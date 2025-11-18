Just Memecoin (MEMECOIN) -rahakkeiden hintaennuste (USD)

Hanki Just Memecoin-rahakkeiden hintaennusteita vuosille 2026, 2027, 2028, 2030 ja muille. Ennusta, kuinka paljon MEMECOIN kasvaa seuraavan viiden vuoden tai pidemmän ajan kuluessa. Ennusta tulevat hintaskenaariot välittömästi markkinatrendien ja -tunnelman perusteella.

Osta MEMECOIN-rahaketta

Anna luku väliltä -100 ja 1 000 ennustaaksesi Just Memecoin-rahakkeiden hinnan % Laske *Vastuuvapauslauseke: Kaikki hintaennusteet perustuvat käyttäjän antamiin tietoihin. $0.0002943 $0.0002943 $0.0002943 -1.14% USD Todellinen Ennuste Just Memecoin-hintaennuste vuosille 2025–2050 (USD) Just Memecoin (MEMECOIN) -hintaennuste vuodelle 2025 (tälle vuodelle) Ennusteesi perusteella Just Memecoin saattaa kasvaa 0.00%. Se saattaa saavuttaa treidaushinnan $ 0.000294 vuonna 2025. Just Memecoin (MEMECOIN) -hintaennuste vuodelle 2026 (ensi vuodelle) Ennusteesi perusteella Just Memecoin saattaa kasvaa 5.00%. Se saattaa saavuttaa treidaushinnan $ 0.000309 vuonna 2026. Just Memecoin (MEMECOIN) -hintaennuste vuodelle 2027 (2 vuoden kuluttua) Hintaennustemoduulin mukaan MEMECOIN-rahakkeen ennustettu vuoden 2027 tuleva hinta on $ 0.000324 10.25% kasvuvauhdilla. Just Memecoin (MEMECOIN) -hintaennuste vuodelle 2028 (3 vuoden kuluttua) Hintaennustemoduulin mukaan MEMECOIN-rahakkeen ennustettu vuoden 2028 tuleva hinta on $ 0.000340 15.76% kasvuvauhdilla. Just Memecoin (MEMECOIN) -hintaennuste vuodelle 2029 (4 vuoden kuluttua) Yllä olevan hintaennustemoduulin mukaisesti MEMECOIN-rahakkeiden vuoden 2029 tavoitehinta on $ 0.000357 ja kasvuvauhti 21.55%. Just Memecoin (MEMECOIN) -hintaennuste vuodelle 2030 (5 vuoden kuluttua) Yllä olevan hintaennustemoduulin mukaisesti MEMECOIN-rahakkeiden vuoden 2030 tavoitehinta on $ 0.000375 ja kasvuvauhti 27.63%. Just Memecoin (MEMECOIN) -hintaennuste vuodelle 2040 (15 vuoden kuluttua) Vuonna 2040 Just Memecoin-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 107.89%. Se voi saavuttaa treidaushinnan $ 0.000611. Just Memecoin (MEMECOIN) -hintaennuste vuodelle 2050 (25 vuoden kuluttua) Vuonna 2050 Just Memecoin-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 238.64%. Se voi saavuttaa treidaushinnan $ 0.000996. Vuosi Hinta Kasvu 2025 $ 0.000294 0.00%

2026 $ 0.000309 5.00%

2027 $ 0.000324 10.25%

2028 $ 0.000340 15.76%

2029 $ 0.000357 21.55%

2030 $ 0.000375 27.63%

2031 $ 0.000394 34.01%

2032 $ 0.000414 40.71% Vuosi Hinta Kasvu 2033 $ 0.000434 47.75%

2034 $ 0.000456 55.13%

2035 $ 0.000479 62.89%

2036 $ 0.000503 71.03%

2037 $ 0.000528 79.59%

2038 $ 0.000554 88.56%

2039 $ 0.000582 97.99%

2040 $ 0.000611 107.89% Näytä lisää Lyhyen aikavälin Just Memecoin-hintaennuste tälle päivälle, huomiselle, tälle viikolle ja 30 seuraavalle päivälle Päivämäärä Hintaennuste Kasvu November 18, 2025(Tänään) $ 0.000294 0.00%

November 19, 2025(Huomenna) $ 0.000294 0.01%

November 25, 2025(Tällä viikolla) $ 0.000294 0.10%

December 18, 2025(30 päivää) $ 0.000295 0.41% Just Memecoin (MEMECOIN) -hintaennuste tänään MEMECOIN-rahakkeiden ennustettu hinta November 18, 2025(Tänään) on $0.000294 . Tämä ennuste heijastaa ilmoitetun kasvuprosentin laskettua tulosta ja antaa käyttäjille tilannekuvan tämän päivän mahdollisista hintojen muutoksista. Just Memecoin (MEMECOIN) -hintaennuste huomiselle Hintaennuste November 19, 2025(Huomenna) MEMECOIN-rahakkeille, käyttäen 5% :n vuotuista kasvua, on $0.000294 . Nämä tulokset tarjoavat arvioidun näkymän rahakkeen arvolle valittujen parametrien perusteella. Just Memecoin (MEMECOIN) -hintaennuste tälle viikolle November 25, 2025(Tällä viikolla) mennessä hintaennuste MEMECOIN-rahakkeille, käyttäen 5% :n vuotuista kasvua, on $0.000294 . Tämä viikoittainen ennuste on laskettu saman kasvuprosentin perusteella, jotta se antaa käsityksen mahdollisista hintatrendeistä tulevina päivinä. Just Memecoin (MEMECOIN) -hintaennuste 30 päivälle Katsottaessa 30 päivää eteenpäin MEMECOIN-rahakkeiden arvioitu hinta on $0.000295 . Tämä ennuste on johdettu käyttämällä 5% :n vuotuista kasvua sen arvioimiseksi, mikä rahakkeen arvo voisi olla kuukauden kuluttua.

Just Memecoin-rahakkeiden nykyiset hintatilastot Nykyinen hinta $ 0.0002943$ 0.0002943 $ 0.0002943 Hintamuutos (24 h) -1.14% Markkina-arvo ---- -- Kierrossa oleva tarjonta ---- -- Volyymi (24 h) $ 55.04K$ 55.04K $ 55.04K Volyymi (24 h) -- MEMECOIN-rahakkeiden viimeisin hinta on $ 0.0002943. Sen 24 tunnin muutos on -1.14%, ja 24 tunnin treidausvolyymi $ 55.04K. Lisäksi MEMECOIN-rahakkeiden liikkeessä oleva tarjonta on -- ja sen markkina-arvo on --. Näytä MEMECOIN-rahakkeiden reaaliaikainen hinta

Kuinka Just Memecoin (MEMECOIN) -rahakkeita ostetaan Yritätkö ostaa MEMECOIN-rahakkeita? Voit nyt ostaa MEMECOIN-rahakkeita luottokortilla, tilisiirrolla, P2P:llä ja monilla muilla maksutavoilla. Opi ostamaan Just Memecoin-rahakkeita ja aloita MEXCissä nyt! Opi ostamaan MEMECOIN-rahakkeita nyt

Historiallinen Just Memecoin-hinta Viimeisimpien Just Memecoin-live-hintasivulta kerättyjen tietojen mukaan Just Memecoin-rahakkeiden tämänhetkinen hinta on 0.000294USD. Just Memecoin-rahakkeiden (MEMECOIN) kierrossa oleva tarjonta on 0.00 MEMECOIN , jolloin sen markkina-arvo on $-- . Kausi Muuta(%) Muuta(USD) Korkea Matala 24 tuntia 0.02% $ 0.000006 $ 0.000342 $ 0.000271

7 päivää -0.35% $ -0.000162 $ 0.000480 $ 0.000265

30 päivää -0.38% $ -0.000184 $ 0.000553 $ 0.000265 24 tunnin suorituskyky Viimeisen 24 tunnin aikana Just Memecoin-rahakkeiden hinta on muuttunut $0.000006 , mikä kuvastaa 0.02% arvon muutosta. 7 päivän suorituskyky Viimeisen 7 päivän aikana Just Memecoin-rahakkeiden hinta oli ylimmillään $0.000480 ja alimmillaan $0.000265 . Sen hinta on muuttunut -0.35% . Tämä viimeaikainen trendi esittelee MEMECOIN-rahakkeiden potentiaalia liikkua edelleen markkinoilla. 30 päivän suorituskyky Viimeisen kuukauden aikana Just Memecoin-rahakkeiden hinta on muuttunut -0.38% , joka heijastaa noin $-0.000184 arvonmuutosta. Tämä viittaa siihen, että MEMECOIN-rahakkeiden hinta saattaa muuttua lähitulevaisuudessa lisää. Tarkista Just Memecoin-rahakkeiden täydellinen hintahistoria nähdäksesi yksityiskohtaiset trendit MEXCissä Näytä koko MEMECOIN-rahakkeiden hintahistoria

Kuinka Just Memecoin (MEMECOIN) -rahakkeiden hinnanennustusmoduuli toimii? Just Memecoin-rahakkeiden hinnanennustusmoduuli on käyttäjäystävällinen työkalu, joka on suunniteltu auttamaan sinua arvioimaan mahdollisia tulevia MEMECOIN-hintoja omien kasvuoletustesi perusteella. Olitpa kokenut treidaaja tai utelias sijoittaja, tämä moduuli tarjoaa yksinkertaisen ja interaktiivisen tavan ennustaa rahakkeen tuleva arvo. 1. Anna kasvuennustuksesi Aloita antamalla haluamasi kasvuprosentti, joka voi olla joko positiivinen tai negatiivinen markkinanäkymistäsi riippuen. Tämä saattaa heijastaa Just Memecoin-rahakkeisiin liittyviä odotuksiasi seuraavalle vuodelle, viidelle vuodelle tai jopa vuosikymmeniä eteenpäin. 2. Laske tulevaisuuden hinta Kun olet antanut kasvunopeuden, napsauta Laske-painiketta. Moduuli laskee MEMECOIN-rahakkeille välittömästi ennustetun tulevan hinnan, jolloin saat selkeän kuvan siitä, kuinka ennustuksesi vaikuttaa rahakkeen arvoon ajan myötä. 3. Tutustu erilaisiin skenaarioihin Voit kokeilla erilaisia kasvuvauhteja nähdäksesi, kuinka erilaiset markkinaolosuhteet voivat vaikuttaa Just Memecoin-rahakkeiden hintaan. Tämän joustavuuden avulla voit analysoida sekä optimistisia että konservatiivisia ennusteita, mikä auttaa sinua tekemään tietoisempia päätöksiä. 4. Käyttäjien mieliala ja yhteisön tiedot Moduuliin sisältyy myös käyttäjien mielipidetiedot, joiden avulla voit verrata ennusteitasi muiden käyttäjien ennusteisiin. Nämä yhdistetyt tiedot tarjoavat arvokkaita näkemyksiä siitä, miten yhteisö näkee MEMECOIN-rahakkeiden tulevaisuuden. Hintaennusteen tekniset indikaattorit Ennusteen tarkkuuden parantamiseksi moduuli hyödyntää erilaisia teknisiä indikaattoreita ja markkinatietoja. Näitä ovat: Exponential Moving Averages (EMA): Auttaa seuraamaan rahakkeen hintatrendiä tasoittamalla vaihteluita ja tarjoamalla käsityksen mahdollisista trendin käänteistä. Bollinger Bands: Mittaa markkinoiden volatiliteettia ja tunnistaa mahdolliset yliostetut tai ylimyydyt tilanteet. Relative Strength Index (RSI): Arvioi MEMECOIN-rahakkeiden vauhtia sen määrittämiseksi, onko se nousu- vai laskuvaiheessa. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Arvioi hintaliikkeiden voimakkuutta ja suuntaa mahdollisten tulo- ja poistumispisteiden tunnistamiseksi. Yhdistämällä nämä indikaattorit reaaliaikaisiin markkinatietoihin moduuli tarjoaa dynaamisen hintaennusteen, joka auttaa sinua saamaan syvempiä näkemyksiä Just Memecoin-rahakkeiden tulevaisuudesta.

Miksi MEMECOIN-rahakkeiden hinnan ennustaminen on tärkeää?

MEMECOIN-hintaennusteet ovat tärkeitä useista syistä, ja sijoittajat käyttävät niitä eri tarkoituksiin:

Sijoitusstrategian kehittäminen: Ennusteet auttavat sijoittajia laatimaan strategioita. Arvioimalla tulevia hintoja käyttäjät voivat päättää, milloin he ostavat, myyvät tai pitävät hallussaan tiettyä kryptovaluuttaa.

Riskienarviointi: Mahdollisten hinnanmuutosten ymmärtäminen auttaa sijoittajia arvioimaan tiettyyn kryptokohteeseen liittyvää riskiä. Tämä on välttämätöntä mahdollisten tappioiden hallitsemiseksi ja lieventämiseksi.

Markkina-analyysi: Ennusteet sisältävät usein markkinatrendien, uutisten ja historiallisten tietojen analysoinnin. Tämä kattava analyysi auttaa sijoittajia ymmärtämään markkinoiden dynamiikkaa ja hinnanmuutoksiin vaikuttavia tekijöitä.

Salkun hajauttaminen: ennustamalla, mitkä kryptovaluutat voivat menestyä hyvin, sijoittajat voivat hajauttaa salkkuaan vastaavasti ja hajauttaa riskin eri varallisuuseriin.

Pitkän aikavälin suunnittelu: pitkän aikavälin voittoja etsivät sijoittajat luottavat ennusteisiin tunnistaessaan kryptovaluuttoja, joilla on tulevan kasvun potentiaalia.

Psykologinen valmius: mahdollisten hintaskenaarioiden tunteminen valmistaa sijoittajia emotionaalisesti ja taloudellisesti markkinoiden epävakauteen.

Yhteisön sitouttaminen: kryptohintaennusteet herättävät usein keskustelua sijoittajayhteisössä, mikä johtaa laajempaan ymmärrykseen ja yhteiseen tietoon perustuvaan näkemykseen markkinatrendeistä.

Usein kysytyt kysymykset (UKK): Kannattaako MEMECOIN-rahakkeisiin sijoittaa nyt? Ennusteidesi mukaan MEMECOIN saavuttaa hinnan -- undefined , joten se on harkitsemisen arvoinen rahake. Mikä on MEMECOIN-rahakkeiden ensi kuun hintaennuste? Just Memecoin (MEMECOIN) -hintaennustetyökalun mukaan MEMECOIN-rahakkeiden ennustettu hinta saavuttaa arvon -- undefined . Paljonko yksi MEMECOIN maksaa vuonna 2026? 1 Just Memecoin (MEMECOIN) -rahakkeen hinta tänään on $0.000294 . Yllä olevan ennustusmoduulin mukaan MEMECOIN-rahakkeiden hinta kasvaa 0.00% ja saavuttaa arvon -- vuonna 2026. Mikä on ennustettu hinta MEMECOIN-rahakkeille vuonna 2027? Just Memecoin (MEMECOIN) -rahakkeiden hinnan ennustetaan nousevan 0.00% vuosittain saavuttaen hinnan -- 1 MEMECOIN-rahakkeelle vuoteen 2027 mennessä. Mikä on MEMECOIN-rahakkeiden arvioitu tavoitehinta vuodelle 2028? Hintaennusteesi mukaan Just Memecoin (MEMECOIN) tulee kasvamaan 0.00% ja sen arvioitu tavoitehinta on -- vuonna 2028. Mikä on MEMECOIN-rahakkeiden arvioitu tavoitehinta vuodelle 2029? Hintaennusteesi mukaan Just Memecoin (MEMECOIN) tulee kasvamaan 0.00% ja sen arvioitu tavoitehinta on -- vuonna 2029. Paljonko yksi MEMECOIN maksaa vuonna 2030? 1 Just Memecoin (MEMECOIN) -rahakkeen hinta tänään on $0.000294 . Yllä olevan ennustusmoduulin mukaan MEMECOIN-rahakkeiden hinta kasvaa 0.00% ja saavuttaa arvon -- vuonna 2030. Mikä on MEMECOIN-rahakkeiden hintaennuste vuodelle 2040? Just Memecoin (MEMECOIN) -rahakkeiden hinnan ennustetaan nousevan 0.00% vuosittain saavuttaen hinnan -- 1 MEMECOIN-rahakkeelle vuoteen 2040 mennessä. Rekisteröidy nyt