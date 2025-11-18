SharpLink Gaming (SBETON) -rahakkeiden hintaennuste (USD)

Hanki SharpLink Gaming-rahakkeiden hintaennusteita vuosille 2026, 2027, 2028, 2030 ja muille. Ennusta, kuinka paljon SBETON kasvaa seuraavan viiden vuoden tai pidemmän ajan kuluessa. Ennusta tulevat hintaskenaariot välittömästi markkinatrendien ja -tunnelman perusteella.

SharpLink Gaming-hintaennuste vuosille 2025–2050 (USD) SharpLink Gaming (SBETON) -hintaennuste vuodelle 2025 (tälle vuodelle) Ennusteesi perusteella SharpLink Gaming saattaa kasvaa 0.00%. Se saattaa saavuttaa treidaushinnan $ 10.84 vuonna 2025. SharpLink Gaming (SBETON) -hintaennuste vuodelle 2026 (ensi vuodelle) Ennusteesi perusteella SharpLink Gaming saattaa kasvaa 5.00%. Se saattaa saavuttaa treidaushinnan $ 11.382 vuonna 2026. SharpLink Gaming (SBETON) -hintaennuste vuodelle 2027 (2 vuoden kuluttua) Hintaennustemoduulin mukaan SBETON-rahakkeen ennustettu vuoden 2027 tuleva hinta on $ 11.9511 10.25% kasvuvauhdilla. SharpLink Gaming (SBETON) -hintaennuste vuodelle 2028 (3 vuoden kuluttua) Hintaennustemoduulin mukaan SBETON-rahakkeen ennustettu vuoden 2028 tuleva hinta on $ 12.5486 15.76% kasvuvauhdilla. SharpLink Gaming (SBETON) -hintaennuste vuodelle 2029 (4 vuoden kuluttua) Yllä olevan hintaennustemoduulin mukaisesti SBETON-rahakkeiden vuoden 2029 tavoitehinta on $ 13.1760 ja kasvuvauhti 21.55%. SharpLink Gaming (SBETON) -hintaennuste vuodelle 2030 (5 vuoden kuluttua) Yllä olevan hintaennustemoduulin mukaisesti SBETON-rahakkeiden vuoden 2030 tavoitehinta on $ 13.8348 ja kasvuvauhti 27.63%. SharpLink Gaming (SBETON) -hintaennuste vuodelle 2040 (15 vuoden kuluttua) Vuonna 2040 SharpLink Gaming-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 107.89%. Se voi saavuttaa treidaushinnan $ 22.5355. SharpLink Gaming (SBETON) -hintaennuste vuodelle 2050 (25 vuoden kuluttua) Vuonna 2050 SharpLink Gaming-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 238.64%. Se voi saavuttaa treidaushinnan $ 36.7080.

2026 $ 11.382 5.00%

2027 $ 11.9511 10.25%

2028 $ 12.5486 15.76%

2029 $ 13.1760 21.55%

2030 $ 13.8348 27.63%

2031 $ 14.5266 34.01%

2032 $ 15.2529 40.71% Vuosi Hinta Kasvu 2033 $ 16.0156 47.75%

2034 $ 16.8163 55.13%

2035 $ 17.6572 62.89%

2036 $ 18.5400 71.03%

2037 $ 19.4670 79.59%

2038 $ 20.4404 88.56%

2039 $ 21.4624 97.99%

2040 $ 22.5355 107.89% Näytä lisää Lyhyen aikavälin SharpLink Gaming-hintaennuste tälle päivälle, huomiselle, tälle viikolle ja 30 seuraavalle päivälle Päivämäärä Hintaennuste Kasvu November 18, 2025(Tänään) $ 10.84 0.00%

November 19, 2025(Huomenna) $ 10.8414 0.01%

November 25, 2025(Tällä viikolla) $ 10.8503 0.10%

December 18, 2025(30 päivää) $ 10.8845 0.41% SharpLink Gaming (SBETON) -hintaennuste tänään SBETON-rahakkeiden ennustettu hinta November 18, 2025(Tänään) on $10.84 . Tämä ennuste heijastaa ilmoitetun kasvuprosentin laskettua tulosta ja antaa käyttäjille tilannekuvan tämän päivän mahdollisista hintojen muutoksista. SharpLink Gaming (SBETON) -hintaennuste huomiselle Hintaennuste November 19, 2025(Huomenna) SBETON-rahakkeille, käyttäen 5% :n vuotuista kasvua, on $10.8414 . Nämä tulokset tarjoavat arvioidun näkymän rahakkeen arvolle valittujen parametrien perusteella. SharpLink Gaming (SBETON) -hintaennuste tälle viikolle November 25, 2025(Tällä viikolla) mennessä hintaennuste SBETON-rahakkeille, käyttäen 5% :n vuotuista kasvua, on $10.8503 . Tämä viikoittainen ennuste on laskettu saman kasvuprosentin perusteella, jotta se antaa käsityksen mahdollisista hintatrendeistä tulevina päivinä. SharpLink Gaming (SBETON) -hintaennuste 30 päivälle Katsottaessa 30 päivää eteenpäin SBETON-rahakkeiden arvioitu hinta on $10.8845 . Tämä ennuste on johdettu käyttämällä 5% :n vuotuista kasvua sen arvioimiseksi, mikä rahakkeen arvo voisi olla kuukauden kuluttua.

SharpLink Gaming-rahakkeiden nykyiset hintatilastot Nykyinen hinta $ 10.84$ 10.84 $ 10.84 Hintamuutos (24 h) -0.64% Markkina-arvo $ 176.79K$ 176.79K $ 176.79K Kierrossa oleva tarjonta 16.31K 16.31K 16.31K Volyymi (24 h) $ 107.70K$ 107.70K $ 107.70K Volyymi (24 h) -- SBETON-rahakkeiden viimeisin hinta on $ 10.84. Sen 24 tunnin muutos on -0.64%, ja 24 tunnin treidausvolyymi $ 107.70K. Lisäksi SBETON-rahakkeiden liikkeessä oleva tarjonta on 16.31K ja sen markkina-arvo on $ 176.79K. Näytä SBETON-rahakkeiden reaaliaikainen hinta

Historiallinen SharpLink Gaming-hinta Viimeisimpien SharpLink Gaming-live-hintasivulta kerättyjen tietojen mukaan SharpLink Gaming-rahakkeiden tämänhetkinen hinta on 10.84USD. SharpLink Gaming-rahakkeiden (SBETON) kierrossa oleva tarjonta on 0.00 SBETON , jolloin sen markkina-arvo on $176.79K . Kausi Muuta(%) Muuta(USD) Korkea Matala 24 tuntia -0.00% $ -0.050000 $ 11.27 $ 10.56

7 päivää -0.11% $ -1.3700 $ 12.44 $ 10.15

30 päivää -0.24% $ -3.5600 $ 15.51 $ 10.15 24 tunnin suorituskyky Viimeisen 24 tunnin aikana SharpLink Gaming-rahakkeiden hinta on muuttunut $-0.050000 , mikä kuvastaa -0.00% arvon muutosta. 7 päivän suorituskyky Viimeisen 7 päivän aikana SharpLink Gaming-rahakkeiden hinta oli ylimmillään $12.44 ja alimmillaan $10.15 . Sen hinta on muuttunut -0.11% . Tämä viimeaikainen trendi esittelee SBETON-rahakkeiden potentiaalia liikkua edelleen markkinoilla. 30 päivän suorituskyky Viimeisen kuukauden aikana SharpLink Gaming-rahakkeiden hinta on muuttunut -0.24% , joka heijastaa noin $-3.5600 arvonmuutosta. Tämä viittaa siihen, että SBETON-rahakkeiden hinta saattaa muuttua lähitulevaisuudessa lisää. Tarkista SharpLink Gaming-rahakkeiden täydellinen hintahistoria nähdäksesi yksityiskohtaiset trendit MEXCissä Näytä koko SBETON-rahakkeiden hintahistoria

Kuinka SharpLink Gaming (SBETON) -rahakkeiden hinnanennustusmoduuli toimii? SharpLink Gaming-rahakkeiden hinnanennustusmoduuli on käyttäjäystävällinen työkalu, joka on suunniteltu auttamaan sinua arvioimaan mahdollisia tulevia SBETON-hintoja omien kasvuoletustesi perusteella. Olitpa kokenut treidaaja tai utelias sijoittaja, tämä moduuli tarjoaa yksinkertaisen ja interaktiivisen tavan ennustaa rahakkeen tuleva arvo. 1. Anna kasvuennustuksesi Aloita antamalla haluamasi kasvuprosentti, joka voi olla joko positiivinen tai negatiivinen markkinanäkymistäsi riippuen. Tämä saattaa heijastaa SharpLink Gaming-rahakkeisiin liittyviä odotuksiasi seuraavalle vuodelle, viidelle vuodelle tai jopa vuosikymmeniä eteenpäin. 2. Laske tulevaisuuden hinta Kun olet antanut kasvunopeuden, napsauta Laske-painiketta. Moduuli laskee SBETON-rahakkeille välittömästi ennustetun tulevan hinnan, jolloin saat selkeän kuvan siitä, kuinka ennustuksesi vaikuttaa rahakkeen arvoon ajan myötä. 3. Tutustu erilaisiin skenaarioihin Voit kokeilla erilaisia kasvuvauhteja nähdäksesi, kuinka erilaiset markkinaolosuhteet voivat vaikuttaa SharpLink Gaming-rahakkeiden hintaan. Tämän joustavuuden avulla voit analysoida sekä optimistisia että konservatiivisia ennusteita, mikä auttaa sinua tekemään tietoisempia päätöksiä. 4. Käyttäjien mieliala ja yhteisön tiedot Moduuliin sisältyy myös käyttäjien mielipidetiedot, joiden avulla voit verrata ennusteitasi muiden käyttäjien ennusteisiin. Nämä yhdistetyt tiedot tarjoavat arvokkaita näkemyksiä siitä, miten yhteisö näkee SBETON-rahakkeiden tulevaisuuden. Hintaennusteen tekniset indikaattorit Ennusteen tarkkuuden parantamiseksi moduuli hyödyntää erilaisia teknisiä indikaattoreita ja markkinatietoja. Näitä ovat: Exponential Moving Averages (EMA): Auttaa seuraamaan rahakkeen hintatrendiä tasoittamalla vaihteluita ja tarjoamalla käsityksen mahdollisista trendin käänteistä. Bollinger Bands: Mittaa markkinoiden volatiliteettia ja tunnistaa mahdolliset yliostetut tai ylimyydyt tilanteet. Relative Strength Index (RSI): Arvioi SBETON-rahakkeiden vauhtia sen määrittämiseksi, onko se nousu- vai laskuvaiheessa. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Arvioi hintaliikkeiden voimakkuutta ja suuntaa mahdollisten tulo- ja poistumispisteiden tunnistamiseksi. Yhdistämällä nämä indikaattorit reaaliaikaisiin markkinatietoihin moduuli tarjoaa dynaamisen hintaennusteen, joka auttaa sinua saamaan syvempiä näkemyksiä SharpLink Gaming-rahakkeiden tulevaisuudesta.

Miksi SBETON-rahakkeiden hinnan ennustaminen on tärkeää?

SBETON-hintaennusteet ovat tärkeitä useista syistä, ja sijoittajat käyttävät niitä eri tarkoituksiin:

Sijoitusstrategian kehittäminen: Ennusteet auttavat sijoittajia laatimaan strategioita. Arvioimalla tulevia hintoja käyttäjät voivat päättää, milloin he ostavat, myyvät tai pitävät hallussaan tiettyä kryptovaluuttaa.

Riskienarviointi: Mahdollisten hinnanmuutosten ymmärtäminen auttaa sijoittajia arvioimaan tiettyyn kryptokohteeseen liittyvää riskiä. Tämä on välttämätöntä mahdollisten tappioiden hallitsemiseksi ja lieventämiseksi.

Markkina-analyysi: Ennusteet sisältävät usein markkinatrendien, uutisten ja historiallisten tietojen analysoinnin. Tämä kattava analyysi auttaa sijoittajia ymmärtämään markkinoiden dynamiikkaa ja hinnanmuutoksiin vaikuttavia tekijöitä.

Salkun hajauttaminen: ennustamalla, mitkä kryptovaluutat voivat menestyä hyvin, sijoittajat voivat hajauttaa salkkuaan vastaavasti ja hajauttaa riskin eri varallisuuseriin.

Pitkän aikavälin suunnittelu: pitkän aikavälin voittoja etsivät sijoittajat luottavat ennusteisiin tunnistaessaan kryptovaluuttoja, joilla on tulevan kasvun potentiaalia.

Psykologinen valmius: mahdollisten hintaskenaarioiden tunteminen valmistaa sijoittajia emotionaalisesti ja taloudellisesti markkinoiden epävakauteen.

Yhteisön sitouttaminen: kryptohintaennusteet herättävät usein keskustelua sijoittajayhteisössä, mikä johtaa laajempaan ymmärrykseen ja yhteiseen tietoon perustuvaan näkemykseen markkinatrendeistä.

