Anna luku väliltä -100 ja 1 000 ennustaaksesi Project Merlin-rahakkeiden hinnan % Laske *Vastuuvapauslauseke: Kaikki hintaennusteet perustuvat käyttäjän antamiin tietoihin. Project Merlin-hintaennuste vuosille 2025–2050 (USD) Project Merlin (MRLN) -hintaennuste vuodelle 2025 (tälle vuodelle) Ennusteesi perusteella Project Merlin saattaa kasvaa 0.00%. Se saattaa saavuttaa treidaushinnan $ 0.001654 vuonna 2025. Project Merlin (MRLN) -hintaennuste vuodelle 2026 (ensi vuodelle) Ennusteesi perusteella Project Merlin saattaa kasvaa 5.00%. Se saattaa saavuttaa treidaushinnan $ 0.001736 vuonna 2026. Project Merlin (MRLN) -hintaennuste vuodelle 2027 (2 vuoden kuluttua) Hintaennustemoduulin mukaan MRLN-rahakkeen ennustettu vuoden 2027 tuleva hinta on $ 0.001823 10.25% kasvuvauhdilla. Project Merlin (MRLN) -hintaennuste vuodelle 2028 (3 vuoden kuluttua) Hintaennustemoduulin mukaan MRLN-rahakkeen ennustettu vuoden 2028 tuleva hinta on $ 0.001914 15.76% kasvuvauhdilla. Project Merlin (MRLN) -hintaennuste vuodelle 2029 (4 vuoden kuluttua) Yllä olevan hintaennustemoduulin mukaisesti MRLN-rahakkeiden vuoden 2029 tavoitehinta on $ 0.002010 ja kasvuvauhti 21.55%. Project Merlin (MRLN) -hintaennuste vuodelle 2030 (5 vuoden kuluttua) Yllä olevan hintaennustemoduulin mukaisesti MRLN-rahakkeiden vuoden 2030 tavoitehinta on $ 0.002110 ja kasvuvauhti 27.63%. Project Merlin (MRLN) -hintaennuste vuodelle 2040 (15 vuoden kuluttua) Vuonna 2040 Project Merlin-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 107.89%. Se voi saavuttaa treidaushinnan $ 0.003438. Project Merlin (MRLN) -hintaennuste vuodelle 2050 (25 vuoden kuluttua) Vuonna 2050 Project Merlin-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 238.64%. Se voi saavuttaa treidaushinnan $ 0.005601. Vuosi Hinta Kasvu 2025 $ 0.001654 0.00%

2026 $ 0.001736 5.00%

2027 $ 0.001823 10.25%

2028 $ 0.001914 15.76%

2029 $ 0.002010 21.55%

2030 $ 0.002110 27.63%

2031 $ 0.002216 34.01%

2032 $ 0.002327 40.71% Vuosi Hinta Kasvu 2033 $ 0.002443 47.75%

2034 $ 0.002565 55.13%

2035 $ 0.002694 62.89%

2036 $ 0.002828 71.03%

2037 $ 0.002970 79.59%

2038 $ 0.003118 88.56%

2039 $ 0.003274 97.99%

2040 $ 0.003438 107.89% Lyhyen aikavälin Project Merlin-hintaennuste tälle päivälle, huomiselle, tälle viikolle ja 30 seuraavalle päivälle Päivämäärä Hintaennuste Kasvu November 18, 2025(Tänään) $ 0.001654 0.00%

November 19, 2025(Huomenna) $ 0.001654 0.01%

November 25, 2025(Tällä viikolla) $ 0.001655 0.10%

December 18, 2025(30 päivää) $ 0.001660 0.41% Project Merlin (MRLN) -hintaennuste tänään MRLN-rahakkeiden ennustettu hinta November 18, 2025(Tänään) on $0.001654 . Tämä ennuste heijastaa ilmoitetun kasvuprosentin laskettua tulosta ja antaa käyttäjille tilannekuvan tämän päivän mahdollisista hintojen muutoksista. Project Merlin (MRLN) -hintaennuste huomiselle Hintaennuste November 19, 2025(Huomenna) MRLN-rahakkeille, käyttäen 5% :n vuotuista kasvua, on $0.001654 . Nämä tulokset tarjoavat arvioidun näkymän rahakkeen arvolle valittujen parametrien perusteella. Project Merlin (MRLN) -hintaennuste tälle viikolle November 25, 2025(Tällä viikolla) mennessä hintaennuste MRLN-rahakkeille, käyttäen 5% :n vuotuista kasvua, on $0.001655 . Tämä viikoittainen ennuste on laskettu saman kasvuprosentin perusteella, jotta se antaa käsityksen mahdollisista hintatrendeistä tulevina päivinä. Project Merlin (MRLN) -hintaennuste 30 päivälle Katsottaessa 30 päivää eteenpäin MRLN-rahakkeiden arvioitu hinta on $0.001660 . Tämä ennuste on johdettu käyttämällä 5% :n vuotuista kasvua sen arvioimiseksi, mikä rahakkeen arvo voisi olla kuukauden kuluttua.

Project Merlin-rahakkeiden nykyiset hintatilastot Nykyinen hinta $ 0.001654$ 0.001654 $ 0.001654 Hintamuutos (24 h) -4.17% Markkina-arvo ---- -- Kierrossa oleva tarjonta ---- -- Volyymi (24 h) $ 60.49K$ 60.49K $ 60.49K Volyymi (24 h) -- MRLN-rahakkeiden viimeisin hinta on $ 0.001654. Sen 24 tunnin muutos on -4.17%, ja 24 tunnin treidausvolyymi $ 60.49K. Lisäksi MRLN-rahakkeiden liikkeessä oleva tarjonta on -- ja sen markkina-arvo on --. Näytä MRLN-rahakkeiden reaaliaikainen hinta

Historiallinen Project Merlin-hinta Viimeisimpien Project Merlin-live-hintasivulta kerättyjen tietojen mukaan Project Merlin-rahakkeiden tämänhetkinen hinta on 0.001653USD. Project Merlin-rahakkeiden (MRLN) kierrossa oleva tarjonta on 0.00 MRLN , jolloin sen markkina-arvo on $-- . Kausi Muuta(%) Muuta(USD) Korkea Matala 24 tuntia -0.66% $ -0.003225 $ 0.005401 $ 0.001375

7 päivää -0.75% $ -0.005001 $ 0.00678 $ 0.001375

30 päivää -0.79% $ -0.006352 $ 0.0118 $ 0.001375 24 tunnin suorituskyky Viimeisen 24 tunnin aikana Project Merlin-rahakkeiden hinta on muuttunut $-0.003225 , mikä kuvastaa -0.66% arvon muutosta. 7 päivän suorituskyky Viimeisen 7 päivän aikana Project Merlin-rahakkeiden hinta oli ylimmillään $0.00678 ja alimmillaan $0.001375 . Sen hinta on muuttunut -0.75% . Tämä viimeaikainen trendi esittelee MRLN-rahakkeiden potentiaalia liikkua edelleen markkinoilla. 30 päivän suorituskyky Viimeisen kuukauden aikana Project Merlin-rahakkeiden hinta on muuttunut -0.79% , joka heijastaa noin $-0.006352 arvonmuutosta. Tämä viittaa siihen, että MRLN-rahakkeiden hinta saattaa muuttua lähitulevaisuudessa lisää. Tarkista Project Merlin-rahakkeiden täydellinen hintahistoria nähdäksesi yksityiskohtaiset trendit MEXCissä Näytä koko MRLN-rahakkeiden hintahistoria

Kuinka Project Merlin (MRLN) -rahakkeiden hinnanennustusmoduuli toimii? Project Merlin-rahakkeiden hinnanennustusmoduuli on käyttäjäystävällinen työkalu, joka on suunniteltu auttamaan sinua arvioimaan mahdollisia tulevia MRLN-hintoja omien kasvuoletustesi perusteella. Olitpa kokenut treidaaja tai utelias sijoittaja, tämä moduuli tarjoaa yksinkertaisen ja interaktiivisen tavan ennustaa rahakkeen tuleva arvo. 1. Anna kasvuennustuksesi Aloita antamalla haluamasi kasvuprosentti, joka voi olla joko positiivinen tai negatiivinen markkinanäkymistäsi riippuen. Tämä saattaa heijastaa Project Merlin-rahakkeisiin liittyviä odotuksiasi seuraavalle vuodelle, viidelle vuodelle tai jopa vuosikymmeniä eteenpäin. 2. Laske tulevaisuuden hinta Kun olet antanut kasvunopeuden, napsauta Laske-painiketta. Moduuli laskee MRLN-rahakkeille välittömästi ennustetun tulevan hinnan, jolloin saat selkeän kuvan siitä, kuinka ennustuksesi vaikuttaa rahakkeen arvoon ajan myötä. 3. Tutustu erilaisiin skenaarioihin Voit kokeilla erilaisia kasvuvauhteja nähdäksesi, kuinka erilaiset markkinaolosuhteet voivat vaikuttaa Project Merlin-rahakkeiden hintaan. Tämän joustavuuden avulla voit analysoida sekä optimistisia että konservatiivisia ennusteita, mikä auttaa sinua tekemään tietoisempia päätöksiä. 4. Käyttäjien mieliala ja yhteisön tiedot Moduuliin sisältyy myös käyttäjien mielipidetiedot, joiden avulla voit verrata ennusteitasi muiden käyttäjien ennusteisiin. Nämä yhdistetyt tiedot tarjoavat arvokkaita näkemyksiä siitä, miten yhteisö näkee MRLN-rahakkeiden tulevaisuuden. Hintaennusteen tekniset indikaattorit Ennusteen tarkkuuden parantamiseksi moduuli hyödyntää erilaisia teknisiä indikaattoreita ja markkinatietoja. Näitä ovat: Exponential Moving Averages (EMA): Auttaa seuraamaan rahakkeen hintatrendiä tasoittamalla vaihteluita ja tarjoamalla käsityksen mahdollisista trendin käänteistä. Bollinger Bands: Mittaa markkinoiden volatiliteettia ja tunnistaa mahdolliset yliostetut tai ylimyydyt tilanteet. Relative Strength Index (RSI): Arvioi MRLN-rahakkeiden vauhtia sen määrittämiseksi, onko se nousu- vai laskuvaiheessa. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Arvioi hintaliikkeiden voimakkuutta ja suuntaa mahdollisten tulo- ja poistumispisteiden tunnistamiseksi. Yhdistämällä nämä indikaattorit reaaliaikaisiin markkinatietoihin moduuli tarjoaa dynaamisen hintaennusteen, joka auttaa sinua saamaan syvempiä näkemyksiä Project Merlin-rahakkeiden tulevaisuudesta.

Miksi MRLN-rahakkeiden hinnan ennustaminen on tärkeää?

MRLN-hintaennusteet ovat tärkeitä useista syistä, ja sijoittajat käyttävät niitä eri tarkoituksiin:

Sijoitusstrategian kehittäminen: Ennusteet auttavat sijoittajia laatimaan strategioita. Arvioimalla tulevia hintoja käyttäjät voivat päättää, milloin he ostavat, myyvät tai pitävät hallussaan tiettyä kryptovaluuttaa.

Riskienarviointi: Mahdollisten hinnanmuutosten ymmärtäminen auttaa sijoittajia arvioimaan tiettyyn kryptokohteeseen liittyvää riskiä. Tämä on välttämätöntä mahdollisten tappioiden hallitsemiseksi ja lieventämiseksi.

Markkina-analyysi: Ennusteet sisältävät usein markkinatrendien, uutisten ja historiallisten tietojen analysoinnin. Tämä kattava analyysi auttaa sijoittajia ymmärtämään markkinoiden dynamiikkaa ja hinnanmuutoksiin vaikuttavia tekijöitä.

Salkun hajauttaminen: ennustamalla, mitkä kryptovaluutat voivat menestyä hyvin, sijoittajat voivat hajauttaa salkkuaan vastaavasti ja hajauttaa riskin eri varallisuuseriin.

Pitkän aikavälin suunnittelu: pitkän aikavälin voittoja etsivät sijoittajat luottavat ennusteisiin tunnistaessaan kryptovaluuttoja, joilla on tulevan kasvun potentiaalia.

Psykologinen valmius: mahdollisten hintaskenaarioiden tunteminen valmistaa sijoittajia emotionaalisesti ja taloudellisesti markkinoiden epävakauteen.

Yhteisön sitouttaminen: kryptohintaennusteet herättävät usein keskustelua sijoittajayhteisössä, mikä johtaa laajempaan ymmärrykseen ja yhteiseen tietoon perustuvaan näkemykseen markkinatrendeistä.

Usein kysytyt kysymykset (UKK): Kannattaako MRLN-rahakkeisiin sijoittaa nyt? Ennusteidesi mukaan MRLN saavuttaa hinnan -- undefined , joten se on harkitsemisen arvoinen rahake. Mikä on MRLN-rahakkeiden ensi kuun hintaennuste? Project Merlin (MRLN) -hintaennustetyökalun mukaan MRLN-rahakkeiden ennustettu hinta saavuttaa arvon -- undefined . Paljonko yksi MRLN maksaa vuonna 2026? 1 Project Merlin (MRLN) -rahakkeen hinta tänään on $0.001654 . Yllä olevan ennustusmoduulin mukaan MRLN-rahakkeiden hinta kasvaa 0.00% ja saavuttaa arvon -- vuonna 2026. Mikä on ennustettu hinta MRLN-rahakkeille vuonna 2027? Project Merlin (MRLN) -rahakkeiden hinnan ennustetaan nousevan 0.00% vuosittain saavuttaen hinnan -- 1 MRLN-rahakkeelle vuoteen 2027 mennessä. Mikä on MRLN-rahakkeiden arvioitu tavoitehinta vuodelle 2028? Hintaennusteesi mukaan Project Merlin (MRLN) tulee kasvamaan 0.00% ja sen arvioitu tavoitehinta on -- vuonna 2028. Mikä on MRLN-rahakkeiden arvioitu tavoitehinta vuodelle 2029? Hintaennusteesi mukaan Project Merlin (MRLN) tulee kasvamaan 0.00% ja sen arvioitu tavoitehinta on -- vuonna 2029. Paljonko yksi MRLN maksaa vuonna 2030? 1 Project Merlin (MRLN) -rahakkeen hinta tänään on $0.001654 . Yllä olevan ennustusmoduulin mukaan MRLN-rahakkeiden hinta kasvaa 0.00% ja saavuttaa arvon -- vuonna 2030. Mikä on MRLN-rahakkeiden hintaennuste vuodelle 2040? Project Merlin (MRLN) -rahakkeiden hinnan ennustetaan nousevan 0.00% vuosittain saavuttaen hinnan -- 1 MRLN-rahakkeelle vuoteen 2040 mennessä. Rekisteröidy nyt