Robinhood Markets (HOODON) -rahakkeiden hintaennuste (USD)

Hanki Robinhood Markets-rahakkeiden hintaennusteita vuosille 2026, 2027, 2028, 2030 ja muille. Ennusta, kuinka paljon HOODON kasvaa seuraavan viiden vuoden tai pidemmän ajan kuluessa. Ennusta tulevat hintaskenaariot välittömästi markkinatrendien ja -tunnelman perusteella.

$117.59 $117.59 $117.59 -0.11% USD Todellinen Ennuste Robinhood Markets-hintaennuste vuosille 2025–2050 (USD) Robinhood Markets (HOODON) -hintaennuste vuodelle 2025 (tälle vuodelle) Ennusteesi perusteella Robinhood Markets saattaa kasvaa 0.00%. Se saattaa saavuttaa treidaushinnan $ 117.59 vuonna 2025. Robinhood Markets (HOODON) -hintaennuste vuodelle 2026 (ensi vuodelle) Ennusteesi perusteella Robinhood Markets saattaa kasvaa 5.00%. Se saattaa saavuttaa treidaushinnan $ 123.4695 vuonna 2026. Robinhood Markets (HOODON) -hintaennuste vuodelle 2027 (2 vuoden kuluttua) Hintaennustemoduulin mukaan HOODON-rahakkeen ennustettu vuoden 2027 tuleva hinta on $ 129.6429 10.25% kasvuvauhdilla. Robinhood Markets (HOODON) -hintaennuste vuodelle 2028 (3 vuoden kuluttua) Hintaennustemoduulin mukaan HOODON-rahakkeen ennustettu vuoden 2028 tuleva hinta on $ 136.1251 15.76% kasvuvauhdilla. Robinhood Markets (HOODON) -hintaennuste vuodelle 2029 (4 vuoden kuluttua) Yllä olevan hintaennustemoduulin mukaisesti HOODON-rahakkeiden vuoden 2029 tavoitehinta on $ 142.9313 ja kasvuvauhti 21.55%. Robinhood Markets (HOODON) -hintaennuste vuodelle 2030 (5 vuoden kuluttua) Yllä olevan hintaennustemoduulin mukaisesti HOODON-rahakkeiden vuoden 2030 tavoitehinta on $ 150.0779 ja kasvuvauhti 27.63%. Robinhood Markets (HOODON) -hintaennuste vuodelle 2040 (15 vuoden kuluttua) Vuonna 2040 Robinhood Markets-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 107.89%. Se voi saavuttaa treidaushinnan $ 244.4611. Robinhood Markets (HOODON) -hintaennuste vuodelle 2050 (25 vuoden kuluttua) Vuonna 2050 Robinhood Markets-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 238.64%. Se voi saavuttaa treidaushinnan $ 398.2014. Vuosi Hinta Kasvu 2025 $ 117.59 0.00%

2026 $ 123.4695 5.00%

2027 $ 129.6429 10.25%

2028 $ 136.1251 15.76%

2029 $ 142.9313 21.55%

2030 $ 150.0779 27.63%

2031 $ 157.5818 34.01%

2032 $ 165.4609 40.71% Vuosi Hinta Kasvu 2033 $ 173.7339 47.75%

2034 $ 182.4206 55.13%

2035 $ 191.5417 62.89%

2036 $ 201.1188 71.03%

2037 $ 211.1747 79.59%

2038 $ 221.7334 88.56%

2039 $ 232.8201 97.99%

2040 $ 244.4611 107.89% Näytä lisää Lyhyen aikavälin Robinhood Markets-hintaennuste tälle päivälle, huomiselle, tälle viikolle ja 30 seuraavalle päivälle Päivämäärä Hintaennuste Kasvu November 18, 2025(Tänään) $ 117.59 0.00%

November 19, 2025(Huomenna) $ 117.6061 0.01%

November 25, 2025(Tällä viikolla) $ 117.7027 0.10%

December 18, 2025(30 päivää) $ 118.0732 0.41% Robinhood Markets (HOODON) -hintaennuste tänään HOODON-rahakkeiden ennustettu hinta November 18, 2025(Tänään) on $117.59 . Tämä ennuste heijastaa ilmoitetun kasvuprosentin laskettua tulosta ja antaa käyttäjille tilannekuvan tämän päivän mahdollisista hintojen muutoksista. Robinhood Markets (HOODON) -hintaennuste huomiselle Hintaennuste November 19, 2025(Huomenna) HOODON-rahakkeille, käyttäen 5% :n vuotuista kasvua, on $117.6061 . Nämä tulokset tarjoavat arvioidun näkymän rahakkeen arvolle valittujen parametrien perusteella. Robinhood Markets (HOODON) -hintaennuste tälle viikolle November 25, 2025(Tällä viikolla) mennessä hintaennuste HOODON-rahakkeille, käyttäen 5% :n vuotuista kasvua, on $117.7027 . Tämä viikoittainen ennuste on laskettu saman kasvuprosentin perusteella, jotta se antaa käsityksen mahdollisista hintatrendeistä tulevina päivinä. Robinhood Markets (HOODON) -hintaennuste 30 päivälle Katsottaessa 30 päivää eteenpäin HOODON-rahakkeiden arvioitu hinta on $118.0732 . Tämä ennuste on johdettu käyttämällä 5% :n vuotuista kasvua sen arvioimiseksi, mikä rahakkeen arvo voisi olla kuukauden kuluttua.

Robinhood Markets-rahakkeiden nykyiset hintatilastot Nykyinen hinta $ 117.59$ 117.59 $ 117.59 Hintamuutos (24 h) -0.11% Markkina-arvo $ 403.01K$ 403.01K $ 403.01K Kierrossa oleva tarjonta 3.43K 3.43K 3.43K Volyymi (24 h) $ 61.46K$ 61.46K $ 61.46K Volyymi (24 h) -- HOODON-rahakkeiden viimeisin hinta on $ 117.59. Sen 24 tunnin muutos on -0.11%, ja 24 tunnin treidausvolyymi $ 61.46K. Lisäksi HOODON-rahakkeiden liikkeessä oleva tarjonta on 3.43K ja sen markkina-arvo on $ 403.01K. Näytä HOODON-rahakkeiden reaaliaikainen hinta

Historiallinen Robinhood Markets-hinta Viimeisimpien Robinhood Markets-live-hintasivulta kerättyjen tietojen mukaan Robinhood Markets-rahakkeiden tämänhetkinen hinta on 117.59USD. Robinhood Markets-rahakkeiden (HOODON) kierrossa oleva tarjonta on 0.00 HOODON , jolloin sen markkina-arvo on $403.01K . Kausi Muuta(%) Muuta(USD) Korkea Matala 24 tuntia -0.05% $ -6.6599 $ 127.12 $ 115.83

7 päivää -0.12% $ -16.3999 $ 137.42 $ 113.11

30 päivää -0.08% $ -10.9999 $ 156.18 $ 113.11 24 tunnin suorituskyky Viimeisen 24 tunnin aikana Robinhood Markets-rahakkeiden hinta on muuttunut $-6.6599 , mikä kuvastaa -0.05% arvon muutosta. 7 päivän suorituskyky Viimeisen 7 päivän aikana Robinhood Markets-rahakkeiden hinta oli ylimmillään $137.42 ja alimmillaan $113.11 . Sen hinta on muuttunut -0.12% . Tämä viimeaikainen trendi esittelee HOODON-rahakkeiden potentiaalia liikkua edelleen markkinoilla. 30 päivän suorituskyky Viimeisen kuukauden aikana Robinhood Markets-rahakkeiden hinta on muuttunut -0.08% , joka heijastaa noin $-10.9999 arvonmuutosta. Tämä viittaa siihen, että HOODON-rahakkeiden hinta saattaa muuttua lähitulevaisuudessa lisää. Tarkista Robinhood Markets-rahakkeiden täydellinen hintahistoria nähdäksesi yksityiskohtaiset trendit MEXCissä Näytä koko HOODON-rahakkeiden hintahistoria

Kuinka Robinhood Markets (HOODON) -rahakkeiden hinnanennustusmoduuli toimii? Robinhood Markets-rahakkeiden hinnanennustusmoduuli on käyttäjäystävällinen työkalu, joka on suunniteltu auttamaan sinua arvioimaan mahdollisia tulevia HOODON-hintoja omien kasvuoletustesi perusteella. Olitpa kokenut treidaaja tai utelias sijoittaja, tämä moduuli tarjoaa yksinkertaisen ja interaktiivisen tavan ennustaa rahakkeen tuleva arvo. 1. Anna kasvuennustuksesi Aloita antamalla haluamasi kasvuprosentti, joka voi olla joko positiivinen tai negatiivinen markkinanäkymistäsi riippuen. Tämä saattaa heijastaa Robinhood Markets-rahakkeisiin liittyviä odotuksiasi seuraavalle vuodelle, viidelle vuodelle tai jopa vuosikymmeniä eteenpäin. 2. Laske tulevaisuuden hinta Kun olet antanut kasvunopeuden, napsauta Laske-painiketta. Moduuli laskee HOODON-rahakkeille välittömästi ennustetun tulevan hinnan, jolloin saat selkeän kuvan siitä, kuinka ennustuksesi vaikuttaa rahakkeen arvoon ajan myötä. 3. Tutustu erilaisiin skenaarioihin Voit kokeilla erilaisia kasvuvauhteja nähdäksesi, kuinka erilaiset markkinaolosuhteet voivat vaikuttaa Robinhood Markets-rahakkeiden hintaan. Tämän joustavuuden avulla voit analysoida sekä optimistisia että konservatiivisia ennusteita, mikä auttaa sinua tekemään tietoisempia päätöksiä. 4. Käyttäjien mieliala ja yhteisön tiedot Moduuliin sisältyy myös käyttäjien mielipidetiedot, joiden avulla voit verrata ennusteitasi muiden käyttäjien ennusteisiin. Nämä yhdistetyt tiedot tarjoavat arvokkaita näkemyksiä siitä, miten yhteisö näkee HOODON-rahakkeiden tulevaisuuden. Hintaennusteen tekniset indikaattorit Ennusteen tarkkuuden parantamiseksi moduuli hyödyntää erilaisia teknisiä indikaattoreita ja markkinatietoja. Näitä ovat: Exponential Moving Averages (EMA): Auttaa seuraamaan rahakkeen hintatrendiä tasoittamalla vaihteluita ja tarjoamalla käsityksen mahdollisista trendin käänteistä. Bollinger Bands: Mittaa markkinoiden volatiliteettia ja tunnistaa mahdolliset yliostetut tai ylimyydyt tilanteet. Relative Strength Index (RSI): Arvioi HOODON-rahakkeiden vauhtia sen määrittämiseksi, onko se nousu- vai laskuvaiheessa. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Arvioi hintaliikkeiden voimakkuutta ja suuntaa mahdollisten tulo- ja poistumispisteiden tunnistamiseksi. Yhdistämällä nämä indikaattorit reaaliaikaisiin markkinatietoihin moduuli tarjoaa dynaamisen hintaennusteen, joka auttaa sinua saamaan syvempiä näkemyksiä Robinhood Markets-rahakkeiden tulevaisuudesta.

Miksi HOODON-rahakkeiden hinnan ennustaminen on tärkeää?

HOODON-hintaennusteet ovat tärkeitä useista syistä, ja sijoittajat käyttävät niitä eri tarkoituksiin:

Sijoitusstrategian kehittäminen: Ennusteet auttavat sijoittajia laatimaan strategioita. Arvioimalla tulevia hintoja käyttäjät voivat päättää, milloin he ostavat, myyvät tai pitävät hallussaan tiettyä kryptovaluuttaa.

Riskienarviointi: Mahdollisten hinnanmuutosten ymmärtäminen auttaa sijoittajia arvioimaan tiettyyn kryptokohteeseen liittyvää riskiä. Tämä on välttämätöntä mahdollisten tappioiden hallitsemiseksi ja lieventämiseksi.

Markkina-analyysi: Ennusteet sisältävät usein markkinatrendien, uutisten ja historiallisten tietojen analysoinnin. Tämä kattava analyysi auttaa sijoittajia ymmärtämään markkinoiden dynamiikkaa ja hinnanmuutoksiin vaikuttavia tekijöitä.

Salkun hajauttaminen: ennustamalla, mitkä kryptovaluutat voivat menestyä hyvin, sijoittajat voivat hajauttaa salkkuaan vastaavasti ja hajauttaa riskin eri varallisuuseriin.

Pitkän aikavälin suunnittelu: pitkän aikavälin voittoja etsivät sijoittajat luottavat ennusteisiin tunnistaessaan kryptovaluuttoja, joilla on tulevan kasvun potentiaalia.

Psykologinen valmius: mahdollisten hintaskenaarioiden tunteminen valmistaa sijoittajia emotionaalisesti ja taloudellisesti markkinoiden epävakauteen.

Yhteisön sitouttaminen: kryptohintaennusteet herättävät usein keskustelua sijoittajayhteisössä, mikä johtaa laajempaan ymmärrykseen ja yhteiseen tietoon perustuvaan näkemykseen markkinatrendeistä.

