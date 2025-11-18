MEXC-pörssi / Kryptohintojen ennustaminen / IShares Gold Trust (IAUON) /

IShares Gold Trust (IAUON) -rahakkeiden hintaennuste (USD)

Hanki IShares Gold Trust-rahakkeiden hintaennusteita vuosille 2026, 2027, 2028, 2030 ja muille. Ennusta, kuinka paljon IAUON kasvaa seuraavan viiden vuoden tai pidemmän ajan kuluessa. Ennusta tulevat hintaskenaariot välittömästi markkinatrendien ja -tunnelman perusteella.

Anna luku väliltä -100 ja 1 000 ennustaaksesi IShares Gold Trust-rahakkeiden hinnan % Laske *Vastuuvapauslauseke: Kaikki hintaennusteet perustuvat käyttäjän antamiin tietoihin. $76.6 $76.6 $76.6 0.00% USD Todellinen Ennuste IShares Gold Trust-hintaennuste vuosille 2025–2050 (USD) IShares Gold Trust (IAUON) -hintaennuste vuodelle 2025 (tälle vuodelle) Ennusteesi perusteella IShares Gold Trust saattaa kasvaa 0.00%. Se saattaa saavuttaa treidaushinnan $ 76.6 vuonna 2025. IShares Gold Trust (IAUON) -hintaennuste vuodelle 2026 (ensi vuodelle) Ennusteesi perusteella IShares Gold Trust saattaa kasvaa 5.00%. Se saattaa saavuttaa treidaushinnan $ 80.4299 vuonna 2026. IShares Gold Trust (IAUON) -hintaennuste vuodelle 2027 (2 vuoden kuluttua) Hintaennustemoduulin mukaan IAUON-rahakkeen ennustettu vuoden 2027 tuleva hinta on $ 84.4515 10.25% kasvuvauhdilla. IShares Gold Trust (IAUON) -hintaennuste vuodelle 2028 (3 vuoden kuluttua) Hintaennustemoduulin mukaan IAUON-rahakkeen ennustettu vuoden 2028 tuleva hinta on $ 88.6740 15.76% kasvuvauhdilla. IShares Gold Trust (IAUON) -hintaennuste vuodelle 2029 (4 vuoden kuluttua) Yllä olevan hintaennustemoduulin mukaisesti IAUON-rahakkeiden vuoden 2029 tavoitehinta on $ 93.1077 ja kasvuvauhti 21.55%. IShares Gold Trust (IAUON) -hintaennuste vuodelle 2030 (5 vuoden kuluttua) Yllä olevan hintaennustemoduulin mukaisesti IAUON-rahakkeiden vuoden 2030 tavoitehinta on $ 97.7631 ja kasvuvauhti 27.63%. IShares Gold Trust (IAUON) -hintaennuste vuodelle 2040 (15 vuoden kuluttua) Vuonna 2040 IShares Gold Trust-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 107.89%. Se voi saavuttaa treidaushinnan $ 159.2458. IShares Gold Trust (IAUON) -hintaennuste vuodelle 2050 (25 vuoden kuluttua) Vuonna 2050 IShares Gold Trust-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 238.64%. Se voi saavuttaa treidaushinnan $ 259.3947. Vuosi Hinta Kasvu 2025 $ 76.6 0.00%

2040 $ 159.2458 107.89% Näytä lisää Lyhyen aikavälin IShares Gold Trust-hintaennuste tälle päivälle, huomiselle, tälle viikolle ja 30 seuraavalle päivälle Päivämäärä Hintaennuste Kasvu November 18, 2025(Tänään) $ 76.6 0.00%

November 19, 2025(Huomenna) $ 76.6104 0.01%

November 25, 2025(Tällä viikolla) $ 76.6734 0.10%

December 18, 2025(30 päivää) $ 76.9147 0.41% IShares Gold Trust (IAUON) -hintaennuste tänään IAUON-rahakkeiden ennustettu hinta November 18, 2025(Tänään) on $76.6 . Tämä ennuste heijastaa ilmoitetun kasvuprosentin laskettua tulosta ja antaa käyttäjille tilannekuvan tämän päivän mahdollisista hintojen muutoksista. IShares Gold Trust (IAUON) -hintaennuste huomiselle Hintaennuste November 19, 2025(Huomenna) IAUON-rahakkeille, käyttäen 5% :n vuotuista kasvua, on $76.6104 . Nämä tulokset tarjoavat arvioidun näkymän rahakkeen arvolle valittujen parametrien perusteella. IShares Gold Trust (IAUON) -hintaennuste tälle viikolle November 25, 2025(Tällä viikolla) mennessä hintaennuste IAUON-rahakkeille, käyttäen 5% :n vuotuista kasvua, on $76.6734 . Tämä viikoittainen ennuste on laskettu saman kasvuprosentin perusteella, jotta se antaa käsityksen mahdollisista hintatrendeistä tulevina päivinä. IShares Gold Trust (IAUON) -hintaennuste 30 päivälle Katsottaessa 30 päivää eteenpäin IAUON-rahakkeiden arvioitu hinta on $76.9147 . Tämä ennuste on johdettu käyttämällä 5% :n vuotuista kasvua sen arvioimiseksi, mikä rahakkeen arvo voisi olla kuukauden kuluttua.

IShares Gold Trust-rahakkeiden nykyiset hintatilastot Nykyinen hinta $ 76.6$ 76.6 $ 76.6 Hintamuutos (24 h) 0.00% Markkina-arvo $ 9.15M$ 9.15M $ 9.15M Kierrossa oleva tarjonta 119.52K 119.52K 119.52K Volyymi (24 h) $ 59.08K$ 59.08K $ 59.08K Volyymi (24 h) -- IAUON-rahakkeiden viimeisin hinta on $ 76.6. Sen 24 tunnin muutos on 0.00%, ja 24 tunnin treidausvolyymi $ 59.08K. Lisäksi IAUON-rahakkeiden liikkeessä oleva tarjonta on 119.52K ja sen markkina-arvo on $ 9.15M. Näytä IAUON-rahakkeiden reaaliaikainen hinta

Historiallinen IShares Gold Trust-hinta Viimeisimpien IShares Gold Trust-live-hintasivulta kerättyjen tietojen mukaan IShares Gold Trust-rahakkeiden tämänhetkinen hinta on 76.6USD. IShares Gold Trust-rahakkeiden (IAUON) kierrossa oleva tarjonta on 0.00 IAUON , jolloin sen markkina-arvo on $9.15M . Kausi Muuta(%) Muuta(USD) Korkea Matala 24 tuntia -0.01% $ -1.1600 $ 78.1 $ 76.4

7 päivää -0.00% $ -0.580000 $ 79.88 $ 76.01

30 päivää -0.03% $ -2.5200 $ 82.59 $ 73.23 24 tunnin suorituskyky Viimeisen 24 tunnin aikana IShares Gold Trust-rahakkeiden hinta on muuttunut $-1.1600 , mikä kuvastaa -0.01% arvon muutosta. 7 päivän suorituskyky Viimeisen 7 päivän aikana IShares Gold Trust-rahakkeiden hinta oli ylimmillään $79.88 ja alimmillaan $76.01 . Sen hinta on muuttunut -0.00% . Tämä viimeaikainen trendi esittelee IAUON-rahakkeiden potentiaalia liikkua edelleen markkinoilla. 30 päivän suorituskyky Viimeisen kuukauden aikana IShares Gold Trust-rahakkeiden hinta on muuttunut -0.03% , joka heijastaa noin $-2.5200 arvonmuutosta. Tämä viittaa siihen, että IAUON-rahakkeiden hinta saattaa muuttua lähitulevaisuudessa lisää. Tarkista IShares Gold Trust-rahakkeiden täydellinen hintahistoria nähdäksesi yksityiskohtaiset trendit MEXCissä Näytä koko IAUON-rahakkeiden hintahistoria

Kuinka IShares Gold Trust (IAUON) -rahakkeiden hinnanennustusmoduuli toimii? IShares Gold Trust-rahakkeiden hinnanennustusmoduuli on käyttäjäystävällinen työkalu, joka on suunniteltu auttamaan sinua arvioimaan mahdollisia tulevia IAUON-hintoja omien kasvuoletustesi perusteella. Olitpa kokenut treidaaja tai utelias sijoittaja, tämä moduuli tarjoaa yksinkertaisen ja interaktiivisen tavan ennustaa rahakkeen tuleva arvo. 1. Anna kasvuennustuksesi Aloita antamalla haluamasi kasvuprosentti, joka voi olla joko positiivinen tai negatiivinen markkinanäkymistäsi riippuen. Tämä saattaa heijastaa IShares Gold Trust-rahakkeisiin liittyviä odotuksiasi seuraavalle vuodelle, viidelle vuodelle tai jopa vuosikymmeniä eteenpäin. 2. Laske tulevaisuuden hinta Kun olet antanut kasvunopeuden, napsauta Laske-painiketta. Moduuli laskee IAUON-rahakkeille välittömästi ennustetun tulevan hinnan, jolloin saat selkeän kuvan siitä, kuinka ennustuksesi vaikuttaa rahakkeen arvoon ajan myötä. 3. Tutustu erilaisiin skenaarioihin Voit kokeilla erilaisia kasvuvauhteja nähdäksesi, kuinka erilaiset markkinaolosuhteet voivat vaikuttaa IShares Gold Trust-rahakkeiden hintaan. Tämän joustavuuden avulla voit analysoida sekä optimistisia että konservatiivisia ennusteita, mikä auttaa sinua tekemään tietoisempia päätöksiä. 4. Käyttäjien mieliala ja yhteisön tiedot Moduuliin sisältyy myös käyttäjien mielipidetiedot, joiden avulla voit verrata ennusteitasi muiden käyttäjien ennusteisiin. Nämä yhdistetyt tiedot tarjoavat arvokkaita näkemyksiä siitä, miten yhteisö näkee IAUON-rahakkeiden tulevaisuuden. Hintaennusteen tekniset indikaattorit Ennusteen tarkkuuden parantamiseksi moduuli hyödyntää erilaisia teknisiä indikaattoreita ja markkinatietoja. Näitä ovat: Exponential Moving Averages (EMA): Auttaa seuraamaan rahakkeen hintatrendiä tasoittamalla vaihteluita ja tarjoamalla käsityksen mahdollisista trendin käänteistä. Bollinger Bands: Mittaa markkinoiden volatiliteettia ja tunnistaa mahdolliset yliostetut tai ylimyydyt tilanteet. Relative Strength Index (RSI): Arvioi IAUON-rahakkeiden vauhtia sen määrittämiseksi, onko se nousu- vai laskuvaiheessa. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Arvioi hintaliikkeiden voimakkuutta ja suuntaa mahdollisten tulo- ja poistumispisteiden tunnistamiseksi. Yhdistämällä nämä indikaattorit reaaliaikaisiin markkinatietoihin moduuli tarjoaa dynaamisen hintaennusteen, joka auttaa sinua saamaan syvempiä näkemyksiä IShares Gold Trust-rahakkeiden tulevaisuudesta.

Miksi IAUON-rahakkeiden hinnan ennustaminen on tärkeää?

IAUON-hintaennusteet ovat tärkeitä useista syistä, ja sijoittajat käyttävät niitä eri tarkoituksiin:

Sijoitusstrategian kehittäminen: Ennusteet auttavat sijoittajia laatimaan strategioita. Arvioimalla tulevia hintoja käyttäjät voivat päättää, milloin he ostavat, myyvät tai pitävät hallussaan tiettyä kryptovaluuttaa.

Riskienarviointi: Mahdollisten hinnanmuutosten ymmärtäminen auttaa sijoittajia arvioimaan tiettyyn kryptokohteeseen liittyvää riskiä. Tämä on välttämätöntä mahdollisten tappioiden hallitsemiseksi ja lieventämiseksi.

Markkina-analyysi: Ennusteet sisältävät usein markkinatrendien, uutisten ja historiallisten tietojen analysoinnin. Tämä kattava analyysi auttaa sijoittajia ymmärtämään markkinoiden dynamiikkaa ja hinnanmuutoksiin vaikuttavia tekijöitä.

Salkun hajauttaminen: ennustamalla, mitkä kryptovaluutat voivat menestyä hyvin, sijoittajat voivat hajauttaa salkkuaan vastaavasti ja hajauttaa riskin eri varallisuuseriin.

Pitkän aikavälin suunnittelu: pitkän aikavälin voittoja etsivät sijoittajat luottavat ennusteisiin tunnistaessaan kryptovaluuttoja, joilla on tulevan kasvun potentiaalia.

Psykologinen valmius: mahdollisten hintaskenaarioiden tunteminen valmistaa sijoittajia emotionaalisesti ja taloudellisesti markkinoiden epävakauteen.

Yhteisön sitouttaminen: kryptohintaennusteet herättävät usein keskustelua sijoittajayhteisössä, mikä johtaa laajempaan ymmärrykseen ja yhteiseen tietoon perustuvaan näkemykseen markkinatrendeistä.

Usein kysytyt kysymykset (UKK): Kannattaako IAUON-rahakkeisiin sijoittaa nyt? Ennusteidesi mukaan IAUON saavuttaa hinnan -- undefined , joten se on harkitsemisen arvoinen rahake. Mikä on IAUON-rahakkeiden ensi kuun hintaennuste? IShares Gold Trust (IAUON) -hintaennustetyökalun mukaan IAUON-rahakkeiden ennustettu hinta saavuttaa arvon -- undefined . Paljonko yksi IAUON maksaa vuonna 2026? 1 IShares Gold Trust (IAUON) -rahakkeen hinta tänään on $76.6 . Yllä olevan ennustusmoduulin mukaan IAUON-rahakkeiden hinta kasvaa 0.00% ja saavuttaa arvon -- vuonna 2026. Mikä on ennustettu hinta IAUON-rahakkeille vuonna 2027? IShares Gold Trust (IAUON) -rahakkeiden hinnan ennustetaan nousevan 0.00% vuosittain saavuttaen hinnan -- 1 IAUON-rahakkeelle vuoteen 2027 mennessä. Mikä on IAUON-rahakkeiden arvioitu tavoitehinta vuodelle 2028? Hintaennusteesi mukaan IShares Gold Trust (IAUON) tulee kasvamaan 0.00% ja sen arvioitu tavoitehinta on -- vuonna 2028. Mikä on IAUON-rahakkeiden arvioitu tavoitehinta vuodelle 2029? Hintaennusteesi mukaan IShares Gold Trust (IAUON) tulee kasvamaan 0.00% ja sen arvioitu tavoitehinta on -- vuonna 2029. Paljonko yksi IAUON maksaa vuonna 2030? 1 IShares Gold Trust (IAUON) -rahakkeen hinta tänään on $76.6 . Yllä olevan ennustusmoduulin mukaan IAUON-rahakkeiden hinta kasvaa 0.00% ja saavuttaa arvon -- vuonna 2030. Mikä on IAUON-rahakkeiden hintaennuste vuodelle 2040? IShares Gold Trust (IAUON) -rahakkeiden hinnan ennustetaan nousevan 0.00% vuosittain saavuttaen hinnan -- 1 IAUON-rahakkeelle vuoteen 2040 mennessä.