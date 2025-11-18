JDcom (JDON) -rahakkeiden hintaennuste (USD)

Hanki JDcom-rahakkeiden hintaennusteita vuosille 2026, 2027, 2028, 2030 ja muille. Ennusta, kuinka paljon JDON kasvaa seuraavan viiden vuoden tai pidemmän ajan kuluessa. Ennusta tulevat hintaskenaariot välittömästi markkinatrendien ja -tunnelman perusteella.

Anna luku väliltä -100 ja 1 000 ennustaaksesi JDcom-rahakkeiden hinnan % Laske *Vastuuvapauslauseke: Kaikki hintaennusteet perustuvat käyttäjän antamiin tietoihin. $29.71 $29.71 $29.71 -0.23% USD Todellinen Ennuste JDcom-hintaennuste vuosille 2025–2050 (USD) JDcom (JDON) -hintaennuste vuodelle 2025 (tälle vuodelle) Ennusteesi perusteella JDcom saattaa kasvaa 0.00%. Se saattaa saavuttaa treidaushinnan $ 29.71 vuonna 2025. JDcom (JDON) -hintaennuste vuodelle 2026 (ensi vuodelle) Ennusteesi perusteella JDcom saattaa kasvaa 5.00%. Se saattaa saavuttaa treidaushinnan $ 31.1955 vuonna 2026. JDcom (JDON) -hintaennuste vuodelle 2027 (2 vuoden kuluttua) Hintaennustemoduulin mukaan JDON-rahakkeen ennustettu vuoden 2027 tuleva hinta on $ 32.7552 10.25% kasvuvauhdilla. JDcom (JDON) -hintaennuste vuodelle 2028 (3 vuoden kuluttua) Hintaennustemoduulin mukaan JDON-rahakkeen ennustettu vuoden 2028 tuleva hinta on $ 34.3930 15.76% kasvuvauhdilla. JDcom (JDON) -hintaennuste vuodelle 2029 (4 vuoden kuluttua) Yllä olevan hintaennustemoduulin mukaisesti JDON-rahakkeiden vuoden 2029 tavoitehinta on $ 36.1126 ja kasvuvauhti 21.55%. JDcom (JDON) -hintaennuste vuodelle 2030 (5 vuoden kuluttua) Yllä olevan hintaennustemoduulin mukaisesti JDON-rahakkeiden vuoden 2030 tavoitehinta on $ 37.9183 ja kasvuvauhti 27.63%. JDcom (JDON) -hintaennuste vuodelle 2040 (15 vuoden kuluttua) Vuonna 2040 JDcom-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 107.89%. Se voi saavuttaa treidaushinnan $ 61.7649. JDcom (JDON) -hintaennuste vuodelle 2050 (25 vuoden kuluttua) Vuonna 2050 JDcom-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 238.64%. Se voi saavuttaa treidaushinnan $ 100.6086. Vuosi Hinta Kasvu 2025 $ 29.71 0.00%

2026 $ 31.1955 5.00%

2027 $ 32.7552 10.25%

2028 $ 34.3930 15.76%

2029 $ 36.1126 21.55%

2030 $ 37.9183 27.63%

2031 $ 39.8142 34.01%

2032 $ 41.8049 40.71% Vuosi Hinta Kasvu 2033 $ 43.8952 47.75%

2034 $ 46.0899 55.13%

2035 $ 48.3944 62.89%

2036 $ 50.8141 71.03%

2037 $ 53.3548 79.59%

2038 $ 56.0226 88.56%

2039 $ 58.8237 97.99%

2040 $ 61.7649 107.89% Näytä lisää Lyhyen aikavälin JDcom-hintaennuste tälle päivälle, huomiselle, tälle viikolle ja 30 seuraavalle päivälle Päivämäärä Hintaennuste Kasvu November 18, 2025(Tänään) $ 29.71 0.00%

November 19, 2025(Huomenna) $ 29.7140 0.01%

November 25, 2025(Tällä viikolla) $ 29.7384 0.10%

December 18, 2025(30 päivää) $ 29.8320 0.41% JDcom (JDON) -hintaennuste tänään JDON-rahakkeiden ennustettu hinta November 18, 2025(Tänään) on $29.71 . Tämä ennuste heijastaa ilmoitetun kasvuprosentin laskettua tulosta ja antaa käyttäjille tilannekuvan tämän päivän mahdollisista hintojen muutoksista. JDcom (JDON) -hintaennuste huomiselle Hintaennuste November 19, 2025(Huomenna) JDON-rahakkeille, käyttäen 5% :n vuotuista kasvua, on $29.7140 . Nämä tulokset tarjoavat arvioidun näkymän rahakkeen arvolle valittujen parametrien perusteella. JDcom (JDON) -hintaennuste tälle viikolle November 25, 2025(Tällä viikolla) mennessä hintaennuste JDON-rahakkeille, käyttäen 5% :n vuotuista kasvua, on $29.7384 . Tämä viikoittainen ennuste on laskettu saman kasvuprosentin perusteella, jotta se antaa käsityksen mahdollisista hintatrendeistä tulevina päivinä. JDcom (JDON) -hintaennuste 30 päivälle Katsottaessa 30 päivää eteenpäin JDON-rahakkeiden arvioitu hinta on $29.8320 . Tämä ennuste on johdettu käyttämällä 5% :n vuotuista kasvua sen arvioimiseksi, mikä rahakkeen arvo voisi olla kuukauden kuluttua.

JDcom-rahakkeiden nykyiset hintatilastot Nykyinen hinta $ 29.71$ 29.71 $ 29.71 Hintamuutos (24 h) -0.22% Markkina-arvo $ 895.10K$ 895.10K $ 895.10K Kierrossa oleva tarjonta 30.09K 30.09K 30.09K Volyymi (24 h) $ 68.75K$ 68.75K $ 68.75K Volyymi (24 h) -- JDON-rahakkeiden viimeisin hinta on $ 29.71. Sen 24 tunnin muutos on -0.23%, ja 24 tunnin treidausvolyymi $ 68.75K. Lisäksi JDON-rahakkeiden liikkeessä oleva tarjonta on 30.09K ja sen markkina-arvo on $ 895.10K. Näytä JDON-rahakkeiden reaaliaikainen hinta

Historiallinen JDcom-hinta Viimeisimpien JDcom-live-hintasivulta kerättyjen tietojen mukaan JDcom-rahakkeiden tämänhetkinen hinta on 29.75USD. JDcom-rahakkeiden (JDON) kierrossa oleva tarjonta on 0.00 JDON , jolloin sen markkina-arvo on $895.10K . Kausi Muuta(%) Muuta(USD) Korkea Matala 24 tuntia 0.01% $ 0.260000 $ 30.14 $ 29.24

7 päivää -0.04% $ -1.4699 $ 32.84 $ 29.14

30 päivää -0.09% $ -3.1799 $ 36.67 $ 29.14 24 tunnin suorituskyky Viimeisen 24 tunnin aikana JDcom-rahakkeiden hinta on muuttunut $0.260000 , mikä kuvastaa 0.01% arvon muutosta. 7 päivän suorituskyky Viimeisen 7 päivän aikana JDcom-rahakkeiden hinta oli ylimmillään $32.84 ja alimmillaan $29.14 . Sen hinta on muuttunut -0.04% . Tämä viimeaikainen trendi esittelee JDON-rahakkeiden potentiaalia liikkua edelleen markkinoilla. 30 päivän suorituskyky Viimeisen kuukauden aikana JDcom-rahakkeiden hinta on muuttunut -0.09% , joka heijastaa noin $-3.1799 arvonmuutosta. Tämä viittaa siihen, että JDON-rahakkeiden hinta saattaa muuttua lähitulevaisuudessa lisää. Tarkista JDcom-rahakkeiden täydellinen hintahistoria nähdäksesi yksityiskohtaiset trendit MEXCissä Näytä koko JDON-rahakkeiden hintahistoria

Kuinka JDcom (JDON) -rahakkeiden hinnanennustusmoduuli toimii? JDcom-rahakkeiden hinnanennustusmoduuli on käyttäjäystävällinen työkalu, joka on suunniteltu auttamaan sinua arvioimaan mahdollisia tulevia JDON-hintoja omien kasvuoletustesi perusteella. Olitpa kokenut treidaaja tai utelias sijoittaja, tämä moduuli tarjoaa yksinkertaisen ja interaktiivisen tavan ennustaa rahakkeen tuleva arvo. 1. Anna kasvuennustuksesi Aloita antamalla haluamasi kasvuprosentti, joka voi olla joko positiivinen tai negatiivinen markkinanäkymistäsi riippuen. Tämä saattaa heijastaa JDcom-rahakkeisiin liittyviä odotuksiasi seuraavalle vuodelle, viidelle vuodelle tai jopa vuosikymmeniä eteenpäin. 2. Laske tulevaisuuden hinta Kun olet antanut kasvunopeuden, napsauta Laske-painiketta. Moduuli laskee JDON-rahakkeille välittömästi ennustetun tulevan hinnan, jolloin saat selkeän kuvan siitä, kuinka ennustuksesi vaikuttaa rahakkeen arvoon ajan myötä. 3. Tutustu erilaisiin skenaarioihin Voit kokeilla erilaisia kasvuvauhteja nähdäksesi, kuinka erilaiset markkinaolosuhteet voivat vaikuttaa JDcom-rahakkeiden hintaan. Tämän joustavuuden avulla voit analysoida sekä optimistisia että konservatiivisia ennusteita, mikä auttaa sinua tekemään tietoisempia päätöksiä. 4. Käyttäjien mieliala ja yhteisön tiedot Moduuliin sisältyy myös käyttäjien mielipidetiedot, joiden avulla voit verrata ennusteitasi muiden käyttäjien ennusteisiin. Nämä yhdistetyt tiedot tarjoavat arvokkaita näkemyksiä siitä, miten yhteisö näkee JDON-rahakkeiden tulevaisuuden. Hintaennusteen tekniset indikaattorit Ennusteen tarkkuuden parantamiseksi moduuli hyödyntää erilaisia teknisiä indikaattoreita ja markkinatietoja. Näitä ovat: Exponential Moving Averages (EMA): Auttaa seuraamaan rahakkeen hintatrendiä tasoittamalla vaihteluita ja tarjoamalla käsityksen mahdollisista trendin käänteistä. Bollinger Bands: Mittaa markkinoiden volatiliteettia ja tunnistaa mahdolliset yliostetut tai ylimyydyt tilanteet. Relative Strength Index (RSI): Arvioi JDON-rahakkeiden vauhtia sen määrittämiseksi, onko se nousu- vai laskuvaiheessa. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Arvioi hintaliikkeiden voimakkuutta ja suuntaa mahdollisten tulo- ja poistumispisteiden tunnistamiseksi. Yhdistämällä nämä indikaattorit reaaliaikaisiin markkinatietoihin moduuli tarjoaa dynaamisen hintaennusteen, joka auttaa sinua saamaan syvempiä näkemyksiä JDcom-rahakkeiden tulevaisuudesta.

Miksi JDON-rahakkeiden hinnan ennustaminen on tärkeää?

JDON-hintaennusteet ovat tärkeitä useista syistä, ja sijoittajat käyttävät niitä eri tarkoituksiin:

Sijoitusstrategian kehittäminen: Ennusteet auttavat sijoittajia laatimaan strategioita. Arvioimalla tulevia hintoja käyttäjät voivat päättää, milloin he ostavat, myyvät tai pitävät hallussaan tiettyä kryptovaluuttaa.

Riskienarviointi: Mahdollisten hinnanmuutosten ymmärtäminen auttaa sijoittajia arvioimaan tiettyyn kryptokohteeseen liittyvää riskiä. Tämä on välttämätöntä mahdollisten tappioiden hallitsemiseksi ja lieventämiseksi.

Markkina-analyysi: Ennusteet sisältävät usein markkinatrendien, uutisten ja historiallisten tietojen analysoinnin. Tämä kattava analyysi auttaa sijoittajia ymmärtämään markkinoiden dynamiikkaa ja hinnanmuutoksiin vaikuttavia tekijöitä.

Salkun hajauttaminen: ennustamalla, mitkä kryptovaluutat voivat menestyä hyvin, sijoittajat voivat hajauttaa salkkuaan vastaavasti ja hajauttaa riskin eri varallisuuseriin.

Pitkän aikavälin suunnittelu: pitkän aikavälin voittoja etsivät sijoittajat luottavat ennusteisiin tunnistaessaan kryptovaluuttoja, joilla on tulevan kasvun potentiaalia.

Psykologinen valmius: mahdollisten hintaskenaarioiden tunteminen valmistaa sijoittajia emotionaalisesti ja taloudellisesti markkinoiden epävakauteen.

Yhteisön sitouttaminen: kryptohintaennusteet herättävät usein keskustelua sijoittajayhteisössä, mikä johtaa laajempaan ymmärrykseen ja yhteiseen tietoon perustuvaan näkemykseen markkinatrendeistä.

