Vuosi Hinta Kasvu 2025 $ 0.004431 0.00%

The Lion-rahakkeiden nykyiset hintatilastot Nykyinen hinta $ 0.004431$ 0.004431 $ 0.004431 Hintamuutos (24 h) +21.99% Markkina-arvo ---- -- Kierrossa oleva tarjonta ---- -- Volyymi (24 h) $ 63.09K$ 63.09K $ 63.09K Volyymi (24 h) -- LION-rahakkeiden viimeisin hinta on $ 0.004431. Sen 24 tunnin muutos on +21.99%, ja 24 tunnin treidausvolyymi $ 63.09K. Lisäksi LION-rahakkeiden liikkeessä oleva tarjonta on -- ja sen markkina-arvo on --. Näytä LION-rahakkeiden reaaliaikainen hinta

Historiallinen The Lion-hinta Viimeisimpien The Lion-live-hintasivulta kerättyjen tietojen mukaan The Lion-rahakkeiden tämänhetkinen hinta on 0.004427USD. The Lion-rahakkeiden (LION) kierrossa oleva tarjonta on 0.00 LION , jolloin sen markkina-arvo on $-- . Kausi Muuta(%) Muuta(USD) Korkea Matala 24 tuntia -0.06% $ -0.000314 $ 0.00725 $ 0.003104

7 päivää 1.21% $ 0.002427 $ 0.0099 $ 0.002

30 päivää 1.21% $ 0.002427 $ 0.0099 $ 0.002 24 tunnin suorituskyky Viimeisen 24 tunnin aikana The Lion-rahakkeiden hinta on muuttunut $-0.000314 , mikä kuvastaa -0.06% arvon muutosta. 7 päivän suorituskyky Viimeisen 7 päivän aikana The Lion-rahakkeiden hinta oli ylimmillään $0.0099 ja alimmillaan $0.002 . Sen hinta on muuttunut 1.21% . Tämä viimeaikainen trendi esittelee LION-rahakkeiden potentiaalia liikkua edelleen markkinoilla. 30 päivän suorituskyky Viimeisen kuukauden aikana The Lion-rahakkeiden hinta on muuttunut 1.21% , joka heijastaa noin $0.002427 arvonmuutosta. Tämä viittaa siihen, että LION-rahakkeiden hinta saattaa muuttua lähitulevaisuudessa lisää. Tarkista The Lion-rahakkeiden täydellinen hintahistoria nähdäksesi yksityiskohtaiset trendit MEXCissä Näytä koko LION-rahakkeiden hintahistoria

Kuinka The Lion (LION) -rahakkeiden hinnanennustusmoduuli toimii? The Lion-rahakkeiden hinnanennustusmoduuli on käyttäjäystävällinen työkalu, joka on suunniteltu auttamaan sinua arvioimaan mahdollisia tulevia LION-hintoja omien kasvuoletustesi perusteella. Olitpa kokenut treidaaja tai utelias sijoittaja, tämä moduuli tarjoaa yksinkertaisen ja interaktiivisen tavan ennustaa rahakkeen tuleva arvo. 1. Anna kasvuennustuksesi Aloita antamalla haluamasi kasvuprosentti, joka voi olla joko positiivinen tai negatiivinen markkinanäkymistäsi riippuen. Tämä saattaa heijastaa The Lion-rahakkeisiin liittyviä odotuksiasi seuraavalle vuodelle, viidelle vuodelle tai jopa vuosikymmeniä eteenpäin. 2. Laske tulevaisuuden hinta Kun olet antanut kasvunopeuden, napsauta Laske-painiketta. Moduuli laskee LION-rahakkeille välittömästi ennustetun tulevan hinnan, jolloin saat selkeän kuvan siitä, kuinka ennustuksesi vaikuttaa rahakkeen arvoon ajan myötä. 3. Tutustu erilaisiin skenaarioihin Voit kokeilla erilaisia kasvuvauhteja nähdäksesi, kuinka erilaiset markkinaolosuhteet voivat vaikuttaa The Lion-rahakkeiden hintaan. Tämän joustavuuden avulla voit analysoida sekä optimistisia että konservatiivisia ennusteita, mikä auttaa sinua tekemään tietoisempia päätöksiä. 4. Käyttäjien mieliala ja yhteisön tiedot Moduuliin sisältyy myös käyttäjien mielipidetiedot, joiden avulla voit verrata ennusteitasi muiden käyttäjien ennusteisiin. Nämä yhdistetyt tiedot tarjoavat arvokkaita näkemyksiä siitä, miten yhteisö näkee LION-rahakkeiden tulevaisuuden. Hintaennusteen tekniset indikaattorit Ennusteen tarkkuuden parantamiseksi moduuli hyödyntää erilaisia teknisiä indikaattoreita ja markkinatietoja. Näitä ovat: Exponential Moving Averages (EMA): Auttaa seuraamaan rahakkeen hintatrendiä tasoittamalla vaihteluita ja tarjoamalla käsityksen mahdollisista trendin käänteistä. Bollinger Bands: Mittaa markkinoiden volatiliteettia ja tunnistaa mahdolliset yliostetut tai ylimyydyt tilanteet. Relative Strength Index (RSI): Arvioi LION-rahakkeiden vauhtia sen määrittämiseksi, onko se nousu- vai laskuvaiheessa. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Arvioi hintaliikkeiden voimakkuutta ja suuntaa mahdollisten tulo- ja poistumispisteiden tunnistamiseksi. Yhdistämällä nämä indikaattorit reaaliaikaisiin markkinatietoihin moduuli tarjoaa dynaamisen hintaennusteen, joka auttaa sinua saamaan syvempiä näkemyksiä The Lion-rahakkeiden tulevaisuudesta.

Miksi LION-rahakkeiden hinnan ennustaminen on tärkeää?

LION-hintaennusteet ovat tärkeitä useista syistä, ja sijoittajat käyttävät niitä eri tarkoituksiin:

Sijoitusstrategian kehittäminen: Ennusteet auttavat sijoittajia laatimaan strategioita. Arvioimalla tulevia hintoja käyttäjät voivat päättää, milloin he ostavat, myyvät tai pitävät hallussaan tiettyä kryptovaluuttaa.

Riskienarviointi: Mahdollisten hinnanmuutosten ymmärtäminen auttaa sijoittajia arvioimaan tiettyyn kryptokohteeseen liittyvää riskiä. Tämä on välttämätöntä mahdollisten tappioiden hallitsemiseksi ja lieventämiseksi.

Markkina-analyysi: Ennusteet sisältävät usein markkinatrendien, uutisten ja historiallisten tietojen analysoinnin. Tämä kattava analyysi auttaa sijoittajia ymmärtämään markkinoiden dynamiikkaa ja hinnanmuutoksiin vaikuttavia tekijöitä.

Salkun hajauttaminen: ennustamalla, mitkä kryptovaluutat voivat menestyä hyvin, sijoittajat voivat hajauttaa salkkuaan vastaavasti ja hajauttaa riskin eri varallisuuseriin.

Pitkän aikavälin suunnittelu: pitkän aikavälin voittoja etsivät sijoittajat luottavat ennusteisiin tunnistaessaan kryptovaluuttoja, joilla on tulevan kasvun potentiaalia.

Psykologinen valmius: mahdollisten hintaskenaarioiden tunteminen valmistaa sijoittajia emotionaalisesti ja taloudellisesti markkinoiden epävakauteen.

Yhteisön sitouttaminen: kryptohintaennusteet herättävät usein keskustelua sijoittajayhteisössä, mikä johtaa laajempaan ymmärrykseen ja yhteiseen tietoon perustuvaan näkemykseen markkinatrendeistä.

Usein kysytyt kysymykset (UKK): Kannattaako LION-rahakkeisiin sijoittaa nyt? Ennusteidesi mukaan LION saavuttaa hinnan -- undefined , joten se on harkitsemisen arvoinen rahake. Mikä on LION-rahakkeiden ensi kuun hintaennuste? The Lion (LION) -hintaennustetyökalun mukaan LION-rahakkeiden ennustettu hinta saavuttaa arvon -- undefined . Paljonko yksi LION maksaa vuonna 2026? 1 The Lion (LION) -rahakkeen hinta tänään on $0.004431 . Yllä olevan ennustusmoduulin mukaan LION-rahakkeiden hinta kasvaa 0.00% ja saavuttaa arvon -- vuonna 2026. Mikä on ennustettu hinta LION-rahakkeille vuonna 2027? The Lion (LION) -rahakkeiden hinnan ennustetaan nousevan 0.00% vuosittain saavuttaen hinnan -- 1 LION-rahakkeelle vuoteen 2027 mennessä. Mikä on LION-rahakkeiden arvioitu tavoitehinta vuodelle 2028? Hintaennusteesi mukaan The Lion (LION) tulee kasvamaan 0.00% ja sen arvioitu tavoitehinta on -- vuonna 2028. Mikä on LION-rahakkeiden arvioitu tavoitehinta vuodelle 2029? Hintaennusteesi mukaan The Lion (LION) tulee kasvamaan 0.00% ja sen arvioitu tavoitehinta on -- vuonna 2029. Paljonko yksi LION maksaa vuonna 2030? 1 The Lion (LION) -rahakkeen hinta tänään on $0.004431 . Yllä olevan ennustusmoduulin mukaan LION-rahakkeiden hinta kasvaa 0.00% ja saavuttaa arvon -- vuonna 2030. Mikä on LION-rahakkeiden hintaennuste vuodelle 2040? The Lion (LION) -rahakkeiden hinnan ennustetaan nousevan 0.00% vuosittain saavuttaen hinnan -- 1 LION-rahakkeelle vuoteen 2040 mennessä.