Marinade Finance (MNDE) -rahakkeiden hintaennuste (USD)

Hanki Marinade Finance-rahakkeiden hintaennusteita vuosille 2026, 2027, 2028, 2030 ja muille. Ennusta, kuinka paljon MNDE kasvaa seuraavan viiden vuoden tai pidemmän ajan kuluessa. Ennusta tulevat hintaskenaariot välittömästi markkinatrendien ja -tunnelman perusteella.

Anna luku väliltä -100 ja 1 000 ennustaaksesi Marinade Finance-rahakkeiden hinnan % Laske *Vastuuvapauslauseke: Kaikki hintaennusteet perustuvat käyttäjän antamiin tietoihin. $0.0696 $0.0696 $0.0696 -1.38% USD Todellinen Ennuste Marinade Finance-hintaennuste vuosille 2025–2050 (USD) Marinade Finance (MNDE) -hintaennuste vuodelle 2025 (tälle vuodelle) Ennusteesi perusteella Marinade Finance saattaa kasvaa 0.00%. Se saattaa saavuttaa treidaushinnan $ 0.0696 vuonna 2025. Marinade Finance (MNDE) -hintaennuste vuodelle 2026 (ensi vuodelle) Ennusteesi perusteella Marinade Finance saattaa kasvaa 5.00%. Se saattaa saavuttaa treidaushinnan $ 0.073079 vuonna 2026. Marinade Finance (MNDE) -hintaennuste vuodelle 2027 (2 vuoden kuluttua) Hintaennustemoduulin mukaan MNDE-rahakkeen ennustettu vuoden 2027 tuleva hinta on $ 0.076734 10.25% kasvuvauhdilla. Marinade Finance (MNDE) -hintaennuste vuodelle 2028 (3 vuoden kuluttua) Hintaennustemoduulin mukaan MNDE-rahakkeen ennustettu vuoden 2028 tuleva hinta on $ 0.080570 15.76% kasvuvauhdilla. Marinade Finance (MNDE) -hintaennuste vuodelle 2029 (4 vuoden kuluttua) Yllä olevan hintaennustemoduulin mukaisesti MNDE-rahakkeiden vuoden 2029 tavoitehinta on $ 0.084599 ja kasvuvauhti 21.55%. Marinade Finance (MNDE) -hintaennuste vuodelle 2030 (5 vuoden kuluttua) Yllä olevan hintaennustemoduulin mukaisesti MNDE-rahakkeiden vuoden 2030 tavoitehinta on $ 0.088829 ja kasvuvauhti 27.63%. Marinade Finance (MNDE) -hintaennuste vuodelle 2040 (15 vuoden kuluttua) Vuonna 2040 Marinade Finance-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 107.89%. Se voi saavuttaa treidaushinnan $ 0.144693. Marinade Finance (MNDE) -hintaennuste vuodelle 2050 (25 vuoden kuluttua) Vuonna 2050 Marinade Finance-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 238.64%. Se voi saavuttaa treidaushinnan $ 0.235690. Vuosi Hinta Kasvu 2025 $ 0.0696 0.00%

2026 $ 0.073079 5.00%

2027 $ 0.076734 10.25%

2028 $ 0.080570 15.76%

2029 $ 0.084599 21.55%

2030 $ 0.088829 27.63%

2031 $ 0.093270 34.01%

2032 $ 0.097934 40.71% Vuosi Hinta Kasvu 2033 $ 0.102830 47.75%

2034 $ 0.107972 55.13%

2035 $ 0.113371 62.89%

2036 $ 0.119039 71.03%

2037 $ 0.124991 79.59%

2038 $ 0.131241 88.56%

2039 $ 0.137803 97.99%

2040 $ 0.144693 107.89% Näytä lisää Lyhyen aikavälin Marinade Finance-hintaennuste tälle päivälle, huomiselle, tälle viikolle ja 30 seuraavalle päivälle Päivämäärä Hintaennuste Kasvu November 18, 2025(Tänään) $ 0.0696 0.00%

November 19, 2025(Huomenna) $ 0.069609 0.01%

November 25, 2025(Tällä viikolla) $ 0.069666 0.10%

December 18, 2025(30 päivää) $ 0.069886 0.41% Marinade Finance (MNDE) -hintaennuste tänään MNDE-rahakkeiden ennustettu hinta November 18, 2025(Tänään) on $0.0696 . Tämä ennuste heijastaa ilmoitetun kasvuprosentin laskettua tulosta ja antaa käyttäjille tilannekuvan tämän päivän mahdollisista hintojen muutoksista. Marinade Finance (MNDE) -hintaennuste huomiselle Hintaennuste November 19, 2025(Huomenna) MNDE-rahakkeille, käyttäen 5% :n vuotuista kasvua, on $0.069609 . Nämä tulokset tarjoavat arvioidun näkymän rahakkeen arvolle valittujen parametrien perusteella. Marinade Finance (MNDE) -hintaennuste tälle viikolle November 25, 2025(Tällä viikolla) mennessä hintaennuste MNDE-rahakkeille, käyttäen 5% :n vuotuista kasvua, on $0.069666 . Tämä viikoittainen ennuste on laskettu saman kasvuprosentin perusteella, jotta se antaa käsityksen mahdollisista hintatrendeistä tulevina päivinä. Marinade Finance (MNDE) -hintaennuste 30 päivälle Katsottaessa 30 päivää eteenpäin MNDE-rahakkeiden arvioitu hinta on $0.069886 . Tämä ennuste on johdettu käyttämällä 5% :n vuotuista kasvua sen arvioimiseksi, mikä rahakkeen arvo voisi olla kuukauden kuluttua.

Marinade Finance-rahakkeiden nykyiset hintatilastot Nykyinen hinta $ 0.0696$ 0.0696 $ 0.0696 Hintamuutos (24 h) -1.38% Markkina-arvo $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Kierrossa oleva tarjonta 0.00 0.00 0.00 Volyymi (24 h) $ 54.88K$ 54.88K $ 54.88K Volyymi (24 h) -- MNDE-rahakkeiden viimeisin hinta on $ 0.0696. Sen 24 tunnin muutos on -1.38%, ja 24 tunnin treidausvolyymi $ 54.88K. Lisäksi MNDE-rahakkeiden liikkeessä oleva tarjonta on 0.00 ja sen markkina-arvo on $ 0.00. Näytä MNDE-rahakkeiden reaaliaikainen hinta

Historiallinen Marinade Finance-hinta Viimeisimpien Marinade Finance-live-hintasivulta kerättyjen tietojen mukaan Marinade Finance-rahakkeiden tämänhetkinen hinta on 0.0696USD. Marinade Finance-rahakkeiden (MNDE) kierrossa oleva tarjonta on 0.00 MNDE , jolloin sen markkina-arvo on $0.00 . Kausi Muuta(%) Muuta(USD) Korkea Matala 24 tuntia -0.08% $ -0.006210 $ 0.07599 $ 0.06916

7 päivää -0.21% $ -0.018670 $ 0.10565 $ 0.06916

30 päivää -0.35% $ -0.038600 $ 0.1173 $ 0.06684 24 tunnin suorituskyky Viimeisen 24 tunnin aikana Marinade Finance-rahakkeiden hinta on muuttunut $-0.006210 , mikä kuvastaa -0.08% arvon muutosta. 7 päivän suorituskyky Viimeisen 7 päivän aikana Marinade Finance-rahakkeiden hinta oli ylimmillään $0.10565 ja alimmillaan $0.06916 . Sen hinta on muuttunut -0.21% . Tämä viimeaikainen trendi esittelee MNDE-rahakkeiden potentiaalia liikkua edelleen markkinoilla. 30 päivän suorituskyky Viimeisen kuukauden aikana Marinade Finance-rahakkeiden hinta on muuttunut -0.35% , joka heijastaa noin $-0.038600 arvonmuutosta. Tämä viittaa siihen, että MNDE-rahakkeiden hinta saattaa muuttua lähitulevaisuudessa lisää. Tarkista Marinade Finance-rahakkeiden täydellinen hintahistoria nähdäksesi yksityiskohtaiset trendit MEXCissä Näytä koko MNDE-rahakkeiden hintahistoria

Kuinka Marinade Finance (MNDE) -rahakkeiden hinnanennustusmoduuli toimii? Marinade Finance-rahakkeiden hinnanennustusmoduuli on käyttäjäystävällinen työkalu, joka on suunniteltu auttamaan sinua arvioimaan mahdollisia tulevia MNDE-hintoja omien kasvuoletustesi perusteella. Olitpa kokenut treidaaja tai utelias sijoittaja, tämä moduuli tarjoaa yksinkertaisen ja interaktiivisen tavan ennustaa rahakkeen tuleva arvo. 1. Anna kasvuennustuksesi Aloita antamalla haluamasi kasvuprosentti, joka voi olla joko positiivinen tai negatiivinen markkinanäkymistäsi riippuen. Tämä saattaa heijastaa Marinade Finance-rahakkeisiin liittyviä odotuksiasi seuraavalle vuodelle, viidelle vuodelle tai jopa vuosikymmeniä eteenpäin. 2. Laske tulevaisuuden hinta Kun olet antanut kasvunopeuden, napsauta Laske-painiketta. Moduuli laskee MNDE-rahakkeille välittömästi ennustetun tulevan hinnan, jolloin saat selkeän kuvan siitä, kuinka ennustuksesi vaikuttaa rahakkeen arvoon ajan myötä. 3. Tutustu erilaisiin skenaarioihin Voit kokeilla erilaisia kasvuvauhteja nähdäksesi, kuinka erilaiset markkinaolosuhteet voivat vaikuttaa Marinade Finance-rahakkeiden hintaan. Tämän joustavuuden avulla voit analysoida sekä optimistisia että konservatiivisia ennusteita, mikä auttaa sinua tekemään tietoisempia päätöksiä. 4. Käyttäjien mieliala ja yhteisön tiedot Moduuliin sisältyy myös käyttäjien mielipidetiedot, joiden avulla voit verrata ennusteitasi muiden käyttäjien ennusteisiin. Nämä yhdistetyt tiedot tarjoavat arvokkaita näkemyksiä siitä, miten yhteisö näkee MNDE-rahakkeiden tulevaisuuden. Hintaennusteen tekniset indikaattorit Ennusteen tarkkuuden parantamiseksi moduuli hyödyntää erilaisia teknisiä indikaattoreita ja markkinatietoja. Näitä ovat: Exponential Moving Averages (EMA): Auttaa seuraamaan rahakkeen hintatrendiä tasoittamalla vaihteluita ja tarjoamalla käsityksen mahdollisista trendin käänteistä. Bollinger Bands: Mittaa markkinoiden volatiliteettia ja tunnistaa mahdolliset yliostetut tai ylimyydyt tilanteet. Relative Strength Index (RSI): Arvioi MNDE-rahakkeiden vauhtia sen määrittämiseksi, onko se nousu- vai laskuvaiheessa. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Arvioi hintaliikkeiden voimakkuutta ja suuntaa mahdollisten tulo- ja poistumispisteiden tunnistamiseksi. Yhdistämällä nämä indikaattorit reaaliaikaisiin markkinatietoihin moduuli tarjoaa dynaamisen hintaennusteen, joka auttaa sinua saamaan syvempiä näkemyksiä Marinade Finance-rahakkeiden tulevaisuudesta.

Miksi MNDE-rahakkeiden hinnan ennustaminen on tärkeää?

MNDE-hintaennusteet ovat tärkeitä useista syistä, ja sijoittajat käyttävät niitä eri tarkoituksiin:

Sijoitusstrategian kehittäminen: Ennusteet auttavat sijoittajia laatimaan strategioita. Arvioimalla tulevia hintoja käyttäjät voivat päättää, milloin he ostavat, myyvät tai pitävät hallussaan tiettyä kryptovaluuttaa.

Riskienarviointi: Mahdollisten hinnanmuutosten ymmärtäminen auttaa sijoittajia arvioimaan tiettyyn kryptokohteeseen liittyvää riskiä. Tämä on välttämätöntä mahdollisten tappioiden hallitsemiseksi ja lieventämiseksi.

Markkina-analyysi: Ennusteet sisältävät usein markkinatrendien, uutisten ja historiallisten tietojen analysoinnin. Tämä kattava analyysi auttaa sijoittajia ymmärtämään markkinoiden dynamiikkaa ja hinnanmuutoksiin vaikuttavia tekijöitä.

Salkun hajauttaminen: ennustamalla, mitkä kryptovaluutat voivat menestyä hyvin, sijoittajat voivat hajauttaa salkkuaan vastaavasti ja hajauttaa riskin eri varallisuuseriin.

Pitkän aikavälin suunnittelu: pitkän aikavälin voittoja etsivät sijoittajat luottavat ennusteisiin tunnistaessaan kryptovaluuttoja, joilla on tulevan kasvun potentiaalia.

Psykologinen valmius: mahdollisten hintaskenaarioiden tunteminen valmistaa sijoittajia emotionaalisesti ja taloudellisesti markkinoiden epävakauteen.

Yhteisön sitouttaminen: kryptohintaennusteet herättävät usein keskustelua sijoittajayhteisössä, mikä johtaa laajempaan ymmärrykseen ja yhteiseen tietoon perustuvaan näkemykseen markkinatrendeistä.

Usein kysytyt kysymykset (UKK): Kannattaako MNDE-rahakkeisiin sijoittaa nyt? Ennusteidesi mukaan MNDE saavuttaa hinnan -- undefined , joten se on harkitsemisen arvoinen rahake. Mikä on MNDE-rahakkeiden ensi kuun hintaennuste? Marinade Finance (MNDE) -hintaennustetyökalun mukaan MNDE-rahakkeiden ennustettu hinta saavuttaa arvon -- undefined . Paljonko yksi MNDE maksaa vuonna 2026? 1 Marinade Finance (MNDE) -rahakkeen hinta tänään on $0.0696 . Yllä olevan ennustusmoduulin mukaan MNDE-rahakkeiden hinta kasvaa 0.00% ja saavuttaa arvon -- vuonna 2026. Mikä on ennustettu hinta MNDE-rahakkeille vuonna 2027? Marinade Finance (MNDE) -rahakkeiden hinnan ennustetaan nousevan 0.00% vuosittain saavuttaen hinnan -- 1 MNDE-rahakkeelle vuoteen 2027 mennessä. Mikä on MNDE-rahakkeiden arvioitu tavoitehinta vuodelle 2028? Hintaennusteesi mukaan Marinade Finance (MNDE) tulee kasvamaan 0.00% ja sen arvioitu tavoitehinta on -- vuonna 2028. Mikä on MNDE-rahakkeiden arvioitu tavoitehinta vuodelle 2029? Hintaennusteesi mukaan Marinade Finance (MNDE) tulee kasvamaan 0.00% ja sen arvioitu tavoitehinta on -- vuonna 2029. Paljonko yksi MNDE maksaa vuonna 2030? 1 Marinade Finance (MNDE) -rahakkeen hinta tänään on $0.0696 . Yllä olevan ennustusmoduulin mukaan MNDE-rahakkeiden hinta kasvaa 0.00% ja saavuttaa arvon -- vuonna 2030. Mikä on MNDE-rahakkeiden hintaennuste vuodelle 2040? Marinade Finance (MNDE) -rahakkeiden hinnan ennustetaan nousevan 0.00% vuosittain saavuttaen hinnan -- 1 MNDE-rahakkeelle vuoteen 2040 mennessä.