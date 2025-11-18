ROVR Network (ROVR) -rahakkeiden hintaennuste (USD)

Hanki ROVR Network-rahakkeiden hintaennusteita vuosille 2026, 2027, 2028, 2030 ja muille. Ennusta, kuinka paljon ROVR kasvaa seuraavan viiden vuoden tai pidemmän ajan kuluessa. Ennusta tulevat hintaskenaariot välittömästi markkinatrendien ja -tunnelman perusteella.

Anna luku väliltä -100 ja 1 000 ennustaaksesi ROVR Network-rahakkeiden hinnan
%

*Vastuuvapauslauseke: Kaikki hintaennusteet perustuvat käyttäjän antamiin tietoihin.

ROVR Network-hintaennuste
$0.009784
-0.03%
USD
Todellinen
Ennuste
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-11-18 00:33:09 (UTC+8)

ROVR Network-hintaennuste vuosille 2025–2050 (USD)

ROVR Network (ROVR) -hintaennuste vuodelle 2025 (tälle vuodelle)

Ennusteesi perusteella ROVR Network saattaa kasvaa 0.00%. Se saattaa saavuttaa treidaushinnan $ 0.009784 vuonna 2025.

ROVR Network (ROVR) -hintaennuste vuodelle 2026 (ensi vuodelle)

Ennusteesi perusteella ROVR Network saattaa kasvaa 5.00%. Se saattaa saavuttaa treidaushinnan $ 0.010273 vuonna 2026.

ROVR Network (ROVR) -hintaennuste vuodelle 2027 (2 vuoden kuluttua)

Hintaennustemoduulin mukaan ROVR-rahakkeen ennustettu vuoden 2027 tuleva hinta on $ 0.010786 10.25% kasvuvauhdilla.

ROVR Network (ROVR) -hintaennuste vuodelle 2028 (3 vuoden kuluttua)

Hintaennustemoduulin mukaan ROVR-rahakkeen ennustettu vuoden 2028 tuleva hinta on $ 0.011326 15.76% kasvuvauhdilla.

ROVR Network (ROVR) -hintaennuste vuodelle 2029 (4 vuoden kuluttua)

Yllä olevan hintaennustemoduulin mukaisesti ROVR-rahakkeiden vuoden 2029 tavoitehinta on $ 0.011892 ja kasvuvauhti 21.55%.

ROVR Network (ROVR) -hintaennuste vuodelle 2030 (5 vuoden kuluttua)

Yllä olevan hintaennustemoduulin mukaisesti ROVR-rahakkeiden vuoden 2030 tavoitehinta on $ 0.012487 ja kasvuvauhti 27.63%.

ROVR Network (ROVR) -hintaennuste vuodelle 2040 (15 vuoden kuluttua)

Vuonna 2040 ROVR Network-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 107.89%. Se voi saavuttaa treidaushinnan $ 0.020340.

ROVR Network (ROVR) -hintaennuste vuodelle 2050 (25 vuoden kuluttua)

Vuonna 2050 ROVR Network-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 238.64%. Se voi saavuttaa treidaushinnan $ 0.033132.

Lyhyen aikavälin ROVR Network-hintaennuste tälle päivälle, huomiselle, tälle viikolle ja 30 seuraavalle päivälle

Päivämäärä
Hintaennuste
Kasvu
  • November 18, 2025(Tänään)
    $ 0.009784
    0.00%
  • November 19, 2025(Huomenna)
    $ 0.009785
    0.01%
  • November 25, 2025(Tällä viikolla)
    $ 0.009793
    0.10%
  • December 18, 2025(30 päivää)
    $ 0.009824
    0.41%
ROVR Network (ROVR) -hintaennuste tänään

ROVR-rahakkeiden ennustettu hinta November 18, 2025(Tänään) on $0.009784. Tämä ennuste heijastaa ilmoitetun kasvuprosentin laskettua tulosta ja antaa käyttäjille tilannekuvan tämän päivän mahdollisista hintojen muutoksista.

ROVR Network (ROVR) -hintaennuste huomiselle

Hintaennuste November 19, 2025(Huomenna) ROVR-rahakkeille, käyttäen 5%:n vuotuista kasvua, on $0.009785. Nämä tulokset tarjoavat arvioidun näkymän rahakkeen arvolle valittujen parametrien perusteella.

ROVR Network (ROVR) -hintaennuste tälle viikolle

November 25, 2025(Tällä viikolla) mennessä hintaennuste ROVR-rahakkeille, käyttäen 5%:n vuotuista kasvua, on $0.009793. Tämä viikoittainen ennuste on laskettu saman kasvuprosentin perusteella, jotta se antaa käsityksen mahdollisista hintatrendeistä tulevina päivinä.

ROVR Network (ROVR) -hintaennuste 30 päivälle

Katsottaessa 30 päivää eteenpäin ROVR-rahakkeiden arvioitu hinta on $0.009824. Tämä ennuste on johdettu käyttämällä 5%:n vuotuista kasvua sen arvioimiseksi, mikä rahakkeen arvo voisi olla kuukauden kuluttua.

ROVR Network-rahakkeiden nykyiset hintatilastot

$ 0.009784
-0.03%

$ 2.11M
215.29M
$ 79.32K
--

ROVR-rahakkeiden viimeisin hinta on $ 0.009784. Sen 24 tunnin muutos on -0.03%, ja 24 tunnin treidausvolyymi $ 79.32K.
Lisäksi ROVR-rahakkeiden liikkeessä oleva tarjonta on 215.29M ja sen markkina-arvo on $ 2.11M.

Kuinka ROVR Network (ROVR) -rahakkeita ostetaan

Yritätkö ostaa ROVR-rahakkeita? Voit nyt ostaa ROVR-rahakkeita luottokortilla, tilisiirrolla, P2P:llä ja monilla muilla maksutavoilla. Opi ostamaan ROVR Network-rahakkeita ja aloita MEXCissä nyt!

Opi ostamaan ROVR-rahakkeita nyt

Historiallinen ROVR Network-hinta

Viimeisimpien ROVR Network-live-hintasivulta kerättyjen tietojen mukaan ROVR Network-rahakkeiden tämänhetkinen hinta on 0.009784USD. ROVR Network-rahakkeiden (ROVR) kierrossa oleva tarjonta on 0.00 ROVR, jolloin sen markkina-arvo on $2.11M.

Kausi
Muuta(%)
Muuta(USD)
Korkea
Matala
  • 24 tuntia
    -0.01%
    $ -0.000108
    $ 0.009911
    $ 0.009765
  • 7 päivää
    -0.04%
    $ -0.000456
    $ 0.010598
    $ 0.009719
  • 30 päivää
    -0.05%
    $ -0.000574
    $ 0.010598
    $ 0.009058
24 tunnin suorituskyky

Viimeisen 24 tunnin aikana ROVR Network-rahakkeiden hinta on muuttunut $-0.000108, mikä kuvastaa -0.01% arvon muutosta.

7 päivän suorituskyky

Viimeisen 7 päivän aikana ROVR Network-rahakkeiden hinta oli ylimmillään $0.010598 ja alimmillaan $0.009719. Sen hinta on muuttunut -0.04%. Tämä viimeaikainen trendi esittelee ROVR-rahakkeiden potentiaalia liikkua edelleen markkinoilla.

30 päivän suorituskyky

Viimeisen kuukauden aikana ROVR Network-rahakkeiden hinta on muuttunut -0.05%, joka heijastaa noin $-0.000574 arvonmuutosta. Tämä viittaa siihen, että ROVR-rahakkeiden hinta saattaa muuttua lähitulevaisuudessa lisää.

Tarkista ROVR Network-rahakkeiden täydellinen hintahistoria nähdäksesi yksityiskohtaiset trendit MEXCissä

Näytä koko ROVR-rahakkeiden hintahistoria

Kuinka ROVR Network (ROVR) -rahakkeiden hinnanennustusmoduuli toimii?

ROVR Network-rahakkeiden hinnanennustusmoduuli on käyttäjäystävällinen työkalu, joka on suunniteltu auttamaan sinua arvioimaan mahdollisia tulevia ROVR-hintoja omien kasvuoletustesi perusteella. Olitpa kokenut treidaaja tai utelias sijoittaja, tämä moduuli tarjoaa yksinkertaisen ja interaktiivisen tavan ennustaa rahakkeen tuleva arvo.

1. Anna kasvuennustuksesi

Aloita antamalla haluamasi kasvuprosentti, joka voi olla joko positiivinen tai negatiivinen markkinanäkymistäsi riippuen. Tämä saattaa heijastaa ROVR Network-rahakkeisiin liittyviä odotuksiasi seuraavalle vuodelle, viidelle vuodelle tai jopa vuosikymmeniä eteenpäin.

2. Laske tulevaisuuden hinta

Kun olet antanut kasvunopeuden, napsauta Laske-painiketta. Moduuli laskee ROVR-rahakkeille välittömästi ennustetun tulevan hinnan, jolloin saat selkeän kuvan siitä, kuinka ennustuksesi vaikuttaa rahakkeen arvoon ajan myötä.

3. Tutustu erilaisiin skenaarioihin

Voit kokeilla erilaisia kasvuvauhteja nähdäksesi, kuinka erilaiset markkinaolosuhteet voivat vaikuttaa ROVR Network-rahakkeiden hintaan. Tämän joustavuuden avulla voit analysoida sekä optimistisia että konservatiivisia ennusteita, mikä auttaa sinua tekemään tietoisempia päätöksiä.

4. Käyttäjien mieliala ja yhteisön tiedot

Moduuliin sisältyy myös käyttäjien mielipidetiedot, joiden avulla voit verrata ennusteitasi muiden käyttäjien ennusteisiin. Nämä yhdistetyt tiedot tarjoavat arvokkaita näkemyksiä siitä, miten yhteisö näkee ROVR-rahakkeiden tulevaisuuden.

Hintaennusteen tekniset indikaattorit

Ennusteen tarkkuuden parantamiseksi moduuli hyödyntää erilaisia teknisiä indikaattoreita ja markkinatietoja. Näitä ovat:

Exponential Moving Averages (EMA): Auttaa seuraamaan rahakkeen hintatrendiä tasoittamalla vaihteluita ja tarjoamalla käsityksen mahdollisista trendin käänteistä.

Bollinger Bands: Mittaa markkinoiden volatiliteettia ja tunnistaa mahdolliset yliostetut tai ylimyydyt tilanteet.

Relative Strength Index (RSI): Arvioi ROVR-rahakkeiden vauhtia sen määrittämiseksi, onko se nousu- vai laskuvaiheessa.

Moving Average Convergence Divergence (MACD): Arvioi hintaliikkeiden voimakkuutta ja suuntaa mahdollisten tulo- ja poistumispisteiden tunnistamiseksi. Yhdistämällä nämä indikaattorit reaaliaikaisiin markkinatietoihin moduuli tarjoaa dynaamisen hintaennusteen, joka auttaa sinua saamaan syvempiä näkemyksiä ROVR Network-rahakkeiden tulevaisuudesta.

Miksi ROVR-rahakkeiden hinnan ennustaminen on tärkeää?

ROVR-hintaennusteet ovat tärkeitä useista syistä, ja sijoittajat käyttävät niitä eri tarkoituksiin:

Sijoitusstrategian kehittäminen: Ennusteet auttavat sijoittajia laatimaan strategioita. Arvioimalla tulevia hintoja käyttäjät voivat päättää, milloin he ostavat, myyvät tai pitävät hallussaan tiettyä kryptovaluuttaa.

Riskienarviointi: Mahdollisten hinnanmuutosten ymmärtäminen auttaa sijoittajia arvioimaan tiettyyn kryptokohteeseen liittyvää riskiä. Tämä on välttämätöntä mahdollisten tappioiden hallitsemiseksi ja lieventämiseksi.

Markkina-analyysi: Ennusteet sisältävät usein markkinatrendien, uutisten ja historiallisten tietojen analysoinnin. Tämä kattava analyysi auttaa sijoittajia ymmärtämään markkinoiden dynamiikkaa ja hinnanmuutoksiin vaikuttavia tekijöitä.

Salkun hajauttaminen: ennustamalla, mitkä kryptovaluutat voivat menestyä hyvin, sijoittajat voivat hajauttaa salkkuaan vastaavasti ja hajauttaa riskin eri varallisuuseriin.

Pitkän aikavälin suunnittelu: pitkän aikavälin voittoja etsivät sijoittajat luottavat ennusteisiin tunnistaessaan kryptovaluuttoja, joilla on tulevan kasvun potentiaalia.

Psykologinen valmius: mahdollisten hintaskenaarioiden tunteminen valmistaa sijoittajia emotionaalisesti ja taloudellisesti markkinoiden epävakauteen.

Yhteisön sitouttaminen: kryptohintaennusteet herättävät usein keskustelua sijoittajayhteisössä, mikä johtaa laajempaan ymmärrykseen ja yhteiseen tietoon perustuvaan näkemykseen markkinatrendeistä.

Usein kysytyt kysymykset (UKK):

Kannattaako ROVR-rahakkeisiin sijoittaa nyt?
Ennusteidesi mukaan ROVR saavuttaa hinnan -- undefined, joten se on harkitsemisen arvoinen rahake.
Mikä on ROVR-rahakkeiden ensi kuun hintaennuste?
ROVR Network (ROVR) -hintaennustetyökalun mukaan ROVR-rahakkeiden ennustettu hinta saavuttaa arvon -- undefined.
Paljonko yksi ROVR maksaa vuonna 2026?
1 ROVR Network (ROVR) -rahakkeen hinta tänään on $0.009784. Yllä olevan ennustusmoduulin mukaan ROVR-rahakkeiden hinta kasvaa 0.00% ja saavuttaa arvon -- vuonna 2026.
Mikä on ennustettu hinta ROVR-rahakkeille vuonna 2027?
ROVR Network (ROVR) -rahakkeiden hinnan ennustetaan nousevan 0.00% vuosittain saavuttaen hinnan -- 1 ROVR-rahakkeelle vuoteen 2027 mennessä.
Mikä on ROVR-rahakkeiden arvioitu tavoitehinta vuodelle 2028?
Hintaennusteesi mukaan ROVR Network (ROVR) tulee kasvamaan 0.00% ja sen arvioitu tavoitehinta on -- vuonna 2028.
Mikä on ROVR-rahakkeiden arvioitu tavoitehinta vuodelle 2029?
Hintaennusteesi mukaan ROVR Network (ROVR) tulee kasvamaan 0.00% ja sen arvioitu tavoitehinta on -- vuonna 2029.
Paljonko yksi ROVR maksaa vuonna 2030?
1 ROVR Network (ROVR) -rahakkeen hinta tänään on $0.009784. Yllä olevan ennustusmoduulin mukaan ROVR-rahakkeiden hinta kasvaa 0.00% ja saavuttaa arvon -- vuonna 2030.
Mikä on ROVR-rahakkeiden hintaennuste vuodelle 2040?
ROVR Network (ROVR) -rahakkeiden hinnan ennustetaan nousevan 0.00% vuosittain saavuttaen hinnan -- 1 ROVR-rahakkeelle vuoteen 2040 mennessä.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-11-18 00:33:09 (UTC+8)

Vastuuvapauslauseke

Kryptojen ennustesivuilla julkaistu sisältö perustuu MEXC-käyttäjien ja/tai muiden kolmansien osapuolien meille toimittamiin tietoihin ja palautteeseen. Sisältö esitetään sinulle ”sellaisenaan” vain tiedonanto- ja havainnollistamistarkoituksessa ilman minkäänlaista lupausta tai takuuta. On tärkeää huomata, että esitetyt hintaennusteet eivät välttämättä ole tarkkoja, eikä niitä pidä käsitellä sellaisina. Tulevat hinnat voivat poiketa merkittävästi esitetyistä ennusteista, eikä niihin kannata luottaa sijoituspäätöksiä tehtäessä.

Lisäksi tätä sisältöä ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi, eikä sen ole tarkoitus suositella minkään tietyn tuotteen tai palvelun ostamista. MEXC ei ole millään tavalla vastuussa sinulle mistään tappioista, joita sinulle saattaa aiheutua kryptojen hintaennustesivuillamme julkaistuun sisältöön viittaamisesta, sen käyttämisestä ja/tai siihen luottamisesta. On tärkeää tiedostaa, että digitaalisten varallisuuserien hintoihin liittyy suuri markkinariski ja hintavaihtelu. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, eikä alun perin sijoitetun summan takaisin saamisesta ole takeita. Viime kädessä olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi, eikä MEXC ole vastuussa mahdollisista tappioistasi. Muista, että aiempi tuotto ei ole ennusta luotettavasti tulevaa tuotonkehitystä. Sinun tulisi sijoittaa vain tuotteisiin, jotka tunnet ja joihin liittyvät riskit ymmärrät. Harkitse huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvottele riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä.