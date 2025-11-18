MULTIVERSE MONKEY (MMON) -rahakkeiden hintaennuste (USD)

Anna luku väliltä -100 ja 1 000 ennustaaksesi MULTIVERSE MONKEY-rahakkeiden hinnan % Laske *Vastuuvapauslauseke: Kaikki hintaennusteet perustuvat käyttäjän antamiin tietoihin. $0.004298 $0.004298 $0.004298 -1.24% USD Todellinen Ennuste MULTIVERSE MONKEY-hintaennuste vuosille 2025–2050 (USD) MULTIVERSE MONKEY (MMON) -hintaennuste vuodelle 2025 (tälle vuodelle) Ennusteesi perusteella MULTIVERSE MONKEY saattaa kasvaa 0.00%. Se saattaa saavuttaa treidaushinnan $ 0.004298 vuonna 2025. MULTIVERSE MONKEY (MMON) -hintaennuste vuodelle 2026 (ensi vuodelle) Ennusteesi perusteella MULTIVERSE MONKEY saattaa kasvaa 5.00%. Se saattaa saavuttaa treidaushinnan $ 0.004512 vuonna 2026. MULTIVERSE MONKEY (MMON) -hintaennuste vuodelle 2027 (2 vuoden kuluttua) Hintaennustemoduulin mukaan MMON-rahakkeen ennustettu vuoden 2027 tuleva hinta on $ 0.004738 10.25% kasvuvauhdilla. MULTIVERSE MONKEY (MMON) -hintaennuste vuodelle 2028 (3 vuoden kuluttua) Hintaennustemoduulin mukaan MMON-rahakkeen ennustettu vuoden 2028 tuleva hinta on $ 0.004975 15.76% kasvuvauhdilla. MULTIVERSE MONKEY (MMON) -hintaennuste vuodelle 2029 (4 vuoden kuluttua) Yllä olevan hintaennustemoduulin mukaisesti MMON-rahakkeiden vuoden 2029 tavoitehinta on $ 0.005224 ja kasvuvauhti 21.55%. MULTIVERSE MONKEY (MMON) -hintaennuste vuodelle 2030 (5 vuoden kuluttua) Yllä olevan hintaennustemoduulin mukaisesti MMON-rahakkeiden vuoden 2030 tavoitehinta on $ 0.005485 ja kasvuvauhti 27.63%. MULTIVERSE MONKEY (MMON) -hintaennuste vuodelle 2040 (15 vuoden kuluttua) Vuonna 2040 MULTIVERSE MONKEY-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 107.89%. Se voi saavuttaa treidaushinnan $ 0.008935. MULTIVERSE MONKEY (MMON) -hintaennuste vuodelle 2050 (25 vuoden kuluttua) Vuonna 2050 MULTIVERSE MONKEY-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 238.64%. Se voi saavuttaa treidaushinnan $ 0.014554. Vuosi Hinta Kasvu 2025 $ 0.004298 0.00%

2026 $ 0.004512 5.00%

2027 $ 0.004738 10.25%

2028 $ 0.004975 15.76%

2029 $ 0.005224 21.55%

2030 $ 0.005485 27.63%

2031 $ 0.005759 34.01%

2032 $ 0.006047 40.71% Vuosi Hinta Kasvu 2033 $ 0.006350 47.75%

2034 $ 0.006667 55.13%

2035 $ 0.007000 62.89%

2036 $ 0.007351 71.03%

2037 $ 0.007718 79.59%

2038 $ 0.008104 88.56%

2039 $ 0.008509 97.99%

2040 $ 0.008935 107.89% Näytä lisää Lyhyen aikavälin MULTIVERSE MONKEY-hintaennuste tälle päivälle, huomiselle, tälle viikolle ja 30 seuraavalle päivälle Päivämäärä Hintaennuste Kasvu November 18, 2025(Tänään) $ 0.004298 0.00%

November 19, 2025(Huomenna) $ 0.004298 0.01%

November 25, 2025(Tällä viikolla) $ 0.004302 0.10%

December 18, 2025(30 päivää) $ 0.004315 0.41% MULTIVERSE MONKEY (MMON) -hintaennuste tänään MMON-rahakkeiden ennustettu hinta November 18, 2025(Tänään) on $0.004298 . Tämä ennuste heijastaa ilmoitetun kasvuprosentin laskettua tulosta ja antaa käyttäjille tilannekuvan tämän päivän mahdollisista hintojen muutoksista. MULTIVERSE MONKEY (MMON) -hintaennuste huomiselle Hintaennuste November 19, 2025(Huomenna) MMON-rahakkeille, käyttäen 5% :n vuotuista kasvua, on $0.004298 . Nämä tulokset tarjoavat arvioidun näkymän rahakkeen arvolle valittujen parametrien perusteella. MULTIVERSE MONKEY (MMON) -hintaennuste tälle viikolle November 25, 2025(Tällä viikolla) mennessä hintaennuste MMON-rahakkeille, käyttäen 5% :n vuotuista kasvua, on $0.004302 . Tämä viikoittainen ennuste on laskettu saman kasvuprosentin perusteella, jotta se antaa käsityksen mahdollisista hintatrendeistä tulevina päivinä. MULTIVERSE MONKEY (MMON) -hintaennuste 30 päivälle Katsottaessa 30 päivää eteenpäin MMON-rahakkeiden arvioitu hinta on $0.004315 . Tämä ennuste on johdettu käyttämällä 5% :n vuotuista kasvua sen arvioimiseksi, mikä rahakkeen arvo voisi olla kuukauden kuluttua.

MULTIVERSE MONKEY-rahakkeiden nykyiset hintatilastot Nykyinen hinta $ 0.004298$ 0.004298 $ 0.004298 Hintamuutos (24 h) -1.24% Markkina-arvo $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Kierrossa oleva tarjonta 0.00 0.00 0.00 Volyymi (24 h) $ 47.87K$ 47.87K $ 47.87K Volyymi (24 h) -- MMON-rahakkeiden viimeisin hinta on $ 0.004298. Sen 24 tunnin muutos on -1.24%, ja 24 tunnin treidausvolyymi $ 47.87K. Lisäksi MMON-rahakkeiden liikkeessä oleva tarjonta on 0.00 ja sen markkina-arvo on $ 0.00. Näytä MMON-rahakkeiden reaaliaikainen hinta

Historiallinen MULTIVERSE MONKEY-hinta Viimeisimpien MULTIVERSE MONKEY-live-hintasivulta kerättyjen tietojen mukaan MULTIVERSE MONKEY-rahakkeiden tämänhetkinen hinta on 0.004298USD. MULTIVERSE MONKEY-rahakkeiden (MMON) kierrossa oleva tarjonta on 0.00 MMON , jolloin sen markkina-arvo on $0.00 . Kausi Muuta(%) Muuta(USD) Korkea Matala 24 tuntia 0.04% $ 0.000181 $ 0.004465 $ 0.004025

7 päivää 1.65% $ 0.002678 $ 0.004465 $ 0.00143

30 päivää -0.34% $ -0.002242 $ 0.00836 $ 0.00143 24 tunnin suorituskyky Viimeisen 24 tunnin aikana MULTIVERSE MONKEY-rahakkeiden hinta on muuttunut $0.000181 , mikä kuvastaa 0.04% arvon muutosta. 7 päivän suorituskyky Viimeisen 7 päivän aikana MULTIVERSE MONKEY-rahakkeiden hinta oli ylimmillään $0.004465 ja alimmillaan $0.00143 . Sen hinta on muuttunut 1.65% . Tämä viimeaikainen trendi esittelee MMON-rahakkeiden potentiaalia liikkua edelleen markkinoilla. 30 päivän suorituskyky Viimeisen kuukauden aikana MULTIVERSE MONKEY-rahakkeiden hinta on muuttunut -0.34% , joka heijastaa noin $-0.002242 arvonmuutosta. Tämä viittaa siihen, että MMON-rahakkeiden hinta saattaa muuttua lähitulevaisuudessa lisää. Tarkista MULTIVERSE MONKEY-rahakkeiden täydellinen hintahistoria nähdäksesi yksityiskohtaiset trendit MEXCissä Näytä koko MMON-rahakkeiden hintahistoria

Kuinka MULTIVERSE MONKEY (MMON) -rahakkeiden hinnanennustusmoduuli toimii? MULTIVERSE MONKEY-rahakkeiden hinnanennustusmoduuli on käyttäjäystävällinen työkalu, joka on suunniteltu auttamaan sinua arvioimaan mahdollisia tulevia MMON-hintoja omien kasvuoletustesi perusteella. Olitpa kokenut treidaaja tai utelias sijoittaja, tämä moduuli tarjoaa yksinkertaisen ja interaktiivisen tavan ennustaa rahakkeen tuleva arvo. 1. Anna kasvuennustuksesi Aloita antamalla haluamasi kasvuprosentti, joka voi olla joko positiivinen tai negatiivinen markkinanäkymistäsi riippuen. Tämä saattaa heijastaa MULTIVERSE MONKEY-rahakkeisiin liittyviä odotuksiasi seuraavalle vuodelle, viidelle vuodelle tai jopa vuosikymmeniä eteenpäin. 2. Laske tulevaisuuden hinta Kun olet antanut kasvunopeuden, napsauta Laske-painiketta. Moduuli laskee MMON-rahakkeille välittömästi ennustetun tulevan hinnan, jolloin saat selkeän kuvan siitä, kuinka ennustuksesi vaikuttaa rahakkeen arvoon ajan myötä. 3. Tutustu erilaisiin skenaarioihin Voit kokeilla erilaisia kasvuvauhteja nähdäksesi, kuinka erilaiset markkinaolosuhteet voivat vaikuttaa MULTIVERSE MONKEY-rahakkeiden hintaan. Tämän joustavuuden avulla voit analysoida sekä optimistisia että konservatiivisia ennusteita, mikä auttaa sinua tekemään tietoisempia päätöksiä. 4. Käyttäjien mieliala ja yhteisön tiedot Moduuliin sisältyy myös käyttäjien mielipidetiedot, joiden avulla voit verrata ennusteitasi muiden käyttäjien ennusteisiin. Nämä yhdistetyt tiedot tarjoavat arvokkaita näkemyksiä siitä, miten yhteisö näkee MMON-rahakkeiden tulevaisuuden. Hintaennusteen tekniset indikaattorit Ennusteen tarkkuuden parantamiseksi moduuli hyödyntää erilaisia teknisiä indikaattoreita ja markkinatietoja. Näitä ovat: Exponential Moving Averages (EMA): Auttaa seuraamaan rahakkeen hintatrendiä tasoittamalla vaihteluita ja tarjoamalla käsityksen mahdollisista trendin käänteistä. Bollinger Bands: Mittaa markkinoiden volatiliteettia ja tunnistaa mahdolliset yliostetut tai ylimyydyt tilanteet. Relative Strength Index (RSI): Arvioi MMON-rahakkeiden vauhtia sen määrittämiseksi, onko se nousu- vai laskuvaiheessa. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Arvioi hintaliikkeiden voimakkuutta ja suuntaa mahdollisten tulo- ja poistumispisteiden tunnistamiseksi. Yhdistämällä nämä indikaattorit reaaliaikaisiin markkinatietoihin moduuli tarjoaa dynaamisen hintaennusteen, joka auttaa sinua saamaan syvempiä näkemyksiä MULTIVERSE MONKEY-rahakkeiden tulevaisuudesta.

Miksi MMON-rahakkeiden hinnan ennustaminen on tärkeää?

MMON-hintaennusteet ovat tärkeitä useista syistä, ja sijoittajat käyttävät niitä eri tarkoituksiin:

Sijoitusstrategian kehittäminen: Ennusteet auttavat sijoittajia laatimaan strategioita. Arvioimalla tulevia hintoja käyttäjät voivat päättää, milloin he ostavat, myyvät tai pitävät hallussaan tiettyä kryptovaluuttaa.

Riskienarviointi: Mahdollisten hinnanmuutosten ymmärtäminen auttaa sijoittajia arvioimaan tiettyyn kryptokohteeseen liittyvää riskiä. Tämä on välttämätöntä mahdollisten tappioiden hallitsemiseksi ja lieventämiseksi.

Markkina-analyysi: Ennusteet sisältävät usein markkinatrendien, uutisten ja historiallisten tietojen analysoinnin. Tämä kattava analyysi auttaa sijoittajia ymmärtämään markkinoiden dynamiikkaa ja hinnanmuutoksiin vaikuttavia tekijöitä.

Salkun hajauttaminen: ennustamalla, mitkä kryptovaluutat voivat menestyä hyvin, sijoittajat voivat hajauttaa salkkuaan vastaavasti ja hajauttaa riskin eri varallisuuseriin.

Pitkän aikavälin suunnittelu: pitkän aikavälin voittoja etsivät sijoittajat luottavat ennusteisiin tunnistaessaan kryptovaluuttoja, joilla on tulevan kasvun potentiaalia.

Psykologinen valmius: mahdollisten hintaskenaarioiden tunteminen valmistaa sijoittajia emotionaalisesti ja taloudellisesti markkinoiden epävakauteen.

Yhteisön sitouttaminen: kryptohintaennusteet herättävät usein keskustelua sijoittajayhteisössä, mikä johtaa laajempaan ymmärrykseen ja yhteiseen tietoon perustuvaan näkemykseen markkinatrendeistä.

Usein kysytyt kysymykset (UKK): Kannattaako MMON-rahakkeisiin sijoittaa nyt? Ennusteidesi mukaan MMON saavuttaa hinnan -- undefined , joten se on harkitsemisen arvoinen rahake. Mikä on MMON-rahakkeiden ensi kuun hintaennuste? MULTIVERSE MONKEY (MMON) -hintaennustetyökalun mukaan MMON-rahakkeiden ennustettu hinta saavuttaa arvon -- undefined . Paljonko yksi MMON maksaa vuonna 2026? 1 MULTIVERSE MONKEY (MMON) -rahakkeen hinta tänään on $0.004298 . Yllä olevan ennustusmoduulin mukaan MMON-rahakkeiden hinta kasvaa 0.00% ja saavuttaa arvon -- vuonna 2026. Mikä on ennustettu hinta MMON-rahakkeille vuonna 2027? MULTIVERSE MONKEY (MMON) -rahakkeiden hinnan ennustetaan nousevan 0.00% vuosittain saavuttaen hinnan -- 1 MMON-rahakkeelle vuoteen 2027 mennessä. Mikä on MMON-rahakkeiden arvioitu tavoitehinta vuodelle 2028? Hintaennusteesi mukaan MULTIVERSE MONKEY (MMON) tulee kasvamaan 0.00% ja sen arvioitu tavoitehinta on -- vuonna 2028. Mikä on MMON-rahakkeiden arvioitu tavoitehinta vuodelle 2029? Hintaennusteesi mukaan MULTIVERSE MONKEY (MMON) tulee kasvamaan 0.00% ja sen arvioitu tavoitehinta on -- vuonna 2029. Paljonko yksi MMON maksaa vuonna 2030? 1 MULTIVERSE MONKEY (MMON) -rahakkeen hinta tänään on $0.004298 . Yllä olevan ennustusmoduulin mukaan MMON-rahakkeiden hinta kasvaa 0.00% ja saavuttaa arvon -- vuonna 2030. Mikä on MMON-rahakkeiden hintaennuste vuodelle 2040? MULTIVERSE MONKEY (MMON) -rahakkeiden hinnan ennustetaan nousevan 0.00% vuosittain saavuttaen hinnan -- 1 MMON-rahakkeelle vuoteen 2040 mennessä.