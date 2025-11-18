Rizenet Token (RIZE) -rahakkeiden hintaennuste (USD)

Hanki Rizenet Token-rahakkeiden hintaennusteita vuosille 2026, 2027, 2028, 2030 ja muille. Ennusta, kuinka paljon RIZE kasvaa seuraavan viiden vuoden tai pidemmän ajan kuluessa. Ennusta tulevat hintaskenaariot välittömästi markkinatrendien ja -tunnelman perusteella.

Anna luku väliltä -100 ja 1 000 ennustaaksesi Rizenet Token-rahakkeiden hinnan
%

*Vastuuvapauslauseke: Kaikki hintaennusteet perustuvat käyttäjän antamiin tietoihin.

Rizenet Token-hintaennuste
$0.00988
-0.10%
USD
Todellinen
Ennuste
Rizenet Token-hintaennuste vuosille 2025–2050 (USD)

Rizenet Token (RIZE) -hintaennuste vuodelle 2025 (tälle vuodelle)

Ennusteesi perusteella Rizenet Token saattaa kasvaa 0.00%. Se saattaa saavuttaa treidaushinnan $ 0.00988 vuonna 2025.

Rizenet Token (RIZE) -hintaennuste vuodelle 2026 (ensi vuodelle)

Ennusteesi perusteella Rizenet Token saattaa kasvaa 5.00%. Se saattaa saavuttaa treidaushinnan $ 0.010374 vuonna 2026.

Rizenet Token (RIZE) -hintaennuste vuodelle 2027 (2 vuoden kuluttua)

Hintaennustemoduulin mukaan RIZE-rahakkeen ennustettu vuoden 2027 tuleva hinta on $ 0.010892 10.25% kasvuvauhdilla.

Rizenet Token (RIZE) -hintaennuste vuodelle 2028 (3 vuoden kuluttua)

Hintaennustemoduulin mukaan RIZE-rahakkeen ennustettu vuoden 2028 tuleva hinta on $ 0.011437 15.76% kasvuvauhdilla.

Rizenet Token (RIZE) -hintaennuste vuodelle 2029 (4 vuoden kuluttua)

Yllä olevan hintaennustemoduulin mukaisesti RIZE-rahakkeiden vuoden 2029 tavoitehinta on $ 0.012009 ja kasvuvauhti 21.55%.

Rizenet Token (RIZE) -hintaennuste vuodelle 2030 (5 vuoden kuluttua)

Yllä olevan hintaennustemoduulin mukaisesti RIZE-rahakkeiden vuoden 2030 tavoitehinta on $ 0.012609 ja kasvuvauhti 27.63%.

Rizenet Token (RIZE) -hintaennuste vuodelle 2040 (15 vuoden kuluttua)

Vuonna 2040 Rizenet Token-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 107.89%. Se voi saavuttaa treidaushinnan $ 0.020539.

Rizenet Token (RIZE) -hintaennuste vuodelle 2050 (25 vuoden kuluttua)

Vuonna 2050 Rizenet Token-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 238.64%. Se voi saavuttaa treidaushinnan $ 0.033457.

Vuosi
Hinta
Kasvu
  • 2025
    $ 0.00988
    0.00%
  • 2026
    $ 0.010374
    5.00%
  • 2027
    $ 0.010892
    10.25%
  • 2028
    $ 0.011437
    15.76%
  • 2029
    $ 0.012009
    21.55%
  • 2030
    $ 0.012609
    27.63%
  • 2031
    $ 0.013240
    34.01%
  • 2032
    $ 0.013902
    40.71%
Vuosi
Hinta
Kasvu
  • 2033
    $ 0.014597
    47.75%
  • 2034
    $ 0.015327
    55.13%
  • 2035
    $ 0.016093
    62.89%
  • 2036
    $ 0.016898
    71.03%
  • 2037
    $ 0.017743
    79.59%
  • 2038
    $ 0.018630
    88.56%
  • 2039
    $ 0.019561
    97.99%
  • 2040
    $ 0.020539
    107.89%
Näytä lisää

Lyhyen aikavälin Rizenet Token-hintaennuste tälle päivälle, huomiselle, tälle viikolle ja 30 seuraavalle päivälle

Päivämäärä
Hintaennuste
Kasvu
  • November 18, 2025(Tänään)
    $ 0.00988
    0.00%
  • November 19, 2025(Huomenna)
    $ 0.009881
    0.01%
  • November 25, 2025(Tällä viikolla)
    $ 0.009889
    0.10%
  • December 18, 2025(30 päivää)
    $ 0.009920
    0.41%
Rizenet Token (RIZE) -hintaennuste tänään

RIZE-rahakkeiden ennustettu hinta November 18, 2025(Tänään) on $0.00988. Tämä ennuste heijastaa ilmoitetun kasvuprosentin laskettua tulosta ja antaa käyttäjille tilannekuvan tämän päivän mahdollisista hintojen muutoksista.

Rizenet Token (RIZE) -hintaennuste huomiselle

Hintaennuste November 19, 2025(Huomenna) RIZE-rahakkeille, käyttäen 5%:n vuotuista kasvua, on $0.009881. Nämä tulokset tarjoavat arvioidun näkymän rahakkeen arvolle valittujen parametrien perusteella.

Rizenet Token (RIZE) -hintaennuste tälle viikolle

November 25, 2025(Tällä viikolla) mennessä hintaennuste RIZE-rahakkeille, käyttäen 5%:n vuotuista kasvua, on $0.009889. Tämä viikoittainen ennuste on laskettu saman kasvuprosentin perusteella, jotta se antaa käsityksen mahdollisista hintatrendeistä tulevina päivinä.

Rizenet Token (RIZE) -hintaennuste 30 päivälle

Katsottaessa 30 päivää eteenpäin RIZE-rahakkeiden arvioitu hinta on $0.009920. Tämä ennuste on johdettu käyttämällä 5%:n vuotuista kasvua sen arvioimiseksi, mikä rahakkeen arvo voisi olla kuukauden kuluttua.

Rizenet Token-rahakkeiden nykyiset hintatilastot

$ 0.00988
-0.10%

$ 9.59M
970.93M
$ 20.36K
--

RIZE-rahakkeiden viimeisin hinta on $ 0.00988. Sen 24 tunnin muutos on -0.10%, ja 24 tunnin treidausvolyymi $ 20.36K.
Lisäksi RIZE-rahakkeiden liikkeessä oleva tarjonta on 970.93M ja sen markkina-arvo on $ 9.59M.

Kuinka Rizenet Token (RIZE) -rahakkeita ostetaan

Yritätkö ostaa RIZE-rahakkeita? Voit nyt ostaa RIZE-rahakkeita luottokortilla, tilisiirrolla, P2P:llä ja monilla muilla maksutavoilla. Opi ostamaan Rizenet Token-rahakkeita ja aloita MEXCissä nyt!

Opi ostamaan RIZE-rahakkeita nyt

Historiallinen Rizenet Token-hinta

Viimeisimpien Rizenet Token-live-hintasivulta kerättyjen tietojen mukaan Rizenet Token-rahakkeiden tämänhetkinen hinta on 0.00988USD. Rizenet Token-rahakkeiden (RIZE) kierrossa oleva tarjonta on 0.00 RIZE, jolloin sen markkina-arvo on $9.59M.

Kausi
Muuta(%)
Muuta(USD)
Korkea
Matala
  • 24 tuntia
    0.02%
    $ 0.000229
    $ 0.01077
    $ 0.0096
  • 7 päivää
    -0.16%
    $ -0.001990
    $ 0.01269
    $ 0.0094
  • 30 päivää
    -0.31%
    $ -0.00447
    $ 0.01883
    $ 0.0094
24 tunnin suorituskyky

Viimeisen 24 tunnin aikana Rizenet Token-rahakkeiden hinta on muuttunut $0.000229, mikä kuvastaa 0.02% arvon muutosta.

7 päivän suorituskyky

Viimeisen 7 päivän aikana Rizenet Token-rahakkeiden hinta oli ylimmillään $0.01269 ja alimmillaan $0.0094. Sen hinta on muuttunut -0.16%. Tämä viimeaikainen trendi esittelee RIZE-rahakkeiden potentiaalia liikkua edelleen markkinoilla.

30 päivän suorituskyky

Viimeisen kuukauden aikana Rizenet Token-rahakkeiden hinta on muuttunut -0.31%, joka heijastaa noin $-0.00447 arvonmuutosta. Tämä viittaa siihen, että RIZE-rahakkeiden hinta saattaa muuttua lähitulevaisuudessa lisää.

Tarkista Rizenet Token-rahakkeiden täydellinen hintahistoria nähdäksesi yksityiskohtaiset trendit MEXCissä

Näytä koko RIZE-rahakkeiden hintahistoria

Kuinka Rizenet Token (RIZE) -rahakkeiden hinnanennustusmoduuli toimii?

Rizenet Token-rahakkeiden hinnanennustusmoduuli on käyttäjäystävällinen työkalu, joka on suunniteltu auttamaan sinua arvioimaan mahdollisia tulevia RIZE-hintoja omien kasvuoletustesi perusteella. Olitpa kokenut treidaaja tai utelias sijoittaja, tämä moduuli tarjoaa yksinkertaisen ja interaktiivisen tavan ennustaa rahakkeen tuleva arvo.

1. Anna kasvuennustuksesi

Aloita antamalla haluamasi kasvuprosentti, joka voi olla joko positiivinen tai negatiivinen markkinanäkymistäsi riippuen. Tämä saattaa heijastaa Rizenet Token-rahakkeisiin liittyviä odotuksiasi seuraavalle vuodelle, viidelle vuodelle tai jopa vuosikymmeniä eteenpäin.

2. Laske tulevaisuuden hinta

Kun olet antanut kasvunopeuden, napsauta Laske-painiketta. Moduuli laskee RIZE-rahakkeille välittömästi ennustetun tulevan hinnan, jolloin saat selkeän kuvan siitä, kuinka ennustuksesi vaikuttaa rahakkeen arvoon ajan myötä.

3. Tutustu erilaisiin skenaarioihin

Voit kokeilla erilaisia kasvuvauhteja nähdäksesi, kuinka erilaiset markkinaolosuhteet voivat vaikuttaa Rizenet Token-rahakkeiden hintaan. Tämän joustavuuden avulla voit analysoida sekä optimistisia että konservatiivisia ennusteita, mikä auttaa sinua tekemään tietoisempia päätöksiä.

4. Käyttäjien mieliala ja yhteisön tiedot

Moduuliin sisältyy myös käyttäjien mielipidetiedot, joiden avulla voit verrata ennusteitasi muiden käyttäjien ennusteisiin. Nämä yhdistetyt tiedot tarjoavat arvokkaita näkemyksiä siitä, miten yhteisö näkee RIZE-rahakkeiden tulevaisuuden.

Hintaennusteen tekniset indikaattorit

Ennusteen tarkkuuden parantamiseksi moduuli hyödyntää erilaisia teknisiä indikaattoreita ja markkinatietoja. Näitä ovat:

Exponential Moving Averages (EMA): Auttaa seuraamaan rahakkeen hintatrendiä tasoittamalla vaihteluita ja tarjoamalla käsityksen mahdollisista trendin käänteistä.

Bollinger Bands: Mittaa markkinoiden volatiliteettia ja tunnistaa mahdolliset yliostetut tai ylimyydyt tilanteet.

Relative Strength Index (RSI): Arvioi RIZE-rahakkeiden vauhtia sen määrittämiseksi, onko se nousu- vai laskuvaiheessa.

Moving Average Convergence Divergence (MACD): Arvioi hintaliikkeiden voimakkuutta ja suuntaa mahdollisten tulo- ja poistumispisteiden tunnistamiseksi. Yhdistämällä nämä indikaattorit reaaliaikaisiin markkinatietoihin moduuli tarjoaa dynaamisen hintaennusteen, joka auttaa sinua saamaan syvempiä näkemyksiä Rizenet Token-rahakkeiden tulevaisuudesta.

Miksi RIZE-rahakkeiden hinnan ennustaminen on tärkeää?

RIZE-hintaennusteet ovat tärkeitä useista syistä, ja sijoittajat käyttävät niitä eri tarkoituksiin:

Sijoitusstrategian kehittäminen: Ennusteet auttavat sijoittajia laatimaan strategioita. Arvioimalla tulevia hintoja käyttäjät voivat päättää, milloin he ostavat, myyvät tai pitävät hallussaan tiettyä kryptovaluuttaa.

Riskienarviointi: Mahdollisten hinnanmuutosten ymmärtäminen auttaa sijoittajia arvioimaan tiettyyn kryptokohteeseen liittyvää riskiä. Tämä on välttämätöntä mahdollisten tappioiden hallitsemiseksi ja lieventämiseksi.

Markkina-analyysi: Ennusteet sisältävät usein markkinatrendien, uutisten ja historiallisten tietojen analysoinnin. Tämä kattava analyysi auttaa sijoittajia ymmärtämään markkinoiden dynamiikkaa ja hinnanmuutoksiin vaikuttavia tekijöitä.

Salkun hajauttaminen: ennustamalla, mitkä kryptovaluutat voivat menestyä hyvin, sijoittajat voivat hajauttaa salkkuaan vastaavasti ja hajauttaa riskin eri varallisuuseriin.

Pitkän aikavälin suunnittelu: pitkän aikavälin voittoja etsivät sijoittajat luottavat ennusteisiin tunnistaessaan kryptovaluuttoja, joilla on tulevan kasvun potentiaalia.

Psykologinen valmius: mahdollisten hintaskenaarioiden tunteminen valmistaa sijoittajia emotionaalisesti ja taloudellisesti markkinoiden epävakauteen.

Yhteisön sitouttaminen: kryptohintaennusteet herättävät usein keskustelua sijoittajayhteisössä, mikä johtaa laajempaan ymmärrykseen ja yhteiseen tietoon perustuvaan näkemykseen markkinatrendeistä.

Usein kysytyt kysymykset (UKK):

Kannattaako RIZE-rahakkeisiin sijoittaa nyt?
Ennusteidesi mukaan RIZE saavuttaa hinnan -- undefined, joten se on harkitsemisen arvoinen rahake.
Mikä on RIZE-rahakkeiden ensi kuun hintaennuste?
Rizenet Token (RIZE) -hintaennustetyökalun mukaan RIZE-rahakkeiden ennustettu hinta saavuttaa arvon -- undefined.
Paljonko yksi RIZE maksaa vuonna 2026?
1 Rizenet Token (RIZE) -rahakkeen hinta tänään on $0.00988. Yllä olevan ennustusmoduulin mukaan RIZE-rahakkeiden hinta kasvaa 0.00% ja saavuttaa arvon -- vuonna 2026.
Mikä on ennustettu hinta RIZE-rahakkeille vuonna 2027?
Rizenet Token (RIZE) -rahakkeiden hinnan ennustetaan nousevan 0.00% vuosittain saavuttaen hinnan -- 1 RIZE-rahakkeelle vuoteen 2027 mennessä.
Mikä on RIZE-rahakkeiden arvioitu tavoitehinta vuodelle 2028?
Hintaennusteesi mukaan Rizenet Token (RIZE) tulee kasvamaan 0.00% ja sen arvioitu tavoitehinta on -- vuonna 2028.
Mikä on RIZE-rahakkeiden arvioitu tavoitehinta vuodelle 2029?
Hintaennusteesi mukaan Rizenet Token (RIZE) tulee kasvamaan 0.00% ja sen arvioitu tavoitehinta on -- vuonna 2029.
Paljonko yksi RIZE maksaa vuonna 2030?
1 Rizenet Token (RIZE) -rahakkeen hinta tänään on $0.00988. Yllä olevan ennustusmoduulin mukaan RIZE-rahakkeiden hinta kasvaa 0.00% ja saavuttaa arvon -- vuonna 2030.
Mikä on RIZE-rahakkeiden hintaennuste vuodelle 2040?
Rizenet Token (RIZE) -rahakkeiden hinnan ennustetaan nousevan 0.00% vuosittain saavuttaen hinnan -- 1 RIZE-rahakkeelle vuoteen 2040 mennessä.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-11-18 00:33:03 (UTC+8)

Vastuuvapauslauseke

Kryptojen ennustesivuilla julkaistu sisältö perustuu MEXC-käyttäjien ja/tai muiden kolmansien osapuolien meille toimittamiin tietoihin ja palautteeseen. Sisältö esitetään sinulle ”sellaisenaan” vain tiedonanto- ja havainnollistamistarkoituksessa ilman minkäänlaista lupausta tai takuuta. On tärkeää huomata, että esitetyt hintaennusteet eivät välttämättä ole tarkkoja, eikä niitä pidä käsitellä sellaisina. Tulevat hinnat voivat poiketa merkittävästi esitetyistä ennusteista, eikä niihin kannata luottaa sijoituspäätöksiä tehtäessä.

Lisäksi tätä sisältöä ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi, eikä sen ole tarkoitus suositella minkään tietyn tuotteen tai palvelun ostamista. MEXC ei ole millään tavalla vastuussa sinulle mistään tappioista, joita sinulle saattaa aiheutua kryptojen hintaennustesivuillamme julkaistuun sisältöön viittaamisesta, sen käyttämisestä ja/tai siihen luottamisesta. On tärkeää tiedostaa, että digitaalisten varallisuuserien hintoihin liittyy suuri markkinariski ja hintavaihtelu. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, eikä alun perin sijoitetun summan takaisin saamisesta ole takeita. Viime kädessä olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi, eikä MEXC ole vastuussa mahdollisista tappioistasi. Muista, että aiempi tuotto ei ole ennusta luotettavasti tulevaa tuotonkehitystä. Sinun tulisi sijoittaa vain tuotteisiin, jotka tunnet ja joihin liittyvät riskit ymmärrät. Harkitse huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvottele riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä.