Anna luku väliltä -100 ja 1 000 ennustaaksesi PROJECT RESCUE-rahakkeiden hinnan % Laske *Vastuuvapauslauseke: Kaikki hintaennusteet perustuvat käyttäjän antamiin tietoihin. $0.1972 $0.1972 $0.1972 -0.45% USD Todellinen Ennuste PROJECT RESCUE-hintaennuste vuosille 2025–2050 (USD) PROJECT RESCUE (RESCUE) -hintaennuste vuodelle 2025 (tälle vuodelle) Ennusteesi perusteella PROJECT RESCUE saattaa kasvaa 0.00%. Se saattaa saavuttaa treidaushinnan $ 0.1972 vuonna 2025. PROJECT RESCUE (RESCUE) -hintaennuste vuodelle 2026 (ensi vuodelle) Ennusteesi perusteella PROJECT RESCUE saattaa kasvaa 5.00%. Se saattaa saavuttaa treidaushinnan $ 0.20706 vuonna 2026. PROJECT RESCUE (RESCUE) -hintaennuste vuodelle 2027 (2 vuoden kuluttua) Hintaennustemoduulin mukaan RESCUE-rahakkeen ennustettu vuoden 2027 tuleva hinta on $ 0.217413 10.25% kasvuvauhdilla. PROJECT RESCUE (RESCUE) -hintaennuste vuodelle 2028 (3 vuoden kuluttua) Hintaennustemoduulin mukaan RESCUE-rahakkeen ennustettu vuoden 2028 tuleva hinta on $ 0.228283 15.76% kasvuvauhdilla. PROJECT RESCUE (RESCUE) -hintaennuste vuodelle 2029 (4 vuoden kuluttua) Yllä olevan hintaennustemoduulin mukaisesti RESCUE-rahakkeiden vuoden 2029 tavoitehinta on $ 0.239697 ja kasvuvauhti 21.55%. PROJECT RESCUE (RESCUE) -hintaennuste vuodelle 2030 (5 vuoden kuluttua) Yllä olevan hintaennustemoduulin mukaisesti RESCUE-rahakkeiden vuoden 2030 tavoitehinta on $ 0.251682 ja kasvuvauhti 27.63%. PROJECT RESCUE (RESCUE) -hintaennuste vuodelle 2040 (15 vuoden kuluttua) Vuonna 2040 PROJECT RESCUE-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 107.89%. Se voi saavuttaa treidaushinnan $ 0.409964. PROJECT RESCUE (RESCUE) -hintaennuste vuodelle 2050 (25 vuoden kuluttua) Vuonna 2050 PROJECT RESCUE-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 238.64%. Se voi saavuttaa treidaushinnan $ 0.667789. Vuosi Hinta Kasvu 2025 $ 0.1972 0.00%

2026 $ 0.20706 5.00%

2027 $ 0.217413 10.25%

2028 $ 0.228283 15.76%

2029 $ 0.239697 21.55%

2030 $ 0.251682 27.63%

2031 $ 0.264266 34.01%

2032 $ 0.277480 40.71% Vuosi Hinta Kasvu 2033 $ 0.291354 47.75%

2034 $ 0.305921 55.13%

2035 $ 0.321218 62.89%

2036 $ 0.337278 71.03%

2037 $ 0.354142 79.59%

2038 $ 0.371850 88.56%

2039 $ 0.390442 97.99%

2040 $ 0.409964 107.89% Näytä lisää Lyhyen aikavälin PROJECT RESCUE-hintaennuste tälle päivälle, huomiselle, tälle viikolle ja 30 seuraavalle päivälle Päivämäärä Hintaennuste Kasvu November 18, 2025(Tänään) $ 0.1972 0.00%

November 19, 2025(Huomenna) $ 0.197227 0.01%

November 25, 2025(Tällä viikolla) $ 0.197389 0.10%

December 18, 2025(30 päivää) $ 0.198010 0.41% PROJECT RESCUE (RESCUE) -hintaennuste tänään RESCUE-rahakkeiden ennustettu hinta November 18, 2025(Tänään) on $0.1972 . Tämä ennuste heijastaa ilmoitetun kasvuprosentin laskettua tulosta ja antaa käyttäjille tilannekuvan tämän päivän mahdollisista hintojen muutoksista. PROJECT RESCUE (RESCUE) -hintaennuste huomiselle Hintaennuste November 19, 2025(Huomenna) RESCUE-rahakkeille, käyttäen 5% :n vuotuista kasvua, on $0.197227 . Nämä tulokset tarjoavat arvioidun näkymän rahakkeen arvolle valittujen parametrien perusteella. PROJECT RESCUE (RESCUE) -hintaennuste tälle viikolle November 25, 2025(Tällä viikolla) mennessä hintaennuste RESCUE-rahakkeille, käyttäen 5% :n vuotuista kasvua, on $0.197389 . Tämä viikoittainen ennuste on laskettu saman kasvuprosentin perusteella, jotta se antaa käsityksen mahdollisista hintatrendeistä tulevina päivinä. PROJECT RESCUE (RESCUE) -hintaennuste 30 päivälle Katsottaessa 30 päivää eteenpäin RESCUE-rahakkeiden arvioitu hinta on $0.198010 . Tämä ennuste on johdettu käyttämällä 5% :n vuotuista kasvua sen arvioimiseksi, mikä rahakkeen arvo voisi olla kuukauden kuluttua.

PROJECT RESCUE-rahakkeiden nykyiset hintatilastot Nykyinen hinta $ 0.1972$ 0.1972 $ 0.1972 Hintamuutos (24 h) -0.44% Markkina-arvo $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Kierrossa oleva tarjonta 0.00 0.00 0.00 Volyymi (24 h) $ 56.68K$ 56.68K $ 56.68K Volyymi (24 h) -- RESCUE-rahakkeiden viimeisin hinta on $ 0.1972. Sen 24 tunnin muutos on -0.45%, ja 24 tunnin treidausvolyymi $ 56.68K. Lisäksi RESCUE-rahakkeiden liikkeessä oleva tarjonta on 0.00 ja sen markkina-arvo on $ 0.00. Näytä RESCUE-rahakkeiden reaaliaikainen hinta

Historiallinen PROJECT RESCUE-hinta Viimeisimpien PROJECT RESCUE-live-hintasivulta kerättyjen tietojen mukaan PROJECT RESCUE-rahakkeiden tämänhetkinen hinta on 0.1966USD. PROJECT RESCUE-rahakkeiden (RESCUE) kierrossa oleva tarjonta on 0.00 RESCUE , jolloin sen markkina-arvo on $0.00 . Kausi Muuta(%) Muuta(USD) Korkea Matala 24 tuntia 0.05% $ 0.009699 $ 0.2028 $ 0.1857

7 päivää 0.08% $ 0.013999 $ 0.2028 $ 0.1645

30 päivää -0.07% $ -0.017000 $ 0.2216 $ 0.1645 24 tunnin suorituskyky Viimeisen 24 tunnin aikana PROJECT RESCUE-rahakkeiden hinta on muuttunut $0.009699 , mikä kuvastaa 0.05% arvon muutosta. 7 päivän suorituskyky Viimeisen 7 päivän aikana PROJECT RESCUE-rahakkeiden hinta oli ylimmillään $0.2028 ja alimmillaan $0.1645 . Sen hinta on muuttunut 0.08% . Tämä viimeaikainen trendi esittelee RESCUE-rahakkeiden potentiaalia liikkua edelleen markkinoilla. 30 päivän suorituskyky Viimeisen kuukauden aikana PROJECT RESCUE-rahakkeiden hinta on muuttunut -0.07% , joka heijastaa noin $-0.017000 arvonmuutosta. Tämä viittaa siihen, että RESCUE-rahakkeiden hinta saattaa muuttua lähitulevaisuudessa lisää. Tarkista PROJECT RESCUE-rahakkeiden täydellinen hintahistoria nähdäksesi yksityiskohtaiset trendit MEXCissä Näytä koko RESCUE-rahakkeiden hintahistoria

Kuinka PROJECT RESCUE (RESCUE) -rahakkeiden hinnanennustusmoduuli toimii? PROJECT RESCUE-rahakkeiden hinnanennustusmoduuli on käyttäjäystävällinen työkalu, joka on suunniteltu auttamaan sinua arvioimaan mahdollisia tulevia RESCUE-hintoja omien kasvuoletustesi perusteella. Olitpa kokenut treidaaja tai utelias sijoittaja, tämä moduuli tarjoaa yksinkertaisen ja interaktiivisen tavan ennustaa rahakkeen tuleva arvo. 1. Anna kasvuennustuksesi Aloita antamalla haluamasi kasvuprosentti, joka voi olla joko positiivinen tai negatiivinen markkinanäkymistäsi riippuen. Tämä saattaa heijastaa PROJECT RESCUE-rahakkeisiin liittyviä odotuksiasi seuraavalle vuodelle, viidelle vuodelle tai jopa vuosikymmeniä eteenpäin. 2. Laske tulevaisuuden hinta Kun olet antanut kasvunopeuden, napsauta Laske-painiketta. Moduuli laskee RESCUE-rahakkeille välittömästi ennustetun tulevan hinnan, jolloin saat selkeän kuvan siitä, kuinka ennustuksesi vaikuttaa rahakkeen arvoon ajan myötä. 3. Tutustu erilaisiin skenaarioihin Voit kokeilla erilaisia kasvuvauhteja nähdäksesi, kuinka erilaiset markkinaolosuhteet voivat vaikuttaa PROJECT RESCUE-rahakkeiden hintaan. Tämän joustavuuden avulla voit analysoida sekä optimistisia että konservatiivisia ennusteita, mikä auttaa sinua tekemään tietoisempia päätöksiä. 4. Käyttäjien mieliala ja yhteisön tiedot Moduuliin sisältyy myös käyttäjien mielipidetiedot, joiden avulla voit verrata ennusteitasi muiden käyttäjien ennusteisiin. Nämä yhdistetyt tiedot tarjoavat arvokkaita näkemyksiä siitä, miten yhteisö näkee RESCUE-rahakkeiden tulevaisuuden. Hintaennusteen tekniset indikaattorit Ennusteen tarkkuuden parantamiseksi moduuli hyödyntää erilaisia teknisiä indikaattoreita ja markkinatietoja. Näitä ovat: Exponential Moving Averages (EMA): Auttaa seuraamaan rahakkeen hintatrendiä tasoittamalla vaihteluita ja tarjoamalla käsityksen mahdollisista trendin käänteistä. Bollinger Bands: Mittaa markkinoiden volatiliteettia ja tunnistaa mahdolliset yliostetut tai ylimyydyt tilanteet. Relative Strength Index (RSI): Arvioi RESCUE-rahakkeiden vauhtia sen määrittämiseksi, onko se nousu- vai laskuvaiheessa. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Arvioi hintaliikkeiden voimakkuutta ja suuntaa mahdollisten tulo- ja poistumispisteiden tunnistamiseksi. Yhdistämällä nämä indikaattorit reaaliaikaisiin markkinatietoihin moduuli tarjoaa dynaamisen hintaennusteen, joka auttaa sinua saamaan syvempiä näkemyksiä PROJECT RESCUE-rahakkeiden tulevaisuudesta.

Miksi RESCUE-rahakkeiden hinnan ennustaminen on tärkeää?

RESCUE-hintaennusteet ovat tärkeitä useista syistä, ja sijoittajat käyttävät niitä eri tarkoituksiin:

Sijoitusstrategian kehittäminen: Ennusteet auttavat sijoittajia laatimaan strategioita. Arvioimalla tulevia hintoja käyttäjät voivat päättää, milloin he ostavat, myyvät tai pitävät hallussaan tiettyä kryptovaluuttaa.

Riskienarviointi: Mahdollisten hinnanmuutosten ymmärtäminen auttaa sijoittajia arvioimaan tiettyyn kryptokohteeseen liittyvää riskiä. Tämä on välttämätöntä mahdollisten tappioiden hallitsemiseksi ja lieventämiseksi.

Markkina-analyysi: Ennusteet sisältävät usein markkinatrendien, uutisten ja historiallisten tietojen analysoinnin. Tämä kattava analyysi auttaa sijoittajia ymmärtämään markkinoiden dynamiikkaa ja hinnanmuutoksiin vaikuttavia tekijöitä.

Salkun hajauttaminen: ennustamalla, mitkä kryptovaluutat voivat menestyä hyvin, sijoittajat voivat hajauttaa salkkuaan vastaavasti ja hajauttaa riskin eri varallisuuseriin.

Pitkän aikavälin suunnittelu: pitkän aikavälin voittoja etsivät sijoittajat luottavat ennusteisiin tunnistaessaan kryptovaluuttoja, joilla on tulevan kasvun potentiaalia.

Psykologinen valmius: mahdollisten hintaskenaarioiden tunteminen valmistaa sijoittajia emotionaalisesti ja taloudellisesti markkinoiden epävakauteen.

Yhteisön sitouttaminen: kryptohintaennusteet herättävät usein keskustelua sijoittajayhteisössä, mikä johtaa laajempaan ymmärrykseen ja yhteiseen tietoon perustuvaan näkemykseen markkinatrendeistä.

Usein kysytyt kysymykset (UKK): Kannattaako RESCUE-rahakkeisiin sijoittaa nyt? Ennusteidesi mukaan RESCUE saavuttaa hinnan -- undefined , joten se on harkitsemisen arvoinen rahake. Mikä on RESCUE-rahakkeiden ensi kuun hintaennuste? PROJECT RESCUE (RESCUE) -hintaennustetyökalun mukaan RESCUE-rahakkeiden ennustettu hinta saavuttaa arvon -- undefined . Paljonko yksi RESCUE maksaa vuonna 2026? 1 PROJECT RESCUE (RESCUE) -rahakkeen hinta tänään on $0.1972 . Yllä olevan ennustusmoduulin mukaan RESCUE-rahakkeiden hinta kasvaa 0.00% ja saavuttaa arvon -- vuonna 2026. Mikä on ennustettu hinta RESCUE-rahakkeille vuonna 2027? PROJECT RESCUE (RESCUE) -rahakkeiden hinnan ennustetaan nousevan 0.00% vuosittain saavuttaen hinnan -- 1 RESCUE-rahakkeelle vuoteen 2027 mennessä. Mikä on RESCUE-rahakkeiden arvioitu tavoitehinta vuodelle 2028? Hintaennusteesi mukaan PROJECT RESCUE (RESCUE) tulee kasvamaan 0.00% ja sen arvioitu tavoitehinta on -- vuonna 2028. Mikä on RESCUE-rahakkeiden arvioitu tavoitehinta vuodelle 2029? Hintaennusteesi mukaan PROJECT RESCUE (RESCUE) tulee kasvamaan 0.00% ja sen arvioitu tavoitehinta on -- vuonna 2029. Paljonko yksi RESCUE maksaa vuonna 2030? 1 PROJECT RESCUE (RESCUE) -rahakkeen hinta tänään on $0.1972 . Yllä olevan ennustusmoduulin mukaan RESCUE-rahakkeiden hinta kasvaa 0.00% ja saavuttaa arvon -- vuonna 2030. Mikä on RESCUE-rahakkeiden hintaennuste vuodelle 2040? PROJECT RESCUE (RESCUE) -rahakkeiden hinnan ennustetaan nousevan 0.00% vuosittain saavuttaen hinnan -- 1 RESCUE-rahakkeelle vuoteen 2040 mennessä.