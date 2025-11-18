Lisätietoja NVDAON-rahakkeesta
NVIDIA (NVDAON) -rahakkeiden hintaennuste (USD)
Hanki NVIDIA-rahakkeiden hintaennusteita vuosille 2026, 2027, 2028, 2030 ja muille. Ennusta, kuinka paljon NVDAON kasvaa seuraavan viiden vuoden tai pidemmän ajan kuluessa. Ennusta tulevat hintaskenaariot välittömästi markkinatrendien ja -tunnelman perusteella.
*Vastuuvapauslauseke: Kaikki hintaennusteet perustuvat käyttäjän antamiin tietoihin.
NVIDIA-hintaennuste vuosille 2025–2050 (USD)
Ennusteesi perusteella NVIDIA saattaa kasvaa 0.00%. Se saattaa saavuttaa treidaushinnan $ 187.89 vuonna 2025.NVIDIA (NVDAON) -hintaennuste vuodelle 2026 (ensi vuodelle)
Ennusteesi perusteella NVIDIA saattaa kasvaa 5.00%. Se saattaa saavuttaa treidaushinnan $ 197.2844 vuonna 2026.NVIDIA (NVDAON) -hintaennuste vuodelle 2027 (2 vuoden kuluttua)
Hintaennustemoduulin mukaan NVDAON-rahakkeen ennustettu vuoden 2027 tuleva hinta on $ 207.1487 10.25% kasvuvauhdilla.NVIDIA (NVDAON) -hintaennuste vuodelle 2028 (3 vuoden kuluttua)
Hintaennustemoduulin mukaan NVDAON-rahakkeen ennustettu vuoden 2028 tuleva hinta on $ 217.5061 15.76% kasvuvauhdilla.NVIDIA (NVDAON) -hintaennuste vuodelle 2029 (4 vuoden kuluttua)
Yllä olevan hintaennustemoduulin mukaisesti NVDAON-rahakkeiden vuoden 2029 tavoitehinta on $ 228.3814 ja kasvuvauhti 21.55%.NVIDIA (NVDAON) -hintaennuste vuodelle 2030 (5 vuoden kuluttua)
Yllä olevan hintaennustemoduulin mukaisesti NVDAON-rahakkeiden vuoden 2030 tavoitehinta on $ 239.8005 ja kasvuvauhti 27.63%.NVIDIA (NVDAON) -hintaennuste vuodelle 2040 (15 vuoden kuluttua)
Vuonna 2040 NVIDIA-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 107.89%. Se voi saavuttaa treidaushinnan $ 390.6098.NVIDIA (NVDAON) -hintaennuste vuodelle 2050 (25 vuoden kuluttua)
Vuonna 2050 NVIDIA-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 238.64%. Se voi saavuttaa treidaushinnan $ 636.2622.
Lyhyen aikavälin NVIDIA-hintaennuste tälle päivälle, huomiselle, tälle viikolle ja 30 seuraavalle päivälle
NVDAON-rahakkeiden ennustettu hinta
Hintaennuste November 19, 2025(Huomenna) NVDAON-rahakkeille, käyttäen
November 25, 2025(Tällä viikolla) mennessä hintaennuste NVDAON-rahakkeille, käyttäen
Katsottaessa 30 päivää eteenpäin NVDAON-rahakkeiden arvioitu hinta on
NVIDIA-rahakkeiden nykyiset hintatilastot
Kuinka NVIDIA (NVDAON) -rahakkeita ostetaan
Yritätkö ostaa NVDAON-rahakkeita? Voit nyt ostaa NVDAON-rahakkeita luottokortilla, tilisiirrolla, P2P:llä ja monilla muilla maksutavoilla.
Historiallinen NVIDIA-hinta
Viimeisimpien NVIDIA-live-hintasivulta kerättyjen tietojen mukaan NVIDIA-rahakkeiden tämänhetkinen hinta on 187.89USD. NVIDIA-rahakkeiden (NVDAON) kierrossa oleva tarjonta on
- 24 tuntia-0.00%$ -0.620000$ 192.65$ 185.39
- 7 päivää-0.03%$ -7.4300$ 201.77$ 180.53
- 30 päivää0.03%$ 5.0199$ 218.99$ 176.52
Viimeisen 24 tunnin aikana NVIDIA-rahakkeiden hinta on muuttunut
Viimeisen 7 päivän aikana NVIDIA-rahakkeiden hinta oli ylimmillään
Viimeisen kuukauden aikana NVIDIA-rahakkeiden hinta on muuttunut
Tarkista NVIDIA-rahakkeiden täydellinen hintahistoria nähdäksesi yksityiskohtaiset trendit MEXCissäNäytä koko NVDAON-rahakkeiden hintahistoria
Kuinka NVIDIA (NVDAON) -rahakkeiden hinnanennustusmoduuli toimii?
NVIDIA-rahakkeiden hinnanennustusmoduuli on käyttäjäystävällinen työkalu, joka on suunniteltu auttamaan sinua arvioimaan mahdollisia tulevia NVDAON-hintoja omien kasvuoletustesi perusteella. Olitpa kokenut treidaaja tai utelias sijoittaja, tämä moduuli tarjoaa yksinkertaisen ja interaktiivisen tavan ennustaa rahakkeen tuleva arvo.
Aloita antamalla haluamasi kasvuprosentti, joka voi olla joko positiivinen tai negatiivinen markkinanäkymistäsi riippuen. Tämä saattaa heijastaa NVIDIA-rahakkeisiin liittyviä odotuksiasi seuraavalle vuodelle, viidelle vuodelle tai jopa vuosikymmeniä eteenpäin.
Kun olet antanut kasvunopeuden, napsauta Laske-painiketta. Moduuli laskee NVDAON-rahakkeille välittömästi ennustetun tulevan hinnan, jolloin saat selkeän kuvan siitä, kuinka ennustuksesi vaikuttaa rahakkeen arvoon ajan myötä.
Voit kokeilla erilaisia kasvuvauhteja nähdäksesi, kuinka erilaiset markkinaolosuhteet voivat vaikuttaa NVIDIA-rahakkeiden hintaan. Tämän joustavuuden avulla voit analysoida sekä optimistisia että konservatiivisia ennusteita, mikä auttaa sinua tekemään tietoisempia päätöksiä.
Moduuliin sisältyy myös käyttäjien mielipidetiedot, joiden avulla voit verrata ennusteitasi muiden käyttäjien ennusteisiin. Nämä yhdistetyt tiedot tarjoavat arvokkaita näkemyksiä siitä, miten yhteisö näkee NVDAON-rahakkeiden tulevaisuuden.
Hintaennusteen tekniset indikaattorit
Ennusteen tarkkuuden parantamiseksi moduuli hyödyntää erilaisia teknisiä indikaattoreita ja markkinatietoja. Näitä ovat:
Exponential Moving Averages (EMA): Auttaa seuraamaan rahakkeen hintatrendiä tasoittamalla vaihteluita ja tarjoamalla käsityksen mahdollisista trendin käänteistä.
Bollinger Bands: Mittaa markkinoiden volatiliteettia ja tunnistaa mahdolliset yliostetut tai ylimyydyt tilanteet.
Relative Strength Index (RSI): Arvioi NVDAON-rahakkeiden vauhtia sen määrittämiseksi, onko se nousu- vai laskuvaiheessa.
Moving Average Convergence Divergence (MACD): Arvioi hintaliikkeiden voimakkuutta ja suuntaa mahdollisten tulo- ja poistumispisteiden tunnistamiseksi. Yhdistämällä nämä indikaattorit reaaliaikaisiin markkinatietoihin moduuli tarjoaa dynaamisen hintaennusteen, joka auttaa sinua saamaan syvempiä näkemyksiä NVIDIA-rahakkeiden tulevaisuudesta.
Miksi NVDAON-rahakkeiden hinnan ennustaminen on tärkeää?
NVDAON-hintaennusteet ovat tärkeitä useista syistä, ja sijoittajat käyttävät niitä eri tarkoituksiin:
Sijoitusstrategian kehittäminen: Ennusteet auttavat sijoittajia laatimaan strategioita. Arvioimalla tulevia hintoja käyttäjät voivat päättää, milloin he ostavat, myyvät tai pitävät hallussaan tiettyä kryptovaluuttaa.
Riskienarviointi: Mahdollisten hinnanmuutosten ymmärtäminen auttaa sijoittajia arvioimaan tiettyyn kryptokohteeseen liittyvää riskiä. Tämä on välttämätöntä mahdollisten tappioiden hallitsemiseksi ja lieventämiseksi.
Markkina-analyysi: Ennusteet sisältävät usein markkinatrendien, uutisten ja historiallisten tietojen analysoinnin. Tämä kattava analyysi auttaa sijoittajia ymmärtämään markkinoiden dynamiikkaa ja hinnanmuutoksiin vaikuttavia tekijöitä.
Salkun hajauttaminen: ennustamalla, mitkä kryptovaluutat voivat menestyä hyvin, sijoittajat voivat hajauttaa salkkuaan vastaavasti ja hajauttaa riskin eri varallisuuseriin.
Pitkän aikavälin suunnittelu: pitkän aikavälin voittoja etsivät sijoittajat luottavat ennusteisiin tunnistaessaan kryptovaluuttoja, joilla on tulevan kasvun potentiaalia.
Psykologinen valmius: mahdollisten hintaskenaarioiden tunteminen valmistaa sijoittajia emotionaalisesti ja taloudellisesti markkinoiden epävakauteen.
Yhteisön sitouttaminen: kryptohintaennusteet herättävät usein keskustelua sijoittajayhteisössä, mikä johtaa laajempaan ymmärrykseen ja yhteiseen tietoon perustuvaan näkemykseen markkinatrendeistä.
Usein kysytyt kysymykset (UKK):
Vastuuvapauslauseke
Kryptojen ennustesivuilla julkaistu sisältö perustuu MEXC-käyttäjien ja/tai muiden kolmansien osapuolien meille toimittamiin tietoihin ja palautteeseen. Sisältö esitetään sinulle ”sellaisenaan” vain tiedonanto- ja havainnollistamistarkoituksessa ilman minkäänlaista lupausta tai takuuta. On tärkeää huomata, että esitetyt hintaennusteet eivät välttämättä ole tarkkoja, eikä niitä pidä käsitellä sellaisina. Tulevat hinnat voivat poiketa merkittävästi esitetyistä ennusteista, eikä niihin kannata luottaa sijoituspäätöksiä tehtäessä.
Lisäksi tätä sisältöä ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi, eikä sen ole tarkoitus suositella minkään tietyn tuotteen tai palvelun ostamista. MEXC ei ole millään tavalla vastuussa sinulle mistään tappioista, joita sinulle saattaa aiheutua kryptojen hintaennustesivuillamme julkaistuun sisältöön viittaamisesta, sen käyttämisestä ja/tai siihen luottamisesta. On tärkeää tiedostaa, että digitaalisten varallisuuserien hintoihin liittyy suuri markkinariski ja hintavaihtelu. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, eikä alun perin sijoitetun summan takaisin saamisesta ole takeita. Viime kädessä olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi, eikä MEXC ole vastuussa mahdollisista tappioistasi. Muista, että aiempi tuotto ei ole ennusta luotettavasti tulevaa tuotonkehitystä. Sinun tulisi sijoittaa vain tuotteisiin, jotka tunnet ja joihin liittyvät riskit ymmärrät. Harkitse huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvottele riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä.
Mikä on markkinanäkemyksesi NVIDIA-rahakkeen suhteen?
- Vahvasti noususuuntainen
- Noususuuntainen
- Neutraali
- Laskusuuntainen
- Vahvasti laskusuuntainen
Treidaa NVDAON-rahaketta
