinnanmuutosten ymmärtäminen auttaa sijoittajia arvioimaan tiettyyn kryptokohteeseen liittyvää riskiä. Tämä on välttämätöntä mahdollisten tappioiden hallitsemiseksi ja lieventämiseksi.

Markkina-analyysi: Ennusteet sisältävät usein markkinatrendien, uutisten ja historiallisten tietojen analysoinnin. Tämä kattava analyysi auttaa sijoittajia ymmärtämään markkinoiden dynamiikkaa ja hinnanmuutoksiin vaikuttavia tekijöitä.

Salkun hajauttaminen: ennustamalla, mitkä kryptovaluutat voivat menestyä hyvin, sijoittajat voivat hajauttaa salkkuaan vastaavasti ja hajauttaa riskin eri varallisuuseriin.

Pitkän aikavälin suunnittelu: pitkän aikavälin voittoja etsivät sijoittajat luottavat ennusteisiin tunnistaessaan kryptovaluuttoja, joilla on tulevan kasvun potentiaalia.

Psykologinen valmius: mahdollisten hintaskenaarioiden tunteminen valmistaa sijoittajia emotionaalisesti ja taloudellisesti markkinoiden epävakauteen.

Yhteisön sitouttaminen: kryptohintaennusteet herättävät usein keskustelua sijoittajayhteisössä, mikä johtaa laajempaan ymmärrykseen ja yhteiseen tietoon perustuvaan näkemykseen markkinatrendeistä.

Usein kysytyt kysymykset (UKK):

Kannattaako XPIN-rahakkeisiin sijoittaa nyt?
Ennusteidesi mukaan XPIN saavuttaa hinnan -- undefined, joten se on harkitsemisen arvoinen rahake.
Mikä on XPIN-rahakkeiden ensi kuun hintaennuste?
XPIN Network (XPIN) -hintaennustetyökalun mukaan XPIN-rahakkeiden ennustettu hinta saavuttaa arvon -- undefined.
Paljonko yksi XPIN maksaa vuonna 2026?
1 XPIN Network (XPIN) -rahakkeen hinta tänään on $0.002867. Yllä olevan ennustusmoduulin mukaan XPIN-rahakkeiden hinta kasvaa 0.00% ja saavuttaa arvon -- vuonna 2026.
Mikä on ennustettu hinta XPIN-rahakkeille vuonna 2027?
XPIN Network (XPIN) -rahakkeiden hinnan ennustetaan nousevan 0.00% vuosittain saavuttaen hinnan -- 1 XPIN-rahakkeelle vuoteen 2027 mennessä.
Mikä on XPIN-rahakkeiden arvioitu tavoitehinta vuodelle 2028?
Hintaennusteesi mukaan XPIN Network (XPIN) tulee kasvamaan 0.00% ja sen arvioitu tavoitehinta on -- vuonna 2028.
Mikä on XPIN-rahakkeiden arvioitu tavoitehinta vuodelle 2029?
Hintaennusteesi mukaan XPIN Network (XPIN) tulee kasvamaan 0.00% ja sen arvioitu tavoitehinta on -- vuonna 2029.
Paljonko yksi XPIN maksaa vuonna 2030?
1 XPIN Network (XPIN) -rahakkeen hinta tänään on $0.002867. Yllä olevan ennustusmoduulin mukaan XPIN-rahakkeiden hinta kasvaa 0.00% ja saavuttaa arvon -- vuonna 2030.
Mikä on XPIN-rahakkeiden hintaennuste vuodelle 2040?
XPIN Network (XPIN) -rahakkeiden hinnan ennustetaan nousevan 0.00% vuosittain saavuttaen hinnan -- 1 XPIN-rahakkeelle vuoteen 2040 mennessä.
Vastuuvapauslauseke

Kryptojen ennustesivuilla julkaistu sisältö perustuu MEXC-käyttäjien ja/tai muiden kolmansien osapuolien meille toimittamiin tietoihin ja palautteeseen. Sisältö esitetään sinulle ”sellaisenaan” vain tiedonanto- ja havainnollistamistarkoituksessa ilman minkäänlaista lupausta tai takuuta. On tärkeää huomata, että esitetyt hintaennusteet eivät välttämättä ole tarkkoja, eikä niitä pidä käsitellä sellaisina. Tulevat hinnat voivat poiketa merkittävästi esitetyistä ennusteista, eikä niihin kannata luottaa sijoituspäätöksiä tehtäessä.

Lisäksi tätä sisältöä ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi, eikä sen ole tarkoitus suositella minkään tietyn tuotteen tai palvelun ostamista. MEXC ei ole millään tavalla vastuussa sinulle mistään tappioista, joita sinulle saattaa aiheutua kryptojen hintaennustesivuillamme julkaistuun sisältöön viittaamisesta, sen käyttämisestä ja/tai siihen luottamisesta. On tärkeää tiedostaa, että digitaalisten varallisuuserien hintoihin liittyy suuri markkinariski ja hintavaihtelu. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, eikä alun perin sijoitetun summan takaisin saamisesta ole takeita. Viime kädessä olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi, eikä MEXC ole vastuussa mahdollisista tappioistasi. Muista, että aiempi tuotto ei ole ennusta luotettavasti tulevaa tuotonkehitystä. Sinun tulisi sijoittaa vain tuotteisiin, jotka tunnet ja joihin liittyvät riskit ymmärrät. Harkitse huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvottele riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä.