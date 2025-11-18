Rain Protocol (RAIN) -rahakkeiden hintaennuste (USD)

Anna luku väliltä -100 ja 1 000 ennustaaksesi Rain Protocol-rahakkeiden hinnan % Laske *Vastuuvapauslauseke: Kaikki hintaennusteet perustuvat käyttäjän antamiin tietoihin. $0.00351 $0.00351 $0.00351 -0.37% USD Todellinen Ennuste Rain Protocol-hintaennuste vuosille 2025–2050 (USD) Rain Protocol (RAIN) -hintaennuste vuodelle 2025 (tälle vuodelle) Ennusteesi perusteella Rain Protocol saattaa kasvaa 0.00%. Se saattaa saavuttaa treidaushinnan $ 0.00351 vuonna 2025. Rain Protocol (RAIN) -hintaennuste vuodelle 2026 (ensi vuodelle) Ennusteesi perusteella Rain Protocol saattaa kasvaa 5.00%. Se saattaa saavuttaa treidaushinnan $ 0.003685 vuonna 2026. Rain Protocol (RAIN) -hintaennuste vuodelle 2027 (2 vuoden kuluttua) Hintaennustemoduulin mukaan RAIN-rahakkeen ennustettu vuoden 2027 tuleva hinta on $ 0.003869 10.25% kasvuvauhdilla. Rain Protocol (RAIN) -hintaennuste vuodelle 2028 (3 vuoden kuluttua) Hintaennustemoduulin mukaan RAIN-rahakkeen ennustettu vuoden 2028 tuleva hinta on $ 0.004063 15.76% kasvuvauhdilla. Rain Protocol (RAIN) -hintaennuste vuodelle 2029 (4 vuoden kuluttua) Yllä olevan hintaennustemoduulin mukaisesti RAIN-rahakkeiden vuoden 2029 tavoitehinta on $ 0.004266 ja kasvuvauhti 21.55%. Rain Protocol (RAIN) -hintaennuste vuodelle 2030 (5 vuoden kuluttua) Yllä olevan hintaennustemoduulin mukaisesti RAIN-rahakkeiden vuoden 2030 tavoitehinta on $ 0.004479 ja kasvuvauhti 27.63%. Rain Protocol (RAIN) -hintaennuste vuodelle 2040 (15 vuoden kuluttua) Vuonna 2040 Rain Protocol-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 107.89%. Se voi saavuttaa treidaushinnan $ 0.007297. Rain Protocol (RAIN) -hintaennuste vuodelle 2050 (25 vuoden kuluttua) Vuonna 2050 Rain Protocol-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 238.64%. Se voi saavuttaa treidaushinnan $ 0.011886. Vuosi Hinta Kasvu 2025 $ 0.00351 0.00%

2026 $ 0.003685 5.00%

2027 $ 0.003869 10.25%

2028 $ 0.004063 15.76%

2029 $ 0.004266 21.55%

2030 $ 0.004479 27.63%

2031 $ 0.004703 34.01%

2032 $ 0.004938 40.71% Vuosi Hinta Kasvu 2033 $ 0.005185 47.75%

2034 $ 0.005445 55.13%

2035 $ 0.005717 62.89%

2036 $ 0.006003 71.03%

2037 $ 0.006303 79.59%

2038 $ 0.006618 88.56%

2039 $ 0.006949 97.99%

2040 $ 0.007297 107.89% Näytä lisää Lyhyen aikavälin Rain Protocol-hintaennuste tälle päivälle, huomiselle, tälle viikolle ja 30 seuraavalle päivälle Päivämäärä Hintaennuste Kasvu November 18, 2025(Tänään) $ 0.00351 0.00%

November 19, 2025(Huomenna) $ 0.003510 0.01%

November 25, 2025(Tällä viikolla) $ 0.003513 0.10%

December 18, 2025(30 päivää) $ 0.003524 0.41% Rain Protocol (RAIN) -hintaennuste tänään RAIN-rahakkeiden ennustettu hinta November 18, 2025(Tänään) on $0.00351 . Tämä ennuste heijastaa ilmoitetun kasvuprosentin laskettua tulosta ja antaa käyttäjille tilannekuvan tämän päivän mahdollisista hintojen muutoksista. Rain Protocol (RAIN) -hintaennuste huomiselle Hintaennuste November 19, 2025(Huomenna) RAIN-rahakkeille, käyttäen 5% :n vuotuista kasvua, on $0.003510 . Nämä tulokset tarjoavat arvioidun näkymän rahakkeen arvolle valittujen parametrien perusteella. Rain Protocol (RAIN) -hintaennuste tälle viikolle November 25, 2025(Tällä viikolla) mennessä hintaennuste RAIN-rahakkeille, käyttäen 5% :n vuotuista kasvua, on $0.003513 . Tämä viikoittainen ennuste on laskettu saman kasvuprosentin perusteella, jotta se antaa käsityksen mahdollisista hintatrendeistä tulevina päivinä. Rain Protocol (RAIN) -hintaennuste 30 päivälle Katsottaessa 30 päivää eteenpäin RAIN-rahakkeiden arvioitu hinta on $0.003524 . Tämä ennuste on johdettu käyttämällä 5% :n vuotuista kasvua sen arvioimiseksi, mikä rahakkeen arvo voisi olla kuukauden kuluttua.

Rain Protocol-rahakkeiden nykyiset hintatilastot Nykyinen hinta $ 0.00351$ 0.00351 $ 0.00351 Hintamuutos (24 h) -0.37% Markkina-arvo ---- -- Kierrossa oleva tarjonta ---- -- Volyymi (24 h) $ 1.59M$ 1.59M $ 1.59M Volyymi (24 h) -- RAIN-rahakkeiden viimeisin hinta on $ 0.00351. Sen 24 tunnin muutos on -0.37%, ja 24 tunnin treidausvolyymi $ 1.59M. Lisäksi RAIN-rahakkeiden liikkeessä oleva tarjonta on -- ja sen markkina-arvo on --. Näytä RAIN-rahakkeiden reaaliaikainen hinta

Historiallinen Rain Protocol-hinta Viimeisimpien Rain Protocol-live-hintasivulta kerättyjen tietojen mukaan Rain Protocol-rahakkeiden tämänhetkinen hinta on 0.00351USD. Rain Protocol-rahakkeiden (RAIN) kierrossa oleva tarjonta on 0.00 RAIN , jolloin sen markkina-arvo on $-- . Kausi Muuta(%) Muuta(USD) Korkea Matala 24 tuntia 0.09% $ 0.000302 $ 0.0038 $ 0.003181

7 päivää 0.05% $ 0.000159 $ 0.004326 $ 0.003

30 päivää -0.03% $ -0.000130 $ 0.004326 $ 0.002391 24 tunnin suorituskyky Viimeisen 24 tunnin aikana Rain Protocol-rahakkeiden hinta on muuttunut $0.000302 , mikä kuvastaa 0.09% arvon muutosta. 7 päivän suorituskyky Viimeisen 7 päivän aikana Rain Protocol-rahakkeiden hinta oli ylimmillään $0.004326 ja alimmillaan $0.003 . Sen hinta on muuttunut 0.05% . Tämä viimeaikainen trendi esittelee RAIN-rahakkeiden potentiaalia liikkua edelleen markkinoilla. 30 päivän suorituskyky Viimeisen kuukauden aikana Rain Protocol-rahakkeiden hinta on muuttunut -0.03% , joka heijastaa noin $-0.000130 arvonmuutosta. Tämä viittaa siihen, että RAIN-rahakkeiden hinta saattaa muuttua lähitulevaisuudessa lisää. Tarkista Rain Protocol-rahakkeiden täydellinen hintahistoria nähdäksesi yksityiskohtaiset trendit MEXCissä Näytä koko RAIN-rahakkeiden hintahistoria

Kuinka Rain Protocol (RAIN) -rahakkeiden hinnanennustusmoduuli toimii? Rain Protocol-rahakkeiden hinnanennustusmoduuli on käyttäjäystävällinen työkalu, joka on suunniteltu auttamaan sinua arvioimaan mahdollisia tulevia RAIN-hintoja omien kasvuoletustesi perusteella. Olitpa kokenut treidaaja tai utelias sijoittaja, tämä moduuli tarjoaa yksinkertaisen ja interaktiivisen tavan ennustaa rahakkeen tuleva arvo. 1. Anna kasvuennustuksesi Aloita antamalla haluamasi kasvuprosentti, joka voi olla joko positiivinen tai negatiivinen markkinanäkymistäsi riippuen. Tämä saattaa heijastaa Rain Protocol-rahakkeisiin liittyviä odotuksiasi seuraavalle vuodelle, viidelle vuodelle tai jopa vuosikymmeniä eteenpäin. 2. Laske tulevaisuuden hinta Kun olet antanut kasvunopeuden, napsauta Laske-painiketta. Moduuli laskee RAIN-rahakkeille välittömästi ennustetun tulevan hinnan, jolloin saat selkeän kuvan siitä, kuinka ennustuksesi vaikuttaa rahakkeen arvoon ajan myötä. 3. Tutustu erilaisiin skenaarioihin Voit kokeilla erilaisia kasvuvauhteja nähdäksesi, kuinka erilaiset markkinaolosuhteet voivat vaikuttaa Rain Protocol-rahakkeiden hintaan. Tämän joustavuuden avulla voit analysoida sekä optimistisia että konservatiivisia ennusteita, mikä auttaa sinua tekemään tietoisempia päätöksiä. 4. Käyttäjien mieliala ja yhteisön tiedot Moduuliin sisältyy myös käyttäjien mielipidetiedot, joiden avulla voit verrata ennusteitasi muiden käyttäjien ennusteisiin. Nämä yhdistetyt tiedot tarjoavat arvokkaita näkemyksiä siitä, miten yhteisö näkee RAIN-rahakkeiden tulevaisuuden. Hintaennusteen tekniset indikaattorit Ennusteen tarkkuuden parantamiseksi moduuli hyödyntää erilaisia teknisiä indikaattoreita ja markkinatietoja. Näitä ovat: Exponential Moving Averages (EMA): Auttaa seuraamaan rahakkeen hintatrendiä tasoittamalla vaihteluita ja tarjoamalla käsityksen mahdollisista trendin käänteistä. Bollinger Bands: Mittaa markkinoiden volatiliteettia ja tunnistaa mahdolliset yliostetut tai ylimyydyt tilanteet. Relative Strength Index (RSI): Arvioi RAIN-rahakkeiden vauhtia sen määrittämiseksi, onko se nousu- vai laskuvaiheessa. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Arvioi hintaliikkeiden voimakkuutta ja suuntaa mahdollisten tulo- ja poistumispisteiden tunnistamiseksi. Yhdistämällä nämä indikaattorit reaaliaikaisiin markkinatietoihin moduuli tarjoaa dynaamisen hintaennusteen, joka auttaa sinua saamaan syvempiä näkemyksiä Rain Protocol-rahakkeiden tulevaisuudesta.

Miksi RAIN-rahakkeiden hinnan ennustaminen on tärkeää?

RAIN-hintaennusteet ovat tärkeitä useista syistä, ja sijoittajat käyttävät niitä eri tarkoituksiin:

Sijoitusstrategian kehittäminen: Ennusteet auttavat sijoittajia laatimaan strategioita. Arvioimalla tulevia hintoja käyttäjät voivat päättää, milloin he ostavat, myyvät tai pitävät hallussaan tiettyä kryptovaluuttaa.

Riskienarviointi: Mahdollisten hinnanmuutosten ymmärtäminen auttaa sijoittajia arvioimaan tiettyyn kryptokohteeseen liittyvää riskiä. Tämä on välttämätöntä mahdollisten tappioiden hallitsemiseksi ja lieventämiseksi.

Markkina-analyysi: Ennusteet sisältävät usein markkinatrendien, uutisten ja historiallisten tietojen analysoinnin. Tämä kattava analyysi auttaa sijoittajia ymmärtämään markkinoiden dynamiikkaa ja hinnanmuutoksiin vaikuttavia tekijöitä.

Salkun hajauttaminen: ennustamalla, mitkä kryptovaluutat voivat menestyä hyvin, sijoittajat voivat hajauttaa salkkuaan vastaavasti ja hajauttaa riskin eri varallisuuseriin.

Pitkän aikavälin suunnittelu: pitkän aikavälin voittoja etsivät sijoittajat luottavat ennusteisiin tunnistaessaan kryptovaluuttoja, joilla on tulevan kasvun potentiaalia.

Psykologinen valmius: mahdollisten hintaskenaarioiden tunteminen valmistaa sijoittajia emotionaalisesti ja taloudellisesti markkinoiden epävakauteen.

Yhteisön sitouttaminen: kryptohintaennusteet herättävät usein keskustelua sijoittajayhteisössä, mikä johtaa laajempaan ymmärrykseen ja yhteiseen tietoon perustuvaan näkemykseen markkinatrendeistä.

Usein kysytyt kysymykset (UKK): Kannattaako RAIN-rahakkeisiin sijoittaa nyt? Ennusteidesi mukaan RAIN saavuttaa hinnan -- undefined , joten se on harkitsemisen arvoinen rahake. Mikä on RAIN-rahakkeiden ensi kuun hintaennuste? Rain Protocol (RAIN) -hintaennustetyökalun mukaan RAIN-rahakkeiden ennustettu hinta saavuttaa arvon -- undefined . Paljonko yksi RAIN maksaa vuonna 2026? 1 Rain Protocol (RAIN) -rahakkeen hinta tänään on $0.00351 . Yllä olevan ennustusmoduulin mukaan RAIN-rahakkeiden hinta kasvaa 0.00% ja saavuttaa arvon -- vuonna 2026. Mikä on ennustettu hinta RAIN-rahakkeille vuonna 2027? Rain Protocol (RAIN) -rahakkeiden hinnan ennustetaan nousevan 0.00% vuosittain saavuttaen hinnan -- 1 RAIN-rahakkeelle vuoteen 2027 mennessä. Mikä on RAIN-rahakkeiden arvioitu tavoitehinta vuodelle 2028? Hintaennusteesi mukaan Rain Protocol (RAIN) tulee kasvamaan 0.00% ja sen arvioitu tavoitehinta on -- vuonna 2028. Mikä on RAIN-rahakkeiden arvioitu tavoitehinta vuodelle 2029? Hintaennusteesi mukaan Rain Protocol (RAIN) tulee kasvamaan 0.00% ja sen arvioitu tavoitehinta on -- vuonna 2029. Paljonko yksi RAIN maksaa vuonna 2030? 1 Rain Protocol (RAIN) -rahakkeen hinta tänään on $0.00351 . Yllä olevan ennustusmoduulin mukaan RAIN-rahakkeiden hinta kasvaa 0.00% ja saavuttaa arvon -- vuonna 2030. Mikä on RAIN-rahakkeiden hintaennuste vuodelle 2040? Rain Protocol (RAIN) -rahakkeiden hinnan ennustetaan nousevan 0.00% vuosittain saavuttaen hinnan -- 1 RAIN-rahakkeelle vuoteen 2040 mennessä. Rekisteröidy nyt