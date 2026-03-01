Kindred Labs (KIN) -rahakkeiden hintaennuste (USD)

Anna luku väliltä -100 ja 1 000 ennustaaksesi Kindred Labs-rahakkeiden hinnan % Laske *Vastuuvapauslauseke: Kaikki hintaennusteet perustuvat käyttäjän antamiin tietoihin. $0.03797 $0.03797 $0.03797 -1.11% USD Todellinen Ennuste Kindred Labs-hintaennuste vuodelle 2026–2050 (USD) Kindred Labs (KIN) -hintaennuste vuodelle 2026 (tälle vuodelle) Ennusteesi perusteella Kindred Labs voisi kasvaa 0.00%. Se voi saavuttaa $ 0.03797 treidaushinnan vuonna 2026. Kindred Labs (KIN) -hintaennuste vuodelle 2027 (ensi vuodelle) Ennusteesi perusteella Kindred Labs voisi kasvaa 5.00%. Se voi saavuttaa $ 0.039868 treidaushinnan vuonna 2027. Kindred Labs (KIN) -hintaennuste vuodelle 2028 (2 vuoden kuluttua) Hintaennustemallin mukaan rahakkeen KIN ennustetaan saavuttavan arvon $ 0.041861 vuonna 2028, mikä edustaa 10.25% kasvuvauhtia. Kindred Labs (KIN) -hintaennuste vuodelle 2029 (3 vuoden kuluttua) Hintaennustemallin mukaan rahakkeen KIN ennustetaan saavuttavan arvon $ 0.043955 vuonna 2029, mikä edustaa 15.76% kasvuvauhtia. Kindred Labs (KIN) -hintaennuste vuodelle 2030 (4 vuoden kuluttua) Yllä olevan hintaennustemallin mukaan rahakkeen KIN tavoitehinta on vuonna 2030 $ 0.046152, ja sen arvioitu kasvuvauhti on 21.55%. Kindred Labs (KIN) -hintaennuste vuodelle 2040 (14 vuoden kuluttua) Vuonna 2040 Kindred Labs-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 97.99%. Se voi saavuttaa treidaushinnan $ 0.075178. Kindred Labs (KIN) -hintaennuste vuodelle 2050 (24 vuoden kuluttua) Vuonna 2050 Kindred Labs-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 222.51%. Se voi saavuttaa treidaushinnan $ 0.122457. Vuosi Hinta Kasvu 2026 $ 0.03797 0.00%

2027 $ 0.039868 5.00%

2028 $ 0.041861 10.25%

2029 $ 0.043955 15.76%

2030 $ 0.046152 21.55%

2031 $ 0.048460 27.63%

2032 $ 0.050883 34.01%

2033 $ 0.053427 40.71% Vuosi Hinta Kasvu 2034 $ 0.056098 47.75%

2035 $ 0.058903 55.13%

2036 $ 0.061849 62.89%

2037 $ 0.064941 71.03%

2038 $ 0.068188 79.59%

2039 $ 0.071598 88.56%

2040 $ 0.075178 97.99%

2050 $ 0.122457 222.51% Lyhyen aikavälin Kindred Labs-hintaennuste tälle päivälle, huomiselle, tälle viikolle ja 30 seuraavalle päivälle Päivämäärä Hintaennuste Kasvu March 7, 2026(Tänään) $ 0.03797 0.00%

March 8, 2026(Huomenna) $ 0.037975 0.01%

March 14, 2026(Tällä viikolla) $ 0.038006 0.10%

April 6, 2026(30 päivää) $ 0.038126 0.41% Kindred Labs (KIN) -hintaennuste tänään KIN-rahakkeiden ennustettu hinta March 7, 2026(Tänään) on $0.03797 . Tämä ennuste heijastaa ilmoitetun kasvuprosentin laskettua tulosta ja antaa käyttäjille tilannekuvan tämän päivän mahdollisista hintojen muutoksista. Kindred Labs (KIN) -hintaennuste huomiselle Hintaennuste March 8, 2026(Huomenna) KIN-rahakkeille, käyttäen 5% :n vuotuista kasvua, on $0.037975 . Nämä tulokset tarjoavat arvioidun näkymän rahakkeen arvolle valittujen parametrien perusteella. Kindred Labs (KIN) -hintaennuste tälle viikolle March 14, 2026(Tällä viikolla) mennessä hintaennuste KIN-rahakkeille, käyttäen 5% :n vuotuista kasvua, on $0.038006 . Tämä viikoittainen ennuste on laskettu saman kasvuprosentin perusteella, jotta se antaa käsityksen mahdollisista hintatrendeistä tulevina päivinä. Kindred Labs (KIN) -hintaennuste 30 päivälle Katsottaessa 30 päivää eteenpäin KIN-rahakkeiden arvioitu hinta on $0.038126 . Tämä ennuste on johdettu käyttämällä 5% :n vuotuista kasvua sen arvioimiseksi, mikä rahakkeen arvo voisi olla kuukauden kuluttua.

Kindred Labs-rahakkeiden nykyiset hintatilastot Nykyinen hinta $ 0.03797$ 0.03797 $ 0.03797 Hintamuutos (24 h) -1.11% Markkina-arvo $ 5.58M$ 5.58M $ 5.58M Kierrossa oleva tarjonta 147.19M 147.19M 147.19M Volyymi (24 h) $ 68.71K$ 68.71K $ 68.71K Volyymi (24 h) -- KIN-rahakkeiden viimeisin hinta on $ 0.03797. Sen 24 tunnin muutos on -1.11%, ja 24 tunnin treidausvolyymi $ 68.71K. Lisäksi KIN-rahakkeiden liikkeessä oleva tarjonta on 147.19M ja sen markkina-arvo on $ 5.58M. Näytä KIN-rahakkeiden reaaliaikainen hinta

Historiallinen Kindred Labs-hinta Viimeisimpien Kindred Labs-live-hintasivulta kerättyjen tietojen mukaan Kindred Labs-rahakkeiden tämänhetkinen hinta on 0.0379USD. Kindred Labs-rahakkeiden (KIN) kierrossa oleva tarjonta on 0.00 KIN , jolloin sen markkina-arvo on $5.58M . Kausi Muuta(%) Muuta(USD) Korkea Matala 24 tuntia 0.07% $ 0.002449 $ 0.04057 $ 0.03517

7 päivää 0.67% $ 0.015199 $ 0.0448 $ 0.02173

30 päivää 1.40% $ 0.022129 $ 0.0448 $ 0.01434 24 tunnin suorituskyky Viimeisen 24 tunnin aikana Kindred Labs-rahakkeiden hinta on muuttunut $0.002449 , mikä kuvastaa 0.07% arvon muutosta. 7 päivän suorituskyky Viimeisen 7 päivän aikana Kindred Labs-rahakkeiden hinta oli ylimmillään $0.0448 ja alimmillaan $0.02173 . Sen hinta on muuttunut 0.67% . Tämä viimeaikainen trendi esittelee KIN-rahakkeiden potentiaalia liikkua edelleen markkinoilla. 30 päivän suorituskyky Viimeisen kuukauden aikana Kindred Labs-rahakkeiden hinta on muuttunut 1.40% , joka heijastaa noin $0.022129 arvonmuutosta. Tämä viittaa siihen, että KIN-rahakkeiden hinta saattaa muuttua lähitulevaisuudessa lisää. Tarkista Kindred Labs-rahakkeiden täydellinen hintahistoria nähdäksesi yksityiskohtaiset trendit MEXCissä Näytä koko KIN-rahakkeiden hintahistoria

Kuinka Kindred Labs (KIN) -rahakkeiden hinnanennustusmoduuli toimii? Kindred Labs-rahakkeiden hinnanennustusmoduuli on käyttäjäystävällinen työkalu, joka on suunniteltu auttamaan sinua arvioimaan mahdollisia tulevia KIN-hintoja omien kasvuoletustesi perusteella. Olitpa kokenut treidaaja tai utelias sijoittaja, tämä moduuli tarjoaa yksinkertaisen ja interaktiivisen tavan ennustaa rahakkeen tuleva arvo. 1. Anna kasvuennustuksesi Aloita antamalla haluamasi kasvuprosentti, joka voi olla joko positiivinen tai negatiivinen markkinanäkymistäsi riippuen. Tämä saattaa heijastaa Kindred Labs-rahakkeisiin liittyviä odotuksiasi seuraavalle vuodelle, viidelle vuodelle tai jopa vuosikymmeniä eteenpäin. 2. Laske tulevaisuuden hinta Kun olet antanut kasvunopeuden, napsauta Laske-painiketta. Moduuli laskee KIN-rahakkeille välittömästi ennustetun tulevan hinnan, jolloin saat selkeän kuvan siitä, kuinka ennustuksesi vaikuttaa rahakkeen arvoon ajan myötä. 3. Tutustu erilaisiin skenaarioihin Voit kokeilla erilaisia kasvuvauhteja nähdäksesi, kuinka erilaiset markkinaolosuhteet voivat vaikuttaa Kindred Labs-rahakkeiden hintaan. Tämän joustavuuden avulla voit analysoida sekä optimistisia että konservatiivisia ennusteita, mikä auttaa sinua tekemään tietoisempia päätöksiä. 4. Käyttäjien mieliala ja yhteisön tiedot Moduuliin sisältyy myös käyttäjien mielipidetiedot, joiden avulla voit verrata ennusteitasi muiden käyttäjien ennusteisiin. Nämä yhdistetyt tiedot tarjoavat arvokkaita näkemyksiä siitä, miten yhteisö näkee KIN-rahakkeiden tulevaisuuden. Hintaennusteen tekniset indikaattorit Ennusteen tarkkuuden parantamiseksi moduuli hyödyntää erilaisia teknisiä indikaattoreita ja markkinatietoja. Näitä ovat: Exponential Moving Averages (EMA): Auttaa seuraamaan rahakkeen hintatrendiä tasoittamalla vaihteluita ja tarjoamalla käsityksen mahdollisista trendin käänteistä. Bollinger Bands: Mittaa markkinoiden volatiliteettia ja tunnistaa mahdolliset yliostetut tai ylimyydyt tilanteet. Relative Strength Index (RSI): Arvioi KIN-rahakkeiden vauhtia sen määrittämiseksi, onko se nousu- vai laskuvaiheessa. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Arvioi hintaliikkeiden voimakkuutta ja suuntaa mahdollisten tulo- ja poistumispisteiden tunnistamiseksi. Yhdistämällä nämä indikaattorit reaaliaikaisiin markkinatietoihin moduuli tarjoaa dynaamisen hintaennusteen, joka auttaa sinua saamaan syvempiä näkemyksiä Kindred Labs-rahakkeiden tulevaisuudesta.

Miksi KIN-rahakkeiden hinnan ennustaminen on tärkeää?

KIN-hintaennusteet ovat tärkeitä useista syistä, ja sijoittajat käyttävät niitä eri tarkoituksiin:

Sijoitusstrategian kehittäminen: Ennusteet auttavat sijoittajia laatimaan strategioita. Arvioimalla tulevia hintoja käyttäjät voivat päättää, milloin he ostavat, myyvät tai pitävät hallussaan tiettyä kryptovaluuttaa.

Riskienarviointi: Mahdollisten hinnanmuutosten ymmärtäminen auttaa sijoittajia arvioimaan tiettyyn kryptokohteeseen liittyvää riskiä. Tämä on välttämätöntä mahdollisten tappioiden hallitsemiseksi ja lieventämiseksi.

Markkina-analyysi: Ennusteet sisältävät usein markkinatrendien, uutisten ja historiallisten tietojen analysoinnin. Tämä kattava analyysi auttaa sijoittajia ymmärtämään markkinoiden dynamiikkaa ja hinnanmuutoksiin vaikuttavia tekijöitä.

Salkun hajauttaminen: ennustamalla, mitkä kryptovaluutat voivat menestyä hyvin, sijoittajat voivat hajauttaa salkkuaan vastaavasti ja hajauttaa riskin eri varallisuuseriin.

Pitkän aikavälin suunnittelu: pitkän aikavälin voittoja etsivät sijoittajat luottavat ennusteisiin tunnistaessaan kryptovaluuttoja, joilla on tulevan kasvun potentiaalia.

Psykologinen valmius: mahdollisten hintaskenaarioiden tunteminen valmistaa sijoittajia emotionaalisesti ja taloudellisesti markkinoiden epävakauteen.

Yhteisön sitouttaminen: kryptohintaennusteet herättävät usein keskustelua sijoittajayhteisössä, mikä johtaa laajempaan ymmärrykseen ja yhteiseen tietoon perustuvaan näkemykseen markkinatrendeistä.

Usein kysytyt kysymykset (UKK): Kannattaako KIN-rahakkeisiin sijoittaa nyt? Ennusteidesi mukaan KIN saavuttaa hinnan -- undefined , joten se on harkitsemisen arvoinen rahake. Mikä on KIN-rahakkeiden ensi kuun hintaennuste? Kindred Labs (KIN) -hintaennustetyökalun mukaan KIN-rahakkeiden ennustettu hinta saavuttaa arvon -- undefined . Paljonko 1 KIN maksaa vuonna 2027? Yhden rahakkeen Kindred Labs (KIN) nykyinen hinta on $0.03797 . Yllä olevan ennustemallin perusteella rahakkeen KIN odotetaan kasvavan 0.00% , saavuttaen arvon -- vuonna 2027. Mikä on rahakkeen KIN ennustettu hinta vuonna 2028? Rahakkeen Kindred Labs (KIN) ennustetaan kasvavan 0.00% vuosittain ja saavuttavan hinnan -- yhtä rahaketta KIN kohden vuonna 2028. Mikä on rahakkeen KIN arvioitu tavoitehinta vuonna 2029? Hintaennusteeseesi perustuen rahakkeen Kindred Labs (KIN) hinnan odotetaan kasvavan 0.00% , ja sen arvioitu tavoitehinta on -- vuonna 2029. Mikä on rahakkeen KIN arvioitu tavoitehinta vuonna 2030? Hintaennusteeseesi perustuen rahakkeen Kindred Labs (KIN) hinnan odotetaan kasvavan 0.00% , ja sen arvioitu tavoitehinta on -- vuonna 2030. Mikä on KIN-rahakkeiden hintaennuste vuodelle 2040? Kindred Labs (KIN) -rahakkeiden hinnan ennustetaan nousevan 0.00% vuosittain saavuttaen hinnan -- 1 KIN-rahakkeelle vuoteen 2040 mennessä.