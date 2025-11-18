KLK Foundation (KLK) -rahakkeiden hintaennuste (USD)

Anna luku väliltä -100 ja 1 000 ennustaaksesi KLK Foundation-rahakkeiden hinnan % Laske *Vastuuvapauslauseke: Kaikki hintaennusteet perustuvat käyttäjän antamiin tietoihin. $0.4175 $0.4175 $0.4175 -0.14% USD Todellinen Ennuste KLK Foundation-hintaennuste vuosille 2025–2050 (USD) KLK Foundation (KLK) -hintaennuste vuodelle 2025 (tälle vuodelle) Ennusteesi perusteella KLK Foundation saattaa kasvaa 0.00%. Se saattaa saavuttaa treidaushinnan $ 0.4175 vuonna 2025. KLK Foundation (KLK) -hintaennuste vuodelle 2026 (ensi vuodelle) Ennusteesi perusteella KLK Foundation saattaa kasvaa 5.00%. Se saattaa saavuttaa treidaushinnan $ 0.438375 vuonna 2026. KLK Foundation (KLK) -hintaennuste vuodelle 2027 (2 vuoden kuluttua) Hintaennustemoduulin mukaan KLK-rahakkeen ennustettu vuoden 2027 tuleva hinta on $ 0.460293 10.25% kasvuvauhdilla. KLK Foundation (KLK) -hintaennuste vuodelle 2028 (3 vuoden kuluttua) Hintaennustemoduulin mukaan KLK-rahakkeen ennustettu vuoden 2028 tuleva hinta on $ 0.483308 15.76% kasvuvauhdilla. KLK Foundation (KLK) -hintaennuste vuodelle 2029 (4 vuoden kuluttua) Yllä olevan hintaennustemoduulin mukaisesti KLK-rahakkeiden vuoden 2029 tavoitehinta on $ 0.507473 ja kasvuvauhti 21.55%. KLK Foundation (KLK) -hintaennuste vuodelle 2030 (5 vuoden kuluttua) Yllä olevan hintaennustemoduulin mukaisesti KLK-rahakkeiden vuoden 2030 tavoitehinta on $ 0.532847 ja kasvuvauhti 27.63%. KLK Foundation (KLK) -hintaennuste vuodelle 2040 (15 vuoden kuluttua) Vuonna 2040 KLK Foundation-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 107.89%. Se voi saavuttaa treidaushinnan $ 0.867952. KLK Foundation (KLK) -hintaennuste vuodelle 2050 (25 vuoden kuluttua) Vuonna 2050 KLK Foundation-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 238.64%. Se voi saavuttaa treidaushinnan $ 1.4138. Vuosi Hinta Kasvu 2025 $ 0.4175 0.00%

2026 $ 0.438375 5.00%

2027 $ 0.460293 10.25%

2028 $ 0.483308 15.76%

2029 $ 0.507473 21.55%

2030 $ 0.532847 27.63%

2031 $ 0.559489 34.01%

2032 $ 0.587464 40.71% Vuosi Hinta Kasvu 2033 $ 0.616837 47.75%

2034 $ 0.647679 55.13%

2035 $ 0.680063 62.89%

2036 $ 0.714066 71.03%

2037 $ 0.749770 79.59%

2038 $ 0.787258 88.56%

2039 $ 0.826621 97.99%

2040 $ 0.867952 107.89% Näytä lisää Lyhyen aikavälin KLK Foundation-hintaennuste tälle päivälle, huomiselle, tälle viikolle ja 30 seuraavalle päivälle Päivämäärä Hintaennuste Kasvu November 18, 2025(Tänään) $ 0.4175 0.00%

November 19, 2025(Huomenna) $ 0.417557 0.01%

November 25, 2025(Tällä viikolla) $ 0.417900 0.10%

December 18, 2025(30 päivää) $ 0.419215 0.41% KLK Foundation (KLK) -hintaennuste tänään KLK-rahakkeiden ennustettu hinta November 18, 2025(Tänään) on $0.4175 . Tämä ennuste heijastaa ilmoitetun kasvuprosentin laskettua tulosta ja antaa käyttäjille tilannekuvan tämän päivän mahdollisista hintojen muutoksista. KLK Foundation (KLK) -hintaennuste huomiselle Hintaennuste November 19, 2025(Huomenna) KLK-rahakkeille, käyttäen 5% :n vuotuista kasvua, on $0.417557 . Nämä tulokset tarjoavat arvioidun näkymän rahakkeen arvolle valittujen parametrien perusteella. KLK Foundation (KLK) -hintaennuste tälle viikolle November 25, 2025(Tällä viikolla) mennessä hintaennuste KLK-rahakkeille, käyttäen 5% :n vuotuista kasvua, on $0.417900 . Tämä viikoittainen ennuste on laskettu saman kasvuprosentin perusteella, jotta se antaa käsityksen mahdollisista hintatrendeistä tulevina päivinä. KLK Foundation (KLK) -hintaennuste 30 päivälle Katsottaessa 30 päivää eteenpäin KLK-rahakkeiden arvioitu hinta on $0.419215 . Tämä ennuste on johdettu käyttämällä 5% :n vuotuista kasvua sen arvioimiseksi, mikä rahakkeen arvo voisi olla kuukauden kuluttua.

KLK Foundation-rahakkeiden nykyiset hintatilastot Nykyinen hinta $ 0.4175$ 0.4175 $ 0.4175 Hintamuutos (24 h) -0.13% Markkina-arvo $ 41.73M$ 41.73M $ 41.73M Kierrossa oleva tarjonta 100.00M 100.00M 100.00M Volyymi (24 h) $ 687.92K$ 687.92K $ 687.92K Volyymi (24 h) -- KLK-rahakkeiden viimeisin hinta on $ 0.4175. Sen 24 tunnin muutos on -0.14%, ja 24 tunnin treidausvolyymi $ 687.92K. Lisäksi KLK-rahakkeiden liikkeessä oleva tarjonta on 100.00M ja sen markkina-arvo on $ 41.73M. Näytä KLK-rahakkeiden reaaliaikainen hinta

Historiallinen KLK Foundation-hinta Viimeisimpien KLK Foundation-live-hintasivulta kerättyjen tietojen mukaan KLK Foundation-rahakkeiden tämänhetkinen hinta on 0.4173USD. KLK Foundation-rahakkeiden (KLK) kierrossa oleva tarjonta on 0.00 KLK , jolloin sen markkina-arvo on $41.73M . Kausi Muuta(%) Muuta(USD) Korkea Matala 24 tuntia -0.01% $ -0.008399 $ 0.4301 $ 0.4145

7 päivää -0.06% $ -0.028499 $ 0.4506 $ 0.4145

30 päivää -0.10% $ -0.048499 $ 0.5 $ 0.4145 24 tunnin suorituskyky Viimeisen 24 tunnin aikana KLK Foundation-rahakkeiden hinta on muuttunut $-0.008399 , mikä kuvastaa -0.01% arvon muutosta. 7 päivän suorituskyky Viimeisen 7 päivän aikana KLK Foundation-rahakkeiden hinta oli ylimmillään $0.4506 ja alimmillaan $0.4145 . Sen hinta on muuttunut -0.06% . Tämä viimeaikainen trendi esittelee KLK-rahakkeiden potentiaalia liikkua edelleen markkinoilla. 30 päivän suorituskyky Viimeisen kuukauden aikana KLK Foundation-rahakkeiden hinta on muuttunut -0.10% , joka heijastaa noin $-0.048499 arvonmuutosta. Tämä viittaa siihen, että KLK-rahakkeiden hinta saattaa muuttua lähitulevaisuudessa lisää. Tarkista KLK Foundation-rahakkeiden täydellinen hintahistoria nähdäksesi yksityiskohtaiset trendit MEXCissä Näytä koko KLK-rahakkeiden hintahistoria

Kuinka KLK Foundation (KLK) -rahakkeiden hinnanennustusmoduuli toimii? KLK Foundation-rahakkeiden hinnanennustusmoduuli on käyttäjäystävällinen työkalu, joka on suunniteltu auttamaan sinua arvioimaan mahdollisia tulevia KLK-hintoja omien kasvuoletustesi perusteella. Olitpa kokenut treidaaja tai utelias sijoittaja, tämä moduuli tarjoaa yksinkertaisen ja interaktiivisen tavan ennustaa rahakkeen tuleva arvo. 1. Anna kasvuennustuksesi Aloita antamalla haluamasi kasvuprosentti, joka voi olla joko positiivinen tai negatiivinen markkinanäkymistäsi riippuen. Tämä saattaa heijastaa KLK Foundation-rahakkeisiin liittyviä odotuksiasi seuraavalle vuodelle, viidelle vuodelle tai jopa vuosikymmeniä eteenpäin. 2. Laske tulevaisuuden hinta Kun olet antanut kasvunopeuden, napsauta Laske-painiketta. Moduuli laskee KLK-rahakkeille välittömästi ennustetun tulevan hinnan, jolloin saat selkeän kuvan siitä, kuinka ennustuksesi vaikuttaa rahakkeen arvoon ajan myötä. 3. Tutustu erilaisiin skenaarioihin Voit kokeilla erilaisia kasvuvauhteja nähdäksesi, kuinka erilaiset markkinaolosuhteet voivat vaikuttaa KLK Foundation-rahakkeiden hintaan. Tämän joustavuuden avulla voit analysoida sekä optimistisia että konservatiivisia ennusteita, mikä auttaa sinua tekemään tietoisempia päätöksiä. 4. Käyttäjien mieliala ja yhteisön tiedot Moduuliin sisältyy myös käyttäjien mielipidetiedot, joiden avulla voit verrata ennusteitasi muiden käyttäjien ennusteisiin. Nämä yhdistetyt tiedot tarjoavat arvokkaita näkemyksiä siitä, miten yhteisö näkee KLK-rahakkeiden tulevaisuuden. Hintaennusteen tekniset indikaattorit Ennusteen tarkkuuden parantamiseksi moduuli hyödyntää erilaisia teknisiä indikaattoreita ja markkinatietoja. Näitä ovat: Exponential Moving Averages (EMA): Auttaa seuraamaan rahakkeen hintatrendiä tasoittamalla vaihteluita ja tarjoamalla käsityksen mahdollisista trendin käänteistä. Bollinger Bands: Mittaa markkinoiden volatiliteettia ja tunnistaa mahdolliset yliostetut tai ylimyydyt tilanteet. Relative Strength Index (RSI): Arvioi KLK-rahakkeiden vauhtia sen määrittämiseksi, onko se nousu- vai laskuvaiheessa. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Arvioi hintaliikkeiden voimakkuutta ja suuntaa mahdollisten tulo- ja poistumispisteiden tunnistamiseksi. Yhdistämällä nämä indikaattorit reaaliaikaisiin markkinatietoihin moduuli tarjoaa dynaamisen hintaennusteen, joka auttaa sinua saamaan syvempiä näkemyksiä KLK Foundation-rahakkeiden tulevaisuudesta.

Miksi KLK-rahakkeiden hinnan ennustaminen on tärkeää?

KLK-hintaennusteet ovat tärkeitä useista syistä, ja sijoittajat käyttävät niitä eri tarkoituksiin:

Sijoitusstrategian kehittäminen: Ennusteet auttavat sijoittajia laatimaan strategioita. Arvioimalla tulevia hintoja käyttäjät voivat päättää, milloin he ostavat, myyvät tai pitävät hallussaan tiettyä kryptovaluuttaa.

Riskienarviointi: Mahdollisten hinnanmuutosten ymmärtäminen auttaa sijoittajia arvioimaan tiettyyn kryptokohteeseen liittyvää riskiä. Tämä on välttämätöntä mahdollisten tappioiden hallitsemiseksi ja lieventämiseksi.

Markkina-analyysi: Ennusteet sisältävät usein markkinatrendien, uutisten ja historiallisten tietojen analysoinnin. Tämä kattava analyysi auttaa sijoittajia ymmärtämään markkinoiden dynamiikkaa ja hinnanmuutoksiin vaikuttavia tekijöitä.

Salkun hajauttaminen: ennustamalla, mitkä kryptovaluutat voivat menestyä hyvin, sijoittajat voivat hajauttaa salkkuaan vastaavasti ja hajauttaa riskin eri varallisuuseriin.

Pitkän aikavälin suunnittelu: pitkän aikavälin voittoja etsivät sijoittajat luottavat ennusteisiin tunnistaessaan kryptovaluuttoja, joilla on tulevan kasvun potentiaalia.

Psykologinen valmius: mahdollisten hintaskenaarioiden tunteminen valmistaa sijoittajia emotionaalisesti ja taloudellisesti markkinoiden epävakauteen.

Yhteisön sitouttaminen: kryptohintaennusteet herättävät usein keskustelua sijoittajayhteisössä, mikä johtaa laajempaan ymmärrykseen ja yhteiseen tietoon perustuvaan näkemykseen markkinatrendeistä.

Usein kysytyt kysymykset (UKK): Kannattaako KLK-rahakkeisiin sijoittaa nyt? Ennusteidesi mukaan KLK saavuttaa hinnan -- undefined , joten se on harkitsemisen arvoinen rahake. Mikä on KLK-rahakkeiden ensi kuun hintaennuste? KLK Foundation (KLK) -hintaennustetyökalun mukaan KLK-rahakkeiden ennustettu hinta saavuttaa arvon -- undefined . Paljonko yksi KLK maksaa vuonna 2026? 1 KLK Foundation (KLK) -rahakkeen hinta tänään on $0.4175 . Yllä olevan ennustusmoduulin mukaan KLK-rahakkeiden hinta kasvaa 0.00% ja saavuttaa arvon -- vuonna 2026. Mikä on ennustettu hinta KLK-rahakkeille vuonna 2027? KLK Foundation (KLK) -rahakkeiden hinnan ennustetaan nousevan 0.00% vuosittain saavuttaen hinnan -- 1 KLK-rahakkeelle vuoteen 2027 mennessä. Mikä on KLK-rahakkeiden arvioitu tavoitehinta vuodelle 2028? Hintaennusteesi mukaan KLK Foundation (KLK) tulee kasvamaan 0.00% ja sen arvioitu tavoitehinta on -- vuonna 2028. Mikä on KLK-rahakkeiden arvioitu tavoitehinta vuodelle 2029? Hintaennusteesi mukaan KLK Foundation (KLK) tulee kasvamaan 0.00% ja sen arvioitu tavoitehinta on -- vuonna 2029. Paljonko yksi KLK maksaa vuonna 2030? 1 KLK Foundation (KLK) -rahakkeen hinta tänään on $0.4175 . Yllä olevan ennustusmoduulin mukaan KLK-rahakkeiden hinta kasvaa 0.00% ja saavuttaa arvon -- vuonna 2030. Mikä on KLK-rahakkeiden hintaennuste vuodelle 2040? KLK Foundation (KLK) -rahakkeiden hinnan ennustetaan nousevan 0.00% vuosittain saavuttaen hinnan -- 1 KLK-rahakkeelle vuoteen 2040 mennessä.