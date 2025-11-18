Lunch Protocol (LUNCH) -rahakkeiden hintaennuste (USD)

Hanki Lunch Protocol-rahakkeiden hintaennusteita vuosille 2026, 2027, 2028, 2030 ja muille. Ennusta, kuinka paljon LUNCH kasvaa seuraavan viiden vuoden tai pidemmän ajan kuluessa. Ennusta tulevat hintaskenaariot välittömästi markkinatrendien ja -tunnelman perusteella.

Osta LUNCH-rahaketta

Anna luku väliltä -100 ja 1 000 ennustaaksesi Lunch Protocol-rahakkeiden hinnan % Laske *Vastuuvapauslauseke: Kaikki hintaennusteet perustuvat käyttäjän antamiin tietoihin. $0.001775 $0.001775 $0.001775 -0.05% USD Todellinen Ennuste Lunch Protocol-hintaennuste vuosille 2025–2050 (USD) Lunch Protocol (LUNCH) -hintaennuste vuodelle 2025 (tälle vuodelle) Ennusteesi perusteella Lunch Protocol saattaa kasvaa 0.00%. Se saattaa saavuttaa treidaushinnan $ 0.001775 vuonna 2025. Lunch Protocol (LUNCH) -hintaennuste vuodelle 2026 (ensi vuodelle) Ennusteesi perusteella Lunch Protocol saattaa kasvaa 5.00%. Se saattaa saavuttaa treidaushinnan $ 0.001863 vuonna 2026. Lunch Protocol (LUNCH) -hintaennuste vuodelle 2027 (2 vuoden kuluttua) Hintaennustemoduulin mukaan LUNCH-rahakkeen ennustettu vuoden 2027 tuleva hinta on $ 0.001956 10.25% kasvuvauhdilla. Lunch Protocol (LUNCH) -hintaennuste vuodelle 2028 (3 vuoden kuluttua) Hintaennustemoduulin mukaan LUNCH-rahakkeen ennustettu vuoden 2028 tuleva hinta on $ 0.002054 15.76% kasvuvauhdilla. Lunch Protocol (LUNCH) -hintaennuste vuodelle 2029 (4 vuoden kuluttua) Yllä olevan hintaennustemoduulin mukaisesti LUNCH-rahakkeiden vuoden 2029 tavoitehinta on $ 0.002157 ja kasvuvauhti 21.55%. Lunch Protocol (LUNCH) -hintaennuste vuodelle 2030 (5 vuoden kuluttua) Yllä olevan hintaennustemoduulin mukaisesti LUNCH-rahakkeiden vuoden 2030 tavoitehinta on $ 0.002265 ja kasvuvauhti 27.63%. Lunch Protocol (LUNCH) -hintaennuste vuodelle 2040 (15 vuoden kuluttua) Vuonna 2040 Lunch Protocol-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 107.89%. Se voi saavuttaa treidaushinnan $ 0.003690. Lunch Protocol (LUNCH) -hintaennuste vuodelle 2050 (25 vuoden kuluttua) Vuonna 2050 Lunch Protocol-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 238.64%. Se voi saavuttaa treidaushinnan $ 0.006010. Vuosi Hinta Kasvu 2025 $ 0.001775 0.00%

2026 $ 0.001863 5.00%

2027 $ 0.001956 10.25%

2028 $ 0.002054 15.76%

2029 $ 0.002157 21.55%

2030 $ 0.002265 27.63%

2031 $ 0.002378 34.01%

2032 $ 0.002497 40.71% Vuosi Hinta Kasvu 2033 $ 0.002622 47.75%

2034 $ 0.002753 55.13%

2035 $ 0.002891 62.89%

2036 $ 0.003035 71.03%

2037 $ 0.003187 79.59%

2038 $ 0.003347 88.56%

2039 $ 0.003514 97.99%

2040 $ 0.003690 107.89% Näytä lisää Lyhyen aikavälin Lunch Protocol-hintaennuste tälle päivälle, huomiselle, tälle viikolle ja 30 seuraavalle päivälle Päivämäärä Hintaennuste Kasvu November 18, 2025(Tänään) $ 0.001775 0.00%

November 19, 2025(Huomenna) $ 0.001775 0.01%

November 25, 2025(Tällä viikolla) $ 0.001776 0.10%

December 18, 2025(30 päivää) $ 0.001782 0.41% Lunch Protocol (LUNCH) -hintaennuste tänään LUNCH-rahakkeiden ennustettu hinta November 18, 2025(Tänään) on $0.001775 . Tämä ennuste heijastaa ilmoitetun kasvuprosentin laskettua tulosta ja antaa käyttäjille tilannekuvan tämän päivän mahdollisista hintojen muutoksista. Lunch Protocol (LUNCH) -hintaennuste huomiselle Hintaennuste November 19, 2025(Huomenna) LUNCH-rahakkeille, käyttäen 5% :n vuotuista kasvua, on $0.001775 . Nämä tulokset tarjoavat arvioidun näkymän rahakkeen arvolle valittujen parametrien perusteella. Lunch Protocol (LUNCH) -hintaennuste tälle viikolle November 25, 2025(Tällä viikolla) mennessä hintaennuste LUNCH-rahakkeille, käyttäen 5% :n vuotuista kasvua, on $0.001776 . Tämä viikoittainen ennuste on laskettu saman kasvuprosentin perusteella, jotta se antaa käsityksen mahdollisista hintatrendeistä tulevina päivinä. Lunch Protocol (LUNCH) -hintaennuste 30 päivälle Katsottaessa 30 päivää eteenpäin LUNCH-rahakkeiden arvioitu hinta on $0.001782 . Tämä ennuste on johdettu käyttämällä 5% :n vuotuista kasvua sen arvioimiseksi, mikä rahakkeen arvo voisi olla kuukauden kuluttua.

Lunch Protocol-rahakkeiden nykyiset hintatilastot Nykyinen hinta $ 0.001775$ 0.001775 $ 0.001775 Hintamuutos (24 h) -0.05% Markkina-arvo ---- -- Kierrossa oleva tarjonta ---- -- Volyymi (24 h) $ 15.48K$ 15.48K $ 15.48K Volyymi (24 h) -- LUNCH-rahakkeiden viimeisin hinta on $ 0.001775. Sen 24 tunnin muutos on -0.05%, ja 24 tunnin treidausvolyymi $ 15.48K. Lisäksi LUNCH-rahakkeiden liikkeessä oleva tarjonta on -- ja sen markkina-arvo on --. Näytä LUNCH-rahakkeiden reaaliaikainen hinta

Kuinka Lunch Protocol (LUNCH) -rahakkeita ostetaan Yritätkö ostaa LUNCH-rahakkeita? Voit nyt ostaa LUNCH-rahakkeita luottokortilla, tilisiirrolla, P2P:llä ja monilla muilla maksutavoilla. Opi ostamaan Lunch Protocol-rahakkeita ja aloita MEXCissä nyt! Opi ostamaan LUNCH-rahakkeita nyt

Historiallinen Lunch Protocol-hinta Viimeisimpien Lunch Protocol-live-hintasivulta kerättyjen tietojen mukaan Lunch Protocol-rahakkeiden tämänhetkinen hinta on 0.001775USD. Lunch Protocol-rahakkeiden (LUNCH) kierrossa oleva tarjonta on 0.00 LUNCH , jolloin sen markkina-arvo on $-- . Kausi Muuta(%) Muuta(USD) Korkea Matala 24 tuntia -0.02% $ -0.000036 $ 0.001851 $ 0.001768

7 päivää 0.19% $ 0.000281 $ 0.001906 $ 0.001443

30 päivää 2.28% $ 0.001234 $ 0.003999 $ 0.000463 24 tunnin suorituskyky Viimeisen 24 tunnin aikana Lunch Protocol-rahakkeiden hinta on muuttunut $-0.000036 , mikä kuvastaa -0.02% arvon muutosta. 7 päivän suorituskyky Viimeisen 7 päivän aikana Lunch Protocol-rahakkeiden hinta oli ylimmillään $0.001906 ja alimmillaan $0.001443 . Sen hinta on muuttunut 0.19% . Tämä viimeaikainen trendi esittelee LUNCH-rahakkeiden potentiaalia liikkua edelleen markkinoilla. 30 päivän suorituskyky Viimeisen kuukauden aikana Lunch Protocol-rahakkeiden hinta on muuttunut 2.28% , joka heijastaa noin $0.001234 arvonmuutosta. Tämä viittaa siihen, että LUNCH-rahakkeiden hinta saattaa muuttua lähitulevaisuudessa lisää. Tarkista Lunch Protocol-rahakkeiden täydellinen hintahistoria nähdäksesi yksityiskohtaiset trendit MEXCissä Näytä koko LUNCH-rahakkeiden hintahistoria

Kuinka Lunch Protocol (LUNCH) -rahakkeiden hinnanennustusmoduuli toimii? Lunch Protocol-rahakkeiden hinnanennustusmoduuli on käyttäjäystävällinen työkalu, joka on suunniteltu auttamaan sinua arvioimaan mahdollisia tulevia LUNCH-hintoja omien kasvuoletustesi perusteella. Olitpa kokenut treidaaja tai utelias sijoittaja, tämä moduuli tarjoaa yksinkertaisen ja interaktiivisen tavan ennustaa rahakkeen tuleva arvo. 1. Anna kasvuennustuksesi Aloita antamalla haluamasi kasvuprosentti, joka voi olla joko positiivinen tai negatiivinen markkinanäkymistäsi riippuen. Tämä saattaa heijastaa Lunch Protocol-rahakkeisiin liittyviä odotuksiasi seuraavalle vuodelle, viidelle vuodelle tai jopa vuosikymmeniä eteenpäin. 2. Laske tulevaisuuden hinta Kun olet antanut kasvunopeuden, napsauta Laske-painiketta. Moduuli laskee LUNCH-rahakkeille välittömästi ennustetun tulevan hinnan, jolloin saat selkeän kuvan siitä, kuinka ennustuksesi vaikuttaa rahakkeen arvoon ajan myötä. 3. Tutustu erilaisiin skenaarioihin Voit kokeilla erilaisia kasvuvauhteja nähdäksesi, kuinka erilaiset markkinaolosuhteet voivat vaikuttaa Lunch Protocol-rahakkeiden hintaan. Tämän joustavuuden avulla voit analysoida sekä optimistisia että konservatiivisia ennusteita, mikä auttaa sinua tekemään tietoisempia päätöksiä. 4. Käyttäjien mieliala ja yhteisön tiedot Moduuliin sisältyy myös käyttäjien mielipidetiedot, joiden avulla voit verrata ennusteitasi muiden käyttäjien ennusteisiin. Nämä yhdistetyt tiedot tarjoavat arvokkaita näkemyksiä siitä, miten yhteisö näkee LUNCH-rahakkeiden tulevaisuuden. Hintaennusteen tekniset indikaattorit Ennusteen tarkkuuden parantamiseksi moduuli hyödyntää erilaisia teknisiä indikaattoreita ja markkinatietoja. Näitä ovat: Exponential Moving Averages (EMA): Auttaa seuraamaan rahakkeen hintatrendiä tasoittamalla vaihteluita ja tarjoamalla käsityksen mahdollisista trendin käänteistä. Bollinger Bands: Mittaa markkinoiden volatiliteettia ja tunnistaa mahdolliset yliostetut tai ylimyydyt tilanteet. Relative Strength Index (RSI): Arvioi LUNCH-rahakkeiden vauhtia sen määrittämiseksi, onko se nousu- vai laskuvaiheessa. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Arvioi hintaliikkeiden voimakkuutta ja suuntaa mahdollisten tulo- ja poistumispisteiden tunnistamiseksi. Yhdistämällä nämä indikaattorit reaaliaikaisiin markkinatietoihin moduuli tarjoaa dynaamisen hintaennusteen, joka auttaa sinua saamaan syvempiä näkemyksiä Lunch Protocol-rahakkeiden tulevaisuudesta.

Miksi LUNCH-rahakkeiden hinnan ennustaminen on tärkeää?

LUNCH-hintaennusteet ovat tärkeitä useista syistä, ja sijoittajat käyttävät niitä eri tarkoituksiin:

Sijoitusstrategian kehittäminen: Ennusteet auttavat sijoittajia laatimaan strategioita. Arvioimalla tulevia hintoja käyttäjät voivat päättää, milloin he ostavat, myyvät tai pitävät hallussaan tiettyä kryptovaluuttaa.

Riskienarviointi: Mahdollisten hinnanmuutosten ymmärtäminen auttaa sijoittajia arvioimaan tiettyyn kryptokohteeseen liittyvää riskiä. Tämä on välttämätöntä mahdollisten tappioiden hallitsemiseksi ja lieventämiseksi.

Markkina-analyysi: Ennusteet sisältävät usein markkinatrendien, uutisten ja historiallisten tietojen analysoinnin. Tämä kattava analyysi auttaa sijoittajia ymmärtämään markkinoiden dynamiikkaa ja hinnanmuutoksiin vaikuttavia tekijöitä.

Salkun hajauttaminen: ennustamalla, mitkä kryptovaluutat voivat menestyä hyvin, sijoittajat voivat hajauttaa salkkuaan vastaavasti ja hajauttaa riskin eri varallisuuseriin.

Pitkän aikavälin suunnittelu: pitkän aikavälin voittoja etsivät sijoittajat luottavat ennusteisiin tunnistaessaan kryptovaluuttoja, joilla on tulevan kasvun potentiaalia.

Psykologinen valmius: mahdollisten hintaskenaarioiden tunteminen valmistaa sijoittajia emotionaalisesti ja taloudellisesti markkinoiden epävakauteen.

Yhteisön sitouttaminen: kryptohintaennusteet herättävät usein keskustelua sijoittajayhteisössä, mikä johtaa laajempaan ymmärrykseen ja yhteiseen tietoon perustuvaan näkemykseen markkinatrendeistä.

Usein kysytyt kysymykset (UKK): Kannattaako LUNCH-rahakkeisiin sijoittaa nyt? Ennusteidesi mukaan LUNCH saavuttaa hinnan -- undefined , joten se on harkitsemisen arvoinen rahake. Mikä on LUNCH-rahakkeiden ensi kuun hintaennuste? Lunch Protocol (LUNCH) -hintaennustetyökalun mukaan LUNCH-rahakkeiden ennustettu hinta saavuttaa arvon -- undefined . Paljonko yksi LUNCH maksaa vuonna 2026? 1 Lunch Protocol (LUNCH) -rahakkeen hinta tänään on $0.001775 . Yllä olevan ennustusmoduulin mukaan LUNCH-rahakkeiden hinta kasvaa 0.00% ja saavuttaa arvon -- vuonna 2026. Mikä on ennustettu hinta LUNCH-rahakkeille vuonna 2027? Lunch Protocol (LUNCH) -rahakkeiden hinnan ennustetaan nousevan 0.00% vuosittain saavuttaen hinnan -- 1 LUNCH-rahakkeelle vuoteen 2027 mennessä. Mikä on LUNCH-rahakkeiden arvioitu tavoitehinta vuodelle 2028? Hintaennusteesi mukaan Lunch Protocol (LUNCH) tulee kasvamaan 0.00% ja sen arvioitu tavoitehinta on -- vuonna 2028. Mikä on LUNCH-rahakkeiden arvioitu tavoitehinta vuodelle 2029? Hintaennusteesi mukaan Lunch Protocol (LUNCH) tulee kasvamaan 0.00% ja sen arvioitu tavoitehinta on -- vuonna 2029. Paljonko yksi LUNCH maksaa vuonna 2030? 1 Lunch Protocol (LUNCH) -rahakkeen hinta tänään on $0.001775 . Yllä olevan ennustusmoduulin mukaan LUNCH-rahakkeiden hinta kasvaa 0.00% ja saavuttaa arvon -- vuonna 2030. Mikä on LUNCH-rahakkeiden hintaennuste vuodelle 2040? Lunch Protocol (LUNCH) -rahakkeiden hinnan ennustetaan nousevan 0.00% vuosittain saavuttaen hinnan -- 1 LUNCH-rahakkeelle vuoteen 2040 mennessä.