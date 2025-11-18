Refacta AI (REFACTA) -rahakkeiden hintaennuste (USD)

Hanki Refacta AI-rahakkeiden hintaennusteita vuosille 2026, 2027, 2028, 2030 ja muille. Ennusta, kuinka paljon REFACTA kasvaa seuraavan viiden vuoden tai pidemmän ajan kuluessa. Ennusta tulevat hintaskenaariot välittömästi markkinatrendien ja -tunnelman perusteella.

Anna luku väliltä -100 ja 1 000 ennustaaksesi Refacta AI-rahakkeiden hinnan % Laske *Vastuuvapauslauseke: Kaikki hintaennusteet perustuvat käyttäjän antamiin tietoihin. $0.04402 $0.04402 $0.04402 +0.15% USD Todellinen Ennuste Refacta AI-hintaennuste vuosille 2025–2050 (USD) Refacta AI (REFACTA) -hintaennuste vuodelle 2025 (tälle vuodelle) Ennusteesi perusteella Refacta AI saattaa kasvaa 0.00%. Se saattaa saavuttaa treidaushinnan $ 0.04402 vuonna 2025. Refacta AI (REFACTA) -hintaennuste vuodelle 2026 (ensi vuodelle) Ennusteesi perusteella Refacta AI saattaa kasvaa 5.00%. Se saattaa saavuttaa treidaushinnan $ 0.046221 vuonna 2026. Refacta AI (REFACTA) -hintaennuste vuodelle 2027 (2 vuoden kuluttua) Hintaennustemoduulin mukaan REFACTA-rahakkeen ennustettu vuoden 2027 tuleva hinta on $ 0.048532 10.25% kasvuvauhdilla. Refacta AI (REFACTA) -hintaennuste vuodelle 2028 (3 vuoden kuluttua) Hintaennustemoduulin mukaan REFACTA-rahakkeen ennustettu vuoden 2028 tuleva hinta on $ 0.050958 15.76% kasvuvauhdilla. Refacta AI (REFACTA) -hintaennuste vuodelle 2029 (4 vuoden kuluttua) Yllä olevan hintaennustemoduulin mukaisesti REFACTA-rahakkeiden vuoden 2029 tavoitehinta on $ 0.053506 ja kasvuvauhti 21.55%. Refacta AI (REFACTA) -hintaennuste vuodelle 2030 (5 vuoden kuluttua) Yllä olevan hintaennustemoduulin mukaisesti REFACTA-rahakkeiden vuoden 2030 tavoitehinta on $ 0.056181 ja kasvuvauhti 27.63%. Refacta AI (REFACTA) -hintaennuste vuodelle 2040 (15 vuoden kuluttua) Vuonna 2040 Refacta AI-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 107.89%. Se voi saavuttaa treidaushinnan $ 0.091514. Refacta AI (REFACTA) -hintaennuste vuodelle 2050 (25 vuoden kuluttua) Vuonna 2050 Refacta AI-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 238.64%. Se voi saavuttaa treidaushinnan $ 0.149067. Vuosi Hinta Kasvu 2025 $ 0.04402 0.00%

2026 $ 0.046221 5.00%

2027 $ 0.048532 10.25%

2028 $ 0.050958 15.76%

2029 $ 0.053506 21.55%

2030 $ 0.056181 27.63%

2031 $ 0.058991 34.01%

2032 $ 0.061940 40.71% Vuosi Hinta Kasvu 2033 $ 0.065037 47.75%

2034 $ 0.068289 55.13%

2035 $ 0.071703 62.89%

2036 $ 0.075289 71.03%

2037 $ 0.079053 79.59%

2038 $ 0.083006 88.56%

2039 $ 0.087156 97.99%

2040 $ 0.091514 107.89% Näytä lisää Lyhyen aikavälin Refacta AI-hintaennuste tälle päivälle, huomiselle, tälle viikolle ja 30 seuraavalle päivälle Päivämäärä Hintaennuste Kasvu November 18, 2025(Tänään) $ 0.04402 0.00%

November 19, 2025(Huomenna) $ 0.044026 0.01%

November 25, 2025(Tällä viikolla) $ 0.044062 0.10%

December 18, 2025(30 päivää) $ 0.044200 0.41% Refacta AI (REFACTA) -hintaennuste tänään REFACTA-rahakkeiden ennustettu hinta November 18, 2025(Tänään) on $0.04402 . Tämä ennuste heijastaa ilmoitetun kasvuprosentin laskettua tulosta ja antaa käyttäjille tilannekuvan tämän päivän mahdollisista hintojen muutoksista. Refacta AI (REFACTA) -hintaennuste huomiselle Hintaennuste November 19, 2025(Huomenna) REFACTA-rahakkeille, käyttäen 5% :n vuotuista kasvua, on $0.044026 . Nämä tulokset tarjoavat arvioidun näkymän rahakkeen arvolle valittujen parametrien perusteella. Refacta AI (REFACTA) -hintaennuste tälle viikolle November 25, 2025(Tällä viikolla) mennessä hintaennuste REFACTA-rahakkeille, käyttäen 5% :n vuotuista kasvua, on $0.044062 . Tämä viikoittainen ennuste on laskettu saman kasvuprosentin perusteella, jotta se antaa käsityksen mahdollisista hintatrendeistä tulevina päivinä. Refacta AI (REFACTA) -hintaennuste 30 päivälle Katsottaessa 30 päivää eteenpäin REFACTA-rahakkeiden arvioitu hinta on $0.044200 . Tämä ennuste on johdettu käyttämällä 5% :n vuotuista kasvua sen arvioimiseksi, mikä rahakkeen arvo voisi olla kuukauden kuluttua.

Refacta AI-rahakkeiden nykyiset hintatilastot Nykyinen hinta $ 0.04402$ 0.04402 $ 0.04402 Hintamuutos (24 h) +0.15% Markkina-arvo ---- -- Kierrossa oleva tarjonta ---- -- Volyymi (24 h) $ 595.78K$ 595.78K $ 595.78K Volyymi (24 h) -- REFACTA-rahakkeiden viimeisin hinta on $ 0.04402. Sen 24 tunnin muutos on +0.15%, ja 24 tunnin treidausvolyymi $ 595.78K. Lisäksi REFACTA-rahakkeiden liikkeessä oleva tarjonta on -- ja sen markkina-arvo on --. Näytä REFACTA-rahakkeiden reaaliaikainen hinta

Historiallinen Refacta AI-hinta Viimeisimpien Refacta AI-live-hintasivulta kerättyjen tietojen mukaan Refacta AI-rahakkeiden tämänhetkinen hinta on 0.04378USD. Refacta AI-rahakkeiden (REFACTA) kierrossa oleva tarjonta on 0.00 REFACTA , jolloin sen markkina-arvo on $-- . Kausi Muuta(%) Muuta(USD) Korkea Matala 24 tuntia 0.01% $ 0.000240 $ 0.04547 $ 0.04315

7 päivää 0.08% $ 0.003099 $ 0.04547 $ 0.03753

30 päivää 1.23% $ 0.024300 $ 0.04547 $ 0.01931 24 tunnin suorituskyky Viimeisen 24 tunnin aikana Refacta AI-rahakkeiden hinta on muuttunut $0.000240 , mikä kuvastaa 0.01% arvon muutosta. 7 päivän suorituskyky Viimeisen 7 päivän aikana Refacta AI-rahakkeiden hinta oli ylimmillään $0.04547 ja alimmillaan $0.03753 . Sen hinta on muuttunut 0.08% . Tämä viimeaikainen trendi esittelee REFACTA-rahakkeiden potentiaalia liikkua edelleen markkinoilla. 30 päivän suorituskyky Viimeisen kuukauden aikana Refacta AI-rahakkeiden hinta on muuttunut 1.23% , joka heijastaa noin $0.024300 arvonmuutosta. Tämä viittaa siihen, että REFACTA-rahakkeiden hinta saattaa muuttua lähitulevaisuudessa lisää. Tarkista Refacta AI-rahakkeiden täydellinen hintahistoria nähdäksesi yksityiskohtaiset trendit MEXCissä Näytä koko REFACTA-rahakkeiden hintahistoria

Kuinka Refacta AI (REFACTA) -rahakkeiden hinnanennustusmoduuli toimii? Refacta AI-rahakkeiden hinnanennustusmoduuli on käyttäjäystävällinen työkalu, joka on suunniteltu auttamaan sinua arvioimaan mahdollisia tulevia REFACTA-hintoja omien kasvuoletustesi perusteella. Olitpa kokenut treidaaja tai utelias sijoittaja, tämä moduuli tarjoaa yksinkertaisen ja interaktiivisen tavan ennustaa rahakkeen tuleva arvo. 1. Anna kasvuennustuksesi Aloita antamalla haluamasi kasvuprosentti, joka voi olla joko positiivinen tai negatiivinen markkinanäkymistäsi riippuen. Tämä saattaa heijastaa Refacta AI-rahakkeisiin liittyviä odotuksiasi seuraavalle vuodelle, viidelle vuodelle tai jopa vuosikymmeniä eteenpäin. 2. Laske tulevaisuuden hinta Kun olet antanut kasvunopeuden, napsauta Laske-painiketta. Moduuli laskee REFACTA-rahakkeille välittömästi ennustetun tulevan hinnan, jolloin saat selkeän kuvan siitä, kuinka ennustuksesi vaikuttaa rahakkeen arvoon ajan myötä. 3. Tutustu erilaisiin skenaarioihin Voit kokeilla erilaisia kasvuvauhteja nähdäksesi, kuinka erilaiset markkinaolosuhteet voivat vaikuttaa Refacta AI-rahakkeiden hintaan. Tämän joustavuuden avulla voit analysoida sekä optimistisia että konservatiivisia ennusteita, mikä auttaa sinua tekemään tietoisempia päätöksiä. 4. Käyttäjien mieliala ja yhteisön tiedot Moduuliin sisältyy myös käyttäjien mielipidetiedot, joiden avulla voit verrata ennusteitasi muiden käyttäjien ennusteisiin. Nämä yhdistetyt tiedot tarjoavat arvokkaita näkemyksiä siitä, miten yhteisö näkee REFACTA-rahakkeiden tulevaisuuden. Hintaennusteen tekniset indikaattorit Ennusteen tarkkuuden parantamiseksi moduuli hyödyntää erilaisia teknisiä indikaattoreita ja markkinatietoja. Näitä ovat: Exponential Moving Averages (EMA): Auttaa seuraamaan rahakkeen hintatrendiä tasoittamalla vaihteluita ja tarjoamalla käsityksen mahdollisista trendin käänteistä. Bollinger Bands: Mittaa markkinoiden volatiliteettia ja tunnistaa mahdolliset yliostetut tai ylimyydyt tilanteet. Relative Strength Index (RSI): Arvioi REFACTA-rahakkeiden vauhtia sen määrittämiseksi, onko se nousu- vai laskuvaiheessa. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Arvioi hintaliikkeiden voimakkuutta ja suuntaa mahdollisten tulo- ja poistumispisteiden tunnistamiseksi. Yhdistämällä nämä indikaattorit reaaliaikaisiin markkinatietoihin moduuli tarjoaa dynaamisen hintaennusteen, joka auttaa sinua saamaan syvempiä näkemyksiä Refacta AI-rahakkeiden tulevaisuudesta.

Miksi REFACTA-rahakkeiden hinnan ennustaminen on tärkeää?

REFACTA-hintaennusteet ovat tärkeitä useista syistä, ja sijoittajat käyttävät niitä eri tarkoituksiin:

Sijoitusstrategian kehittäminen: Ennusteet auttavat sijoittajia laatimaan strategioita. Arvioimalla tulevia hintoja käyttäjät voivat päättää, milloin he ostavat, myyvät tai pitävät hallussaan tiettyä kryptovaluuttaa.

Riskienarviointi: Mahdollisten hinnanmuutosten ymmärtäminen auttaa sijoittajia arvioimaan tiettyyn kryptokohteeseen liittyvää riskiä. Tämä on välttämätöntä mahdollisten tappioiden hallitsemiseksi ja lieventämiseksi.

Markkina-analyysi: Ennusteet sisältävät usein markkinatrendien, uutisten ja historiallisten tietojen analysoinnin. Tämä kattava analyysi auttaa sijoittajia ymmärtämään markkinoiden dynamiikkaa ja hinnanmuutoksiin vaikuttavia tekijöitä.

Salkun hajauttaminen: ennustamalla, mitkä kryptovaluutat voivat menestyä hyvin, sijoittajat voivat hajauttaa salkkuaan vastaavasti ja hajauttaa riskin eri varallisuuseriin.

Pitkän aikavälin suunnittelu: pitkän aikavälin voittoja etsivät sijoittajat luottavat ennusteisiin tunnistaessaan kryptovaluuttoja, joilla on tulevan kasvun potentiaalia.

Psykologinen valmius: mahdollisten hintaskenaarioiden tunteminen valmistaa sijoittajia emotionaalisesti ja taloudellisesti markkinoiden epävakauteen.

Yhteisön sitouttaminen: kryptohintaennusteet herättävät usein keskustelua sijoittajayhteisössä, mikä johtaa laajempaan ymmärrykseen ja yhteiseen tietoon perustuvaan näkemykseen markkinatrendeistä.

Usein kysytyt kysymykset (UKK): Kannattaako REFACTA-rahakkeisiin sijoittaa nyt? Ennusteidesi mukaan REFACTA saavuttaa hinnan -- undefined , joten se on harkitsemisen arvoinen rahake. Mikä on REFACTA-rahakkeiden ensi kuun hintaennuste? Refacta AI (REFACTA) -hintaennustetyökalun mukaan REFACTA-rahakkeiden ennustettu hinta saavuttaa arvon -- undefined . Paljonko yksi REFACTA maksaa vuonna 2026? 1 Refacta AI (REFACTA) -rahakkeen hinta tänään on $0.04402 . Yllä olevan ennustusmoduulin mukaan REFACTA-rahakkeiden hinta kasvaa 0.00% ja saavuttaa arvon -- vuonna 2026. Mikä on ennustettu hinta REFACTA-rahakkeille vuonna 2027? Refacta AI (REFACTA) -rahakkeiden hinnan ennustetaan nousevan 0.00% vuosittain saavuttaen hinnan -- 1 REFACTA-rahakkeelle vuoteen 2027 mennessä. Mikä on REFACTA-rahakkeiden arvioitu tavoitehinta vuodelle 2028? Hintaennusteesi mukaan Refacta AI (REFACTA) tulee kasvamaan 0.00% ja sen arvioitu tavoitehinta on -- vuonna 2028. Mikä on REFACTA-rahakkeiden arvioitu tavoitehinta vuodelle 2029? Hintaennusteesi mukaan Refacta AI (REFACTA) tulee kasvamaan 0.00% ja sen arvioitu tavoitehinta on -- vuonna 2029. Paljonko yksi REFACTA maksaa vuonna 2030? 1 Refacta AI (REFACTA) -rahakkeen hinta tänään on $0.04402 . Yllä olevan ennustusmoduulin mukaan REFACTA-rahakkeiden hinta kasvaa 0.00% ja saavuttaa arvon -- vuonna 2030. Mikä on REFACTA-rahakkeiden hintaennuste vuodelle 2040? Refacta AI (REFACTA) -rahakkeiden hinnan ennustetaan nousevan 0.00% vuosittain saavuttaen hinnan -- 1 REFACTA-rahakkeelle vuoteen 2040 mennessä.