Somnia (SOMI) -rahakkeiden hintaennuste (USD)

Hanki Somnia-rahakkeiden hintaennusteita vuosille 2026, 2027, 2028, 2030 ja muille. Ennusta, kuinka paljon SOMI kasvaa seuraavan viiden vuoden tai pidemmän ajan kuluessa. Ennusta tulevat hintaskenaariot välittömästi markkinatrendien ja -tunnelman perusteella.

Osta SOMI-rahaketta

Anna luku väliltä -100 ja 1 000 ennustaaksesi Somnia-rahakkeiden hinnan % Laske *Vastuuvapauslauseke: Kaikki hintaennusteet perustuvat käyttäjän antamiin tietoihin. $0.2998 $0.2998 $0.2998 +1.55% USD Todellinen Ennuste Somnia-hintaennuste vuosille 2025–2050 (USD) Somnia (SOMI) -hintaennuste vuodelle 2025 (tälle vuodelle) Ennusteesi perusteella Somnia saattaa kasvaa 0.00%. Se saattaa saavuttaa treidaushinnan $ 0.2998 vuonna 2025. Somnia (SOMI) -hintaennuste vuodelle 2026 (ensi vuodelle) Ennusteesi perusteella Somnia saattaa kasvaa 5.00%. Se saattaa saavuttaa treidaushinnan $ 0.31479 vuonna 2026. Somnia (SOMI) -hintaennuste vuodelle 2027 (2 vuoden kuluttua) Hintaennustemoduulin mukaan SOMI-rahakkeen ennustettu vuoden 2027 tuleva hinta on $ 0.330529 10.25% kasvuvauhdilla. Somnia (SOMI) -hintaennuste vuodelle 2028 (3 vuoden kuluttua) Hintaennustemoduulin mukaan SOMI-rahakkeen ennustettu vuoden 2028 tuleva hinta on $ 0.347055 15.76% kasvuvauhdilla. Somnia (SOMI) -hintaennuste vuodelle 2029 (4 vuoden kuluttua) Yllä olevan hintaennustemoduulin mukaisesti SOMI-rahakkeiden vuoden 2029 tavoitehinta on $ 0.364408 ja kasvuvauhti 21.55%. Somnia (SOMI) -hintaennuste vuodelle 2030 (5 vuoden kuluttua) Yllä olevan hintaennustemoduulin mukaisesti SOMI-rahakkeiden vuoden 2030 tavoitehinta on $ 0.382629 ja kasvuvauhti 27.63%. Somnia (SOMI) -hintaennuste vuodelle 2040 (15 vuoden kuluttua) Vuonna 2040 Somnia-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 107.89%. Se voi saavuttaa treidaushinnan $ 0.623262. Somnia (SOMI) -hintaennuste vuodelle 2050 (25 vuoden kuluttua) Vuonna 2050 Somnia-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 238.64%. Se voi saavuttaa treidaushinnan $ 1.0152. Vuosi Hinta Kasvu 2025 $ 0.2998 0.00%

2026 $ 0.31479 5.00%

2027 $ 0.330529 10.25%

2028 $ 0.347055 15.76%

2029 $ 0.364408 21.55%

2030 $ 0.382629 27.63%

2031 $ 0.401760 34.01%

2032 $ 0.421848 40.71% Vuosi Hinta Kasvu 2033 $ 0.442941 47.75%

2034 $ 0.465088 55.13%

2035 $ 0.488342 62.89%

2036 $ 0.512759 71.03%

2037 $ 0.538397 79.59%

2038 $ 0.565317 88.56%

2039 $ 0.593583 97.99%

2040 $ 0.623262 107.89% Näytä lisää Lyhyen aikavälin Somnia-hintaennuste tälle päivälle, huomiselle, tälle viikolle ja 30 seuraavalle päivälle Päivämäärä Hintaennuste Kasvu November 18, 2025(Tänään) $ 0.2998 0.00%

November 19, 2025(Huomenna) $ 0.299841 0.01%

November 25, 2025(Tällä viikolla) $ 0.300087 0.10%

December 18, 2025(30 päivää) $ 0.301032 0.41% Somnia (SOMI) -hintaennuste tänään SOMI-rahakkeiden ennustettu hinta November 18, 2025(Tänään) on $0.2998 . Tämä ennuste heijastaa ilmoitetun kasvuprosentin laskettua tulosta ja antaa käyttäjille tilannekuvan tämän päivän mahdollisista hintojen muutoksista. Somnia (SOMI) -hintaennuste huomiselle Hintaennuste November 19, 2025(Huomenna) SOMI-rahakkeille, käyttäen 5% :n vuotuista kasvua, on $0.299841 . Nämä tulokset tarjoavat arvioidun näkymän rahakkeen arvolle valittujen parametrien perusteella. Somnia (SOMI) -hintaennuste tälle viikolle November 25, 2025(Tällä viikolla) mennessä hintaennuste SOMI-rahakkeille, käyttäen 5% :n vuotuista kasvua, on $0.300087 . Tämä viikoittainen ennuste on laskettu saman kasvuprosentin perusteella, jotta se antaa käsityksen mahdollisista hintatrendeistä tulevina päivinä. Somnia (SOMI) -hintaennuste 30 päivälle Katsottaessa 30 päivää eteenpäin SOMI-rahakkeiden arvioitu hinta on $0.301032 . Tämä ennuste on johdettu käyttämällä 5% :n vuotuista kasvua sen arvioimiseksi, mikä rahakkeen arvo voisi olla kuukauden kuluttua.

Somnia-rahakkeiden nykyiset hintatilastot Nykyinen hinta $ 0.2998$ 0.2998 $ 0.2998 Hintamuutos (24 h) +1.55% Markkina-arvo ---- -- Kierrossa oleva tarjonta ---- -- Volyymi (24 h) $ 409.89K$ 409.89K $ 409.89K Volyymi (24 h) -- SOMI-rahakkeiden viimeisin hinta on $ 0.2998. Sen 24 tunnin muutos on +1.55%, ja 24 tunnin treidausvolyymi $ 409.89K. Lisäksi SOMI-rahakkeiden liikkeessä oleva tarjonta on -- ja sen markkina-arvo on --. Näytä SOMI-rahakkeiden reaaliaikainen hinta

Kuinka Somnia (SOMI) -rahakkeita ostetaan Yritätkö ostaa SOMI-rahakkeita? Voit nyt ostaa SOMI-rahakkeita luottokortilla, tilisiirrolla, P2P:llä ja monilla muilla maksutavoilla. Opi ostamaan Somnia-rahakkeita ja aloita MEXCissä nyt! Opi ostamaan SOMI-rahakkeita nyt

Historiallinen Somnia-hinta Viimeisimpien Somnia-live-hintasivulta kerättyjen tietojen mukaan Somnia-rahakkeiden tämänhetkinen hinta on 0.2998USD. Somnia-rahakkeiden (SOMI) kierrossa oleva tarjonta on 0.00 SOMI , jolloin sen markkina-arvo on $-- . Kausi Muuta(%) Muuta(USD) Korkea Matala 24 tuntia 0.03% $ 0.007400 $ 0.3096 $ 0.2858

7 päivää -0.27% $ -0.110599 $ 0.4208 $ 0.2858

30 päivää -0.39% $ -0.195899 $ 0.5756 $ 0.2858 24 tunnin suorituskyky Viimeisen 24 tunnin aikana Somnia-rahakkeiden hinta on muuttunut $0.007400 , mikä kuvastaa 0.03% arvon muutosta. 7 päivän suorituskyky Viimeisen 7 päivän aikana Somnia-rahakkeiden hinta oli ylimmillään $0.4208 ja alimmillaan $0.2858 . Sen hinta on muuttunut -0.27% . Tämä viimeaikainen trendi esittelee SOMI-rahakkeiden potentiaalia liikkua edelleen markkinoilla. 30 päivän suorituskyky Viimeisen kuukauden aikana Somnia-rahakkeiden hinta on muuttunut -0.39% , joka heijastaa noin $-0.195899 arvonmuutosta. Tämä viittaa siihen, että SOMI-rahakkeiden hinta saattaa muuttua lähitulevaisuudessa lisää. Tarkista Somnia-rahakkeiden täydellinen hintahistoria nähdäksesi yksityiskohtaiset trendit MEXCissä Näytä koko SOMI-rahakkeiden hintahistoria

Kuinka Somnia (SOMI) -rahakkeiden hinnanennustusmoduuli toimii? Somnia-rahakkeiden hinnanennustusmoduuli on käyttäjäystävällinen työkalu, joka on suunniteltu auttamaan sinua arvioimaan mahdollisia tulevia SOMI-hintoja omien kasvuoletustesi perusteella. Olitpa kokenut treidaaja tai utelias sijoittaja, tämä moduuli tarjoaa yksinkertaisen ja interaktiivisen tavan ennustaa rahakkeen tuleva arvo. 1. Anna kasvuennustuksesi Aloita antamalla haluamasi kasvuprosentti, joka voi olla joko positiivinen tai negatiivinen markkinanäkymistäsi riippuen. Tämä saattaa heijastaa Somnia-rahakkeisiin liittyviä odotuksiasi seuraavalle vuodelle, viidelle vuodelle tai jopa vuosikymmeniä eteenpäin. 2. Laske tulevaisuuden hinta Kun olet antanut kasvunopeuden, napsauta Laske-painiketta. Moduuli laskee SOMI-rahakkeille välittömästi ennustetun tulevan hinnan, jolloin saat selkeän kuvan siitä, kuinka ennustuksesi vaikuttaa rahakkeen arvoon ajan myötä. 3. Tutustu erilaisiin skenaarioihin Voit kokeilla erilaisia kasvuvauhteja nähdäksesi, kuinka erilaiset markkinaolosuhteet voivat vaikuttaa Somnia-rahakkeiden hintaan. Tämän joustavuuden avulla voit analysoida sekä optimistisia että konservatiivisia ennusteita, mikä auttaa sinua tekemään tietoisempia päätöksiä. 4. Käyttäjien mieliala ja yhteisön tiedot Moduuliin sisältyy myös käyttäjien mielipidetiedot, joiden avulla voit verrata ennusteitasi muiden käyttäjien ennusteisiin. Nämä yhdistetyt tiedot tarjoavat arvokkaita näkemyksiä siitä, miten yhteisö näkee SOMI-rahakkeiden tulevaisuuden. Hintaennusteen tekniset indikaattorit Ennusteen tarkkuuden parantamiseksi moduuli hyödyntää erilaisia teknisiä indikaattoreita ja markkinatietoja. Näitä ovat: Exponential Moving Averages (EMA): Auttaa seuraamaan rahakkeen hintatrendiä tasoittamalla vaihteluita ja tarjoamalla käsityksen mahdollisista trendin käänteistä. Bollinger Bands: Mittaa markkinoiden volatiliteettia ja tunnistaa mahdolliset yliostetut tai ylimyydyt tilanteet. Relative Strength Index (RSI): Arvioi SOMI-rahakkeiden vauhtia sen määrittämiseksi, onko se nousu- vai laskuvaiheessa. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Arvioi hintaliikkeiden voimakkuutta ja suuntaa mahdollisten tulo- ja poistumispisteiden tunnistamiseksi. Yhdistämällä nämä indikaattorit reaaliaikaisiin markkinatietoihin moduuli tarjoaa dynaamisen hintaennusteen, joka auttaa sinua saamaan syvempiä näkemyksiä Somnia-rahakkeiden tulevaisuudesta.

Miksi SOMI-rahakkeiden hinnan ennustaminen on tärkeää?

SOMI-hintaennusteet ovat tärkeitä useista syistä, ja sijoittajat käyttävät niitä eri tarkoituksiin:

Sijoitusstrategian kehittäminen: Ennusteet auttavat sijoittajia laatimaan strategioita. Arvioimalla tulevia hintoja käyttäjät voivat päättää, milloin he ostavat, myyvät tai pitävät hallussaan tiettyä kryptovaluuttaa.

Riskienarviointi: Mahdollisten hinnanmuutosten ymmärtäminen auttaa sijoittajia arvioimaan tiettyyn kryptokohteeseen liittyvää riskiä. Tämä on välttämätöntä mahdollisten tappioiden hallitsemiseksi ja lieventämiseksi.

Markkina-analyysi: Ennusteet sisältävät usein markkinatrendien, uutisten ja historiallisten tietojen analysoinnin. Tämä kattava analyysi auttaa sijoittajia ymmärtämään markkinoiden dynamiikkaa ja hinnanmuutoksiin vaikuttavia tekijöitä.

Salkun hajauttaminen: ennustamalla, mitkä kryptovaluutat voivat menestyä hyvin, sijoittajat voivat hajauttaa salkkuaan vastaavasti ja hajauttaa riskin eri varallisuuseriin.

Pitkän aikavälin suunnittelu: pitkän aikavälin voittoja etsivät sijoittajat luottavat ennusteisiin tunnistaessaan kryptovaluuttoja, joilla on tulevan kasvun potentiaalia.

Psykologinen valmius: mahdollisten hintaskenaarioiden tunteminen valmistaa sijoittajia emotionaalisesti ja taloudellisesti markkinoiden epävakauteen.

Yhteisön sitouttaminen: kryptohintaennusteet herättävät usein keskustelua sijoittajayhteisössä, mikä johtaa laajempaan ymmärrykseen ja yhteiseen tietoon perustuvaan näkemykseen markkinatrendeistä.

Usein kysytyt kysymykset (UKK): Kannattaako SOMI-rahakkeisiin sijoittaa nyt? Ennusteidesi mukaan SOMI saavuttaa hinnan -- undefined , joten se on harkitsemisen arvoinen rahake. Mikä on SOMI-rahakkeiden ensi kuun hintaennuste? Somnia (SOMI) -hintaennustetyökalun mukaan SOMI-rahakkeiden ennustettu hinta saavuttaa arvon -- undefined . Paljonko yksi SOMI maksaa vuonna 2026? 1 Somnia (SOMI) -rahakkeen hinta tänään on $0.2998 . Yllä olevan ennustusmoduulin mukaan SOMI-rahakkeiden hinta kasvaa 0.00% ja saavuttaa arvon -- vuonna 2026. Mikä on ennustettu hinta SOMI-rahakkeille vuonna 2027? Somnia (SOMI) -rahakkeiden hinnan ennustetaan nousevan 0.00% vuosittain saavuttaen hinnan -- 1 SOMI-rahakkeelle vuoteen 2027 mennessä. Mikä on SOMI-rahakkeiden arvioitu tavoitehinta vuodelle 2028? Hintaennusteesi mukaan Somnia (SOMI) tulee kasvamaan 0.00% ja sen arvioitu tavoitehinta on -- vuonna 2028. Mikä on SOMI-rahakkeiden arvioitu tavoitehinta vuodelle 2029? Hintaennusteesi mukaan Somnia (SOMI) tulee kasvamaan 0.00% ja sen arvioitu tavoitehinta on -- vuonna 2029. Paljonko yksi SOMI maksaa vuonna 2030? 1 Somnia (SOMI) -rahakkeen hinta tänään on $0.2998 . Yllä olevan ennustusmoduulin mukaan SOMI-rahakkeiden hinta kasvaa 0.00% ja saavuttaa arvon -- vuonna 2030. Mikä on SOMI-rahakkeiden hintaennuste vuodelle 2040? Somnia (SOMI) -rahakkeiden hinnan ennustetaan nousevan 0.00% vuosittain saavuttaen hinnan -- 1 SOMI-rahakkeelle vuoteen 2040 mennessä. Rekisteröidy nyt