Hanki Minutes Networ-rahakkeiden hintaennusteita vuosille 2026, 2027, 2028, 2030 ja muille. Ennusta, kuinka paljon MNTX kasvaa seuraavan viiden vuoden tai pidemmän ajan kuluessa. Ennusta tulevat hintaskenaariot välittömästi markkinatrendien ja -tunnelman perusteella.

Anna luku väliltä -100 ja 1 000 ennustaaksesi Minutes Networ-rahakkeiden hinnan % Laske *Vastuuvapauslauseke: Kaikki hintaennusteet perustuvat käyttäjän antamiin tietoihin. $0.1289 $0.1289 $0.1289 0.00% USD Todellinen Ennuste Minutes Networ-hintaennuste vuosille 2025–2050 (USD) Minutes Networ (MNTX) -hintaennuste vuodelle 2025 (tälle vuodelle) Ennusteesi perusteella Minutes Networ saattaa kasvaa 0.00%. Se saattaa saavuttaa treidaushinnan $ 0.1289 vuonna 2025. Minutes Networ (MNTX) -hintaennuste vuodelle 2026 (ensi vuodelle) Ennusteesi perusteella Minutes Networ saattaa kasvaa 5.00%. Se saattaa saavuttaa treidaushinnan $ 0.135345 vuonna 2026. Minutes Networ (MNTX) -hintaennuste vuodelle 2027 (2 vuoden kuluttua) Hintaennustemoduulin mukaan MNTX-rahakkeen ennustettu vuoden 2027 tuleva hinta on $ 0.142112 10.25% kasvuvauhdilla. Minutes Networ (MNTX) -hintaennuste vuodelle 2028 (3 vuoden kuluttua) Hintaennustemoduulin mukaan MNTX-rahakkeen ennustettu vuoden 2028 tuleva hinta on $ 0.149217 15.76% kasvuvauhdilla. Minutes Networ (MNTX) -hintaennuste vuodelle 2029 (4 vuoden kuluttua) Yllä olevan hintaennustemoduulin mukaisesti MNTX-rahakkeiden vuoden 2029 tavoitehinta on $ 0.156678 ja kasvuvauhti 21.55%. Minutes Networ (MNTX) -hintaennuste vuodelle 2030 (5 vuoden kuluttua) Yllä olevan hintaennustemoduulin mukaisesti MNTX-rahakkeiden vuoden 2030 tavoitehinta on $ 0.164512 ja kasvuvauhti 27.63%. Minutes Networ (MNTX) -hintaennuste vuodelle 2040 (15 vuoden kuluttua) Vuonna 2040 Minutes Networ-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 107.89%. Se voi saavuttaa treidaushinnan $ 0.267973. Minutes Networ (MNTX) -hintaennuste vuodelle 2050 (25 vuoden kuluttua) Vuonna 2050 Minutes Networ-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 238.64%. Se voi saavuttaa treidaushinnan $ 0.436501. Vuosi Hinta Kasvu 2025 $ 0.1289 0.00%

2026 $ 0.135345 5.00%

2027 $ 0.142112 10.25%

2028 $ 0.149217 15.76%

2029 $ 0.156678 21.55%

2030 $ 0.164512 27.63%

2031 $ 0.172738 34.01%

2032 $ 0.181375 40.71% Vuosi Hinta Kasvu 2033 $ 0.190444 47.75%

2034 $ 0.199966 55.13%

2035 $ 0.209964 62.89%

2036 $ 0.220462 71.03%

2037 $ 0.231485 79.59%

2038 $ 0.243060 88.56%

2039 $ 0.255213 97.99%

2040 $ 0.267973 107.89% Näytä lisää Lyhyen aikavälin Minutes Networ-hintaennuste tälle päivälle, huomiselle, tälle viikolle ja 30 seuraavalle päivälle Päivämäärä Hintaennuste Kasvu November 18, 2025(Tänään) $ 0.1289 0.00%

November 19, 2025(Huomenna) $ 0.128917 0.01%

November 25, 2025(Tällä viikolla) $ 0.129023 0.10%

December 18, 2025(30 päivää) $ 0.129429 0.41% Minutes Networ (MNTX) -hintaennuste tänään MNTX-rahakkeiden ennustettu hinta November 18, 2025(Tänään) on $0.1289 . Tämä ennuste heijastaa ilmoitetun kasvuprosentin laskettua tulosta ja antaa käyttäjille tilannekuvan tämän päivän mahdollisista hintojen muutoksista. Minutes Networ (MNTX) -hintaennuste huomiselle Hintaennuste November 19, 2025(Huomenna) MNTX-rahakkeille, käyttäen 5% :n vuotuista kasvua, on $0.128917 . Nämä tulokset tarjoavat arvioidun näkymän rahakkeen arvolle valittujen parametrien perusteella. Minutes Networ (MNTX) -hintaennuste tälle viikolle November 25, 2025(Tällä viikolla) mennessä hintaennuste MNTX-rahakkeille, käyttäen 5% :n vuotuista kasvua, on $0.129023 . Tämä viikoittainen ennuste on laskettu saman kasvuprosentin perusteella, jotta se antaa käsityksen mahdollisista hintatrendeistä tulevina päivinä. Minutes Networ (MNTX) -hintaennuste 30 päivälle Katsottaessa 30 päivää eteenpäin MNTX-rahakkeiden arvioitu hinta on $0.129429 . Tämä ennuste on johdettu käyttämällä 5% :n vuotuista kasvua sen arvioimiseksi, mikä rahakkeen arvo voisi olla kuukauden kuluttua.

Minutes Networ-rahakkeiden nykyiset hintatilastot Nykyinen hinta $ 0.1289$ 0.1289 $ 0.1289 Hintamuutos (24 h) 0.00% Markkina-arvo $ 10.01M$ 10.01M $ 10.01M Kierrossa oleva tarjonta 77.67M 77.67M 77.67M Volyymi (24 h) $ 197.52$ 197.52 $ 197.52 Volyymi (24 h) +197.52% MNTX-rahakkeiden viimeisin hinta on $ 0.1289. Sen 24 tunnin muutos on 0.00%, ja 24 tunnin treidausvolyymi $ 197.52. Lisäksi MNTX-rahakkeiden liikkeessä oleva tarjonta on 77.67M ja sen markkina-arvo on $ 10.01M. Näytä MNTX-rahakkeiden reaaliaikainen hinta

Kuinka Minutes Networ (MNTX) -rahakkeita ostetaan Yritätkö ostaa MNTX-rahakkeita? Voit nyt ostaa MNTX-rahakkeita luottokortilla, tilisiirrolla, P2P:llä ja monilla muilla maksutavoilla.

Historiallinen Minutes Networ-hinta Viimeisimpien Minutes Networ-live-hintasivulta kerättyjen tietojen mukaan Minutes Networ-rahakkeiden tämänhetkinen hinta on 0.1289USD. Minutes Networ-rahakkeiden (MNTX) kierrossa oleva tarjonta on 0.00 MNTX , jolloin sen markkina-arvo on $10.01M . Kausi Muuta(%) Muuta(USD) Korkea Matala 24 tuntia 0.02% $ 0.002599 $ 0.148 $ 0.124

7 päivää -0.12% $ -0.019200 $ 0.1699 $ 0.1175

30 päivää -0.19% $ -0.032100 $ 0.2399 $ 0.106 24 tunnin suorituskyky Viimeisen 24 tunnin aikana Minutes Networ-rahakkeiden hinta on muuttunut $0.002599 , mikä kuvastaa 0.02% arvon muutosta. 7 päivän suorituskyky Viimeisen 7 päivän aikana Minutes Networ-rahakkeiden hinta oli ylimmillään $0.1699 ja alimmillaan $0.1175 . Sen hinta on muuttunut -0.12% . Tämä viimeaikainen trendi esittelee MNTX-rahakkeiden potentiaalia liikkua edelleen markkinoilla. 30 päivän suorituskyky Viimeisen kuukauden aikana Minutes Networ-rahakkeiden hinta on muuttunut -0.19% , joka heijastaa noin $-0.032100 arvonmuutosta. Tämä viittaa siihen, että MNTX-rahakkeiden hinta saattaa muuttua lähitulevaisuudessa lisää. Tarkista Minutes Networ-rahakkeiden täydellinen hintahistoria nähdäksesi yksityiskohtaiset trendit MEXCissä Näytä koko MNTX-rahakkeiden hintahistoria

Kuinka Minutes Networ (MNTX) -rahakkeiden hinnanennustusmoduuli toimii? Minutes Networ-rahakkeiden hinnanennustusmoduuli on käyttäjäystävällinen työkalu, joka on suunniteltu auttamaan sinua arvioimaan mahdollisia tulevia MNTX-hintoja omien kasvuoletustesi perusteella. Olitpa kokenut treidaaja tai utelias sijoittaja, tämä moduuli tarjoaa yksinkertaisen ja interaktiivisen tavan ennustaa rahakkeen tuleva arvo. 1. Anna kasvuennustuksesi Aloita antamalla haluamasi kasvuprosentti, joka voi olla joko positiivinen tai negatiivinen markkinanäkymistäsi riippuen. Tämä saattaa heijastaa Minutes Networ-rahakkeisiin liittyviä odotuksiasi seuraavalle vuodelle, viidelle vuodelle tai jopa vuosikymmeniä eteenpäin. 2. Laske tulevaisuuden hinta Kun olet antanut kasvunopeuden, napsauta Laske-painiketta. Moduuli laskee MNTX-rahakkeille välittömästi ennustetun tulevan hinnan, jolloin saat selkeän kuvan siitä, kuinka ennustuksesi vaikuttaa rahakkeen arvoon ajan myötä. 3. Tutustu erilaisiin skenaarioihin Voit kokeilla erilaisia kasvuvauhteja nähdäksesi, kuinka erilaiset markkinaolosuhteet voivat vaikuttaa Minutes Networ-rahakkeiden hintaan. Tämän joustavuuden avulla voit analysoida sekä optimistisia että konservatiivisia ennusteita, mikä auttaa sinua tekemään tietoisempia päätöksiä. 4. Käyttäjien mieliala ja yhteisön tiedot Moduuliin sisältyy myös käyttäjien mielipidetiedot, joiden avulla voit verrata ennusteitasi muiden käyttäjien ennusteisiin. Nämä yhdistetyt tiedot tarjoavat arvokkaita näkemyksiä siitä, miten yhteisö näkee MNTX-rahakkeiden tulevaisuuden. Hintaennusteen tekniset indikaattorit Ennusteen tarkkuuden parantamiseksi moduuli hyödyntää erilaisia teknisiä indikaattoreita ja markkinatietoja. Näitä ovat: Exponential Moving Averages (EMA): Auttaa seuraamaan rahakkeen hintatrendiä tasoittamalla vaihteluita ja tarjoamalla käsityksen mahdollisista trendin käänteistä. Bollinger Bands: Mittaa markkinoiden volatiliteettia ja tunnistaa mahdolliset yliostetut tai ylimyydyt tilanteet. Relative Strength Index (RSI): Arvioi MNTX-rahakkeiden vauhtia sen määrittämiseksi, onko se nousu- vai laskuvaiheessa. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Arvioi hintaliikkeiden voimakkuutta ja suuntaa mahdollisten tulo- ja poistumispisteiden tunnistamiseksi. Yhdistämällä nämä indikaattorit reaaliaikaisiin markkinatietoihin moduuli tarjoaa dynaamisen hintaennusteen, joka auttaa sinua saamaan syvempiä näkemyksiä Minutes Networ-rahakkeiden tulevaisuudesta.

Miksi MNTX-rahakkeiden hinnan ennustaminen on tärkeää?

MNTX-hintaennusteet ovat tärkeitä useista syistä, ja sijoittajat käyttävät niitä eri tarkoituksiin:

Sijoitusstrategian kehittäminen: Ennusteet auttavat sijoittajia laatimaan strategioita. Arvioimalla tulevia hintoja käyttäjät voivat päättää, milloin he ostavat, myyvät tai pitävät hallussaan tiettyä kryptovaluuttaa.

Riskienarviointi: Mahdollisten hinnanmuutosten ymmärtäminen auttaa sijoittajia arvioimaan tiettyyn kryptokohteeseen liittyvää riskiä. Tämä on välttämätöntä mahdollisten tappioiden hallitsemiseksi ja lieventämiseksi.

Markkina-analyysi: Ennusteet sisältävät usein markkinatrendien, uutisten ja historiallisten tietojen analysoinnin. Tämä kattava analyysi auttaa sijoittajia ymmärtämään markkinoiden dynamiikkaa ja hinnanmuutoksiin vaikuttavia tekijöitä.

Salkun hajauttaminen: ennustamalla, mitkä kryptovaluutat voivat menestyä hyvin, sijoittajat voivat hajauttaa salkkuaan vastaavasti ja hajauttaa riskin eri varallisuuseriin.

Pitkän aikavälin suunnittelu: pitkän aikavälin voittoja etsivät sijoittajat luottavat ennusteisiin tunnistaessaan kryptovaluuttoja, joilla on tulevan kasvun potentiaalia.

Psykologinen valmius: mahdollisten hintaskenaarioiden tunteminen valmistaa sijoittajia emotionaalisesti ja taloudellisesti markkinoiden epävakauteen.

Yhteisön sitouttaminen: kryptohintaennusteet herättävät usein keskustelua sijoittajayhteisössä, mikä johtaa laajempaan ymmärrykseen ja yhteiseen tietoon perustuvaan näkemykseen markkinatrendeistä.

Usein kysytyt kysymykset (UKK): Kannattaako MNTX-rahakkeisiin sijoittaa nyt? Ennusteidesi mukaan MNTX saavuttaa hinnan -- undefined , joten se on harkitsemisen arvoinen rahake. Mikä on MNTX-rahakkeiden ensi kuun hintaennuste? Minutes Networ (MNTX) -hintaennustetyökalun mukaan MNTX-rahakkeiden ennustettu hinta saavuttaa arvon -- undefined . Paljonko yksi MNTX maksaa vuonna 2026? 1 Minutes Networ (MNTX) -rahakkeen hinta tänään on $0.1289 . Yllä olevan ennustusmoduulin mukaan MNTX-rahakkeiden hinta kasvaa 0.00% ja saavuttaa arvon -- vuonna 2026. Mikä on ennustettu hinta MNTX-rahakkeille vuonna 2027? Minutes Networ (MNTX) -rahakkeiden hinnan ennustetaan nousevan 0.00% vuosittain saavuttaen hinnan -- 1 MNTX-rahakkeelle vuoteen 2027 mennessä. Mikä on MNTX-rahakkeiden arvioitu tavoitehinta vuodelle 2028? Hintaennusteesi mukaan Minutes Networ (MNTX) tulee kasvamaan 0.00% ja sen arvioitu tavoitehinta on -- vuonna 2028. Mikä on MNTX-rahakkeiden arvioitu tavoitehinta vuodelle 2029? Hintaennusteesi mukaan Minutes Networ (MNTX) tulee kasvamaan 0.00% ja sen arvioitu tavoitehinta on -- vuonna 2029. Paljonko yksi MNTX maksaa vuonna 2030? 1 Minutes Networ (MNTX) -rahakkeen hinta tänään on $0.1289 . Yllä olevan ennustusmoduulin mukaan MNTX-rahakkeiden hinta kasvaa 0.00% ja saavuttaa arvon -- vuonna 2030. Mikä on MNTX-rahakkeiden hintaennuste vuodelle 2040? Minutes Networ (MNTX) -rahakkeiden hinnan ennustetaan nousevan 0.00% vuosittain saavuttaen hinnan -- 1 MNTX-rahakkeelle vuoteen 2040 mennessä.