Anna luku väliltä -100 ja 1 000 ennustaaksesi ONTACT Protocol-rahakkeiden hinnan % Laske *Vastuuvapauslauseke: Kaikki hintaennusteet perustuvat käyttäjän antamiin tietoihin.

2026 $ 0.001207 5.00%

2027 $ 0.001267 10.25%

2028 $ 0.001331 15.76%

2029 $ 0.001397 21.55%

2030 $ 0.001467 27.63%

2031 $ 0.001541 34.01%

2032 $ 0.001618 40.71% Vuosi Hinta Kasvu 2033 $ 0.001699 47.75%

2034 $ 0.001784 55.13%

2035 $ 0.001873 62.89%

2036 $ 0.001966 71.03%

2037 $ 0.002065 79.59%

2038 $ 0.002168 88.56%

2039 $ 0.002276 97.99%

2040 $ 0.002390 107.89% Näytä lisää Lyhyen aikavälin ONTACT Protocol-hintaennuste tälle päivälle, huomiselle, tälle viikolle ja 30 seuraavalle päivälle Päivämäärä Hintaennuste Kasvu October 17, 2025(Tänään) $ 0.00115 0.00%

October 18, 2025(Huomenna) $ 0.001150 0.01%

October 24, 2025(Tällä viikolla) $ 0.001151 0.10%

November 16, 2025(30 päivää) $ 0.001154 0.41% ONTACT Protocol (ONTP) -hintaennuste tänään ONTP-rahakkeiden ennustettu hinta October 17, 2025(Tänään) on $0.00115 . Tämä ennuste heijastaa ilmoitetun kasvuprosentin laskettua tulosta ja antaa käyttäjille tilannekuvan tämän päivän mahdollisista hintojen muutoksista. ONTACT Protocol (ONTP) -hintaennuste huomiselle Hintaennuste October 18, 2025(Huomenna) ONTP-rahakkeille, käyttäen 5% :n vuotuista kasvua, on $0.001150 . Nämä tulokset tarjoavat arvioidun näkymän rahakkeen arvolle valittujen parametrien perusteella. ONTACT Protocol (ONTP) -hintaennuste tälle viikolle October 24, 2025(Tällä viikolla) mennessä hintaennuste ONTP-rahakkeille, käyttäen 5% :n vuotuista kasvua, on $0.001151 . Tämä viikoittainen ennuste on laskettu saman kasvuprosentin perusteella, jotta se antaa käsityksen mahdollisista hintatrendeistä tulevina päivinä. ONTACT Protocol (ONTP) -hintaennuste 30 päivälle Katsottaessa 30 päivää eteenpäin ONTP-rahakkeiden arvioitu hinta on $0.001154 . Tämä ennuste on johdettu käyttämällä 5% :n vuotuista kasvua sen arvioimiseksi, mikä rahakkeen arvo voisi olla kuukauden kuluttua.

ONTACT Protocol-rahakkeiden nykyiset hintatilastot Nykyinen hinta $ 0.00115$ 0.00115 $ 0.00115 Hintamuutos (24 h) +11.65% Markkina-arvo ---- -- Kierrossa oleva tarjonta ---- -- Volyymi (24 h) $ 56.07K$ 56.07K $ 56.07K Volyymi (24 h) -- ONTP-rahakkeiden viimeisin hinta on $ 0.00115. Sen 24 tunnin muutos on +11.65%, ja 24 tunnin treidausvolyymi $ 56.07K. Lisäksi ONTP-rahakkeiden liikkeessä oleva tarjonta on -- ja sen markkina-arvo on --. Näytä ONTP-rahakkeiden reaaliaikainen hinta

Kuinka ONTACT Protocol (ONTP) -rahakkeita ostetaan Yritätkö ostaa ONTP-rahakkeita? Voit nyt ostaa ONTP-rahakkeita luottokortilla, tilisiirrolla, P2P:llä ja monilla muilla maksutavoilla. Opi ostamaan ONTACT Protocol-rahakkeita ja aloita MEXCissä nyt! Opi ostamaan ONTP-rahakkeita nyt

Historiallinen ONTACT Protocol-hinta Viimeisimpien ONTACT Protocol-live-hintasivulta kerättyjen tietojen mukaan ONTACT Protocol-rahakkeiden tämänhetkinen hinta on 0.00115USD. ONTACT Protocol-rahakkeiden (ONTP) kierrossa oleva tarjonta on 0.00 ONTP , jolloin sen markkina-arvo on $-- . Kausi Muuta(%) Muuta(USD) Korkea Matala 24 tuntia 0.02% $ 0.000020 $ 0.00119 $ 0.00095

7 päivää -0.27% $ -0.000430 $ 0.0016 $ 0.00065

30 päivää -0.48% $ -0.001090 $ 0.00232 $ 0.00065 24 tunnin suorituskyky Viimeisen 24 tunnin aikana ONTACT Protocol-rahakkeiden hinta on muuttunut $0.000020 , mikä kuvastaa 0.02% arvon muutosta. 7 päivän suorituskyky Viimeisen 7 päivän aikana ONTACT Protocol-rahakkeiden hinta oli ylimmillään $0.0016 ja alimmillaan $0.00065 . Sen hinta on muuttunut -0.27% . Tämä viimeaikainen trendi esittelee ONTP-rahakkeiden potentiaalia liikkua edelleen markkinoilla. 30 päivän suorituskyky Viimeisen kuukauden aikana ONTACT Protocol-rahakkeiden hinta on muuttunut -0.48% , joka heijastaa noin $-0.001090 arvonmuutosta. Tämä viittaa siihen, että ONTP-rahakkeiden hinta saattaa muuttua lähitulevaisuudessa lisää. Tarkista ONTACT Protocol-rahakkeiden täydellinen hintahistoria nähdäksesi yksityiskohtaiset trendit MEXCissä Näytä koko ONTP-rahakkeiden hintahistoria

Kuinka ONTACT Protocol (ONTP) -rahakkeiden hinnanennustusmoduuli toimii? ONTACT Protocol-rahakkeiden hinnanennustusmoduuli on käyttäjäystävällinen työkalu, joka on suunniteltu auttamaan sinua arvioimaan mahdollisia tulevia ONTP-hintoja omien kasvuoletustesi perusteella. Olitpa kokenut treidaaja tai utelias sijoittaja, tämä moduuli tarjoaa yksinkertaisen ja interaktiivisen tavan ennustaa rahakkeen tuleva arvo. 1. Anna kasvuennustuksesi Aloita antamalla haluamasi kasvuprosentti, joka voi olla joko positiivinen tai negatiivinen markkinanäkymistäsi riippuen. Tämä saattaa heijastaa ONTACT Protocol-rahakkeisiin liittyviä odotuksiasi seuraavalle vuodelle, viidelle vuodelle tai jopa vuosikymmeniä eteenpäin. 2. Laske tulevaisuuden hinta Kun olet antanut kasvunopeuden, napsauta Laske-painiketta. Moduuli laskee ONTP-rahakkeille välittömästi ennustetun tulevan hinnan, jolloin saat selkeän kuvan siitä, kuinka ennustuksesi vaikuttaa rahakkeen arvoon ajan myötä. 3. Tutustu erilaisiin skenaarioihin Voit kokeilla erilaisia kasvuvauhteja nähdäksesi, kuinka erilaiset markkinaolosuhteet voivat vaikuttaa ONTACT Protocol-rahakkeiden hintaan. Tämän joustavuuden avulla voit analysoida sekä optimistisia että konservatiivisia ennusteita, mikä auttaa sinua tekemään tietoisempia päätöksiä. 4. Käyttäjien mieliala ja yhteisön tiedot Moduuliin sisältyy myös käyttäjien mielipidetiedot, joiden avulla voit verrata ennusteitasi muiden käyttäjien ennusteisiin. Nämä yhdistetyt tiedot tarjoavat arvokkaita näkemyksiä siitä, miten yhteisö näkee ONTP-rahakkeiden tulevaisuuden. Hintaennusteen tekniset indikaattorit Ennusteen tarkkuuden parantamiseksi moduuli hyödyntää erilaisia teknisiä indikaattoreita ja markkinatietoja. Näitä ovat: Exponential Moving Averages (EMA): Auttaa seuraamaan rahakkeen hintatrendiä tasoittamalla vaihteluita ja tarjoamalla käsityksen mahdollisista trendin käänteistä. Bollinger Bands: Mittaa markkinoiden volatiliteettia ja tunnistaa mahdolliset yliostetut tai ylimyydyt tilanteet. Relative Strength Index (RSI): Arvioi ONTP-rahakkeiden vauhtia sen määrittämiseksi, onko se nousu- vai laskuvaiheessa. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Arvioi hintaliikkeiden voimakkuutta ja suuntaa mahdollisten tulo- ja poistumispisteiden tunnistamiseksi. Yhdistämällä nämä indikaattorit reaaliaikaisiin markkinatietoihin moduuli tarjoaa dynaamisen hintaennusteen, joka auttaa sinua saamaan syvempiä näkemyksiä ONTACT Protocol-rahakkeiden tulevaisuudesta.

Miksi ONTP-rahakkeiden hinnan ennustaminen on tärkeää?

ONTP-hintaennusteet ovat tärkeitä useista syistä, ja sijoittajat käyttävät niitä eri tarkoituksiin:

Sijoitusstrategian kehittäminen: Ennusteet auttavat sijoittajia laatimaan strategioita. Arvioimalla tulevia hintoja käyttäjät voivat päättää, milloin he ostavat, myyvät tai pitävät hallussaan tiettyä kryptovaluuttaa.

Riskienarviointi: Mahdollisten hinnanmuutosten ymmärtäminen auttaa sijoittajia arvioimaan tiettyyn kryptokohteeseen liittyvää riskiä. Tämä on välttämätöntä mahdollisten tappioiden hallitsemiseksi ja lieventämiseksi.

Markkina-analyysi: Ennusteet sisältävät usein markkinatrendien, uutisten ja historiallisten tietojen analysoinnin. Tämä kattava analyysi auttaa sijoittajia ymmärtämään markkinoiden dynamiikkaa ja hinnanmuutoksiin vaikuttavia tekijöitä.

Salkun hajauttaminen: ennustamalla, mitkä kryptovaluutat voivat menestyä hyvin, sijoittajat voivat hajauttaa salkkuaan vastaavasti ja hajauttaa riskin eri varallisuuseriin.

Pitkän aikavälin suunnittelu: pitkän aikavälin voittoja etsivät sijoittajat luottavat ennusteisiin tunnistaessaan kryptovaluuttoja, joilla on tulevan kasvun potentiaalia.

Psykologinen valmius: mahdollisten hintaskenaarioiden tunteminen valmistaa sijoittajia emotionaalisesti ja taloudellisesti markkinoiden epävakauteen.

Yhteisön sitouttaminen: kryptohintaennusteet herättävät usein keskustelua sijoittajayhteisössä, mikä johtaa laajempaan ymmärrykseen ja yhteiseen tietoon perustuvaan näkemykseen markkinatrendeistä.

Usein kysytyt kysymykset (UKK): Kannattaako ONTP-rahakkeisiin sijoittaa nyt? Ennusteidesi mukaan ONTP saavuttaa hinnan -- undefined , joten se on harkitsemisen arvoinen rahake. Mikä on ONTP-rahakkeiden ensi kuun hintaennuste? ONTACT Protocol (ONTP) -hintaennustetyökalun mukaan ONTP-rahakkeiden ennustettu hinta saavuttaa arvon -- undefined . Paljonko yksi ONTP maksaa vuonna 2026? 1 ONTACT Protocol (ONTP) -rahakkeen hinta tänään on $0.00115 . Yllä olevan ennustusmoduulin mukaan ONTP-rahakkeiden hinta kasvaa 0.00% ja saavuttaa arvon -- vuonna 2026. Mikä on ennustettu hinta ONTP-rahakkeille vuonna 2027? ONTACT Protocol (ONTP) -rahakkeiden hinnan ennustetaan nousevan 0.00% vuosittain saavuttaen hinnan -- 1 ONTP-rahakkeelle vuoteen 2027 mennessä. Mikä on ONTP-rahakkeiden arvioitu tavoitehinta vuodelle 2028? Hintaennusteesi mukaan ONTACT Protocol (ONTP) tulee kasvamaan 0.00% ja sen arvioitu tavoitehinta on -- vuonna 2028. Mikä on ONTP-rahakkeiden arvioitu tavoitehinta vuodelle 2029? Hintaennusteesi mukaan ONTACT Protocol (ONTP) tulee kasvamaan 0.00% ja sen arvioitu tavoitehinta on -- vuonna 2029. Paljonko yksi ONTP maksaa vuonna 2030? 1 ONTACT Protocol (ONTP) -rahakkeen hinta tänään on $0.00115 . Yllä olevan ennustusmoduulin mukaan ONTP-rahakkeiden hinta kasvaa 0.00% ja saavuttaa arvon -- vuonna 2030. Mikä on ONTP-rahakkeiden hintaennuste vuodelle 2040? ONTACT Protocol (ONTP) -rahakkeiden hinnan ennustetaan nousevan 0.00% vuosittain saavuttaen hinnan -- 1 ONTP-rahakkeelle vuoteen 2040 mennessä.