Tuna Chain (TUNACHAIN) -rahakkeiden hintaennuste (USD)

Hanki Tuna Chain-rahakkeiden hintaennusteita vuosille 2026, 2027, 2028, 2030 ja muille. Ennusta, kuinka paljon TUNACHAIN kasvaa seuraavan viiden vuoden tai pidemmän ajan kuluessa. Ennusta tulevat hintaskenaariot välittömästi markkinatrendien ja -tunnelman perusteella.

Osta TUNACHAIN-rahaketta

Anna luku väliltä -100 ja 1 000 ennustaaksesi Tuna Chain-rahakkeiden hinnan % Laske *Vastuuvapauslauseke: Kaikki hintaennusteet perustuvat käyttäjän antamiin tietoihin. $0.0004612 $0.0004612 $0.0004612 +0.34% USD Todellinen Ennuste Tuna Chain-hintaennuste vuosille 2025–2050 (USD) Tuna Chain (TUNACHAIN) -hintaennuste vuodelle 2025 (tälle vuodelle) Ennusteesi perusteella Tuna Chain saattaa kasvaa 0.00%. Se saattaa saavuttaa treidaushinnan $ 0.000461 vuonna 2025. Tuna Chain (TUNACHAIN) -hintaennuste vuodelle 2026 (ensi vuodelle) Ennusteesi perusteella Tuna Chain saattaa kasvaa 5.00%. Se saattaa saavuttaa treidaushinnan $ 0.000484 vuonna 2026. Tuna Chain (TUNACHAIN) -hintaennuste vuodelle 2027 (2 vuoden kuluttua) Hintaennustemoduulin mukaan TUNACHAIN-rahakkeen ennustettu vuoden 2027 tuleva hinta on $ 0.000508 10.25% kasvuvauhdilla. Tuna Chain (TUNACHAIN) -hintaennuste vuodelle 2028 (3 vuoden kuluttua) Hintaennustemoduulin mukaan TUNACHAIN-rahakkeen ennustettu vuoden 2028 tuleva hinta on $ 0.000533 15.76% kasvuvauhdilla. Tuna Chain (TUNACHAIN) -hintaennuste vuodelle 2029 (4 vuoden kuluttua) Yllä olevan hintaennustemoduulin mukaisesti TUNACHAIN-rahakkeiden vuoden 2029 tavoitehinta on $ 0.000560 ja kasvuvauhti 21.55%. Tuna Chain (TUNACHAIN) -hintaennuste vuodelle 2030 (5 vuoden kuluttua) Yllä olevan hintaennustemoduulin mukaisesti TUNACHAIN-rahakkeiden vuoden 2030 tavoitehinta on $ 0.000588 ja kasvuvauhti 27.63%. Tuna Chain (TUNACHAIN) -hintaennuste vuodelle 2040 (15 vuoden kuluttua) Vuonna 2040 Tuna Chain-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 107.89%. Se voi saavuttaa treidaushinnan $ 0.000958. Tuna Chain (TUNACHAIN) -hintaennuste vuodelle 2050 (25 vuoden kuluttua) Vuonna 2050 Tuna Chain-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 238.64%. Se voi saavuttaa treidaushinnan $ 0.001561. Vuosi Hinta Kasvu 2025 $ 0.000461 0.00%

2026 $ 0.000484 5.00%

2027 $ 0.000508 10.25%

2028 $ 0.000533 15.76%

2029 $ 0.000560 21.55%

2030 $ 0.000588 27.63%

2031 $ 0.000618 34.01%

2032 $ 0.000648 40.71% Vuosi Hinta Kasvu 2033 $ 0.000681 47.75%

2034 $ 0.000715 55.13%

2035 $ 0.000751 62.89%

2036 $ 0.000788 71.03%

2037 $ 0.000828 79.59%

2038 $ 0.000869 88.56%

2039 $ 0.000913 97.99%

2040 $ 0.000958 107.89% Näytä lisää Lyhyen aikavälin Tuna Chain-hintaennuste tälle päivälle, huomiselle, tälle viikolle ja 30 seuraavalle päivälle Päivämäärä Hintaennuste Kasvu November 18, 2025(Tänään) $ 0.000461 0.00%

November 19, 2025(Huomenna) $ 0.000461 0.01%

November 25, 2025(Tällä viikolla) $ 0.000461 0.10%

December 18, 2025(30 päivää) $ 0.000463 0.41% Tuna Chain (TUNACHAIN) -hintaennuste tänään TUNACHAIN-rahakkeiden ennustettu hinta November 18, 2025(Tänään) on $0.000461 . Tämä ennuste heijastaa ilmoitetun kasvuprosentin laskettua tulosta ja antaa käyttäjille tilannekuvan tämän päivän mahdollisista hintojen muutoksista. Tuna Chain (TUNACHAIN) -hintaennuste huomiselle Hintaennuste November 19, 2025(Huomenna) TUNACHAIN-rahakkeille, käyttäen 5% :n vuotuista kasvua, on $0.000461 . Nämä tulokset tarjoavat arvioidun näkymän rahakkeen arvolle valittujen parametrien perusteella. Tuna Chain (TUNACHAIN) -hintaennuste tälle viikolle November 25, 2025(Tällä viikolla) mennessä hintaennuste TUNACHAIN-rahakkeille, käyttäen 5% :n vuotuista kasvua, on $0.000461 . Tämä viikoittainen ennuste on laskettu saman kasvuprosentin perusteella, jotta se antaa käsityksen mahdollisista hintatrendeistä tulevina päivinä. Tuna Chain (TUNACHAIN) -hintaennuste 30 päivälle Katsottaessa 30 päivää eteenpäin TUNACHAIN-rahakkeiden arvioitu hinta on $0.000463 . Tämä ennuste on johdettu käyttämällä 5% :n vuotuista kasvua sen arvioimiseksi, mikä rahakkeen arvo voisi olla kuukauden kuluttua.

Tuna Chain-rahakkeiden nykyiset hintatilastot Nykyinen hinta $ 0.0004612$ 0.0004612 $ 0.0004612 Hintamuutos (24 h) +0.34% Markkina-arvo ---- -- Kierrossa oleva tarjonta ---- -- Volyymi (24 h) $ 54.32K$ 54.32K $ 54.32K Volyymi (24 h) -- TUNACHAIN-rahakkeiden viimeisin hinta on $ 0.0004612. Sen 24 tunnin muutos on +0.34%, ja 24 tunnin treidausvolyymi $ 54.32K. Lisäksi TUNACHAIN-rahakkeiden liikkeessä oleva tarjonta on -- ja sen markkina-arvo on --. Näytä TUNACHAIN-rahakkeiden reaaliaikainen hinta

Kuinka Tuna Chain (TUNACHAIN) -rahakkeita ostetaan Yritätkö ostaa TUNACHAIN-rahakkeita? Voit nyt ostaa TUNACHAIN-rahakkeita luottokortilla, tilisiirrolla, P2P:llä ja monilla muilla maksutavoilla. Opi ostamaan Tuna Chain-rahakkeita ja aloita MEXCissä nyt! Opi ostamaan TUNACHAIN-rahakkeita nyt

Historiallinen Tuna Chain-hinta Viimeisimpien Tuna Chain-live-hintasivulta kerättyjen tietojen mukaan Tuna Chain-rahakkeiden tämänhetkinen hinta on 0.000461USD. Tuna Chain-rahakkeiden (TUNACHAIN) kierrossa oleva tarjonta on 0.00 TUNACHAIN , jolloin sen markkina-arvo on $-- . Kausi Muuta(%) Muuta(USD) Korkea Matala 24 tuntia 0.00% $ 0.000000 $ 0.000462 $ 0.000459

7 päivää -0.53% $ -0.000532 $ 0.000994 $ 0.000457

30 päivää -0.69% $ -0.001064 $ 0.001526 $ 0.000457 24 tunnin suorituskyky Viimeisen 24 tunnin aikana Tuna Chain-rahakkeiden hinta on muuttunut $0.000000 , mikä kuvastaa 0.00% arvon muutosta. 7 päivän suorituskyky Viimeisen 7 päivän aikana Tuna Chain-rahakkeiden hinta oli ylimmillään $0.000994 ja alimmillaan $0.000457 . Sen hinta on muuttunut -0.53% . Tämä viimeaikainen trendi esittelee TUNACHAIN-rahakkeiden potentiaalia liikkua edelleen markkinoilla. 30 päivän suorituskyky Viimeisen kuukauden aikana Tuna Chain-rahakkeiden hinta on muuttunut -0.69% , joka heijastaa noin $-0.001064 arvonmuutosta. Tämä viittaa siihen, että TUNACHAIN-rahakkeiden hinta saattaa muuttua lähitulevaisuudessa lisää. Tarkista Tuna Chain-rahakkeiden täydellinen hintahistoria nähdäksesi yksityiskohtaiset trendit MEXCissä Näytä koko TUNACHAIN-rahakkeiden hintahistoria

Kuinka Tuna Chain (TUNACHAIN) -rahakkeiden hinnanennustusmoduuli toimii? Tuna Chain-rahakkeiden hinnanennustusmoduuli on käyttäjäystävällinen työkalu, joka on suunniteltu auttamaan sinua arvioimaan mahdollisia tulevia TUNACHAIN-hintoja omien kasvuoletustesi perusteella. Olitpa kokenut treidaaja tai utelias sijoittaja, tämä moduuli tarjoaa yksinkertaisen ja interaktiivisen tavan ennustaa rahakkeen tuleva arvo. 1. Anna kasvuennustuksesi Aloita antamalla haluamasi kasvuprosentti, joka voi olla joko positiivinen tai negatiivinen markkinanäkymistäsi riippuen. Tämä saattaa heijastaa Tuna Chain-rahakkeisiin liittyviä odotuksiasi seuraavalle vuodelle, viidelle vuodelle tai jopa vuosikymmeniä eteenpäin. 2. Laske tulevaisuuden hinta Kun olet antanut kasvunopeuden, napsauta Laske-painiketta. Moduuli laskee TUNACHAIN-rahakkeille välittömästi ennustetun tulevan hinnan, jolloin saat selkeän kuvan siitä, kuinka ennustuksesi vaikuttaa rahakkeen arvoon ajan myötä. 3. Tutustu erilaisiin skenaarioihin Voit kokeilla erilaisia kasvuvauhteja nähdäksesi, kuinka erilaiset markkinaolosuhteet voivat vaikuttaa Tuna Chain-rahakkeiden hintaan. Tämän joustavuuden avulla voit analysoida sekä optimistisia että konservatiivisia ennusteita, mikä auttaa sinua tekemään tietoisempia päätöksiä. 4. Käyttäjien mieliala ja yhteisön tiedot Moduuliin sisältyy myös käyttäjien mielipidetiedot, joiden avulla voit verrata ennusteitasi muiden käyttäjien ennusteisiin. Nämä yhdistetyt tiedot tarjoavat arvokkaita näkemyksiä siitä, miten yhteisö näkee TUNACHAIN-rahakkeiden tulevaisuuden. Hintaennusteen tekniset indikaattorit Ennusteen tarkkuuden parantamiseksi moduuli hyödyntää erilaisia teknisiä indikaattoreita ja markkinatietoja. Näitä ovat: Exponential Moving Averages (EMA): Auttaa seuraamaan rahakkeen hintatrendiä tasoittamalla vaihteluita ja tarjoamalla käsityksen mahdollisista trendin käänteistä. Bollinger Bands: Mittaa markkinoiden volatiliteettia ja tunnistaa mahdolliset yliostetut tai ylimyydyt tilanteet. Relative Strength Index (RSI): Arvioi TUNACHAIN-rahakkeiden vauhtia sen määrittämiseksi, onko se nousu- vai laskuvaiheessa. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Arvioi hintaliikkeiden voimakkuutta ja suuntaa mahdollisten tulo- ja poistumispisteiden tunnistamiseksi. Yhdistämällä nämä indikaattorit reaaliaikaisiin markkinatietoihin moduuli tarjoaa dynaamisen hintaennusteen, joka auttaa sinua saamaan syvempiä näkemyksiä Tuna Chain-rahakkeiden tulevaisuudesta.

Miksi TUNACHAIN-rahakkeiden hinnan ennustaminen on tärkeää?

TUNACHAIN-hintaennusteet ovat tärkeitä useista syistä, ja sijoittajat käyttävät niitä eri tarkoituksiin:

Sijoitusstrategian kehittäminen: Ennusteet auttavat sijoittajia laatimaan strategioita. Arvioimalla tulevia hintoja käyttäjät voivat päättää, milloin he ostavat, myyvät tai pitävät hallussaan tiettyä kryptovaluuttaa.

Riskienarviointi: Mahdollisten hinnanmuutosten ymmärtäminen auttaa sijoittajia arvioimaan tiettyyn kryptokohteeseen liittyvää riskiä. Tämä on välttämätöntä mahdollisten tappioiden hallitsemiseksi ja lieventämiseksi.

Markkina-analyysi: Ennusteet sisältävät usein markkinatrendien, uutisten ja historiallisten tietojen analysoinnin. Tämä kattava analyysi auttaa sijoittajia ymmärtämään markkinoiden dynamiikkaa ja hinnanmuutoksiin vaikuttavia tekijöitä.

Salkun hajauttaminen: ennustamalla, mitkä kryptovaluutat voivat menestyä hyvin, sijoittajat voivat hajauttaa salkkuaan vastaavasti ja hajauttaa riskin eri varallisuuseriin.

Pitkän aikavälin suunnittelu: pitkän aikavälin voittoja etsivät sijoittajat luottavat ennusteisiin tunnistaessaan kryptovaluuttoja, joilla on tulevan kasvun potentiaalia.

Psykologinen valmius: mahdollisten hintaskenaarioiden tunteminen valmistaa sijoittajia emotionaalisesti ja taloudellisesti markkinoiden epävakauteen.

Yhteisön sitouttaminen: kryptohintaennusteet herättävät usein keskustelua sijoittajayhteisössä, mikä johtaa laajempaan ymmärrykseen ja yhteiseen tietoon perustuvaan näkemykseen markkinatrendeistä.

Usein kysytyt kysymykset (UKK): Kannattaako TUNACHAIN-rahakkeisiin sijoittaa nyt? Ennusteidesi mukaan TUNACHAIN saavuttaa hinnan -- undefined , joten se on harkitsemisen arvoinen rahake. Mikä on TUNACHAIN-rahakkeiden ensi kuun hintaennuste? Tuna Chain (TUNACHAIN) -hintaennustetyökalun mukaan TUNACHAIN-rahakkeiden ennustettu hinta saavuttaa arvon -- undefined . Paljonko yksi TUNACHAIN maksaa vuonna 2026? 1 Tuna Chain (TUNACHAIN) -rahakkeen hinta tänään on $0.000461 . Yllä olevan ennustusmoduulin mukaan TUNACHAIN-rahakkeiden hinta kasvaa 0.00% ja saavuttaa arvon -- vuonna 2026. Mikä on ennustettu hinta TUNACHAIN-rahakkeille vuonna 2027? Tuna Chain (TUNACHAIN) -rahakkeiden hinnan ennustetaan nousevan 0.00% vuosittain saavuttaen hinnan -- 1 TUNACHAIN-rahakkeelle vuoteen 2027 mennessä. Mikä on TUNACHAIN-rahakkeiden arvioitu tavoitehinta vuodelle 2028? Hintaennusteesi mukaan Tuna Chain (TUNACHAIN) tulee kasvamaan 0.00% ja sen arvioitu tavoitehinta on -- vuonna 2028. Mikä on TUNACHAIN-rahakkeiden arvioitu tavoitehinta vuodelle 2029? Hintaennusteesi mukaan Tuna Chain (TUNACHAIN) tulee kasvamaan 0.00% ja sen arvioitu tavoitehinta on -- vuonna 2029. Paljonko yksi TUNACHAIN maksaa vuonna 2030? 1 Tuna Chain (TUNACHAIN) -rahakkeen hinta tänään on $0.000461 . Yllä olevan ennustusmoduulin mukaan TUNACHAIN-rahakkeiden hinta kasvaa 0.00% ja saavuttaa arvon -- vuonna 2030. Mikä on TUNACHAIN-rahakkeiden hintaennuste vuodelle 2040? Tuna Chain (TUNACHAIN) -rahakkeiden hinnan ennustetaan nousevan 0.00% vuosittain saavuttaen hinnan -- 1 TUNACHAIN-rahakkeelle vuoteen 2040 mennessä. Rekisteröidy nyt