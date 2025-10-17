The Lion (LION) -rahakkeiden hintaennuste (USD)

Hanki The Lion-rahakkeiden hintaennusteita vuosille 2026, 2027, 2028, 2030 ja muille. Ennusta, kuinka paljon LION kasvaa seuraavan viiden vuoden tai pidemmän ajan kuluessa. Ennusta tulevat hintaskenaariot välittömästi markkinatrendien ja -tunnelman perusteella.

Anna luku väliltä -100 ja 1 000 ennustaaksesi The Lion-rahakkeiden hinnan
%

*Vastuuvapauslauseke: Kaikki hintaennusteet perustuvat käyttäjän antamiin tietoihin.

The Lion-hintaennuste
$0.004431
+21.99%
USD
Todellinen
Ennuste
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-10-17 17:44:46 (UTC+8)

The Lion-hintaennuste vuosille 2025–2050 (USD)

The Lion (LION) -hintaennuste vuodelle 2025 (tälle vuodelle)

Ennusteesi perusteella The Lion saattaa kasvaa 0.00%. Se saattaa saavuttaa treidaushinnan $ 0.004431 vuonna 2025.

The Lion (LION) -hintaennuste vuodelle 2026 (ensi vuodelle)

Ennusteesi perusteella The Lion saattaa kasvaa 5.00%. Se saattaa saavuttaa treidaushinnan $ 0.004652 vuonna 2026.

The Lion (LION) -hintaennuste vuodelle 2027 (2 vuoden kuluttua)

Hintaennustemoduulin mukaan LION-rahakkeen ennustettu vuoden 2027 tuleva hinta on $ 0.004885 10.25% kasvuvauhdilla.

The Lion (LION) -hintaennuste vuodelle 2028 (3 vuoden kuluttua)

Hintaennustemoduulin mukaan LION-rahakkeen ennustettu vuoden 2028 tuleva hinta on $ 0.005129 15.76% kasvuvauhdilla.

The Lion (LION) -hintaennuste vuodelle 2029 (4 vuoden kuluttua)

Yllä olevan hintaennustemoduulin mukaisesti LION-rahakkeiden vuoden 2029 tavoitehinta on $ 0.005385 ja kasvuvauhti 21.55%.

The Lion (LION) -hintaennuste vuodelle 2030 (5 vuoden kuluttua)

Yllä olevan hintaennustemoduulin mukaisesti LION-rahakkeiden vuoden 2030 tavoitehinta on $ 0.005655 ja kasvuvauhti 27.63%.

The Lion (LION) -hintaennuste vuodelle 2040 (15 vuoden kuluttua)

Vuonna 2040 The Lion-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 107.89%. Se voi saavuttaa treidaushinnan $ 0.009211.

The Lion (LION) -hintaennuste vuodelle 2050 (25 vuoden kuluttua)

Vuonna 2050 The Lion-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 238.64%. Se voi saavuttaa treidaushinnan $ 0.015004.

Vuosi
Hinta
Kasvu
  • 2025
    $ 0.004431
    0.00%
  • 2026
    $ 0.004652
    5.00%
  • 2027
    $ 0.004885
    10.25%
  • 2028
    $ 0.005129
    15.76%
  • 2029
    $ 0.005385
    21.55%
  • 2030
    $ 0.005655
    27.63%
  • 2031
    $ 0.005937
    34.01%
  • 2032
    $ 0.006234
    40.71%
Vuosi
Hinta
Kasvu
  • 2033
    $ 0.006546
    47.75%
  • 2034
    $ 0.006873
    55.13%
  • 2035
    $ 0.007217
    62.89%
  • 2036
    $ 0.007578
    71.03%
  • 2037
    $ 0.007957
    79.59%
  • 2038
    $ 0.008355
    88.56%
  • 2039
    $ 0.008773
    97.99%
  • 2040
    $ 0.009211
    107.89%
Näytä lisää

Lyhyen aikavälin The Lion-hintaennuste tälle päivälle, huomiselle, tälle viikolle ja 30 seuraavalle päivälle

Päivämäärä
Hintaennuste
Kasvu
  • October 17, 2025(Tänään)
    $ 0.004431
    0.00%
  • October 18, 2025(Huomenna)
    $ 0.004431
    0.01%
  • October 24, 2025(Tällä viikolla)
    $ 0.004435
    0.10%
  • November 16, 2025(30 päivää)
    $ 0.004449
    0.41%
The Lion (LION) -hintaennuste tänään

LION-rahakkeiden ennustettu hinta October 17, 2025(Tänään) on $0.004431. Tämä ennuste heijastaa ilmoitetun kasvuprosentin laskettua tulosta ja antaa käyttäjille tilannekuvan tämän päivän mahdollisista hintojen muutoksista.

The Lion (LION) -hintaennuste huomiselle

Hintaennuste October 18, 2025(Huomenna) LION-rahakkeille, käyttäen 5%:n vuotuista kasvua, on $0.004431. Nämä tulokset tarjoavat arvioidun näkymän rahakkeen arvolle valittujen parametrien perusteella.

The Lion (LION) -hintaennuste tälle viikolle

October 24, 2025(Tällä viikolla) mennessä hintaennuste LION-rahakkeille, käyttäen 5%:n vuotuista kasvua, on $0.004435. Tämä viikoittainen ennuste on laskettu saman kasvuprosentin perusteella, jotta se antaa käsityksen mahdollisista hintatrendeistä tulevina päivinä.

The Lion (LION) -hintaennuste 30 päivälle

Katsottaessa 30 päivää eteenpäin LION-rahakkeiden arvioitu hinta on $0.004449. Tämä ennuste on johdettu käyttämällä 5%:n vuotuista kasvua sen arvioimiseksi, mikä rahakkeen arvo voisi olla kuukauden kuluttua.

The Lion-rahakkeiden nykyiset hintatilastot

$ 0.004431
$ 0.004431

+21.99%

--
--

--
--

$ 63.09K
$ 63.09K

--

LION-rahakkeiden viimeisin hinta on $ 0.004431. Sen 24 tunnin muutos on +21.99%, ja 24 tunnin treidausvolyymi $ 63.09K.
Lisäksi LION-rahakkeiden liikkeessä oleva tarjonta on -- ja sen markkina-arvo on --.

Kuinka The Lion (LION) -rahakkeita ostetaan

Yritätkö ostaa LION-rahakkeita? Voit nyt ostaa LION-rahakkeita luottokortilla, tilisiirrolla, P2P:llä ja monilla muilla maksutavoilla. Opi ostamaan The Lion-rahakkeita ja aloita MEXCissä nyt!

Opi ostamaan LION-rahakkeita nyt

Historiallinen The Lion-hinta

Viimeisimpien The Lion-live-hintasivulta kerättyjen tietojen mukaan The Lion-rahakkeiden tämänhetkinen hinta on 0.004427USD. The Lion-rahakkeiden (LION) kierrossa oleva tarjonta on 0.00 LION, jolloin sen markkina-arvo on $--.

Kausi
Muuta(%)
Muuta(USD)
Korkea
Matala
  • 24 tuntia
    -0.06%
    $ -0.000314
    $ 0.00725
    $ 0.003104
  • 7 päivää
    1.21%
    $ 0.002427
    $ 0.0099
    $ 0.002
  • 30 päivää
    1.21%
    $ 0.002427
    $ 0.0099
    $ 0.002
24 tunnin suorituskyky

Viimeisen 24 tunnin aikana The Lion-rahakkeiden hinta on muuttunut $-0.000314, mikä kuvastaa -0.06% arvon muutosta.

7 päivän suorituskyky

Viimeisen 7 päivän aikana The Lion-rahakkeiden hinta oli ylimmillään $0.0099 ja alimmillaan $0.002. Sen hinta on muuttunut 1.21%. Tämä viimeaikainen trendi esittelee LION-rahakkeiden potentiaalia liikkua edelleen markkinoilla.

30 päivän suorituskyky

Viimeisen kuukauden aikana The Lion-rahakkeiden hinta on muuttunut 1.21%, joka heijastaa noin $0.002427 arvonmuutosta. Tämä viittaa siihen, että LION-rahakkeiden hinta saattaa muuttua lähitulevaisuudessa lisää.

Tarkista The Lion-rahakkeiden täydellinen hintahistoria nähdäksesi yksityiskohtaiset trendit MEXCissä

Näytä koko LION-rahakkeiden hintahistoria

Kuinka The Lion (LION) -rahakkeiden hinnanennustusmoduuli toimii?

The Lion-rahakkeiden hinnanennustusmoduuli on käyttäjäystävällinen työkalu, joka on suunniteltu auttamaan sinua arvioimaan mahdollisia tulevia LION-hintoja omien kasvuoletustesi perusteella. Olitpa kokenut treidaaja tai utelias sijoittaja, tämä moduuli tarjoaa yksinkertaisen ja interaktiivisen tavan ennustaa rahakkeen tuleva arvo.

1. Anna kasvuennustuksesi

Aloita antamalla haluamasi kasvuprosentti, joka voi olla joko positiivinen tai negatiivinen markkinanäkymistäsi riippuen. Tämä saattaa heijastaa The Lion-rahakkeisiin liittyviä odotuksiasi seuraavalle vuodelle, viidelle vuodelle tai jopa vuosikymmeniä eteenpäin.

2. Laske tulevaisuuden hinta

Kun olet antanut kasvunopeuden, napsauta Laske-painiketta. Moduuli laskee LION-rahakkeille välittömästi ennustetun tulevan hinnan, jolloin saat selkeän kuvan siitä, kuinka ennustuksesi vaikuttaa rahakkeen arvoon ajan myötä.

3. Tutustu erilaisiin skenaarioihin

Voit kokeilla erilaisia kasvuvauhteja nähdäksesi, kuinka erilaiset markkinaolosuhteet voivat vaikuttaa The Lion-rahakkeiden hintaan. Tämän joustavuuden avulla voit analysoida sekä optimistisia että konservatiivisia ennusteita, mikä auttaa sinua tekemään tietoisempia päätöksiä.

4. Käyttäjien mieliala ja yhteisön tiedot

Moduuliin sisältyy myös käyttäjien mielipidetiedot, joiden avulla voit verrata ennusteitasi muiden käyttäjien ennusteisiin. Nämä yhdistetyt tiedot tarjoavat arvokkaita näkemyksiä siitä, miten yhteisö näkee LION-rahakkeiden tulevaisuuden.

Hintaennusteen tekniset indikaattorit

Ennusteen tarkkuuden parantamiseksi moduuli hyödyntää erilaisia teknisiä indikaattoreita ja markkinatietoja. Näitä ovat:

Exponential Moving Averages (EMA): Auttaa seuraamaan rahakkeen hintatrendiä tasoittamalla vaihteluita ja tarjoamalla käsityksen mahdollisista trendin käänteistä.

Bollinger Bands: Mittaa markkinoiden volatiliteettia ja tunnistaa mahdolliset yliostetut tai ylimyydyt tilanteet.

Relative Strength Index (RSI): Arvioi LION-rahakkeiden vauhtia sen määrittämiseksi, onko se nousu- vai laskuvaiheessa.

Moving Average Convergence Divergence (MACD): Arvioi hintaliikkeiden voimakkuutta ja suuntaa mahdollisten tulo- ja poistumispisteiden tunnistamiseksi. Yhdistämällä nämä indikaattorit reaaliaikaisiin markkinatietoihin moduuli tarjoaa dynaamisen hintaennusteen, joka auttaa sinua saamaan syvempiä näkemyksiä The Lion-rahakkeiden tulevaisuudesta.

Miksi LION-rahakkeiden hinnan ennustaminen on tärkeää?

LION-hintaennusteet ovat tärkeitä useista syistä, ja sijoittajat käyttävät niitä eri tarkoituksiin:

Sijoitusstrategian kehittäminen: Ennusteet auttavat sijoittajia laatimaan strategioita. Arvioimalla tulevia hintoja käyttäjät voivat päättää, milloin he ostavat, myyvät tai pitävät hallussaan tiettyä kryptovaluuttaa.

Riskienarviointi: Mahdollisten hinnanmuutosten ymmärtäminen auttaa sijoittajia arvioimaan tiettyyn kryptokohteeseen liittyvää riskiä. Tämä on välttämätöntä mahdollisten tappioiden hallitsemiseksi ja lieventämiseksi.

Markkina-analyysi: Ennusteet sisältävät usein markkinatrendien, uutisten ja historiallisten tietojen analysoinnin. Tämä kattava analyysi auttaa sijoittajia ymmärtämään markkinoiden dynamiikkaa ja hinnanmuutoksiin vaikuttavia tekijöitä.

Salkun hajauttaminen: ennustamalla, mitkä kryptovaluutat voivat menestyä hyvin, sijoittajat voivat hajauttaa salkkuaan vastaavasti ja hajauttaa riskin eri varallisuuseriin.

Pitkän aikavälin suunnittelu: pitkän aikavälin voittoja etsivät sijoittajat luottavat ennusteisiin tunnistaessaan kryptovaluuttoja, joilla on tulevan kasvun potentiaalia.

Psykologinen valmius: mahdollisten hintaskenaarioiden tunteminen valmistaa sijoittajia emotionaalisesti ja taloudellisesti markkinoiden epävakauteen.

Yhteisön sitouttaminen: kryptohintaennusteet herättävät usein keskustelua sijoittajayhteisössä, mikä johtaa laajempaan ymmärrykseen ja yhteiseen tietoon perustuvaan näkemykseen markkinatrendeistä.

Usein kysytyt kysymykset (UKK):

Kannattaako LION-rahakkeisiin sijoittaa nyt?
Ennusteidesi mukaan LION saavuttaa hinnan -- undefined, joten se on harkitsemisen arvoinen rahake.
Mikä on LION-rahakkeiden ensi kuun hintaennuste?
The Lion (LION) -hintaennustetyökalun mukaan LION-rahakkeiden ennustettu hinta saavuttaa arvon -- undefined.
Paljonko yksi LION maksaa vuonna 2026?
1 The Lion (LION) -rahakkeen hinta tänään on $0.004431. Yllä olevan ennustusmoduulin mukaan LION-rahakkeiden hinta kasvaa 0.00% ja saavuttaa arvon -- vuonna 2026.
Mikä on ennustettu hinta LION-rahakkeille vuonna 2027?
The Lion (LION) -rahakkeiden hinnan ennustetaan nousevan 0.00% vuosittain saavuttaen hinnan -- 1 LION-rahakkeelle vuoteen 2027 mennessä.
Mikä on LION-rahakkeiden arvioitu tavoitehinta vuodelle 2028?
Hintaennusteesi mukaan The Lion (LION) tulee kasvamaan 0.00% ja sen arvioitu tavoitehinta on -- vuonna 2028.
Mikä on LION-rahakkeiden arvioitu tavoitehinta vuodelle 2029?
Hintaennusteesi mukaan The Lion (LION) tulee kasvamaan 0.00% ja sen arvioitu tavoitehinta on -- vuonna 2029.
Paljonko yksi LION maksaa vuonna 2030?
1 The Lion (LION) -rahakkeen hinta tänään on $0.004431. Yllä olevan ennustusmoduulin mukaan LION-rahakkeiden hinta kasvaa 0.00% ja saavuttaa arvon -- vuonna 2030.
Mikä on LION-rahakkeiden hintaennuste vuodelle 2040?
The Lion (LION) -rahakkeiden hinnan ennustetaan nousevan 0.00% vuosittain saavuttaen hinnan -- 1 LION-rahakkeelle vuoteen 2040 mennessä.
Vastuuvapauslauseke

Kryptojen ennustesivuilla julkaistu sisältö perustuu MEXC-käyttäjien ja/tai muiden kolmansien osapuolien meille toimittamiin tietoihin ja palautteeseen. Sisältö esitetään sinulle ”sellaisenaan” vain tiedonanto- ja havainnollistamistarkoituksessa ilman minkäänlaista lupausta tai takuuta. On tärkeää huomata, että esitetyt hintaennusteet eivät välttämättä ole tarkkoja, eikä niitä pidä käsitellä sellaisina. Tulevat hinnat voivat poiketa merkittävästi esitetyistä ennusteista, eikä niihin kannata luottaa sijoituspäätöksiä tehtäessä.

Lisäksi tätä sisältöä ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi, eikä sen ole tarkoitus suositella minkään tietyn tuotteen tai palvelun ostamista. MEXC ei ole millään tavalla vastuussa sinulle mistään tappioista, joita sinulle saattaa aiheutua kryptojen hintaennustesivuillamme julkaistuun sisältöön viittaamisesta, sen käyttämisestä ja/tai siihen luottamisesta. On tärkeää tiedostaa, että digitaalisten varallisuuserien hintoihin liittyy suuri markkinariski ja hintavaihtelu. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, eikä alun perin sijoitetun summan takaisin saamisesta ole takeita. Viime kädessä olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi, eikä MEXC ole vastuussa mahdollisista tappioistasi. Muista, että aiempi tuotto ei ole ennusta luotettavasti tulevaa tuotonkehitystä. Sinun tulisi sijoittaa vain tuotteisiin, jotka tunnet ja joihin liittyvät riskit ymmärrät. Harkitse huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvottele riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä.