KLK Foundation (KLK) -rahakkeiden hintaennuste (USD)

Hanki KLK Foundation-rahakkeiden hintaennusteita vuosille 2026, 2027, 2028, 2030 ja muille. Ennusta, kuinka paljon KLK kasvaa seuraavan viiden vuoden tai pidemmän ajan kuluessa. Ennusta tulevat hintaskenaariot välittömästi markkinatrendien ja -tunnelman perusteella.

Anna luku väliltä -100 ja 1 000 ennustaaksesi KLK Foundation-rahakkeiden hinnan
%

*Vastuuvapauslauseke: Kaikki hintaennusteet perustuvat käyttäjän antamiin tietoihin.

KLK Foundation-hintaennuste
$0.4175
-0.14%
USD
Todellinen
Ennuste
KLK Foundation-hintaennuste vuosille 2025–2050 (USD)

KLK Foundation (KLK) -hintaennuste vuodelle 2025 (tälle vuodelle)

Ennusteesi perusteella KLK Foundation saattaa kasvaa 0.00%. Se saattaa saavuttaa treidaushinnan $ 0.4175 vuonna 2025.

KLK Foundation (KLK) -hintaennuste vuodelle 2026 (ensi vuodelle)

Ennusteesi perusteella KLK Foundation saattaa kasvaa 5.00%. Se saattaa saavuttaa treidaushinnan $ 0.438375 vuonna 2026.

KLK Foundation (KLK) -hintaennuste vuodelle 2027 (2 vuoden kuluttua)

Hintaennustemoduulin mukaan KLK-rahakkeen ennustettu vuoden 2027 tuleva hinta on $ 0.460293 10.25% kasvuvauhdilla.

KLK Foundation (KLK) -hintaennuste vuodelle 2028 (3 vuoden kuluttua)

Hintaennustemoduulin mukaan KLK-rahakkeen ennustettu vuoden 2028 tuleva hinta on $ 0.483308 15.76% kasvuvauhdilla.

KLK Foundation (KLK) -hintaennuste vuodelle 2029 (4 vuoden kuluttua)

Yllä olevan hintaennustemoduulin mukaisesti KLK-rahakkeiden vuoden 2029 tavoitehinta on $ 0.507473 ja kasvuvauhti 21.55%.

KLK Foundation (KLK) -hintaennuste vuodelle 2030 (5 vuoden kuluttua)

Yllä olevan hintaennustemoduulin mukaisesti KLK-rahakkeiden vuoden 2030 tavoitehinta on $ 0.532847 ja kasvuvauhti 27.63%.

KLK Foundation (KLK) -hintaennuste vuodelle 2040 (15 vuoden kuluttua)

Vuonna 2040 KLK Foundation-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 107.89%. Se voi saavuttaa treidaushinnan $ 0.867952.

KLK Foundation (KLK) -hintaennuste vuodelle 2050 (25 vuoden kuluttua)

Vuonna 2050 KLK Foundation-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 238.64%. Se voi saavuttaa treidaushinnan $ 1.4138.

Vuosi
Hinta
Kasvu
  • 2025
    $ 0.4175
    0.00%
  • 2026
    $ 0.438375
    5.00%
  • 2027
    $ 0.460293
    10.25%
  • 2028
    $ 0.483308
    15.76%
  • 2029
    $ 0.507473
    21.55%
  • 2030
    $ 0.532847
    27.63%
  • 2031
    $ 0.559489
    34.01%
  • 2032
    $ 0.587464
    40.71%
Vuosi
Hinta
Kasvu
  • 2033
    $ 0.616837
    47.75%
  • 2034
    $ 0.647679
    55.13%
  • 2035
    $ 0.680063
    62.89%
  • 2036
    $ 0.714066
    71.03%
  • 2037
    $ 0.749770
    79.59%
  • 2038
    $ 0.787258
    88.56%
  • 2039
    $ 0.826621
    97.99%
  • 2040
    $ 0.867952
    107.89%
Lyhyen aikavälin KLK Foundation-hintaennuste tälle päivälle, huomiselle, tälle viikolle ja 30 seuraavalle päivälle

Päivämäärä
Hintaennuste
Kasvu
  • November 18, 2025(Tänään)
    $ 0.4175
    0.00%
  • November 19, 2025(Huomenna)
    $ 0.417557
    0.01%
  • November 25, 2025(Tällä viikolla)
    $ 0.417900
    0.10%
  • December 18, 2025(30 päivää)
    $ 0.419215
    0.41%
KLK Foundation (KLK) -hintaennuste tänään

KLK-rahakkeiden ennustettu hinta November 18, 2025(Tänään) on $0.4175. Tämä ennuste heijastaa ilmoitetun kasvuprosentin laskettua tulosta ja antaa käyttäjille tilannekuvan tämän päivän mahdollisista hintojen muutoksista.

KLK Foundation (KLK) -hintaennuste huomiselle

Hintaennuste November 19, 2025(Huomenna) KLK-rahakkeille, käyttäen 5%:n vuotuista kasvua, on $0.417557. Nämä tulokset tarjoavat arvioidun näkymän rahakkeen arvolle valittujen parametrien perusteella.

KLK Foundation (KLK) -hintaennuste tälle viikolle

November 25, 2025(Tällä viikolla) mennessä hintaennuste KLK-rahakkeille, käyttäen 5%:n vuotuista kasvua, on $0.417900. Tämä viikoittainen ennuste on laskettu saman kasvuprosentin perusteella, jotta se antaa käsityksen mahdollisista hintatrendeistä tulevina päivinä.

KLK Foundation (KLK) -hintaennuste 30 päivälle

Katsottaessa 30 päivää eteenpäin KLK-rahakkeiden arvioitu hinta on $0.419215. Tämä ennuste on johdettu käyttämällä 5%:n vuotuista kasvua sen arvioimiseksi, mikä rahakkeen arvo voisi olla kuukauden kuluttua.

KLK Foundation-rahakkeiden nykyiset hintatilastot

$ 0.4175
-0.13%

$ 41.73M
100.00M
$ 687.92K
--

KLK-rahakkeiden viimeisin hinta on $ 0.4175. Sen 24 tunnin muutos on -0.14%, ja 24 tunnin treidausvolyymi $ 687.92K.
Lisäksi KLK-rahakkeiden liikkeessä oleva tarjonta on 100.00M ja sen markkina-arvo on $ 41.73M.

Kuinka KLK Foundation (KLK) -rahakkeita ostetaan

Yritätkö ostaa KLK-rahakkeita? Voit nyt ostaa KLK-rahakkeita luottokortilla, tilisiirrolla, P2P:llä ja monilla muilla maksutavoilla. Opi ostamaan KLK Foundation-rahakkeita ja aloita MEXCissä nyt!

Opi ostamaan KLK-rahakkeita nyt

Historiallinen KLK Foundation-hinta

Viimeisimpien KLK Foundation-live-hintasivulta kerättyjen tietojen mukaan KLK Foundation-rahakkeiden tämänhetkinen hinta on 0.4173USD. KLK Foundation-rahakkeiden (KLK) kierrossa oleva tarjonta on 0.00 KLK, jolloin sen markkina-arvo on $41.73M.

Kausi
Muuta(%)
Muuta(USD)
Korkea
Matala
  • 24 tuntia
    -0.01%
    $ -0.008399
    $ 0.4301
    $ 0.4145
  • 7 päivää
    -0.06%
    $ -0.028499
    $ 0.4506
    $ 0.4145
  • 30 päivää
    -0.10%
    $ -0.048499
    $ 0.5
    $ 0.4145
24 tunnin suorituskyky

Viimeisen 24 tunnin aikana KLK Foundation-rahakkeiden hinta on muuttunut $-0.008399, mikä kuvastaa -0.01% arvon muutosta.

7 päivän suorituskyky

Viimeisen 7 päivän aikana KLK Foundation-rahakkeiden hinta oli ylimmillään $0.4506 ja alimmillaan $0.4145. Sen hinta on muuttunut -0.06%. Tämä viimeaikainen trendi esittelee KLK-rahakkeiden potentiaalia liikkua edelleen markkinoilla.

30 päivän suorituskyky

Viimeisen kuukauden aikana KLK Foundation-rahakkeiden hinta on muuttunut -0.10%, joka heijastaa noin $-0.048499 arvonmuutosta. Tämä viittaa siihen, että KLK-rahakkeiden hinta saattaa muuttua lähitulevaisuudessa lisää.

Tarkista KLK Foundation-rahakkeiden täydellinen hintahistoria nähdäksesi yksityiskohtaiset trendit MEXCissä

Näytä koko KLK-rahakkeiden hintahistoria

Kuinka KLK Foundation (KLK) -rahakkeiden hinnanennustusmoduuli toimii?

KLK Foundation-rahakkeiden hinnanennustusmoduuli on käyttäjäystävällinen työkalu, joka on suunniteltu auttamaan sinua arvioimaan mahdollisia tulevia KLK-hintoja omien kasvuoletustesi perusteella. Olitpa kokenut treidaaja tai utelias sijoittaja, tämä moduuli tarjoaa yksinkertaisen ja interaktiivisen tavan ennustaa rahakkeen tuleva arvo.

1. Anna kasvuennustuksesi

Aloita antamalla haluamasi kasvuprosentti, joka voi olla joko positiivinen tai negatiivinen markkinanäkymistäsi riippuen. Tämä saattaa heijastaa KLK Foundation-rahakkeisiin liittyviä odotuksiasi seuraavalle vuodelle, viidelle vuodelle tai jopa vuosikymmeniä eteenpäin.

2. Laske tulevaisuuden hinta

Kun olet antanut kasvunopeuden, napsauta Laske-painiketta. Moduuli laskee KLK-rahakkeille välittömästi ennustetun tulevan hinnan, jolloin saat selkeän kuvan siitä, kuinka ennustuksesi vaikuttaa rahakkeen arvoon ajan myötä.

3. Tutustu erilaisiin skenaarioihin

Voit kokeilla erilaisia kasvuvauhteja nähdäksesi, kuinka erilaiset markkinaolosuhteet voivat vaikuttaa KLK Foundation-rahakkeiden hintaan. Tämän joustavuuden avulla voit analysoida sekä optimistisia että konservatiivisia ennusteita, mikä auttaa sinua tekemään tietoisempia päätöksiä.

4. Käyttäjien mieliala ja yhteisön tiedot

Moduuliin sisältyy myös käyttäjien mielipidetiedot, joiden avulla voit verrata ennusteitasi muiden käyttäjien ennusteisiin. Nämä yhdistetyt tiedot tarjoavat arvokkaita näkemyksiä siitä, miten yhteisö näkee KLK-rahakkeiden tulevaisuuden.

Hintaennusteen tekniset indikaattorit

Ennusteen tarkkuuden parantamiseksi moduuli hyödyntää erilaisia teknisiä indikaattoreita ja markkinatietoja. Näitä ovat:

Exponential Moving Averages (EMA): Auttaa seuraamaan rahakkeen hintatrendiä tasoittamalla vaihteluita ja tarjoamalla käsityksen mahdollisista trendin käänteistä.

Bollinger Bands: Mittaa markkinoiden volatiliteettia ja tunnistaa mahdolliset yliostetut tai ylimyydyt tilanteet.

Relative Strength Index (RSI): Arvioi KLK-rahakkeiden vauhtia sen määrittämiseksi, onko se nousu- vai laskuvaiheessa.

Moving Average Convergence Divergence (MACD): Arvioi hintaliikkeiden voimakkuutta ja suuntaa mahdollisten tulo- ja poistumispisteiden tunnistamiseksi. Yhdistämällä nämä indikaattorit reaaliaikaisiin markkinatietoihin moduuli tarjoaa dynaamisen hintaennusteen, joka auttaa sinua saamaan syvempiä näkemyksiä KLK Foundation-rahakkeiden tulevaisuudesta.

Miksi KLK-rahakkeiden hinnan ennustaminen on tärkeää?

KLK-hintaennusteet ovat tärkeitä useista syistä, ja sijoittajat käyttävät niitä eri tarkoituksiin:

Sijoitusstrategian kehittäminen: Ennusteet auttavat sijoittajia laatimaan strategioita. Arvioimalla tulevia hintoja käyttäjät voivat päättää, milloin he ostavat, myyvät tai pitävät hallussaan tiettyä kryptovaluuttaa.

Riskienarviointi: Mahdollisten hinnanmuutosten ymmärtäminen auttaa sijoittajia arvioimaan tiettyyn kryptokohteeseen liittyvää riskiä. Tämä on välttämätöntä mahdollisten tappioiden hallitsemiseksi ja lieventämiseksi.

Markkina-analyysi: Ennusteet sisältävät usein markkinatrendien, uutisten ja historiallisten tietojen analysoinnin. Tämä kattava analyysi auttaa sijoittajia ymmärtämään markkinoiden dynamiikkaa ja hinnanmuutoksiin vaikuttavia tekijöitä.

Salkun hajauttaminen: ennustamalla, mitkä kryptovaluutat voivat menestyä hyvin, sijoittajat voivat hajauttaa salkkuaan vastaavasti ja hajauttaa riskin eri varallisuuseriin.

Pitkän aikavälin suunnittelu: pitkän aikavälin voittoja etsivät sijoittajat luottavat ennusteisiin tunnistaessaan kryptovaluuttoja, joilla on tulevan kasvun potentiaalia.

Psykologinen valmius: mahdollisten hintaskenaarioiden tunteminen valmistaa sijoittajia emotionaalisesti ja taloudellisesti markkinoiden epävakauteen.

Yhteisön sitouttaminen: kryptohintaennusteet herättävät usein keskustelua sijoittajayhteisössä, mikä johtaa laajempaan ymmärrykseen ja yhteiseen tietoon perustuvaan näkemykseen markkinatrendeistä.

Usein kysytyt kysymykset (UKK):

Kannattaako KLK-rahakkeisiin sijoittaa nyt?
Ennusteidesi mukaan KLK saavuttaa hinnan -- undefined, joten se on harkitsemisen arvoinen rahake.
Mikä on KLK-rahakkeiden ensi kuun hintaennuste?
KLK Foundation (KLK) -hintaennustetyökalun mukaan KLK-rahakkeiden ennustettu hinta saavuttaa arvon -- undefined.
Paljonko yksi KLK maksaa vuonna 2026?
1 KLK Foundation (KLK) -rahakkeen hinta tänään on $0.4175. Yllä olevan ennustusmoduulin mukaan KLK-rahakkeiden hinta kasvaa 0.00% ja saavuttaa arvon -- vuonna 2026.
Mikä on ennustettu hinta KLK-rahakkeille vuonna 2027?
KLK Foundation (KLK) -rahakkeiden hinnan ennustetaan nousevan 0.00% vuosittain saavuttaen hinnan -- 1 KLK-rahakkeelle vuoteen 2027 mennessä.
Mikä on KLK-rahakkeiden arvioitu tavoitehinta vuodelle 2028?
Hintaennusteesi mukaan KLK Foundation (KLK) tulee kasvamaan 0.00% ja sen arvioitu tavoitehinta on -- vuonna 2028.
Mikä on KLK-rahakkeiden arvioitu tavoitehinta vuodelle 2029?
Hintaennusteesi mukaan KLK Foundation (KLK) tulee kasvamaan 0.00% ja sen arvioitu tavoitehinta on -- vuonna 2029.
Paljonko yksi KLK maksaa vuonna 2030?
1 KLK Foundation (KLK) -rahakkeen hinta tänään on $0.4175. Yllä olevan ennustusmoduulin mukaan KLK-rahakkeiden hinta kasvaa 0.00% ja saavuttaa arvon -- vuonna 2030.
Mikä on KLK-rahakkeiden hintaennuste vuodelle 2040?
KLK Foundation (KLK) -rahakkeiden hinnan ennustetaan nousevan 0.00% vuosittain saavuttaen hinnan -- 1 KLK-rahakkeelle vuoteen 2040 mennessä.
Vastuuvapauslauseke

Kryptojen ennustesivuilla julkaistu sisältö perustuu MEXC-käyttäjien ja/tai muiden kolmansien osapuolien meille toimittamiin tietoihin ja palautteeseen. Sisältö esitetään sinulle ”sellaisenaan” vain tiedonanto- ja havainnollistamistarkoituksessa ilman minkäänlaista lupausta tai takuuta. On tärkeää huomata, että esitetyt hintaennusteet eivät välttämättä ole tarkkoja, eikä niitä pidä käsitellä sellaisina. Tulevat hinnat voivat poiketa merkittävästi esitetyistä ennusteista, eikä niihin kannata luottaa sijoituspäätöksiä tehtäessä.

Lisäksi tätä sisältöä ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi, eikä sen ole tarkoitus suositella minkään tietyn tuotteen tai palvelun ostamista. MEXC ei ole millään tavalla vastuussa sinulle mistään tappioista, joita sinulle saattaa aiheutua kryptojen hintaennustesivuillamme julkaistuun sisältöön viittaamisesta, sen käyttämisestä ja/tai siihen luottamisesta. On tärkeää tiedostaa, että digitaalisten varallisuuserien hintoihin liittyy suuri markkinariski ja hintavaihtelu. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, eikä alun perin sijoitetun summan takaisin saamisesta ole takeita. Viime kädessä olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi, eikä MEXC ole vastuussa mahdollisista tappioistasi. Muista, että aiempi tuotto ei ole ennusta luotettavasti tulevaa tuotonkehitystä. Sinun tulisi sijoittaa vain tuotteisiin, jotka tunnet ja joihin liittyvät riskit ymmärrät. Harkitse huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvottele riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä.