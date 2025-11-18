SharpLink Gaming (SBETON) -rahakkeiden hintaennuste (USD)

Hanki SharpLink Gaming-rahakkeiden hintaennusteita vuosille 2026, 2027, 2028, 2030 ja muille. Ennusta, kuinka paljon SBETON kasvaa seuraavan viiden vuoden tai pidemmän ajan kuluessa. Ennusta tulevat hintaskenaariot välittömästi markkinatrendien ja -tunnelman perusteella.

Anna luku väliltä -100 ja 1 000 ennustaaksesi SharpLink Gaming-rahakkeiden hinnan
%

*Vastuuvapauslauseke: Kaikki hintaennusteet perustuvat käyttäjän antamiin tietoihin.

SharpLink Gaming-hintaennuste
$10.84
-0.64%
USD
Todellinen
Ennuste
SharpLink Gaming-hintaennuste vuosille 2025–2050 (USD)

SharpLink Gaming (SBETON) -hintaennuste vuodelle 2025 (tälle vuodelle)

Ennusteesi perusteella SharpLink Gaming saattaa kasvaa 0.00%. Se saattaa saavuttaa treidaushinnan $ 10.84 vuonna 2025.

SharpLink Gaming (SBETON) -hintaennuste vuodelle 2026 (ensi vuodelle)

Ennusteesi perusteella SharpLink Gaming saattaa kasvaa 5.00%. Se saattaa saavuttaa treidaushinnan $ 11.382 vuonna 2026.

SharpLink Gaming (SBETON) -hintaennuste vuodelle 2027 (2 vuoden kuluttua)

Hintaennustemoduulin mukaan SBETON-rahakkeen ennustettu vuoden 2027 tuleva hinta on $ 11.9511 10.25% kasvuvauhdilla.

SharpLink Gaming (SBETON) -hintaennuste vuodelle 2028 (3 vuoden kuluttua)

Hintaennustemoduulin mukaan SBETON-rahakkeen ennustettu vuoden 2028 tuleva hinta on $ 12.5486 15.76% kasvuvauhdilla.

SharpLink Gaming (SBETON) -hintaennuste vuodelle 2029 (4 vuoden kuluttua)

Yllä olevan hintaennustemoduulin mukaisesti SBETON-rahakkeiden vuoden 2029 tavoitehinta on $ 13.1760 ja kasvuvauhti 21.55%.

SharpLink Gaming (SBETON) -hintaennuste vuodelle 2030 (5 vuoden kuluttua)

Yllä olevan hintaennustemoduulin mukaisesti SBETON-rahakkeiden vuoden 2030 tavoitehinta on $ 13.8348 ja kasvuvauhti 27.63%.

SharpLink Gaming (SBETON) -hintaennuste vuodelle 2040 (15 vuoden kuluttua)

Vuonna 2040 SharpLink Gaming-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 107.89%. Se voi saavuttaa treidaushinnan $ 22.5355.

SharpLink Gaming (SBETON) -hintaennuste vuodelle 2050 (25 vuoden kuluttua)

Vuonna 2050 SharpLink Gaming-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 238.64%. Se voi saavuttaa treidaushinnan $ 36.7080.

Vuosi
Hinta
Kasvu
  • 2025
    $ 10.84
    0.00%
  • 2026
    $ 11.382
    5.00%
  • 2027
    $ 11.9511
    10.25%
  • 2028
    $ 12.5486
    15.76%
  • 2029
    $ 13.1760
    21.55%
  • 2030
    $ 13.8348
    27.63%
  • 2031
    $ 14.5266
    34.01%
  • 2032
    $ 15.2529
    40.71%
Vuosi
Hinta
Kasvu
  • 2033
    $ 16.0156
    47.75%
  • 2034
    $ 16.8163
    55.13%
  • 2035
    $ 17.6572
    62.89%
  • 2036
    $ 18.5400
    71.03%
  • 2037
    $ 19.4670
    79.59%
  • 2038
    $ 20.4404
    88.56%
  • 2039
    $ 21.4624
    97.99%
  • 2040
    $ 22.5355
    107.89%
Lyhyen aikavälin SharpLink Gaming-hintaennuste tälle päivälle, huomiselle, tälle viikolle ja 30 seuraavalle päivälle

Päivämäärä
Hintaennuste
Kasvu
  • November 18, 2025(Tänään)
    $ 10.84
    0.00%
  • November 19, 2025(Huomenna)
    $ 10.8414
    0.01%
  • November 25, 2025(Tällä viikolla)
    $ 10.8503
    0.10%
  • December 18, 2025(30 päivää)
    $ 10.8845
    0.41%
SharpLink Gaming (SBETON) -hintaennuste tänään

SBETON-rahakkeiden ennustettu hinta November 18, 2025(Tänään) on $10.84. Tämä ennuste heijastaa ilmoitetun kasvuprosentin laskettua tulosta ja antaa käyttäjille tilannekuvan tämän päivän mahdollisista hintojen muutoksista.

SharpLink Gaming (SBETON) -hintaennuste huomiselle

Hintaennuste November 19, 2025(Huomenna) SBETON-rahakkeille, käyttäen 5%:n vuotuista kasvua, on $10.8414. Nämä tulokset tarjoavat arvioidun näkymän rahakkeen arvolle valittujen parametrien perusteella.

SharpLink Gaming (SBETON) -hintaennuste tälle viikolle

November 25, 2025(Tällä viikolla) mennessä hintaennuste SBETON-rahakkeille, käyttäen 5%:n vuotuista kasvua, on $10.8503. Tämä viikoittainen ennuste on laskettu saman kasvuprosentin perusteella, jotta se antaa käsityksen mahdollisista hintatrendeistä tulevina päivinä.

SharpLink Gaming (SBETON) -hintaennuste 30 päivälle

Katsottaessa 30 päivää eteenpäin SBETON-rahakkeiden arvioitu hinta on $10.8845. Tämä ennuste on johdettu käyttämällä 5%:n vuotuista kasvua sen arvioimiseksi, mikä rahakkeen arvo voisi olla kuukauden kuluttua.

SharpLink Gaming-rahakkeiden nykyiset hintatilastot

$ 10.84
-0.64%

$ 176.79K
16.31K
$ 107.70K
--

SBETON-rahakkeiden viimeisin hinta on $ 10.84. Sen 24 tunnin muutos on -0.64%, ja 24 tunnin treidausvolyymi $ 107.70K.
Lisäksi SBETON-rahakkeiden liikkeessä oleva tarjonta on 16.31K ja sen markkina-arvo on $ 176.79K.

Kuinka SharpLink Gaming (SBETON) -rahakkeita ostetaan

Yritätkö ostaa SBETON-rahakkeita? Voit nyt ostaa SBETON-rahakkeita luottokortilla, tilisiirrolla, P2P:llä ja monilla muilla maksutavoilla. Opi ostamaan SharpLink Gaming-rahakkeita ja aloita MEXCissä nyt!

Opi ostamaan SBETON-rahakkeita nyt

Historiallinen SharpLink Gaming-hinta

Viimeisimpien SharpLink Gaming-live-hintasivulta kerättyjen tietojen mukaan SharpLink Gaming-rahakkeiden tämänhetkinen hinta on 10.84USD. SharpLink Gaming-rahakkeiden (SBETON) kierrossa oleva tarjonta on 0.00 SBETON, jolloin sen markkina-arvo on $176.79K.

Kausi
Muuta(%)
Muuta(USD)
Korkea
Matala
  • 24 tuntia
    -0.00%
    $ -0.050000
    $ 11.27
    $ 10.56
  • 7 päivää
    -0.11%
    $ -1.3700
    $ 12.44
    $ 10.15
  • 30 päivää
    -0.24%
    $ -3.5600
    $ 15.51
    $ 10.15
24 tunnin suorituskyky

Viimeisen 24 tunnin aikana SharpLink Gaming-rahakkeiden hinta on muuttunut $-0.050000, mikä kuvastaa -0.00% arvon muutosta.

7 päivän suorituskyky

Viimeisen 7 päivän aikana SharpLink Gaming-rahakkeiden hinta oli ylimmillään $12.44 ja alimmillaan $10.15. Sen hinta on muuttunut -0.11%. Tämä viimeaikainen trendi esittelee SBETON-rahakkeiden potentiaalia liikkua edelleen markkinoilla.

30 päivän suorituskyky

Viimeisen kuukauden aikana SharpLink Gaming-rahakkeiden hinta on muuttunut -0.24%, joka heijastaa noin $-3.5600 arvonmuutosta. Tämä viittaa siihen, että SBETON-rahakkeiden hinta saattaa muuttua lähitulevaisuudessa lisää.

Tarkista SharpLink Gaming-rahakkeiden täydellinen hintahistoria nähdäksesi yksityiskohtaiset trendit MEXCissä

Näytä koko SBETON-rahakkeiden hintahistoria

Kuinka SharpLink Gaming (SBETON) -rahakkeiden hinnanennustusmoduuli toimii?

SharpLink Gaming-rahakkeiden hinnanennustusmoduuli on käyttäjäystävällinen työkalu, joka on suunniteltu auttamaan sinua arvioimaan mahdollisia tulevia SBETON-hintoja omien kasvuoletustesi perusteella. Olitpa kokenut treidaaja tai utelias sijoittaja, tämä moduuli tarjoaa yksinkertaisen ja interaktiivisen tavan ennustaa rahakkeen tuleva arvo.

1. Anna kasvuennustuksesi

Aloita antamalla haluamasi kasvuprosentti, joka voi olla joko positiivinen tai negatiivinen markkinanäkymistäsi riippuen. Tämä saattaa heijastaa SharpLink Gaming-rahakkeisiin liittyviä odotuksiasi seuraavalle vuodelle, viidelle vuodelle tai jopa vuosikymmeniä eteenpäin.

2. Laske tulevaisuuden hinta

Kun olet antanut kasvunopeuden, napsauta Laske-painiketta. Moduuli laskee SBETON-rahakkeille välittömästi ennustetun tulevan hinnan, jolloin saat selkeän kuvan siitä, kuinka ennustuksesi vaikuttaa rahakkeen arvoon ajan myötä.

3. Tutustu erilaisiin skenaarioihin

Voit kokeilla erilaisia kasvuvauhteja nähdäksesi, kuinka erilaiset markkinaolosuhteet voivat vaikuttaa SharpLink Gaming-rahakkeiden hintaan. Tämän joustavuuden avulla voit analysoida sekä optimistisia että konservatiivisia ennusteita, mikä auttaa sinua tekemään tietoisempia päätöksiä.

4. Käyttäjien mieliala ja yhteisön tiedot

Moduuliin sisältyy myös käyttäjien mielipidetiedot, joiden avulla voit verrata ennusteitasi muiden käyttäjien ennusteisiin. Nämä yhdistetyt tiedot tarjoavat arvokkaita näkemyksiä siitä, miten yhteisö näkee SBETON-rahakkeiden tulevaisuuden.

Hintaennusteen tekniset indikaattorit

Ennusteen tarkkuuden parantamiseksi moduuli hyödyntää erilaisia teknisiä indikaattoreita ja markkinatietoja. Näitä ovat:

Exponential Moving Averages (EMA): Auttaa seuraamaan rahakkeen hintatrendiä tasoittamalla vaihteluita ja tarjoamalla käsityksen mahdollisista trendin käänteistä.

Bollinger Bands: Mittaa markkinoiden volatiliteettia ja tunnistaa mahdolliset yliostetut tai ylimyydyt tilanteet.

Relative Strength Index (RSI): Arvioi SBETON-rahakkeiden vauhtia sen määrittämiseksi, onko se nousu- vai laskuvaiheessa.

Moving Average Convergence Divergence (MACD): Arvioi hintaliikkeiden voimakkuutta ja suuntaa mahdollisten tulo- ja poistumispisteiden tunnistamiseksi. Yhdistämällä nämä indikaattorit reaaliaikaisiin markkinatietoihin moduuli tarjoaa dynaamisen hintaennusteen, joka auttaa sinua saamaan syvempiä näkemyksiä SharpLink Gaming-rahakkeiden tulevaisuudesta.

Miksi SBETON-rahakkeiden hinnan ennustaminen on tärkeää?

SBETON-hintaennusteet ovat tärkeitä useista syistä, ja sijoittajat käyttävät niitä eri tarkoituksiin:

Sijoitusstrategian kehittäminen: Ennusteet auttavat sijoittajia laatimaan strategioita. Arvioimalla tulevia hintoja käyttäjät voivat päättää, milloin he ostavat, myyvät tai pitävät hallussaan tiettyä kryptovaluuttaa.

Riskienarviointi: Mahdollisten hinnanmuutosten ymmärtäminen auttaa sijoittajia arvioimaan tiettyyn kryptokohteeseen liittyvää riskiä. Tämä on välttämätöntä mahdollisten tappioiden hallitsemiseksi ja lieventämiseksi.

Markkina-analyysi: Ennusteet sisältävät usein markkinatrendien, uutisten ja historiallisten tietojen analysoinnin. Tämä kattava analyysi auttaa sijoittajia ymmärtämään markkinoiden dynamiikkaa ja hinnanmuutoksiin vaikuttavia tekijöitä.

Salkun hajauttaminen: ennustamalla, mitkä kryptovaluutat voivat menestyä hyvin, sijoittajat voivat hajauttaa salkkuaan vastaavasti ja hajauttaa riskin eri varallisuuseriin.

Pitkän aikavälin suunnittelu: pitkän aikavälin voittoja etsivät sijoittajat luottavat ennusteisiin tunnistaessaan kryptovaluuttoja, joilla on tulevan kasvun potentiaalia.

Psykologinen valmius: mahdollisten hintaskenaarioiden tunteminen valmistaa sijoittajia emotionaalisesti ja taloudellisesti markkinoiden epävakauteen.

Yhteisön sitouttaminen: kryptohintaennusteet herättävät usein keskustelua sijoittajayhteisössä, mikä johtaa laajempaan ymmärrykseen ja yhteiseen tietoon perustuvaan näkemykseen markkinatrendeistä.

Usein kysytyt kysymykset (UKK):

Kannattaako SBETON-rahakkeisiin sijoittaa nyt?
Ennusteidesi mukaan SBETON saavuttaa hinnan -- undefined, joten se on harkitsemisen arvoinen rahake.
Mikä on SBETON-rahakkeiden ensi kuun hintaennuste?
SharpLink Gaming (SBETON) -hintaennustetyökalun mukaan SBETON-rahakkeiden ennustettu hinta saavuttaa arvon -- undefined.
Paljonko yksi SBETON maksaa vuonna 2026?
1 SharpLink Gaming (SBETON) -rahakkeen hinta tänään on $10.84. Yllä olevan ennustusmoduulin mukaan SBETON-rahakkeiden hinta kasvaa 0.00% ja saavuttaa arvon -- vuonna 2026.
Mikä on ennustettu hinta SBETON-rahakkeille vuonna 2027?
SharpLink Gaming (SBETON) -rahakkeiden hinnan ennustetaan nousevan 0.00% vuosittain saavuttaen hinnan -- 1 SBETON-rahakkeelle vuoteen 2027 mennessä.
Mikä on SBETON-rahakkeiden arvioitu tavoitehinta vuodelle 2028?
Hintaennusteesi mukaan SharpLink Gaming (SBETON) tulee kasvamaan 0.00% ja sen arvioitu tavoitehinta on -- vuonna 2028.
Mikä on SBETON-rahakkeiden arvioitu tavoitehinta vuodelle 2029?
Hintaennusteesi mukaan SharpLink Gaming (SBETON) tulee kasvamaan 0.00% ja sen arvioitu tavoitehinta on -- vuonna 2029.
Paljonko yksi SBETON maksaa vuonna 2030?
1 SharpLink Gaming (SBETON) -rahakkeen hinta tänään on $10.84. Yllä olevan ennustusmoduulin mukaan SBETON-rahakkeiden hinta kasvaa 0.00% ja saavuttaa arvon -- vuonna 2030.
Mikä on SBETON-rahakkeiden hintaennuste vuodelle 2040?
SharpLink Gaming (SBETON) -rahakkeiden hinnan ennustetaan nousevan 0.00% vuosittain saavuttaen hinnan -- 1 SBETON-rahakkeelle vuoteen 2040 mennessä.
Vastuuvapauslauseke

Kryptojen ennustesivuilla julkaistu sisältö perustuu MEXC-käyttäjien ja/tai muiden kolmansien osapuolien meille toimittamiin tietoihin ja palautteeseen. Sisältö esitetään sinulle ”sellaisenaan” vain tiedonanto- ja havainnollistamistarkoituksessa ilman minkäänlaista lupausta tai takuuta. On tärkeää huomata, että esitetyt hintaennusteet eivät välttämättä ole tarkkoja, eikä niitä pidä käsitellä sellaisina. Tulevat hinnat voivat poiketa merkittävästi esitetyistä ennusteista, eikä niihin kannata luottaa sijoituspäätöksiä tehtäessä.

Lisäksi tätä sisältöä ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi, eikä sen ole tarkoitus suositella minkään tietyn tuotteen tai palvelun ostamista. MEXC ei ole millään tavalla vastuussa sinulle mistään tappioista, joita sinulle saattaa aiheutua kryptojen hintaennustesivuillamme julkaistuun sisältöön viittaamisesta, sen käyttämisestä ja/tai siihen luottamisesta. On tärkeää tiedostaa, että digitaalisten varallisuuserien hintoihin liittyy suuri markkinariski ja hintavaihtelu. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, eikä alun perin sijoitetun summan takaisin saamisesta ole takeita. Viime kädessä olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi, eikä MEXC ole vastuussa mahdollisista tappioistasi. Muista, että aiempi tuotto ei ole ennusta luotettavasti tulevaa tuotonkehitystä. Sinun tulisi sijoittaa vain tuotteisiin, jotka tunnet ja joihin liittyvät riskit ymmärrät. Harkitse huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvottele riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä.