Naoris Protocol (NAORIS) -rahakkeiden hintaennuste (USD)

Hanki Naoris Protocol-rahakkeiden hintaennusteita vuosille 2026, 2027, 2028, 2030 ja muille. Ennusta, kuinka paljon NAORIS kasvaa seuraavan viiden vuoden tai pidemmän ajan kuluessa. Ennusta tulevat hintaskenaariot välittömästi markkinatrendien ja -tunnelman perusteella.

Osta NAORIS-rahaketta

Anna luku väliltä -100 ja 1 000 ennustaaksesi Naoris Protocol-rahakkeiden hinnan % Laske *Vastuuvapauslauseke: Kaikki hintaennusteet perustuvat käyttäjän antamiin tietoihin. $0.0262 $0.0262 $0.0262 -0.68% USD Todellinen Ennuste Naoris Protocol-hintaennuste vuosille 2025–2050 (USD) Naoris Protocol (NAORIS) -hintaennuste vuodelle 2025 (tälle vuodelle) Ennusteesi perusteella Naoris Protocol saattaa kasvaa 0.00%. Se saattaa saavuttaa treidaushinnan $ 0.0262 vuonna 2025. Naoris Protocol (NAORIS) -hintaennuste vuodelle 2026 (ensi vuodelle) Ennusteesi perusteella Naoris Protocol saattaa kasvaa 5.00%. Se saattaa saavuttaa treidaushinnan $ 0.027510 vuonna 2026. Naoris Protocol (NAORIS) -hintaennuste vuodelle 2027 (2 vuoden kuluttua) Hintaennustemoduulin mukaan NAORIS-rahakkeen ennustettu vuoden 2027 tuleva hinta on $ 0.028885 10.25% kasvuvauhdilla. Naoris Protocol (NAORIS) -hintaennuste vuodelle 2028 (3 vuoden kuluttua) Hintaennustemoduulin mukaan NAORIS-rahakkeen ennustettu vuoden 2028 tuleva hinta on $ 0.030329 15.76% kasvuvauhdilla. Naoris Protocol (NAORIS) -hintaennuste vuodelle 2029 (4 vuoden kuluttua) Yllä olevan hintaennustemoduulin mukaisesti NAORIS-rahakkeiden vuoden 2029 tavoitehinta on $ 0.031846 ja kasvuvauhti 21.55%. Naoris Protocol (NAORIS) -hintaennuste vuodelle 2030 (5 vuoden kuluttua) Yllä olevan hintaennustemoduulin mukaisesti NAORIS-rahakkeiden vuoden 2030 tavoitehinta on $ 0.033438 ja kasvuvauhti 27.63%. Naoris Protocol (NAORIS) -hintaennuste vuodelle 2040 (15 vuoden kuluttua) Vuonna 2040 Naoris Protocol-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 107.89%. Se voi saavuttaa treidaushinnan $ 0.054467. Naoris Protocol (NAORIS) -hintaennuste vuodelle 2050 (25 vuoden kuluttua) Vuonna 2050 Naoris Protocol-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 238.64%. Se voi saavuttaa treidaushinnan $ 0.088722. Vuosi Hinta Kasvu 2025 $ 0.0262 0.00%

2026 $ 0.027510 5.00%

2027 $ 0.028885 10.25%

2028 $ 0.030329 15.76%

2029 $ 0.031846 21.55%

2030 $ 0.033438 27.63%

2031 $ 0.035110 34.01%

2032 $ 0.036866 40.71% Vuosi Hinta Kasvu 2033 $ 0.038709 47.75%

2034 $ 0.040644 55.13%

2035 $ 0.042677 62.89%

2036 $ 0.044810 71.03%

2037 $ 0.047051 79.59%

2038 $ 0.049404 88.56%

2039 $ 0.051874 97.99%

2040 $ 0.054467 107.89% Näytä lisää Lyhyen aikavälin Naoris Protocol-hintaennuste tälle päivälle, huomiselle, tälle viikolle ja 30 seuraavalle päivälle Päivämäärä Hintaennuste Kasvu November 18, 2025(Tänään) $ 0.0262 0.00%

November 19, 2025(Huomenna) $ 0.026203 0.01%

November 25, 2025(Tällä viikolla) $ 0.026225 0.10%

December 18, 2025(30 päivää) $ 0.026307 0.41% Naoris Protocol (NAORIS) -hintaennuste tänään NAORIS-rahakkeiden ennustettu hinta November 18, 2025(Tänään) on $0.0262 . Tämä ennuste heijastaa ilmoitetun kasvuprosentin laskettua tulosta ja antaa käyttäjille tilannekuvan tämän päivän mahdollisista hintojen muutoksista. Naoris Protocol (NAORIS) -hintaennuste huomiselle Hintaennuste November 19, 2025(Huomenna) NAORIS-rahakkeille, käyttäen 5% :n vuotuista kasvua, on $0.026203 . Nämä tulokset tarjoavat arvioidun näkymän rahakkeen arvolle valittujen parametrien perusteella. Naoris Protocol (NAORIS) -hintaennuste tälle viikolle November 25, 2025(Tällä viikolla) mennessä hintaennuste NAORIS-rahakkeille, käyttäen 5% :n vuotuista kasvua, on $0.026225 . Tämä viikoittainen ennuste on laskettu saman kasvuprosentin perusteella, jotta se antaa käsityksen mahdollisista hintatrendeistä tulevina päivinä. Naoris Protocol (NAORIS) -hintaennuste 30 päivälle Katsottaessa 30 päivää eteenpäin NAORIS-rahakkeiden arvioitu hinta on $0.026307 . Tämä ennuste on johdettu käyttämällä 5% :n vuotuista kasvua sen arvioimiseksi, mikä rahakkeen arvo voisi olla kuukauden kuluttua.

Naoris Protocol-rahakkeiden nykyiset hintatilastot Nykyinen hinta $ 0.0262$ 0.0262 $ 0.0262 Hintamuutos (24 h) -0.67% Markkina-arvo ---- -- Kierrossa oleva tarjonta ---- -- Volyymi (24 h) $ 89.34K$ 89.34K $ 89.34K Volyymi (24 h) -- NAORIS-rahakkeiden viimeisin hinta on $ 0.0262. Sen 24 tunnin muutos on -0.68%, ja 24 tunnin treidausvolyymi $ 89.34K. Lisäksi NAORIS-rahakkeiden liikkeessä oleva tarjonta on -- ja sen markkina-arvo on --. Näytä NAORIS-rahakkeiden reaaliaikainen hinta

Kuinka Naoris Protocol (NAORIS) -rahakkeita ostetaan Yritätkö ostaa NAORIS-rahakkeita? Voit nyt ostaa NAORIS-rahakkeita luottokortilla, tilisiirrolla, P2P:llä ja monilla muilla maksutavoilla. Opi ostamaan Naoris Protocol-rahakkeita ja aloita MEXCissä nyt! Opi ostamaan NAORIS-rahakkeita nyt

Historiallinen Naoris Protocol-hinta Viimeisimpien Naoris Protocol-live-hintasivulta kerättyjen tietojen mukaan Naoris Protocol-rahakkeiden tämänhetkinen hinta on 0.02614USD. Naoris Protocol-rahakkeiden (NAORIS) kierrossa oleva tarjonta on 0.00 NAORIS , jolloin sen markkina-arvo on $-- . Kausi Muuta(%) Muuta(USD) Korkea Matala 24 tuntia 0.02% $ 0.000410 $ 0.02905 $ 0.02479

7 päivää -0.14% $ -0.0046 $ 0.03337 $ 0.02376

30 päivää -0.45% $ -0.022160 $ 0.06726 $ 0.02376 24 tunnin suorituskyky Viimeisen 24 tunnin aikana Naoris Protocol-rahakkeiden hinta on muuttunut $0.000410 , mikä kuvastaa 0.02% arvon muutosta. 7 päivän suorituskyky Viimeisen 7 päivän aikana Naoris Protocol-rahakkeiden hinta oli ylimmillään $0.03337 ja alimmillaan $0.02376 . Sen hinta on muuttunut -0.14% . Tämä viimeaikainen trendi esittelee NAORIS-rahakkeiden potentiaalia liikkua edelleen markkinoilla. 30 päivän suorituskyky Viimeisen kuukauden aikana Naoris Protocol-rahakkeiden hinta on muuttunut -0.45% , joka heijastaa noin $-0.022160 arvonmuutosta. Tämä viittaa siihen, että NAORIS-rahakkeiden hinta saattaa muuttua lähitulevaisuudessa lisää. Tarkista Naoris Protocol-rahakkeiden täydellinen hintahistoria nähdäksesi yksityiskohtaiset trendit MEXCissä Näytä koko NAORIS-rahakkeiden hintahistoria

Kuinka Naoris Protocol (NAORIS) -rahakkeiden hinnanennustusmoduuli toimii? Naoris Protocol-rahakkeiden hinnanennustusmoduuli on käyttäjäystävällinen työkalu, joka on suunniteltu auttamaan sinua arvioimaan mahdollisia tulevia NAORIS-hintoja omien kasvuoletustesi perusteella. Olitpa kokenut treidaaja tai utelias sijoittaja, tämä moduuli tarjoaa yksinkertaisen ja interaktiivisen tavan ennustaa rahakkeen tuleva arvo. 1. Anna kasvuennustuksesi Aloita antamalla haluamasi kasvuprosentti, joka voi olla joko positiivinen tai negatiivinen markkinanäkymistäsi riippuen. Tämä saattaa heijastaa Naoris Protocol-rahakkeisiin liittyviä odotuksiasi seuraavalle vuodelle, viidelle vuodelle tai jopa vuosikymmeniä eteenpäin. 2. Laske tulevaisuuden hinta Kun olet antanut kasvunopeuden, napsauta Laske-painiketta. Moduuli laskee NAORIS-rahakkeille välittömästi ennustetun tulevan hinnan, jolloin saat selkeän kuvan siitä, kuinka ennustuksesi vaikuttaa rahakkeen arvoon ajan myötä. 3. Tutustu erilaisiin skenaarioihin Voit kokeilla erilaisia kasvuvauhteja nähdäksesi, kuinka erilaiset markkinaolosuhteet voivat vaikuttaa Naoris Protocol-rahakkeiden hintaan. Tämän joustavuuden avulla voit analysoida sekä optimistisia että konservatiivisia ennusteita, mikä auttaa sinua tekemään tietoisempia päätöksiä. 4. Käyttäjien mieliala ja yhteisön tiedot Moduuliin sisältyy myös käyttäjien mielipidetiedot, joiden avulla voit verrata ennusteitasi muiden käyttäjien ennusteisiin. Nämä yhdistetyt tiedot tarjoavat arvokkaita näkemyksiä siitä, miten yhteisö näkee NAORIS-rahakkeiden tulevaisuuden. Hintaennusteen tekniset indikaattorit Ennusteen tarkkuuden parantamiseksi moduuli hyödyntää erilaisia teknisiä indikaattoreita ja markkinatietoja. Näitä ovat: Exponential Moving Averages (EMA): Auttaa seuraamaan rahakkeen hintatrendiä tasoittamalla vaihteluita ja tarjoamalla käsityksen mahdollisista trendin käänteistä. Bollinger Bands: Mittaa markkinoiden volatiliteettia ja tunnistaa mahdolliset yliostetut tai ylimyydyt tilanteet. Relative Strength Index (RSI): Arvioi NAORIS-rahakkeiden vauhtia sen määrittämiseksi, onko se nousu- vai laskuvaiheessa. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Arvioi hintaliikkeiden voimakkuutta ja suuntaa mahdollisten tulo- ja poistumispisteiden tunnistamiseksi. Yhdistämällä nämä indikaattorit reaaliaikaisiin markkinatietoihin moduuli tarjoaa dynaamisen hintaennusteen, joka auttaa sinua saamaan syvempiä näkemyksiä Naoris Protocol-rahakkeiden tulevaisuudesta.

Miksi NAORIS-rahakkeiden hinnan ennustaminen on tärkeää?

NAORIS-hintaennusteet ovat tärkeitä useista syistä, ja sijoittajat käyttävät niitä eri tarkoituksiin:

Sijoitusstrategian kehittäminen: Ennusteet auttavat sijoittajia laatimaan strategioita. Arvioimalla tulevia hintoja käyttäjät voivat päättää, milloin he ostavat, myyvät tai pitävät hallussaan tiettyä kryptovaluuttaa.

Riskienarviointi: Mahdollisten hinnanmuutosten ymmärtäminen auttaa sijoittajia arvioimaan tiettyyn kryptokohteeseen liittyvää riskiä. Tämä on välttämätöntä mahdollisten tappioiden hallitsemiseksi ja lieventämiseksi.

Markkina-analyysi: Ennusteet sisältävät usein markkinatrendien, uutisten ja historiallisten tietojen analysoinnin. Tämä kattava analyysi auttaa sijoittajia ymmärtämään markkinoiden dynamiikkaa ja hinnanmuutoksiin vaikuttavia tekijöitä.

Salkun hajauttaminen: ennustamalla, mitkä kryptovaluutat voivat menestyä hyvin, sijoittajat voivat hajauttaa salkkuaan vastaavasti ja hajauttaa riskin eri varallisuuseriin.

Pitkän aikavälin suunnittelu: pitkän aikavälin voittoja etsivät sijoittajat luottavat ennusteisiin tunnistaessaan kryptovaluuttoja, joilla on tulevan kasvun potentiaalia.

Psykologinen valmius: mahdollisten hintaskenaarioiden tunteminen valmistaa sijoittajia emotionaalisesti ja taloudellisesti markkinoiden epävakauteen.

Yhteisön sitouttaminen: kryptohintaennusteet herättävät usein keskustelua sijoittajayhteisössä, mikä johtaa laajempaan ymmärrykseen ja yhteiseen tietoon perustuvaan näkemykseen markkinatrendeistä.

Usein kysytyt kysymykset (UKK): Kannattaako NAORIS-rahakkeisiin sijoittaa nyt? Ennusteidesi mukaan NAORIS saavuttaa hinnan -- undefined , joten se on harkitsemisen arvoinen rahake. Mikä on NAORIS-rahakkeiden ensi kuun hintaennuste? Naoris Protocol (NAORIS) -hintaennustetyökalun mukaan NAORIS-rahakkeiden ennustettu hinta saavuttaa arvon -- undefined . Paljonko yksi NAORIS maksaa vuonna 2026? 1 Naoris Protocol (NAORIS) -rahakkeen hinta tänään on $0.0262 . Yllä olevan ennustusmoduulin mukaan NAORIS-rahakkeiden hinta kasvaa 0.00% ja saavuttaa arvon -- vuonna 2026. Mikä on ennustettu hinta NAORIS-rahakkeille vuonna 2027? Naoris Protocol (NAORIS) -rahakkeiden hinnan ennustetaan nousevan 0.00% vuosittain saavuttaen hinnan -- 1 NAORIS-rahakkeelle vuoteen 2027 mennessä. Mikä on NAORIS-rahakkeiden arvioitu tavoitehinta vuodelle 2028? Hintaennusteesi mukaan Naoris Protocol (NAORIS) tulee kasvamaan 0.00% ja sen arvioitu tavoitehinta on -- vuonna 2028. Mikä on NAORIS-rahakkeiden arvioitu tavoitehinta vuodelle 2029? Hintaennusteesi mukaan Naoris Protocol (NAORIS) tulee kasvamaan 0.00% ja sen arvioitu tavoitehinta on -- vuonna 2029. Paljonko yksi NAORIS maksaa vuonna 2030? 1 Naoris Protocol (NAORIS) -rahakkeen hinta tänään on $0.0262 . Yllä olevan ennustusmoduulin mukaan NAORIS-rahakkeiden hinta kasvaa 0.00% ja saavuttaa arvon -- vuonna 2030. Mikä on NAORIS-rahakkeiden hintaennuste vuodelle 2040? Naoris Protocol (NAORIS) -rahakkeiden hinnan ennustetaan nousevan 0.00% vuosittain saavuttaen hinnan -- 1 NAORIS-rahakkeelle vuoteen 2040 mennessä. Rekisteröidy nyt