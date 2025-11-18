Metti Token (MTT) -rahakkeiden hintaennuste (USD)

Hanki Metti Token-rahakkeiden hintaennusteita vuosille 2026, 2027, 2028, 2030 ja muille. Ennusta, kuinka paljon MTT kasvaa seuraavan viiden vuoden tai pidemmän ajan kuluessa. Ennusta tulevat hintaskenaariot välittömästi markkinatrendien ja -tunnelman perusteella.

Anna luku väliltä -100 ja 1 000 ennustaaksesi Metti Token-rahakkeiden hinnan
%

*Vastuuvapauslauseke: Kaikki hintaennusteet perustuvat käyttäjän antamiin tietoihin.

Metti Token-hintaennuste
$33.33
$33.33$33.33
0.00%
USD
Todellinen
Ennuste
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-11-18 00:04:23 (UTC+8)

Metti Token-hintaennuste vuosille 2025–2050 (USD)

Metti Token (MTT) -hintaennuste vuodelle 2025 (tälle vuodelle)

Ennusteesi perusteella Metti Token saattaa kasvaa 0.00%. Se saattaa saavuttaa treidaushinnan $ 33.33 vuonna 2025.

Metti Token (MTT) -hintaennuste vuodelle 2026 (ensi vuodelle)

Ennusteesi perusteella Metti Token saattaa kasvaa 5.00%. Se saattaa saavuttaa treidaushinnan $ 34.9965 vuonna 2026.

Metti Token (MTT) -hintaennuste vuodelle 2027 (2 vuoden kuluttua)

Hintaennustemoduulin mukaan MTT-rahakkeen ennustettu vuoden 2027 tuleva hinta on $ 36.7463 10.25% kasvuvauhdilla.

Metti Token (MTT) -hintaennuste vuodelle 2028 (3 vuoden kuluttua)

Hintaennustemoduulin mukaan MTT-rahakkeen ennustettu vuoden 2028 tuleva hinta on $ 38.5836 15.76% kasvuvauhdilla.

Metti Token (MTT) -hintaennuste vuodelle 2029 (4 vuoden kuluttua)

Yllä olevan hintaennustemoduulin mukaisesti MTT-rahakkeiden vuoden 2029 tavoitehinta on $ 40.5128 ja kasvuvauhti 21.55%.

Metti Token (MTT) -hintaennuste vuodelle 2030 (5 vuoden kuluttua)

Yllä olevan hintaennustemoduulin mukaisesti MTT-rahakkeiden vuoden 2030 tavoitehinta on $ 42.5384 ja kasvuvauhti 27.63%.

Metti Token (MTT) -hintaennuste vuodelle 2040 (15 vuoden kuluttua)

Vuonna 2040 Metti Token-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 107.89%. Se voi saavuttaa treidaushinnan $ 69.2906.

Metti Token (MTT) -hintaennuste vuodelle 2050 (25 vuoden kuluttua)

Vuonna 2050 Metti Token-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 238.64%. Se voi saavuttaa treidaushinnan $ 112.8672.

Vuosi
Hinta
Kasvu
  • 2025
    $ 33.33
    0.00%
  • 2026
    $ 34.9965
    5.00%
  • 2027
    $ 36.7463
    10.25%
  • 2028
    $ 38.5836
    15.76%
  • 2029
    $ 40.5128
    21.55%
  • 2030
    $ 42.5384
    27.63%
  • 2031
    $ 44.6653
    34.01%
  • 2032
    $ 46.8986
    40.71%
Vuosi
Hinta
Kasvu
  • 2033
    $ 49.2435
    47.75%
  • 2034
    $ 51.7057
    55.13%
  • 2035
    $ 54.2910
    62.89%
  • 2036
    $ 57.0056
    71.03%
  • 2037
    $ 59.8558
    79.59%
  • 2038
    $ 62.8486
    88.56%
  • 2039
    $ 65.9911
    97.99%
  • 2040
    $ 69.2906
    107.89%
Näytä lisää

Lyhyen aikavälin Metti Token-hintaennuste tälle päivälle, huomiselle, tälle viikolle ja 30 seuraavalle päivälle

Päivämäärä
Hintaennuste
Kasvu
  • November 18, 2025(Tänään)
    $ 33.33
    0.00%
  • November 19, 2025(Huomenna)
    $ 33.3345
    0.01%
  • November 25, 2025(Tällä viikolla)
    $ 33.3619
    0.10%
  • December 18, 2025(30 päivää)
    $ 33.4669
    0.41%
Metti Token (MTT) -hintaennuste tänään

MTT-rahakkeiden ennustettu hinta November 18, 2025(Tänään) on $33.33. Tämä ennuste heijastaa ilmoitetun kasvuprosentin laskettua tulosta ja antaa käyttäjille tilannekuvan tämän päivän mahdollisista hintojen muutoksista.

Metti Token (MTT) -hintaennuste huomiselle

Hintaennuste November 19, 2025(Huomenna) MTT-rahakkeille, käyttäen 5%:n vuotuista kasvua, on $33.3345. Nämä tulokset tarjoavat arvioidun näkymän rahakkeen arvolle valittujen parametrien perusteella.

Metti Token (MTT) -hintaennuste tälle viikolle

November 25, 2025(Tällä viikolla) mennessä hintaennuste MTT-rahakkeille, käyttäen 5%:n vuotuista kasvua, on $33.3619. Tämä viikoittainen ennuste on laskettu saman kasvuprosentin perusteella, jotta se antaa käsityksen mahdollisista hintatrendeistä tulevina päivinä.

Metti Token (MTT) -hintaennuste 30 päivälle

Katsottaessa 30 päivää eteenpäin MTT-rahakkeiden arvioitu hinta on $33.4669. Tämä ennuste on johdettu käyttämällä 5%:n vuotuista kasvua sen arvioimiseksi, mikä rahakkeen arvo voisi olla kuukauden kuluttua.

Metti Token-rahakkeiden nykyiset hintatilastot

$ 33.33
$ 33.33$ 33.33

0.00%

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

0.00
0.00 0.00

$ 431.17K
$ 431.17K$ 431.17K

--

MTT-rahakkeiden viimeisin hinta on $ 33.33. Sen 24 tunnin muutos on 0.00%, ja 24 tunnin treidausvolyymi $ 431.17K.
Lisäksi MTT-rahakkeiden liikkeessä oleva tarjonta on 0.00 ja sen markkina-arvo on $ 0.00.

Kuinka Metti Token (MTT) -rahakkeita ostetaan

Yritätkö ostaa MTT-rahakkeita? Voit nyt ostaa MTT-rahakkeita luottokortilla, tilisiirrolla, P2P:llä ja monilla muilla maksutavoilla. Opi ostamaan Metti Token-rahakkeita ja aloita MEXCissä nyt!

Opi ostamaan MTT-rahakkeita nyt

Historiallinen Metti Token-hinta

Viimeisimpien Metti Token-live-hintasivulta kerättyjen tietojen mukaan Metti Token-rahakkeiden tämänhetkinen hinta on 33.33USD. Metti Token-rahakkeiden (MTT) kierrossa oleva tarjonta on 0.00 MTT, jolloin sen markkina-arvo on $0.00.

Kausi
Muuta(%)
Muuta(USD)
Korkea
Matala
  • 24 tuntia
    0.05%
    $ 1.6599
    $ 33.58
    $ 31.6
  • 7 päivää
    -0.00%
    $ -0.149999
    $ 35
    $ 31.04
  • 30 päivää
    -0.12%
    $ -4.8700
    $ 41
    $ 31.04
24 tunnin suorituskyky

Viimeisen 24 tunnin aikana Metti Token-rahakkeiden hinta on muuttunut $1.6599, mikä kuvastaa 0.05% arvon muutosta.

7 päivän suorituskyky

Viimeisen 7 päivän aikana Metti Token-rahakkeiden hinta oli ylimmillään $35 ja alimmillaan $31.04. Sen hinta on muuttunut -0.00%. Tämä viimeaikainen trendi esittelee MTT-rahakkeiden potentiaalia liikkua edelleen markkinoilla.

30 päivän suorituskyky

Viimeisen kuukauden aikana Metti Token-rahakkeiden hinta on muuttunut -0.12%, joka heijastaa noin $-4.8700 arvonmuutosta. Tämä viittaa siihen, että MTT-rahakkeiden hinta saattaa muuttua lähitulevaisuudessa lisää.

Tarkista Metti Token-rahakkeiden täydellinen hintahistoria nähdäksesi yksityiskohtaiset trendit MEXCissä

Näytä koko MTT-rahakkeiden hintahistoria

Kuinka Metti Token (MTT) -rahakkeiden hinnanennustusmoduuli toimii?

Metti Token-rahakkeiden hinnanennustusmoduuli on käyttäjäystävällinen työkalu, joka on suunniteltu auttamaan sinua arvioimaan mahdollisia tulevia MTT-hintoja omien kasvuoletustesi perusteella. Olitpa kokenut treidaaja tai utelias sijoittaja, tämä moduuli tarjoaa yksinkertaisen ja interaktiivisen tavan ennustaa rahakkeen tuleva arvo.

1. Anna kasvuennustuksesi

Aloita antamalla haluamasi kasvuprosentti, joka voi olla joko positiivinen tai negatiivinen markkinanäkymistäsi riippuen. Tämä saattaa heijastaa Metti Token-rahakkeisiin liittyviä odotuksiasi seuraavalle vuodelle, viidelle vuodelle tai jopa vuosikymmeniä eteenpäin.

2. Laske tulevaisuuden hinta

Kun olet antanut kasvunopeuden, napsauta Laske-painiketta. Moduuli laskee MTT-rahakkeille välittömästi ennustetun tulevan hinnan, jolloin saat selkeän kuvan siitä, kuinka ennustuksesi vaikuttaa rahakkeen arvoon ajan myötä.

3. Tutustu erilaisiin skenaarioihin

Voit kokeilla erilaisia kasvuvauhteja nähdäksesi, kuinka erilaiset markkinaolosuhteet voivat vaikuttaa Metti Token-rahakkeiden hintaan. Tämän joustavuuden avulla voit analysoida sekä optimistisia että konservatiivisia ennusteita, mikä auttaa sinua tekemään tietoisempia päätöksiä.

4. Käyttäjien mieliala ja yhteisön tiedot

Moduuliin sisältyy myös käyttäjien mielipidetiedot, joiden avulla voit verrata ennusteitasi muiden käyttäjien ennusteisiin. Nämä yhdistetyt tiedot tarjoavat arvokkaita näkemyksiä siitä, miten yhteisö näkee MTT-rahakkeiden tulevaisuuden.

Hintaennusteen tekniset indikaattorit

Ennusteen tarkkuuden parantamiseksi moduuli hyödyntää erilaisia teknisiä indikaattoreita ja markkinatietoja. Näitä ovat:

Exponential Moving Averages (EMA): Auttaa seuraamaan rahakkeen hintatrendiä tasoittamalla vaihteluita ja tarjoamalla käsityksen mahdollisista trendin käänteistä.

Bollinger Bands: Mittaa markkinoiden volatiliteettia ja tunnistaa mahdolliset yliostetut tai ylimyydyt tilanteet.

Relative Strength Index (RSI): Arvioi MTT-rahakkeiden vauhtia sen määrittämiseksi, onko se nousu- vai laskuvaiheessa.

Moving Average Convergence Divergence (MACD): Arvioi hintaliikkeiden voimakkuutta ja suuntaa mahdollisten tulo- ja poistumispisteiden tunnistamiseksi. Yhdistämällä nämä indikaattorit reaaliaikaisiin markkinatietoihin moduuli tarjoaa dynaamisen hintaennusteen, joka auttaa sinua saamaan syvempiä näkemyksiä Metti Token-rahakkeiden tulevaisuudesta.

Miksi MTT-rahakkeiden hinnan ennustaminen on tärkeää?

MTT-hintaennusteet ovat tärkeitä useista syistä, ja sijoittajat käyttävät niitä eri tarkoituksiin:

Sijoitusstrategian kehittäminen: Ennusteet auttavat sijoittajia laatimaan strategioita. Arvioimalla tulevia hintoja käyttäjät voivat päättää, milloin he ostavat, myyvät tai pitävät hallussaan tiettyä kryptovaluuttaa.

Riskienarviointi: Mahdollisten hinnanmuutosten ymmärtäminen auttaa sijoittajia arvioimaan tiettyyn kryptokohteeseen liittyvää riskiä. Tämä on välttämätöntä mahdollisten tappioiden hallitsemiseksi ja lieventämiseksi.

Markkina-analyysi: Ennusteet sisältävät usein markkinatrendien, uutisten ja historiallisten tietojen analysoinnin. Tämä kattava analyysi auttaa sijoittajia ymmärtämään markkinoiden dynamiikkaa ja hinnanmuutoksiin vaikuttavia tekijöitä.

Salkun hajauttaminen: ennustamalla, mitkä kryptovaluutat voivat menestyä hyvin, sijoittajat voivat hajauttaa salkkuaan vastaavasti ja hajauttaa riskin eri varallisuuseriin.

Pitkän aikavälin suunnittelu: pitkän aikavälin voittoja etsivät sijoittajat luottavat ennusteisiin tunnistaessaan kryptovaluuttoja, joilla on tulevan kasvun potentiaalia.

Psykologinen valmius: mahdollisten hintaskenaarioiden tunteminen valmistaa sijoittajia emotionaalisesti ja taloudellisesti markkinoiden epävakauteen.

Yhteisön sitouttaminen: kryptohintaennusteet herättävät usein keskustelua sijoittajayhteisössä, mikä johtaa laajempaan ymmärrykseen ja yhteiseen tietoon perustuvaan näkemykseen markkinatrendeistä.

Usein kysytyt kysymykset (UKK):

Kannattaako MTT-rahakkeisiin sijoittaa nyt?
Ennusteidesi mukaan MTT saavuttaa hinnan -- undefined, joten se on harkitsemisen arvoinen rahake.
Mikä on MTT-rahakkeiden ensi kuun hintaennuste?
Metti Token (MTT) -hintaennustetyökalun mukaan MTT-rahakkeiden ennustettu hinta saavuttaa arvon -- undefined.
Paljonko yksi MTT maksaa vuonna 2026?
1 Metti Token (MTT) -rahakkeen hinta tänään on $33.33. Yllä olevan ennustusmoduulin mukaan MTT-rahakkeiden hinta kasvaa 0.00% ja saavuttaa arvon -- vuonna 2026.
Mikä on ennustettu hinta MTT-rahakkeille vuonna 2027?
Metti Token (MTT) -rahakkeiden hinnan ennustetaan nousevan 0.00% vuosittain saavuttaen hinnan -- 1 MTT-rahakkeelle vuoteen 2027 mennessä.
Mikä on MTT-rahakkeiden arvioitu tavoitehinta vuodelle 2028?
Hintaennusteesi mukaan Metti Token (MTT) tulee kasvamaan 0.00% ja sen arvioitu tavoitehinta on -- vuonna 2028.
Mikä on MTT-rahakkeiden arvioitu tavoitehinta vuodelle 2029?
Hintaennusteesi mukaan Metti Token (MTT) tulee kasvamaan 0.00% ja sen arvioitu tavoitehinta on -- vuonna 2029.
Paljonko yksi MTT maksaa vuonna 2030?
1 Metti Token (MTT) -rahakkeen hinta tänään on $33.33. Yllä olevan ennustusmoduulin mukaan MTT-rahakkeiden hinta kasvaa 0.00% ja saavuttaa arvon -- vuonna 2030.
Mikä on MTT-rahakkeiden hintaennuste vuodelle 2040?
Metti Token (MTT) -rahakkeiden hinnan ennustetaan nousevan 0.00% vuosittain saavuttaen hinnan -- 1 MTT-rahakkeelle vuoteen 2040 mennessä.
Vastuuvapauslauseke

Kryptojen ennustesivuilla julkaistu sisältö perustuu MEXC-käyttäjien ja/tai muiden kolmansien osapuolien meille toimittamiin tietoihin ja palautteeseen. Sisältö esitetään sinulle ”sellaisenaan” vain tiedonanto- ja havainnollistamistarkoituksessa ilman minkäänlaista lupausta tai takuuta. On tärkeää huomata, että esitetyt hintaennusteet eivät välttämättä ole tarkkoja, eikä niitä pidä käsitellä sellaisina. Tulevat hinnat voivat poiketa merkittävästi esitetyistä ennusteista, eikä niihin kannata luottaa sijoituspäätöksiä tehtäessä.

Lisäksi tätä sisältöä ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi, eikä sen ole tarkoitus suositella minkään tietyn tuotteen tai palvelun ostamista. MEXC ei ole millään tavalla vastuussa sinulle mistään tappioista, joita sinulle saattaa aiheutua kryptojen hintaennustesivuillamme julkaistuun sisältöön viittaamisesta, sen käyttämisestä ja/tai siihen luottamisesta. On tärkeää tiedostaa, että digitaalisten varallisuuserien hintoihin liittyy suuri markkinariski ja hintavaihtelu. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, eikä alun perin sijoitetun summan takaisin saamisesta ole takeita. Viime kädessä olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi, eikä MEXC ole vastuussa mahdollisista tappioistasi. Muista, että aiempi tuotto ei ole ennusta luotettavasti tulevaa tuotonkehitystä. Sinun tulisi sijoittaa vain tuotteisiin, jotka tunnet ja joihin liittyvät riskit ymmärrät. Harkitse huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvottele riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä.