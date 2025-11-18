LightningBitcoin (LBTC1) -rahakkeiden hintaennuste (USD)

Hanki LightningBitcoin-rahakkeiden hintaennusteita vuosille 2026, 2027, 2028, 2030 ja muille. Ennusta, kuinka paljon LBTC1 kasvaa seuraavan viiden vuoden tai pidemmän ajan kuluessa. Ennusta tulevat hintaskenaariot välittömästi markkinatrendien ja -tunnelman perusteella.

Anna luku väliltä -100 ja 1 000 ennustaaksesi LightningBitcoin-rahakkeiden hinnan
%

*Vastuuvapauslauseke: Kaikki hintaennusteet perustuvat käyttäjän antamiin tietoihin.

LightningBitcoin-hintaennuste
$0.05139
-1.03%
USD
Todellinen
Ennuste
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-11-18 00:47:00 (UTC+8)

LightningBitcoin-hintaennuste vuosille 2025–2050 (USD)

LightningBitcoin (LBTC1) -hintaennuste vuodelle 2025 (tälle vuodelle)

Ennusteesi perusteella LightningBitcoin saattaa kasvaa 0.00%. Se saattaa saavuttaa treidaushinnan $ 0.05139 vuonna 2025.

LightningBitcoin (LBTC1) -hintaennuste vuodelle 2026 (ensi vuodelle)

Ennusteesi perusteella LightningBitcoin saattaa kasvaa 5.00%. Se saattaa saavuttaa treidaushinnan $ 0.053959 vuonna 2026.

LightningBitcoin (LBTC1) -hintaennuste vuodelle 2027 (2 vuoden kuluttua)

Hintaennustemoduulin mukaan LBTC1-rahakkeen ennustettu vuoden 2027 tuleva hinta on $ 0.056657 10.25% kasvuvauhdilla.

LightningBitcoin (LBTC1) -hintaennuste vuodelle 2028 (3 vuoden kuluttua)

Hintaennustemoduulin mukaan LBTC1-rahakkeen ennustettu vuoden 2028 tuleva hinta on $ 0.059490 15.76% kasvuvauhdilla.

LightningBitcoin (LBTC1) -hintaennuste vuodelle 2029 (4 vuoden kuluttua)

Yllä olevan hintaennustemoduulin mukaisesti LBTC1-rahakkeiden vuoden 2029 tavoitehinta on $ 0.062464 ja kasvuvauhti 21.55%.

LightningBitcoin (LBTC1) -hintaennuste vuodelle 2030 (5 vuoden kuluttua)

Yllä olevan hintaennustemoduulin mukaisesti LBTC1-rahakkeiden vuoden 2030 tavoitehinta on $ 0.065588 ja kasvuvauhti 27.63%.

LightningBitcoin (LBTC1) -hintaennuste vuodelle 2040 (15 vuoden kuluttua)

Vuonna 2040 LightningBitcoin-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 107.89%. Se voi saavuttaa treidaushinnan $ 0.106836.

LightningBitcoin (LBTC1) -hintaennuste vuodelle 2050 (25 vuoden kuluttua)

Vuonna 2050 LightningBitcoin-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 238.64%. Se voi saavuttaa treidaushinnan $ 0.174024.

Vuosi
Hinta
Kasvu
  • 2025
    $ 0.05139
    0.00%
  • 2026
    $ 0.053959
    5.00%
  • 2027
    $ 0.056657
    10.25%
  • 2028
    $ 0.059490
    15.76%
  • 2029
    $ 0.062464
    21.55%
  • 2030
    $ 0.065588
    27.63%
  • 2031
    $ 0.068867
    34.01%
  • 2032
    $ 0.072310
    40.71%
Vuosi
Hinta
Kasvu
  • 2033
    $ 0.075926
    47.75%
  • 2034
    $ 0.079722
    55.13%
  • 2035
    $ 0.083708
    62.89%
  • 2036
    $ 0.087894
    71.03%
  • 2037
    $ 0.092289
    79.59%
  • 2038
    $ 0.096903
    88.56%
  • 2039
    $ 0.101748
    97.99%
  • 2040
    $ 0.106836
    107.89%
Näytä lisää

Lyhyen aikavälin LightningBitcoin-hintaennuste tälle päivälle, huomiselle, tälle viikolle ja 30 seuraavalle päivälle

Päivämäärä
Hintaennuste
Kasvu
  • November 18, 2025(Tänään)
    $ 0.05139
    0.00%
  • November 19, 2025(Huomenna)
    $ 0.051397
    0.01%
  • November 25, 2025(Tällä viikolla)
    $ 0.051439
    0.10%
  • December 18, 2025(30 päivää)
    $ 0.051601
    0.41%
LightningBitcoin (LBTC1) -hintaennuste tänään

LBTC1-rahakkeiden ennustettu hinta November 18, 2025(Tänään) on $0.05139. Tämä ennuste heijastaa ilmoitetun kasvuprosentin laskettua tulosta ja antaa käyttäjille tilannekuvan tämän päivän mahdollisista hintojen muutoksista.

LightningBitcoin (LBTC1) -hintaennuste huomiselle

Hintaennuste November 19, 2025(Huomenna) LBTC1-rahakkeille, käyttäen 5%:n vuotuista kasvua, on $0.051397. Nämä tulokset tarjoavat arvioidun näkymän rahakkeen arvolle valittujen parametrien perusteella.

LightningBitcoin (LBTC1) -hintaennuste tälle viikolle

November 25, 2025(Tällä viikolla) mennessä hintaennuste LBTC1-rahakkeille, käyttäen 5%:n vuotuista kasvua, on $0.051439. Tämä viikoittainen ennuste on laskettu saman kasvuprosentin perusteella, jotta se antaa käsityksen mahdollisista hintatrendeistä tulevina päivinä.

LightningBitcoin (LBTC1) -hintaennuste 30 päivälle

Katsottaessa 30 päivää eteenpäin LBTC1-rahakkeiden arvioitu hinta on $0.051601. Tämä ennuste on johdettu käyttämällä 5%:n vuotuista kasvua sen arvioimiseksi, mikä rahakkeen arvo voisi olla kuukauden kuluttua.

LightningBitcoin-rahakkeiden nykyiset hintatilastot

$ 0.05139
-1.03%

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

0.00
0.00 0.00

$ 55.30K
$ 55.30K$ 55.30K

--

LBTC1-rahakkeiden viimeisin hinta on $ 0.05139. Sen 24 tunnin muutos on -1.03%, ja 24 tunnin treidausvolyymi $ 55.30K.
Lisäksi LBTC1-rahakkeiden liikkeessä oleva tarjonta on 0.00 ja sen markkina-arvo on $ 0.00.

Kuinka LightningBitcoin (LBTC1) -rahakkeita ostetaan

Yritätkö ostaa LBTC1-rahakkeita? Voit nyt ostaa LBTC1-rahakkeita luottokortilla, tilisiirrolla, P2P:llä ja monilla muilla maksutavoilla. Opi ostamaan LightningBitcoin-rahakkeita ja aloita MEXCissä nyt!

Opi ostamaan LBTC1-rahakkeita nyt

Historiallinen LightningBitcoin-hinta

Viimeisimpien LightningBitcoin-live-hintasivulta kerättyjen tietojen mukaan LightningBitcoin-rahakkeiden tämänhetkinen hinta on 0.0513USD. LightningBitcoin-rahakkeiden (LBTC1) kierrossa oleva tarjonta on 0.00 LBTC1, jolloin sen markkina-arvo on $0.00.

Kausi
Muuta(%)
Muuta(USD)
Korkea
Matala
  • 24 tuntia
    -0.01%
    $ -0.000670
    $ 0.05269
    $ 0.05129
  • 7 päivää
    -0.04%
    $ -0.002559
    $ 0.059
    $ 0.05129
  • 30 päivää
    0.02%
    $ 0.001239
    $ 0.07285
    $ 0.0442
24 tunnin suorituskyky

Viimeisen 24 tunnin aikana LightningBitcoin-rahakkeiden hinta on muuttunut $-0.000670, mikä kuvastaa -0.01% arvon muutosta.

7 päivän suorituskyky

Viimeisen 7 päivän aikana LightningBitcoin-rahakkeiden hinta oli ylimmillään $0.059 ja alimmillaan $0.05129. Sen hinta on muuttunut -0.04%. Tämä viimeaikainen trendi esittelee LBTC1-rahakkeiden potentiaalia liikkua edelleen markkinoilla.

30 päivän suorituskyky

Viimeisen kuukauden aikana LightningBitcoin-rahakkeiden hinta on muuttunut 0.02%, joka heijastaa noin $0.001239 arvonmuutosta. Tämä viittaa siihen, että LBTC1-rahakkeiden hinta saattaa muuttua lähitulevaisuudessa lisää.

Tarkista LightningBitcoin-rahakkeiden täydellinen hintahistoria nähdäksesi yksityiskohtaiset trendit MEXCissä

Näytä koko LBTC1-rahakkeiden hintahistoria

Kuinka LightningBitcoin (LBTC1) -rahakkeiden hinnanennustusmoduuli toimii?

LightningBitcoin-rahakkeiden hinnanennustusmoduuli on käyttäjäystävällinen työkalu, joka on suunniteltu auttamaan sinua arvioimaan mahdollisia tulevia LBTC1-hintoja omien kasvuoletustesi perusteella. Olitpa kokenut treidaaja tai utelias sijoittaja, tämä moduuli tarjoaa yksinkertaisen ja interaktiivisen tavan ennustaa rahakkeen tuleva arvo.

1. Anna kasvuennustuksesi

Aloita antamalla haluamasi kasvuprosentti, joka voi olla joko positiivinen tai negatiivinen markkinanäkymistäsi riippuen. Tämä saattaa heijastaa LightningBitcoin-rahakkeisiin liittyviä odotuksiasi seuraavalle vuodelle, viidelle vuodelle tai jopa vuosikymmeniä eteenpäin.

2. Laske tulevaisuuden hinta

Kun olet antanut kasvunopeuden, napsauta Laske-painiketta. Moduuli laskee LBTC1-rahakkeille välittömästi ennustetun tulevan hinnan, jolloin saat selkeän kuvan siitä, kuinka ennustuksesi vaikuttaa rahakkeen arvoon ajan myötä.

3. Tutustu erilaisiin skenaarioihin

Voit kokeilla erilaisia kasvuvauhteja nähdäksesi, kuinka erilaiset markkinaolosuhteet voivat vaikuttaa LightningBitcoin-rahakkeiden hintaan. Tämän joustavuuden avulla voit analysoida sekä optimistisia että konservatiivisia ennusteita, mikä auttaa sinua tekemään tietoisempia päätöksiä.

4. Käyttäjien mieliala ja yhteisön tiedot

Moduuliin sisältyy myös käyttäjien mielipidetiedot, joiden avulla voit verrata ennusteitasi muiden käyttäjien ennusteisiin. Nämä yhdistetyt tiedot tarjoavat arvokkaita näkemyksiä siitä, miten yhteisö näkee LBTC1-rahakkeiden tulevaisuuden.

Hintaennusteen tekniset indikaattorit

Ennusteen tarkkuuden parantamiseksi moduuli hyödyntää erilaisia teknisiä indikaattoreita ja markkinatietoja. Näitä ovat:

Exponential Moving Averages (EMA): Auttaa seuraamaan rahakkeen hintatrendiä tasoittamalla vaihteluita ja tarjoamalla käsityksen mahdollisista trendin käänteistä.

Bollinger Bands: Mittaa markkinoiden volatiliteettia ja tunnistaa mahdolliset yliostetut tai ylimyydyt tilanteet.

Relative Strength Index (RSI): Arvioi LBTC1-rahakkeiden vauhtia sen määrittämiseksi, onko se nousu- vai laskuvaiheessa.

Moving Average Convergence Divergence (MACD): Arvioi hintaliikkeiden voimakkuutta ja suuntaa mahdollisten tulo- ja poistumispisteiden tunnistamiseksi. Yhdistämällä nämä indikaattorit reaaliaikaisiin markkinatietoihin moduuli tarjoaa dynaamisen hintaennusteen, joka auttaa sinua saamaan syvempiä näkemyksiä LightningBitcoin-rahakkeiden tulevaisuudesta.

Miksi LBTC1-rahakkeiden hinnan ennustaminen on tärkeää?

LBTC1-hintaennusteet ovat tärkeitä useista syistä, ja sijoittajat käyttävät niitä eri tarkoituksiin:

Sijoitusstrategian kehittäminen: Ennusteet auttavat sijoittajia laatimaan strategioita. Arvioimalla tulevia hintoja käyttäjät voivat päättää, milloin he ostavat, myyvät tai pitävät hallussaan tiettyä kryptovaluuttaa.

Riskienarviointi: Mahdollisten hinnanmuutosten ymmärtäminen auttaa sijoittajia arvioimaan tiettyyn kryptokohteeseen liittyvää riskiä. Tämä on välttämätöntä mahdollisten tappioiden hallitsemiseksi ja lieventämiseksi.

Markkina-analyysi: Ennusteet sisältävät usein markkinatrendien, uutisten ja historiallisten tietojen analysoinnin. Tämä kattava analyysi auttaa sijoittajia ymmärtämään markkinoiden dynamiikkaa ja hinnanmuutoksiin vaikuttavia tekijöitä.

Salkun hajauttaminen: ennustamalla, mitkä kryptovaluutat voivat menestyä hyvin, sijoittajat voivat hajauttaa salkkuaan vastaavasti ja hajauttaa riskin eri varallisuuseriin.

Pitkän aikavälin suunnittelu: pitkän aikavälin voittoja etsivät sijoittajat luottavat ennusteisiin tunnistaessaan kryptovaluuttoja, joilla on tulevan kasvun potentiaalia.

Psykologinen valmius: mahdollisten hintaskenaarioiden tunteminen valmistaa sijoittajia emotionaalisesti ja taloudellisesti markkinoiden epävakauteen.

Yhteisön sitouttaminen: kryptohintaennusteet herättävät usein keskustelua sijoittajayhteisössä, mikä johtaa laajempaan ymmärrykseen ja yhteiseen tietoon perustuvaan näkemykseen markkinatrendeistä.

Usein kysytyt kysymykset (UKK):

Kannattaako LBTC1-rahakkeisiin sijoittaa nyt?
Ennusteidesi mukaan LBTC1 saavuttaa hinnan -- undefined, joten se on harkitsemisen arvoinen rahake.
Mikä on LBTC1-rahakkeiden ensi kuun hintaennuste?
LightningBitcoin (LBTC1) -hintaennustetyökalun mukaan LBTC1-rahakkeiden ennustettu hinta saavuttaa arvon -- undefined.
Paljonko yksi LBTC1 maksaa vuonna 2026?
1 LightningBitcoin (LBTC1) -rahakkeen hinta tänään on $0.05139. Yllä olevan ennustusmoduulin mukaan LBTC1-rahakkeiden hinta kasvaa 0.00% ja saavuttaa arvon -- vuonna 2026.
Mikä on ennustettu hinta LBTC1-rahakkeille vuonna 2027?
LightningBitcoin (LBTC1) -rahakkeiden hinnan ennustetaan nousevan 0.00% vuosittain saavuttaen hinnan -- 1 LBTC1-rahakkeelle vuoteen 2027 mennessä.
Mikä on LBTC1-rahakkeiden arvioitu tavoitehinta vuodelle 2028?
Hintaennusteesi mukaan LightningBitcoin (LBTC1) tulee kasvamaan 0.00% ja sen arvioitu tavoitehinta on -- vuonna 2028.
Mikä on LBTC1-rahakkeiden arvioitu tavoitehinta vuodelle 2029?
Hintaennusteesi mukaan LightningBitcoin (LBTC1) tulee kasvamaan 0.00% ja sen arvioitu tavoitehinta on -- vuonna 2029.
Paljonko yksi LBTC1 maksaa vuonna 2030?
1 LightningBitcoin (LBTC1) -rahakkeen hinta tänään on $0.05139. Yllä olevan ennustusmoduulin mukaan LBTC1-rahakkeiden hinta kasvaa 0.00% ja saavuttaa arvon -- vuonna 2030.
Mikä on LBTC1-rahakkeiden hintaennuste vuodelle 2040?
LightningBitcoin (LBTC1) -rahakkeiden hinnan ennustetaan nousevan 0.00% vuosittain saavuttaen hinnan -- 1 LBTC1-rahakkeelle vuoteen 2040 mennessä.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-11-18 00:47:00 (UTC+8)

Vastuuvapauslauseke

Kryptojen ennustesivuilla julkaistu sisältö perustuu MEXC-käyttäjien ja/tai muiden kolmansien osapuolien meille toimittamiin tietoihin ja palautteeseen. Sisältö esitetään sinulle ”sellaisenaan” vain tiedonanto- ja havainnollistamistarkoituksessa ilman minkäänlaista lupausta tai takuuta. On tärkeää huomata, että esitetyt hintaennusteet eivät välttämättä ole tarkkoja, eikä niitä pidä käsitellä sellaisina. Tulevat hinnat voivat poiketa merkittävästi esitetyistä ennusteista, eikä niihin kannata luottaa sijoituspäätöksiä tehtäessä.

Lisäksi tätä sisältöä ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi, eikä sen ole tarkoitus suositella minkään tietyn tuotteen tai palvelun ostamista. MEXC ei ole millään tavalla vastuussa sinulle mistään tappioista, joita sinulle saattaa aiheutua kryptojen hintaennustesivuillamme julkaistuun sisältöön viittaamisesta, sen käyttämisestä ja/tai siihen luottamisesta. On tärkeää tiedostaa, että digitaalisten varallisuuserien hintoihin liittyy suuri markkinariski ja hintavaihtelu. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, eikä alun perin sijoitetun summan takaisin saamisesta ole takeita. Viime kädessä olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi, eikä MEXC ole vastuussa mahdollisista tappioistasi. Muista, että aiempi tuotto ei ole ennusta luotettavasti tulevaa tuotonkehitystä. Sinun tulisi sijoittaa vain tuotteisiin, jotka tunnet ja joihin liittyvät riskit ymmärrät. Harkitse huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvottele riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä.