ROVR Network (ROVR) -rahakkeiden hintaennuste (USD)

Hanki ROVR Network-rahakkeiden hintaennusteita vuosille 2026, 2027, 2028, 2030 ja muille. Ennusta, kuinka paljon ROVR kasvaa seuraavan viiden vuoden tai pidemmän ajan kuluessa. Ennusta tulevat hintaskenaariot välittömästi markkinatrendien ja -tunnelman perusteella.

Anna luku väliltä -100 ja 1 000 ennustaaksesi ROVR Network-rahakkeiden hinnan % Laske *Vastuuvapauslauseke: Kaikki hintaennusteet perustuvat käyttäjän antamiin tietoihin. $0.009784 $0.009784 $0.009784 -0.03% USD Todellinen Ennuste ROVR Network-hintaennuste vuosille 2025–2050 (USD) ROVR Network (ROVR) -hintaennuste vuodelle 2025 (tälle vuodelle) Ennusteesi perusteella ROVR Network saattaa kasvaa 0.00%. Se saattaa saavuttaa treidaushinnan $ 0.009784 vuonna 2025. ROVR Network (ROVR) -hintaennuste vuodelle 2026 (ensi vuodelle) Ennusteesi perusteella ROVR Network saattaa kasvaa 5.00%. Se saattaa saavuttaa treidaushinnan $ 0.010273 vuonna 2026. ROVR Network (ROVR) -hintaennuste vuodelle 2027 (2 vuoden kuluttua) Hintaennustemoduulin mukaan ROVR-rahakkeen ennustettu vuoden 2027 tuleva hinta on $ 0.010786 10.25% kasvuvauhdilla. ROVR Network (ROVR) -hintaennuste vuodelle 2028 (3 vuoden kuluttua) Hintaennustemoduulin mukaan ROVR-rahakkeen ennustettu vuoden 2028 tuleva hinta on $ 0.011326 15.76% kasvuvauhdilla. ROVR Network (ROVR) -hintaennuste vuodelle 2029 (4 vuoden kuluttua) Yllä olevan hintaennustemoduulin mukaisesti ROVR-rahakkeiden vuoden 2029 tavoitehinta on $ 0.011892 ja kasvuvauhti 21.55%. ROVR Network (ROVR) -hintaennuste vuodelle 2030 (5 vuoden kuluttua) Yllä olevan hintaennustemoduulin mukaisesti ROVR-rahakkeiden vuoden 2030 tavoitehinta on $ 0.012487 ja kasvuvauhti 27.63%. ROVR Network (ROVR) -hintaennuste vuodelle 2040 (15 vuoden kuluttua) Vuonna 2040 ROVR Network-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 107.89%. Se voi saavuttaa treidaushinnan $ 0.020340. ROVR Network (ROVR) -hintaennuste vuodelle 2050 (25 vuoden kuluttua) Vuonna 2050 ROVR Network-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 238.64%. Se voi saavuttaa treidaushinnan $ 0.033132. Vuosi Hinta Kasvu 2025 $ 0.009784 0.00%

2026 $ 0.010273 5.00%

2027 $ 0.010786 10.25%

2028 $ 0.011326 15.76%

2029 $ 0.011892 21.55%

2030 $ 0.012487 27.63%

2031 $ 0.013111 34.01%

2032 $ 0.013767 40.71% Vuosi Hinta Kasvu 2033 $ 0.014455 47.75%

2034 $ 0.015178 55.13%

2035 $ 0.015937 62.89%

2036 $ 0.016733 71.03%

2037 $ 0.017570 79.59%

2038 $ 0.018449 88.56%

2039 $ 0.019371 97.99%

2040 $ 0.020340 107.89% Näytä lisää Lyhyen aikavälin ROVR Network-hintaennuste tälle päivälle, huomiselle, tälle viikolle ja 30 seuraavalle päivälle Päivämäärä Hintaennuste Kasvu November 18, 2025(Tänään) $ 0.009784 0.00%

November 19, 2025(Huomenna) $ 0.009785 0.01%

November 25, 2025(Tällä viikolla) $ 0.009793 0.10%

December 18, 2025(30 päivää) $ 0.009824 0.41% ROVR Network (ROVR) -hintaennuste tänään ROVR-rahakkeiden ennustettu hinta November 18, 2025(Tänään) on $0.009784 . Tämä ennuste heijastaa ilmoitetun kasvuprosentin laskettua tulosta ja antaa käyttäjille tilannekuvan tämän päivän mahdollisista hintojen muutoksista. ROVR Network (ROVR) -hintaennuste huomiselle Hintaennuste November 19, 2025(Huomenna) ROVR-rahakkeille, käyttäen 5% :n vuotuista kasvua, on $0.009785 . Nämä tulokset tarjoavat arvioidun näkymän rahakkeen arvolle valittujen parametrien perusteella. ROVR Network (ROVR) -hintaennuste tälle viikolle November 25, 2025(Tällä viikolla) mennessä hintaennuste ROVR-rahakkeille, käyttäen 5% :n vuotuista kasvua, on $0.009793 . Tämä viikoittainen ennuste on laskettu saman kasvuprosentin perusteella, jotta se antaa käsityksen mahdollisista hintatrendeistä tulevina päivinä. ROVR Network (ROVR) -hintaennuste 30 päivälle Katsottaessa 30 päivää eteenpäin ROVR-rahakkeiden arvioitu hinta on $0.009824 . Tämä ennuste on johdettu käyttämällä 5% :n vuotuista kasvua sen arvioimiseksi, mikä rahakkeen arvo voisi olla kuukauden kuluttua.

ROVR Network-rahakkeiden nykyiset hintatilastot Nykyinen hinta $ 0.009784$ 0.009784 $ 0.009784 Hintamuutos (24 h) -0.03% Markkina-arvo $ 2.11M$ 2.11M $ 2.11M Kierrossa oleva tarjonta 215.29M 215.29M 215.29M Volyymi (24 h) $ 79.32K$ 79.32K $ 79.32K Volyymi (24 h) -- ROVR-rahakkeiden viimeisin hinta on $ 0.009784. Sen 24 tunnin muutos on -0.03%, ja 24 tunnin treidausvolyymi $ 79.32K. Lisäksi ROVR-rahakkeiden liikkeessä oleva tarjonta on 215.29M ja sen markkina-arvo on $ 2.11M. Näytä ROVR-rahakkeiden reaaliaikainen hinta

Historiallinen ROVR Network-hinta Viimeisimpien ROVR Network-live-hintasivulta kerättyjen tietojen mukaan ROVR Network-rahakkeiden tämänhetkinen hinta on 0.009784USD. ROVR Network-rahakkeiden (ROVR) kierrossa oleva tarjonta on 0.00 ROVR , jolloin sen markkina-arvo on $2.11M . Kausi Muuta(%) Muuta(USD) Korkea Matala 24 tuntia -0.01% $ -0.000108 $ 0.009911 $ 0.009765

7 päivää -0.04% $ -0.000456 $ 0.010598 $ 0.009719

30 päivää -0.05% $ -0.000574 $ 0.010598 $ 0.009058 24 tunnin suorituskyky Viimeisen 24 tunnin aikana ROVR Network-rahakkeiden hinta on muuttunut $-0.000108 , mikä kuvastaa -0.01% arvon muutosta. 7 päivän suorituskyky Viimeisen 7 päivän aikana ROVR Network-rahakkeiden hinta oli ylimmillään $0.010598 ja alimmillaan $0.009719 . Sen hinta on muuttunut -0.04% . Tämä viimeaikainen trendi esittelee ROVR-rahakkeiden potentiaalia liikkua edelleen markkinoilla. 30 päivän suorituskyky Viimeisen kuukauden aikana ROVR Network-rahakkeiden hinta on muuttunut -0.05% , joka heijastaa noin $-0.000574 arvonmuutosta. Tämä viittaa siihen, että ROVR-rahakkeiden hinta saattaa muuttua lähitulevaisuudessa lisää. Tarkista ROVR Network-rahakkeiden täydellinen hintahistoria nähdäksesi yksityiskohtaiset trendit MEXCissä Näytä koko ROVR-rahakkeiden hintahistoria

Kuinka ROVR Network (ROVR) -rahakkeiden hinnanennustusmoduuli toimii? ROVR Network-rahakkeiden hinnanennustusmoduuli on käyttäjäystävällinen työkalu, joka on suunniteltu auttamaan sinua arvioimaan mahdollisia tulevia ROVR-hintoja omien kasvuoletustesi perusteella. Olitpa kokenut treidaaja tai utelias sijoittaja, tämä moduuli tarjoaa yksinkertaisen ja interaktiivisen tavan ennustaa rahakkeen tuleva arvo. 1. Anna kasvuennustuksesi Aloita antamalla haluamasi kasvuprosentti, joka voi olla joko positiivinen tai negatiivinen markkinanäkymistäsi riippuen. Tämä saattaa heijastaa ROVR Network-rahakkeisiin liittyviä odotuksiasi seuraavalle vuodelle, viidelle vuodelle tai jopa vuosikymmeniä eteenpäin. 2. Laske tulevaisuuden hinta Kun olet antanut kasvunopeuden, napsauta Laske-painiketta. Moduuli laskee ROVR-rahakkeille välittömästi ennustetun tulevan hinnan, jolloin saat selkeän kuvan siitä, kuinka ennustuksesi vaikuttaa rahakkeen arvoon ajan myötä. 3. Tutustu erilaisiin skenaarioihin Voit kokeilla erilaisia kasvuvauhteja nähdäksesi, kuinka erilaiset markkinaolosuhteet voivat vaikuttaa ROVR Network-rahakkeiden hintaan. Tämän joustavuuden avulla voit analysoida sekä optimistisia että konservatiivisia ennusteita, mikä auttaa sinua tekemään tietoisempia päätöksiä. 4. Käyttäjien mieliala ja yhteisön tiedot Moduuliin sisältyy myös käyttäjien mielipidetiedot, joiden avulla voit verrata ennusteitasi muiden käyttäjien ennusteisiin. Nämä yhdistetyt tiedot tarjoavat arvokkaita näkemyksiä siitä, miten yhteisö näkee ROVR-rahakkeiden tulevaisuuden. Hintaennusteen tekniset indikaattorit Ennusteen tarkkuuden parantamiseksi moduuli hyödyntää erilaisia teknisiä indikaattoreita ja markkinatietoja. Näitä ovat: Exponential Moving Averages (EMA): Auttaa seuraamaan rahakkeen hintatrendiä tasoittamalla vaihteluita ja tarjoamalla käsityksen mahdollisista trendin käänteistä. Bollinger Bands: Mittaa markkinoiden volatiliteettia ja tunnistaa mahdolliset yliostetut tai ylimyydyt tilanteet. Relative Strength Index (RSI): Arvioi ROVR-rahakkeiden vauhtia sen määrittämiseksi, onko se nousu- vai laskuvaiheessa. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Arvioi hintaliikkeiden voimakkuutta ja suuntaa mahdollisten tulo- ja poistumispisteiden tunnistamiseksi. Yhdistämällä nämä indikaattorit reaaliaikaisiin markkinatietoihin moduuli tarjoaa dynaamisen hintaennusteen, joka auttaa sinua saamaan syvempiä näkemyksiä ROVR Network-rahakkeiden tulevaisuudesta.

Miksi ROVR-rahakkeiden hinnan ennustaminen on tärkeää?

ROVR-hintaennusteet ovat tärkeitä useista syistä, ja sijoittajat käyttävät niitä eri tarkoituksiin:

Sijoitusstrategian kehittäminen: Ennusteet auttavat sijoittajia laatimaan strategioita. Arvioimalla tulevia hintoja käyttäjät voivat päättää, milloin he ostavat, myyvät tai pitävät hallussaan tiettyä kryptovaluuttaa.

Riskienarviointi: Mahdollisten hinnanmuutosten ymmärtäminen auttaa sijoittajia arvioimaan tiettyyn kryptokohteeseen liittyvää riskiä. Tämä on välttämätöntä mahdollisten tappioiden hallitsemiseksi ja lieventämiseksi.

Markkina-analyysi: Ennusteet sisältävät usein markkinatrendien, uutisten ja historiallisten tietojen analysoinnin. Tämä kattava analyysi auttaa sijoittajia ymmärtämään markkinoiden dynamiikkaa ja hinnanmuutoksiin vaikuttavia tekijöitä.

Salkun hajauttaminen: ennustamalla, mitkä kryptovaluutat voivat menestyä hyvin, sijoittajat voivat hajauttaa salkkuaan vastaavasti ja hajauttaa riskin eri varallisuuseriin.

Pitkän aikavälin suunnittelu: pitkän aikavälin voittoja etsivät sijoittajat luottavat ennusteisiin tunnistaessaan kryptovaluuttoja, joilla on tulevan kasvun potentiaalia.

Psykologinen valmius: mahdollisten hintaskenaarioiden tunteminen valmistaa sijoittajia emotionaalisesti ja taloudellisesti markkinoiden epävakauteen.

Yhteisön sitouttaminen: kryptohintaennusteet herättävät usein keskustelua sijoittajayhteisössä, mikä johtaa laajempaan ymmärrykseen ja yhteiseen tietoon perustuvaan näkemykseen markkinatrendeistä.

Usein kysytyt kysymykset (UKK): Kannattaako ROVR-rahakkeisiin sijoittaa nyt? Ennusteidesi mukaan ROVR saavuttaa hinnan -- undefined , joten se on harkitsemisen arvoinen rahake. Mikä on ROVR-rahakkeiden ensi kuun hintaennuste? ROVR Network (ROVR) -hintaennustetyökalun mukaan ROVR-rahakkeiden ennustettu hinta saavuttaa arvon -- undefined . Paljonko yksi ROVR maksaa vuonna 2026? 1 ROVR Network (ROVR) -rahakkeen hinta tänään on $0.009784 . Yllä olevan ennustusmoduulin mukaan ROVR-rahakkeiden hinta kasvaa 0.00% ja saavuttaa arvon -- vuonna 2026. Mikä on ennustettu hinta ROVR-rahakkeille vuonna 2027? ROVR Network (ROVR) -rahakkeiden hinnan ennustetaan nousevan 0.00% vuosittain saavuttaen hinnan -- 1 ROVR-rahakkeelle vuoteen 2027 mennessä. Mikä on ROVR-rahakkeiden arvioitu tavoitehinta vuodelle 2028? Hintaennusteesi mukaan ROVR Network (ROVR) tulee kasvamaan 0.00% ja sen arvioitu tavoitehinta on -- vuonna 2028. Mikä on ROVR-rahakkeiden arvioitu tavoitehinta vuodelle 2029? Hintaennusteesi mukaan ROVR Network (ROVR) tulee kasvamaan 0.00% ja sen arvioitu tavoitehinta on -- vuonna 2029. Paljonko yksi ROVR maksaa vuonna 2030? 1 ROVR Network (ROVR) -rahakkeen hinta tänään on $0.009784 . Yllä olevan ennustusmoduulin mukaan ROVR-rahakkeiden hinta kasvaa 0.00% ja saavuttaa arvon -- vuonna 2030. Mikä on ROVR-rahakkeiden hintaennuste vuodelle 2040? ROVR Network (ROVR) -rahakkeiden hinnan ennustetaan nousevan 0.00% vuosittain saavuttaen hinnan -- 1 ROVR-rahakkeelle vuoteen 2040 mennessä.