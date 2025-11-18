MEXC-pörssi / Kryptohintojen ennustaminen / SPDR S P 500 ETF (SPYON) /

SPDR S P 500 ETF (SPYON) -rahakkeiden hintaennuste (USD)

Hanki SPDR S P 500 ETF-rahakkeiden hintaennusteita vuosille 2026, 2027, 2028, 2030 ja muille. Ennusta, kuinka paljon SPYON kasvaa seuraavan viiden vuoden tai pidemmän ajan kuluessa. Ennusta tulevat hintaskenaariot välittömästi markkinatrendien ja -tunnelman perusteella.

Osta SPYON-rahaketta

Anna luku väliltä -100 ja 1 000 ennustaaksesi SPDR S P 500 ETF-rahakkeiden hinnan % Laske *Vastuuvapauslauseke: Kaikki hintaennusteet perustuvat käyttäjän antamiin tietoihin. $672.32 $672.32 $672.32 -0.09% USD Todellinen Ennuste SPDR S P 500 ETF-hintaennuste vuosille 2025–2050 (USD) SPDR S P 500 ETF (SPYON) -hintaennuste vuodelle 2025 (tälle vuodelle) Ennusteesi perusteella SPDR S P 500 ETF saattaa kasvaa 0.00%. Se saattaa saavuttaa treidaushinnan $ 672.32 vuonna 2025. SPDR S P 500 ETF (SPYON) -hintaennuste vuodelle 2026 (ensi vuodelle) Ennusteesi perusteella SPDR S P 500 ETF saattaa kasvaa 5.00%. Se saattaa saavuttaa treidaushinnan $ 705.936 vuonna 2026. SPDR S P 500 ETF (SPYON) -hintaennuste vuodelle 2027 (2 vuoden kuluttua) Hintaennustemoduulin mukaan SPYON-rahakkeen ennustettu vuoden 2027 tuleva hinta on $ 741.2328 10.25% kasvuvauhdilla. SPDR S P 500 ETF (SPYON) -hintaennuste vuodelle 2028 (3 vuoden kuluttua) Hintaennustemoduulin mukaan SPYON-rahakkeen ennustettu vuoden 2028 tuleva hinta on $ 778.2944 15.76% kasvuvauhdilla. SPDR S P 500 ETF (SPYON) -hintaennuste vuodelle 2029 (4 vuoden kuluttua) Yllä olevan hintaennustemoduulin mukaisesti SPYON-rahakkeiden vuoden 2029 tavoitehinta on $ 817.2091 ja kasvuvauhti 21.55%. SPDR S P 500 ETF (SPYON) -hintaennuste vuodelle 2030 (5 vuoden kuluttua) Yllä olevan hintaennustemoduulin mukaisesti SPYON-rahakkeiden vuoden 2030 tavoitehinta on $ 858.0696 ja kasvuvauhti 27.63%. SPDR S P 500 ETF (SPYON) -hintaennuste vuodelle 2040 (15 vuoden kuluttua) Vuonna 2040 SPDR S P 500 ETF-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 107.89%. Se voi saavuttaa treidaushinnan $ 1,397.7049. SPDR S P 500 ETF (SPYON) -hintaennuste vuodelle 2050 (25 vuoden kuluttua) Vuonna 2050 SPDR S P 500 ETF-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 238.64%. Se voi saavuttaa treidaushinnan $ 2,276.7141. Vuosi Hinta Kasvu 2025 $ 672.32 0.00%

2026 $ 705.936 5.00%

2027 $ 741.2328 10.25%

2028 $ 778.2944 15.76%

2029 $ 817.2091 21.55%

2030 $ 858.0696 27.63%

2031 $ 900.9731 34.01%

2032 $ 946.0217 40.71% Vuosi Hinta Kasvu 2033 $ 993.3228 47.75%

2034 $ 1,042.9889 55.13%

2035 $ 1,095.1384 62.89%

2036 $ 1,149.8953 71.03%

2037 $ 1,207.3901 79.59%

2038 $ 1,267.7596 88.56%

2039 $ 1,331.1476 97.99%

2040 $ 1,397.7049 107.89% Näytä lisää Lyhyen aikavälin SPDR S P 500 ETF-hintaennuste tälle päivälle, huomiselle, tälle viikolle ja 30 seuraavalle päivälle Päivämäärä Hintaennuste Kasvu November 18, 2025(Tänään) $ 672.32 0.00%

November 19, 2025(Huomenna) $ 672.4120 0.01%

November 25, 2025(Tällä viikolla) $ 672.9646 0.10%

December 18, 2025(30 päivää) $ 675.0829 0.41% SPDR S P 500 ETF (SPYON) -hintaennuste tänään SPYON-rahakkeiden ennustettu hinta November 18, 2025(Tänään) on $672.32 . Tämä ennuste heijastaa ilmoitetun kasvuprosentin laskettua tulosta ja antaa käyttäjille tilannekuvan tämän päivän mahdollisista hintojen muutoksista. SPDR S P 500 ETF (SPYON) -hintaennuste huomiselle Hintaennuste November 19, 2025(Huomenna) SPYON-rahakkeille, käyttäen 5% :n vuotuista kasvua, on $672.4120 . Nämä tulokset tarjoavat arvioidun näkymän rahakkeen arvolle valittujen parametrien perusteella. SPDR S P 500 ETF (SPYON) -hintaennuste tälle viikolle November 25, 2025(Tällä viikolla) mennessä hintaennuste SPYON-rahakkeille, käyttäen 5% :n vuotuista kasvua, on $672.9646 . Tämä viikoittainen ennuste on laskettu saman kasvuprosentin perusteella, jotta se antaa käsityksen mahdollisista hintatrendeistä tulevina päivinä. SPDR S P 500 ETF (SPYON) -hintaennuste 30 päivälle Katsottaessa 30 päivää eteenpäin SPYON-rahakkeiden arvioitu hinta on $675.0829 . Tämä ennuste on johdettu käyttämällä 5% :n vuotuista kasvua sen arvioimiseksi, mikä rahakkeen arvo voisi olla kuukauden kuluttua.

SPDR S P 500 ETF-rahakkeiden nykyiset hintatilastot Nykyinen hinta $ 672.32$ 672.32 $ 672.32 Hintamuutos (24 h) -0.09% Markkina-arvo $ 24.88M$ 24.88M $ 24.88M Kierrossa oleva tarjonta 37.01K 37.01K 37.01K Volyymi (24 h) $ 56.96K$ 56.96K $ 56.96K Volyymi (24 h) -- SPYON-rahakkeiden viimeisin hinta on $ 672.32. Sen 24 tunnin muutos on -0.09%, ja 24 tunnin treidausvolyymi $ 56.96K. Lisäksi SPYON-rahakkeiden liikkeessä oleva tarjonta on 37.01K ja sen markkina-arvo on $ 24.88M. Näytä SPYON-rahakkeiden reaaliaikainen hinta

Kuinka SPDR S P 500 ETF (SPYON) -rahakkeita ostetaan Yritätkö ostaa SPYON-rahakkeita? Voit nyt ostaa SPYON-rahakkeita luottokortilla, tilisiirrolla, P2P:llä ja monilla muilla maksutavoilla. Opi ostamaan SPDR S P 500 ETF-rahakkeita ja aloita MEXCissä nyt! Opi ostamaan SPYON-rahakkeita nyt

Historiallinen SPDR S P 500 ETF-hinta Viimeisimpien SPDR S P 500 ETF-live-hintasivulta kerättyjen tietojen mukaan SPDR S P 500 ETF-rahakkeiden tämänhetkinen hinta on 672.22USD. SPDR S P 500 ETF-rahakkeiden (SPYON) kierrossa oleva tarjonta on 0.00 SPYON , jolloin sen markkina-arvo on $24.88M . Kausi Muuta(%) Muuta(USD) Korkea Matala 24 tuntia -0.00% $ -6.1100 $ 679.09 $ 668.02

7 päivää -0.00% $ -5.3999 $ 687.52 $ 665.6

30 päivää 0.00% $ 2.3100 $ 712.92 $ 634.83 24 tunnin suorituskyky Viimeisen 24 tunnin aikana SPDR S P 500 ETF-rahakkeiden hinta on muuttunut $-6.1100 , mikä kuvastaa -0.00% arvon muutosta. 7 päivän suorituskyky Viimeisen 7 päivän aikana SPDR S P 500 ETF-rahakkeiden hinta oli ylimmillään $687.52 ja alimmillaan $665.6 . Sen hinta on muuttunut -0.00% . Tämä viimeaikainen trendi esittelee SPYON-rahakkeiden potentiaalia liikkua edelleen markkinoilla. 30 päivän suorituskyky Viimeisen kuukauden aikana SPDR S P 500 ETF-rahakkeiden hinta on muuttunut 0.00% , joka heijastaa noin $2.3100 arvonmuutosta. Tämä viittaa siihen, että SPYON-rahakkeiden hinta saattaa muuttua lähitulevaisuudessa lisää. Tarkista SPDR S P 500 ETF-rahakkeiden täydellinen hintahistoria nähdäksesi yksityiskohtaiset trendit MEXCissä Näytä koko SPYON-rahakkeiden hintahistoria

Kuinka SPDR S P 500 ETF (SPYON) -rahakkeiden hinnanennustusmoduuli toimii? SPDR S P 500 ETF-rahakkeiden hinnanennustusmoduuli on käyttäjäystävällinen työkalu, joka on suunniteltu auttamaan sinua arvioimaan mahdollisia tulevia SPYON-hintoja omien kasvuoletustesi perusteella. Olitpa kokenut treidaaja tai utelias sijoittaja, tämä moduuli tarjoaa yksinkertaisen ja interaktiivisen tavan ennustaa rahakkeen tuleva arvo. 1. Anna kasvuennustuksesi Aloita antamalla haluamasi kasvuprosentti, joka voi olla joko positiivinen tai negatiivinen markkinanäkymistäsi riippuen. Tämä saattaa heijastaa SPDR S P 500 ETF-rahakkeisiin liittyviä odotuksiasi seuraavalle vuodelle, viidelle vuodelle tai jopa vuosikymmeniä eteenpäin. 2. Laske tulevaisuuden hinta Kun olet antanut kasvunopeuden, napsauta Laske-painiketta. Moduuli laskee SPYON-rahakkeille välittömästi ennustetun tulevan hinnan, jolloin saat selkeän kuvan siitä, kuinka ennustuksesi vaikuttaa rahakkeen arvoon ajan myötä. 3. Tutustu erilaisiin skenaarioihin Voit kokeilla erilaisia kasvuvauhteja nähdäksesi, kuinka erilaiset markkinaolosuhteet voivat vaikuttaa SPDR S P 500 ETF-rahakkeiden hintaan. Tämän joustavuuden avulla voit analysoida sekä optimistisia että konservatiivisia ennusteita, mikä auttaa sinua tekemään tietoisempia päätöksiä. 4. Käyttäjien mieliala ja yhteisön tiedot Moduuliin sisältyy myös käyttäjien mielipidetiedot, joiden avulla voit verrata ennusteitasi muiden käyttäjien ennusteisiin. Nämä yhdistetyt tiedot tarjoavat arvokkaita näkemyksiä siitä, miten yhteisö näkee SPYON-rahakkeiden tulevaisuuden. Hintaennusteen tekniset indikaattorit Ennusteen tarkkuuden parantamiseksi moduuli hyödyntää erilaisia teknisiä indikaattoreita ja markkinatietoja. Näitä ovat: Exponential Moving Averages (EMA): Auttaa seuraamaan rahakkeen hintatrendiä tasoittamalla vaihteluita ja tarjoamalla käsityksen mahdollisista trendin käänteistä. Bollinger Bands: Mittaa markkinoiden volatiliteettia ja tunnistaa mahdolliset yliostetut tai ylimyydyt tilanteet. Relative Strength Index (RSI): Arvioi SPYON-rahakkeiden vauhtia sen määrittämiseksi, onko se nousu- vai laskuvaiheessa. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Arvioi hintaliikkeiden voimakkuutta ja suuntaa mahdollisten tulo- ja poistumispisteiden tunnistamiseksi. Yhdistämällä nämä indikaattorit reaaliaikaisiin markkinatietoihin moduuli tarjoaa dynaamisen hintaennusteen, joka auttaa sinua saamaan syvempiä näkemyksiä SPDR S P 500 ETF-rahakkeiden tulevaisuudesta.

Miksi SPYON-rahakkeiden hinnan ennustaminen on tärkeää?

SPYON-hintaennusteet ovat tärkeitä useista syistä, ja sijoittajat käyttävät niitä eri tarkoituksiin:

Sijoitusstrategian kehittäminen: Ennusteet auttavat sijoittajia laatimaan strategioita. Arvioimalla tulevia hintoja käyttäjät voivat päättää, milloin he ostavat, myyvät tai pitävät hallussaan tiettyä kryptovaluuttaa.

Riskienarviointi: Mahdollisten hinnanmuutosten ymmärtäminen auttaa sijoittajia arvioimaan tiettyyn kryptokohteeseen liittyvää riskiä. Tämä on välttämätöntä mahdollisten tappioiden hallitsemiseksi ja lieventämiseksi.

Markkina-analyysi: Ennusteet sisältävät usein markkinatrendien, uutisten ja historiallisten tietojen analysoinnin. Tämä kattava analyysi auttaa sijoittajia ymmärtämään markkinoiden dynamiikkaa ja hinnanmuutoksiin vaikuttavia tekijöitä.

Salkun hajauttaminen: ennustamalla, mitkä kryptovaluutat voivat menestyä hyvin, sijoittajat voivat hajauttaa salkkuaan vastaavasti ja hajauttaa riskin eri varallisuuseriin.

Pitkän aikavälin suunnittelu: pitkän aikavälin voittoja etsivät sijoittajat luottavat ennusteisiin tunnistaessaan kryptovaluuttoja, joilla on tulevan kasvun potentiaalia.

Psykologinen valmius: mahdollisten hintaskenaarioiden tunteminen valmistaa sijoittajia emotionaalisesti ja taloudellisesti markkinoiden epävakauteen.

Yhteisön sitouttaminen: kryptohintaennusteet herättävät usein keskustelua sijoittajayhteisössä, mikä johtaa laajempaan ymmärrykseen ja yhteiseen tietoon perustuvaan näkemykseen markkinatrendeistä.

Usein kysytyt kysymykset (UKK): Kannattaako SPYON-rahakkeisiin sijoittaa nyt? Ennusteidesi mukaan SPYON saavuttaa hinnan -- undefined , joten se on harkitsemisen arvoinen rahake. Mikä on SPYON-rahakkeiden ensi kuun hintaennuste? SPDR S P 500 ETF (SPYON) -hintaennustetyökalun mukaan SPYON-rahakkeiden ennustettu hinta saavuttaa arvon -- undefined . Paljonko yksi SPYON maksaa vuonna 2026? 1 SPDR S P 500 ETF (SPYON) -rahakkeen hinta tänään on $672.32 . Yllä olevan ennustusmoduulin mukaan SPYON-rahakkeiden hinta kasvaa 0.00% ja saavuttaa arvon -- vuonna 2026. Mikä on ennustettu hinta SPYON-rahakkeille vuonna 2027? SPDR S P 500 ETF (SPYON) -rahakkeiden hinnan ennustetaan nousevan 0.00% vuosittain saavuttaen hinnan -- 1 SPYON-rahakkeelle vuoteen 2027 mennessä. Mikä on SPYON-rahakkeiden arvioitu tavoitehinta vuodelle 2028? Hintaennusteesi mukaan SPDR S P 500 ETF (SPYON) tulee kasvamaan 0.00% ja sen arvioitu tavoitehinta on -- vuonna 2028. Mikä on SPYON-rahakkeiden arvioitu tavoitehinta vuodelle 2029? Hintaennusteesi mukaan SPDR S P 500 ETF (SPYON) tulee kasvamaan 0.00% ja sen arvioitu tavoitehinta on -- vuonna 2029. Paljonko yksi SPYON maksaa vuonna 2030? 1 SPDR S P 500 ETF (SPYON) -rahakkeen hinta tänään on $672.32 . Yllä olevan ennustusmoduulin mukaan SPYON-rahakkeiden hinta kasvaa 0.00% ja saavuttaa arvon -- vuonna 2030. Mikä on SPYON-rahakkeiden hintaennuste vuodelle 2040? SPDR S P 500 ETF (SPYON) -rahakkeiden hinnan ennustetaan nousevan 0.00% vuosittain saavuttaen hinnan -- 1 SPYON-rahakkeelle vuoteen 2040 mennessä. Rekisteröidy nyt