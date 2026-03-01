Kindred Labs (KIN) -rahakkeiden hintaennuste (USD)

Tutustu rahakkeen Kindred Labs hintaennusteisiin vuosille 2027, 2028, 2029, 2030 ja myöhemmin. Ennusta, kuinka paljon KIN saattaa kasvaa seuraavan viiden vuoden tai pidemmän ajan aikana, tutustumalla välittömiin ennusteisiin, jotka perustuvat markkinatrendeihin ja -tunnelmaan.

Anna luku väliltä -100 ja 1 000 ennustaaksesi Kindred Labs-rahakkeiden hinnan
%

*Vastuuvapauslauseke: Kaikki hintaennusteet perustuvat käyttäjän antamiin tietoihin.

Kindred Labs-hintaennuste
$0.03797
-1.11%
USD
Todellinen
Ennuste
Sivu viimeksi päivitetty: 2026-03-07 04:24:12 (UTC+8)

Kindred Labs-hintaennuste vuodelle 2026–2050 (USD)

Kindred Labs (KIN) -hintaennuste vuodelle 2026 (tälle vuodelle)

Ennusteesi perusteella Kindred Labs voisi kasvaa 0.00%. Se voi saavuttaa $ 0.03797 treidaushinnan vuonna 2026.

Kindred Labs (KIN) -hintaennuste vuodelle 2027 (ensi vuodelle)

Ennusteesi perusteella Kindred Labs voisi kasvaa 5.00%. Se voi saavuttaa $ 0.039868 treidaushinnan vuonna 2027.

Kindred Labs (KIN) -hintaennuste vuodelle 2028 (2 vuoden kuluttua)

Hintaennustemallin mukaan rahakkeen KIN ennustetaan saavuttavan arvon $ 0.041861 vuonna 2028, mikä edustaa 10.25% kasvuvauhtia.

Kindred Labs (KIN) -hintaennuste vuodelle 2029 (3 vuoden kuluttua)

Hintaennustemallin mukaan rahakkeen KIN ennustetaan saavuttavan arvon $ 0.043955 vuonna 2029, mikä edustaa 15.76% kasvuvauhtia.

Kindred Labs (KIN) -hintaennuste vuodelle 2030 (4 vuoden kuluttua)

Yllä olevan hintaennustemallin mukaan rahakkeen KIN tavoitehinta on vuonna 2030 $ 0.046152, ja sen arvioitu kasvuvauhti on 21.55%.

Kindred Labs (KIN) -hintaennuste vuodelle 2040 (14 vuoden kuluttua)

Vuonna 2040 Kindred Labs-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 97.99%. Se voi saavuttaa treidaushinnan $ 0.075178.

Kindred Labs (KIN) -hintaennuste vuodelle 2050 (24 vuoden kuluttua)

Vuonna 2050 Kindred Labs-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 222.51%. Se voi saavuttaa treidaushinnan $ 0.122457.

Vuosi
Hinta
Kasvu
  • 2026
    $ 0.03797
    0.00%
  • 2027
    $ 0.039868
    5.00%
  • 2028
    $ 0.041861
    10.25%
  • 2029
    $ 0.043955
    15.76%
  • 2030
    $ 0.046152
    21.55%
  • 2031
    $ 0.048460
    27.63%
  • 2032
    $ 0.050883
    34.01%
  • 2033
    $ 0.053427
    40.71%
Vuosi
Hinta
Kasvu
  • 2034
    $ 0.056098
    47.75%
  • 2035
    $ 0.058903
    55.13%
  • 2036
    $ 0.061849
    62.89%
  • 2037
    $ 0.064941
    71.03%
  • 2038
    $ 0.068188
    79.59%
  • 2039
    $ 0.071598
    88.56%
  • 2040
    $ 0.075178
    97.99%
  • 2050
    $ 0.122457
    222.51%

Lyhyen aikavälin Kindred Labs-hintaennuste tälle päivälle, huomiselle, tälle viikolle ja 30 seuraavalle päivälle

Päivämäärä
Hintaennuste
Kasvu
  • March 7, 2026(Tänään)
    $ 0.03797
    0.00%
  • March 8, 2026(Huomenna)
    $ 0.037975
    0.01%
  • March 14, 2026(Tällä viikolla)
    $ 0.038006
    0.10%
  • April 6, 2026(30 päivää)
    $ 0.038126
    0.41%
Kindred Labs (KIN) -hintaennuste tänään

KIN-rahakkeiden ennustettu hinta March 7, 2026(Tänään) on $0.03797. Tämä ennuste heijastaa ilmoitetun kasvuprosentin laskettua tulosta ja antaa käyttäjille tilannekuvan tämän päivän mahdollisista hintojen muutoksista.

Kindred Labs (KIN) -hintaennuste huomiselle

Hintaennuste March 8, 2026(Huomenna) KIN-rahakkeille, käyttäen 5%:n vuotuista kasvua, on $0.037975. Nämä tulokset tarjoavat arvioidun näkymän rahakkeen arvolle valittujen parametrien perusteella.

Kindred Labs (KIN) -hintaennuste tälle viikolle

March 14, 2026(Tällä viikolla) mennessä hintaennuste KIN-rahakkeille, käyttäen 5%:n vuotuista kasvua, on $0.038006. Tämä viikoittainen ennuste on laskettu saman kasvuprosentin perusteella, jotta se antaa käsityksen mahdollisista hintatrendeistä tulevina päivinä.

Kindred Labs (KIN) -hintaennuste 30 päivälle

Katsottaessa 30 päivää eteenpäin KIN-rahakkeiden arvioitu hinta on $0.038126. Tämä ennuste on johdettu käyttämällä 5%:n vuotuista kasvua sen arvioimiseksi, mikä rahakkeen arvo voisi olla kuukauden kuluttua.

Kindred Labs-rahakkeiden nykyiset hintatilastot

$ 0.03797
-1.11%

$ 5.58M
147.19M
$ 68.71K
--

KIN-rahakkeiden viimeisin hinta on $ 0.03797. Sen 24 tunnin muutos on -1.11%, ja 24 tunnin treidausvolyymi $ 68.71K.
Lisäksi KIN-rahakkeiden liikkeessä oleva tarjonta on 147.19M ja sen markkina-arvo on $ 5.58M.

Kuinka Kindred Labs (KIN) -rahakkeita ostetaan

Yritätkö ostaa KIN-rahakkeita? Voit nyt ostaa KIN-rahakkeita luottokortilla, tilisiirrolla, P2P:llä ja monilla muilla maksutavoilla. Opi ostamaan Kindred Labs-rahakkeita ja aloita MEXCissä nyt!

Opi ostamaan KIN-rahakkeita nyt

Historiallinen Kindred Labs-hinta

Viimeisimpien Kindred Labs-live-hintasivulta kerättyjen tietojen mukaan Kindred Labs-rahakkeiden tämänhetkinen hinta on 0.0379USD. Kindred Labs-rahakkeiden (KIN) kierrossa oleva tarjonta on 0.00 KIN, jolloin sen markkina-arvo on $5.58M.

Kausi
Muuta(%)
Muuta(USD)
Korkea
Matala
  • 24 tuntia
    0.07%
    $ 0.002449
    $ 0.04057
    $ 0.03517
  • 7 päivää
    0.67%
    $ 0.015199
    $ 0.0448
    $ 0.02173
  • 30 päivää
    1.40%
    $ 0.022129
    $ 0.0448
    $ 0.01434
24 tunnin suorituskyky

Viimeisen 24 tunnin aikana Kindred Labs-rahakkeiden hinta on muuttunut $0.002449, mikä kuvastaa 0.07% arvon muutosta.

7 päivän suorituskyky

Viimeisen 7 päivän aikana Kindred Labs-rahakkeiden hinta oli ylimmillään $0.0448 ja alimmillaan $0.02173. Sen hinta on muuttunut 0.67%. Tämä viimeaikainen trendi esittelee KIN-rahakkeiden potentiaalia liikkua edelleen markkinoilla.

30 päivän suorituskyky

Viimeisen kuukauden aikana Kindred Labs-rahakkeiden hinta on muuttunut 1.40%, joka heijastaa noin $0.022129 arvonmuutosta. Tämä viittaa siihen, että KIN-rahakkeiden hinta saattaa muuttua lähitulevaisuudessa lisää.

Tarkista Kindred Labs-rahakkeiden täydellinen hintahistoria nähdäksesi yksityiskohtaiset trendit MEXCissä

Näytä koko KIN-rahakkeiden hintahistoria

Kuinka Kindred Labs (KIN) -rahakkeiden hinnanennustusmoduuli toimii?

Kindred Labs-rahakkeiden hinnanennustusmoduuli on käyttäjäystävällinen työkalu, joka on suunniteltu auttamaan sinua arvioimaan mahdollisia tulevia KIN-hintoja omien kasvuoletustesi perusteella. Olitpa kokenut treidaaja tai utelias sijoittaja, tämä moduuli tarjoaa yksinkertaisen ja interaktiivisen tavan ennustaa rahakkeen tuleva arvo.

1. Anna kasvuennustuksesi

Aloita antamalla haluamasi kasvuprosentti, joka voi olla joko positiivinen tai negatiivinen markkinanäkymistäsi riippuen. Tämä saattaa heijastaa Kindred Labs-rahakkeisiin liittyviä odotuksiasi seuraavalle vuodelle, viidelle vuodelle tai jopa vuosikymmeniä eteenpäin.

2. Laske tulevaisuuden hinta

Kun olet antanut kasvunopeuden, napsauta Laske-painiketta. Moduuli laskee KIN-rahakkeille välittömästi ennustetun tulevan hinnan, jolloin saat selkeän kuvan siitä, kuinka ennustuksesi vaikuttaa rahakkeen arvoon ajan myötä.

3. Tutustu erilaisiin skenaarioihin

Voit kokeilla erilaisia kasvuvauhteja nähdäksesi, kuinka erilaiset markkinaolosuhteet voivat vaikuttaa Kindred Labs-rahakkeiden hintaan. Tämän joustavuuden avulla voit analysoida sekä optimistisia että konservatiivisia ennusteita, mikä auttaa sinua tekemään tietoisempia päätöksiä.

4. Käyttäjien mieliala ja yhteisön tiedot

Moduuliin sisältyy myös käyttäjien mielipidetiedot, joiden avulla voit verrata ennusteitasi muiden käyttäjien ennusteisiin. Nämä yhdistetyt tiedot tarjoavat arvokkaita näkemyksiä siitä, miten yhteisö näkee KIN-rahakkeiden tulevaisuuden.

Hintaennusteen tekniset indikaattorit

Ennusteen tarkkuuden parantamiseksi moduuli hyödyntää erilaisia teknisiä indikaattoreita ja markkinatietoja. Näitä ovat:

Exponential Moving Averages (EMA): Auttaa seuraamaan rahakkeen hintatrendiä tasoittamalla vaihteluita ja tarjoamalla käsityksen mahdollisista trendin käänteistä.

Bollinger Bands: Mittaa markkinoiden volatiliteettia ja tunnistaa mahdolliset yliostetut tai ylimyydyt tilanteet.

Relative Strength Index (RSI): Arvioi KIN-rahakkeiden vauhtia sen määrittämiseksi, onko se nousu- vai laskuvaiheessa.

Moving Average Convergence Divergence (MACD): Arvioi hintaliikkeiden voimakkuutta ja suuntaa mahdollisten tulo- ja poistumispisteiden tunnistamiseksi. Yhdistämällä nämä indikaattorit reaaliaikaisiin markkinatietoihin moduuli tarjoaa dynaamisen hintaennusteen, joka auttaa sinua saamaan syvempiä näkemyksiä Kindred Labs-rahakkeiden tulevaisuudesta.

Miksi KIN-rahakkeiden hinnan ennustaminen on tärkeää?

KIN-hintaennusteet ovat tärkeitä useista syistä, ja sijoittajat käyttävät niitä eri tarkoituksiin:

Sijoitusstrategian kehittäminen: Ennusteet auttavat sijoittajia laatimaan strategioita. Arvioimalla tulevia hintoja käyttäjät voivat päättää, milloin he ostavat, myyvät tai pitävät hallussaan tiettyä kryptovaluuttaa.

Riskienarviointi: Mahdollisten hinnanmuutosten ymmärtäminen auttaa sijoittajia arvioimaan tiettyyn kryptokohteeseen liittyvää riskiä. Tämä on välttämätöntä mahdollisten tappioiden hallitsemiseksi ja lieventämiseksi.

Markkina-analyysi: Ennusteet sisältävät usein markkinatrendien, uutisten ja historiallisten tietojen analysoinnin. Tämä kattava analyysi auttaa sijoittajia ymmärtämään markkinoiden dynamiikkaa ja hinnanmuutoksiin vaikuttavia tekijöitä.

Salkun hajauttaminen: ennustamalla, mitkä kryptovaluutat voivat menestyä hyvin, sijoittajat voivat hajauttaa salkkuaan vastaavasti ja hajauttaa riskin eri varallisuuseriin.

Pitkän aikavälin suunnittelu: pitkän aikavälin voittoja etsivät sijoittajat luottavat ennusteisiin tunnistaessaan kryptovaluuttoja, joilla on tulevan kasvun potentiaalia.

Psykologinen valmius: mahdollisten hintaskenaarioiden tunteminen valmistaa sijoittajia emotionaalisesti ja taloudellisesti markkinoiden epävakauteen.

Yhteisön sitouttaminen: kryptohintaennusteet herättävät usein keskustelua sijoittajayhteisössä, mikä johtaa laajempaan ymmärrykseen ja yhteiseen tietoon perustuvaan näkemykseen markkinatrendeistä.

Usein kysytyt kysymykset (UKK):

Kannattaako KIN-rahakkeisiin sijoittaa nyt?
Ennusteidesi mukaan KIN saavuttaa hinnan -- undefined, joten se on harkitsemisen arvoinen rahake.
Mikä on KIN-rahakkeiden ensi kuun hintaennuste?
Kindred Labs (KIN) -hintaennustetyökalun mukaan KIN-rahakkeiden ennustettu hinta saavuttaa arvon -- undefined.
Paljonko 1 KIN maksaa vuonna 2027?
Yhden rahakkeen Kindred Labs (KIN) nykyinen hinta on $0.03797. Yllä olevan ennustemallin perusteella rahakkeen KIN odotetaan kasvavan 0.00%, saavuttaen arvon -- vuonna 2027.
Mikä on rahakkeen KIN ennustettu hinta vuonna 2028?
Rahakkeen Kindred Labs (KIN) ennustetaan kasvavan 0.00% vuosittain ja saavuttavan hinnan -- yhtä rahaketta KIN kohden vuonna 2028.
Mikä on rahakkeen KIN arvioitu tavoitehinta vuonna 2029?
Hintaennusteeseesi perustuen rahakkeen Kindred Labs (KIN) hinnan odotetaan kasvavan 0.00%, ja sen arvioitu tavoitehinta on -- vuonna 2029.
Mikä on rahakkeen KIN arvioitu tavoitehinta vuonna 2030?
Hintaennusteeseesi perustuen rahakkeen Kindred Labs (KIN) hinnan odotetaan kasvavan 0.00%, ja sen arvioitu tavoitehinta on -- vuonna 2030.
Mikä on KIN-rahakkeiden hintaennuste vuodelle 2040?
Kindred Labs (KIN) -rahakkeiden hinnan ennustetaan nousevan 0.00% vuosittain saavuttaen hinnan -- 1 KIN-rahakkeelle vuoteen 2040 mennessä.
Sivu viimeksi päivitetty: 2026-03-07 04:24:12 (UTC+8)

Vastuuvapauslauseke

Kryptojen ennustesivuilla julkaistu sisältö perustuu MEXC-käyttäjien ja/tai muiden kolmansien osapuolien meille toimittamiin tietoihin ja palautteeseen. Sisältö esitetään sinulle ”sellaisenaan” vain tiedonanto- ja havainnollistamistarkoituksessa ilman minkäänlaista lupausta tai takuuta. On tärkeää huomata, että esitetyt hintaennusteet eivät välttämättä ole tarkkoja, eikä niitä pidä käsitellä sellaisina. Tulevat hinnat voivat poiketa merkittävästi esitetyistä ennusteista, eikä niihin kannata luottaa sijoituspäätöksiä tehtäessä.

Lisäksi tätä sisältöä ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi, eikä sen ole tarkoitus suositella minkään tietyn tuotteen tai palvelun ostamista. MEXC ei ole millään tavalla vastuussa sinulle mistään tappioista, joita sinulle saattaa aiheutua kryptojen hintaennustesivuillamme julkaistuun sisältöön viittaamisesta, sen käyttämisestä ja/tai siihen luottamisesta. On tärkeää tiedostaa, että digitaalisten varallisuuserien hintoihin liittyy suuri markkinariski ja hintavaihtelu. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, eikä alun perin sijoitetun summan takaisin saamisesta ole takeita. Viime kädessä olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi, eikä MEXC ole vastuussa mahdollisista tappioistasi. Muista, että aiempi tuotto ei ole ennusta luotettavasti tulevaa tuotonkehitystä. Sinun tulisi sijoittaa vain tuotteisiin, jotka tunnet ja joihin liittyvät riskit ymmärrät. Harkitse huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvottele riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä.