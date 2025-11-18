WEED Token (WEED) -rahakkeiden hintaennuste (USD)

Hanki WEED Token-rahakkeiden hintaennusteita vuosille 2026, 2027, 2028, 2030 ja muille. Ennusta, kuinka paljon WEED kasvaa seuraavan viiden vuoden tai pidemmän ajan kuluessa. Ennusta tulevat hintaskenaariot välittömästi markkinatrendien ja -tunnelman perusteella.

Anna luku väliltä -100 ja 1 000 ennustaaksesi WEED Token-rahakkeiden hinnan
%

*Vastuuvapauslauseke: Kaikki hintaennusteet perustuvat käyttäjän antamiin tietoihin.

WEED Token-hintaennuste
$0.0034696
+0.10%
USD
Todellinen
Ennuste
WEED Token-hintaennuste vuosille 2025–2050 (USD)

WEED Token (WEED) -hintaennuste vuodelle 2025 (tälle vuodelle)

Ennusteesi perusteella WEED Token saattaa kasvaa 0.00%. Se saattaa saavuttaa treidaushinnan $ 0.003469 vuonna 2025.

WEED Token (WEED) -hintaennuste vuodelle 2026 (ensi vuodelle)

Ennusteesi perusteella WEED Token saattaa kasvaa 5.00%. Se saattaa saavuttaa treidaushinnan $ 0.003643 vuonna 2026.

WEED Token (WEED) -hintaennuste vuodelle 2027 (2 vuoden kuluttua)

Hintaennustemoduulin mukaan WEED-rahakkeen ennustettu vuoden 2027 tuleva hinta on $ 0.003825 10.25% kasvuvauhdilla.

WEED Token (WEED) -hintaennuste vuodelle 2028 (3 vuoden kuluttua)

Hintaennustemoduulin mukaan WEED-rahakkeen ennustettu vuoden 2028 tuleva hinta on $ 0.004016 15.76% kasvuvauhdilla.

WEED Token (WEED) -hintaennuste vuodelle 2029 (4 vuoden kuluttua)

Yllä olevan hintaennustemoduulin mukaisesti WEED-rahakkeiden vuoden 2029 tavoitehinta on $ 0.004217 ja kasvuvauhti 21.55%.

WEED Token (WEED) -hintaennuste vuodelle 2030 (5 vuoden kuluttua)

Yllä olevan hintaennustemoduulin mukaisesti WEED-rahakkeiden vuoden 2030 tavoitehinta on $ 0.004428 ja kasvuvauhti 27.63%.

WEED Token (WEED) -hintaennuste vuodelle 2040 (15 vuoden kuluttua)

Vuonna 2040 WEED Token-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 107.89%. Se voi saavuttaa treidaushinnan $ 0.007213.

WEED Token (WEED) -hintaennuste vuodelle 2050 (25 vuoden kuluttua)

Vuonna 2050 WEED Token-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 238.64%. Se voi saavuttaa treidaushinnan $ 0.011749.

Vuosi
Hinta
Kasvu
  • 2025
    $ 0.003469
    0.00%
  • 2026
    $ 0.003643
    5.00%
  • 2027
    $ 0.003825
    10.25%
  • 2028
    $ 0.004016
    15.76%
  • 2029
    $ 0.004217
    21.55%
  • 2030
    $ 0.004428
    27.63%
  • 2031
    $ 0.004649
    34.01%
  • 2032
    $ 0.004882
    40.71%
Vuosi
Hinta
Kasvu
  • 2033
    $ 0.005126
    47.75%
  • 2034
    $ 0.005382
    55.13%
  • 2035
    $ 0.005651
    62.89%
  • 2036
    $ 0.005934
    71.03%
  • 2037
    $ 0.006230
    79.59%
  • 2038
    $ 0.006542
    88.56%
  • 2039
    $ 0.006869
    97.99%
  • 2040
    $ 0.007213
    107.89%
Näytä lisää

Lyhyen aikavälin WEED Token-hintaennuste tälle päivälle, huomiselle, tälle viikolle ja 30 seuraavalle päivälle

Päivämäärä
Hintaennuste
Kasvu
  • November 18, 2025(Tänään)
    $ 0.003469
    0.00%
  • November 19, 2025(Huomenna)
    $ 0.003470
    0.01%
  • November 25, 2025(Tällä viikolla)
    $ 0.003472
    0.10%
  • December 18, 2025(30 päivää)
    $ 0.003483
    0.41%
WEED Token (WEED) -hintaennuste tänään

WEED-rahakkeiden ennustettu hinta November 18, 2025(Tänään) on $0.003469. Tämä ennuste heijastaa ilmoitetun kasvuprosentin laskettua tulosta ja antaa käyttäjille tilannekuvan tämän päivän mahdollisista hintojen muutoksista.

WEED Token (WEED) -hintaennuste huomiselle

Hintaennuste November 19, 2025(Huomenna) WEED-rahakkeille, käyttäen 5%:n vuotuista kasvua, on $0.003470. Nämä tulokset tarjoavat arvioidun näkymän rahakkeen arvolle valittujen parametrien perusteella.

WEED Token (WEED) -hintaennuste tälle viikolle

November 25, 2025(Tällä viikolla) mennessä hintaennuste WEED-rahakkeille, käyttäen 5%:n vuotuista kasvua, on $0.003472. Tämä viikoittainen ennuste on laskettu saman kasvuprosentin perusteella, jotta se antaa käsityksen mahdollisista hintatrendeistä tulevina päivinä.

WEED Token (WEED) -hintaennuste 30 päivälle

Katsottaessa 30 päivää eteenpäin WEED-rahakkeiden arvioitu hinta on $0.003483. Tämä ennuste on johdettu käyttämällä 5%:n vuotuista kasvua sen arvioimiseksi, mikä rahakkeen arvo voisi olla kuukauden kuluttua.

WEED Token-rahakkeiden nykyiset hintatilastot

$ 0.0034696
+0.10%

--
--
$ 54.90K
--

WEED-rahakkeiden viimeisin hinta on $ 0.0034696. Sen 24 tunnin muutos on +0.10%, ja 24 tunnin treidausvolyymi $ 54.90K.
Lisäksi WEED-rahakkeiden liikkeessä oleva tarjonta on -- ja sen markkina-arvo on --.

Kuinka WEED Token (WEED) -rahakkeita ostetaan

Yritätkö ostaa WEED-rahakkeita? Voit nyt ostaa WEED-rahakkeita luottokortilla, tilisiirrolla, P2P:llä ja monilla muilla maksutavoilla. Opi ostamaan WEED Token-rahakkeita ja aloita MEXCissä nyt!

Historiallinen WEED Token-hinta

Viimeisimpien WEED Token-live-hintasivulta kerättyjen tietojen mukaan WEED Token-rahakkeiden tämänhetkinen hinta on 0.003469USD. WEED Token-rahakkeiden (WEED) kierrossa oleva tarjonta on 0.00 WEED, jolloin sen markkina-arvo on $--.

Kausi
Muuta(%)
Muuta(USD)
Korkea
Matala
  • 24 tuntia
    0.00%
    $ 0.000010
    $ 0.003558
    $ 0.003402
  • 7 päivää
    -0.38%
    $ -0.002173
    $ 0.005703
    $ 0.00313
  • 30 päivää
    -0.91%
    $ -0.035330
    $ 0.0995
    $ 0.00313
24 tunnin suorituskyky

Viimeisen 24 tunnin aikana WEED Token-rahakkeiden hinta on muuttunut $0.000010, mikä kuvastaa 0.00% arvon muutosta.

7 päivän suorituskyky

Viimeisen 7 päivän aikana WEED Token-rahakkeiden hinta oli ylimmillään $0.005703 ja alimmillaan $0.00313. Sen hinta on muuttunut -0.38%. Tämä viimeaikainen trendi esittelee WEED-rahakkeiden potentiaalia liikkua edelleen markkinoilla.

30 päivän suorituskyky

Viimeisen kuukauden aikana WEED Token-rahakkeiden hinta on muuttunut -0.91%, joka heijastaa noin $-0.035330 arvonmuutosta. Tämä viittaa siihen, että WEED-rahakkeiden hinta saattaa muuttua lähitulevaisuudessa lisää.

Tarkista WEED Token-rahakkeiden täydellinen hintahistoria nähdäksesi yksityiskohtaiset trendit MEXCissä

Kuinka WEED Token (WEED) -rahakkeiden hinnanennustusmoduuli toimii?

WEED Token-rahakkeiden hinnanennustusmoduuli on käyttäjäystävällinen työkalu, joka on suunniteltu auttamaan sinua arvioimaan mahdollisia tulevia WEED-hintoja omien kasvuoletustesi perusteella. Olitpa kokenut treidaaja tai utelias sijoittaja, tämä moduuli tarjoaa yksinkertaisen ja interaktiivisen tavan ennustaa rahakkeen tuleva arvo.

1. Anna kasvuennustuksesi

Aloita antamalla haluamasi kasvuprosentti, joka voi olla joko positiivinen tai negatiivinen markkinanäkymistäsi riippuen. Tämä saattaa heijastaa WEED Token-rahakkeisiin liittyviä odotuksiasi seuraavalle vuodelle, viidelle vuodelle tai jopa vuosikymmeniä eteenpäin.

2. Laske tulevaisuuden hinta

Kun olet antanut kasvunopeuden, napsauta Laske-painiketta. Moduuli laskee WEED-rahakkeille välittömästi ennustetun tulevan hinnan, jolloin saat selkeän kuvan siitä, kuinka ennustuksesi vaikuttaa rahakkeen arvoon ajan myötä.

3. Tutustu erilaisiin skenaarioihin

Voit kokeilla erilaisia kasvuvauhteja nähdäksesi, kuinka erilaiset markkinaolosuhteet voivat vaikuttaa WEED Token-rahakkeiden hintaan. Tämän joustavuuden avulla voit analysoida sekä optimistisia että konservatiivisia ennusteita, mikä auttaa sinua tekemään tietoisempia päätöksiä.

4. Käyttäjien mieliala ja yhteisön tiedot

Moduuliin sisältyy myös käyttäjien mielipidetiedot, joiden avulla voit verrata ennusteitasi muiden käyttäjien ennusteisiin. Nämä yhdistetyt tiedot tarjoavat arvokkaita näkemyksiä siitä, miten yhteisö näkee WEED-rahakkeiden tulevaisuuden.

Hintaennusteen tekniset indikaattorit

Ennusteen tarkkuuden parantamiseksi moduuli hyödyntää erilaisia teknisiä indikaattoreita ja markkinatietoja. Näitä ovat:

Exponential Moving Averages (EMA): Auttaa seuraamaan rahakkeen hintatrendiä tasoittamalla vaihteluita ja tarjoamalla käsityksen mahdollisista trendin käänteistä.

Bollinger Bands: Mittaa markkinoiden volatiliteettia ja tunnistaa mahdolliset yliostetut tai ylimyydyt tilanteet.

Relative Strength Index (RSI): Arvioi WEED-rahakkeiden vauhtia sen määrittämiseksi, onko se nousu- vai laskuvaiheessa.

Moving Average Convergence Divergence (MACD): Arvioi hintaliikkeiden voimakkuutta ja suuntaa mahdollisten tulo- ja poistumispisteiden tunnistamiseksi. Yhdistämällä nämä indikaattorit reaaliaikaisiin markkinatietoihin moduuli tarjoaa dynaamisen hintaennusteen, joka auttaa sinua saamaan syvempiä näkemyksiä WEED Token-rahakkeiden tulevaisuudesta.

Miksi WEED-rahakkeiden hinnan ennustaminen on tärkeää?

WEED-hintaennusteet ovat tärkeitä useista syistä, ja sijoittajat käyttävät niitä eri tarkoituksiin:

Sijoitusstrategian kehittäminen: Ennusteet auttavat sijoittajia laatimaan strategioita. Arvioimalla tulevia hintoja käyttäjät voivat päättää, milloin he ostavat, myyvät tai pitävät hallussaan tiettyä kryptovaluuttaa.

Riskienarviointi: Mahdollisten hinnanmuutosten ymmärtäminen auttaa sijoittajia arvioimaan tiettyyn kryptokohteeseen liittyvää riskiä. Tämä on välttämätöntä mahdollisten tappioiden hallitsemiseksi ja lieventämiseksi.

Markkina-analyysi: Ennusteet sisältävät usein markkinatrendien, uutisten ja historiallisten tietojen analysoinnin. Tämä kattava analyysi auttaa sijoittajia ymmärtämään markkinoiden dynamiikkaa ja hinnanmuutoksiin vaikuttavia tekijöitä.

Salkun hajauttaminen: ennustamalla, mitkä kryptovaluutat voivat menestyä hyvin, sijoittajat voivat hajauttaa salkkuaan vastaavasti ja hajauttaa riskin eri varallisuuseriin.

Pitkän aikavälin suunnittelu: pitkän aikavälin voittoja etsivät sijoittajat luottavat ennusteisiin tunnistaessaan kryptovaluuttoja, joilla on tulevan kasvun potentiaalia.

Psykologinen valmius: mahdollisten hintaskenaarioiden tunteminen valmistaa sijoittajia emotionaalisesti ja taloudellisesti markkinoiden epävakauteen.

Yhteisön sitouttaminen: kryptohintaennusteet herättävät usein keskustelua sijoittajayhteisössä, mikä johtaa laajempaan ymmärrykseen ja yhteiseen tietoon perustuvaan näkemykseen markkinatrendeistä.

Usein kysytyt kysymykset (UKK):

Kannattaako WEED-rahakkeisiin sijoittaa nyt?
Ennusteidesi mukaan WEED saavuttaa hinnan -- undefined, joten se on harkitsemisen arvoinen rahake.
Mikä on WEED-rahakkeiden ensi kuun hintaennuste?
WEED Token (WEED) -hintaennustetyökalun mukaan WEED-rahakkeiden ennustettu hinta saavuttaa arvon -- undefined.
Paljonko yksi WEED maksaa vuonna 2026?
1 WEED Token (WEED) -rahakkeen hinta tänään on $0.003469. Yllä olevan ennustusmoduulin mukaan WEED-rahakkeiden hinta kasvaa 0.00% ja saavuttaa arvon -- vuonna 2026.
Mikä on ennustettu hinta WEED-rahakkeille vuonna 2027?
WEED Token (WEED) -rahakkeiden hinnan ennustetaan nousevan 0.00% vuosittain saavuttaen hinnan -- 1 WEED-rahakkeelle vuoteen 2027 mennessä.
Mikä on WEED-rahakkeiden arvioitu tavoitehinta vuodelle 2028?
Hintaennusteesi mukaan WEED Token (WEED) tulee kasvamaan 0.00% ja sen arvioitu tavoitehinta on -- vuonna 2028.
Mikä on WEED-rahakkeiden arvioitu tavoitehinta vuodelle 2029?
Hintaennusteesi mukaan WEED Token (WEED) tulee kasvamaan 0.00% ja sen arvioitu tavoitehinta on -- vuonna 2029.
Paljonko yksi WEED maksaa vuonna 2030?
1 WEED Token (WEED) -rahakkeen hinta tänään on $0.003469. Yllä olevan ennustusmoduulin mukaan WEED-rahakkeiden hinta kasvaa 0.00% ja saavuttaa arvon -- vuonna 2030.
Mikä on WEED-rahakkeiden hintaennuste vuodelle 2040?
WEED Token (WEED) -rahakkeiden hinnan ennustetaan nousevan 0.00% vuosittain saavuttaen hinnan -- 1 WEED-rahakkeelle vuoteen 2040 mennessä.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-11-18 00:40:02 (UTC+8)

Vastuuvapauslauseke

Kryptojen ennustesivuilla julkaistu sisältö perustuu MEXC-käyttäjien ja/tai muiden kolmansien osapuolien meille toimittamiin tietoihin ja palautteeseen. Sisältö esitetään sinulle ”sellaisenaan” vain tiedonanto- ja havainnollistamistarkoituksessa ilman minkäänlaista lupausta tai takuuta. On tärkeää huomata, että esitetyt hintaennusteet eivät välttämättä ole tarkkoja, eikä niitä pidä käsitellä sellaisina. Tulevat hinnat voivat poiketa merkittävästi esitetyistä ennusteista, eikä niihin kannata luottaa sijoituspäätöksiä tehtäessä.

Lisäksi tätä sisältöä ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi, eikä sen ole tarkoitus suositella minkään tietyn tuotteen tai palvelun ostamista. MEXC ei ole millään tavalla vastuussa sinulle mistään tappioista, joita sinulle saattaa aiheutua kryptojen hintaennustesivuillamme julkaistuun sisältöön viittaamisesta, sen käyttämisestä ja/tai siihen luottamisesta. On tärkeää tiedostaa, että digitaalisten varallisuuserien hintoihin liittyy suuri markkinariski ja hintavaihtelu. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, eikä alun perin sijoitetun summan takaisin saamisesta ole takeita. Viime kädessä olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi, eikä MEXC ole vastuussa mahdollisista tappioistasi. Muista, että aiempi tuotto ei ole ennusta luotettavasti tulevaa tuotonkehitystä. Sinun tulisi sijoittaa vain tuotteisiin, jotka tunnet ja joihin liittyvät riskit ymmärrät. Harkitse huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvottele riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä.